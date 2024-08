Gerenciamento de projetos de SEO - 8 dicas para otimizar seu fluxo de trabalho [com modelos]

Como líder de SEO do ClickUp e um verdadeiro entusiasta da produtividade, gosto de otimizar fluxos de trabalho quase tanto quanto otimizar para pesquisa.

Adoro o desafio de encontrar novas maneiras de automatizar tarefas e melhorar os processos existentes. Isso não só torna o trabalho das minhas equipes mais impactante, como também gera tempo extra para aquilo que mais amamos: SEO! 🔎

Estou animado para compartilhar minha opinião sobre Gerenciamento de projetos de SEO e 8 dicas que podem ajudar agências, gerentes de projetos de SEO e equipes de marketing otimizam seu fluxo de trabalho.

O que é gerenciamento de projetos de SEO?

O gerenciamento de projetos de SEO envolve o planejamento, a comunicação e a execução de todos os esforços de otimização de mecanismos de busca.

Trata-se de criar um fluxo de trabalho ideal para gerenciar cada estágio de uma campanha de SEO. Isso inclui tudo, desde desenvolvimento de uma estratégia até a comunicação dos resultados às partes interessadas ou clientes.

Por que o gerenciamento de projetos é importante para SEO?

Como outros esforços de marketing, as campanhas de SEO se beneficiam da estrutura e da princípios de gerenciamento de projetos mas, ainda assim, poucas equipes têm um gerente de projetos de SEO dedicado.

Em vez disso, as responsabilidades que normalmente caberiam ao gerente de projeto são divididas entre os membros da equipe de SEO com cargas de trabalho já cheias, o que pode levar ao esgotamento e prejudicar a produtividade. 😢

Além disso, não é incomum que os gerentes de SEO atuem como estrategistas, técnicos e gerentes, tudo no mesmo dia.

Colaboramos com uma grande variedade de pessoas, como clientes, redatores de conteúdo, engenheiros, especialistas em SEM e gerentes de contas. Sem um gerente de projeto de SEO, você pode estar atuando como a pessoa certa para esses relacionamentos.

A capacidade de se comunicar de forma multifuncional e gerenciar vários projetos de SEO em diferentes estágios é essencial. Sem o gerenciamento de projetos, as tarefas se perdem, as equipes ficam desalinhadas e as campanhas excedem o escopo original.

**Sejamos realistas, o gerenciamento de projetos de SEO é subestimado

O software de gerenciamento de projetos é a chave 🔑

No mundo do SEO, temos ferramentas para pesquisa de palavras-chave, inteligência de conteúdo, rastreamento de classificação, análise e muito mais. Também vivemos em planilhas. Ferramentas como Google Sheets ou Excel geralmente são a melhor opção para casos de uso técnico e de dados. E, embora essas ferramentas não estejam em extinção, elas não são ideais para o gerenciamento de projetos de SEO.

As planilhas carecem de recursos essenciais, como controle de tempo, automação e relações de tarefas. Além disso, as visualizações de relatórios são complexas e carecem de flexibilidade. Você já tentou criar uma linha do tempo do projeto ou Gráfico de Gantt no Excel ? Ai.

A última coisa que queremos é mais software adicionado à nossa pilha de tecnologia. No entanto, as ferramentas de projeto modernas foram criadas para resolver esses problemas, reunindo seu trabalho em um só lugar. Com as reuniões aumentaram em 69,7% e as pessoas se sentem mais desconectadas de seus colegas de trabalho nunca houve um momento melhor para atualizar suas soluções de gerenciamento de trabalho.

Fade-in: ✨ Software de gerenciamento de projetos ✨

De simples listas de tarefas a complexos fluxos de trabalho ágeis, o software de gerenciamento de projetos oferece todos os recursos de que você precisa para organizar tarefas de SEO, colaborar com sua equipe e manter suas campanhas no caminho certo.

Essas ferramentas também podem oferecer suporte para seus esforços de contratação. Desenvolver modelos de tarefas de integração você pode criar um canal de comunicação claro com seus novatos. Dessa forma, você pode se concentrar nos desafios mais importantes da criação de sua equipe de SEO ideal .

Qual é o melhor software de gerenciamento de projetos para SEO?

