10 melhores softwares de suíte de produtividade para escritório em 2024 (avaliações e preços)

Se você é proprietário de uma pequena empresa ou gerente e deseja aumentar a produtividade, precisa de um software de suíte de escritório confiável que lhe permita fazer mais em menos tempo.

Imagine isto: um pacote de escritório adaptado às suas necessidades, aprimorando a colaboração e aumentando a produtividade.

Com recursos avançados, como processamento de documentos, compatibilidade entre plataformas e armazenamento, o software e os aplicativos de suíte de escritório certos promovem a colaboração e aumentam a eficiência organizacional.

Compreender os prós e os contras das opções de software de suíte de escritório disponíveis no mercado o ajudará a selecionar a solução mais adequada.

Nossa lista com curadoria analisa as 10 melhores suítes de produtividade para moldar a forma como você trabalha, cria e compartilha conteúdo digital e aumenta a produtividade.

O que você deve procurar em um software de suíte de produtividade para escritório?

Veja a seguir o que você deve procurar em um pacote de produtividade para escritório.

As melhores suítes de produtividade do Microsoft Office oferecem recursos robustos de criação de documentos e apresentações, ferramentas de edição para os usuários,gerenciamento de tarefase são compatíveis com formatos de arquivos populares Colaboração e comunicação entre equipes: Uma suíte de escritório eficaz permite que as equipes que trabalham em vários projetos simultaneamente colaborem em tempo real com edição, comentários e adição de notas simultâneos. O pacote de software de escritório deve oferecer aplicativos de comunicação, como e-mail e mensagens, para promover o trabalho em equipe e realizar mais tarefas em conjunto

Você quer que suas equipes passem mais tempo realizando o trabalho do que tentando descobrir como o software do pacote de escritório funciona. Escolha suítes de escritório com interfaces fáceis de usar para promover a adoção rápida, reduzir o tempo de treinamento, aumentar a produtividade e aumentarfoco *Recursos de integração: A solução se integra à sua pilha de tecnologia existente? A integração com seus sistemas de back-end, sistemas operacionais e plataformas de armazenamento em nuvem ajuda a simplificar o gerenciamento de dados Segurança de dados : Escolha uma suíte de produtividade com criptografia avançada, segurança de dados, controles de acesso e compartilhamento seguro para proteger dados comerciais confidenciais

: Escolha uma suíte de produtividade com criptografia avançada, segurança de dados, controles de acesso e compartilhamento seguro para proteger dados comerciais confidenciais Escalabilidade e compatibilidade: Escolha um software de suíte de escritório que cresça com sua empresa e acomode as necessidades em constante evolução. A compatibilidade com vários dispositivos e o acesso por meio de aplicativos móveis são essenciais para a produtividade em movimento de seus funcionários

Os 10 melhores softwares de suíte de produtividade para escritório a serem usados em 2024

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos e aumentar a produtividade com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Como gerente que lida com vários projetos e colabora com várias equipes, você precisa da solução certa para gerenciar todos os aspectos do seu trabalho. O ClickUp baseado em nuvem ferramenta de produtividade permite que você personalize seu fluxo de trabalho e suas tarefas. Os modelos que o ClickUp oferece ajudam sua equipe a se concentrar na conclusão das tarefas prioritárias e garantem que nada seja deixado para trás.

Juntamente com os vários modelos disponíveis, recursos como IA do ClickUp permite que você crie um documento do zero de acordo com suas necessidades. Classifique seus documentos para localizá-los rapidamente e armazene-os em seu espaço de trabalho para acesso rápido.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

A solução do ClickUp ajuda você a entender a sequência de tarefas que suas equipes devem concluir e mapear as interdependências para garantir uma execução perfeita. Com uma visão holística, é fácil gerenciar recursos para garantir o máximo de produtividade e o mínimo de sobreposição.

