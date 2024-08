15 modelos de post-mortem de projetos para experimentar em 2024

As revisões post-mortem de projetos são uma maneira valiosa de desbloquear o conhecimento, refletir sobre as lições aprendidas e analisar os sucessos e fracassos do projeto sempre que ele chegar ao fim.

Essas revisões são particularmente úteis para gerentes de produtos e projetos, desenvolvedores e outras equipes que seguem Gerenciamento ágil de projetos métodos. Afinal de contas, gerenciamento de equipes é mais eficaz quando há insights acionáveis e conclusões para evitar erros e agilizar os processos avançar.

Com um modelo de post-mortem de projeto e a ferramentas de gerenciamento de projetos você pode tornar o processo post-mortem mais fácil, mais rápido e mais suave. 🤩

Mas com tantas opções, incluindo Modelos de retrospectiva de sprint quando se trata de uma retrospectiva de sprint, pode ser difícil saber qual modelo, documento ou estrutura é melhor para suas necessidades. Para ajudá-lo a eliminar a desordem, compartilhamos 15 modelos de post-mortem imperdíveis que você pode usar como parte de sua processo de encerramento e revisão do projeto .

O melhor de tudo é que eles são gratuitos! 🙌

O que é um modelo post-mortem?

Um modelo post-mortem é uma ferramenta ou estrutura para conduzir uma reunião post-mortem após a conclusão de um projeto.

Os modelos post-mortem oferecem uma maneira valiosa de coletar insights sobre um projeto concluído e responder às perguntas frequentes dos membros da equipe e das partes interessadas. Em seguida, você pode usar esse feedback para informar seu próximo projeto.

Por exemplo, você pode configurar uma pesquisa post-mortem para responder a perguntas sobre se resultados foram cumpridos, identificando as principais vitórias e obstáculos, e como determinados processos ou métodos poderiam ser aprimorados para projetos futuros.

Os modelos geralmente são implementados antes de uma reunião pós-morte do projeto. Dessa forma, os gerentes de projeto e os membros da equipe sabem o que será abordado com antecedência. Muitas vezes, é útil fazer anotações antes, durante e depois do post-mortem do projeto. 📝

Em alguns casos, os post-mortems também são conhecidos como debriefs ou retrospectivas . No entanto, um post-mortem é específico do projeto e normalmente envolve a gerência e a equipe principal do projeto. É uma abordagem popular entre as equipes de desenvolvimento de software e da Web, especialmente aquelas que usam metodologias ágeis.

Nem todas as empresas realizam reuniões post-mortem. Porém, quando você padroniza o processo, você economizar tempo preparar seus principais pontos de discussão para a agenda da reunião post-mortem.

Você também colherá os valiosos benefícios de saber o que deu certo - e o que não deu - para que possa fazer um brainstorming de soluções e implementar quaisquer descobertas relevantes após o encerramento do projeto.

O que faz um bom modelo de post-mortem de projeto?

Um modelo eficaz de post-mortem deve responder às seguintes perguntas, embora possa ser necessário fazer alguns ajustes de acordo com as necessidades e a estrutura da sua equipe de projeto:

O que deu certo neste projeto?

O que não foi bem?

Por que [X] não foi bem?

O que podemos aprender com isso?

Há algum obstáculo em nossos processos?

O que podemos melhorar para projetos futuros?

Como podemos melhorar o processo geral para os clientes?

Quais são os nossos recursos de gerenciamento de projetos?itens de ação?

Quais são as classificações de prioridade para os itens de ação?

Quem é responsável pela implementação dos itens de ação?

Quem se certificará de que esses itens de ação foram concluídos?

Quando os modelos post-mortem são integrados ao software de gerenciamento de projetos, você pode incorporar esses aprendizados e ações em fluxos de trabalho . Como resultado, você pode aplicar esses dados valiosos como parte do seu fluxo de trabalho.

15 modelos post-mortem para usar em 2024

Um modelo post-mortem de projeto é útil para muitas empresas, mas nem todos os modelos são iguais.

Felizmente, estamos aqui para melhorar sua vida profissional com 15 dos nossos modelos de post-mortem de projeto gratuitos favoritos - equipados com os recursos e as funcionalidades para atender às suas necessidades e garantir uma execução perfeita do projeto .

É hora de dar uma olhada! 👀

1. Modelo de post-mortem do projeto ClickUp

Modelo Post-Mortem do Projeto ClickUp

Um ponto de partida útil para a implementação de uma reunião post-mortem é o modelo Modelo Post-Mortem do Projeto ClickUp . É um modelo ideal para uma variedade de projetos com seis formatos de visualização, quatro campos personalizados e quatro indicadores de status.