Existem centenas de ferramenta de gerenciamento de projetos mas qual é a certa para você?

A resposta verdadeira é uma frase clássica com a qual você está familiarizado... depende.

Agências de SEO que gerenciam clientes se beneficiam de um software que oferece visualizações compartilhadas de convidados e umhierarquia de projeto personalizável.

As equipes que trabalham em estreita colaboração com os desenvolvedores podem se encontrar em ferramentas criadas para um fluxo de trabalho ágil.

Um consultor de SEO em tempo parcial pode buscar ferramentas simplesgerenciamento de tarefas para se manter organizado.

Equipes maiores precisam de soluções de nível empresarial para lidar com os requisitos de armazenamento e segurança.

Mas, acima de tudo, os membros da equipe de SEO dependem do trabalho multifuncional para atingir suas metas.

Meu melhor conselho é encontrar uma plataforma de gerenciamento de projetos que funcione melhor não apenas para você, mas para as outras equipes com as quais você trabalha. Sem o comprometimento de todos, as novas ferramentas criarão novos silos e anularão os benefícios operacionais que vêm com elas.

8 dicas para o gerenciamento de projetos de SEO 📝

Agora vamos ao que interessa.

Aqui estão minhas principais dicas para agências e equipes internas que gerenciam seu fluxo de trabalho no software de gerenciamento de projetos.

1. Crie um banco de dados para o conteúdo do seu site

Uma das primeiras coisas que faço ao abordar o SEO de um novo site é criar um diretório do site - uma planilha com todas as páginas do site segmentadas por subpasta. Normalmente, importo esses dados de uma ferramenta como Ahrefs ou Rã gritadora e incluir atributos como URL, título da página, links internos, etc.

Há muitos benefícios nisso, inclusive a identificação de oportunidades de redirecionamento, páginas que não têm links internos ou simplesmente o reconhecimento de conteúdo que você não conhecia! Além de melhorar a visibilidade da equipe de SEO, outros membros ou departamentos da equipe de marketing se beneficiarão de ter uma planilha de fácil acesso com todo o seu conteúdo em um só lugar.

_Mas como saberemos o que está sendo feito com todo esse conteúdo?

Há muitas vantagens em criar um banco de dados de conteúdo dentro de sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele cria visibilidade para o trabalho ativo, mostra atualizações históricas e torna cada página rapidamente acessível. Quando você começar a aproveitar a automação e as relações de tarefas para padronizar os processos, encontrará constantemente novas maneiras de otimizar seu fluxo de trabalho. Isso ajuda toda a sua organização, não apenas a equipe de SEO.

Na ClickUp, usamos uma combinação de Visualização de tabela e campos personalizados para criar um local central para todo o nosso histórico e atributos de conteúdo. Sempre que houver uma atualização em um artigo, a tarefa associada a ele refletirá essa atividade.

Aqui está uma lista de atributos que você pode considerar como campos personalizados para seu banco de dados de conteúdo:

Os campos personalizados ajudam sua equipe de SEO a ficar por dentro de todas as atualizações e tarefas do blog no ClickUp

Pode parecer um projeto assustador para começar, mas se você já tiver criado um diretório de site em uma planilha, poderá utilizar o Recurso de importação de CSV na maioria das plataformas de gerenciamento de projetos para fazer parte do trabalho para você!

Precisa de ajuda para começar?

Verifique isto guia para criar um banco de dados de conteúdo ou mergulhe de cabeça com nosso Modelo de banco de dados de blog .

2. Confiar em tarefas recorrentes para o trabalho habitual

As tarefas recorrentes são um recurso comum, porém subestimado, do software de gerenciamento de projetos. Elas permitem que você recrie ou reabra automaticamente as tarefas depois que elas forem concluídas ou passarem de uma determinada data.

As responsabilidades de SEO são diversas, mas há muitas ações repetitivas que podem ser facilitadas com o acionamento de uma tarefa recorrente. Elas podem melhorar a responsabilidade, evitar duplicatas e, o mais importante, economizar seu tempo. Aqui estão alguns exemplos de tarefas recorrentes de SEO que usamos na ClickUp:

Relatórios e revisão de dados

Check-ins de auditoria técnica.

