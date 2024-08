10 melhores alternativas e concorrentes para o Copy AI em 2024

A Copy AI é uma ferramenta tecnológica que permite que o conteúdo equipes economizem tempo e produzem conteúdo de maior conversão. Como acontece com a maioria dos outras ferramentas de escrita com IA no mercado, elas são relativamente novas no jogo, mas já se tornaram famosas.

Os usuários adoram o fato de a Copy AI facilitar o brainstorming de um slogan da empresa, simplificar o alcance de e-mails frios e redigir posts programáticos de SEO em blogs. Entre os melhores recursos estão as ferramentas de geração de ideias, que superam o bloqueio do escritor e permitem que você esboce novas ideias de conteúdo em um instante.

Embora seja útil, o Copy AI não funciona bem se você gosta de inserir toneladas de informações em seus prompts de IA. As opções de entrada limitadas o tornam menos útil para postagens de liderança de pensamento e conteúdo de pesquisa aprofundada.

Mas eles não são a única opção na cidade. 👀

Este guia aborda as melhores alternativas de Copy AI, incluindo detalhes sobre os principais recursos, limitações, preços e avaliações de cada concorrente para que você possa obter a melhor ferramenta para sua equipe.

O que você deve procurar nas alternativas ao Copy AI?

Escolhendo Ferramentas de criação de conteúdo de IA é uma das maneiras mais rápidas de aumentar a produtividade do jogo, mas nem sempre é fácil descobrir qual opção se adequará ao estilo da sua equipe. Encontrar os recursos certos e, ao mesmo tempo, equilibrar seu orçamento torna o processo complicado. Simplifique o processo perguntando a si mesmo:

A versão gratuita da ferramenta de geração de conteúdo atende às minhas necessidades? Preciso fazer upgrade para um nível superior e como isso afetará meu orçamento?

A empresa inteira usará ferramentas de redação com IA? Apenas alguns departamentos? Apenas alguns membros da equipe?

Quais tipos de conteúdo você usará a ferramenta para gerar? Você precisa de integrações com outros aplicativos e produtos que são vitais para a sua empresa?

A ferramenta em potencial oferece recursos que são mais importantes para suas metas de conteúdo?

As melhores alternativas de Copy.ai variam de acordo com suas prioridades, como você usa as ferramentas no seu dia a dia e suas necessidades orçamentárias. Continue lendo para encontrar um detalhamento dos melhores concorrentes do Copy.ai que facilitarão sua decisão (e a tornarão mais rápida!).🙌

As 10 melhores alternativas ao Copy AI para usar em 2024

Pronto? Preparar? Pronto! Aqui estão as melhores alternativas de Copy AI para aumentar a produtividade e tornar suas abelhas operárias ainda mais bem-sucedidas. 🐝

Use a IA do ClickUp Assistente de redação para editar, resumir e aprimorar seu conteúdo

Obviamente, nós adoramos o ClickUp, mas não somos os únicos! Nossas ferramentas de IA estão em alta, com revistas de notícias de negócios como Fast Company elogiando a funcionalidade e os aumentos de produtividade que nossas ferramentas oferecem.

E não é nenhuma surpresa o motivo. IA do ClickUp é um assistente de redação usado por uma ampla gama de departamentos para criar conteúdo que impulsione os negócios. As equipes de vendas vão adorar usar a ferramenta para redigir e-mails de divulgação, enquanto as equipes de produto e as equipes de engenharia e de produtos a utilizam para criar planos de teste e estudos de usuários. As equipes de marketing economizam tempo criando briefs para redatores e elaborando estudos de caso para apoiar campanhas de marketing.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Não importa se você está gerando ideias, escrevendo textos para páginas de destino ou criando conteúdo longo para seu público-alvo, Assistente de redação do ClickUp AI torna você mais eficiente. Em vez de passar 30 minutos tendo ideias, insira algumas frases e você terá novos insights em segundos. Isso libera seu tempo para se concentrar em outras tarefas

Melhores recursos do ClickUp

Os usuários pagos têm acesso a mais de 100 ferramentas baseadas em pesquisa que são adaptadas a departamentos específicos da empresa. Depois de escolher entre as várias ferramentas de departamento, selecione os menus suspensos para o tom de voz e as entradas para criar o tipo de conteúdo de que você precisa