Com esse modelo post-mortem, você pode categorizar os insights do projeto da seguinte forma:

Sucesso: Conquistas que devem ser comemoradas

Conquistas que devem ser comemoradas Desafio: Obstáculos que ocorreram durante o projeto

Obstáculos que ocorreram durante o projeto Tarefa pós-projeto: Tarefas do projeto que ainda estão pendentes

Tarefas do projeto que ainda estão pendentes **Desempenho da equipe : Assuntos relacionados ao desempenho da equipe

Assuntos relacionados ao desempenho da equipe Lições aprendidas: Lições aprendidas durante o projeto

Você também pode marcar esses elementos em diferentes setores, como Experiência do cliente, Produto ou Finanças, para manter tudo organizado. Use este modelo dentro de Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp para garantir que nada seja esquecido.

2. Modelo de lições aprendidas do ClickUp

Modelo de lições aprendidas do ClickUp

Nem todo projeto dá certo. Mas sempre há lições a serem aprendidas. Quando se trata de registrar essas lições, o Modelo de lições aprendidas do ClickUp é uma economia de tempo para equipes de produtos muito ocupadas. Em alguns casos, ele pode ajudar a produzir melhores Procedimentos operacionais padrão (SOPs) .

O modelo de lições aprendidas pode ser usado de várias maneiras, como, por exemplo:

Visão do quadro: Registroobjetivos do projetoregistre os objetivos, o orçamento, os marcos, os sucessos e os fracassos do projeto e, em seguida, visualize essas informações em um formato conveniente. Os gerentes de projeto podem ver rapidamente o que precisa ser revisado, o que está sendo revisado no momento, quais itens precisam de ação e o que já foi revisado e resolvido

Registroobjetivos do projetoregistre os objetivos, o orçamento, os marcos, os sucessos e os fracassos do projeto e, em seguida, visualize essas informações em um formato conveniente. Os gerentes de projeto podem ver rapidamente o que precisa ser revisado, o que está sendo revisado no momento, quais itens precisam de ação e o que já foi revisado e resolvido Ação necessária: Um formato de visualização personalizado garante que as ações post-mortem não sejam negligenciadas ou esquecidas quando um novo projeto é iniciado

Um formato de visualização personalizado garante que as ações post-mortem não sejam negligenciadas ou esquecidas quando um novo projeto é iniciado Formulário de feedback: Usando o modelo dessa forma, os gerentes de projeto podem fornecer feedback aos membros da equipe ou solicitar feedback dos clientes para informar as melhorias do processo

Use este modelo para agrupar, ordenar e filtrar itens com facilidade e, por fim, determinar o impacto e o sucesso geral do projeto.

Saiba como_ **Software_SOP **pode ajudar sua equipe

3. Modelo de retrospectiva de projeto ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

O modelo Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp é a maneira perfeita de avaliar se um projeto foi um sucesso ou um fracasso.

Registre onde foram encontrados erros, falhas ou bloqueios para evitar tais situações no futuro. Em seguida, transforme essas informações em um relatório retrospectivo após a conclusão de um grande projeto.

As empresas e equipes que usam metodologias ágeis valorizam essas lições, que são parte integrante de melhoria contínua . Até mesmo pequenos ajustes nos fluxos de trabalho podem afetar positivamente a qualidade do resultados do cliente e fazer com que os projetos sejam executados com mais tranquilidade no futuro.

Quando análises post-mortem e relatórios de projetos são aplicados à forma como uma empresa opera, cada iteração pode melhorar a forma como o trabalho é entregue e o desempenho dos membros da equipe.

4. Modelo de revisão do projeto ClickUp

Modelo de revisão do projeto ClickUp

Com o Modelo de revisão do projeto ClickUp no modelo de revisão de projeto do ClickUp, os gerentes ou membros da equipe podem documentar o que acham que deu certo e o que não deu.

Os gerentes de projeto podem usá-lo para responder a perguntas como:

O que deu certo?

O projeto produziu os resultados esperados?

O que precisa ser melhorado para projetos futuros?

A equipe recebeu o apoio necessário para executar esse projeto com sucesso?

É sempre uma valiosa experiência de aprendizado chegar à causa principal de quaisquer problemas ou bloqueios. Dessa forma, você terá mais chances de reduzir o número de erros, bugs e erros no futuro.

Esse modelo simplifica o processo de documentação das lições aprendidas, das melhores práticas e ferramentas usadas no projeto e se a gerência apoiou bem a equipe.

