10 modelos gratuitos para freelancers para gerenciar cargas de trabalho

Os freelancers têm muito a fazer. Ao contrário dos funcionários assalariados, um freelancer precisa cumprir suas obrigações principais e, ao mesmo tempo, cuidar das operações comerciais do dia a dia. Os modelos são extremamente úteis para isso! Eles fornecem uma estrutura para concluir tarefas rapidamente e orientação especializada em tarefas desconhecidas.

O uso de modelos para o maior número possível de processos de negócios simplifica gerenciamento de projetos freelance a empresa está sempre buscando o melhor para seus clientes, apresentando resultados profissionais e de alta qualidade. Entender os tipos de modelos disponíveis pode transformar a maneira como você faz negócios.

Como os modelos podem beneficiar os freelancers?

Os modelos abrangem uma série de atividades que os freelancers normalmente realizam. O uso dessas ferramentas economiza muito tempo nessas tarefas e traz alguns benefícios adicionais, incluindo

Profissionalismo: Especialistas geralmente criam modelos para freelancers, fazendo com que você pareça mais proficiente ao usá-los

Consistência: Ao apresentar uma imagem consistente em todas as comunicações, os modelos ajudam você a criar confiança e credibilidade com os clientes

Proteção legal: O uso de modelos de contrato minimiza o risco de disputas e fornece uma base legal para resolver quaisquer disputas que surjam

Minimização de erros: É fácil esquecer coisas ou cometer erros, mas os modelos estruturados para freelancers ajudam a evitar erros

Comunicação eficiente: O uso de modelos estrutura a maneira como você se comunica com os clientes sobre os projetos, permitindo que você agilize os fluxos de trabalho

O uso de modelos estrutura a maneira como você se comunica com os clientes sobre os projetos, permitindo que você agilize os fluxos de trabalho **Melhoria do processo: como freelancer, suas principais competências podem não abranger todos os processos de negócios, e os modelos podem fornecer orientação especializada sobre a melhor forma de realizar essas tarefas

Adaptabilidade: Os projetos podem ser diferentes e os serviços disponíveis podem mudar com o tempo, mas os modelos fornecem uma base que elimina a necessidade de criar novos documentos do zero, como uma landing page ou uma postagem de blog

O que faz um bom modelo de freelancer?

Os contratos de freelancer abrangem uma série de processos potenciais, cada um com seu próprio conjunto de práticas recomendadas. No entanto, há regras gerais que devem reger sua escolha de modelo, independentemente da tarefa com a qual ele ajuda, incluindo:

Claridade e simplicidade: Os modelos devem ser fáceis de entender e usar

Personalização: Você deve poder modificar o modelo para atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, manter sua integridade

Você deve poder modificar o modelo para atender às suas necessidades e, ao mesmo tempo, manter sua integridade Abrangência: Um modelo deve atender a todos os propósitos pretendidos

Um modelo deve atender a todos os propósitos pretendidos **Relevância: Nem todos os campos executam tarefas da mesma forma, portanto, os modelos que você usa devem estar alinhados com a sua área de trabalho

Solidez legal: Se estiver usando contratos legais, certifique-se de que um advogado revise a linguagem para verificar a precisão dos fatos

Concisão: O objetivo dos modelos é economizar tempo, e ferramentas desnecessariamente longas serão menos eficientes em termos de tempo e poderão confundir os clientes

O objetivo dos modelos é economizar tempo, e ferramentas desnecessariamente longas serão menos eficientes em termos de tempo e poderão confundir os clientes Acessibilidade: Deve ser fácil acessar seus modelos em diferentes dispositivos

10 modelos de freelancer para usar em 2024

O ClickUp é um poderoso software de gerenciamento de projetos para freelancers . Reunimos 10 dos melhores modelos do ClickUp que os freelancers consideram mais úteis. Eles abrangem uma série de casos de uso, muitos dos quais certamente serão úteis para você!

1. Modelo de contrato de freelancer do ClickUp

Comece a redigir com o modelo de contrato de freelancer da ClickUp

Como freelancer, você encontrará imenso valor em ter um modelo de contrato de freelancer à sua disposição. Os contratos são um fator importante no estabelecimento de relações comerciais com os clientes. A capacidade de agilizar essa tarefa de uma forma juridicamente correta é inestimável.

O Modelo de contrato de freelancer do ClickUp tem esse objetivo em mente. Você pode criar documentos juridicamente vinculativos que atendam às suas necessidades e às de seus clientes. Além de economizar tempo, você poderá apresentar termos consistentes a todos os clientes em todos os trabalhos.

