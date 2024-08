Testamos as 10 melhores alternativas e concorrentes do Grammarly em 2024

Como chefe de conteúdo da ClickUp, sei em primeira mão como pode ser incômodo detectar um erro de digitação ou de gramática em um artigo, e-mail ou apresentação - especialmente quando escrever é uma parte essencial do seu trabalho! Quer você seja um gerente de vendas elaborando uma apresentação convincente ou um funcionário júnior de RH procurando se comunicar claramente em sua documentação, é essencial ter uma ferramenta de redação confiável ao seu lado.

Certamente, o Grammarly é a melhor opção para muitos quando se trata de verificadores gramaticais. Ele lida habilmente com questões avançadas, como engajamento, tom, entrega e verificações de plágio.

Mesmo assim, o Grammarly não é para todos. Se você não gosta muito do Grammarly, mas ainda quer impressionar o mundo com uma escrita excelente, confira nossa lista das melhores alternativas ao Grammarly em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas ao Grammarly?

Se você não quiser usar o Grammarly, mas quiser algo parecido com ele, procure plataformas com as seguintes funcionalidades.

verificador de gramática e ortografia : No mínimo, a ferramenta deve detectar erros de ortografia e oferecer verificação gramatical

No mínimo, a ferramenta deve detectar erros de ortografia e oferecer verificação gramatical legibilidade e estilo de escrita : Uma boa ferramenta avalia a legibilidade, sugere melhorias na estrutura das frases e oferece sugestões de estilo para tornar seu texto mais atraente

Uma boa ferramenta avalia a legibilidade, sugere melhorias na estrutura das frases e oferece sugestões de estilo para tornar seu texto mais atraente Verificador de plágio : Boas alternativas ao Grammarly lhe dirão se o seu texto é muito parecido com o que já existe por aí

Boas alternativas ao Grammarly lhe dirão se o seu texto é muito parecido com o que já existe por aí Compatibilidade: A ferramenta deve funcionar bem independentemente de você usar Windows, Mac, iOS ou Android

A ferramenta deve funcionar bem independentemente de você usar Windows, Mac, iOS ou Android Integrações: Procure ferramentas gramaticais que se integrem ao Google Docs, Outlook, Microsoft Word e Open Office paraeconomizar tempo trabalhar em uma única plataforma.

Procure ferramentas gramaticais que se integrem ao Google Docs, Outlook, Microsoft Word e Open Office paraeconomizar tempo trabalhar em uma única plataforma. Suporte a idiomas: Isso não é obrigatório, mas se você estiver em uma equipe multinacional, considere as alternativas do Grammarly com recursos avançados que suportam diferentes idiomas, incluindo inglês, francês, alemão e espanhol

As 10 melhores alternativas ao Grammarly para usar em 2024

O Grammarly é uma referência no setor, mas não é a única ferramenta gramatical da cidade. Estas são as 10 melhores alternativas ao Grammarly em 2024, incluindo opções gratuitas e econômicas.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O Grammarly é ótimo, mas não seria fantástico se você pudesse eliminar instantaneamente todos os erros de gramática e ortografia? IA do ClickUp faz isso e muito mais. ⚡

Essa ferramenta de verificação ortográfica inteligente e alimentada por IA é a única IA específica de função do mundo. Basta informar sua função e o que você está tentando fazer, e o assistente fará o trabalho a partir daí. O ClickUp AI resume o texto, gera itens de ação de agendas, formata cópias e edita suas mensagens até que fiquem perfeitas.

