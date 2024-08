10 modelos de podcast gratuitos para usar em seu próximo episódio

Os podcasts variam de entrevistas e conversas a narrativas de não ficção. Mas mesmo os podcasts mais livres tendem a ter algum tipo de podcast roteiro ou esboço . O uso de modelos de podcast pode lhe dar a liberdade de variar a duração e a estrutura do seu podcast e, ao mesmo tempo, seguir as convenções do formato.

Embora um modelo de script de podcast deva estar no topo da sua lista, é igualmente importante ter um plano para outros aspectos do seu podcast, como calendário de marketing .

Esses 10 modelos de script de podcast gratuitos garantirão que você tenha tudo coberto, desde o planejamento e a gravação até a publicação do seu próprio podcast.🎙️

O que é um modelo de podcast?

Ouvir um apresentador de podcast experiente pode fazer com que todo o processo de podcasting pareça fácil, certo? Talvez seja um monólogo de uma pessoa com efeitos sonoros perfeitamente posicionados ou uma conversa entre o apresentador e o coapresentador que parece fluir suavemente de um tópico para outro.

Mas há muito mais em um podcast do que o design de som e as brincadeiras. Há a introdução e o encerramento do podcast, mensagens patrocinadas, clipes de áudio e muito mais. Mesmo que seja uma conversa fluida, é provável que o apresentador do podcast tenha uma lista de pontos de discussão a serem abordados e um plano para passar de um ponto principal para o próximo.

Um modelo de podcast é sua passagem para gravar um episódio bem-sucedido. Você pode usar um modelo de podcast para delinear cada novo episódio, criar uma descrição e notas de apresentação, criar roteiros detalhados de podcast ou até mesmo agendar entrevistas com influenciadores de mídia social. 📅

O uso de um modelo de podcast garante que você atinja todas as características de um programa de podcast profissional e, ao mesmo tempo, oferece muito espaço para personalizar sua produção.

Estes 10 modelos de podcast o guiarão por cada etapa do processo desde o planejamento de um novo podcast até a pós-produção.

O que faz um bom modelo de podcast?

Um bom modelo de podcast ajuda você a se ater a um formato de podcast acordado e, ao mesmo tempo, lhe dá o espaço necessário para ser criativo. Afinal de contas, um roteiro de podcast não é como um roteiro de uma peça de teatro em que se espera que você memorize cada palavra.

Assim como uma boa introdução de podcast, um ótimo roteiro de podcast pode incluir espaço para improvisação e improvisação.

Os apresentadores de podcast mais experientes podem se contentar com tópicos, mas os iniciantes talvez queiram escrever um roteiro de podcast mais detalhado, pelo menos na primeira vez. Isso pode evitar o nervosismo e evitar que você saia pela tangente.

Um roteiro ou um esboço de podcast também permite que seus convidados saibam o que esperar: quando eles devem estar prontos para entrar na conversa e quando devem deixar espaço para uma chamada para ação (CTA)?

Além dos scripts, você pode usar modelos de podcast em qualquer ponto do seu fluxo de trabalho para garantir uma abordagem consistente e padronizada para a produção de podcasts. Desde o agendamento de publicações em mídias sociais até o planejamento do episódio da próxima semana, esses 10 modelos de podcast o ajudarão a se manter no caminho certo.

10 modelos de podcast para usar em 2024

Se você estiver lançando um novo podcast de produtividade se você quiser levar seu podcast de entrevista para o próximo nível, use um desses 10 modelos de podcast para começar:

1. Modelo de podcast ClickUp

Organize seu podcast por série, temporada e muito mais com este prático modelo de podcast

Este prático Modelo de podcast do ClickUp facilita o controle de todos os scripts e episódios de podcast em um só lugar e a classificação por série, temporada ou outras categorias personalizadas.

É possível incluir datas de publicação, links de episódios, áudio e muito mais, para que você não precise pesquisar em vários documentos para encontrar o conteúdo que está procurando. Basta alternar entre o modo de exibição Board e List para facilitar a navegação.

Atribua um host ou produtor a cada podcast com o campo Assignee e defina o tópico do episódio no campo Topic. Você também pode usar tags de status como Editado, Planejado, Publicado e Gravado para saber em que ponto do ciclo de produção cada episódio se encontra.

Embora esse seja um modelo de podcast para iniciantes, ele é abrangente o suficiente para lidar com produções maiores, com vários episódios e membros da equipe.

Faça o download desse modelo

2. Modelo de calendário de podcast do ClickUp

Gerencie os conceitos, a divulgação, a programação e os convidados dos episódios de seu podcast usando o modelo de calendário de podcast da ClickUp

O modelo Modelo de calendário de podcast do ClickUp ajudará você a planejar roteiros de podcast com antecedência e a acompanhar quem está programado para aparecer ou o título do seu próximo podcast. Escolha entre 18 campos personalizados, incluindo Sponsor, Budget, Guest Headshot, Podcast Title, Episode Link e Season.

Você pode usar tags codificadas por cores para identificar em que estágio de desenvolvimento cada episódio se encontra, como Conceito, Divulgação, Agendamento, Gravação ou Transcrição.

