20 melhores ferramentas de IA de marketing para manter a produtividade em 2024

Se os filmes e os programas de TV nos levaram a acreditar em uma coisa, é que até agora deveríamos ter uma sociedade inteira de robôs para fazer o trabalho pesado para nós.

Os robôs devem limpar nossas casas, preparar nosso café da manhã e atender nossos telefones. E alguns desses robôs deveriam ser atrevidos e falar com sotaque britânico. Mas, infelizmente, estamos no século XXI e não vimos nenhum robô britânico atrevido até hoje. 🤖💂‍♀️

Embora esse futuro possa estar muito distante, a inteligência artificial já chegou. É claro que ela não vai cozinhar nossos ovos pela manhã, mas a tecnologia de IA pode facilitar nossa vida profissional ao automatizando algumas de nossas tarefas diárias de marketing . E para equipes de marketing se você tiver uma ferramenta de marketing de IA adequada, poderá tornar o trabalho mais produtivo, mais criativo e mais divertido.

Aqui estão as 20 melhores ferramentas de marketing com IA que toda a sua equipe vai adorar.

O que são ferramentas de marketing com IA?

Uma ferramenta de marketing de IA (Inteligência Artificial) refere-se à aplicação de tecnologias de inteligência artificial em estratégias e esforços de marketing. Essas ferramentas utilizam o aprendizado de máquina, análise de marketing e algoritmos preditivos para automatizar, otimizar e aumentar várias tarefas de marketing.

O que você deve procurar em uma ferramenta de marketing com IA?

Diferentes ferramentas de marketing com IA executam diferentes funções, mas cada ferramenta que você usa deve facilitar sua vida e não dificultá-la.

Sabemos o que você está pensando: Não é verdade! Mas, às vezes, quando você está escolhendo ferramentas, esse requisito pode ser mais fácil de dizer do que fazer. Veja a seguir o que procurar para garantir que está adquirindo uma boa ferramenta. 🔧

Experiência intuitiva do usuário: Esse software é para a sua equipe de marketing, não para a equipe de TI, portanto, a interface do usuário deve ser simples de aprender e usar. Como sua equipe de marketing é orientada para o design, um pouco de beleza na interface tornará a experiência de todos melhor

Esse software é para a sua equipe de marketing, não para a equipe de TI, portanto, a interface do usuário deve ser simples de aprender e usar. Como sua equipe de marketing é orientada para o design, um pouco de beleza na interface tornará a experiência de todos melhor Automatizações fáceis: O objetivo da inteligência artificial é tirar o trabalho do seu prato. Portanto, umaFerramenta de IA deve oferecer automações de marketing que permitam que você execute processos repetitivos com o clique de um botão. E os membros da sua equipe não devem precisar de conhecimento de codificação para configurar essas automações

O objetivo da inteligência artificial é tirar o trabalho do seu prato. Portanto, umaFerramenta de IA deve oferecer automações de marketing que permitam que você execute processos repetitivos com o clique de um botão. E os membros da sua equipe não devem precisar de conhecimento de codificação para configurar essas automações Muitas integrações: A maioria das equipes precisa de mais de um aplicativo para realizar seu trabalho, mas alternar entre aplicativos pode aumentar o trabalho e a frustração da sua equipe. Certifique-se de que qualquer ferramenta de IA que você escolher se integre ao software em que você já confia

A maioria das equipes precisa de mais de um aplicativo para realizar seu trabalho, mas alternar entre aplicativos pode aumentar o trabalho e a frustração da sua equipe. Certifique-se de que qualquer ferramenta de IA que você escolher se integre ao software em que você já confia Sem sobreposição: Você pode simplificar sua pilha de tecnologia de marketing escolhendo menos aplicativos que fazem mais. Mas certifique-se de que não está escolhendo aplicativos com recursos sobrepostos, ou você pode acabar com parte da sua equipe dependendo de um aplicativo e os outros dependendo de outro, o que tornará seu fluxo de trabalho menos simplificado em vez de mais

As 20 melhores ferramentas de IA para equipes de marketing em 2024

Aqui estão as 20 melhores ferramentas de marketing com IA. Embora nenhuma delas tenha sotaque britânico ou respostas atrevidas, esses aplicativos ajudarão você a atingir seu público-alvo, otimizar seus fluxos de trabalho de marketing melhore seu gerenciamento de campanhas de marketing criar conteúdo otimizado para SEO e monitorar seus resultados.

E isso é só o começo.

Use o assistente de redação com IA do ClickUp para personalizar e gerar conteúdo de marketing eficaz

O ClickUp é o aplicativo que substitui todos os seus aplicativos. Ele traz todo o seu trabalho - desde o gerenciamento de tarefas e controle de metas a bate-papos e documentos - em um só lugar. E ele vem com o único assistente de IA baseado em funções .

Você pode personalizar Os recursos de IA do ClickUp para tom e criatividade, e tem estruturas de conteúdo integradas para que sua equipe de marketing possa economizar tempo no esboço e na formatação. 📝

Melhores recursos do ClickUp

Copyediting: EmDocumentos do ClickUpdestaque qualquer parte de seu texto e use os recursos de edição com tecnologia de IA para otimizar o conteúdo, torná-lo mais longo ou mais curto ou simplificar a redação

EmDocumentos do ClickUpdestaque qualquer parte de seu texto e use os recursos de edição com tecnologia de IA para otimizar o conteúdo, torná-lo mais longo ou mais curto ou simplificar a redação Escrita com IA: Rascunhe seu próximoe-mail de gotejamento ou campanha de marketing de mídia social, ou esboce um blog para mecanismos de pesquisa em segundos. E com modelos de conteúdo já formatados que incluem cabeçalhos, tabelas e muito mais, você pode economizar tempo nos esforços de marketing de conteúdo

Rascunhe seu próximoe-mail de gotejamento ou campanha de marketing de mídia social, ou esboce um blog para mecanismos de pesquisa em segundos. E com modelos de conteúdo já formatados que incluem cabeçalhos, tabelas e muito mais, você pode economizar tempo nos esforços de marketing de conteúdo Resumindo: Use ferramentas com tecnologia de IA para extrair insights acionáveis de qualquerdocumento ou post-mortem. A ferramenta de IA do ClickUp fornece uma recapitulação instantânea e descreve as próximas etapas a serem adicionadas ao seucalendário de marketingpara que todos tenham uma visão geral clara de um projeto ou de suas campanhas de marketing em menos tempo

Use ferramentas com tecnologia de IA para extrair insights acionáveis de qualquerdocumento ou post-mortem. A ferramenta de IA do ClickUp fornece uma recapitulação instantânea e descreve as próximas etapas a serem adicionadas ao seucalendário de marketingpara que todos tenham uma visão geral clara de um projeto ou de suas campanhas de marketing em menos tempo Brainstorming: Obtenha inspiração para seu próximo projeto criativo com nomes de recursos gerados por IA, slogans de marketing, perguntas de pesquisa, estratégias para campanhas de marketing emodelos de marketing de produtos *Integrações: Conecte o ClickUp a seus outros aplicativos favoritosferramentas de calendário de marketing-incluindo outras ferramentas de marketing de IA-commilhares de integrações* Gerenciamento de projetos de IA: Use o ClickUp AI para automatizar seus processos de gerenciamento de projetos e fazer mais.