Faça sua gerenciamento de projetos simples e fácil, com uma interface amigável e personalizável. A versão mais recente do ClickUp simplifica o compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real conectando todos os participantes dos seus fluxos de trabalho para obter informações da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Planeje e priorize as tarefas do escritório com visibilidade de todos os detalhes do projeto e como você deseja alinhá-los com as metas da empresa

UseDocumentos do ClickUp para acessar tudo em um só lugar, vinculando documentos e tarefas. Adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, atualizar status de projetos e atribuir tarefas,compartilhamento de arquivose muito mais

Quadro branco ClickUp é uma tela perfeita para visualizar suas ideias, criar fluxos de trabalho de equipe para brainstorming, estratégia e mapeamento e adicionar mais contexto ao seu trabalho vinculando tarefas, documentos e arquivos

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Crie itens de ação e subtarefas com base no contexto de tarefas e documentos usandoIA do ClickUp e injetar criatividade em seu fluxo de trabalho de conteúdo

Criemodelos de tarefas para tarefas comuns e adicione recursos como edição avançada, tags de tarefas e listas de verificação de tarefas para que você não tenha que se preocupar com tarefas perdidas

Edite documentos simultaneamente para facilitar acolaboração em equipe e atribua tarefas e comentários aos membros da sua equipe

Automatize o acompanhamento da equipe com o ClickUp Goals, mantenha-se no caminho certo para atingir seus cronogramas com objetivos claros e defina metas para acompanhar as vitórias

Acompanhe o progresso relacionado às metas com o painel de controle do ClickUp Goals

O ClickUp permite uma migração perfeita entre plataformas - por exemplo, do Google Workspace, Asana, Microsoft Excel ou Monday.com - e uma integração suave com ferramentas de comunicação como Zoom e Slack

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para novos recursos

A versão gratuita não dá acesso a recursos avançados, como análises ou cronogramas de projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês/usuário

$7/mês/usuário Empresarial: $12/mês/usuário

$12/mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 **4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Microsoft 365

via

Microsoft 365

Uma plataforma intuitiva e completa que permite criar, compartilhar e colaborar em um só lugar, facilitando o trabalho em equipe. O Microsoft Office 365 é uma plataforma baseada em nuvem

software de gerenciamento de escritório

que ajuda pequenas empresas e grandes organizações a colaborar em um só lugar com todos os seus aplicativos favoritos.

O pacote Microsoft Office 365 inclui o Microsoft Exchange Online, o Microsoft SharePoint Online, o Office for the Web e o Microsoft Skype for Business Online. O software de suíte de escritório on-line permite que os usuários se tornem mais produtivos de praticamente qualquer lugar pela Internet.

Melhores recursos do Microsoft 365

Capacidade de criar qualquer coisa, desde orçamentos, postagens sociais, vídeos e muito mais, sem nenhuma experiência em design gráfico

Uma interface unificada do Microsoft Office para criar documentos, apresentações e planilhas

O OneDrive organiza e armazena todos os seus arquivos essenciais no Office 365

Recursos de colaboração para que sua equipe e seus clientes trabalhem juntos de qualquer lugar e em todos os seus dispositivos

Limitações do Microsoft 365

Você não pode comprar produtos individuais do Office 365

A baixa largura de banda pode fazer com que o pacote Office fique lento

Preços do Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00/usuário/mês

US$ 6,00/usuário/mês Microsoft 365 Business Standard: $10,62/usuário/mês

$10,62/usuário/mês Microsoft 365 Business Premium: $22,00/usuário/mês

$22,00/usuário/mês Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/usuário/mês

$8,25/usuário/mês Microsoft 365 E3: $36,00/usuário/mês (compromisso anual)

$36,00/usuário/mês (compromisso anual) Microsoft 365 E5: US$ 57,00/usuário/mês (compromisso anual)

US$ 57,00/usuário/mês (compromisso anual) Microsoft 365 F3: US$ 8,00/usuário/mês (compromisso anual)

US$ 8,00/usuário/mês (compromisso anual) Microsoft 365 Family : uS$ 99,99/ano

: uS$ 99,99/ano Microsoft 365 Personal: uS$ 69,99/ano

Microsoft 365 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (4900+ avaliações)

4,7/5 (4900+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (13400+ avaliações)

3. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é um pacote de escritório on-line baseado na Web que integra suavemente suas metas de negócios com as necessidades da sua equipe. Seu mais recente Duet AI é um grande hack de produtividade que ajuda a aumentar a produtividade de sua empresa com IA generativa.