Também não há necessidade de abrir uma ferramenta separada para fazer seu trabalho. Basta fazer login no ClickUp para acessar todos os seus projetos, tarefas, quadros brancos, bate-papos e muito mais em um só lugar. E sim, isso inclui Documentos do ClickUp . Esse processador de texto em tempo real e baseado na nuvem facilita muito a colaboração, a redação e a edição de suas grandes ideias sem precisar trocar de plataforma. 🙌

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Talvez seja necessário praticar a solicitação da IA do ClickUp para gerar exatamente o que você precisa

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Wordtune

Via Wordtune O Wordtune é um ferramenta de reescrita , resumidor e IA assistente de redação alimentado por IA generativa. Isso significa que ele pode realmente criar novas ideias ou textos, e não simplesmente reformular as instruções que você dá a ele. Ele tem vários modelos para boletins informativos por e-mail publicações no LinkedIn e títulos de blog que aceleram seriamente o processo de redação. ⏩

Melhores recursos do Wordtune

Crie um site personalizadobase de conhecimento na biblioteca do Wordtune

Economize tempo pedindo ao Wordtune para resumir vídeos do YouTube, blogs e anotações de reuniões

O assistente de redação com IA oferece sugestões com um clique, adaptadas ao seu estilo de redação exclusivo

O Wordtune escreve automaticamente uma cópia gramaticalmente correta e sem erros de digitação

Limitações do Wordtune

Vários usuários dizem que o plano gratuito é muito limitado em comparação com outrosAlternativas ao Wordtune* Outros usuários gostariam que o Wordtune tivesse mais integrações

Preços do Wordtune

Versão gratuita

Plus: US$ 9,99/mês, cobrado anualmente

US$ 9,99/mês, cobrado anualmente Ilimitado: $14,99/mês, cobrado anualmente

$14,99/mês, cobrado anualmente Empresas: Entre em contato para obter preços

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

4,5/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Compare Wordtune vs. Grammarly !

3. ProWritingAid

Via ProWritingAid O ProWritingAid é uma boa alternativa ao Grammarly para escritores profissionais - ou para qualquer pessoa que queira escrever textos de nível profissional. Ele analisa seu texto em segundos para oferecer ajustes gramaticais, ortográficos e de estilo que você aceita com um clique. 🖱️

O melhor de tudo é que o ProWritingAid funciona com plataformas que você já usa para escrever, incluindo Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress e HubSpot.

Melhores recursos do ProWritingAid

As masterclasses do ProWritingAid oferecem dicas profissionais de redação

A ferramenta gera mais de 25 relatórios para aprimorar sua redação

Destaque uma frase para reformulá-la instantaneamente

Use o AI Sparks para alterar os tempos verbais, melhorar a legibilidade ou criar diálogos

Limitações do ProWritingAid

Alguns usuários dizem que o ProWritingAid deixa passar erros ortográficos óbvios

O ProWritingAid não tem um aplicativo móvel

Preços do ProWritingAid

Plano gratuito

Plano Premium : US$ 10/mês, cobrado anualmente

US$ 10/mês, cobrado anualmente Plano Premium Pro: $12/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o ProWritingAid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

4. Slick Write

Via Escrita inteligente O Slick Write é uma alternativa 100% gratuita ao Grammarly, o que o torna ideal para escritores com orçamento limitado. Ele funciona por meio de uma extensão de navegador, portanto, se você escreve principalmente em aplicativos baseados na Web ou na nuvem, pode ser uma boa opção para você.

Não é tão robusto quanto as alternativas pagas do Grammarly em nossa lista, mas se você precisar de uma ferramenta gratuita e sem frescuras para detectar erros ortográficos simples, o Slick Write é uma opção viável para correções gramaticais básicas. ⚒️

Melhores recursos do Slick Write

Organize sua redação corrigindo a voz passiva

Remova advérbios desnecessários

Destaque erros de digitação e textos pouco claros para facilitar a correção

Passe seu texto pela ferramenta de vocabulário do Slick Write para mudar a escolha de palavras

Limitações do Slick Write

Ele não tem muitas avaliações

O Slick Write não vem comFerramentas de escrita com IA Preços do Slick Write

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Slick Write

G2: N/A

N/A Capítulo: 4.4/5 (5 avaliações)

5. WhiteSmoke

Via Fumaça branca WhiteSmoke é um revisão de texto ferramenta de revisão e edição de texto que permite corrigir erros com um único clique. Ele verifica erros de ortografia, gramática e sintaxe usando a tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP). 🤖