Trabalhe de forma colaborativa em tarefas de marketing no ClickUp Docs

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: O grande número de recursos do ClickUp pode ser esmagador para usuários de primeira viagem, mas a interface de usuário intuitiva facilita o aprendizado e a personalização completa

O grande número de recursos do ClickUp pode ser esmagador para usuários de primeira viagem, mas a interface de usuário intuitiva facilita o aprendizado e a personalização completa Custo: Embora o ClickUp ofereça um plano de preços Free Forever, esse plano não inclui acesso aos recursos de inteligência artificial

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

Revisões da G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Revisões da Capterra: 4,7/5 (3.600+ revisões)

2. Zapier

via ZapierZapier é um automação sem código que se diferencia das outras ferramentas de marketing de IA desta lista. Ele permite que você crie qualquer automação necessária, usando a lógica de aprendizado de máquina se-então.

Por exemplo, você pode automatizar suas estratégias de marketing por e-mail criando um if-then que envia automaticamente um e-mail de boas-vindas aos clientes potenciais se eles se inscreverem na sua lista de e-mails. Ou você pode aumentar o envolvimento do cliente fazendo com que todas as mensagens recebidas pelo Facebook Messenger sejam enviadas para o Slack para que você as veja mais cedo e fale com seu público-alvo mais rapidamente.

Com o Zapier, você pode automatizar toda a jornada do cliente para que, sempre que um cliente avance em seu funil, ele receba a comunicação exata de que precisa.

Melhores recursos do Zapier

Automatizações Flexíveis : Como você cria suas próprias automações com base em qualquer situação "se-então" que possa imaginar, o Zapier se ajusta instantaneamente ao seu fluxo de trabalho

Como você cria suas próprias automações com base em qualquer situação "se-então" que possa imaginar, o Zapier se ajusta instantaneamente ao seu fluxo de trabalho Integrações: Há integrações com mais de 5.000software de marketing para ajudá-lo a enviar tarefas de um aplicativo para outro, portanto, se algo acontecer em seu CRM, você poderá enviá-lo para sua plataforma de gerenciamento de projetos, suas ferramentas de marketing por e-mail com IA e assim por diante

Limitações do Zapier

Automação limitada no plano gratuito: Embora alguns dos planos de preços do Zapier permitam que você configure automações de várias etapas (pense nisso como "se isso, então isso e então aquilo e então essa outra coisa"), o plano gratuito permite apenas automações de uma única etapa (apenas um "então" por fluxo de trabalho)

Embora alguns dos planos de preços do Zapier permitam que você configure automações de várias etapas (pense nisso como "se isso, então isso e então aquilo e então essa outra coisa"), o plano gratuito permite apenas automações de uma única etapa (apenas um "então" por fluxo de trabalho) Algumas integrações são mais suaves do que outras: Alguns usuários relatam que os aplicativos com os quais você integra o Zap podem limitar seus recursos. A API de alguns aplicativos funciona com mais facilidade e oferece mais opções

Preços do Zapier

Gratuito: Sem custo, mas permite apenas automações de uma única etapa

Sem custo, mas permite apenas automações de uma única etapa Iniciante: A partir de US$ 29,99/mês

A partir de US$ 29,99/mês Profissional: A partir de US$ 73,50/mês

A partir de US$ 73,50/mês Equipe: A partir de US$ 103,50/mês

A partir de US$ 103,50/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas

Zapier ratings and reviews

Revisões da G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Revisões da Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 revisões)

3. Jasper.ai

via Jasper Jasper é um Ferramenta de criação de conteúdo de IA que simplifica todos os seus esforços de marketing de conteúdo. Com modelos de conteúdo, ela pode reduzir em 80% o tempo que sua equipe gasta nos primeiros rascunhos e pode até criar arte para acompanhar suas postagens.

É simples de usar como uma ferramenta de marketing digital para impulsionar suas postagens em mídias sociais, páginas de destino, campanhas de marketing por e-mail ou sua estratégia geral de marketing de conteúdo de blog para melhorar as classificações nos mecanismos de pesquisa. O Jasper está se tornando rapidamente uma ferramenta de marketing de IA indispensável para as empresas mais produtivas.

Melhores recursos do Jasper

Chatbot : O chatbot do Jasper pode responder a perguntas, ajudar em tarefas e fazer pesquisas

O chatbot do Jasper pode responder a perguntas, ajudar em tarefas e fazer pesquisas Modelos de redação de IA: Com mais de 50 modelos, o Jasper pode escrever primeiros rascunhos deBlogs otimizados para SEOdescrições de produtos da Amazon, títulos de anúncios do Facebook, postagens curtas em mídias sociais e muito mais

Com mais de 50 modelos, o Jasper pode escrever primeiros rascunhos deBlogs otimizados para SEOdescrições de produtos da Amazon, títulos de anúncios do Facebook, postagens curtas em mídias sociais e muito mais Criação de arte: Crie ilustrações e imagens de alta qualidade para anúncios, postagens de blog e páginas de destino. Tudo o que você precisa fazer é inserir uma descrição da imagem que deseja, e a IA do Jasper a criará

Crie ilustrações e imagens de alta qualidade para anúncios, postagens de blog e páginas de destino. Tudo o que você precisa fazer é inserir uma descrição da imagem que deseja, e a IA do Jasper a criará Voz da marca: O Jasper usa o aprendizado de máquina para descobrir sua voz e garantir que todos os seus materiais de marketing estejam dentro da marca. Você pode ensinar a ele seu guia de estilo, catálogo de produtos e histórico da empresa

Limitações do Jasper

Erros reais: Como a maioria das ferramentas de escrita com IA, tudo o que o Jasper escreve para sua marca deve ser tratado como um primeiro rascunho. Você precisará de uma pessoa para analisar a cópia, remover os erros factuais e atualizá-la com os principais pontos que o aplicativo perdeu