Você pode se conectar, criar e colaborar com a ajuda de e-mail, bate-papo, arquivos e reuniões nessa alternativa ao Microsoft Office. A versão mais recente do Gmail é adequada para organizações e empresas de nível empresarial e vem com um painel de análise e configuração de segurança de dados.

Melhores recursos do Google Workspace

A compatibilidade entre dispositivos permite que os funcionários colaborem no escritório ou em casa em vários dispositivos, incluindo aplicativos móveis

A infraestrutura de nuvem mantém informações, identidades, aplicativos como o Google Docs e dispositivos seguros e protegidos

Integre suas páginas compartilháveis com o Google Agenda para manter todos os documentos da reunião em um só lugar

teste de 14 dias para experimentar o pacote de produtividade do Google

Limitações do Google Workspace

Não é compatível com outras plataformas de compartilhamento de documentos

O software baseado na Web não permite trabalhar no modo off-line

Preços do Google Workspace

Versão gratuita : Por 14 dias

: Por 14 dias Plano individual: US$ 9,99/mês (desconto disponível com compromisso de 1 ano)

US$ 9,99/mês (desconto disponível com compromisso de 1 ano) Plano inicial para empresas : uS$ 6/mês/usuário (compromisso anual)

: uS$ 6/mês/usuário (compromisso anual) Business Standard : uS$ 12/mês/usuário (compromisso anual)

: uS$ 12/mês/usuário (compromisso anual) Business Plus : uS$ 18/mês/usuário (compromisso anual)

: uS$ 18/mês/usuário (compromisso anual) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.200 avaliações)

4. Apple iWork

Via Apple iWork Se você deseja criar documentos, planilhas e apresentações dentro do ecossistema da Apple, o Apple iWork é a solução. Use as ferramentas de produtividade de escritório no iCloud.com para abrir, editar e exportar documentos com formatos de arquivo como Word, Excel e Presentation.

As suítes de escritório têm vários modelos que ajudam a criar documentos profissionais personalizados de acordo com suas necessidades. Colabore com os membros da sua equipe com recursos como rastrear alterações, destaques e bate-papo integrado.

Melhores recursos do Apple iWork

Criar documentos e adicionar imagens, gráficos e muito mais com os modelos disponíveis

Gerar planilhas com gráficos, tabelas, imagens, categorias inteligentes e tabelas dinâmicas

Crie e faça apresentações por conta própria ou em equipe usando o Keynotes

Limitações do Apple iWork

Os usuários enfrentam inconsistências de formatação quando abrem documentos do iWork no MS Office e em outros softwares de escritório

Problemas de compatibilidade entre diferentes versões do iOS

Preços do Apple iWork

Versão gratuita para qualquer pessoa com uma conta do iCloud

Avaliações e resenhas do Apple iWork

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. WordPerfect

via WordPerfect O WordPerfect é um pacote de software completo com vários recursos, desde uma ferramenta de processamento de texto até uma ferramenta de edição de imagens fácil de usar para torná-lo mais produtivo.

Além disso, o Corel WordPerfect Office oferece recursos avançados, como um dicionário Oxford incorporado, um editor de livros eletrônicos e vários modelos para permitir que você trabalhe de forma mais inteligente.

Melhores recursos do WordPerfect

Suíte de escritório completa com um aplicativo de processamento de texto (WordPerfect), um aplicativo de planilha (Quattro Pro), um aplicativo de apresentação, o WordPerfect Lightning, e uma ferramenta de edição de imagens AfterShot

Abra, edite e salve a versão mais recente dos formatos do Microsoft Office no aplicativo WordPerfect Office

O WordPerfect Lightning permite que os usuários coletem textos e imagens de diferentes fontes e os reutilizem como um documento ou e-mail

Limitações do WordPerfect

A conversão de tabelas e outros componentes para outra ferramenta, como o Word, não funciona perfeitamente

Em comparação com a Microsoft, o redlining precisa de mais trabalho

Preços do WordPerfect

Licença única: US$ 249,99

WordPerfect avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (73 avaliações)

4,1/5 (73 avaliações) Capterra: 4,4/5 (190 avaliações)

6. LibreOffice

via LibreOffice Se você estiver procurando uma ferramenta de produtividade de escritório acessível, porém quase completa e econômica, o LibreOffice, um produto da Document Foundation, vem em seu socorro.