Melhores recursos do WhiteSmoke

O WhiteSmoke planeja adicionar tutoriais de redação e modelos de cartas no futuro

O WhiteSmoke funciona por meio da extensão do Chrome, do Internet Explorer, do Firefox, do Opera, do Safari e de um aplicativo para desktop

A ferramenta vem com uma ferramenta de tradução integrada

Há um aplicativo para Mac em desenvolvimento

Limitações do WhiteSmoke

Não tem muitas avaliações

O WhiteSmoke não oferece ferramentas de IA

Preços do WhiteSmoke

Web: US$ 5/mês, cobrado anualmente

US$ 5/mês, cobrado anualmente Premium: $6,66/mês, cobrado anualmente

$6,66/mês, cobrado anualmente Business: US$ 11,50/mês, cobrado anualmente

WhiteSmoke ratings and reviews

G2: 4,6/5 (10 avaliações)

4,6/5 (10 avaliações) Capterra: 3,8/5 (20+ avaliações)

6. Jasper

Via Jasper O Jasper está entre as alternativas mais populares do Grammarly para pessoas que adoram assistentes de redação com IA. Ele começou como um Ferramenta de criação de conteúdo com IA mas, atualmente, o Jasper é um gênio da redação com serviço completo. A Jasper escreve textos de acordo com seu guia de estilo e sua base de conhecimento, cria imagens com IA generativa e constrói conteúdo de ponta a ponta resumos de campanhas de marketing .

Melhores recursos do Jasper

O Jasper vem com modelos de IA prontos para resumos de texto, cópia de vendas AIDA e muito mais

Passe para o Jasper Chat para trocar ideias com um chatbot do tipo ChatGPT

A ferramenta escreve textos em mais de 30 idiomas

Integrações com o Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier e (é claro) Grammarly

Limitações do Jasper

Alguns usuários dizem que o Jasper tende a repetir o conteúdo para atender aos requisitos de contagem de palavras

Outros dizem que a plataforma tem dificuldade para ajustar a cópia para tons de voz exclusivos

Preços do Jasper

Criador: US$ 39/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 39/mês para um usuário, cobrado anualmente Equipes: US$ 99/mês para três usuários, cobrados anualmente

US$ 99/mês para três usuários, cobrados anualmente Empresas: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

7. Software Ginger

Via Gengibre O Ginger oferece um verificador gramatical e uma ferramenta de paráfrase gratuitos baseados na Web, caso você precise de ajuda rápida para escrever. Toque no botão "Rephrase" (Reformular) para refazer um texto interessante ou experimente o botão "Correct" (Corrigir) para identificar erros gramaticais. O Ginger também tem uma versão premium que se integra ao Gmail, Salesforce, X, WordPress, Facebook e muito mais.

Melhores recursos do Ginger

O Ginger suporta até 100.000 usuários em uma única conta

Oferece uma API Grammar para integrar o Ginger diretamente em seus produtos ou fluxos de trabalho

Confira a Central de Ajuda de Redação para obter dicas profissionais de redação

O Ginger oferece software de tradução gratuito para mais de 40 idiomas

Limitações do Ginger

Alguns usuários relatam que o Ginger pode apresentar bugs

Outros usuários dizem que as sugestões do Ginger nem sempre são corretas

Preços do Ginger

Ginger Equipes: US$ 4,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4,99/mês por usuário, cobrado anualmente Plano de dois anos: US$ 4,99/mês, cobrado a cada dois anos

US$ 4,99/mês, cobrado a cada dois anos Plano anual: US$ 6,99/mês, cobrado anualmente

US$ 6,99/mês, cobrado anualmente Plano trimestral: US$ 11,19/mês, cobrado trimestralmente

US$ 11,19/mês, cobrado trimestralmente Plano mensal: US$ 13,99/mês

Avaliações e resenhas do Ginger

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 80 avaliações)

