10 modelos gratuitos de análise de causa raiz dos cinco porquês

Compreender a causa real de um problema é a única maneira de corrigi-lo. É claro que você pode lidar com as consequências imediatas e remendar o problema, mas só é possível resolvê-lo de fato na raiz.

Essa é a teoria por trás da análise de causa raiz e o motivo pelo qual o processo é inestimável se você estiver tentando solucionar problemas.

Elaborar sua própria análise de causa raiz todas as vezes é cansativo e gera inconsistências. O uso de um modelo lhe dá consistência e um caminho mais rápido. Acompanhe-nos enquanto exploramos por que um modelo de análise de causa raiz é tão valioso e quais são os melhores para usar em 2024.

O que é um modelo de análise de causa raiz?

A análise de causa raiz (RCA) ajuda você a chegar à(s) causa(s) raiz(es) de um problema, para que você possa trabalhar na correção do problema real, em vez de combater as consequências. O processo de RCA permite que você se aprofunde, considere todas as opções possíveis e identifique o que realmente está errado.

Em seguida, você pode tomar medidas corretivas que resolvam o problema real, em vez dos sintomas.

Um modelo de análise de causa raiz lhe dá uma maneira de acelerar o processo. Esses modelos são criados por especialistas e profissionais com base em métodos testados e comprovados, para que você não precise começar do zero.

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

Em vez disso, você pode usar um modelo de análise de causa raiz dentro do seu ferramenta de relatório de sua escolha para atalhar o caminho para a solução do problema. ⚒️

Bônus:_ Modelos de storyboard !

O que faz um bom modelo de análise de causa raiz?

Há muitas ferramentas e metodologias diferentes de análise de causa raiz no mercado. Algumas pessoas preferem um gráfico de Pareto (ou gráfico de barras) para visualizar seus pontos de dados, enquanto outras preferem usar um fluxograma do Six Sigma ou um diagrama de Ishikawa (ou diagrama de espinha de peixe) para representar suas descobertas e pesquisas.

Quer você seja uma pessoa altamente visual ou prefira uma abordagem mais baseada em texto, há um modelo de análise de causa raiz para você.

Um bom modelo de análise de causa raiz o ajudará:

Usar uma metodologia testada e comprovada para encontrar a causa raiz

Organizar suas ideias, dados e pesquisas

Chegar a uma conclusão sobre a provável causa raiz de um problema

Simplificar seu fluxo de trabalho de RCA

Obtenha consistência em todas as suas RCAs

Não existe o melhor método ou modelo absoluto de análise de causa raiz. Equipes diferentes apreciarão uma jornada diferente para encontrar o problema subjacente. Alguns modelos são genéricos e podem ser usados para diferentes problemas, enquanto outros são mais específicos - por exemplo, para resolver um problema de TI.

O truque é encontrar o modelo certo para sua equipe e suas necessidades.

10 modelos de análise de causa raiz para usar em 2024

Vamos explorar nossa lista dos principais modelos de análise de causa raiz para 2024. Independentemente de como você gosta de trabalhar e do tipo de problema que está tentando resolver, há um modelo de análise de causa raiz aqui para você.

1. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Quando se está resolvendo um problema, é essencial ter uma visão clara de tudo o que se sabe sobre o que contribuiu para o resultado final. É por isso que o Modelo de análise de causa raiz do ClickUp está no topo da nossa lista.

Esse modelo de análise de causa raiz oferece uma visão ampla do seu trabalho de solução de problemas em andamento, mas também permite que você se aprofunde para explorar tarefas, notas e motivos individuais. A visualização em lista ajuda a ver rapidamente quais problemas estão chegando, em andamento ou resolvidos, com sinalizadores de prioridade que permitem identificar o que é mais importante.

