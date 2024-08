Terceirização do gerenciamento de projetos: Benefícios da terceirização para gerenciar seus negócios

A terceirização é uma das formas mais bem-sucedidas e modernas de gerenciar sua empresa. Ela permite delegar tarefas a trabalhadores remotos para que você possa se concentrar nas funções principais. Mas gerenciar projetos terceirizados com sucesso pode ser um desafio se você não souber por onde começar.

E se lhe disséssemos que existe uma maneira de simplificar a terceirização do gerenciamento de projetos?

Os assistentes virtuais são um divisor de águas para a produtividade dos negócios em vendas, contabilidade, suporte ao cliente e muito mais. O gerenciamento de projetos é uma das tarefas de terceirização mais comuns que você pode atribuir a um assistente virtual!

Neste artigo, veremos como você pode terceirizar o gerenciamento de projetos, aproveitar os assistentes virtuais para sua empresa e maximizar ferramentas de produtividade para ajudar a simplificar seu fluxo de trabalho e dimensionar seus negócios. Esses auxiliares com experiência em tecnologia podem simplificar os processos, aliviar as cargas de trabalho e garantir que os projetos sejam bem executados e dentro do prazo.

Antes de nos aprofundarmos na terceirização do gerenciamento de projetos, vamos dar uma olhada no que é terceirização. 👀

O que é terceirização? Terceirização é a contratação de alguém de fora da empresa para realizar tarefas ou prestar serviços para auxiliar sua equipe interna. Você pode usar a terceirização para preencher lacunas no trabalho ou obter ajuda extra quando houver muito a fazer.

Por exemplo, uma empresa pode terceirizar seu atendimento ao cliente a um provedor terceirizado. A empresa de terceirização do suporte ao cliente cuidará de tarefas como a configuração de chatbots, a resolução de problemas dos clientes e o fornecimento de suporte por telefone, e-mail ou chat.

Isso pode ajudar a empresa a fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana aos seus clientes, mesmo com um horário de funcionamento limitado. Também pode liberar recursos internos para que as equipes possam se concentrar em suas principais competências, como vendas ou desenvolvimento de produtos.

Há muitas maneiras de terceirizar, dependendo das necessidades e preferências de sua empresa, inclusive:

Terceirização offshore : Quando uma empresa contrata uma empresa de terceirização em um país ou região diferente para realizar tarefas ou serviços específicos

: Quando uma empresa contrata uma empresa de terceirização em um país ou região diferente para realizar tarefas ou serviços específicos Terceirização interna : Quando uma empresa traz as operações de volta para seu país de origem

: Quando uma empresa traz as operações de volta para seu país de origem Terceirização dedicada : Quando uma empresa contrata uma equipe terceirizada para se concentrar exclusivamente em um projeto, função ou processo específico

: Quando uma empresa contrata uma equipe terceirizada para se concentrar exclusivamente em um projeto, função ou processo específico Aumento de equipe : Quando uma empresa complementa sua equipe interna com uma força de trabalho remota

: Quando uma empresa complementa sua equipe interna com uma força de trabalho remota Terceirização de assistente virtual: Quando uma empresa contrata e delega tarefas não essenciais a um assistente virtualassistente virtual ## 5 benefícios da terceirização de serviços para sua empresa

A terceirização tem muitos benefícios, e empresas de todos os tamanhos a utilizam para obter uma vantagem competitiva. Aqui estão cinco dos principais benefícios da terceirização.

1. Acesso a habilidades e talentos especializados

Com a terceirização, a localização não é mais um fator crucial de contratação porque você pode contratar trabalhadores altamente qualificados do exterior sem o custo e o esforço adicionais.

Aproveitar talentos e conhecimentos especializados que talvez não estejam disponíveis internamente para gerenciar cargas de trabalho com eficiência e melhor priorização e alocação de recursos.

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Isso pode ajudar equilibrar as cargas de trabalho transferindo determinadas tarefas dos funcionários sobrecarregados para prestadores de serviços externos que podem lidar com elas de forma mais eficiente e evitar a escassez contínua de mão de obra, além de garantir que as tarefas sejam atribuídas aos indivíduos mais qualificados e capazes, o que, em última análise, leva a melhores resultados.

O acesso a um pool global de talentos também lhe dá uma vantagem competitiva para se tornar mais inovador, responsivo e ágil.

