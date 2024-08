Gerenciamento de projetos freelance: Benefícios, dicas e desafios

Está pensando em dar um salto na carreira ou se preparar para seu primeiro trabalho freelancer de gerenciamento de projetos? Este é um ótimo lugar para começar. 🏁

Com uma estratégia sólida e os recursos gerenciamento de projetos você também pode se tornar um gerente de projetos experiente, ser seu próprio chefe e gerenciar qualquer projeto que apareça em seu caminho como um verdadeiro profissional.

O que é gerenciamento de projetos freelance?

Vamos começar com o básico.

Um gerente de projetos freelancer é um profissional autônomo que oferece serviços de gerenciamento de projetos. Com sua forte conjunto de habilidades de gerenciamento e habilidades de resolução de problemas, eles ajudam as empresas a supervisionar todo o projeto do início ao fim, coordenar diferentes equipes e partes em direção a um objetivo comum e garantir que todos os requisitos do projeto sejam atendidos no prazo.

O que os diferencia dos gerentes de projeto tradicionais é seu modo de trabalho. Alguns gerentes de projeto freelancers trabalham por conta própria para diferentes clientes em uma base contratual. Enquanto isso, outros freelancers podem se associar a um terceiro, como uma agência ou plataforma, para intermediar seu trabalho com os clientes.

Benefícios do gerenciamento de projetos freelance

Antes de passarmos para os desafios futuros, vamos falar sobre o que você ganha com isso. Em primeiro lugar, por que você deveria considerar a possibilidade de se tornar um gerente de projetos freelancer?

Como em todos os caminhos de carreira, tudo se resume a encontrar o arranjo de trabalho que "funcione" para você. Gerenciamento de projetos pode ser estressante.

Ele exige habilidades de gerenciamento de crises e muita paciência. Mas se você gosta de liberdade, de definir seus próprios horários e adora lidar com diferentes aspectos do fluxo de trabalho ao mesmo tempo, a jornada valerá muito a pena.

1. Flexibilidade e autonomia

Nos últimos anos, milhões de pessoas deixaram seus empregos tradicionais para buscar alternativas que lhes permitam trabalhar e viver de acordo com seus próprios termos. O trabalho autônomo e as relações de trabalho alternativas estão em alta.

Os empregos de gerente de projeto freelancer lhe dão a liberdade de decidir quando, onde e como trabalhar. Ter autonomia em sua carreira não apenas enriquece sua vida profissional, mas também sua qualidade de vida em geral.

via Ruul

2. Independência financeira

Trabalhar como gerente de projetos freelancer significa que você pode decidir sobre suas tarifas e modelo de preços. Normalmente, suas taxas serão diferentes de acordo com seu nível profissional.

Seja você um novato ou um gerente de projetos sênior, essa carreira pode permitir que você escolha o melhor acordo e aumente suas taxas de acordo com suas próprias circunstâncias de vida.

O painel de talentos da Ruul, onde você pode otimizar seu ciclo financeiro

3. Oportunidades para ampliar sua rede de contatos

O gerenciamento de projetos como freelancer permite que você se conecte com um número maior de profissionais. Certamente, você terá suas áreas de especialização e "nicho" Mas, como gerente de projetos freelancer, você sempre pode mergulhar em novos setores e expandir seus negócios em qualquer direção.

Como você trabalha em estreita colaboração com pessoas em diferentes cargos, isso também permitirá que você amplie seus horizontes sobre o mercado de trabalho. Quem sabe, talvez sua próxima grande mudança na carreira esteja a uma conexão significativa de distância.

4. Mais variedade de trabalho

Quando você é um gerente de projetos incorporado que trabalha para uma determinada empresa, a escopo de seu trabalho está limitado à linha de produtos/serviços da empresa. No gerenciamento de projetos freelance, você pode escolher diferentes projetos em diferentes setores .

Isso permite que você explore seus talentos e interesses sem restrições. À medida que você aprimorar suas habilidades e ganhar experiência em diferentes projetos, mais oportunidades surgirão.