Como a maioria das ferramentas de escrita com IA, tudo o que o Jasper escreve para sua marca deve ser tratado como um primeiro rascunho. Você precisará de uma pessoa para analisar a cópia, remover os erros factuais e atualizá-la com os principais pontos que o aplicativo perdeu Custo: O Jasper não oferece um plano gratuito, e alguns usuários reclamam que o preço é muito mais alto do que os produtos da concorrência

Preços do Jasper

Pro: $69/mês para até 5 estações

$69/mês para até 5 estações Equipes: US$ 49/mês para 1 estação

US$ 49/mês para 1 estação Business: Preços personalizados para grupos de marketing de 10 ou mais pessoas

Jasper ratings and reviews

Revisões do G2: 4,7/5 (mais de 1.000 revisões)

4,7/5 (mais de 1.000 revisões) Capterra avaliações: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Gramática

via Gramática Considerado há muito tempo o melhor aplicativo de edição de textos, o Grammarly também oferece IA para redação. Portanto, se você ficar preso enquanto estiver trabalhando em um rascunho, pode tratar o Grammarly como seu assistente de IA, ajudando-o a criar a próxima ideia ou parágrafo com recursos de aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Grammarly

Aprimoramentos de escrita: O Grammarly é extremamente bom em corrigir erros gramaticais e ortográficos e apontar frases prolixas com seu editor alimentado por IA

O Grammarly é extremamente bom em corrigir erros gramaticais e ortográficos e apontar frases prolixas com seu editor alimentado por IA Escrita com IA : Ele também pode ajudá-lo a criar os primeiros rascunhos de conteúdo ou a continuar escrevendo conteúdo quando você consegue pensar no que escrever em seguida. Você fornece um prompt, e o Grammarly lhe dará um primeiro rascunho

Ele também pode ajudá-lo a criar os primeiros rascunhos de conteúdo ou a continuar escrevendo conteúdo quando você consegue pensar no que escrever em seguida. Você fornece um prompt, e o Grammarly lhe dará um primeiro rascunho Seleção de tom: Você pode escolher se deseja que sua redação tenha um tom formal ou casual, e pode selecionar adjetivos para descrever o tom desejado com mais detalhes

Você pode escolher se deseja que sua redação tenha um tom formal ou casual, e pode selecionar adjetivos para descrever o tom desejado com mais detalhes Extensão do navegador: A extensão do navegador permite que você use os recursos do Grammarly emGoogle Docse-mails e plataformas de mídia social como LinkedIn e Twitter

Limitações do Grammarly

Melhor em desktop do que em dispositivos móveis: Alguns usuários relatam que os recursos do Grammarly não se integram tão bem aos aplicativos móveis de marketing digital quanto aos navegadores de desktop

Alguns usuários relatam que os recursos do Grammarly não se integram tão bem aos aplicativos móveis de marketing digital quanto aos navegadores de desktop Pode ser excessivamente formal: Apesar dos recursos de seleção de tom, muitos usuários relatam que a ferramenta de IA do Grammarly pode fazer com que as correções do seu conteúdo soem muito formais

Preços do Grammarly

**Gratuito

Premium: A partir de US$ 12/mês

A partir de US$ 12/mês Business: A partir de US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 avaliações: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.000 avaliações) Revisões da Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 revisões)

5. Manychat

via Manychat Analisamos várias ferramentas de marketing com IA que podem ajudá-lo a criar publicações em blogs e e-mails, mas essa ferramenta de IA pode realmente conversar com seus clientes. O Manychat oferece uma experiência interativa ao cliente, usando o processamento de linguagem natural para responder aos seus clientes no Instagram DM, Facebook Messenger, mensagens de texto SMS e WhatsApp.

Melhores recursos do Manychat

Interativo chatbot : O Manychat foi criado para fazer uma coisa, e faz isso muito bem. Esse chatbot responderá aos clientes que lhe enviarem mensagens em plataformas de mídia social ou por meio de mensagens de texto

Limitações do Manychat

Análises limitadas: Embora o Manychat ofereça análises com seu plano pago, muitos usuários relatam que as análises não são muito úteis e não fornecem uma boa visão geral dos dados dos clientes

Embora o Manychat ofereça análises com seu plano pago, muitos usuários relatam que as análises não são muito úteis e não fornecem uma boa visão geral dos dados dos clientes Falhas ocasionais: Alguns usuários relatam que a API com o Facebook Messenger às vezes tem um tempo de atraso ou não é carregada corretamente e precisa ser recarregada

Preços do Manychat

Gratuito: Sem custo, mas não inclui mensagens SMS

Sem custo, mas não inclui mensagens SMS Pro: US$ 15/mês

US$ 15/mês Premium: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do Manychat

G2 avaliações: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra comentários: 4.7/5 (50+ comentários)

6. Evolv.ai

via Evolv.ai A Evolv AI usa inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar as experiências dos clientes em tempo real. Ele se adapta continuamente ao comportamento do cliente em tempo real em uma variedade de plataformas - desde o seu site de comércio eletrônico até as plataformas de mídia social.

O software de IA faz experimentos em tempo real para direcionar cada cliente de seu grupo demográfico para a experiência que tem maior probabilidade de levá-lo mais adiante em seu funil de marketing e mais perto de uma compra.

melhores recursos do #### Evolv

Jornadas automatizadas do cliente: O Evolv não só pode adaptar a jornada do cliente em tempo real para cada usuário, como também pode aprender continuamente com os usuários e com os dados do cliente para criar as jornadas mais eficazes ao longo do tempo

O Evolv não só pode adaptar a jornada do cliente em tempo real para cada usuário, como também pode aprender continuamente com os usuários e com os dados do cliente para criar as jornadas mais eficazes ao longo do tempo Segmentação manual e automática: Você pode fazer sua própria segmentação de público e executar experimentos de CX por meio do Evolv, mas a ferramenta de IA também segmentará automaticamente os usuários e poderá identificar e desenvolver novos segmentos que você talvez não soubesse que existiam

Você pode fazer sua própria segmentação de público e executar experimentos de CX por meio do Evolv, mas a ferramenta de IA também segmentará automaticamente os usuários e poderá identificar e desenvolver novos segmentos que você talvez não soubesse que existiam Análise: O Evolv fornece insights claros sobre os experimentos de experiência do cliente que ele executa para que você possa entender quais elementos da experiência do cliente são mais bem-sucedidos e tomar decisões mais informadas no futuro. Ele pode se tornar o seu principalferramenta de web design para o brainstorming de atualizações do site

Limitações do Evolv

Curva de aprendizado: O Evolv é uma peça complicada de tecnologia de IA, portanto, pode levar algum tempo para descobrir como integrá-lo em todos os seus canais de marketing e começar a usá-lo com sucesso

Preços do Evolv

Personalizado: Antes de obter uma cotação, você terá que agendar uma demonstração e se reunir com um membro da equipe da Evolv

Evolv ratings and reviews

Revisões G2: 3,5/5 (1 revisão)

3,5/5 (1 revisão) Capterra comentários: Ainda não há comentários

7. Escritor

via Escritor Outra ferramenta de marketing de IA generativa para cópia é o Writer. Essa ferramenta de IA pode criar conteúdo para qualquer equipe da sua organização, desde e-mails de RH até manuais operacionais.

