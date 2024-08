10 melhores softwares de controle de tempo para freelancers em 2024

Ao longo dos anos, o trabalho freelancer tem sido um dos trabalhos remunerados mais procurados, especialmente durante e após a pandemia.

De fato, um estudo da UpWork revelou 17% dos entrevistados equivalente a 9 milhões de trabalhadores dos EUA, estão menos motivados a retornar a um ambiente de escritório e consideram o trabalho freelance como trabalhar em casa em vez disso. À medida que mais trabalhadores adotam essa mentalidade, a Grande Demissão se transformou em uma tendência econômica.

Isso aumentou ainda mais a popularidade do trabalho autônomo, pois esse tipo de trabalho oferece mais flexibilidade do que o típico emprego das 9h às 17h. Mas essa flexibilidade também traz mais responsabilidades adicionais para você como freelancer.

Você precisará procurar oportunidades de forma proativa, gerenciar sua carga de trabalho e projetos, além de monitorar suas horas faturáveis por conta própria. É aqui que software de controle de horas e ferramentas de gerenciamento de projetos entram em ação.

Tanto freelancers quanto empregadores podem usar essas ferramentas para gerenciar seu trabalho e controlar suas horas. Neste artigo, abordaremos os benefícios de controle de horas aplicativos para freelancers e 10 das melhores ferramentas que você pode usar para gerenciar seu trabalho freelance.

Benefícios do software de controle de tempo para freelancers

Há muitos aplicativos automáticos de controle de horas para freelancers no mercado com diferentes recursos integrados, e não é de se admirar o motivo. Software de controle de tempo ajuda tanto freelancers quanto empregadores da seguinte forma:

Automatiza os processos de controle de horas : Monitore automaticamente o tempo por meio de botões de controle de tempo, edição manual ou inserção do intervalo de tempo trabalhado

: Monitore automaticamente o tempo por meio de botões de controle de tempo, edição manual ou inserção do intervalo de tempo trabalhado Fluxo de trabalho simplificado por meio de integrações : Aproveite a integração de terceiros para criar diretamente faturas sobre as horas trabalhadas com o clique de um botão

: Aproveite a integração de terceiros para criar diretamente faturas sobre as horas trabalhadas com o clique de um botão Relatórios de tempo : Gerencie projetos e gere análises gerando relatórios detalhados sobre as horas trabalhadas por funcionários e freelancers

: Gerencie projetos e gere análises gerando relatórios detalhados sobre as horas trabalhadas por funcionários e freelancers Processamento simplificado da folha de pagamento: Gere faturas precisas com mais rapidez

Gere faturas precisas com mais rapidez Produtividade aprimorada: As equipes que são eficazes no acompanhamento e gerenciamento das horas de trabalho podem reduzir significativamente os custos de mão de obra e aumentar a eficiência

"Os empregadores não devem saber apenas como orçar as finanças, mas também o tempo. Quando o tempo gasto no trabalho por todos os membros da equipe é gerenciado adequadamente, isso se traduz em custos orçamentários compatíveis e metas de lucro atingidas." -Colin Palfrey, CMO da Crediful

Principais recursos a serem procurados em um aplicativo de controle de tempo

Existem inúmeros aplicativos de controle de horas on-line, portanto, quais recursos você deve procurar no melhor software de controle de horas para freelancers?

Aqui estão alguns dos principais recursos a serem considerados:

1. Controle preciso do tempo

O recurso mais importante de uma ferramenta de controle de horas é a sua capacidade de controlar as horas de entrada e saída com precisão.

Na maioria dos casos, os empregadores estão interessados em saber o que um funcionário faz durante suas horas de trabalho e quais aplicativos da Web ele usa. Os tempos ativos e ociosos também contam, pois os empregadores se esforçam para maximizar e recompensar a eficiência.

Registre com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos no ClickUp

2. Planilhas de horas

Os rastreadores de tempo que oferecem planilhas de tempo on-line ajudam a fornecer uma ferramenta de gerenciamento para gerar relatórios de tempo, horas de trabalho com eficiência e rastreamento de tempo de projetos específicos.

Essas planilhas de horas também devem estar disponíveis nos formatos PDF, CSV ou Excel.

Alguns freelancers deixam o controle de tempo para seus empregadores. No entanto, os freelancers eficientes avaliam e validam cuidadosamente suas planilhas de horas e levantam preocupações com seus empregadores em caso de discrepâncias.