Esta é uma experiência muito comum entre os gerentes de projeto que trabalham sozinhos: Eles vêm de uma formação educacional específica. Mas acabam se envolvendo com muitos nichos diversos que não teriam imaginado na época da faculdade.

Desafios do gerenciamento de projetos freelance

Já falamos sobre as vantagens dos gerentes de projetos freelancers e, a esta altura, você já deve estar convencido. Agora vamos dar uma olhada nos possíveis desafios ao longo do caminho.

1. Alinhamento e coordenação da equipe

Como gerente de projetos freelancer, você geralmente é responsável pela coordenação de diferentes equipes. Isso pode significar fazer com que vários fusos horários e várias programações trabalhem em prol de um objetivo comum. Com tantas partes móveis, o alinhamento da equipe pode representar um desafio.

As configurações de fuso horário no ClickUp facilitam o conhecimento da localização dos usuários para facilitar a colaboração

O segredo para um "todo" saudável são partes saudáveis com relações saudáveis. Cada membro da equipe deve conhecer sua função e suas responsabilidades para que nenhum detalhe passe despercebido ao longo do caminho. É claro que você também precisa de um meio sólido para a colaboração interativa colaboração remota para realizar o trabalho.

2. Manter-se em dia com os prazos

Por mais paradoxal que possa parecer, os prazos são a tábua de salvação de um projeto. Cada tarefa minuciosa e cada grande marco deve ter um prazo. Com tanto trabalho a ser feito, o gerente de projeto terá de acompanhar os prazos e garantir que a pessoa responsável possa cumpri-los.

A memória humana só consegue armazenar uma certa quantidade de informações. Quando você está no gerenciamento de projetos freelance, trabalhando com vários clientes, pode ser difícil acompanhar as datas exatas de cada entrega. Usar o ferramentas e técnicas corretas para classificar as diferentes tarefas e suas datas de vencimento facilita o gerenciamento dos prazos.

3. Definição de metas e resultados

Aqui está o objetivo final do gerenciamento de projetos freelance: Alcançar os resultados comerciais estabelecidos pelos clientes. Mas para chegar lá, você precisará dividir os itens acionáveis em pequenas partes significativas.

Entregáveis bem definidos garantem que todos os envolvidos estejam na mesma página. Eles também ajudam a medir o sucesso geral e o andamento do trabalho. Pense nisso como pontos de controle em uma longa viagem. Para isso, use um ferramenta de gerenciamento de projetos com um recurso de rastreamento e definição de metas .

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp

4. Organização de um fluxo de trabalho contínuo

O ciclo de trabalho necessário para um projeto - infelizmente - não flui por si só. É aí que entra o gerente de projetos. Depois de definir as etapas necessárias, ou seja, os entregáveis e as metas, esta é a parte em que você descobre como as metas serão atingidas. O curso de ação, por assim dizer.

Cada projeto tem demandas e desafios exclusivos. Entretanto, quando você domina organização do fluxo de trabalho você pode adaptar e redirecionar sua abordagem para cada cenário. Para gerenciamento de projetos freelance se você estiver trabalhando em um projeto, precisará responder a algumas perguntas básicas, como as seguintes:

Quais ferramentas você usará?

Como você distribuirá as tarefas e informará os responsáveis?

Quem acompanhará o progresso individual e como?

O que funciona para a equipe e a situação específicas e o que pode ser melhorado?

Quando surgir um problema, como será o processo de feedback e aprimoramento?

5. Evitar o desvio de escopo

Eis o pesadelo definitivo dos gerentes de projeto, a noção sinistra que assombra seus planos cuidadosamente construídos: desvio de escopo .

O scope creep é quando o escopo do projeto é ampliado ou alterado ao longo do caminho. Isso introduz uma carga de trabalho extra para todos os envolvidos e exige uma mudança de recursos e replanejamento. Bastante assustador, não é mesmo?