Reuniões de equipe

Auditorias de links novos e perdidos

Tarefas particulares 1:1

Contribuição de recursos do setor

Uma de minhas tarefas recorrentes favoritas é nossa discussão semanal sobre recursos! Cada membro da equipe de SEO é encarregado de apresentar um recurso relevante com alguns pontos-chave. Pode ser praticamente qualquer coisa: um artigo de blog, um e-book, uma nova ferramenta, um próximo webinar etc.

Certamente consumimos mais de um recurso por semana, mas isso nos ajuda a escolher o mais impactante para iniciar um diálogo. Manter-se atualizado em SEO é essencial para nossa sobrevivência, e essa tarefa nos ajuda a manter uma conversa contínua sobre educação e estratégia.

3. Use status personalizados que se adaptam a cada fluxo de trabalho

A definição de status de tarefas simples, como "a fazer", "em andamento" e "concluído", é um ótimo ponto de partida para o gerenciamento de projetos em muitos departamentos. Mas para as equipes de SEO, ter opções de status simples parece limitador e pouco claro, especialmente porque grande parte do nosso trabalho é contínuo e exige um processo exclusivo. Podemos estar otimizando uma página de destino, gerenciando uma campanha de links ou fazendo pesquisa de palavras-chave, mas cada tarefa envolve um fluxo de trabalho muito diferente.

Por exemplo, imagine uma campanha de link building que esteja listada como "Em andamento." O que isso significa? Você está atualmente prospectando URLs para essa campanha? Está buscando contatos? Está cultivando um relacionamento em sua caixa de entrada?

O uso de campos de status personalizados melhora a visibilidade superficial do que está acontecendo com uma tarefa. Isso também facilita a filtragem, a priorização e o aproveitamento da automação em seu trabalho!

Status personalizados no ClickUp

Muitas ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem um recurso de status personalizado. Caso contrário, uma ótima alternativa é usar campos personalizados como forma de rastrear em que "status" uma tarefa está.

_Qual é a melhor opção?

Na verdade, isso depende de como você prefere visualizar seus projetos, das partes interessadas envolvidas e de sua confiança nas subtarefas.

Aqui estão diferentes layouts de status inspirados em alguns de nossos fluxos de trabalho no ClickUp.

status personalizados para gerenciamento de projetos de SEO | Desenvolvimento de blogs | Pesquisa de palavras-chave | Criação de links | Banco de dados de blogs | ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- | | Aberto | Aberto | Aberto | Planejado | em andamento | Em andamento | Prospecção de URLs | Em desenvolvimento | Revisão inicial | Revisão | Prospecção por e-mail | Revisão inicial | Revisão | Prospecção de e-mail | Monitoramento | Revisão do editor | Revisão do editor | Resumo do conteúdo | Alcance ativo | Auditoria | | Design | Pronto | Campanha em andamento | Atualização necessária | Atualização de conteúdo | Pronta | Fechada | Campanha encerrada | | Cronograma | | | | | | | | Publicado | | | | | | |

4. Use mapas mentais para visualizar seus grupos de tópicos

Criar hubs de conteúdo é uma estratégia popular de SEO para criar autoridade de pesquisa em torno de grupos de tópicos . Para nós, muitas vezes é útil pesquisar e mapear visualmente nossos hubs para ver como nossos pilares e clusters estão organizados.

Existem algumas ferramentas de SEO incríveis, como o Screaming Frog, que permitem criar arquitetura de site e visualizações de rastreamento. Infelizmente, esses tipos de ferramentas ainda não ajudam a visualizar o conteúdo planejado e como ele se conecta às suas páginas ativas.

Mapas mentais ou quadros brancos virtuais são uma ótima solução para esse problema. Você pode tratar cada nó como uma página de conteúdo e a conexão do nó como um link interno. Há muitos ferramentas de mapas mentais que podem ajudá-lo a criar essas visualizações.

Com Quadros brancos ClickUp se você tiver uma página de conteúdo, não só poderá criar mapas mentais, como também poderá vincular cada nó à tarefa em que a página se encontra. Crie uma conexão bidirecional entre o banco de dados de conteúdo e os clusters para que você esteja sempre a apenas um clique de distância para ver onde cada página se encaixa no ecossistema de tópicos.