Usando os 5 porquês como base para ajudá-lo a identificar a causa subjacente, esse modelo é fácil de usar, seja você um especialista em gerenciamento de projetos ou um novato na ideia de executar RCAs. As seções codificadas por cores e os campos personalizados permitem que você personalize a lista para adequá-la às suas necessidades. 🤩

Use este modelo para ajudá-lo a criar um hub central para todas as suas análises de causa raiz. Com espaço para adicionar um departamento e responsáveis, ele é ideal para ser usado como abordagem de solução de problemas em toda a empresa. Faça o download deste modelo

2. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Modelo de análise de causa raiz do ClickUp IT

Para equipes que trabalham com desenvolvimento de software e TI, o Modelo de análise de causa raiz de TI do ClickUp é uma ótima opção. Ele foi criado pensando nas equipes de software e tem campos personalizados que ajudam a explorar a causa raiz para que você possa solucionar problemas com eficiência.

O modelo usa duas metodologias de RCA para ajudá-lo a descobrir a causa subjacente. A análise "por que por que" o incentiva a se aprofundar para descobrir a causa raiz, e a abordagem 6Ms o ajuda a categorizar o tipo de problema que está resolvendo.

No modelo de análise de causa raiz, há espaço para atribuir várias funções, de modo que você possa identificar o codificador, o analisador e o revisor no processo. Registre a data do problema e o status atual. Em seguida, você passa para o processo dos 5 porquês, seguido de um espaço para uma solução proposta.

Esse modelo é uma ótima opção para as equipes de TI que precisam de uma solução mais personalizada para usar junto com seus modelos de relatórios de bugs . Embora o ClickUp seja altamente personalizável por natureza, esse modelo de engenharia tem tudo o que você precisa desde o início. 💻 Faça o download deste modelo

3. Modelo ClickUp 5 Whys

Modelo de 5 porquês do ClickUp

As listas funcionam bem para algumas pessoas, mas para outras, uma abordagem mais visual é o caminho a seguir. Se esse for o seu caso, o modelo 5 Porquês da ClickUp pode ser a maneira ideal de ajudá-lo a descobrir a causa principal. 🌱

Este modelo de análise de causa raiz altamente visual e colorido usa a abordagem dos 5 porquês para chegar à causa real do problema, para que você possa resolvê-lo de forma mais eficaz. O modelo e a metodologia são simples: pergunte "por quê?" cinco vezes, faça suas anotações nos cartões e chegue a uma conclusão.

Use esse modelo de processo de análise de causa raiz quando preferir uma abordagem de quadro branco - especialmente se estiver colaborando com outras pessoas na solução de problemas e na análise de causas. O modelo pode parecer simples, mas muitas vezes é tudo o que você precisa para encontrar a resposta.

Bônus:_ Modelos de declaração de problemas ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Antes de identificar a causa raiz, você precisa primeiro explorar todos os possíveis problemas ao longo do caminho. Este Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp oferece uma maneira altamente interativa de fazer isso.

A abordagem do diagrama de causa e efeito permite que você explore as possíveis causas e, ao mesmo tempo, mantenha o sintoma ou o problema na frente e no centro. Adicione caixas para destacar as principais causas e, em seguida, adicione ao fluxograma para considerar possíveis causas em um nível abaixo dessas. Depois de concluir o diagrama, você terá muitos fatores contribuintes em potencial a considerar e um que pode se destacar como a causa principal.

Este modelo eficaz de análise de causa raiz é uma boa opção se você precisar de uma maneira de fazer um brainstorming das possíveis causas de forma visual, sem deixar de usar a técnica dos 5 porquês. Seu estilo é semelhante ao ferramentas de mapeamento de processos portanto, é uma ótima opção se é isso que sua equipe está acostumada a fazer.

O formato de quadro branco é ideal para a solução de problemas e para anotar rapidamente ideias com outras pessoas em tempo real ou de forma assíncrona e, em seguida, organizá-las em um diagrama mais claro e conciso. 🎯 Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho do ClickUp

Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho do ClickUp

Encontrar a causa raiz não é um processo instantâneo. Leva tempo e envolve um conjunto de diferentes tarefas de pesquisa, com prazos, complexidades e datas de vencimento. Registre seu progresso ao longo do caminho com a ajuda deste Modelo de plano de ação de melhoria de desempenho da ClickUp .