Esse modelo também permite que você alterne entre sete tipos de visualização diferentes, incluindo Episódios, Patrocinadores de Podcast, Notas Mostradas de Podcast e Estágio de Podcast.

Leia a biografia do convidado antes de gravar para se preparar para a apresentação do convidado e use os campos Status da transcrição e Data de vencimento para garantir que uma transcrição seja adicionada ao site do podcast o mais rápido possível. 📝

Quer você esteja entrevistando especialistas do setor ou influenciadores de mídia social, este modelo o ajudará a elevar o nível do seu podcast e a alcançar seus objetivos objetivos profissionais .

Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de podcast do ClickUp

Veja o status do progresso de cada episódio de podcast com este modelo de plano de podcast

O modelo Modelo de plano de podcast do ClickUp é um modelo intermediário que ajuda você a se aprofundar no processo de planejamento de cada novo episódio de podcast.

Os campos de status editáveis informam quais episódios estão cancelados, em andamento ou em espera, enquanto a barra de status de andamento mostra uma representação visual de quão perto você está de concluir um episódio.

Use o campo Type of Podcast (Tipo de Podcast) para identificar se um episódio é um podcast de convidado ou solo e use o campo Topic (Tópico) para rotular seus episódios por categoria, como Social Issues (Questões Sociais) ou Visual Arts (Artes Visuais). Outros campos incluem Número do episódio, Título do episódio e Data de gravação.

Você pode usar seis tipos de visualização diferentes, incluindo Episódios de Podcast e Análises, e há até mesmo um Formulário de Tópico para ajudá-lo a registrar ideias para um novo tópico de podcast.

Esse tópico o ajudará a melhorar seu autodisciplina e planeje com antecedência para poder colocar seu programa no topo das paradas do Spotify ou do Apple Podcasts!

Faça o download deste modelo

4. Modelo de planejamento de podcast do ClickUp

Organize seu podcast por temporada com este modelo detalhado de planejamento de podcast

O modelo Modelo de planejamento de podcast do ClickUp é um modelo avançado que organiza todos os seus episódios de podcast em pastas fáceis de usar. Crie um cartão básico para cada episódio de podcast e adicione mais detalhes à medida que avança nos estágios de Ideias, Planejamento, Agendamento, Gravação, Produção e Publicação.

Mantenha o controle da data de gravação, do número do episódio, do convidado, do tipo de podcast e muito mais. Você pode alternar entre Episodes (Episódios), Overall View (Visualização geral) e Guests (Convidados) e usar a ferramenta Attachments (Anexos) para vincular documentos, arquivos de áudio e outros materiais relevantes.

A funcionalidade avançada desse modelo de podcast o torna adequado para produções profissionais, mas os iniciantes também encontrarão muitos usos para ele. Use-o para planejar, programar, organizar e priorizar episódios futuros - ou crie um espaço para o esboço de seu podcast.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp

Use este modelo para esboçar seu podcast e manter seu episódio no caminho certo

Este modelo Modelo de esboço de podcast em branco do ClickUp fornece um esboço simples que pode ser preenchido com os detalhes do seu próprio podcast. Comece com o nome do podcast, o script de introdução e, em seguida, adicione o apresentador, a data de gravação, o link do script, o nome do convidado e a data de publicação. Uma barra de progresso ajuda você a ver quanto trabalho ainda precisa ser feito nesse episódio específico.

Abaixo da tabela, você encontrará um Lista de tarefas onde você pode adicionar tarefas e subtarefas, como "Brainstorm de ideias", "Planejar tópico e convidados" e "Gravar o podcast"

Embora esse modelo não tenha tantos recursos quanto alguns dos outros modelos da nossa lista, ele é limpo e eficiente, o que o torna uma boa opção para novos hosts de podcast que desejam manter as coisas simples. Use o mesmo modelo para cada episódio ou mude para um dos modelos mais avançados à medida que seu podcast crescer.

Faça o download desse modelo

6. Modelo de descrição de podcast do ClickUp

Crie slogans para divulgar seu podcast com este modelo de descrição de podcast

Este modelo Modelo de descrição de podcast do ClickUp pode ajudá-lo a descrever e comercializar seus episódios de podcast para os ouvintes. Não há planejamento de episódio ou esboço de roteiro de podcast aqui, apenas um foco na criação de um slogan conciso e repleto de informações.

Comece criando um plano de conteúdo de mídia social para colocar os episódios do podcast na frente do público-alvo. Resuma o tópico do podcast para uma publicação no LinkedIn ("In today's episode.... ") ou crie um teaser para uma história no Instagram ou um canal no YouTube.

Cada item de sua lista de tarefas recebe seu próprio responsável e data de vencimento, bem como um sinalizador de prioridade para ajudá-lo com priorização de projetos .