Crie um ponto de acesso bidirecional entre seu banco de dados de conteúdo e os clusters, conectando seu mapa mental diretamente às tarefas com os quadros brancos do ClickUp

Bônus:_ **Ferramentas de SEO da IA

5. Aproveite a automação de tarefas

Vamos falar mais sobre automação. Desde o rastreamento de classificação de palavras-chave até auditorias técnicas, os estrategistas usam muitos ferramentas de automação para SEO .

Mas você está usando a automação no fluxo de trabalho do seu projeto?

Se você tem processos padronizados, deixe que a automação de tarefas seja o ajudante que mantém seus projetos de SEO alinhados.

Observe seu fluxo de trabalho e pergunte a si mesmo:

Há etapas recorrentes envolvidas em seu fluxo de trabalho de SEO?

Você ajusta manualmente as datas de vencimento quando algo fica atrasado?

Há tarefas que são atribuídas às mesmas pessoas todas as vezes?

Você precisa deixar comentários, lembretes e acompanhamentos?

Exemplos básicos de como os gerentes de projeto podem automatizar tarefas

exemplos de automação de tarefas do SEO | Acionador | Ação | | -------------------------------------- | ------------------------------------------ | | Quando o status de uma tarefa muda: Alterar os membros da equipe designados | Quando chegar a data de vencimento | Alterar a prioridade da tarefa | Quando uma tarefa passa para um status específico: criar e atribuir uma subtarefa para alguém | Quando um campo personalizado for alterado | Atualizar o status da tarefa | Quando uma tarefa se torna atrasada | Marcar ou atribuir a um gerente | Quando uma tarefa for encerrada | Marcar um gerente ou convidado (como um cliente)

Isso não apenas simplifica os esforços manuais, mas também reduz o tempo operacional, limita os riscos e pode até melhorar a priorização.

Exemplos de automação de tarefas de SEO que usamos no ClickUp

1. Links internos:

_Quando um novo post de blog é publicado, ➡️ atribui automaticamente uma subtarefa a um membro da equipe de SEO para adicionar links internos A importância dos links internos não é segredo para ninguém. É essencial vincular seu conteúdo existente ao novo conteúdo, mas você precisa alinhar isso quando a publicação for publicada. Se você publica muitos artigos, isso pode facilmente passar despercebido. Use a automação para cronometrar essa etapa no momento certo. 👌2. Prioridade do link building:

Quando o campo personalizado de prioridade de link estiver definido ➡️, adicione a tarefa do blog ou da página de destino à lista de prioridade de link, crie e atribua uma subtarefa a um membro da equipe de SEO.

Gerenciamos nossos esforços de link building internamente. Considerando o investimento por trás criação de parcerias valiosas e monitorar os resultados - precisamos estar atentos ao nosso tempo.

Quando determinamos que o conteúdo está sendo retido com base na autoridade do link, podemos optar por priorizá-lo.

Uma simples seleção no menu suspenso cria automaticamente uma tarefa para responsabilização e acompanhamento desses esforços. Também a adiciona a uma lista específica em uma exibição compartilhada publicamente.

_O que isso significa?

Significa que qualquer um de nossos parceiros de links de co-marketing que tenha acesso à nossa lista a verá atualizada em tempo real. 👏

3. Auditoria de conteúdo: Quando uma tarefa de conteúdo muda para um status de monitoramento, ➡️ altera a data de vencimento para 6 meses à frente.

Quando a data de vencimento chegar ➡️, mude o status da tarefa para auditoria, aplique uma lista de verificação de otimização e atribua-a a um membro da equipe de SEO.

Essa é uma automação que encadeia duas automações. Em SEO, é importante fazer auditorias frequentes, executar testes e atualizar seu conteúdo . Às vezes, isso ocorre devido a quedas no desempenho ou talvez você esteja planejando uma varredura em todo o site. Não estou sugerindo que você desista desses esforços e conte apenas com a automação acima, mas uma automação como essa pode ser a solução para manter contato com o desempenho do seu conteúdo.

É claro que nem todo conteúdo é criado da mesma forma.

