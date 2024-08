10 modelos de lista de verificação de integração de funcionários no Excel e no ClickUp

Contratar a equipe dos seus sonhos é apenas metade da batalha - agora você precisa mantê-la!

...E qual é o primeiro passo para reduzir a rotatividade de funcionários e manter seus melhores profissionais ao seu lado? Um processo de integração eficaz!

Sua equipe, Departamento de RH e a experiência pessoal certamente podem lhe dizer que a integração de funcionários não é fácil. É por isso que as principais empresas e gerentes se apóiam em modelos personalizados de lista de verificação de integração para manter tudo funcionando sem problemas desde o primeiro dia do novo contratado.

Com tantas estruturas organizacionais distintas e modelos de lista de verificação para escolher, integrar o modelo certo ao seu processo de integração pode ser cansativo e demorado se você não souber quais recursos procurar.

Mas estamos aqui para ajudar! Com um detalhamento completo de tudo o que você precisa saber sobre a integração de funcionários e os recursos essenciais a serem procurados em seu próximo modelo de lista de verificação de integração. Além disso, acesse 10 das melhores listas de verificação e modelos de integração de funcionários diretamente deste artigo!

Vamos nos aprofundar. 🤿

O que é um modelo de lista de verificação de integração?

O processo de integração pode parecer um pouco como um ato de malabarismo ao gerenciar etapas, documentos e pessoas ao mesmo tempo - é por isso que sugerimos começar e personalizar um modelo de integração!

Os modelos de integração são documentos colaborativos pré-criados para padronizar e agilizar o processo de integração para futuros novos contratados.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Seu modelo pode vir na forma de uma lista de verificação, tarefas pré-fabricadas, materiais de treinamento, práticas recomendadas e muito mais para colocar seu programa de integração em ação. Seu modelo pode até incluir cada um desses componentes em um pacote! O objetivo é ajudá-lo a criar um processo de integração eficiente ou aprimorar o que você já tem em vigor. Isso garante que cada novo contratado tenha uma experiência de integração consistente e simplificada, e que nenhum funcionário seja prejudicado em suas primeiras semanas.

Mesmo que sua organização já esteja trabalhando com outros Modelos de RH se você estiver usando um modelo de RH, usar um que seja específico para a integração o ajudará a simplificar o processo geral, perceber áreas que você pode ter deixado passar e tornar a experiência mais envolvente em todos os aspectos.

Elementos essenciais de um modelo de integração eficaz

Um sinal revelador de um modelo de integração de alta qualidade é sua flexibilidade. Isso garante que o modelo possa ser facilmente adaptado à sua organização, de função para função, e por cada novo contratado que o utilizar. Seu modelo de integração deve ajudá-lo a atingir rapidamente alguns (ou todos) dos objetivos a seguir:

Definir expectativas claras de integração e objetivos para que seus novos contratados entendam o processo que está por vir

e objetivos para que seus novos contratados entendam o processo que está por vir Criar um processo padronizado e um roteiro para os funcionários usarem como recurso e seguirem em seu próprio ritmo

e um roteiro para os funcionários usarem como recurso e seguirem em seu próprio ritmo Fomentar comunicação clara entre o novo funcionárioseu gerente, outras partes interessadas da organização e suas equipes de RH ou de Operações de Pessoal

comunicação clara entre o novo funcionárioseu gerente, outras partes interessadas da organização e suas equipes de RH ou de Operações de Pessoal Incentivarengajamento dos funcionários com membros fora de sua equipe imediata. Isso ajuda os novos contratados a saberem que você se preocupa com o crescimento deles, promove uma cultura saudável na empresa e impulsiona novas mentorias

Talvez você não precise de todos esses elementos em seu próximo modelo de integração, mas precisará de um Software de RH ou solução de gerenciamento de projetos para alcançar qualquer um deles!

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Dentro de sua preferência software de integração há vários recursos necessários a serem procurados, independentemente de qual seja o seu KPIs de RH e as metas de integração são. Incluindo:

Status personalizados para comunicar rapidamente onde cada novo contratado está em cada tarefa de integração

Tarefas ClickUp e listas de verificação para documentar as etapas do seu processo de integração e marcar se elas foram concluídas

Automações para ajudar os novos contratados a passar pelo processo de integração o mais rápido possível, mesmo de forma assíncrona

Várias visualizações para que os novos contratados e gerentes possam visualizar listas de tarefas de integração, cronogramas, cargas de trabalho, progresso e muito mais

Campos personalizados para anexar e acessar informações importantes, como documentos, datas de contratação, salários, necessidades de equipamentos, estágios de segurança e muito mais

Várias integrações para trazer mais contexto de outras ferramentas de trabalho para seu modelo de integração

10 Modelos de integração

Abordamos os conceitos básicos de integração e os elementos importantes de qualquer modelo de lista de verificação de integração bem-sucedido. Agora é hora de colocar esse conhecimento à prova!