Ao usar um modelo para seus materiais de marketing, você poderá dedicar menos tempo à descrição de cada episódio e mais tempo para criar o melhor podcast possível. 🏆

Baixe este modelo

7. Modelo de script de podcast ClickUp

Esboce seus episódios de podcast antecipadamente com um modelo de roteiro de podcast

Este modelo Modelo de script de podcast do ClickUp ajudará você a desenvolver o coração e a alma do seu podcast. É um documento simples e amigável para iniciantes que você pode compartilhar com todos os envolvidos no episódio: apresentador, convidado, produtor e assim por diante.

Comece preenchendo a tabela com o nome do podcast, o título do episódio, o nome do apresentador, o nome do convidado e o patrocinador do episódio. Se você estiver gravando um programa solo ou se não tiver um patrocinador, pode deixar esses campos em branco.

Em seguida, avance pelo episódio cronologicamente, adicionando uma mensagem do patrocinador, a música ou jingle de introdução, o conteúdo do episódio e a música de encerramento.

Lembre-se de que o objetivo não é criar um roteiro palavra por palavra, mas ajudá-lo a obter um tom de conversa ao passar de um tópico para o outro. Faça uma lista dos pontos principais que deseja abordar, dos pontos de apoio e das perguntas da entrevista.

O roteiro do podcast deve servir como um roteiro para o episódio, portanto, certifique-se de que seu convidado ou coanfitrião tenha a chance de dar uma olhada nele antes de pressionar gravar!

Baixe este modelo

8. Modelo de patrocínio de podcast do ClickUp

Obtenha mais patrocinadores para seu podcast com uma proposta de patrocínio profissional

Esta Modelo de patrocínio de podcast do ClickUp foi criado para ajudá-lo a cortejar patrocinadores, fornecendo a eles uma visão geral breve, mas informativa, do seu programa de podcast.

Seu patrocínio solicitação de proposta deve incluir informações sobre o público-alvo, a escala da oportunidade (ou seja, estatísticas de ouvintes) e os detalhes da campanha. Não se esqueça de incluir seus detalhes de contato, bem como seu logotipo ou a arte da capa do podcast, para dar à sua proposta de patrocínio uma aparência mais profissional.

Ao entrar em contato com empresas que se alinham com os valores do seu podcast, você pode gerar receita para o seu programa e promover marcas que os ouvintes gostariam de conhecer. É uma situação em que todos ganham, tanto seu programa quanto seu novo patrocinador! 🙌

Faça o download deste modelo

9. Modelo de podcast de show de conversa/entrevista da Riverside

via Rio de Janeiro Esse modelo de podcast de programa de entrevista/conversa da Riverside oferece um esboço prático que você pode usar para criar um roteiro para um programa no estilo de entrevista. Esse é apenas um dos poucos exemplos de roteiro de podcast que a Riverside oferece, incluindo um roteiro minimalista e um programa solo.

O modelo de conversa/entrevista contém uma introdução, uma mensagem do patrocinador e uma música tema, seguidos de uma apresentação do convidado e uma série de perguntas da entrevista. O programa termina com um encerramento, uma recapitulação e uma chamada à ação.

Vários dos marcadores têm um espaço em branco para a duração, onde você pode escrever a duração de cada segmento. Isso é fácil se você tiver algum segmento pré-gravado, como a música tema e a mensagem do patrocinador; caso contrário, basta estimar e atualizar as informações depois de gravar o programa.

Procure manter o ritmo do programa consistente em cada episódio, como uma introdução e um encerramento de 60 segundos com 30 minutos de conversa no meio.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de narrativa de não ficção da Ausha

via Ausha Esse modelo de narração de histórias de não-ficção da Ausha é para apresentadores de podcast solo que desejam contar uma história aos ouvintes ao longo de um episódio. Pode ser qualquer coisa, desde um podcast sobre crimes reais até um mergulho profundo em um incidente histórico ou uma descoberta científica.

O esboço começa com a música de introdução e um roteiro ou visão geral do episódio. Em seguida, há três segmentos de tópicos, uma mensagem do patrocinador e uma recapitulação. Por fim, há um encerramento com uma chamada à ação e uma prévia do próximo episódio.

Em vez de escrever um script palavra por palavra se você estiver escrevendo um roteiro palavra por palavra, esse modelo solicita que você escreva marcadores contendo informações importantes para que você possa usar um tom mais coloquial. Não se esqueça de anotar as passagens de um tópico para o outro para mantê-lo no caminho certo! Faça o download deste modelo

Simplifique sua narrativa com estes modelos de podcast gratuitos

Desde a apresentação de ideias de tópicos até a criação de um roteiro, há muita coisa envolvida em cada episódio de podcast. Felizmente, você pode simplificar o processo usando esses modelos práticos, que abrangem tudo, desde a programação até o marketing.

Os modelos de podcast ajudam você a economizar tempo mostrando quais informações você precisa reunir antecipadamente - como o nome e a biografia do convidado - e o que você precisa fazer após a gravação do episódio, como criar um slogan e uma transcrição.

Além disso, ao usar um dos modelos colaborativos do ClickUp, você poderá compartilhar o roteiro do podcast e as notas do programa com seu co-apresentador ou convidados do podcast. Visite o site Biblioteca de modelos do ClickUp para encontrar seu próximo modelo de podcast!