Acesse facilmente oFerramenta de IA digitando /AI e comece instantaneamente a gerar ideias e a escrever conteúdo sobre um tópico específico

Gere itens de ação para atribuir facilmente tarefas a outros membros da equipe e simplificar seu processo de criação de conteúdo curto ou longo

Use a barra de ferramentas de IA do ClickUp para melhorar sua redação simplesmente destacando qualquer texto no ClickUp. A ferramenta faz sua mágica em segundos, oferecendo sugestões para tornar o conteúdo mais curto ou mais longo, ou melhorar a ortografia e a gramática

Geração de texto com IA

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis em dispositivos móveis... ainda

O plano ClickUp Free Forever oferece apenas 5 Spaces, o que o torna um desafio para as equipes (mas você pode obter uma avaliação gratuita de um plano pago)

Preços do ClickUp

Adicione facilmente o ClickUp AI a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro, por mês.

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.500+ avaliações)

2. Jasper

via Jasper A ferramenta de copywriting Jasper AI é uma aplicativo de criação de conteúdo que afirma que você gastará 80% menos tempo em rascunhos do que antes - um sonho para criadores de conteúdo e equipes de marketing.

Como acontece com a maioria das ferramentas de escrita com IA, eles estão sempre trabalhando em seus produtos. Eles descontinuaram os planos anteriores Boss Mode e Starter e agora têm três níveis diferentes para os usuários escolherem. Isso torna mais fácil encontrar uma opção que se adapte ao seu orçamento.

Essa alternativa ao Copy AI se integra ao Google Chrome para criação rápida de conteúdo. Navegue pela biblioteca de modelos, onde você encontrará layouts para mais de 50 casos de uso diferentes - seja conteúdo longo, cópia para anúncios do Google, conteúdo escrito para e-mail ou descrições de produtos .

Melhores recursos do Jasper

A ferramenta permite que você insira o tom de voz desejado, facilitando a integração de sua marca e estilo em cada parte do conteúdo

Melhore facilmente a gramática, a ortografia e a estrutura das frases com a ferramenta de reformulação eeditor de documentos no site. Ele também se integra ao Grammarly para que você possa incorporar verificações gramaticais e de plágio diretamente no conteúdo gerado pelo Jasper sem precisar alternar entre as guias

Cinco modelos simplificam a criação de uma grande variedade de conteúdo, incluindo postagens em blogs, análises de produtos, textos de anúncios, legendas de fotos e e-mails

Ajude a classificar seu conteúdo nos mecanismos de pesquisa usando a ferramenta de entrada de palavras-chave SEO, que rastreia até três palavras-chave em todo o seu conteúdo

Jasper Art paraArte gerada por IA Limitações do Jasper

Não há um modo off-line, portanto, você não pode trabalhar em coisas quando não estiver conectado à Internet

O preço tende a ser mais alto do que o de alguns concorrentes, e você ainda terá que pagar por complementos, mesmo com planos de alto nível

Preços do Jasper

Creator: A partir de US$ 39/mês (um usuário)

A partir de US$ 39/mês (um usuário) Teams: A partir de US$ 99/mês (três usuários, com opção de adicionar até mais sete)

A partir de US$ 99/mês (três usuários, com opção de adicionar até mais sete) Empresa: Preços personalizados (para 10 membros da equipe ou mais)

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

3. Copysmith

via Copysmith A Copysmith é uma empresa de comércio eletrônico software de redação ferramenta que ajuda você a aumentar as vendas com conteúdo de alta qualidade. O redator de IA usa a tecnologia GPT-3 para gerar material escrito, desde conteúdo longo, como artigos de blog otimizados para SEO, até textos de marketing, como e-mails e apresentações.

Os recursos do Copysmith permitem que você mostre quem você é como empresa da maneira que desejar. Com alguns cliques, você pode gerar conteúdo no tom de voz da sua marca. Em seguida, torne-o ainda mais pessoal solicitando a essa alternativa de IA de cópia que crie conteúdo especificamente para o seu público com base na localização, na taxa de envolvimento e nos interesses.