2. Maior produtividade e qualidade do projeto

A terceirização permite que você se concentre em suas principais competências e metas estratégicas, deixando as tarefas não essenciais para os especialistas. Além disso, o projeto de terceirização pode ajudar sua empresa a otimizar as operações e reduzir o tempo e os recursos necessários para concluir as tarefas.

Os serviços de assistente virtual não requerem apenas mãos extras para concluir alguns projetos e mais trabalho. Os assistentes virtuais também podem ajudá-lo a analisar e desenvolver o estratégias de produtividade adequadas para sua empresa para que você possa realizar seu trabalho com mais rapidez e qualidade.

3. Economia de custos

Sua empresa pode cortar custos com mão de obra, despesas gerais e operações por meio da terceirização, porque você não precisa gastar tanto tempo e recursos para contratar e treinar novos funcionários, como um gerente de projeto interno.

As pequenas empresas terceirizam para preencher eficientemente as lacunas de habilidades por meio de Embreagem

4. Flexibilidade e escalabilidade

É provável que você queira fazer sua empresa crescer, o que é mais fácil falar do que fazer. Mas a terceirização é uma estratégia para acelerar o crescimento de sua empresa, pois oferece a flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças do mercado sem grandes investimentos em contratação, treinamento ou equipamentos.

Uma pesquisa da Embreagem descobriu que os proprietários de empresas estão otimistas em relação à terceirização como tática de negócios, especialmente durante a recessão. É uma solução econômica para preencher lacunas de habilidades, reduzir despesas e expandir os negócios para novos patamares.

5. Riscos reduzidos

Ao terceirizar, você transfere certos riscos para o provedor de serviços para que possa diversificar as operações. Em vez de ter que investir tempo e dinheiro na contratação interna, você pode passar essa responsabilidade para um provedor de terceirização e obter novas contratações quase instantaneamente se as coisas não derem certo.

Além disso, as empresas de terceirização têm uma lista de profissionais com conjuntos de habilidades variadas, de modo que você certamente encontrará a contratação certa logo na primeira vez, em vez de ter de classificar inúmeros currículos e passar pelas temidas entrevistas.

O que é terceirização no gerenciamento de projetos?

Como mencionamos, gerenciamento de projetos é uma das tarefas mais comuns a serem terceirizadas para um assistente virtual.

A terceirização do gerenciamento de projetos refere-se à contratação de um terceiro ou de gerentes de projeto externos para lidar com tarefas específicas ou projetos inteiros em nome de uma empresa. Isso pode incluir serviços de assistente virtual em vendas, suporte ao cliente, contabilidade, design gráfico ou qualquer outra tarefa de gerenciamento de projetos.

Quando você terceiriza o gerenciamento de projetos, trabalhadores experientes manterão os projetos dentro do prazo, do orçamento e dos padrões de qualidade. Isso o libera para atividades de valor agregado, como impulsionar as vendas ou melhorar seus produtos.

4 Benefícios da terceirização do gerenciamento de projetos

A terceirização do gerenciamento de projetos pode ser sua estratégia para executar projetos sem problemas .

Aqui estão os quatro principais benefícios da terceirização no gerenciamento de projetos:

1. Acesso a uma força de trabalho altamente qualificada

A terceirização do gerenciamento de projetos oferece trabalhadores altamente qualificados para aumentar seus negócios. Você pode contratar talentos com conhecimentos específicos em seu nicho ou um generalista que também seja um solucionador de problemas ágil e completo.

Por exemplo, um gerente de projeto terceirizado pode ajudar sua empresa a manter o controle, gerenciar riscos e assumir projetos maiores. Concentre-se em suas principais tarefas de negócios e deixe a tarefa complexa e muitas vezes demorada do gerenciamento de projetos para os especialistas.

Configuração e visualização de seu perfil de assistente virtual via Magic

**DICA PRO Melhore seu processo de integração e garanta que você cubra todas as suas bases usando o Modelo de lista de verificação de integração do ClickUp para que o seu gerente de projeto externo ou a sua equipe estejam prontos para trabalhar em menos tempo.

2. Contratação rápida

Com gerentes de projeto terceirizados em sua equipe, você pode evitar os custos relacionados à contratação e ao treinamento de um gerente de projeto interno em tempo integral. Em vez disso, você pode pagar por serviços de gerenciamento de projetos conforme a necessidade.