O LibreOffice, uma suíte de escritório de código aberto, é o sucessor do OpenOffice. Esse software gratuito de suíte de produtividade de escritório faz com que seu trabalho tenha uma ótima aparência, independentemente do formato e da finalidade do documento, desde uma carta-tese, um relatório financeiro e apresentações até desenhos técnicos.

Melhores recursos do LibreOffice

Ferramenta gratuita de produtividade de escritório com processador de texto, editor de planilhas e software de apresentação disponível em 110 idiomas

Oferece compatibilidade com vários formatos de documentos, incluindo Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) e Publisher

Expanda a funcionalidade e automatize tarefas com extensões do LibreOffice Extension Center e modelos prontos para uso

Limitações do LibreOffice

Falta de opções para salvar, compartilhar, automatizar e integrar on-line com outros softwares

Interface desatualizada em comparação com outras suítes de produtividade

Preços do LibreOffice

**Gratuito para sempre

LibreOffice ratings and reviews

G2: 4,3/5 (257 avaliações)

4,3/5 (257 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2151 avaliações)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Temos uma solução caso seu CFO tenha solicitado um corte no orçamento, mas ainda precise de um pacote de escritório de código aberto.

O Apache OpenOffice é um software gratuito de suíte de produtividade de código aberto que ajuda as organizações a preparar Excel, apresentações, gráficos e gerenciamento de dados mais rapidamente.

Melhores recursos do Apache OpenOffice

Disponível em vários idiomas e é compatível com todos os computadores padrão

Os dados são armazenados em um formato internacional de padrão aberto, que pode ler e gravar arquivos criados usando outras suítes de software de escritório padrão

O Apache OpenOffice Base permite criar e modificar tabelas, formulários e relatórios dentro do software da suíte

Limitações do Apache OpenOffice

A interface do usuário é monótona e desatualizada

Alguns formatos dos aplicativos do MS Office não são compatíveis com o Oneoffice

Preços do Apache OpenOffice

**Gratuito para sempre

Apache OpenOffice ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (480+ avaliações)

8. Zoho Workplace

via Zoho Workplace Suas equipes estão fazendo malabarismos entre vários aplicativos e trabalhando em silos?

As empresas podem eliminar o trabalho pesado com um painel de controle unificado que integra seus aplicativos e fontes de negócios em um só lugar com o Zoho Workplace, um conjunto integrado de aplicativos e ferramentas de produtividade .

O Zoho Workplace tem um serviço de e-mail, uma ferramenta de gerenciamento de arquivos e uma suíte de escritório e colaboração. O software da suíte de produtividade oferece uma colaboração no estilo de mídia social para sua caixa de correio. Nos Streams do Zoho Mail, publique suas ideias, realize sessões de brainstorming com sua equipe e planeje itens de ação simultaneamente.

Melhores recursos do Zoho Workplace

O painel de controle personalizável permite que você altere os temas e escolha seu idioma preferido

Com os aplicativos móveis do Workplace, conecte-se e colabore com sua equipe de qualquer lugar

O Connect é uma solução de intranet social para colaborações em toda a empresa

Crie e faça apresentações profissionais para seu público globalmente com o Zoho Show e escolha entre vários modelos e opções avançadas de animação

Limitações do Zoho Workplace

Uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Desafios de integração com aplicativos que não são da Zoho

Preços do Zoho Workplace

Padrão : uS$ 3/mês/usuário

: uS$ 3/mês/usuário Profissional : uS$ 6/mês/usuário

: uS$ 6/mês/usuário Somente e-mail : uS$ 1/mês/usuário

: uS$ 1/mês/usuário Empresarial: Preços personalizados

Zoho Workplace avaliações e comentários

G2: 4.4/5 (2300+ avaliações)

4.4/5 (2300+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Escritório da SoftMaker

via Escritório da SoftMaker O SoftMaker Office é um Alternativa ao Google Workspace com tradução automática, fusão de PDFs, assinatura digital e comparação de documentos para smartphones e tablets.