O objetivo deste modelo é ajudá-lo a se manter organizado durante o processo dos 5 porquês ou depois de identificar a causa raiz. Registre o nome do seu programa e quem é o gerente de projeto e, em seguida, veja uma lista de tarefas relevantes atribuídas ao projeto. Adicione um responsável, status, data de vencimento, complexidade da tarefa, data de início e departamento.

Use este modelo para ajudá-lo a trabalhar no processo de ACR ou, alternativamente, como uma forma de manter o controle de todas as tarefas que você identificar como resultado do relatório de análise de causa raiz. É uma maneira útil de se manter organizado e concentrado em suas tarefas e metas. 🙌 Faça o download deste modelo

6. Modelo de análise de tempo do ClickUp

Modelo de análise de tempo do ClickUp

Uma vez identificada a causa raiz, o problema não é interrompido automaticamente. Você precisará monitorar o progresso ao longo do tempo para garantir que ele seja resolvido. Acompanhe as tarefas de produção problemáticas com este Modelo de análise de tempo do ClickUp .

Veja rapidamente como estão os níveis de produtividade da sua equipe e verifique onde estão os gargalos. Veja quais tarefas precisam de ação, já estão em andamento ou estão concluídas.

Codifique por cores seus produtos, departamentos, a causa raiz do problema e as linhas de produção para monitorar rapidamente o progresso. Registre as datas de início e de vencimento, o número de trabalhadores, os custos dos trabalhadores e o tempo ocioso. ⌚

Este modelo de causa-raiz inspirado nos 5 porquês é um ótimo complemento para a sua biblioteca se as suas equipes trabalham regularmente com produção e envio - seja para um produto físico ou digital. Use-o junto com seu software de gerenciamento de incidentes para monitorar o tempo ocioso e agir de forma mais estratégica em resposta aos problemas. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lições aprendidas do ClickUp

Modelo de lições aprendidas do ClickUp

Em um ambiente agitado, o término de um projeto significa que você vai direto para o próximo e pode perder oportunidades de identificar problemas em andamento. Use o Modelo de lições aprendidas do ClickUp para analisar seu projeto detalhadamente quanto aos resultados positivos e negativos.

Esse modelo em estilo de lista oferece à sua equipe de projeto e ao seu controle do projeto espaço do gerente para explorar as lições aprendidas em seu projeto. Compartilhe uma preocupação ou destaque e adicione uma descrição detalhada, um responsável, um sinalizador de prioridade e uma data de vencimento. Registre se você analisou ou não a preocupação e o impacto que ela teve no projeto.

Use o Modelo de lições aprendidas como parte de seu fluxo de trabalho pós-projeto, juntamente com uma análise dos 5 porquês para identificar possíveis desafios futuros e trabalhar proativamente para corrigi-los. É também uma oportunidade de comemorar o que deu certo em seu projeto, para que você possa levar esses hábitos positivos para o próximo projeto. 🌻 Faça o download deste modelo

8. Modelo ClickUp 4Ls Retro

Modelo ClickUp 4Ls Retro

Outra maneira impactante de medir o andamento de seu projeto é com uma retrospectiva de 4Ls. Use esta modelo de retrospectiva 4Ls da ClickUp para incentivar os membros da sua equipe a compartilhar suas opiniões sinceras sobre o projeto, de forma clara e concisa.

O processo 4Ls o incentiva a compartilhar o que você amou, desejou, odiou e aprendeu sobre diferentes marcos e momentos importantes do projeto. O modelo ajuda a registrar essas informações de forma organizada, com orientações úteis para os membros da equipe sobre como usá-lo.