Isso também significa tempos de resposta rápidos, pois os processos são simplificados. As principais empresas de terceirização podem contratar alguém para atender às necessidades de sua empresa em apenas uma semana.

**DICA PRO Defina as expectativas e mantenha-se alinhado desde o início usando o Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos do ClickUp . Este modelo de documento descreve as principais informações sobre os serviços acordados, como o escopo do serviço e a termos do contrato.

3. Experiência em ferramentas múltiplas

Os gerentes de projeto terceirizados geralmente têm os recursos necessários para concluir os projetos mais rapidamente.

Em particular, os assistentes virtuais sabem como usar muitas ferramentas de gerenciamento de projetos s, como ferramentas avançadas como ClickUp que pode oferecer uma ampla gama de recursos para o gerenciamento de projetos complexos. Um AV que esteja familiarizado com o ClickUp pode gerenciar projetos usando metodologias comuns de gerenciamento de projetos -Ágil, em cascata ou híbrida, para citar algumas.

Os VAs de gerentes de projeto podem usar essas ferramentas para se manterem organizados e trabalharem com mais eficiência. Eles também podem aproveitá-las para encontrar melhores maneiras de aprimorar seus fluxos de trabalho e atingir suas metas.

**DICA PRO Há muitas variações da abordagem ágil que os iniciantes e até mesmo os gerentes de projeto experientes podem achar esmagadora - mas a boa notícia é que você pode implementar uma abordagem ágil básica para o seu projeto fluxo de trabalho ágil para seus projetos em apenas alguns minutos com um modelo ágil como o Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp .

4. Acesso a novas tecnologias

Com um gerente de projetos de VA, você pode acessar a tecnologia que talvez não possa pagar ou não tenha tempo para configurar. Isso inclui a inteligência artificial (IA), que está avançando rapidamente e revolucionando muitos setores.

Com seu desenvolvimento contínuo, a IA está mudando a maneira como trabalhamos. A necessidade de habilidades de IA e aprendizado de máquina está prevista para aumentar em 71% nos próximos cinco anos. Portanto, não há melhor momento para usar essa nova tecnologia a seu favor!

Ferramenta de reescrita no Magic AI, uma ferramenta de GPT projetada para assistentes virtuais para ajudá-los a escrever e-mails com mais eficiência

Por um lado, A força de trabalho remota da Magic é equipada com MagicAI personalizado, o que melhora sua eficiência. Essa organização de terceirização bem-sucedida se concentra em capacitar seus assistentes com IA para automatizar tarefas reduzir o erro humano, revelar novas percepções e ajudar os VAs de gerentes de projeto a gerar rascunhos de e-mail, reduzindo o tempo e o esforço necessários para elaborar uma mensagem do zero.

**DICA PRO Use IA do ClickUp para ajudar suas equipes internas a escrever mais rapidamente e produzir conteúdo escrito de alta qualidade, e trabalhar com os assistentes virtuais da Magic que estão equipados com MagicAI para fazer mais em menos tempo e entregar projetos de qualidade no prazo.

Como terceirizar o gerenciamento de projetos para sua empresa

A terceirização do gerenciamento de projetos é um movimento estratégico se você estiver procurando agilizar processos, cortar custos e liberar tempo para se concentrar em tarefas mais importantes.

Há diferentes maneiras de terceirizar o gerenciamento de projetos, portanto, vamos explorar as principais opções.

1. Empresas de terceirização de processos de negócios

As empresas de terceirização de processos de negócios (BPO) são provedores de serviços terceirizados que oferecem uma variedade de processos de negócios:

Tarefas de back-office, comoentrada de dados e processamento da folha de pagamento

Tarefas voltadas para o cliente, como suporte ao cliente e suporte de vendas

Tarefas de gerenciamento de projetos, como planejamento de projetos e garantia de qualidade

As empresas de BPO podem estar localizadas no mesmo país que o cliente ou no exterior para reduzir os custos de mão de obra. Elas oferecem soluções escalonáveis que podem ser adaptadas às necessidades de sua empresa para melhorar suas operações e sua vantagem no mercado.