Para artigos perenes, talvez não seja necessário fazer a auditoria em um cronograma definido. Você pode adicionar um campo personalizado ou marcar essa tarefa como "perene" e criar uma regra para evitar que a automação seja acionada.

Crie regras personalizadas para todos os tipos de conteúdo!

Crie regras exclusivas para todos os tipos de conteúdo com Automações de campos personalizados no ClickUp

Sua empresa talvez já use Software de CRM para vendas, suporte, clientes, etc .

_Mas e quanto à sua equipe de marketing?

A fórmula para melhorar a autoridade de SEO está em constante evolução. É cada vez mais difícil, conversacional e exige mais criatividade. Não há como negar os benefícios fundamentais de aumentar a presença de sua marca em todos os canais e o impacto que isso pode ter no Google.

Os profissionais de SEO abordam esse crescimento com as redes sociais PR Uma das melhores maneiras de começar a melhorar nessa área como uma equipe é criar um banco de dados para todos os seus relacionamentos de co-marketing!

Principais relacionamentos para seu banco de dados de co-marketing

Um banco de dados de co-marketing é um hub central para todas as pessoas e marcas importantes com as quais você colabora. Isso pode ser qualquer coisa, desde colaboradores de postagens de convidados até parceiros de webinar.

Colaboradores convidados

Como o Google continua a aprimorar sua capacidade de reconhecer e premiar a experiência na pesquisa, estamos vendo cada vez mais equipes de marketing abordarem a criação de conteúdo com E-A-T em mente. Quando você começa a construir uma rede de colaboradores convidados e líderes de pensamento, surgem oportunidades para criar conteúdo de autoridade. Aqui estão alguns exemplos:

Citações de colaboradores

Publicações de convidados

Participantes de estudos de dados

Feedback de conteúdo

Estudos de caso

Colaboração em podcasts e mídias sociais

Webinars

Link Building

Há uma abundância de links tradicionais campanhas de link building que ainda funcionam .

Se estiver fazendo link building, você se beneficiará ao manter seus relacionamentos organizados. Se você estiver gerenciando campanhas de divulgação pesadas, trabalhando com um serviço de link building ou simplesmente colaborando com marcas comparáveis, crie um registro histórico desses esforços na sua ferramenta de gerenciamento de projetos!

Influenciadores sociais

Dependendo da(s) marca(s) com a(s) qual(is) você trabalha, o relacionamento com influenciadores de mídia social pode ser um mecanismo de marketing de prova social e amplificação. Existem diferentes maneiras de colaborar com esses defensores? Os outros membros da equipe têm visibilidade desses contatos para sugerir oportunidades de conteúdo? Adicione-os à sua cRM de marketing visualizar!

Clientes

Espera-se que sua empresa já tenha um banco de dados de clientes. Seus clientes e consumidores mais felizes e bem-sucedidos serão seus maiores defensores. _Está procurando um colaborador importante para ajudar em uma iniciativa de marketing de conteúdo?

Como configurar sua lista de co-marketing

Dependendo da sua equipe e das áreas de foco, você provavelmente não precisará de uma ferramenta de CRM de serviço completo para esse banco de dados. Um software de gerenciamento de projetos com visualizações de tabela e campos personalizados oferece uma maneira fácil de organizar seus contatos de marketing e torná-los acessíveis a toda a sua equipe.

A exibição de tabela e os campos personalizados na oferta do ClickUp facilitam a organização e o acesso de toda a equipe aos contatos de marketing

Dependendo do tamanho da sua empresa, você pode optar por manter a simplicidade e organizar essas informações em uma planilha - e sempre poderá importar a planilha para sua ferramenta de gerenciamento de projetos mais tarde!

Como alternativa, se não se importar em adicionar outra plataforma à sua pilha de tecnologia, você pode usar uma ferramenta como Buzzstream para servir como uma plataforma de alcance de ponta a ponta para seus esforços de link. No entanto, a menos que toda a sua equipe de marketing use a plataforma, você perderá os benefícios da colaboração e da visibilidade.

A maior lição aqui é: **Não separe seus esforços de marketing conjunto em silos!

