6 ferramentas poderosas de análise de causa raiz para solução de problemas

Ao resolver problemas, você pode adotar uma abordagem proativa ou reativa. Proativa: abordar as causas subjacentes do problema para evitar desafios futuros. Reativa: responder aos problemas à medida que eles surgem.

Para muitos gerentes de projeto, é fundamental chegar à causa raiz de um problema antes que ele prejudique todo o projeto. Você economizará tempo, dinheiro e recursos valiosos onde eles são mais importantes. Além disso, você desenvolve insights para criar processos melhores para fluxos de trabalho mais suaves.

Para descobrir o que está no centro de um problema, você precisa de uma análise de causa raiz. 👀

Neste artigo, compartilharemos dez das melhores ferramentas e técnicas de análise de causa raiz. Vamos nos aprofundar no que é a análise de causa raiz e em como escolher as ferramentas certas para sua empresa.

O que é análise de causa raiz?

A análise de causa raiz é o processo de examinar a origem de um problema usando várias técnicas e ferramentas. É ideal para resolver problemas complexos e ajuda as equipes a criar e priorizar soluções para um melhor controle de qualidade e processos contínuos.

Há várias etapas no processo, incluindo:

Descrever o problema existente

Análise de métricas e coleta de dados

Identificação de possíveis causas

Brainstorming de soluções

Tomar medidas corretivas

Observação de mudanças e desempenho

Use os quadros brancos do ClickUp com objetos, tarefas, relacionamentos e adesivos para colaborar visualmente com sua equipe

A análise de causa raiz é um componente essencial do gerenciamento da qualidade, pois seu objetivo é chegar ao cerne de um problema e à sua causa. Dessa forma, você evita que problemas semelhantes surjam e causem estragos em um projeto.

A vantagem da análise de causa raiz é que ela permite examinar os possíveis problemas em sua essência. Além disso, ela foi projetada para avaliar o problema, bem como as soluções à medida que você as implementa.

Ao reunir dados valiosos sobre os problemas enfrentados pela sua empresa e a eficácia das soluções testadas, você aprende a melhorar os processos a cada passo do caminho. O resultado é uma empresa mais eficiente e bem-sucedida, capaz de se adaptar ao que vier pela frente. 🤩

Como escolher a ferramenta correta de análise de causa raiz para um problema específico

Você encontrará muitas ferramentas e métodos criados para facilitar a análise de causa raiz e simplificar o processo geral. Felizmente, há também várias opções gratuitas, além de ferramentas analíticas pagas no mercado, para obter insights sobre a causa do problema.

É claro que nem todas as ferramentas são igualmente eficazes. Algumas têm o objetivo de ajudar no brainstorming de ideias para soluções. Outras são projetadas para se aprofundar em métricas para rastrear problemas e descobrir o que está por trás deles. E algumas são ferramentas completas de software de processo projetadas para serem integradas ao seu trabalho diário. 🛠️

Deseja uma análise eficaz da causa raiz? Veja aqui o que procurar em diferentes ferramentas e técnicas:

Integrações : A RCA é melhor quando feita de forma colaborativa. Procure ferramentas que permitam que você trabalhe com os membros da equipe para analisar os problemas

: A RCA é melhor quando feita de forma colaborativa. Procure ferramentas que permitam que você trabalhe com os membros da equipe para analisar os problemas Ferramentas de dados : Não é possível descobrir o que está errado sem analisar as métricas. Escolha uma ferramenta que lhe permita coletar dados para informar o processo

: Não é possível descobrir o que está errado sem analisar as métricas. Escolha uma ferramenta que lhe permita coletar dados para informar o processo Ações específicas: Não é suficiente saber o que está causando um problema. Você precisa de uma ferramenta que lhe permita tomar medidas específicas, como atribuir instantaneamente tarefas corretivas

6 melhores ferramentas de análise de causa raiz em 2024

Pronto para descobrir o que está na raiz de seu problema? Com essas seis melhores ferramentas e técnicas de análise de causa raiz, você terá o que precisa para resolver um problema. De ferramentas de software integradas a métodos gratuitos, há algo para todos. 💪

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu quadro branco para construir seu fluxograma no ClickUp

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um software de gerenciamento de projetos projetado para centralizar seu trabalho entre aplicativos em uma única plataforma colaborativa. Com um rico conjunto de recursos dinâmicos para otimizar qualquer fluxo de trabalho, as equipes confiam no ClickUp para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de inatividade e tornar os processos mais eficientes.