Melhores recursos do Copysmith

O Copysmith oferece dezenas de integrações com ferramentas populares, incluindo Shopify, Zapier, Magento, Amazon e muito mais

Sua integração de API permite que você desenvolva suas próprias soluções paraaumentar a produtividade e impulsionar seus negócios

Seu foco em copywriting para comércio eletrônico facilita aos proprietários de empresas a criação de descrições de produtos em massa, perguntas frequentes e resumos de produtos em minutos

Use a voz da marca eFerramentas de SEO com IA para otimizar seus produtos para venda em seu próprio site da Shopify ou em sites de afiliados como a Amazon

A interface intuitiva é simplificada e fácil de navegar, portanto, não há uma curva de aprendizado acentuada para usar o produto

Limitações do Copysmith

O plano Starter limita os usuários a 20.000 palavras geradas por mês, e a geração de conteúdo de produtos em massa só está disponível no nível de preço Pro

Não há plano gratuito, mas há uma opção de avaliação gratuita

Alguns usuários encontram erros em que a ferramenta de IA não interpreta corretamente suas palavras-chave ou solicitações

A ferramenta é boa para produzir conteúdo criativo, mas ainda exige uma rigorosa verificação de fatos

Preços do Copysmith

Inicial: $19/mês

$19/mês Pro: $49/mês

$49/mês Enterprise : Preços personalizados

Copysmith ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (20+ avaliações)

4. Writesonic

via Writesonic A plataforma de escrita com IA da Writesonic acelera a execução de projetos reduzindo o tempo que você leva para ter ideias e escrever o conteúdo. Usando o GPT-4 em todos os planos pagos, você terá a tecnologia mais recente na ponta dos dedos✨

Seus recursos são divididos para focar em equipes de marketing, sites de comércio eletrônico, empreendedores e escritores. Quer esteja criando uma página de destino para ajudar os usuários a entender sua empresa, destacando os benefícios de um produto específico ou elaborando uma postagem de blog para explicar conceitos complexos, a ferramenta da Writesonic economiza tempo e torna sua equipe mais eficiente.

Melhores recursos do Writesonic

Com mais de 100 recursos, incluindo um verificador de plágio, comandos de voz e recursos de texto para arte, há dezenas de maneiras de aprimorar seu conteúdo

A tecnologia GPT-4 permite que você escreva sobre eventos atuais, que não estavam atualizados nas versões anteriores, como a GPT-3

As extensões para o Google Chrome e as integrações com o Twitter, LinkedIn e outros significam que nunca foi tão fácil redirecionar seu conteúdo para vários canais

Uma vasta biblioteca de modelos tem praticamente todos os tipos de conteúdo que você deseja criar, economizando mais tempo quando se trata de esboços e layouts

Limitações do Writesonic

O plano de preços de avaliação gratuita é limitado a um usuário

Você precisa usar créditos para cada tipo de conteúdo que estiver criando, o que dificulta o planejamento antecipado de grandes lotes de conteúdo (confira estas alternativas do Writesonic!)

Preços do Writesonic

Teste gratuito: Um usuário pode usar até 10.000 palavras

Um usuário pode usar até 10.000 palavras Forma longa: A partir de US$ 12,67/mês para um usuário com até 60.000 palavras

A partir de US$ 12,67/mês para um usuário com até 60.000 palavras Personalizado: Preços especiais para equipes e empresas

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

5. Qualquer palavra

via Qualquer palavra Anyword é uma ferramenta de escrita com IA projetada para blogueiros e profissionais de marketing. Essa ferramenta facilita a criação de conteúdo de marketing de desempenho, como campanhas de PPC, bem como peças tradicionais de marketing de conteúdo, incluindo blogs, páginas de destino e e-mails.

Uma alternativa mais simples ao Copy AI, essa ferramenta é ideal para pequenas empresas e indivíduos que se concentram no uso de conteúdo gerado por inteligência artificial para aumentar o tráfego e as conversões. A ferramenta simples não é sobrecarregada por centenas de integrações e recursos especiais. É uma abordagem direta para gerar conteúdo com foco em marketing.