O modelo permite que você descreva rapidamente os principais elementos, como os serviços que oferece, as condições de pagamento, os acordos de confidencialidade e as cláusulas de rescisão. Ele o guiará pelo processo de conclusão, garantindo que você cubra todos os aspectos cruciais e evitando futuras disputas.

O recurso de gerenciamento de projetos o ajudará a acompanhar a conclusão do contrato usando as poderosas ferramentas do ClickUp. Você e o cliente podem garantir a entrega de todas as tarefas prometidas, começando com a assinatura do próprio contrato.

2. Modelo de fatura de freelancer do ClickUp

Envie suas faturas com o Freelance Invoice Template by ClickUp

O faturamento adequado é vital para receber pagamentos, lidar com tarefas contábeis e declarar impostos. O Modelo de fatura de freelancer do ClickUp simplifica o processo, permitindo que você crie faturas profissionais. Você também terá um local consistente para acompanhar os pagamentos e armazenar as informações dos clientes.

O modelo permite que você personalize as faturas de acordo com as necessidades de um cliente ou projeto. Ele enviará lembretes automáticos de cobrança e manterá o controle de quem pagou e de quem não pagou.

O uso do modelo envolve um processo simples de seis etapas e apresenta os dados em um formato visual que facilita a compreensão:

Reunir informações: Colete detalhes específicos do projeto, serviços, condições de pagamento e detalhes de contato Inserir detalhes: Preencha os serviços executados, os descontos e as condições de pagamento usando a exibição de tabela do ClickUp Enviar fatura: Encaminhe a fatura por e-mail ou correio. A automação no ClickUp pode alertá-lo sobre sua entrega Acompanhamento: Defina uma tarefa do ClickUp para lembrá-lo de entrar em contato com o cliente para garantir que ele recebeu a fatura e entendeu os termos Acompanhar o progresso: Use um gráfico de Gantt para acompanhar o cronograma e o avanço do pagamento Enviar lembretes: Envie lembretes educadamente esolicitar pagamentos por meio do recurso de tarefas recorrentes do ClickUp

Combine esse modelo com um de nossa lista de modelos de pedido de compra para uma solução ainda mais robusta!

3. Modelo de contrato de design gráfico freelance do ClickUp

Organize as tarefas criativas com o Modelo de Contrato de Design Gráfico Freelance da ClickUp

Como designer gráfico freelancer, é essencial ter um contrato em vigor. Um bom contrato protege você e o cliente ao definir as expectativas e garantir a satisfação. O Modelo de contrato de design gráfico freelance do ClickUp oferece a solução perfeita, permitindo que você defina rapidamente os termos e as responsabilidades.

O modelo ajuda a garantir que todas as partes envolvidas compreendam as expectativas e as responsabilidades, inclusive as entregas, os cronogramas e as condições de pagamento, além de estabelecer uma relação de trabalho positiva.

Os principais elementos incluem status e campos personalizados para acompanhamento do progresso, visualizações versáteis e ferramentas de gerenciamento de projetos . Cada uma delas utiliza os recursos do ClickUp para melhorar a usabilidade e a utilidade, permitindo que você:

Definir datas importantes usando uma visualização de calendário

Acompanhar tarefas e marcos em uma visualização Gantt

Usar a visualização Table (Tabela) para delinear claramente os direitos de propriedade

Esse modelo se integra à funcionalidade de compartilhamento de documentos do ClickUp para fornecer uma solução completa de contrato.

4. Modelo de declaração de trabalho do ClickUp Freelancer

Crie propostas com o modelo de declaração de trabalho para freelancers da ClickUp

Uma declaração de trabalho define expectativas claras para os projetos e ajuda a evitar mal-entendidos entre você e seu cliente. No entanto, criar uma do zero consome tempo e, muitas vezes, é frustrante. A Modelo de declaração de trabalho do ClickUp Freelancer resolve isso, permitindo que você defina rapidamente o escopo, as tarefas e as expectativas do projeto.

O uso desse modelo lhe proporcionará vários benefícios, como

Tempo de conclusão mais rápido

Menos mal-entendidos com o cliente

Uma imagem mais profissional

Uma colaboração mais tranquila no projeto

Como sempre, a integração total com a plataforma ClickUp oferece benefícios adicionais. Divida suas tarefas em uma lista com datas de vencimento específicas e acompanhe o progresso delas com os recursos de gerenciamento de projetos. Acompanhe a linha do tempo do projeto em gráficos de Gannt fáceis de ler. E compartilhe facilmente informações com o cliente usando os recursos de compartilhamento de documentos.