8. Antídoto

Via Antídoto Pode não ter muitas avaliações, mas o Antidote corrige a ortografia e a gramática há 25 anos. Ele vem equipado com um corretor, dicionários pessoais e guias claros para aprimorar sua redação. É uma alternativa mais econômica ao Grammarly e pode ser acessado via desktop, aplicativo da Web, iPhone e iPad. 📲

melhores recursos do #### Antidote

Para os curiosos em termos linguísticos, o Antidote exibe a pronúncia, as rimas e a etimologia de uma palavra

O Antidote tem um módulo francês, caso você escreva em francês

O software destaca os erros e permite que você os corrija com um único clique

Encontre sinônimos com seu dicionário de sinônimos integrado

Limitações do Antidote

O Antidote diz que tem muita história, mas não tem muitas avaliações

A ferramenta não está disponível off-line

Preços do Antidote

Antidote+ Personal: $59,95/ano

$59,95/ano Antidote+ Family: $99,95/ano

$99,95/ano Antidote 11: $129,95 uma única vez

Antidote ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

9. Rebento

Via Rebento Você trabalha em uma equipe voltada para o cliente? Se sim, o Sapling AI é uma das melhores alternativas ao Grammarly para você. Ele funciona com sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para oferecer sugestões de redação em tempo real. Se você já enviou acidentalmente um erro de digitação em um bate-papo com o cliente, o Sapling tornará isso uma coisa do passado. 🤸

Melhores recursos do Sapling

O Sapling Suggest aborda chats e tíquetes de helpdesk com eficiência

O Autocomplete Everywhere oferece sugestões de preenchimento automático para acelerar o tempo de bate-papo

Detecte problemas de ortografia e gramática com o algoritmo de aprendizado de máquina do Sapling

Crie um arquivo interno banco de dados de conteúdo por meio da biblioteca de snippets Sapling

Limitações do Sapling

Alguns usuários gostariam que o Sapling tivesse mais integrações e complementos

Ele não tem muitas avaliações

Preços do Sapling

Gratuito

Pro: $25/mês

$25/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Sapling ratings and reviews

G2: 4,2/5 (10+ avaliações)

4,2/5 (10+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

10. Aplicativo Hemingway

Via Hemingway Se você é um escritor, provavelmente conhece o editor on-line Hemingway. Essa alternativa gratuita ao Grammarly tem sido um dos pilares para profissionais de marketing, escritores autônomos, blogueiros e aficionados por gramática que desejam simplificar frases complexas. O aplicativo fácil de usar e baseado na Web oferece muito valor gratuitamente, mas você também pode pagar uma taxa única de licenciamento para adicionar essa ferramenta de verificação gramatical ao seu desktop.

melhores recursos do #### Hemingway

Atualmente, o Hemingway está testando um recurso que permite corrigir todos os problemas destacados com um único clique

Verificar o nível de qualidade e a legibilidade de seu texto

Passe para o modo de escrita se quiser escrever sem as distrações do editor do Hemingway

Teste o Rewrite Pro para renovar sua cópia com IA

Limitações do Hemingway

O Hemingway se concentra menos nos erros de ortografia e mais na legibilidade. Talvez seja necessário combiná-lo com um corretor ortográfico, para garantir

Alguns usuários gostariam que o Hemingway tivesse recursos de formatação mais robustos

Preços do Hemingway

**Gratuito

Licença para desktop: US$ 19,99

Hemingway ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (10+ avaliações)

Inclua sua ferramenta de revisão em seus fluxos de trabalho

Não deixe que erros gramaticais ou mensagens confusas o atrapalhem. Seja para escrever um discurso comercial importante, um e-mail do Outlook ou uma publicação nas mídias sociais, passe sua redação por essas alternativas do Grammarly antes de clicar em "publicar"

A ferramenta de redação correta faz toda a diferença, portanto, quando a qualidade for importante, escolha o ClickUp. Essa solução completa não apenas combina uma alternativa de primeira linha ao Grammarly com o Docs e um redator de IA, mas também reúne todo o seu trabalho (sim, todo ele) em uma única plataforma para aumentar a produtividade. 🎯

Mas no ClickUp sabemos que ver para crer. Crie um espaço de trabalho ClickUp gratuito agora para ver essa poderosa ferramenta de redação em ação.