A terceirização de vendas é um exemplo de serviço de BPO. A contratação de uma equipe de vendas remota é uma solução mais fácil, mais eficaz e mais acessível do que contratar uma equipe por conta própria. Os representantes de desenvolvimento de vendas terceirizados podem obter, qualificar e prospectar leads, fazer chamadas frias, marcar compromissos e realizar muitas outras tarefas de SDR para empresas de qualquer porte.

Crie um painel compartilhado para visualizar suas atividades de vendas, acompanhar o progresso e muito mais no ClickUp Dashboards

2. Empresas de terceirização de processos de conhecimento

As empresas de terceirização de processos de conhecimento (KPO) fornecem serviços de alto valor, baseados em conhecimento, que exigem habilidades e conhecimentos avançados. Elas contratam trabalhadores altamente educados e qualificados que têm experiência em áreas como:

Pesquisa de mercado

Análise de dados

Análise financeira

Serviços jurídicos

Projeto de engenharia

Ao terceirizar o gerenciamento de projetos para KPOs, você tem acesso a especialistas que podem ajudar sua empresa a tomar decisões informadas e obter vantagem competitiva. Com a KPO, você não precisa contratar uma equipe em tempo integral nem investir em tecnologia e treinamento caros.

3. Terceirização de assistente virtual

Os assistentes virtuais são ótimos gerentes de projeto para sua empresa. Eles são experientes em tecnologia, orientados para os detalhes e trabalham bem com equipes internas e externas.

Eles também custam menos do que a contratação de funcionários em tempo integral e são fáceis de integrar às suas operações.

Para garantir que os projetos sejam executados sem problemas, eles podem ajudar com tarefas administrativas, como agendamento de reuniões, gerenciamento de e-mails e organização de arquivos. Isso libera um tempo valioso para que você e sua equipe se concentrem em tarefas mais estratégicas.

O gerenciamento bem-sucedido de projetos também inclui o acompanhamento dos prazos e a garantia de que os projetos permaneçam dentro do escopo, e os VAs são especializados em comunicação diligente. Além disso, ao trabalhar com uma empresa de terceirização, você pode contratar um gerente de projeto em apenas uma semana, com muito menos despesas gerais.

A visualização da linha do tempo no ClickUp oferece uma visão panorâmica de seus recursos e tarefas

O que saber ao terceirizar o gerenciamento de projetos

Se você é novo na terceirização ou na terceirização do gerenciamento de projetos, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito desse serviço:

Identifique suas necessidades e as tarefas que deseja terceirizar: Considere fatores como metas do projeto, membros da equipe, cronogramas, orçamentos e riscos Pesquise e avalie possíveis prestadores de serviços: Encontre um provedor de serviços de terceirização que se alinhe com suas necessidadesobjetivos comerciaisorçamento e necessidades de gerenciamento de projetos. Procure um histórico sólido de sucesso, experiência no setor e especialização nas tarefas que deseja terceirizar **Defina o escopo e as expectativas do projeto: Defina o escopo e as expectativas da sua equipe terceirizadaescopo do trabalho incluindo cronogramas, resultados e expectativas. Assegure-se de que o projeto esteja avançando conforme planejado com vários canais de comunicação **Estabeleça protocolos de comunicação claros: Promova uma comunicação aberta e clara com a equipe terceirizada para manter-se informado sobre o progresso, os desafios e as oportunidades do projeto Mantenha sempre o controle do progresso do projeto: Mesmo com a terceirização do gerenciamento de projetos, isso não significa que você deva apenas esperar pelos resultados. Mantenha-se envolvido e forneça feedback conforme necessário. Isso garante que o andamento do projeto ainda esteja alinhado com suas metas e expectativas comerciais

Uso de ferramentas de gerenciamento de projetos para colaboração e comunicação

As ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem uma série de recursos que tornam a colaboração e a comunicação com as equipes, tanto internas quanto externas, mais fáceis do que nunca.

O ClickUp, por exemplo, simplifica o processo de gerenciamento de projetos e a comunicação e a colaboração com equipes internas, clientes, agências e outros de forma muito mais simples, trazendo todos e todo o seu trabalho para um local centralizado.