5. Modelo de revisão do gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de revisão do gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp é para organizações que trabalham em projetos internamente ou com fornecedores. É uma forma de avaliar se vale a pena continuar um projeto; esse relatório post mortem do projeto facilita essa tarefa.

Os gerentes e coordenadores de projetos do lado do cliente podem usar esse modelo para obter um instantâneo do progresso. Ao mesmo tempo, um prestador de serviços pode fornecer esse modelo post mortem a um cliente para obter feedback sobre o valor geral do projeto resultados do projeto e trabalho concluído.

Com base no feedback do cliente, os gerentes de projeto podem acompanhar e fazer alterações em tudo, desde ferramentas de automação até fluxos de trabalho de colaboração em equipe.

6. Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint

Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint

Nosso próximo modelo post mortem gratuito é o Modelo de retrospectiva do ClickUp Sprint é ótimo para registrar sucessos e fracassos e elaborar um plano de ação para melhorias futuras.

É um modelo simples de modelo de quadro branco o quadro branco é um modelo de quadro de controle, ideal para equipes ocupadas que concluíram um projeto ou terminaram um sprint em um projeto maior e precisam parar por um momento e analisar o progresso.

Uma reunião de retrospectiva de sprint é outra forma de coletar feedback. Entretanto, em muitos aspectos, ela deve ser mais proativa do que as reuniões post-mortem, pois é realizada a cada 3-4 semanas. Dessa forma, os aprendizados iterativos são implementados imediatamente - e em vários projetos em tempo real - em vez de no final de um projeto.

Esse modelo é simples, fácil de preencher e pode ser usado de forma colaborativa durante reuniões individuais com membros da equipe do projeto ou em um processo de reflexão pós-projeto. Gerenciamento de projetos em quadro branco é ideal para equipes ágeis.

7. Modelo de retrospectiva do ClickUp 4Ls

Modelo de Retrospectiva do ClickUp 4Ls

Sinta todas as sensações com Modelo de retrospectiva dos 4Ls do ClickUp ! Os "4Ls" significam amado, desejado, odiado e aprendido. Envie uma cópia desse modelo de pesquisa post mortem para cada parte interessada, gerente, membro da equipe e freelancer envolvido em um projeto.

Com esse modelo, os membros da equipe podem se comunicar mais abertamente sobre o que gostaram, com o que tiveram dificuldade, o que precisavam, mas não obtiveram (por exemplo, mais tempo, recursos, feedback proativo do cliente etc.) e o que aprenderam com a experiência.

Incentive todos a preencherem o formulário. Dessa forma, como gerente de projeto, você terá uma visão completa de 360 graus do que deu certo, do que sua equipe precisa para o futuro, como replicar os sucessos e como evitar possíveis erros.

8. Modelo de retrospectiva do fornecedor do ClickUp

Modelo de retrospectiva do fornecedor do ClickUp

A terceirização é uma parte normal da entrega de projetos. Quer você seja o cliente ou um fornecedor/prestador de serviços, geralmente há aspectos de um projeto que envolvem trabalho terceirizado.

Com a Modelo de retrospectiva do fornecedor do ClickUp você pode revisar o trabalho de um fornecedor conectá-lo à declaração de trabalho (SOW), renovar os termos e fornecer a eles um estudo de caso . Você encontrará seções para descrever o problema original, o progresso das entregas, os resultados e o feedback (seja ele positivo ou negativo).

Esse modelo é particularmente útil se você pretende continuar trabalhando com o mesmo fornecedor, pois pode pedir a ele que aplique os aprendizados à forma como vocês trabalharão juntos no futuro.

9. Modelo de relatório de atividades do ClickUp

Modelo de relatório de atividades do ClickUp

Os Modelo de relatório de atividades do ClickUp é uma forma eficiente de registrar rapidamente os resultados do projeto, observando se o plano de ação funcionou bem em vários aspectos do projeto.

É útil para os gerentes de projeto recapitularem os sucessos do projeto, os resultados da colaboração da equipe e o impacto da automação. E coloca tudo isso em um relatório post-mortem simples para as partes interessadas sênior.

Com esse modelo, você pode registrar todos os post mortems do projeto em um só lugar:

Resultados do projeto entregues até o momento

Tarefas/entregáveis pendentes

Tarefas que serão entregues na próxima semana

Pequenas vitórias de hoje

Sugestões de melhorias nos processos

10. Modelo de relatório final de projeto do ClickUp

Modelo de relatório final do projeto ClickUp

No final de um projeto, especialmente se muitos recursos e tempo foram investidos nele, os gerentes de projeto podem se beneficiar da reflexão sobre o processo de ponta a ponta. Documente seus pensamentos no Modelo de relatório final de projeto do ClickUp .