De acordo com Jake Hill, fundador da DebtHammer , "Nossa organização ajuda pessoas que não sabem como gerenciar ou lidar com suas dívidas. Isso geralmente acontece quando o orçamento ou o controle de despesas não são feitos, por isso acreditamos que é importante que qualquer pessoa que lide com negócios faça uso de plataformas que a ajudem a gerenciar seu fluxo de caixa, despesas e orçamento adequadamente."

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado no ClickUp

3. Integração com ferramentas de terceiros

Você sabia que pode integrar ferramentas de terceiros em vários aplicativos de controle de tempo de sua preferência?

Os aplicativos de controle de horas que permitem que os freelancers integrem aplicativos, extensões de aplicativos e programas e sistemas como ferramentas de gerenciamento de projetos, ferramentas de processamento de folha de pagamento, Google Agenda, ferramentas de desenvolvedor e ferramentas de criação de conteúdo permitem um processo de trabalho mais contínuo.

Por exemplo, gerentes de projeto autônomos devem encontrar os melhores sistemas de controle de horas que lhes permitam importar ou transferir sem problemas relatórios de dados das horas faturáveis de um freelancer para programas de contabilidade como o Quickbooks payroll.

Conecte o ClickUp aos seus aplicativos mais usados para otimizar seu trabalho em todas as ferramentas e reuni-las em um único local centralizado

4. Permissões e privacidade

De acordo com Mark Pierce, CEO da Grupo de Direito Cloud Peak "Hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes de seus direitos, principalmente quando se trata de invasão de privacidade, devido ao avanço da tecnologia no monitoramento de nossas atividades on-line. No entanto, isso pode ser resolvido quando políticas rígidas de privacidade e segurança estão em vigor e são bem comunicadas aos funcionários."

É importante escolher ferramentas de gerenciamento de projetos e controle de tempo que estejam comprometidas com proteger seus dados .

Verifique estes_ Ferramentas de controle de tempo para pequenas empresas_ !

10 melhores softwares de controle de tempo para freelancers em 2024

Embora existam muitos aplicativos de controle de horas para freelancers no mercado atualmente, todos eles executam os recursos mais básicos de controle de horas e alguns aplicativos de controle de horas têm um desempenho melhor do que o restante do pacote em termos de compatibilidade, integração perfeita e precisão.

O rastreador de tempo de que você precisa depende muito do tamanho da sua organização, das suas necessidades atuais e futuras à medida que você amplia seus negócios, dos recursos que você procura e do seu orçamento.

Para facilitar a tomada de decisão ao escolher a ferramenta certa, compilamos uma lista dos 10 principais aplicativos de controle de tempo para freelancers, incluindo seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações.

Cada ferramenta de controle de tempo oferece um conjunto exclusivo de recursos. Dê uma olhada em cada uma delas para ver qual atende aos seus requisitos atuais e pode ajudar a atender às suas necessidades futuras à medida que você amplia seu negócio como freelancer.

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e veja relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o Global Timer do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos criada para equipes de todos os tamanhos em diferentes setores, de empresas a freelancers e todos os demais.

Essa poderosa ferramenta oferece uma plataforma totalmente personalizável com centenas de recursos, incluindo um Rastreador de tempo global incorporado do ClickUp para ajudar os freelancers a simplificar seu fluxo de trabalho e controlar com precisão suas horas. Inicie e pare o tempo facilmente de qualquer lugar, adicione notas e rótulos às suas entradas de tempo, classifique e filtre as entradas de tempo por rótulos e obtenha um resumo do tempo total gasto em todas as suas tarefas.

E quanto ao gerenciamento de projetos, o ClickUp permite gerenciar projetos, tarefas, prazos, horas faturáveis e vários clientes - tudo em um único local centralizado.

Além disso, o ClickUp pode ser integrado a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, incluindo Gmail, Slack e outras ferramentas de controle de tempo desta lista, para conectar perfeitamente todas as ferramentas mais usadas para otimizar seu fluxo de trabalho e ajudá-lo a controlar e gerenciar seu tempo em todas as plataformas.

Conecte o ClickUp a outras ferramentas de controle de tempo para um fluxo de trabalho mais simplificado

Mas essa ferramenta não é apenas para freelancers, ela é excelente para empregadores que trabalham com freelancers, pois oferece recursos de privacidade, permissões e convidados. Como proprietário ou administrador de um espaço de trabalho, você pode simplesmente ajustar suas permissões e convidar pessoas para um espaço de trabalho específico.