Especialmente no gerenciamento de projetos freelance, como um talento individual que trabalha com diferentes clientes, a responsabilidade de evitar o desvio de escopo recai sobre o gerente de projetos. Você deve elaborar cuidadosamente as declarações de escopo e comunicar-se claramente com as partes interessadas e os clientes durante todo o projeto, garantindo que tudo esteja bem definido e estruturado.

6. Partes interessadas não engajadas Partes interessadas são todos os indivíduos, organizações ou grupos com influência potencial sobre as atividades e os resultados do projeto. Isso inclui todos, desde membros da equipe, patrocinadores e líderes até clientes e fornecedores.

Obviamente, nem todos eles precisam estar diretamente envolvidos em todo o projeto. No entanto, você ainda precisa manter a transparência e mantê-los informados e interessados. Equilibrar e priorizar as demandas e o feedback das partes interessadas é essencial para o sucesso do gerenciamento de projetos freelance.

7. Ferramentas e documentos dispersos

Dizem que é preciso uma aldeia para criar um filho. Para "criar" um bebê de projeto, é preciso uma aldeia de documentos, pastas, dados, ferramentas e plataformas. Com tantas plataformas digitais concorrentes, pode ser vertiginoso navegar entre guias e softwares.

Onde você colocou aquela lista de clientes? E aquele calendário de conteúdo ? E quanto à sua agenda de reuniões e aos links do Google Meet? Seu pobre computador está fazendo aquele barulho alto da ventoinha novamente, não é?

Ao escolher uma plataforma de gerenciamento de projetos com muitas integrações você pode otimizar todo o seu fluxo de trabalho em um só lugar e reduzir o tempo que gasta indo e voltando de forma imprudente entre as guias.

Bônus:_ Software de controle de tempo para freelancers

Dicas para o gerenciamento bem-sucedido de projetos freelance

O gerenciamento de projetos não é uma ciência de foguetes, desde que você esteja disposto a trabalhar. Com as ferramentas e dicas certas na manga, qualquer projeto estará no caminho certo para o sucesso.

1. Use a

GráficoRACI **Para coordenar equipes

Uma maneira de garantir o alinhamento entre as equipes é definir as funções e responsabilidades de cada membro, e você pode usar um Gráfico RACI (ou matriz RACI) para essa finalidade.

RACI é o acrônimo de Responsible, Accountable (responsável, responsável), Consultor e Informante - diferentes níveis de responsabilidade entre a equipe.

Funções RACI na visualização do quadro branco do ClickUp via Alladdine Djaidani Use o recurso de Recurso de quadro branco para criar seu próprio gráfico RACI ou usar um modelo RACI pré-criado para delinear visualmente as diferentes atividades do projeto, indicar a extensão das responsabilidades entre as equipes e começar a trabalhar mais rapidamente.

Verifique estes_ Modelos do freelancer_ !

2. Controle os prazos por meio de calendários

Vários prazos e vários projetos? Não há problema algum. Usando calendários gratuitos ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp podem ajudá-lo a classificar facilmente vários aspectos de um projeto - ou vários aspectos de vários projetos!

Você pode atribuir um prazo a cada tarefa e usar A visualização do Calendário do ClickUp para visualizar e gerenciar prazos. Usando os filtros e os modos de visualização, a navegação pelos prazos será muito fácil. Você pode até mesmo agendar e iniciar reuniões com as integrações do Google Calendar e do Zoom. Isso sim é que é um balcão único!

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível que mantém todos na mesma página.

3. Gerencie tarefas com um gráfico de Gantt ou quadro Kanban

O planejamento e o gerenciamento de tarefas são a espinha dorsal do gerenciamento de projetos freelance. Os gerentes de projeto precisam escolher o método certo para gerenciamento de tarefas para garantir que tudo esteja ocorrendo sem problemas e preparar o projeto para o sucesso.

Atualmente, os métodos mais populares para organizar suas tarefas como gerente de projeto são Gráficos de Gantt e quadros Kanban . Cada ferramenta tem suas vantagens e usos exclusivos, mas a decisão final depende do que você precisa.

Use a visualização do gráfico de Gantt no ClickUp para agendar tarefas acompanhar o andamento do projeto, gerenciar prazos e lidar com gargalos.