5. Modelo de EAP para freelancer e consultor do ClickUp

Gerencie tarefas com o modelo de estrutura de divisão de trabalho para freelancers e consultores da ClickUp

A organização de si mesmo e de seu tempo é vital para sua produtividade como freelancer. A melhor maneira de fazer isso é dividir seu trabalho em partes gerenciáveis e facilmente monitoráveis. A Modelo de estrutura de divisão de trabalho para freelancers e consultores do ClickUp facilita o gerenciamento consistente de seu trabalho.

Usando o modelo, você pode dividir seu projeto em fases, cada uma com seu próprio conjunto de tarefas. As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp permitem que você acompanhe as tarefas de forma eficaz e fornecem um roteiro claro para cronogramas e prazos. Isso prepara o cenário para a criação de um trabalho de alta qualidade com aprovação Ferramentas de design UX que atendam aos requisitos do projeto.

Além de acompanhar as tarefas, você tem um esboço claro dos resultados, o que permite alocar recursos de forma eficaz e reduzir a chance de esgotamento. O ClickUp simplifica os processos de feedback e aprovação à medida que você atinge os vários marcos.

O modelo fornece um conjunto simples de campos a serem preenchidos, garantindo que você não se esqueça de nenhum elemento. Ele apresenta os dados em uma variedade de visualizações para garantir que todas as informações sejam fáceis de entender.

6. Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp

Personalize as faturas com o modelo de fatura de empreiteiro independente da ClickUp

O faturamento é um processo comercial que os prestadores de serviços autônomos precisam realizar, mas que, muitas vezes, não são agradáveis. A criação de faturas, a busca de pagamentos e o controle delas para fins de contabilidade são distrações tediosas do seu negócio principal.

O Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp simplifica esse processo. Você pode gerenciar cada etapa com o modelo, desde a geração de faturas até a entrada do pagamento final em seu balanço patrimonial.

Criar e enviar a fatura é simples. Primeiro, reúna as especificações do projeto na visualização do documento. Em seguida, insira detalhes como os serviços prestados, quaisquer descontos aplicáveis e as condições de pagamento na exibição Tabela. Por fim, envie a fatura e defina alertas automáticos para quando os clientes a visualizarem ou responderem.

Com a fatura enviada, você pode usar os lembretes do ClickUp para avisá-lo quando for o momento de fazer o acompanhamento. A visualização de Gantt permite que você acompanhe facilmente o progresso do pagamento em relação aos prazos acordados. Quando o pagamento for concluído, você terá um registro de fácil acesso para fins contábeis.

7. Modelo de gerenciamento de design gráfico ClickUp

Use uma visualização de quadro no modelo de gerenciamento de design gráfico da ClickUp para organizar o trabalho por fase

Os designers gráficos autônomos precisam controlar muita coisa. Arquivos desordenados, processos desorganizados e gerenciamento de tempo deficiente podem tornar isso ainda mais desafiador. O Modelo de gerenciamento de design gráfico ClickUp tem o objetivo de remediar essa situação.

O modelo funciona abordando três grandes áreas problemáticas:

Organização de arquivos : O modelo permite localizar e acessar arquivos de design rapidamente, reduzindo o tempo gasto na busca de ativos, como modelos de e-mail

: O modelo permite localizar e acessar arquivos de design rapidamente, reduzindo o tempo gasto na busca de ativos, como modelos de e-mail Gerenciamento de tempo : Definir estimativas de tempo paraprojetos e tarefas permite que você aloque recursos de forma eficaz e cumpra os prazos

: Definir estimativas de tempo paraprojetos e tarefas permite que você aloque recursos de forma eficaz e cumpra os prazos Visualização de tarefas: A divisão de seus projetos em tarefas gerenciáveis em um formato de fácil visualização pode melhorar a implementação do projeto e acelerar a entrega

O modelo apresenta adequadamente cada informação, incluindo visualizações de lista e de Gantt.

Você pode personalizar o modelo para alinhar-se ao seu fluxo de trabalho e maximizar a eficiência e a produtividade. Se precisar de assistência adicional, nosso modelos de priorização podem ser úteis.

8. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Visualize sua agenda, eventos e tarefas com o Content Calendar Template da ClickUp

Ser um freelancer significa ser seu próprio departamento de marketing. O marketing de conteúdo é uma das melhores maneiras de atrair a atenção para o seu site, especialmente quando seus serviços incluem a criação de conteúdo.

O planejamento da geração de conteúdo permite que você mantenha uma programação regular e maximize seus resultados. É aí que o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp entra em cena. Ele oferece uma maneira simples e eficaz de planejar seu calendário de conteúdo.

Mantenha a eficiência marcando cada parte do conteúdo com o pilar ou tópico de conteúdo relevante. Anexe todos os arquivos relacionados ao conteúdo para que seja fácil encontrá-los posteriormente. Anexe um valor a cada parte do conteúdo para ajudar na priorização.

O campo de aprovação do cliente permite que o modelo atenda a duas finalidades. Você pode misturar o conteúdo que está criando para os clientes com esse recurso ou usá-lo exclusivamente para essa função.

Se esse modelo específico não atender perfeitamente às suas necessidades, você encontrará uma coleção maior em nossa lista de modelos de calendário de conteúdo .

9. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Crie um portfólio com o Client Success Template da ClickUp

A satisfação do cliente é importante para o crescimento de uma organização freelancer. O Modelo de sucesso do cliente ClickUp oferece uma visão abrangente de todas as necessidades e desejos dos clientes em um só lugar. Você pode usá-lo para monitorar o status de cada cliente e seu progresso no trabalho deles.

O modelo vem com vários recursos para garantir o sucesso do cliente. Usando as ferramentas de comunicação do ClickUp, você pode facilmente definir lembretes e acompanhar os clientes para obter feedback sobre o trabalho que você concluiu. Você também pode monitorar e identificar rapidamente as áreas de melhoria por meio do feedback recebido.

O conjunto completo de recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp também está à sua disposição. Você poderá acompanhar suas tarefas em convenientes gráficos de Gantt, comunicar-se sem esforço com o cliente durante todo o processo e compartilhar arquivos com facilidade. De fato, este modelo pode servir como um software de gerenciamento de empreiteiras solução.

O modelo vem com um manual de sucesso do cliente, um guia de introdução e vários formulários de envolvimento do cliente para que você possa começar rapidamente.

10. Modelo de calendário comercial do ClickUp

Veja as informações do projeto em um relance no modelo de calendário comercial da ClickUp

A organização permite que os freelancers gerenciem tarefas e prazos. O Modelo de calendário comercial do ClickUp oferece a você uma solução completa. Ele o ajuda a planejar cronogramas de trabalho, organizar grupos para tarefas diárias/semanais/mensais e definir lembretes.

Os principais benefícios incluem visibilidade das próximas tarefas e eventos, ferramentas para planejar projetos e metas de longo prazo e alocação eficiente de recursos. Os status personalizados acompanham o progresso da tarefa por meio de agendamento e conclusão. O recurso Custom Fields salva detalhes descritivos e informações do projeto.

Usando a visualização Calendar, você pode observar o progresso e fazer ajustes, acompanhar metas maiores que você dividiu em tarefas ou eventos menores e monitorar prazos de tarefas, reuniões importantes ou quaisquer outras datas importantes.

Colabore facilmente com clientes ou outros freelancers usando as ferramentas incorporadas do ClickUp. Compartilhe arquivos com facilidade ou agende reuniões se precisar de uma conversa mais aprofundada.

O modelo oferece um centro de gerenciamento holístico para que os freelancers possam conciliar o trabalho com o cliente e as tarefas do site sem perder compromissos ou desperdiçar horas produtivas. Combine-o com seu software de controle de tempo para freelancers e você atenderá a todas as suas necessidades de gerenciamento de tempo para qualquer trabalho!

Potencialize seu negócio com os modelos de freelancer do ClickUp

Os modelos fazem mais do que simplificar tarefas e afazeres individuais. Eles dão estrutura e processos padrão à sua empresa. Ter modelos para faturas, gerenciamento de projetos, calendários e muito mais facilita o planejamento e a implementação de tudo o que vem ao seu encontro.

No ClickUp, trabalhamos arduamente para garantir que você sempre possa fazer as coisas do seu jeito, com modelos para cada tipo de setor e cada tipo de tarefa. Melhor ainda, você pode usar facilmente cada um desses modelos por meio de nossa plataforma gratuita. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita e comece a organizar seu negócio como freelancer!