E para proteger sua privacidade, o ClickUp permite que você conceda ou limite as permissões de convidados a dados confidenciais. De modo geral, o ClickUp é uma das principais opções para controle de tempo devido aos seus recursos poderosos e flexíveis de gerenciamento de projetos, juntamente com um sistema rico em recursos Plano gratuito para sempre .

E com uma arquitetura escalável, uma interface de usuário atraente e centenas de recursos, o ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de projetos favorita entre empregadores e freelancers de qualquer setor que buscam gerenciamento de projetos, tarefas, tempo e clientes.

Melhores recursos

Ferramenta de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade tudo em um : Plataforma totalmente personalizável com controle de tempo eautomação do fluxo de trabalho para dar suporte a qualquer projeto e equipe

: Plataforma totalmente personalizável com controle de tempo eautomação do fluxo de trabalho para dar suporte a qualquer projeto e equipe Rastreamento de tempo global : Rastreador de tempo global integrado que permite iniciar e parar o tempo de qualquer lugar, inclusive noaplicativo móvel *Extensão Chrome: Aextensão gratuita do Chrome para registrar o tempo em seu aplicativo de desktop, navegador da Web ou dispositivos móveis,

: Rastreador de tempo global integrado que permite iniciar e parar o tempo de qualquer lugar, inclusive noaplicativo móvel *Extensão Chrome: Aextensão gratuita do Chrome para registrar o tempo em seu aplicativo de desktop, navegador da Web ou dispositivos móveis, Registros de tempo editáveis : Adicione tempo retroativamente ou crie registros por intervalo de datas com controle manual de tempo Vincule o tempo registrado a um projeto ou tarefa específica,

: Adicione tempo retroativamente ou crie registros por intervalo de datas com controle manual de tempo Vincule o tempo registrado a um projeto ou tarefa específica, Notas : Adicione notas às suas entradas de tempo para fazer referência exatamente ao que você gastou tempo

: Adicione notas às suas entradas de tempo para fazer referência exatamente ao que você gastou tempo Rótulos : Crie e aplique rótulos nos registros de horas para saber em que tarefa estava trabalhando e categorizá-los de forma eficaz

: Crie e aplique rótulos nos registros de horas para saber em que tarefa estava trabalhando e categorizá-los de forma eficaz Planilhas de horas e relatórios de tempo : Crie e personalize planilhas de horas por dia, semana ou mês, que você pode ver por data ou por tarefa individual

: Crie e personalize planilhas de horas por dia, semana ou mês, que você pode ver por data ou por tarefa individual Tempo faturável : Marque o tempo como faturável para ver o tempo que deve ser debitado nas faturas

: Marque o tempo como faturável para ver o tempo que deve ser debitado nas faturas Biblioteca de modelos : Escolha entre centenas demodelos personalizáveis para freelancersincluindoModelo de planilha de horas para funcionários do ClickUp,modelos de bloqueio de tempoemodelos de programação para citar alguns.

: Escolha entre centenas demodelos personalizáveis para freelancersincluindoModelo de planilha de horas para funcionários do ClickUp,modelos de bloqueio de tempoemodelos de programação para citar alguns. Privacidade e proteção de dados : Controle o acesso e as permissões de compartilhamento

: Controle o acesso e as permissões de compartilhamento Integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente e, em seguida, adicione notas e tags às suas entradas de tempo no ClickUp

Limitações

Como você pode editar manualmente os registros de horas com muita facilidade, esse recurso pode ser uma bênção e uma maldição quando não for monitorado adequadamente

As personalizações avançadas do ClickUp podem ser muito complicadas para algumas pessoas

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por membro/mês

: uS$ 7 por membro/mês Business : $12 por membro/mês

: $12 por membro/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 4,7 de 5 (mais de 5.371 avaliações e 120 discussões) Entre os 100 melhores produtos de software da G2

*Capterra 4,7 de 5 (mais de 3.397 avaliações) Apresentado como um dos melhores desempenhos em Rastreamento de projetos Software na lista restrita de 2022 da Capterra ### 2. Bonsai



Controle de tempo no Bonsai Bonsai é um aplicativo de gerenciamento de negócios completo que cuida de seus projetos comerciais ou de freelancer do início ao fim.