Melhores recursos do Writer

CoWrite: Os recursos de CoWrite do programa permitem que você ensine sua voz à ferramenta alimentada por IA para que você obtenha um tom de marca consistente em todo o seu conteúdo

Os recursos de CoWrite do programa permitem que você ensine sua voz à ferramenta alimentada por IA para que você obtenha um tom de marca consistente em todo o seu conteúdo Recapitulações: Reaproveite o conteúdo para vários canais de marketing com o recurso Recapitulações. Você podetransformar um podcast ou evento em uma postagem de blog e em um e-mail com o clique de um botão

Reaproveite o conteúdo para vários canais de marketing com o recurso Recapitulações. Você podetransformar um podcast ou evento em uma postagem de blog e em um e-mail com o clique de um botão Guia de estilo: Quando você cria o guia de estilo da sua marca no Writer, ele aplicará suas regras de estilo sempre que alguém da sua equipe usar o programa para escrever

Limitações do Writer

Custo: Não há plano gratuito, e o plano mais básico é mais caro do que o de muitos concorrentes

Não há plano gratuito, e o plano mais básico é mais caro do que o de muitos concorrentes Tempo de configuração: Muitos usuários reclamam que ensinar o software sobre sua voz e seu guia de estilo pode levar muito tempo

Preços do Writer

Equipe: US$ 18/mês por usuário para até cinco usuários

US$ 18/mês por usuário para até cinco usuários Enterprise: Preços personalizados para organizações maiores

Writer avaliações e comentários

Revisões do G2: 4,6/5 (mais de 10 revisões)

4,6/5 (mais de 10 revisões) Capterra avaliações: 4,7/5 (5+ avaliações)

8. SurfistaSEO

via SurfistaSEO Se você deseja gerenciar sua estratégia e criação de conteúdo em um único aplicativo, essa é a ferramenta de SEO completa de que você precisa. O Surfer oferece recursos de otimização de mecanismos de busca com insights práticos para pesquisa de palavras-chave, para que você possa otimizar seus esforços de redação e definir seu conteúdo novo ou existente para obter classificações mais altas.

Melhores recursos do SurferSEO

Pesquisa de palavras-chave: Realize pesquisas de palavras-chave e obtenha sugestões de palavras-chave relacionadas para orientar seus clusters de conteúdo

Realize pesquisas de palavras-chave e obtenha sugestões de palavras-chave relacionadas para orientar seus clusters de conteúdo Editor de conteúdo: Veja um esboço detalhado do artigo e obtenha sugestões de palavras-chave para incluir à medida que você escreve - seja para uma cópia de marketing digital

Veja um esboço detalhado do artigo e obtenha sugestões de palavras-chave para incluir à medida que você escreve - seja para uma cópia de marketing digital Auditorias de SEO: Receba sugestões de otimizações de SEO que você pode fazer em posts de blog e páginas da Web atuais

Limitações do SurferSEO

Palavras-chave não relacionadas: Os usuários reclamam que algumas das palavras-chave sugeridas para clusters de conteúdo não estão tão relacionadas ao tópico original quanto eles gostariam

Os usuários reclamam que algumas das palavras-chave sugeridas para clusters de conteúdo não estão tão relacionadas ao tópico original quanto eles gostariam Custo: Muitos usuários acham o custo muito alto, o que dificulta o uso do SurferSEOferramenta de marketing para pequenas empresas de pagar

Muitos usuários acham o custo muito alto, o que dificulta o uso do SurferSEOferramenta de marketing para pequenas empresas de pagar Não é uma ferramenta de IA completa: Provavelmente não é tão útil se você estiver procurando apenas uma ferramenta de marketing de IA de conteúdo paragerar conteúdo escrito ou edição - mas é uma das ferramentas de SEO mais poderosas

Preços do SurferSEO

Essencial: $89/mês para até 30 artigos

$89/mês para até 30 artigos Escala: $129/mês para até 100 artigos

$129/mês para até 100 artigos Escala AI: $219/mês para até 100 artigos e 10 artigos AI

$219/mês para até 100 artigos e 10 artigos AI Enterprise: A partir de US$ 399/mês. Entre em contato com a equipe de vendas para obter os planos

SurferSEO ratings and reviews

G2 avaliações: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra avaliações: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

9. Smartly.io

via Smartly.io Você pode pensar que a colaboração não pode ser automatizada, mas o Smartly.io está aqui para provar que pode. Essa ferramenta de marketing é excelente para a criação de conteúdo e cópia criativa para sua próxima estratégia de marketing digital.

Melhores recursos do Smartly.io

Planejamento automatizado: A ferramenta de marketing com IA da Smartly.io pode planejar sua estratégia de marketing para você e, em seguida, usar automações para agilizar o fluxo de trabalho necessário para dar continuidade à estratégia

A ferramenta de marketing com IA da Smartly.io pode planejar sua estratégia de marketing para você e, em seguida, usar automações para agilizar o fluxo de trabalho necessário para dar continuidade à estratégia Dimensionamento multicanal: Melhore seu gerenciamento de mídia social. Analise toda a sua campanha em conjunto para alinhar suas equipes de mídias sociais e decidir como será sua estratégia em diferentes canais de marketing com recursos alimentados por IA

Melhore seu gerenciamento de mídia social. Analise toda a sua campanha em conjunto para alinhar suas equipes de mídias sociais e decidir como será sua estratégia em diferentes canais de marketing com recursos alimentados por IA Colaboração mais fácil: Revise, comente, edite e aprove todos os seus ativos criativos em um só lugar

Limitações do Smartly.io

Curva de aprendizado: Muitos usuários dizem que é necessário treinamento especializado para que sua equipe aprenda a usar o Smartly.io de forma eficaz

Muitos usuários dizem que é necessário treinamento especializado para que sua equipe aprenda a usar o Smartly.io de forma eficaz Integrações limitadas: Vários usuários dizem que, embora o Smartly.io se integre bem com o Facebook, ele não é tão útil com outras plataformas de mídia social

Preços do Smartly.io

Personalizado: Você terá que agendar uma demonstração e se reunir com um membro da equipe para obter um preço

Avaliações e resenhas do Smartly.io

Revisões do G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Revisões da Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

10. Sétimo Sentido

via Sétimo sentido Esse programa de marketing por e-mail se integra ao HubSpot e ao Marketo para tornar seus e-mails mais eficazes, melhorar sua taxa de abertura e aumentar suas conversões. Ele usa IA para determinar o melhor momento e a melhor frequência para entrar em contato com cada cliente, dependendo de onde ele está na jornada do cliente.