Melhores recursos do Anyword

A ferramenta de pontuação do Anyword permite que você avalie títulos, descrições de produtos, parágrafos e linhas de assunto para selecionar facilmente o que tem maior probabilidade de ter o melhor desempenho

Quatro modos diferentes - incluindo AIDA, PAS, Lista e Criativo - facilitam a concepção e a estruturação do conteúdo da maneira que você deseja

A interface limpa é fácil de usar, mesmo para iniciantes que nunca jogaram com um redator de IA antes

Limitações do Anyword

A ferramenta é criativa, mas exige muita verificação de fatos

Alguns usuários descobriram que o recurso de verificação de plágio nem sempre era preciso e exigia supervisão

Não há planos de preços ilimitados

Preços do Anyword

Iniciante: A partir de US$ 24/mês

A partir de US$ 24/mês Orientado a dados: A partir de US$ 83/mês

Avaliações e resenhas do Anyword

G2: 4,8/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 360 avaliações)

6. Nichos

via Nichos A Nichesss é uma ferramenta de redação com tecnologia de IA desenvolvida para profissionais de marketing de conteúdo e gerentes de mídia social para aumentar sua produtividade. A ferramenta de aprendizado de máquina oferece 150 modelos para criar tudo, desde posts longos em blogs e meta descrições até Google Ads e resumos de conteúdo.

Adicione essa ferramenta de conteúdo ao seu automação do fluxo de trabalho para liberar tempo para trabalhar em outros projetos e produzir conteúdo mais rapidamente.🛠️

Nichesss melhores recursos

Os relatórios de nicho diferenciam essa ferramenta de IA das demais. Use esse recurso para encontrar clientes em potencial e identificar diferentes segmentos de seu público-alvo para criar o conteúdo mais informativo

Navegue por tipo de negócio para identificar diferentes tipos de conteúdo e o que os usuários desses públicos estão procurando

O editor de conteúdo de formato longo permite que você crie grandes posts de blog em segundos

Limitações do Nichesss

O algoritmo não processa os dados tão bem quanto um ser humano, portanto, você precisará fazer revisões e checagem de fatos em cada parte do conteúdo

Os usuários descobriram que precisavam usar um verificador de plágio de terceiros para garantir que o conteúdo fosse original

A avaliação gratuita pode ser um pouco limitada

Nichesss preços

Iniciante: $19/mês

$19/mês Intermediário: $39/mês

$39/mês Pro: $99/mês

Nichesss ratings and reviews

G2: 4,5/5 (4 avaliações)

4,5/5 (4 avaliações) Capítulo: NA

7. Tipo de pimenta

via Tipo de pimenta Esse assistente de redação com IA da Peppertype foi desenvolvido para freelancers e pequenas equipes de redação de conteúdo, mas também é usado por equipes maiores de produção de conteúdo. Enfrente o bloqueio de escritor e tenha novas ideias em minutos e, em seguida, use essa alternativa de IA de cópia para redigir conteúdo para publicações em mídias sociais, blogs, descrições de produtos e muito mais.

melhores recursos do #### Peppertype

O verificador de plágio, a ferramenta de gramática e o editor de estilo permitem que você crie conteúdo informativo e divertido de ler sem muita complicação

As métricas de engajamento e as auditorias automatizadas mostram quais partes do conteúdo têm bom desempenho para aumentar as conversões e tornar seu conteúdo mais envolvente

As integrações com o WordPress facilitam a publicação de conteúdo longo quando você estiver pronto

Acompanhe o ROI do conteúdo eatender aos KPIs no painel de controle intuitivo

Limitações do Peppertype

Os planos de preços são mais caros do que outras alternativas do Copy.ai (mas inclui uma opção de avaliação gratuita)

Há limitações de conteúdo, e não hásucesso do cliente gerente para oferecer suporte adicional

Preços do Peppertype

Premium: US$ 399/mês incluindo três usuários, depois US$ 49/mês para cada usuário adicional

US$ 399/mês incluindo três usuários, depois US$ 49/mês para cada usuário adicional Enterprise : Preços personalizados para empresas maiores

Avaliações e resenhas do Peppertype

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

8. Dashword

via Palavra-chave O Dashword é um gerador de conteúdo de IA que permite aos usuários criar briefs, otimizar o conteúdo e monitorar o sucesso, tudo em um só lugar. Como outros Ferramentas de redação com IA a alternativa Copy AI é mais adequada para equipes que desejam criar postagens de blog e conteúdo de SEO de formato longo. Ela apresenta um painel e uma interface simples, eliminando complementos e recursos sofisticados que os freelancers e blogueiros não precisam.