Essa análise post-mortem serve como um registro final útil de tudo o que o cliente queria alcançar em comparação com os resultados reais. Por exemplo, você pode documentar se os resultados do projeto foram concluídos dentro do prazo e do orçamento e, caso contrário, o que deu errado e por quê.

Essa análise geral avaliação do projeto oferece aos gerentes e líderes seniores uma visão geral rápida e uma recapitulação sobre se os objetivos foram atingidos e como garantir que os aprendizados sejam aplicados para seguir em frente.

Bônus: **Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA !

11. Modelo de análise post-mortem de marketing da Template.net

via Template.net

O modelo de análise post-mortem de marketing da Template.net é uma ferramenta perfeita para profissionais de marketing que desejam se aprofundar no desempenho de suas campanhas ou projetos de marketing. Esse modelo post-mortem oferece estrutura e orientação para uma análise abrangente, facilitando a identificação do que funcionou e do que não funcionou.

Esse modelo captura os principais elementos, como objetivos da campanha, realizações, indicadores de desempenho, desafios enfrentados e soluções implementadas. Ele também inclui seções para avaliar o retorno sobre o investimento, a relação custo-benefício e o alinhamento estratégico do projeto de marketing em relação às expectativas iniciais.

Essa análise detalhada permite que você identifique os pontos fortes e fracos da estratégia e da execução de sua campanha. Ela fornece percepções valiosas sobre a resposta do público, técnicas de marketing bem-sucedidas e obstáculos no processo. Mais importante ainda, ela se concentra nos principais aprendizados e recomendações, o que ajuda a informar e aprimorar futuras estratégias de marketing.

12. Modelo de relatório post-mortem de projeto da Template.net

via Template.net

Uma excelente adição à nossa lista é o modelo de relatório post-mortem de projeto da Template.net. Esse modelo exclusivo de post-mortem é um recurso de fácil utilização para aqueles que desejam uma revisão abrangente do projeto sem o incômodo de começar do zero.

Esse modelo foi criado para abordar todas as áreas críticas de uma reunião post-mortem de projeto, examinando efetivamente o desempenho geral do projeto e seu impacto. Ele inclui segmentos que permitem destacar as principais observações, métricas de desempenho, resumos de marcos e uma análise aprofundada do que funcionou e do que precisa ser melhorado.

Além disso, seu formato versátil facilita a personalização de acordo com os requisitos específicos de seu projeto. Não importa se você quer se concentrar em métricas financeiras, resultados do projeto, desempenho da equipe ou desafios inesperados, o modelo de relatório post-mortem de projeto da Template.net tem tudo o que você precisa.

Use este modelo para avaliar seu projeto de forma abrangente, obter insights significativos e traçar o curso para futuras estratégias de aprimoramento. Lembre-se de que desenvolver um relatório post-mortem acionável é vital para o aprendizado contínuo e o sucesso do gerenciamento de projetos.

13. Modelo de relatório post-mortem de evento do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Modelo de relatório post-mortem de evento do Microsoft Word por Template.net

Para aqueles que preferem a familiaridade e a simplicidade do Microsoft Word para seus relatórios post-mortem, este modelo do Template.net é uma ótima opção. Ele foi criado especificamente para acomodar as necessidades exclusivas da análise post-mortem de eventos.

Esse modelo baseado no Word facilita o detalhamento das métricas e análises relacionadas ao evento. Construído com títulos predefinidos, como Visão Geral, Objetivos, Sucessos, Desvantagens e Aprendizados, ele garante que todos os aspectos cruciais de um evento sejam abordados de forma abrangente.

Esse modelo é excelente para planejadores de eventos ou empresas que realizam eventos regularmente, ajudando-os a avaliar consistentemente os resultados do evento, anotar os principais aprendizados, identificar pontos problemáticos e criar estratégias para melhorias futuras. Além disso, sua versátil formatação em Word permite personalizações fáceis para atender à natureza de seu evento específico ou às necessidades exclusivas de sua empresa.

Use este modelo de relatório post-mortem de evento para documentar a jornada do seu evento, desde o início até a conclusão, e para planejar estrategicamente melhores resultados para o evento no futuro. Um post-mortem bem documentado pode fazer toda a diferença na produção de eventos eficazes e bem-sucedidos no futuro.