Melhores recursos do Seventh Sense

entrega de e-mail otimização : Em vez de usar programações rígidas ou programações baseadas em fuso horário, o Seventh Sense usa IA para determinar o momento ideal para enviar e-mails a cada usuário, ajudando a aumentar as taxas de abertura

Em vez de usar programações rígidas ou programações baseadas em fuso horário, o Seventh Sense usa IA para determinar o momento ideal para enviar e-mails a cada usuário, ajudando a aumentar as taxas de abertura Testes A/B: Os recursos integrados de testes A/B permitem testar linhas de assunto e decidir qual é a mais eficaz antes de enviar a maioria dos seus e-mails com suas programações de entrega otimizadas

Os recursos integrados de testes A/B permitem testar linhas de assunto e decidir qual é a mais eficaz antes de enviar a maioria dos seus e-mails com suas programações de entrega otimizadas Auditoria de capacidade de entrega: Obtenha insights mais detalhados sobre sua capacidade de entrega com as auditorias do Seventh Sense, não apenas da sua taxa de rejeição, mas também de quantos e-mails chegam às caixas de entrada ativas

Limitações do Seventh Sense

Disponível apenas com HubSpot e Marketo: Muitas equipes de marketing não usam o Seventh Sense porque essa ferramenta de marketing com IA não funciona com seu software de marketing por e-mail preferido

Muitas equipes de marketing não usam o Seventh Sense porque essa ferramenta de marketing com IA não funciona com seu software de marketing por e-mail preferido Interface de usuário complexa: Alguns usuários acham que a interface de usuário do Seventh Sense não é muito intuitiva, fazendo com que eles tenham que procurar os recursos que desejam usar

Preços do Seventh Sense

Business para usuários da HubSpot: A partir de US$ 80/mês para até 5.000 contatos de marketing

A partir de US$ 80/mês para até 5.000 contatos de marketing usuários do Enterprise for HubSpot : Preços personalizados para 150.000 contatos de marketing ou mais

Preços personalizados para 150.000 contatos de marketing ou mais Business para usuários do Marketo: A partir de US$ 450/mês para 50.000 contatos

A partir de US$ 450/mês para 50.000 contatos Enterprise para Marketo usuários: Preços personalizados para 300.000 leads ou mais

Seventh Sense ratings and reviews

Avaliações do G2: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

4,8/5 (mais de 15 avaliações) Revisões da Capterra: 5/5 (3 revisões)

11. Copy.ai

Via Copy.ai A Copy.ai inicialmente criou um nicho para si mesma como uma das pioneiras na geração de conteúdo de IA, e continua evoluindo com os avanços tecnológicos. Essa solução assistida por IA ferramenta de redação é um recurso inestimável para profissionais de marketing, blogueiros e criadores de conteúdo, permitindo que eles produzam conteúdo de qualidade superior para seus blogs, anúncios do Facebook e do Google, descrições de produtos e páginas de destino em um ritmo acelerado, tudo cortesia da IA.

Melhores recursos do Copy.ai:

Interface fácil de usar

Palavras ilimitadas, sem sistema baseado em crédito

Acesso a mais de 25 idiomas com uma assinatura paga

Limitações do Copy.ai:

Alguns usuários acham que, às vezes, os resultados carecem de criatividade

Alguns usuários gostariam que houvesse uma maneira melhor dedocumentar projetos e arquivos Preços de Copy.ai:

Plano gratuito

Pro: US$ 49/mês para 5 usuários

US$ 49/mês para 5 usuários Equipe: $249/mês para 20 usuários

$249/mês para 20 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

12. 10Web

o 10Web AI Website Builder se destaca como uma ferramenta revolucionária no campo do marketing de IA, estabelecendo um novo padrão de facilidade e eficiência na criação de sites. Ele aproveita a tecnologia avançada de IA para automatizar o processo de design, permitindo que empresas e profissionais de marketing lancem sites com aparência profissional com o mínimo de esforço. Diferentemente dos criadores de sites tradicionais, o 10Web AI simplifica o processo de desenvolvimento, fornecendo sugestões inteligentes de design, modelos personalizáveis e recursos de geração instantânea de sites.

Isso permite que os usuários se concentrem mais em suas estratégias de marketing e conteúdo, sabendo que sua presença on-line pode ser estabelecida e lançada sem problemas. Para aqueles que buscam agilizar o desenvolvimento de seus sites com o poder da IA, o 10Web AI Website Builder oferece uma solução atraente.

Os melhores recursos do 10Web:

Automatiza a criação de sites com IA, permitindo que os usuários lancem sites totalmente funcionais rapidamente

Oferece uma ampla variedade de modelos de design e opções de personalização com inteligência artificial, o que o torna uma excelente ferramenta para profissionais de marketing que desejam estabelecer uma presença on-line sem um amplo conhecimento de desenvolvimento da Web.

Limitações do 10Web:

Embora simplifique a criação de sites, os usuários com necessidades específicas e complexas de personalização podem precisar de ajustes manuais adicionais.

Preço do 10Web:

**Anual para empresas AI Starter: US$ 10/mês AI Premium: US$ 15/mês AI Ultimate: US$ 23/mês

**Anual para comércio eletrônico AI Ecommerce Starter: US$ 11/mês AI Ecommerce Premium: US$ 23/mês Hospedagem dedicada: US$ 175/mês

**Anual para agências Agency Starter: US$ 24/mês AI Premium: US$ 60/mês Agency Ultimate: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Web:

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

13. Lexica.Art

via Lexica.art Se você está procurando uma maneira simples de criar e adicionar imagens incríveis às suas campanhas de marketing, boletins informativos por e-mail ou blogs, o Lexica.Art é a ferramenta de marketing de IA ideal.

