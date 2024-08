10 melhores alternativas da Semrush para melhorar seu SEO em 2024

Se você deseja expandir sua empresa, não pode ignorar a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO).

O desenvolvimento de uma estratégia poderosa de SEO pode ajudar a fazer com que seu site suba nas classificações do Google. Dessa forma, sempre que um cliente em potencial digitar palavras ou frases relacionadas aos seus produtos ou serviços em um mecanismo de busca, sua empresa será uma das primeiras listadas.

Tradução: Se você não estiver investindo em uma estratégia de SEO, poderá estar deixando leads qualificados na mesa. 😬

Para lançar uma estratégia de SEO, você precisa do software certo. A Semrush é uma ferramenta de SEO que pode ajudar no link building, marketing de conteúdo pesquisa de palavras-chave e pesquisa de concorrentes. Se estiver considerando a Semrush para aumentar suas classificações de pesquisa ou procurando substituí-la, continue lendo. Abaixo, vamos nos aprofundar nas 10 melhores alternativas da Semrush para SEO. 🤩

O que você deve procurar em uma Alternativa Semrush?

A Semrush é uma poderosa ferramenta de SEO e ferramenta de marketing de conteúdo ajudando as empresas a melhorar sua visibilidade nos mecanismos de busca. Se estiver procurando uma substituta, fique de olho em outras ferramentas de SEO completas com as seguintes funcionalidades:

Ferramenta de pesquisa de palavras-chave : A plataforma certa deve ajudá-lo a descobrir quais palavras-chave você deve segmentar para conquistar novos clientes 👏

A plataforma certa deve ajudá-lo a descobrir quais palavras-chave você deve segmentar para conquistar novos clientes 👏 AI criação de conteúdo : As ferramentas avançadas de SEO não otimizam apenas o conteúdo existente - elas ajudam a escrever novos artigos e a atrair clientes em potencial

criação de conteúdo : As ferramentas avançadas de SEO não otimizam apenas o conteúdo existente - elas ajudam a escrever novos artigos e a atrair clientes em potencial Integrações com tráfego pago: Se possível, procure uma plataforma em que você possa gerenciar seu tráfego orgânico e pago. Muitas plataformas permitem que você gerencie anúncios de mídia social e do Google Ads em um só lugar

Se possível, procure uma plataforma em que você possa gerenciar seu tráfego orgânico e pago. Muitas plataformas permitem que você gerencie anúncios de mídia social e do Google Ads em um só lugar Verificador de backlinks: Backlinks são links na Internet que direcionam para o seu site (ou seja, tráfego de referência). Quanto mais backlinks você tiver, mais rapidamente poderá aumentar sua autoridade no Google. Uma ferramenta de SEO completa o ajudará a corrigir links quebrados e oferecerá análise de backlinks para identificar novas oportunidades de links

Backlinks são links na Internet que direcionam para o seu site (ou seja, tráfego de referência). Quanto mais backlinks você tiver, mais rapidamente poderá aumentar sua autoridade no Google. Uma ferramenta de SEO completa o ajudará a corrigir links quebrados e oferecerá análise de backlinks para identificar novas oportunidades de links Pesquisa competitiva : Lembre-se de que seus concorrentes também estão buscando os primeiros e cobiçados lugares no Google. A alternativa certa da Semrush o ajudará a rastrear as classificações dos concorrentes, entender suas principais palavras-chave e analisar seus backlinks

As 10 Melhores Alternativas ao Semrush para usar em 2024

Pronto para melhorar o desempenho de sua empresa nos mecanismos de busca? Para começar a investir em uma estratégia de SEO testada e comprovada, considere estas alternativas importantes da Semrush:

1. SE Ranking

via Classificação SE O SE Ranking é um kit de ferramentas de SEO completo e uma alternativa à Semrush que ajuda você a subir nas classificações dos mecanismos de pesquisa. Com o SE Ranking, você pode acompanhar suas classificações, monitorar os backlinks para o seu site, realizar uma auditoria completa do site ou verificar cada página individual para SEO.

Além disso, você tem acesso a um conjunto completo de análises, para que possa entender que tipo de tráfego (orgânico ou pago) flui para o seu site, rastreamento de classificação das principais palavras-chave e sugestões de como melhorar o SEO de cada página ou post de blog.