Ele se autodenomina o conjunto número um de produtos para autônomos que integra e automatiza seus processos e administra seus negócios com perfeição.

O Bonsai é um aplicativo para freelancers que desejam se manter organizados no gerenciamento de clientes e de projetos, desde a elaboração de contratos, recursos de faturamento e controle de tempo e tarefas até a contabilidade e os impostos.

Melhores recursos

Há váriosmodelos de contratospropostas, faturas, escopo de trabalho e documentos de cotação no próprio aplicativo da Web; não há necessidade de vasculhar o restante da Internet em busca de modelos

O registro do tempo no Bonsai é muito simples. Ele permite que você indique o projeto e a tarefa específicos em que está trabalhando para cada intervalo de tempo

Uma ferramenta integrada de contabilidade, caixa e gerenciamento de impostos

Organiza váriosprojetos e tarefas em uma interface fácil de entender, com um recurso de agendamento para ficar por dentro de seus compromissos e verificar sua disponibilidade

"Contabilidade e impostos são tópicos muito complicados, especialmente quando você não é bem versado neles. O Bonsai facilita essa equação, especialmente para freelancers que estão começando." -Anthony Martin, CEO e fundador da Choice Mutual

Limitações

Integradomodelos de controle de tempo não são facilmente personalizáveis de acordo com as necessidades específicas do cliente

Preços

Conta inicial : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Conta profissional : $24/mês: uS$ 39/mês

: $24/mês: uS$ 39/mês Conta comercial: uS$ 79/mês

Avaliações e resenhas

G2 4,8 de 5 (mais de 51 avaliações e 3 discussões) Na lista de alto desempenho do G2

Capterra 4,2 de 5 (mais de 4 avaliações)



3. TimeCamp

Rastreamento de tempo no TImeCamp TimeCamp é um aplicativo rastreador de tempo gratuito baseado em nuvem que ajuda os gerentes de projeto a gerenciar tarefas, horas trabalhadas, taxas faturáveis e horas faturáveis e a analisar o desempenho do projeto.

Para freelancers, o TimeCamp ajuda a monitorar o tempo e a obter uma análise detalhada de todas as suas atividades de trabalho e do progresso de cada cliente, aumentando a eficiência, a produtividade e o gerenciamento do tempo entre diferentes clientes.

Seu uso é gratuito, com diferentes opções de preços para recursos mais avançados, de modo que os freelancers podem aproveitar os recursos básicos do TimeCamp sem custo adicional!

Melhores recursos

Você pode desfrutar de usuários e projetos ilimitados em desktops e dispositivos móveis sem nenhum custo

A extensão do Time Camp permite que você integre seu trabalho com o Trello, Google Calendar, Monday.com, Slack, ClickUp e muito mais!

Permite que empregadores e funcionários verifiquem e acompanhem os registros de tempo e as licenças

Registro de horas direto para a função de fatura

Permite o controle de tempo do projeto egeração de relatórios de projetos Limitações

O Time Camp se orgulha de seu plano gratuito para sempre para seus usuários. No entanto, os recursos de relatório não estão disponíveis nesse pacote gratuito.

Preços

Plano gratuito para sempre

Básico : uS$ 6,30 por usuário/mês

: uS$ 6,30 por usuário/mês Pro : uS$ 9 por usuário/mês

: uS$ 9 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 4,6 de 5 (mais de 188 avaliações e 4 discussões)

Capterra 4,7 de 5 (mais de 572 avaliações)



Confira estes_ Alternativas ao TimeCamp_ !

4. Médico do tempo

Controle de tempo no Time Doctor Time Doctor é um SaaS aplicativo de monitoramento de funcionários que ajuda os freelancers a monitorar o tempo e os empregadores a gerar relatórios de produtividade e monitorar as atividades da equipe durante o dia de trabalho.

Além de um rastreador de tempo, o Time Doctor controla o faturamento dos clientes freelancers por meio de faturas facilmente geradas, rastreadores de despesas para cada cliente e relatórios de produtividade, despesas e orçamento.

Melhores recursos

Criação de relatórios diários e semanais de resumo de produtividade com horas feitas, sites abertos e projetos e clientes trabalhados

Fornece planilhas de horas on-line totalmente personalizáveis

Registra e monitora sites e aplicativos usados durante o horário de trabalho, permitindo que os administradores determinem a produtividade dos funcionários

Alertas de distração para ajudar a manter o foco nas tarefas em andamento

limitações do ####

O recurso de monitoramento de aplicativos e da Web do Time Doctor pode fazer com que os supervisores façam microgerenciamento, o que pode parecer desagradável para alguns membros da equipe.