7. Compartilhe seus projetos com convidados e visualizações públicas

Se você estiver gerenciando clientes ou trabalho terceirizado se você não tiver um software de gerenciamento de projetos, poderá estabelecer uma linha pontilhada segura com pessoas de fora de sua organização. Há inúmeras maneiras de aproveitar os recursos de convidados e as visualizações compartilhadas para suas campanhas de SEO.

Aqui estão dois casos de uso importantes para reunir usuários externos e seus projetos em um só lugar.

Articulação dos esforços de SEO para seus clientes

O SEO é um dos componentes mais intangíveis de uma estratégia de marketing digital. Mesmo que seus clientes entendam o valor do SEO, ainda é útil dar a eles uma visibilidade clara do que está acontecendo.

Se você tiver a sorte de ter gerentes de projeto de SEO dedicados, talvez já tenha um bom sistema para manter seus clientes informados. Mas, falando por experiência própria, descobri que, mesmo quando você dedica tempo para essas atualizações, agendas lotadas e fusos horários conflitantes dificultam a manutenção de uma comunicação consistente.

O software de gerenciamento de projetos pode ajudar a fazer parte desse trabalho para você. Ao fornecer aos seus clientes acesso a cronogramas de projetos ou visualizações de tarefas específicas, eles podem dar uma olhada nos esforços em andamento e no progresso a qualquer momento.

O segredo é manter a simplicidade. Se os seus clientes já têm acesso a tudo ou estão sobrecarregados com notificações em seus e-mails, esses pontos de acesso adicionais farão mais mal do que bem.

Poucos de seus clientes vão querer se aprofundar em tarefas individuais para ver os detalhes mais minuciosos. Em vez disso, forneça a eles uma visão geral de alto nível do que está acontecendo usando uma visualização acessível por URL. Isso lhes dará tranquilidade ao saberem que podem ver de forma fácil e simples o que está sendo feito, especialmente se estiver a apenas um ou dois cliques de distância.

Para clientes maiores ou mais envolvidos, considere adicioná-los como convidados em seu espaço de trabalho. Mas, ainda assim, limite e personalize a visualização deles.

Melhor ainda, crie um ambiente de tarefas transparente a partir de o início do projeto e além . Isso acrescenta uma camada adicional de confiança desde o início e permite que você dedique mais tempo ao cumprimento das metas do cliente.

Gerencie sua terceirização

Algumas das melhores campanhas são resultado de profissionais de marketing internos e terceirizados. Essas equipes não seriam tão bem-sucedidas sem as ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos de SEO. Seja trabalhando com redatores de conteúdo externos ou com uma agência de link building, poder se comunicar na mesma plataforma que sua equipe interna poupa muitas dores de cabeça.

De forma semelhante ao trabalho com clientes, você pode criar um ambiente colaborativo com visibilidade selecionada dos projetos. Dessa forma, você ainda se beneficiará de todos os melhores recursos do software de gerenciamento de projetos sem comprometer as informações confidenciais da empresa.

As melhores visualizações de projeto para compartilhar trabalho

Além das listas de tarefas básicas, aqui estão algumas das melhores visualizações de projetos para compartilhar com pessoas de fora da sua organização.

Gráficos de Gantt: Excelente para campanhas ou projetos em uma linha do tempo, os clientes e contratados podem usar os gráficos de Gantt para ver facilmente se as iniciativas atuais estão progredindo e atendendo às expectativas.

Quadros Kanbans: A visualização de quadro é excelente devido à sua simplicidade e popularidade. Ver as tarefas na fila, em andamento e concluídas geralmente é tudo de que um cliente precisa. Isso proporciona rapidamente a tranquilidade de saber que o trabalho está progredindo, sem a necessidade de sempre se aprofundar em tarefas individuais.

**Painéis: Para campanhas mais complexas, um recurso de painel pode ajudar a reunir tarefas e dados de diferentes projetos em uma única exibição. Com ferramentas como o ClickUp, você pode até incorporar coisas como relatórios e planilhas do Google Data Studio no mesmo painel!

Documentos: De planos de estratégia de SEO a conteúdo novo, as equipes passam muito tempo no Docs. Seus clientes ou sua equipe de terceirizados estão mais familiarizados com documentos compartilhados, o que os torna candidatos óbvios para a colaboração. Se você usa um como o Google Docs ou seu software de gerenciamento de projetos tem documentos nativos você certamente contará com essa ferramenta útil.