Considere as necessidades, as funções e os requisitos da sua organização ao navegar por 10 dos melhores modelos de lista de verificação de integração para qualquer equipe.

1. Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Modelo de lista de verificação de integração da ClickUp

Para começar de forma simples e agradável, o Modelo de lista de verificação de integração do ClickUp aplica uma tarefa completa e pré-construída Em seu espaço de trabalho . Os modelos de tarefas são excelentes recursos para criar processos cotidianos reutilizáveis e, com nove campos personalizados, esse modelo também manterá as informações de cada candidato organizadas e facilmente acessíveis.

Esse é um ótimo modelo para a equipe de integração e os gerentes usarem para cada nova contratação, em que cada tarefa pode ser renomeada para acompanhar o progresso do funcionário durante todo o processo de integração.

Ao abrir esse modelo de tarefa, você verá imediatamente o Guia de Introdução na descrição da tarefa, juntamente com um detalhamento de cada campo personalizado que se encontra abaixo dele e qualquer informação relevante Documentos de ajuda .

A partir daí, a tarefa é dividida em nove subtarefas que abrangem tudo, desde apresentações da equipe até listas de verificação de equipamentos e até mesmo um lembrete para enviar ao funcionário uma pesquisa pós-integração!

Bônus:_

Modelos para conhecer a equipe

2. Modelo de integração de funcionários da ClickUp

Modelo de integração de funcionários da ClickUp

Embora o modelo anterior de lista de verificação de integração seja simples e amigável para iniciantes, o modelo Modelo de integração de funcionários do ClickUp é onde as coisas começam a se aprofundar. Nessa pasta detalhada, você encontrará:

Três status personalizados

25 campos personalizados

Setevisualizações de fluxo de trabalho E muito mais para imergir completamente o novo contratado nas práticas recomendadas, políticas, cultura, valores e processos da sua empresa. Com recursos mais avançados - incluindo automações para criar novas subtarefas à medida que os campos personalizados são alterados - os gerentes podem otimizar a comunicação entre as equipes durante o processo de integração.

Na sua pasta de integração, você encontrará listas separadas para as equipes de RH, jurídica, TI e segurança, e as tarefas correspondentes para cada novo contratado organizadas em um quadro Kanban usando Visualização do quadro no ClickUp . Listas separadas ajudarão os membros e gerentes a acompanhar os itens pelos quais outros departamentos são responsáveis durante a integração, como remessas de equipamentos, atribuições de mesa, folha de pagamento, benefícios e muito mais.

E com os campos personalizados pré-criados para o departamento, o título, a data de início, o e-mail e o estágio de integração do funcionário, os gerentes, observadores e responsáveis podem acessar facilmente informações básicas, mas importantes, em um piscar de olhos, sem precisar clicar em uma tarefa ou sair do seu quadro Kanban.

3. Modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp

Modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp

Levando as coisas ainda mais longe, o Modelo de documento de integração de funcionários do ClickUp orienta você no processo de criação de um processo de integração de semanas, praticamente do zero. A principal diferença entre esse modelo e os que vimos antes dele? Esse modelo é menos um recurso para os gerentes e mais para o novo contratado acompanhar por conta própria.

Esse modelo aplica um espaço inteiro à sua plataforma com listas separadas para cada novo contratado. Em sua lista individual, eles encontrarão tarefas divididas semana a semana, orientando-os em cada item de ação - desde a configuração de uma assinatura de e-mail até o desenvolvimento de suas metas trimestrais.

Projetado para mapear os primeiros 90 dias de seu novo contratado, esse modelo tem um grande impacto em termos de recursos. Com oito status personalizados, campos personalizados, cinco ClickApps e três visualizações de fluxo de trabalho para garantir que os funcionários tenham tudo o que precisam para manter o controle de suas cargas de trabalho de integração.

Não sabe por onde começar com um modelo tão completo? Comece com o abrangente Guia de Introdução Documento ClickUp para tornar seu processo de configuração o mais eficiente possível.

4. Modelo geral de integração de funcionários da ClickUp

Modelo geral de integração de funcionários da ClickUp

O modelo Modelo geral de integração de funcionários do ClickUp é uma variação ampliada do modelo de tarefa de lista de verificação de integração que vimos anteriormente. Com status personalizados adicionais, visualizações de fluxo de trabalho, documentos de ajuda e campos personalizados, esse modelo fornece um roteiro completo de todo o processo de integração para garantir uma boa primeira impressão.

Especialmente se você estiver gerenciando várias novas contratações ao mesmo tempo em diferentes departamentos, essa lista completa ajudará os gerentes de integração a criar cronogramas realistas para qualquer número de atividades - além de um quadro Kanban pré-criado para supervisionar o progresso de todas as tarefas.