Preços

Básico : uS$ 70 por usuário/ano

: uS$ 70 por usuário/ano Standard : uS$ 100 por usuário/ano

: uS$ 100 por usuário/ano Premium: uS$ 200 por usuário/ano

Avaliações e resenhas

G2 4,4 de 5 (mais de 324 avaliações e 12 discussões)

Capterra 4,5 de 5 (mais de 457 avaliações)



5. Toggl

Controle de tempo no Toggl Track Toggl é um aplicativo de produtividade e controle de tempo que oferece o Toggl track para controle de tempo sem esforço, o Toggl plan para planejamento e gerenciamento de trabalho e o Toggl hire para contratação baseada em habilidades.

Os freelancers podem se beneficiar muito do Toggl Plan, pois ele o ajuda a ter uma visão geral de todo o seu trabalho em um só lugar, mapeando suas listas de tarefas em uma linha do tempo codificada por cores, gerenciando-as com status de tarefas personalizados e prazos para acompanhar seu progresso e ficar em dia com seus cronogramas.

O controle de tempo dos freelancers do Toggl também ajuda os freelancers a se aprofundarem na quantidade de trabalho gasto em cada projeto, a criar faturas para as horas registradas, a controlar os projetos concluídos para cada hora registrada e a enviar lembretes oportunos sobre quanto tempo você trabalhou ou quando pode ter se esquecido de controlar!

Melhores recursos

Relatórios claros sobre quantas horas você trabalhou em uma semana

Mais de 100 integrações de aplicativos, desde integrações nativas, extensões de navegador e aplicativos de automação

Crie facilmente faturas de faturamento para seus clientes

Rastreie qual atividade foi realizada para cada hora trabalhada

limitações do ####

Mais caro do que seus concorrentes com recursos mais avançados

Preços

Equipe : uS$ 9 por usuário/mês

: uS$ 9 por usuário/mês Empresa: uS$ 15 por usuário/mês

Avaliações e resenhas

G2 4,6 de 5 (mais de 1.513 avaliações e 21 discussões)

Capterra 4,7 de 5 (mais de 1.944 avaliações)



Verifique estes_ Alternativas do Loggl !

6. Relógio

Controle de tempo no Clockify Clockify é um aplicativo de controle de tempo e planilha de horas que ajuda os freelancers a controlar as horas em todos os projetos. Ele inclui recursos de registro de horas, relatórios e gerenciamento.

O controle de horas no Clockify ajuda os freelancers a controlar o tempo usando um cronômetro de um clique, a editar manualmente os registros de horas para quando se esquecerem de marcar o ponto do dia e a integrar o Clockify a muitos projetos e gerenciamento de tarefas programas como o ClickUp, Asana , Trello ou Todoist.

Para obter um relatório detalhado de seus clientes, horas de trabalho e receita, os freelancers podem exportar dados de controle de tempo do Clockify para um arquivo PDF, CSV ou Excel.

Melhores recursos

Permite que você configure projetos, categorize-os por clientes e configure tarefas

Inclui um recurso de controle de despesas para registrar taxas fixas e outras despesas do projeto

Definir taxas horárias para cada funcionário e projeto

Capacidade de bater ponto em um dispositivo compartilhado por meio de um código PIN

limitações do ####

A interface do usuário pode ser mais amigável e atraente

Preços

**Gratuito

Básico : uS$ 3,99 por usuário/mês

: uS$ 3,99 por usuário/mês Standard : US$ 5,49 por usuário/mês

: US$ 5,49 por usuário/mês Pro : uS$ 7,99 por usuário/mês

: uS$ 7,99 por usuário/mês Enterprise: uS$ 11,99 por usuário/mês

Avaliações e resenhas

G2 4,5 de 5 (mais de 134 avaliações e 3 discussões)

Capterra 4,7 de 5 (mais de 4.334 avaliações)



Verifique estes_ Alternativas ao clockify_ !

7. Soco de amigo

Rastreamento de tempo no Buddy Punch Buddy Punch é uma solução de controle de tempo on-line com recursos de agendamento e folha de pagamento.