Você pode pesquisar imagens usando palavras-chave específicas ou gerar uma imagem totalmente nova usando prompts para descrever a aparência da imagem. Essa ferramenta de geração de imagens orientada por IA é excelente para imagens de mídia social, imagens de capa de blog e até mesmo para gerar ideias de produtos.

melhores recursos do #### Lexica.Art

Abertura : Produz uma imagem fotorrealista que se parece com representações reais de assuntos como se tivessem acabado de ser clicados em uma câmera

: Produz uma imagem fotorrealista que se parece com representações reais de assuntos como se tivessem acabado de ser clicados em uma câmera Barra de pesquisa : Digite palavras-chave relevantes para o visual de que precisa e você obterá uma ampla seleção de imagens com base no texto digitado em pouco tempo

: Digite palavras-chave relevantes para o visual de que precisa e você obterá uma ampla seleção de imagens com base no texto digitado em pouco tempo Personalização da imagem: Exibe o prompt, o tamanho e outros detalhes de cada imagem gerada. Copie o prompt e modifique-o para recriar imagens semelhantes com seu próprio toque ou imaginação 3

Limitações do Lexica.Art

Limites de geração de imagens: Pesquise imagens gratuitamente, mas você precisará assinar o plano pago do Lexica AI para "gerar" uma imagem

Pesquise imagens gratuitamente, mas você precisará assinar o plano pago do Lexica AI para "gerar" uma imagem Repetitividade: Por estar em desenvolvimento, depende da diversidade dos dados de treinamento. Há uma grande probabilidade de que a ferramenta gere imagens repetitivas depois de algum tempo, a menos que você refine e ajuste seus prompts

Preços da Lexica.Art

Inicial : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Pro: $30 por mês

$30 por mês Máximo: $60 por mês

Lexica.Art avaliações e comentários

G2 avaliações : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Revisões de Capterra: Não há comentários suficientes

14. Notion AI

via Noção Se você já estiver usando o Notion para gerenciamento de projetos, o assistente de IA integrado do Notion é um complemento que o ajuda a realizar mais trabalhos rapidamente.

A ferramenta de redação com IA integrada pode responder a perguntas relacionadas ao seu espaço de trabalho, ser seu parceiro de brainstorming, ajudá-lo a melhorar seu conteúdo e converter dados em insights acionáveis.

Os casos de uso do Notion AI para marketing incluem:

Explicar o jargão técnico para todos

Traduzir o conteúdo para outros idiomas

Editar a voz e o tom de seu material de marketing

Gerar as próximas etapas a partir de anotações de reuniões, resumos de itens de ação e conclusões de chamadas de vendas e sessões de pesquisa

Melhores recursos do Notion AI

Perguntas e respostas: Faça perguntas relacionadas a seus projetos, wikis, documentos e tarefas em seu Notion Workspace, e a ferramenta de marketing de IA do Notion gera resumos em segundos

Faça perguntas relacionadas a seus projetos, wikis, documentos e tarefas em seu Notion Workspace, e a ferramenta de marketing de IA do Notion gera resumos em segundos Dados de preenchimento automático: Extraia as principais métricas, insights, resultados e outros detalhes críticos de seus projetos e tarefas e converta-os em itens de ação claros que fazem sentido

Extraia as principais métricas, insights, resultados e outros detalhes críticos de seus projetos e tarefas e converta-os em itens de ação claros que fazem sentido Modelos de IA: Acesse estruturas predefinidas para argumentos de venda, calendários de mídia social, scripts de vídeo e muito mais. O Notion AI ajuda a preencher previamente o conteúdo desses modelos

Limitações do Notion AI

Imprecisão: Os usuários relatam que o assistente de IA exclui ou duplica involuntariamente determinados parágrafos durante as tarefas de redação. Isso às vezes faz com que os redatores tenham que gastar mais tempo recriando ou editando o conteúdo

Os usuários relatam que o assistente de IA exclui ou duplica involuntariamente determinados parágrafos durante as tarefas de redação. Isso às vezes faz com que os redatores tenham que gastar mais tempo recriando ou editando o conteúdo Curva de aprendizado acentuada: O Notion AI tem vários casos de uso, mas entender como maximizá-lo é demorado, a menos que você seja um usuário avançado do Notion

Preços do Notion AI

Gratuito: US$ 8 por assento por mês

US$ 8 por assento por mês Plus: US$ 22 por assento por mês

US$ 22 por assento por mês Business : uS$ 28 por assento por mês

: uS$ 28 por assento por mês Enterprise: Preços personalizados

O Notion AI pode ser adicionado a um espaço de trabalho por US$ 8 por membro por mês

Avaliações e resenhas do Notion AI

Revisões G2: Não há revisões suficientes

Não há revisões suficientes Capterra comentários: Não há comentários suficientes

15. Userbot.ai

via Userbot.ai Os chatbots têm inúmeros benefícios para as equipes de vendas, suporte, operações e marketing. Eles automatizam as respostas a perguntas frequentes, editam o texto para personalizar e manter a voz e o tom da marca e respondem a perguntas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de bate-papo, chamadas de voz e agentes de suporte digital.

A plataforma de IA generativa do Userbot oferece soluções de IA conversacional para gerenciar a comunicação direta com seus clientes em tempo real em todos os canais.

Uma funcionalidade de destaque do Userbot é o Digital Humans, um avatar fotorrealista que torna cada interação com o cliente mais humana. Ele se integra aos seus canais digitais, permitindo que você ofereça uma experiência omnichannel ao cliente.

Melhores recursos do Userbot.ai

Fluxos de conversa personalizados : Crie diferentes caminhos de conversa com base nas respostas do cliente com um simples construtor de arrastar e soltar

: Crie diferentes caminhos de conversa com base nas respostas do cliente com um simples construtor de arrastar e soltar Gerenciamento de conversas: Gerencie todas as conversas com seus clientes em uma única plataforma para que nada fique perdido

Gerencie todas as conversas com seus clientes em uma única plataforma para que nada fique perdido Bot+AI: Criador de IA sem código para criar seu bot personalizado rapidamente

Limitações do Userbot.ai

Opções de personalização limitadas: Os usuários acham difícil criar fluxos de conversa detalhados, pois não é possível personalizar as experiências de bate-papo além de simples perguntas e respostas

Os usuários acham difícil criar fluxos de conversa detalhados, pois não é possível personalizar as experiências de bate-papo além de simples perguntas e respostas Falta de precisão: Dizem que ele tem recursos de aprendizado limitados, por isso nem sempre responde com precisão a uma consulta do cliente

Preços do Userbot.ai

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Userbot.ai

G2 avaliações: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra comentários: Não há comentários suficientes

16. Aplicativo Hemingway

via Hemingway Se você é um profissional de marketing, deve ter usado o aplicativo Hemmingway para editar seus documentos, deixar a linguagem mais clara e eliminar erros gramaticais.

O Hemingway Editor Plus usa IA para analisar frases em seu texto e fornecer sugestões instantâneas para reescrever frases prolixas, frases fracas e voz passiva. Ele vai além de simples verificações ortográficas para corresponder ao seu tom e à escolha de palavras, de modo que as frases reescritas soem como você, em vez de serem robóticas.