Este ferramenta de retrospectiva de projeto é uma maneira ideal de capturar pensamentos e sentimentos de todos os membros da sua equipe de projeto, juntamente com uma análise dos 5 porquês. O feedback deles pode ajudá-lo a obter insights valiosos que, de outra forma, poderiam não ter surgido em uma reunião de retrospectiva tradicional. ✨ Faça o download deste modelo

9. Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

Modelo de retrospectiva do projeto ClickUp

As retrospectivas de projetos são uma maneira útil de entender o que deu certo e o que não deu, mas as informações nem sempre são registradas ou utilizadas. As Modelo de retrospectiva de projeto da ClickUp oferece uma nova maneira de abordar as retrospectivas do seu projeto, com tarefas que podem ser atribuídas e cujo progresso pode ser monitorado. ⚒️

Este modelo inspirado em 5 porquês utiliza um projeto retro tradicional e o torna organizado e envolvente, graças à sua abordagem colorida em estilo de quadro. Registre o que deu certo, o que não deu, as lições aprendidas, as soluções alternativas e os esclarecimentos, tudo em um único espaço.

Adicione tarefas e subtarefas abaixo e atribua-as a indivíduos. Adicione datas de vencimento, áreas relacionadas e equipes responsáveis para manter seu feedback organizado e significativo.

Use este modelo como uma forma mais envolvente de registrar seus pensamentos quando fizer uma retrospectiva do projeto. Incentive todos a contribuírem diretamente para o quadro ou use-o como um local para organizar quaisquer pensamentos que tenham sido levantados em sua reunião de retrospectiva do projeto. Faça o download deste modelo

10. Modelo de análise de causa raiz do Excel

Acompanhe suas descobertas de RCA com esta planilha simples

O ClickUp é de uso gratuito e vem com uma enorme coleção de modelos de análise de causa raiz, mas, às vezes, sua equipe não está pronta para fazer a mudança ou você foi solicitado a encontrar uma solução específica para o software. Nesse caso, este modelo de análise de causa raiz em Excel inspirado em 5 porquês é a melhor opção que encontramos.

O modelo simples de análise de causa raiz permite que você registre detalhadamente o problema, a causa raiz e as possíveis soluções eficazes. Há bastante espaço para adicionar descrições, prioridades, atenuações e resultados.

Se você estiver limitado ao uso do Excel, essa é uma boa opção, pois oferece um local central para registrar as causas-raiz e as possíveis soluções para todos os projetos. O formato de tabela funciona bem se você preferir uma abordagem menos visual para a melhoria dos processos de negócios e quiser simplesmente registrar as informações para depois usá-las em um relatório de análise de causa raiz para as partes interessadas. 📚 Faça o download deste modelo

Como realizar uma análise de causa raiz

Agora que você tem uma seleção de modelos de análise de causa raiz para escolher, provavelmente está se perguntando como colocá-los em prática.

Aqui estão as etapas básicas para realizar uma análise de causa raiz usando qualquer um dos modelos acima:

Defina o problema ou questão: Articule claramente o problema que está tentando resolver e por que ele é importante. Coleta de dados e informações: Colete o máximo de informações possível, de diferentes fontes e perspectivas. Identifique a causa imediata: Use seus dados e informações para determinar o que desencadeou o problema ou questão. Pergunte "por quê?" cinco vezes: Depois de identificar a causa imediata, use a técnica dos 5 porquês para se aprofundar e chegar à causa raiz do problema. Use um modelo de análise de causa raiz: Escolha um dos modelos acima que melhor atenda às suas necessidades e preencha-o com suas descobertas. Faça um brainstorming de possíveis soluções: Com a causa raiz identificada, faça um brainstorming de possíveis soluções para resolvê-la. Implemente e monitore as soluções: Coloque a solução escolhida em ação e acompanhe sua eficácia ao longo do tempo.

Economize tempo com estes modelos gratuitos de análise de causa raiz

Entender a causa-raiz de um problema leva tempo e, muitas vezes, é necessário um esforço de equipe de investigação para que isso seja bem-sucedido. Use estes exemplos e modelos de análise de causa raiz para ajudá-lo a economizar tempo e energia, e chegar mais rapidamente à causa subjacente.

A maioria dos modelos apresentados aqui existe dentro do ClickUp - o melhor centro de produtividade para equipes e empresas. Nossa plataforma oferece um local central para suas tarefas, painéis, metas, documentos, bate-papo, quadros brancos e muito mais. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e descubra uma maneira melhor não apenas de registrar seus RCAs, mas também de organizar toda a sua vida profissional.