Monitorar projeto gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Como o ClickUp pode ajudar a melhorar o gerenciamento de projetos e a colaboração com equipes externas:

Convide pessoas para seu espaço de trabalho : Simplesmenteconvidar pessoas para seu espaço de trabalho ClickUp e gerenciar o que eles têm acesso com as configurações de privacidade e permissão. Esse recurso essencial do ClickUp permitirá que suas equipes externas trabalhem com você na plataforma, como você faria com suas equipes internas, exceto com acesso limitado para proteger informações e projetos confidenciais

: Simplesmenteconvidar pessoas para seu espaço de trabalho ClickUp e gerenciar o que eles têm acesso com as configurações de privacidade e permissão. Esse recurso essencial do ClickUp permitirá que suas equipes externas trabalhem com você na plataforma, como você faria com suas equipes internas, exceto com acesso limitado para proteger informações e projetos confidenciais Monitorar atualizações e comunicar de forma assíncrona ou em tempo real: Atribua tarefas com facilidade, monitore o progresso, obtenha atualizações em tempo real e comunique-se na tarefa por meio de comentários,Visualização de bate-papoe em qualquer lugar no ClickUp

comunicar de forma assíncrona ou em tempo real: Atribua tarefas com facilidade, monitore o progresso, obtenha atualizações em tempo real e comunique-se na tarefa por meio de comentários,Visualização de bate-papoe em qualquer lugar no ClickUp Compartilhe documentos, arquivos e muito mais de forma fácil e segura : Compartilhe documentos, painéis, quadros brancos e muito mais do ClickUp por meio de links privados ou públicos

: Compartilhe documentos, painéis, quadros brancos e muito mais do ClickUp por meio de links privados ou públicos Painel de controle com relatórios em tempo real : Crie seupainel personalizado e obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho, monitore o progresso e gerencie os gargalos com mais eficiência

: Crie seupainel personalizado e obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho, monitore o progresso e gerencie os gargalos com mais eficiência Modelos personalizáveis: Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveismodelos personalizáveis para empreiteiros de todos os casos de uso para dar início a qualquer tipo de trabalho, incluindomodelos de gerenciamento de projetos Além disso, ferramentas de gerenciamento de projetos proporcionam uma maneira eficaz de colaborar com equipes remotas, permitindo que os usuários compartilhem documentos e atualizações importantes de forma simples e fácil. Os usuários podem acompanhar quem viu as atualizações, simplificando assim a comunicação entre os membros da equipe de diferentes locais.

Em última análise, a implementação de uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos como o ClickUp permitirá que as equipes internas e externas colaborem e se comuniquem com mais eficiência, resultando em maior produtividade e melhores resultados.

Aproveite as ferramentas de gerenciamento de projetos e a terceirização para levar sua empresa ao próximo nível

A terceirização dos serviços de gerenciamento de projetos mudará a forma como você realiza o trabalho.

É inteligente economizar tempo e aumentar a escala sem o estresse e os custos de contratar mais pessoas. Com a terceirização, você também se beneficia do acesso aos melhores talentos globais, maior flexibilidade e riscos reduzidos.

Mas isso não para por aí! Se você optar por terceirizar o gerenciamento de projetos com um assistente virtual, poderá ainda aumentar a produtividade da empresa à medida que você assume projetos maiores e mais complexos.

A maioria das pessoas pensa que os VAs só podem fazer a entrada de dados e escrever e-mails, mas eles também são ótimos gerentes de projetos. Eles oferecem suporte personalizado e flexibilidade para atender às necessidades de seu projeto ou empresa e usam uma ampla gama de ferramentas para garantir que cada projeto seja executado sem problemas.

Pronto para tornar o gerenciamento de projetos mais fácil, mais rápido e mais econômico?

O ClickUp é uma maneira eficiente e sem complicações de gerenciar seus projetos. Ele tem recursos e ferramentas para dar suporte a qualquer metodologia de gerenciamento de projetos e facilita o início da terceirização de projetos. E na Magic, seus assistentes virtuais estão entre os 3% mais talentosos e são proficientes em muitas ferramentas e softwares.

Facilite ainda mais o treinamento de um assistente virtual como gerente de projeto externo usando modelos prontos para dar início a qualquer tipo de trabalho. Comece agora e suba de nível com a terceirização do gerenciamento de projetos! ---

Escritor convidado:_

_Li é redatora de conteúdo da Magic, dedicada a capturar histórias que forneçam insights e gerem conversas sobre uma ampla gama de tópicos, como terceirização de processos de negócios, vendas, suporte ao cliente e operações de negócios