Como um software de registro de horas baseado na Web, a Buddy Punch acredita que um rastreador de horas para freelancers não precisa ser apenas um relógio, mas um software dedicado que conecta perfeitamente o tempo trabalhado com o faturamento, a fatura e a folha de pagamento.

Esse aplicativo simplifica o controle de horas e a folha de pagamento usando códigos de trabalho, relatórios personalizados e solicitações de controle de folgas para empregadores com freelancers que podem se beneficiar significativamente da ampla gama de recursos e serviços de controle de horas de funcionários para monitorar as horas de trabalho e as atividades dos contratados .

Melhores recursos

Capacidade de configurar notificações por e-mail ou celular para monitorar as horas extras dos funcionários

Com GPS e imagens de webcam para as horas de entrada e saída de cada funcionário

As opções de entrada e saída incluem um pin de 4 dígitos, códigos QR, reconhecimento facial ou um simples nome de usuário e senha

Inclui dezenas de parâmetros de cálculo de horas extras para garantir que os cálculos de horas extras sejam feitos corretamente

Limitações

Os administradores podem controlar e alterar as horas no cartão de ponto de um freelancer sem notificá-lo das alterações feitas

Preços

Padrão: US$ 2,99 por usuário/mês

US$ 2,99 por usuário/mês Pro : uS$ 3,99 por usuário/mês

: uS$ 3,99 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 4,8 de 5 (mais de 157 avaliações e 5 discussões)

Capterra 4,8 de 5 (mais de 760 avaliações)



8. Hubstaff

Controle de tempo no Hubstaff Hubstaff é um rastreador de tempo e trabalho de funcionários baseado em nuvem que oferece software de trabalho remoto, gerenciamento de serviços de campo, rastreamento de tempo de agência, rastreamento de tempo de freelancer, rastreamento de tempo de consultor e muito mais.

Como um aplicativo de rastreamento de funcionários tudo-em-um, o Hubstaff permite que os empregadores rastreiem o tempo, monitorem os funcionários, gerenciem a força de trabalho e realizem um gerenciamento ágil de projetos.

Para freelancers, o Hubstaff ajuda a rastrear suas horas faturáveis e não faturáveis em um aplicativo fácil de navegar, organizar clientes e projetos para facilitar o faturamento e gerar planilhas de horas e faturas on-line para facilitar a cobrança de pagamentos dos clientes.

Melhores recursos

Inclui um painel de controle para monitoramento de funcionários com detalhes sobre atividades diárias e semanais, horas trabalhadas na semana e informações importantes sobre as atividades e o trabalho dos funcionários

Gera relatórios detalhados para saber para onde está indo o seu dinheiro e o que está consumindo o orçamento dos seus projetos para um planejamento eficaz

Permite que você descarte facilmente o tempo ocioso

Crachás de conquistas para recompensar a eficiência e aumentar o moral

Limitações

Não é compatível com o desktop Chromebook

Não há integração de folha de pagamento com o Payoneer

Preços

Desktop Free : Para apenas um usuário

: Para apenas um usuário Desk Starter : uS$ 5,83 por usuário/mês

: uS$ 5,83 por usuário/mês Desk Pro : uS$ 8,33 por usuário/mês

: uS$ 8,33 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 4,3 de 5 (mais de 407 avaliações e 14 discussões)

Capterra 4,6 de 5 (mais de 1.314 avaliações)



Verifique estes_ Alternativas para o Hubstaff_ !

9. Sempre

Controle de tempo no Everhour Everhour é um aplicativo gratuito de controle de tempo para freelancers (indivíduos e equipes) que ajuda a controlar o tempo e a definir e monitorar orçamentos, faturamento de clientes e folha de pagamento.

Os freelancers podem se beneficiar muito do recurso de controle de tempo do Everhour, para que você saiba quanto tempo vai para cada projeto, com uma visão geral correspondente de faturamento e orçamento para cada cliente para monitorar a eficiência de custos ou se é hora de manter as cordas apertadas em projetos específicos.

O recurso de gerenciamento de tarefas do Everhour também permite que os freelancers vejam quais projetos estão concluídos, em espera, em andamento ou pendentes em um painel de fácil visualização.

Está faturando um cliente? O Everhour gera faturas pré-formatadas para que os freelancers possam solicitar facilmente os pagamentos dos clientes com o clique de um botão.

O Everhour trabalha com a maioria dos principais ferramentas de gerenciamento de projetos, como a Asana clickUp, Monday, Basecamp, Jira e Notion.