5. Modelo de integração de novos contratados da ClickUp

Modelo de integração de novos contratados da ClickUp

O modelo Modelo de integração de novos contratados do ClickUp é a lista de verificação de integração que você gostaria de ter no seu primeiro dia. Projetado para o funcionário, esse modelo ajuda os novos membros a se responsabilizarem por tarefas personalizáveis durante o primeiro mês. Ele mostra o que precisa ser feito, quanto tempo eles têm para concluir e o que acontecerá em seguida.

Além disso, os campos personalizados mostram ao novo contratado informações importantes em uma visão de alto nível, incluindo quais departamentos possuem quais tarefas, prazos, prioridades, porcentagens de progresso e muito mais.

6. Modelo de integração remota da ClickUp

Modelo de integração remota da ClickUp

A transição do trabalho presencial para o trabalho remoto pode ser demorada e, às vezes, acidentada - e também requer um processo de integração próprio! Mesmo que você venha de uma pequena organização que já tenha trabalhado em conjunto por muito tempo, cada membro deve seguir as etapas adequadas para garantir que esteja trabalhando em casa de forma eficaz e eficiente desde o início.

As Modelo de integração remota do ClickUp é uma ótima maneira de facilitar a entrada de membros novos e existentes da equipe no uso de um sistema dinâmico de ferramenta de produtividade como o ClickUp, dominar seus recursos e criar novos processos digitais o mais rápido possível.

Esse modelo mantém a simplicidade com uma pasta de tarefas pré-construídas para ajudá-lo a aprender os principais recursos do ClickUp, juntamente com três status personalizados, campos personalizados e visualizações para orientar os membros através dos principais itens de ação em seu processo de integração.

7. modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp Integração de um novo funcionário requer mais tempo, esforço e ação do que você imagina - e é definitivamente maior do que um único item em sua lista. É preciso atenção, planejamento e acompanhamento frequentes para garantir que seus novos contratados tenham concluído as etapas necessárias e estejam se adaptando bem.

O programa amigável para iniciantes modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp foi criado para solucionar exatamente esse problema. Com sete visualizações exclusivas, incluindo a visualização de quadro do tipo Kanban, a visualização de bate-papo e a visualização de calendário, os membros e gerentes podem usar esse modelo de lista para supervisionar o progresso durante todo o processo de integração e agendar check-ins durante os três primeiros meses para garantir que os novos contratados estejam se adaptando adequadamente.

Confira estes_

Modelos de 30-60-90 dias_ !

8. Modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp

Modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp

Embora a documentação da folha de pagamento, jurídica e de benefícios seja parte fundamental do processo de integração, o mesmo ocorre com o treinamento geral! Seja ele específico para a função futura do novo contratado ou para a organização como um todo, o treinamento pode exigir muito tempo e, sem dúvida, a maior atenção aos detalhes para garantir que seja feito corretamente.

O Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp o modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp (ClickUp) adota uma abordagem detalhada e passo a passo para o aprendizado de tudo, desde o treinamento básico até o avançado. Começando com tarefas de orientação pré-fabricadas e avançando para certificações profissionais e aprendizado de nível sênior, esse modelo de lista pode acompanhar um novo contratado durante todo o período em que ele estiver na empresa.

Nesse modelo, você também encontrará campos personalizados para designar o tipo de treinamento, a modalidade, os recursos e os prazos para cada tarefa de treinamento, status personalizados para mostrar o progresso e várias visualizações para gerenciar seus cronogramas de treinamento.

9. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Uma parte importante da integração adequada inclui um interesse genuíno no futuro de seu novo contratado na empresa. O Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp é uma maneira simples e eficaz de conseguir isso com um documento ClickUp personalizável para identificar áreas de melhoria e definir metas profissionais para o trabalho .

10. Modelo de integração para Excel

Modelo de integração por Universidade de Duke Se você for um ávido Excel então este modelo de integração pode ser o seu ponto de partida! Essa lista de verificação em estilo de planilha é baixada imediatamente no seu navegador e divide os fundamentos da integração em seis seções:

Aceitação da pré-oferta

Preparação para a pré-contratação

Apresentação dos novos funcionários (até a primeira semana)

Orientações para os novos contratados (até o primeiro mês)

Orientações ao departamento (durante os primeiros 90 dias)

Integração contínua (durante o emprego)

Em cada seção, há itens de ação mais detalhados com colunas designadas para anotar o proprietário de cada tarefa e a data de conclusão.

Coloque a equipe a bordo com modelos personalizados de integração

Estes não são apenas 10 dos melhores modelos de integração - eles também são totalmente gratuitos para serem testados.

Com centenas de recursos avançados de produtividade , mais de 1.000 integrações e um vasto Biblioteca de modelos , ClickUp é a sua primeira parada para criar a experiência de integração ideal para equipes e organizações de todos os setores.

Acesse os modelos relacionados acima, além de vários recursos adicionais e gratuitos, quando você se inscrever no ClickUp hoje .