Classificação de SEO Melhores recursos

ObterDicas de otimização com tecnologia de IA para cada página da Web ou postagem de blog

Acompanhe as classificações de palavras-chave para sua empresa e seus concorrentes

Realize facilmente pesquisas de palavras-chave e descubra palavras-chave de cauda longa relacionadas

Analisar o tráfego de referência existente e espionar as referências dos concorrentes para descobrir de onde eles obtêm backlinks

Executar uma auditoria completa do site para entender todos os problemas (maiores ou menores) que possam interferir nas classificações de pesquisa

Ranking da SE limitações

É preciso pagar mais para acessar algumas ferramentas

A maioria das métricas informa apenas o tráfego orgânico, o que pode ser frustrante se você veicular anúncios de mídia social ou PPC (pagamento por clique)

SE Ranking preço

Essencial: US$ 44/mês

US$ 44/mês Profissional: US$ 87,20/mês

US$ 87,20/mês Negócios: $191,20/mês

Ranking da SE classificações e avaliações

G2: 4,8/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

2. Similarweb

via Similarweb A Similarweb é uma plataforma de SEO e marketing digital que ajuda as empresas a entender melhor seu público e superar a concorrência. Ela oferece muitas ferramentas gratuitas, incluindo um auditor de sites, uma lista dos sites mais bem classificados e um verificador de site versus celular.

Com a plataforma paga, os usuários podem entender melhor as buyer personas, monitorar o desempenho digital em relação aos concorrentes e realizar pesquisas de mercado em mais de 210 setores.

Melhores recursos da Similarweb

Aumente as conversões por meio de ferramentas de inteligência de anúncios

Aproveite mais de 50 métricas de tráfego e engajamento para uma análise completa da concorrência

Analise mais de 100 milhões de sites para entender melhor seu público-alvo

Fique por dentro das próximas tendências do mercado para ajustar sua estratégia de marketing digital

Limitações da Web semelhantes

A estrutura de preços pode ser limitante para algumas empresas, principalmente as pequenas

O painel de controle pode ser muito grande e dificultar a localização do que você está procurando

Similarweb preços

Iniciante: $125/mês para um usuário

$125/mês para um usuário Profissional: $333/mês para um usuário

$333/mês para um usuário Equipe: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Similarweb

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (95+ avaliações)

3. Serpstat

via Serpstat O Serpstat é uma alternativa da Semrush que ajuda as empresas a aumentar suas classificações nos resultados de pesquisa. Com o Serpstat, você pode realizar pesquisas de palavras-chave para tráfego orgânico e pago, executar uma análise de backlinks e acompanhar as classificações de seus concorrentes.

Além disso, o Serpstat vem completo com ferramentas de análise de conteúdo de IA, permitindo que você escreva artigos, gere títulos e meta descrições e obtenha ideias para publicações em mídias sociais.

Serpstat melhores recursos

Use oFerramentas de escrita de IA para redigir artigos inteiros a partir de uma única frase

Execute uma análise da concorrência para entender (e direcionar) suas palavras-chave mais bem-sucedidas

Faça upload de até 50.000 palavras-chave para a ferramenta de agrupamento para agrupá-las por similaridade de página de resultados de mecanismos de pesquisa (SERP)

Execute uma auditoria do site para encontrar erros cruciais de SEO que possam afetar suas classificações

Serpstat limitações

Pode ser difícil personalizar os relatórios

Alguns tutoriais estão desatualizados agora que a plataforma lançou novos recursos

Serpstat preços

Individual: US$ 45/mês

US$ 45/mês Equipe: $85/mês

$85/mês Agência: $335/mês

$335/mês Empresa: Preço personalizado

Serpstat Classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4. CognitiveSEO

via CognitivoSEO O CognitiveSEO é uma plataforma baseada em nuvem que permite que empresas e agências digitais analisem o tráfego do site, conduzam o tráfego do site de SEO na página e acompanhem o volume de pesquisa dos concorrentes. Com o CognitiveSEO, você pode encontrar oportunidades de backlinks, identificar flutuações no algoritmo do Google e encontrar sugestões de palavras-chave para seu plano de conteúdo.

Além disso, o verificador de SEO na página rastreará seu site em busca de erros que possam afetar negativamente as classificações de pesquisa.