Melhores recursos

Inclui um painel que monitora o progresso, o orçamento e o valor gasto de um projeto

Permite criar tarefas e organizá-las em seções para manter os membros em dia com o trabalho

Permite monitorar despesas relacionadas ao trabalho para reembolso, gerenciamento de orçamento e faturamento

Os recursos de faturamento podem se conectar facilmente com Quickbooks, Xero ou FreshBooks

limitações do ####

Impossibilidade de categorizar horas para uma tarefa específica.

Preços

Gratuito : Até 5 usuários

: Até 5 usuários Lite : uS$ 5 por usuário/mês para cima, a partir de 2 usuários

: uS$ 5 por usuário/mês para cima, a partir de 2 usuários Equipe: uS$ 8,50 por usuário/mês, a partir de 5 usuários

Avaliações e resenhas

G2 4,7 de 5 com 148 avaliações

Capterra 4,7 de 5 com 344 avaliações



"Os freelancers estão no centro de nossas operações. Como ajudamos a aumentar o tráfego do site e os backlinks para nossos clientes, o gerenciamento de projetos e as plataformas de controle de tempo como o Everhour nos ajudam a acompanhar o fluxo de trabalho de nossos freelancers de cima a baixo." -Greg Heilers, cofundador da JollySEO .

10. Colheita

Rastreamento de tempo no Harvest

Em um nível organizacional, Colheita é um aplicativo de controle de tempo fácil de usar que permite aos usuários ter uma visão geral dos orçamentos dos projetos, da capacidade da equipe e do controle de despesas, e ver como isso afeta a lucratividade. Para freelancers individuais, o Harvest é uma excelente ferramenta de monitoramento de tempo para mostrar aos seus clientes o progresso do seu trabalho e o número de horas que você trabalhou, além de cruzar esses dados com os faturamentos periódicos.

Uma das coisas que o Harvest faz melhor entre as demais é ajudar os freelancers a acompanhar o faturamento e a cobrança. Por quê? Ele inclui um sistema integrado de faturamento, controle de despesas e cobrança de pagamentos devido à sua integração com o PayPal e o Stripe.

O Harvest também permite que os freelancers usem simultaneamente o sistema de controle de tempo em diferentes projetos com diferentes taxas de faturamento, o que não é possível fazer na maioria dos sistemas de controle de tempo. Você pode conectá-lo a mais de 70 ferramentas de trabalho populares, como ClickUp, Slack, Google Calendar e outras.

Com o Integração do ClickUp Harvest com o ClickUp Harvest, você pode sincronizar suas entradas de tempo de qualquer plataforma para garantir que sua planilha de horas esteja atualizada

Melhores recursos

Inclui lembretes personalizados para ajudar os freelancers a se lembrarem de controlar o tempo regularmente

Inclui uma ampla seleção de relatórios visuais para gerenciamento de projetos, incluindo relatórios de tempo separados por cliente, tarefas, equipes e projetos

Geração fácil de faturas e integração com PayPal e Stripe para pagamentos fáceis

Integração com Quickbooks e Xero para manter suas contas atualizadas sem problemas

Limitações

Falta de recurso de atribuição de tempo em lote para empregadores que trabalham com vários freelancers (Alternativas ao Harvest)

Preços

Free : permite um assento e dois projetos

: permite um assento e dois projetos Pro: uS$ 12 por assento/mês

Avaliações e resenhas

G2 4,3 de 5 (mais de 771 avaliações)

Capterra 4,6 de 5 (mais de 522 avaliações)



Controle seu tempo e aproveite ao máximo as ferramentas de controle de tempo

Escolher os melhores aplicativos de controle de horas pode ser entediante, especialmente considerando os inúmeros recursos, preços, benefícios e avaliações que essas centenas de plataformas oferecem.

Para escolher os melhores aplicativos de controle de horas, você precisa ser capaz de fazer uma extensa pesquisa sobre quais recursos são mais necessários para o seu tipo de trabalho, seu orçamento, sua funcionalidade de controle de horas e se ele se integra a ferramentas populares de gerenciamento de projetos.

Vários softwares gratuitos de controle de tempo na Internet oferecem promessas infinitas, e os freelancers e empregadores devem avaliar cuidadosamente quais plataformas são as mais eficientes em termos de tempo e custo para suas necessidades individuais.