Os gráficos de Gantt apresentam uma visão de linha do tempo de todas as tarefas e atividades e, idealmente, mostrariam detalhes como dependências e marcos . A exibição de barras horizontais ajuda a visualizar o progresso e oferece uma boa visão geral do linha do tempo do projeto .

Os quadros Kanban, por outro lado, permitem que você agrupe as tarefas em colunas de acordo com seus status. As opções padrão são "a fazer", "em andamento" e "concluído", mas você pode alterá-las e adaptá-las de acordo com suas necessidades. Os quadros Kanban são especialmente úteis para a abordagem Scrum, pois ajudam a verificar facilmente o que foi feito e o que precisa ser feito.

4. Divida os objetivos em marcos do projeto

No gerenciamento de projetos freelance, você é responsável por manter o controle de onde está indo e do seu status atual. Uma ótima maneira de acompanhar seu progresso é usar marcos do projeto . Especialmente se você estiver sendo pago por marco, isso é essencial para sustentar seu negócio.

Os marcos do projeto podem ser definidos de acordo com as fases do ciclo de um produto. Por exemplo, a fase de ideação e brainstorming seria o marco um, trabalhar em um protótipo seria o marco dois, testar o protótipo e coletar feedback seria o marco três, e o estágio de lançamento e promoção seria o marco quatro.

Mostrar relacionamentos entre tarefas e tarefas de marco na visualização de Gantt no ClickUp

Como alternativa, você pode definir OKRs e resultados comerciais como marcos. Por exemplo, atingir um determinado público-alvo ou gerar uma receita de tal e tal valor.

5. Defina um plano de comunicação para as partes interessadas

Se elas estão diretamente envolvidas no projeto ou indiretamente afetadas pelos resultados, envolvimento das partes interessadas é uma responsabilidade essencial do gerenciamento de projetos. Para manter a transparência e o envolvimento das partes interessadas, você deve estabelecer um plano de comunicação.

Para cada parte interessada, você terá de criar um plano de comunicação diferente abordagem de comunicação . Usando um recurso como Direitos de acesso personalizados do ClickUp permite que você gerencie quem vê quais documentos e mantém as informações confidenciais seguras.

As opções de colaboração remota do ClickUp também permitem que você acompanhe as partes interessadas internas pelos status do projeto e permita que elas comentar diretamente nos materiais relevantes. Outro recurso útil são as integrações, que abordaremos em um minuto.

6. Opte por uma ferramenta de gerenciamento de projetos com integrações nativas

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa deve eliminar ao máximo a alternância entre aplicativos e guias. Integrações nativas do ClickUp permitem exatamente isso: integração perfeita de diferentes aplicativos e ferramentas em um só lugar. Mas, além disso, você pode desbloquear diferentes ações. Com automação e recursos significativos, a navegação no ciclo do projeto se torna muito mais fácil.

Domine o gerenciamento de projetos freelance com as ferramentas certas

Trabalhar como gerente de projetos freelance pode ser um desafio, pois você está gerenciando diferentes projetos ao mesmo tempo. Mas com as ferramentas certas, como ClickUp um software gratuito de gerenciamento de projetos, você estará equipado com tudo o que precisa para se tornar um gerente de projetos experiente.

O ClickUp oferece centenas de recursos personalizáveis para ajudá-lo a gerenciar projetos de qualquer tipo e criar sistemas funcionais que lhe permitirão delegar trabalho, acompanhar o andamento do projeto e promover a colaboração e o gerenciamento de equipes para garantir uma conclusão bem-sucedida.

Juntamente com Ruul como seu parceiro financeiro e de conformidade, o estabelecimento e o crescimento bem-sucedido de seu negócio freelance se tornam fáceis com apenas alguns cliques.

Escritor Convidado:_

bilge Özensoy_ _é um ex-aspirante a acadêmico e freelancer que agora se dedica a todo tipo de conteúdo, explorando os potenciais das novas mídias sob o comando de Ruul