Uma das primeiras etapas da análise de causa raiz é descrever o problema. Com o Quadros brancos ClickUp com o ClickUp, as equipes podem adotar uma abordagem visual para essa etapa. Com cursores em tempo real, tarefas acionáveis, incorporação e muito mais, as equipes podem trabalhar de forma colaborativa para identificar a causa raiz e apresentar métricas que apoiem suas ideias.

A próxima etapa é a coleta de dados. Use métricas para ver realmente o que está causando o problema. Com Formulários ClickUp com o ClickUp Forms, você pode fazer pesquisas com clientes e funcionários para descobrir quais são os problemas existentes e o que pode estar causando esses problemas. Esses formulários são totalmente personalizáveis, permitindo que você colete os dados específicos de que precisa. Além disso, eles são fáceis de compartilhar, o que permite que você amplie a rede para coletar o máximo de informações possível.

Quando você estiver no estágio de análise, Visualização de tabela do ClickUp será seu melhor amigo. Crie planilhas em segundos e crie bancos de dados visuais de informações. Use essas exibições para analisar seus dados e estabelecer as bases para as próximas etapas para corrigir o problema. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp apresenta centenas de ferramentas para vários casos de uso, identificando problemas e fazendo brainstorming de soluções

UsoDocumentos do ClickUp para documentar facilmente seu processo de RCA e acompanhar insights importantes e possíveis próximas etapas

Mais de 1.000 modelos, incluindoModelo de análise de causa raiz do ClickUpfacilitam a realização de suas análises detrabalho mais rápido e com mais eficiência

Limitações do ClickUp

No momento,Ferramentas de escrita de IA do ClickUp estão disponíveis apenas no desktop, mas a implementação móvel está a caminho

O grande número de recursos requer algum tempo para ser aprendido, mas, uma vez aprendido, você poderá criar processos mais avançados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Software de análise de causa raiz da Intelex

via Intelex O software de análise de causa raiz da Intelex é um Ferramenta SaaS projetada para ajudar as empresas a criar procedimentos melhores de meio ambiente, saúde, segurança e qualidade (EHSC). Ela usa várias metodologias para chegar à causa raiz do problema.

Comece registrando os dados do incidente na ferramenta, onde todos da equipe possam acessar e analisar as informações. Em seguida, use ferramentas de metodologia como diagramas de Ishikawa e análise de modo de falha e efeitos (FMEA) para identificar tendências.

Melhores recursos do Intelex

Técnicas integradas de RCA, incluindo 5 porquês, listas de verificação e análise de lacunas, facilitam a avaliação de problemas em um único espaço

As ferramentas de fluxo de trabalho apresentam integrações paraidentificar as causas principais de problemas fora de sua organização quando eles ocorrem

Painéis e relatórios personalizados tornam o compartilhamento de insights com vários membros da equipe mais fácil do que nunca

Limitações do Intelex

Alguns usuários acharam que a ferramenta era rígida e que os recursos de coleta de dados poderiam ser mais perspicazes

A interface do usuário não é das mais amigáveis, principalmente para iniciantes

Preços da Intelex

Gratuito: teste de sete dias

teste de sete dias Personalizado: Entre em contato para obter preços

Intelex ratings and reviews

G2 : 4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

3. Apache Skywalking

via Apache Skywalking O Apache Skywalking é uma ferramenta de gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM) projetada para identificar problemas em ferramentas de software. Especificamente criada para aplicativos de microsserviços, nuvem e Kubernetes, essa ferramenta é útil para engenheiros de software responsáveis por equipes de tecnologia. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do Apache Skywalking

Códigos de perfil em tempo de execução usando os recursos integrados de análise de causas-raiz que identificam o ponto exato em que os problemas se desenvolvem

As ferramentas de otimização de desempenho permitem que você criemelhoria contínua para atender melhor às necessidades dos clientes

As métricas aprofundadas chegam ao cerne do problema, para que sua equipe possa fazer um brainstorming de soluções

Limitações do Apache Skywalking

A interface complexa pode ser intimidadora, principalmente para membros iniciantes da equipe

Alguns acham que a ferramenta é mais adequada para projetos de menor escala

Preços do Apache Skywalking

Gratuito (ferramenta de código aberto)

Apache Skywalking ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Bônus: Confira *As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto em 2024*

via TapRoot O TapRooT® é uma ferramenta de software projetada para identificar e corrigir problemas causados por equipamentos e pessoas. Use essa ferramenta para coletar evidências do problema, identificar a causa e o efeito de vários agentes e desenvolver correções.