Melhores recursos do CognitiveSEO

Agregue dados de backlinks para descobrir suas melhores fontes de referência

Aproveite a ferramenta SERP Checker para rastrear classificações de palavras-chave em nível universal, local e móvel

Personalize seu próprio painel de controle com mais de 35 métricas para entender os dados de SEO em tempo real

Use a ferramenta de otimização de conteúdo para encontrar oportunidades de palavras-chave para cada parte do conteúdo

Limitações do CognitiveSEO

A grande quantidade de dados e recursos disponíveis pode ser esmagadora para iniciantes

A plataforma não tem tantas personalizações quanto alguns concorrentes

CognitiveSEO preço

Starter: $129,99/mês

$129,99/mês Premium: $199/mês

$199/mês Elite: $499/mês

Classificações e resenhas do CognitiveSEO

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4,4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

5. Ahrefs

via Ahrefs A Ahrefs oferece uma interface fácil de usar para ajudar a impulsionar seus esforços de SEO e marketing. Com a Ahrefs, você pode ver quanto tráfego de pesquisa seus concorrentes obtêm, estudar o que seus clientes digitam no Google, encontrar problemas críticos de SEO que prejudicam o desempenho do seu site e monitorar suas classificações de milhares de palavras-chave.

Ahrefs melhores recursos

Use o explorador de sites para obter uma análise exaustiva de sua pontuação geral de integridade de SEO e de todos os possíveis erros de SEO

Obtenha milhares de ideias de palavras-chave, incluindo a dificuldade de classificação e como elas podem aumentar seu tráfego

Software de pesquisa de palavras-chave com IA para otimizar seu processo de pesquisa de palavras-chave

Descubra conteúdo de alto desempenho e milhares de oportunidades de link building

Obtenha um perfil detalhado de pesquisa e backlinks de qualquer site, inclusive dos concorrentes

Ahrefs limitações

A curva de aprendizado pode ser íngreme para iniciantes

Atualmente, não háFerramentas de IA que possam ser usadas para geração de conteúdo

Ahrefs pricing

Lite : $99/mês

$99/mês Standard: US$ 199/mês

US$ 199/mês Advanced: $399/mês

$399/mês Enterprise: $999/mês

Ahrefs classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

6. Ferramentas Raven

via Ferramentas Raven A Raven Tools é uma plataforma de SEO e relatórios criada para Agências de SEO e marketing de conteúdo . Ele vem completo com vários recursos avançados, incluindo ferramentas de backlink, explorador de palavras-chave, relatórios de marketing e um conjunto de ferramentas de análise competitiva.

Relate todo o tráfego pago e orgânico em um só lugar, extraindo dados do Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console e muito mais

Pesquise os domínios dos concorrentes por meio de quatro fontes de dados de SEO, identificando mais de 20 pontos de dados

Verifique suas SERPs mensalmente, semanalmente ou até mesmo diariamente

Gerencie campanhas de mídia social para vários clientes, tudo em um só lugar

A plataforma foi criada principalmente para agências, não para empresas individuais

A grande quantidade de dados pode ser esmagadora para novos usuários

Pequenas empresas: US$ 39/mês

US$ 39/mês Início: $79/mês

$79/mês Crescer: $139/mês

$139/mês Prosperar: $249/mês

$249/mês Liderar: $399/mês

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Moz Pro

via Moz Pro O Moz Pro é uma das alternativas mais conhecidas da Semrush disponíveis, permitindo que as empresas aumentem o tráfego da Web e, por fim, subam nas classificações dos mecanismos de pesquisa. Com o explorador de palavras-chave, você pode inserir qualquer URL para entender exatamente quais palavras-chave alvo são as mais adequadas. Você também pode aumentar a autoridade do seu domínio por meio de uma pesquisa aprofundada de backlinks para identificar novas oportunidades.

Moz Pro melhores recursos

Execute auditorias semanais do site para entender os problemas técnicos de SEO que podem interferir nas classificações

Obter um detalhamento da análise SERP de palavras-chave, entendendo por que as páginas são classificadas da maneira que são

Usar o recurso on-pageferramenta de otimização de sites para obter instruções passo a passo sobre como aumentar as classificações

Crie umcalendário de conteúdo gerando ideias de tópicos semelhantes nos sites mais bem classificados

Moz Pro limitações

A análise de palavras-chave se concentra em termos de pesquisa de alto volume e altamente competitivos

Os planos de preços são mais altos do que alguns de seus concorrentes diretos

Moz Pro preços

Padrão: $69/mês

$69/mês Médio: $129/mês

$129/mês Large: $209/mês

$209/mês Premium: $419/mês

Moz Pro classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite O SEO PowerSuite é um poderoso software de SEO que ajuda as empresas a melhorar sua visibilidade on-line. O software é dividido em quatro soluções: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass e LinkAssistant. Com todas as quatro, as empresas podem medir a dificuldade das palavras-chave, desenvolver um conteúdo plano de marketing e realizar a prospecção de links para ajudar a desenvolver a autoridade do domínio.