8. Comunique-se cuidadosamente com o meio certo

Em um mundo cada vez mais remoto e assíncrono, escolher seu método de comunicação pode ser assustador. Muitas vezes, as equipes precisam aprender a se comunicar de forma eficaz por e-mail, mensagens diretas, comentários de tarefas, reuniões virtuais, gravação de tela e assim por diante. 🥵

Com a quantidade de comunicação multifuncional que ocorre no gerenciamento de projetos de SEO, enfrentamos esse desafio todos os dias. Seja para se comunicar com clientes ou com membros da equipe interna, escolher a melhor forma de comunicação no momento certo pode evitar frustrações e erros desnecessários.

_Quais são algumas medidas que podemos tomar para melhorar?

1. Definir diretrizes para toda a empresa

Tenha um estratégia de comunicação interna que possa ser implementada em sua organização. Isso ajuda todos a ficarem na mesma página e facilita a integração de novos membros da equipe.

2. Crie documentos "Trabalhe comigo"

Por mais úteis que sejam as diretrizes organizacionais, não somos robôs. Todo mundo tem preferências sobre como trabalhar e se comunicar . Criar um manual sobre como trabalhar com você pode ser extremamente valioso, especialmente para os gerentes.

3. Utilize o software de gerenciamento de projetos

Adote ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de comunicação nativos. Elas facilitam o trabalho com a sua equipe sem a necessidade de alternar entre aplicativos. O ClickUp, por exemplo, tem recursos nativos de tarefas , bate-papo , e-mail , gravação de tela e mais de 1.000 integrações . 🤩

Meu recurso de comunicação favorito para o gerenciamento de projetos de SEO

Adoro ferramentas de gravação de tela.

e não apenas porque combina com meu tipo de personalidade ._

O SEO é frequentemente... mal compreendido. Nossa capacidade de articular feedback educacional para executivos ou clientes é uma habilidade que aprimoramos com o tempo. Ainda assim, muitas perguntas simples não têm respostas simples e, às vezes, são apenas as perguntas erradas para começar!

Nessas situações, minha opção é a gravação de tela. É o ponto ideal entre enviar uma montanha de texto e entrar em uma chamada virtual. Aqui estão alguns casos de uso importantes:

Feedback para sua equipe ou outros departamentos

Revisão de dados com clientes

Feedback para gerentes e executivos

Criação de SOPs

Há muitas ferramentas gratuitas de gravação de tela que podem ajudá-lo a fazer isso. A menos que seu software de gerenciamento de projetos já tenha esse recurso. 😉

Com Clipe por ClickUp você pode iniciar uma gravação diretamente em uma tarefa ou na barra de ferramentas, sem precisar fazer download de outra extensão do Chrome. Você também pode gerar um link para enviar seu vídeo diretamente.

Dica de bônus: Ao enviar o vídeo, inclua a duração do vídeo e um resumo TL;DR ou com marcadores do que você abordou. Isso define as expectativas e o destinatário agradecerá!

Adote sua própria metodologia

Esperamos que essas dicas de gerenciamento de projetos de SEO possam ajudá-lo a economizar tempo! Não existe um modelo único para gerenciar suas tarefas de SEO. Aproveite as vantagens do software de gerenciamento de projetos personalizável e crie processos que façam mais sentido para sua equipe. E o mais importante: continuar otimizando seu fluxo de trabalho da mesma forma que faria com uma campanha de SEO.

Tenho usado o ClickUp para gerenciar projetos de SEO desde 2018. Na verdade, gostei tanto que entrei para a empresa em 2020! Nossa missão é tornar o mundo mais produtivo no trabalho. Quer dar uma olhada mais de perto em como isso pode ser feito em nossa plataforma? Faça um test drive gratuito e permanente conosco e comece com nosso Modelo de gerenciamento de projetos de SEO .

Se você já estiver casado com um software existente, poderá aplicar algumas das dicas que listei com sua(s) ferramenta(s) atual(is). Não se preocupe, você sempre poderá importar mais tarde ! 😉

Gostaria muito de saber sobre sua própria abordagem ao gerenciamento de projetos de SEO! Conecte-se comigo em Linkedin ou Twitter .