Melhores recursos do Hemingway App

Destaques com código de cores: As frases são destacadas em cores diferentes para indicar o que pode ser melhorado

As frases são destacadas em cores diferentes para indicar o que pode ser melhorado Hemingway Editor Plus : Aplicativo avançado com integração de IA que reescreve o conteúdo em seu tom e estilo

: Aplicativo avançado com integração de IA que reescreve o conteúdo em seu tom e estilo Defina o nível de leitura desejado: Ajuste a classificação do aplicativo para sua redação com base na finalidade - por exemplo, classificação mais alta para redação acadêmica ou técnica e classificação mais baixa para um público mais jovem

Limitações do aplicativo Hemingway

Falta de integração: A versão gratuita do Hemingway não se integra a outras ferramentas, como seu e-mail ou o Google Docs. Você terá de copiar e colar o conteúdo editado do Hemingway Editor para o aplicativo de redação, o que consome muito tempo

Preços do aplicativo Hemingway

Gratuito

Individual 5K: $10 por mês

$10 por mês Individual 10K: $15 por mês

$15 por mês Equipe 10K: $15 por usuário por mês

Hemingway Avaliações e resenhas do aplicativo

Avaliações do G2: 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

Avaliações do Capterra: Não há avaliações suficientes

17. Albert.ai

via Albert.ai O Albert utiliza a IA para ajudar os profissionais de marketing e as agências a criar anúncios que otimizam o desempenho da campanha. Ele inclui pesquisa de palavras-chave, público-alvo da plataforma, seleção de dispositivos e lances em pesquisa, redes sociais, display e entre canais.

Se você deseja detalhar cada parâmetro potencial que afeta o desempenho, testar cada um deles individualmente e otimizá-los, o Albert.ai o ajudará a fazer isso. Use-o para obter insights específicos e tornar seus anúncios mais eficientes.

Além disso, quando estiver atualizando ou substituindo um criativo de anúncio, em vez de usar suposições, use a ferramenta de IA do Albert para marketing para tomar uma decisão orientada por dados que lhe permita superar os KPIs e as expectativas do cliente.

Melhores recursos do Albert.ai

Execução entre canais: Implemente o Albert.ai em qualquer campanha paga em 90% das plataformas de lances (ex.: Display e Video 360 e Bing Ads) do mercado. Isso permite que você descubra qual canal funciona melhor para seus anúncios

Implemente o Albert.ai em qualquer campanha paga em 90% das plataformas de lances (ex.: Display e Video 360 e Bing Ads) do mercado. Isso permite que você descubra qual canal funciona melhor para seus anúncios Testes A/B: Teste diversas variações de palavras-chave, orçamentos, interesses, regiões e outros parâmetros para melhorar constantemente suas campanhas

Teste diversas variações de palavras-chave, orçamentos, interesses, regiões e outros parâmetros para melhorar constantemente suas campanhas Relatórios avançados: Obtenha insights detalhados e acionáveis sobre os clientes para entender como adaptar seus criativos e mensagens

Limitações do Albert.ai

Explicações limitadas para determinadas decisões: O Albert.ai não fornece explicações detalhadas sobre o desempenho da campanha. Por exemplo, se um determinado conjunto de anúncios estiver superando o desempenho de outros, ele não poderá oferecer insights sobre o motivo disso

Preços do Albert.ai

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Albert.ai

G2 avaliações: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra comentários: Não há comentários suficientes

18. Browse.ai

via Navegar.ai A Browse.ai considera seu robô a maneira "mais fácil" de extrair dados de qualquer site.

Você pode treinar um robô para fazer login em um site usando suas informações. O robô faz a raspagem do site e alimenta uma planilha com todos os dados coletados. Ele permite que você automatize a coleta de dados - incluindo dados de produtos, detalhes de preços, listas de empregos e outras informações de qualquer site que você escolher.

Selecione as informações de que você precisa, rotule-as e pressione o botão de download. Você terá as informações de que precisa em poucos minutos.

A ferramenta de marketing de IA da Browse tem robôs pré-construídos para casos de uso populares, e você pode integrá-la a mais de 7.000 ferramentas em sua pilha de tecnologia de marketing, incluindo Zapier, Airtable, Google Sheets etc.

Melhores recursos do Browse.ai

Extração de dados: Extraia qualquer informação de qualquer site sem uma única linha de código. Tenha os dados prontos para serem colocados em uma planilha e até mesmo compartilhá-los com sua equipe

Extraia qualquer informação de qualquer site sem uma única linha de código. Tenha os dados prontos para serem colocados em uma planilha e até mesmo compartilhá-los com sua equipe Monitoramento de sites : Configure o robô do Browse.ai para monitorar continuamente informações específicas em um site e ser notificado sempre que algo mudar. Por exemplo, se você for um fornecedor, poderá usar o Browse.ai para monitorar os dados de estoque de seus varejistas em tempo real para reabastecer seu produto com eles de forma proativa

: Configure o robô do Browse.ai para monitorar continuamente informações específicas em um site e ser notificado sempre que algo mudar. Por exemplo, se você for um fornecedor, poderá usar o Browse.ai para monitorar os dados de estoque de seus varejistas em tempo real para reabastecer seu produto com eles de forma proativa Transforme qualquer site em uma API: Gere uma API personalizada para qualquer site, mesmo que ele não tenha uma API existente para extração contínua de dados

Limitações do Browse.ai

A configuração inicial é complexa: O Browse.ai tem vários recursos úteis, mas a ferramenta é um pouco complexa, o que significa que configurá-la e aprender a usá-la em todo o seu potencial pode levar algum tempo

Preços do Browse.ai

Gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Iniciante: US$ 48,75 por mês

US$ 48,75 por mês Profissional: $123,75 por mês

$123,75 por mês Equipe: $311 por mês

$311 por mês Empresa: Preços personalizados

Browse.ai avaliações e comentários

G2 avaliações: 4,8/5 (30+ avaliações)

4,8/5 (30+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (50 avaliações)

19. Algolia

via Algália Com o Algolia, você pode adicionar uma pesquisa com tecnologia de IA ao seu site. Isso permite simplificar a experiência do usuário, permitindo que os clientes encontrem exatamente o que desejam em segundos.

O aplicativo pode analisar grandes conjuntos de dados para fornecer resultados em tempo real, o que o torna uma ferramenta valiosa para os profissionais de marketing melhorarem a forma como os clientes interagem e se envolvem com seus sites.