Esse pacote de produtividade em conformidade com o GDPR é compatível com o Microsoft Office, permitindo que você edite seus documentos no ecossistema da Microsoft.

Melhores recursos do SoftMaker Office

Vem com tradução automática, fusão de PDFs, assinaturas digitais e comparação de documentos

Fontes OpenType e TrueType de qualidade superior para sistemas Windows, Mac e Linux

Compatível com GDPR e disponível em aplicativos móveis para iOS e Android

Limitações do SoftMaker Office

Não sincroniza facilmente com o armazenamento em nuvem

Os usuários reclamam que as atualizações apresentam bugs e são lentas

Preços do SoftMaker Office

Profissional 2024 : $129.95

: $129.95 Standard 2024: $99.95

SoftMaker Office avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. OnlyOffice

via OnlyOffice Vamos supor que você seja gerente do departamento de TI de uma instituição educacional que deseja integrar uma suíte de escritório ao seu ambiente de nuvem para armazenar documentos com segurança na nuvem. Você está procurando uma alternativa ao MS Office com hospedagem no local, e o OnlyOffice é a opção ideal.

A suíte de produtividade do OnlyOffice permite que professores e alunos simplifiquem o trabalho em seus projetos, colaborem on-line, criem e editem documentos, planilhas e apresentações e facilitem o processo de ensino e aprendizagem.

Melhores recursos do OnlyOffice

Um painel de controle intuitivo para gerenciar seu espaço de trabalho digital e personalizá-lo com esquemas de cores incorporados, substituir logotipos, títulos e links e alterar o tema da interface

As salas de colaboração permitem a coautoria de documentos, o rastreamento de alterações e a comunicação em tempo real com bate-papo integrado e chamadas de áudio e vídeo

Use o Workspace paradocumentação do projeto, criptografarcolaboração em documentos para segurança empresarial e analise a produtividade da sua equipe usando gráficos de Gantt

Limitações do OnlyOffice

Não é fácil personalizar o front-end

Não sincroniza automaticamente com o Google Drive

Preços do OnlyOffice

Enterprise : uS$ 2.200/servidor para 50 usuários

: uS$ 2.200/servidor para 50 usuários Enterprise Plus: $3.300/servidor para 50 usuários

$3.300/servidor para 50 usuários Enterprise Premium: US$ 4.450/servidor para 50 usuários

OnlyOffice avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (63 avaliações)

4,4/5 (63 avaliações) Capterra: 4,5/5 (324 avaliações)

Pronto para revolucionar a produtividade de sua organização?

Sua escolha de software de suíte de escritório é a bússola que o orienta em direção à colaboração simplificada, ao processamento eficiente de documentos e à eficiência organizacional aprimorada. Escolha um pacote de produtividade compatível com o fluxo de trabalho da sua organização, proporcionando um ambiente contínuo, produtivo e seguro para que as equipes atinjam suas metas.

O ClickUp é uma das melhores suítes de escritório disponíveis para empresas, organizações, instituições educacionais e qualquer pessoa que queira criar e compartilhar conteúdo digital. Gerenciamento de fluxo de trabalho divide projetos complexos em tarefas gerenciáveis e permite atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e automatizar as etapas manuais do fluxo de trabalho.

O sistema ClickUp automação integra-se a outros softwares de escritório para garantir um fluxo de informações suave entre diferentes softwares e departamentos. A segurança de nível empresarial faz dele o pacote de escritório on-line preferido, mesmo para setores como o de instituições educacionais.

Recursos avançados, como modelos de planilhas, ferramentas de colaboração em equipe, migração entre plataformas e a capacidade de integração com outros aplicativos de comunicação fazem do ClickUp a opção perfeita para profissionais ocupados que desejam criar e compartilhar conteúdo digital com seus clientes e equipes.

Experimente Produtividade de escritório do ClickUp hoje.