SEO PowerSuite melhores recursos

Executar uma auditoria de SEO para rastrear todo o seu site em busca de problemas técnicos

Identificar backlinks com spam para melhorar as classificações de conteúdo

Verifique e acompanhe as classificações dos resultados de pesquisa local e do Google Maps

SEO PowerSuite limitações

A plataforma é dividida em quatro soluções separadas em vez de uma plataforma combinada

Não é uma plataforma baseada em nuvem

SEO PowerSuite preço

Versão gratuita : $0

$0 Profissional: $299/ano

$299/ano Enterprise: $499/ano

SEO PowerSuite classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

9. SpyFu

via SpyFu O SpyFu é uma alternativa completa ao Semrush que permite gerenciar campanhas de CPC (custo por clique), analisar dados históricos e executar relatórios de SEO. Com o SpyFu, você pode executar uma análise competitiva, pesquisar oportunidades de backlinks, gerenciar projetos ilimitados de palavras-chave e domínios e personalizar relatórios para atender às suas necessidades exclusivas de SEO.

SpyFu melhores recursos

Tenha acesso a dados históricos de classificação e backlinks

Mergulhe nas palavras-chave e nos anúncios do Google Ads de seus concorrentes por meio de ferramentas de PPC

Simplifique seuGerenciamento de projetos de SEO criando grupos de palavras-chave e configurando notificações

SpyFu limitações

Os dados de palavras-chave de baixo volume podem ser limitados

Há relatos de que os dados não são precisos 100% do tempo

SpyFu pricing

Plano básico : $39/mês

$39/mês Plano profissional: $79/mês

SpyFu avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Ubersuggest

via Ubersugestão O Ubersuggest é uma plataforma de SEO e gerenciamento de conteúdo fácil de usar que pode ser acessada por meio de um painel pessoal ou de uma extensão do Chrome. Por meio da plataforma, você pode identificar as melhores oportunidades de palavras-chave para o seu site, executar uma auditoria técnica do site e descobrir novas oportunidades de backlinks.

Ubersuggest melhores recursos

Receba notificações diárias sobre atualizações de classificação e problemas críticos de SEO em seu site por meio de seu painel de controle

Baixe a extensão do Chrome para analisar os dados de SEO de qualquer site que você visitar

Encontre as páginas exatas da Web que geram o melhor tráfego de SEO

Ubersuggest limitações

Atualmente não há aplicativo para dispositivos móveis

Ele extrai dados de fontes limitadas, principalmente do Google Analytics

Ubersuggest Preços

Individual: $29/mês

$29/mês Empresa: $49/mês

$49/mês Empresa: $99/mês

Ubersuggest Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Outros Ferramentas de marketing

Deseja levar seus esforços de marketing digital para o próximo nível? Com as ferramentas de marketing certas, você pode fazer um brainstorming de novas ideias de conteúdo, simplificar o gerenciamento de projetos e, por fim, atrair novos clientes. 🎉

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho.

O ClickUp é a plataforma de produtividade tudo-em-um em que agências de SEO e equipes de marketing podem organizar campanhas, fazer brainstorming de ideias, redigir novos conteúdos e atribuir tarefas. Com IA do ClickUp os profissionais de marketing podem lançar campanhas de marketing na velocidade da luz, projetando resumos de conteúdo, colaborando em novas ideias e publicando novos conteúdos.

Além disso, com a vasta biblioteca de modelos do ClickUp, você nunca precisará iniciar uma campanha de marketing do zero. 👊

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em todos os materiais escritos, como e-mails, publicações em blogs e publicações em mídias sociais com oDocumentos do ClickUp Simplifique o gerenciamento de projetos e nunca perca uma tarefa com notificações, comentários eTarefas do ClickUp Gere fluxos de trabalho de projetos e imagine novas campanhas com oQuadros brancos do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns recursos ainda não estão disponíveis no celular

A plataforma pode ser muito difícil para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Melhorar sua visibilidade na pesquisa com Alternativas ao Semrush

As ferramentas de SEO ajudam a realizar pesquisas de palavras-chave, monitorar seus concorrentes, redigir conteúdo orientado e, por fim, melhorar as classificações usando a otimização de mecanismos de busca. A alternativa certa da Semrush o ajudará a aumentar o tráfego da Web e, por fim, a obter mais vendas on-line.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Se você estiver procurando uma plataforma de marketing completa, com tecnologia de IA, que possa apoiar seus esforços de SEO, experimente o ClickUp. O ClickUp oferece um conjunto completo de ferramentas como Docs, Whiteboards e Gerenciamento de tarefas para ajudar a simplificar o gerenciamento de projetos e lançar sua próxima campanha.

Para começar, experimente o ClickUp hoje mesmo . 🙌