14. Modelo de post-mortem de marketing do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Este modelo da Template.net é ideal para projetos de marketing . É ideal para equipes que preferem trabalhar com o Microsoft Word e precisam de uma estrutura pronta para avaliar campanhas ou projetos de marketing. Ele abrange uma ampla gama de áreas, como objetivos, resultados principais, métricas de desempenho e desempenho da equipe.

Nesse modelo, o foco está na coleta de dados sobre as estratégias de marketing usadas, seu impacto e os resultados alcançados. É altamente benéfico para os especialistas em marketing que desejam documentar insights sobre o sucesso da campanha, a resposta do cliente e as áreas de melhoria.

Usado como um guia para uma reunião pós-morte do projeto, ele também estimula discussões sobre táticas de marketing, alocação de recursos e resultados finais. Assim, ele ajuda a fazer escolhas informadas para futuros empreendimentos de marketing e a refinar estratégias com base em aprendizados passados.

15. Modelo Post-Mortem de campanha de marketing de logística do Google Docs por Template.net

via Template.net

Projetado especificamente para equipes de marketing no setor de logística, o Google Docs Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template da Template.net simplifica o processo de análise após cada campanha de marketing.

O modelo foi criado para avaliar habilmente todos os elementos-chave das campanhas de marketing, desde o planejamento estratégico até a execução e os resultados. Com seções definidas, como os objetivos da campanha, as métricas usadas para medir o sucesso, a análise dos resultados, os principais sucessos, os desafios enfrentados e as áreas de melhoria, esse modelo garante uma análise post-mortem abrangente em um piscar de olhos.

Além disso, esse modelo permite que as equipes documentem as lições aprendidas, as estratégias inovadoras implementadas e o possível impacto da campanha no mercado. Como ele é compatível com o Google Docs, isso significa que você pode compartilhar e colaborar facilmente nesse documento com a sua equipe, independentemente da sua localização.

Use este modelo para garantir uma análise post-mortem detalhada e cuidadosa de suas campanhas de marketing de logística, permitindo que sua equipe refine e aprimore consistentemente suas estratégias de marketing para obter melhores resultados no futuro.

Como conduzir uma reunião post mortem

A realização de uma reunião post mortem bem-sucedida começa com a preparação adequada. Garanta um ambiente neutro e não ameaçador, convide as partes interessadas necessárias e defina uma agenda clara com antecedência. Compartilhe uma cópia do modelo de post-mortem escolhido com os participantes para prepará-los para as questões a serem discutidas.

Comece a reunião discutindo os objetivos iniciais do projeto e se eles foram alcançados com sucesso. Em seguida, consulte o modelo de post-mortem e comece a abordar as principais questões, como: O que deu certo neste projeto? O que não saiu como planejado e por quê? O que podemos aprender com isso? Deixe que cada participante compartilhe sua perspectiva abertamente em um espaço livre de culpa.

Lembre-se de que o objetivo é incentivar a crítica construtiva e a solução colaborativa de problemas. Certifique-se de que haja um foco tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos para manter o equilíbrio. Incentive a equipe a compartilhar suas dificuldades e a sugerir ações que possam evitar que esses problemas ocorram em projetos futuros.

Não se esqueça de registrar tudo o que foi dito na reunião. Esse feedback é vital para entender como melhorar projetos futuros. Atribua a responsabilidade pela implementação dos itens de ação a membros específicos da equipe, com prazos claros para conclusão. Após a reunião, compartilhe as anotações compiladas com todos os participantes para garantir que todos estejam na mesma página.

Simplifique o encerramento de seu projeto com modelos post-mortem

Uma reunião post-mortem é uma oportunidade para os gerentes de projeto e as equipes refletirem sobre o que deu certo e o que poderia ter sido melhor. Criar um relatório post-mortem pode ser uma tarefa demorada, mas ter um modelo significa que você não precisa fazer um do zero.

Simplifique o processo e obtenha essas valiosas percepções com um modelo de post-mortem de projeto. Você economizará tempo coletando feedback e entenderá melhor como obter mais sucessos e evitar futuros fracassos.

Os modelos de post-mortem são ótimos, mas aplicar esses aprendizados é mais eficaz e mais fácil de fazer com a plataforma certa de gerenciamento de projetos e produtividade.

O ClickUp é uma poderosa plataforma multifuncional suíte de produtividade criado para equipes de qualquer tamanho em todos os setores. Graças a uma plataforma incrivelmente personalizável, você pode automatizar fluxos de trabalho, otimizar processos e simplificar o gerenciamento de projetos para todos. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita para criar reuniões post-mortem mais eficazes e gerenciar todo o ciclo de vida do projeto.