Melhores recursos do Algolia

Categorização da consulta: Os algoritmos de inteligência artificial do Algolia podem interpretar o contexto da consulta e exibir resultados da categoria mais próxima, melhorando a relevância dos resultados. Por exemplo, a palavra-chave burgundy pode significar uma cor, uma bebida ou um batom

Os algoritmos de inteligência artificial do Algolia podem interpretar o contexto da consulta e exibir resultados da categoria mais próxima, melhorando a relevância dos resultados. Por exemplo, a palavra-chave burgundy pode significar uma cor, uma bebida ou um batom Reclassificação dinâmica: Algolia usa IA para identificar o que é tendência em uma determinada categoria e prioriza as informações mais recentes a serem mostradas ao cliente

Algolia usa IA para identificar o que é tendência em uma determinada categoria e prioriza as informações mais recentes a serem mostradas ao cliente Sinônimos de IA: Ao analisar diferentes entradas do usuário, a IA do Algolia pode detectar sinônimos para uma determinada palavra-chave e armazená-los para uso posterior. Isso expande o vocabulário do aplicativo para que a IA possa identificar mais consultas

Limitações da Algolia

Dificuldade de configuração: Os usuários podem precisar de ajuda para implementar o Algolia corretamente. Isso pode levar a erros no mecanismo de pesquisa, resultando na exibição de informações incorretas aos clientes

Preços do Algolia

Criação: $0

$0 Crescimento : uS$ 0 para até 10 mil solicitações de pesquisa por mês, US$ 0,50 para cada 1.000 solicitações adicionais

: uS$ 0 para até 10 mil solicitações de pesquisa por mês, US$ 0,50 para cada 1.000 solicitações adicionais Premium : Preço personalizado

: Preço personalizado Elevate: Preços personalizados

Algolia ratings and reviews

Classificações G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra avaliações: 4,7/5 (60+ avaliações)

20. Reply.io

via Reply.io Simplifique seu alcance em vários canais e adquira novos clientes mais rapidamente com a plataforma de engajamento de vendas orientada por IA da Reply.io. Você pode usar a ferramenta para criar sequências detalhadas para envolver os usuários em canais como WhatsApp, LinkedIn e e-mail.

A Reply.io pode automatizar tarefas como o envio de uma solicitação de conexão para alguém no LinkedIn ou a filtragem de suas mensagens para remover respostas que estão "fora do escritório" ou "não estão interessadas" no e-mail para economizar seu tempo.

Melhores recursos do Reply.io

Sequência multicanal: Crie uma sequência automatizada de e-mails, mensagens do LinkedIn, mensagens do WhatsApp e notificações por SMS para entrar em contato com os clientes potenciais no canal que eles preferirem de forma eficaz

Crie uma sequência automatizada de e-mails, mensagens do LinkedIn, mensagens do WhatsApp e notificações por SMS para entrar em contato com os clientes potenciais no canal que eles preferirem de forma eficaz Bate-papo com IA: Integre o bate-papo do Reply.io à sua base de conhecimento para que os clientes potenciais possam obter rapidamente as informações que procuram. Esse também é um ótimo recurso para orientar os usuários a realizar determinadas ações, como inscrever-se para uma avaliação ou demonstração gratuita, para que eles avancem no funil de vendas

Integre o bate-papo do Reply.io à sua base de conhecimento para que os clientes potenciais possam obter rapidamente as informações que procuram. Esse também é um ótimo recurso para orientar os usuários a realizar determinadas ações, como inscrever-se para uma avaliação ou demonstração gratuita, para que eles avancem no funil de vendas Gerenciamento de contatos: Segmente seus clientes e clientes potenciais com base em diferentes critérios para que você saiba exatamente com quem entrar em contato

Limitações do Reply.io

Falta de tutoriais: Os usuários podem ter dificuldade em descobrir como usar os recursos abrangentes do Reply.io, e não há guias de usuário ou tutoriais detalhados disponíveis para ajudá-los

Os usuários podem ter dificuldade em descobrir como usar os recursos abrangentes do Reply.io, e não há guias de usuário ou tutoriais detalhados disponíveis para ajudá-los Capacidade limitada de importar informações importantes: Atualmente, o Reply.io não pode importar dados como informações da empresa. Os usuários terão que criar campos personalizados para capturar detalhes específicos devido às integrações limitadas com ferramentas de vendas como o Pipedrive

Preços do Reply.io

Volume de e-mail: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Multicanal : $99 por usuário por mês

: $99 por usuário por mês Agência: $166 por mês

Avaliações e críticas da Reply.io

Avaliações do G2: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra avaliações: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Como as ferramentas de IA podem melhorar sua estratégia de marketing?

As ferramentas de IA podem aprimorar o marketing analisando o comportamento do cliente, identificando lacunas no mercado e personalizando a comunicação.

Elas podem segmentar os clientes de forma eficaz, automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência. A IA fornece insights em tempo real a partir de grandes volumes de dados do consumidor, permitindo uma resposta rápida às tendências do mercado. A IA pode melhorar o desempenho da campanha, auxiliando em várias atividades de marketing.

A IA apresenta uma oportunidade significativa para as empresas otimizarem suas estratégias de marketing.

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil, com ferramentas de IA para equipes de marketing

Não importa se você está tentando melhorar seu marketing de conteúdo, de e-mail ou de mídia social, as ferramentas de marketing com IA certas tornarão suas campanhas mais bem-sucedidas. Você pode usá-las para criar um texto sem erros, escolher as melhores linhas de assunto ou acompanhar suas taxas de conversão em tempo real.

Em breve, seus esforços de marketing exigirão menos esforço. Assim, sua equipe terá mais poder cerebral para levar para a próxima sessão de brainstorming criativo.

O ClickUp AI é voltado especificamente para equipes específicas, sejam elas de marketing, produto, desenvolvimento de software ou vendas. Seus modelos pré-criados tornam as equipes mais produtivas com prompts dedicados que uma equipe específica da sua organização realmente usaria.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Por exemplo, quão mais rápido seu marketing trabalharia com prompts de IA para campanhas de e-mail ou documentos de gerenciamento de marca, ou para usar no processo de criação de conteúdo?

E se essa mesma ferramenta pudesse ajudar as equipes de vendas a enviar e-mails melhores com detalhes sucintos de um editor integrado - para que todos possam melhorar suas habilidades gerais de comunicação?

Isso é possível com o ClickUp!

Explore mais sobre Recursos de IA do ClickUp e crie seu primeiro espaço de trabalho gratuitamente. Embora nosso assistente de IA não fale com sotaque britânico, ele ajuda todos os membros de sua equipe a realizar trabalhos específicos de suas funções - provando que os robôs amigáveis estão mais próximos do que você imagina. 🤖