Melhores recursos do Dashword

O Content Brief Builder exibe os esboços, as palavras-chave e as perguntas frequentes dos concorrentes para desenvolver ideias e layouts de conteúdo

A otimização é mais fácil e mais rápida do que nunca, pois você recebe feedback em tempo real sobre palavras-chave de SEO e qualidade do conteúdo diretamente no aplicativo

Identifique postagens com baixo desempenho e acompanhe as classificações de palavras-chave após a publicação usando a ferramenta Content Monitoring

Limitações do Dashword

Há apenas dois planos de preços, portanto não há espaço para personalização para as equipes

A simplicidade da ferramenta é um benefício para alguns, mas limita as equipes que desejam criar conteúdo além de posts de blog de conteúdo longo

Preços do Dashword

Inicial: US$ 99/mês

US$ 99/mês Empresa: A partir de US$ 349/mês

Avaliações e resenhas da Dashword

G2: NA

NA Capítulo: NA

9. Retrato

via Retrato A Rytr oferece uma ferramenta de redação com IA que já foi usada por mais de 5 milhões de pessoas, incluindo redatores, empresários e indivíduos. A interface é rápida e fácil de usar.

Comece criando um caso de uso, como uma postagem de blog, modelo de mídia social ou e-mail de publicidade. Em seguida, adicione alguma entrada contextual ou um prompt e faça com que essa alternativa de IA de cópia escreva seu conteúdo em segundos.

melhores recursos do #### Rytr

Mais de 40 casos de uso e modelos facilitam a criação de uma ampla variedade de conteúdo para diferentes públicos

Acerte seu tom de voz graças às mais de 20 opções de voz

Use fórmulas de redação como PAS e AIDA para gerar conteúdo que exija menos edição da sua equipe

A ferramenta de redação com IA apresenta 30 idiomas diferentes para escrever conteúdo longo para públicos em casa ou no exterior 🌏

Limitações do Rytr

Os limites de caracteres significam que você não pode criar tanto conteúdo quanto gostaria

O plano ilimitado permite apenas um usuário

A ferramenta não cria descrições na Web nem campanhas de e-mail

Preços do Rytr

Gratuito Plano

Saver: $9/mês

$9/mês Ilimitado: $29/mês

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9 avaliações)

10. ClosersCopy

via ClosersCopy ClosersCopy é uma ferramenta de redação de IA projetada para profissionais de marketing e redatores de conteúdo que desejam criar postagens de blog de SEO e outras cópias de marketing. Essa alternativa ao Copy AI usa sua própria inteligência artificial para gerar conteúdo, o que significa que você provavelmente obterá resultados diferentes dos que obteria se usasse uma ferramenta treinada em GPT. Com mais de 700 estruturas, suas opções são quase infinitas para criar conteúdo exclusivo que atenda aos seus leitores.

melhores recursos do #### ClosersCopy

A grande biblioteca de mais de 50 modelos em 127 idiomas permite que você crie diferentes tipos de conteúdo em minutos

Em vez de GPT-3, eles usam seu próprio algoritmo de IA proprietário para criar conteúdo exclusivo (ótimo para descrições de produtos e para gerar cópia de anúncios) que você não encontrará em outros sites

ClosersCopy limitações

A função de insights é limitada, dificultando a obtenção de uma visão geral detalhada do desempenho do conteúdo

A ausência de verificadores gramaticais ou de plágio significa que você precisa fazer mais do trabalho pesado quando se trata de edição

Preços da ClosersCopy

Power: US$ 49,99/mês

US$ 49,99/mês SuperPower: $79,99/mês

$79,99/mês Super Power Squad: $99,99/mês

ClosersCopy classificações e comentários

G2: 3,8/5 (7 avaliações)

3,8/5 (7 avaliações) Capterra: NA

Economize tempo enquanto escreve um ótimo conteúdo com a melhor alternativa de IA de cópia

Escrever um ótimo conteúdo não é mais tão difícil quanto antes, graças ao software de copywriting com IA. Com essas ferramentas de aprendizado de máquina, você escreverá mais conteúdo, com mais rapidez - expandindo seu alcance e gerando conversões em seu site.

Ao escolher uma alternativa de AI Copy, verifique se ela tem recursos que certamente aumentarão sua produtividade. Baixe o aplicativo ClickUp hoje mesmo e comece a criar conteúdo de qualidade em uma fração do tempo com nossa ferramenta de assistente de redação com IA.