Melhores recursos do TapRooT

Os processos são diferenciados com base no fato de se tratar de um incidente simples ou de um acidente grave, para que você reaja de acordo

O Guia/Módulo Corrective Action Helper® o orienta sobre as possíveis soluções e agiliza a implementação

Os quadros e gráficos organizam os dados para facilitar a identificação de tendências

Limitações do TapRooT

Alguns usuários acharam o preço alto

A ferramenta é extremamente detalhada, o que a torna uma opção melhor para grandes empresas

Preços do TapRooT

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o TapRooT

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. AppDynamics da Cisco

via AppDynamics O AppDynamics é uma ferramenta tecnológica da Cisco projetada para identificar as causas principais dos problemas em sua empresa. Use-a para analisar problemas de software, aplicativos, experiência do usuário e integridade geral dos negócios. A ferramenta permite que você ganhe visibilidade, reúna dados e automatize soluções. 📚

Melhores recursos do AppDynamics

Amplas tecnologias suportadas, incluindo Apache, Python e Docker

Ferramentas de monitoramento e migração tornam a implementação de soluções mais rápida

Os mapas de fluxo de aplicativos permitem que você identifique o momento exato em que surgem os problemas

Limitações do AppDynamics

Uma curva de aprendizado íngreme significa que é necessário alocar recursos para que a equipe se familiarize com a velocidade

Licenciamento complicado e recursos limitados de segurança de dados

Preços do AppDynamics

Infrastructure Monitoring Edition : uS$ 6/mês/CPU Core

: uS$ 6/mês/CPU Core Premium Edition : $60/mês/CPU Core

: $60/mês/CPU Core Enterprise Edition : uS$ 90/mês/núcleo da CPU

: uS$ 90/mês/núcleo da CPU Enterprise Edition para soluções SAP® : uS$ 167/mês/núcleo da CPU

: uS$ 167/mês/núcleo da CPU Real User Monitoring: uS$ 0,06/mês por 1.000 tokens

Avaliações e resenhas do AppDynamics

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

6. Software de análise de causa raiz da Sologic

via Sologic O Causelink® é a ferramenta RCA da Sologic. Ela usa técnicas como 5 porquês, diagramas de espinha de peixe e linhas de tempo de incidentes para identificar a causa raiz de um problema. Use-a como uma ferramenta individual, de equipe ou empresarial, com base no tamanho da sua empresa.

Melhores recursos da Sologic

Os recursos de treinamento em RCA virtual facilitam a oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional para todos os membros da equipe

Várias técnicas integradas permitem que você analise os dados de maneiras que façam mais sentido para sua empresa

O método integrado de cinco etapas elimina as suposições da RCA

Limitações da Sologic

Como a ferramenta apresenta metodologias incorporadas, não há tanta personalização quanto em outras ferramentas

O preço pode ser caro, o que dificulta o uso por pequenas empresas

Preços da Sologic

Causelink® Individual : uS$ 384/ano

: uS$ 384/ano equipe Causelink® : Entre em contato para obter os preços

: Entre em contato para obter os preços Causelink® Enterprise: Entre em contato para obter preços

Sologic ratings and reviews

G2 : 4/5 (1+ avaliações)

: 4/5 (1+ avaliações) Capterra: N/A

Técnicas de análise de causa raiz

Um grande benefício do uso de ferramentas de análise de causa raiz é que elas são projetadas para ajudar as equipes a integrar técnicas comprovadas em seus processos diários. Há muitas maneiras de chegar à raiz de um problema, especialmente quando se considera a variedade de problemas que as equipes enfrentam em todos os setores.

Se estiver procurando uma nova estratégia ou se estiver se perguntando qual técnica de análise de causa raiz será mais adequada às necessidades da sua equipe, comece aqui com alguns dos nossos exemplos favoritos:

Gráfico de Pareto

Também chamado de análise de Pareto, este Ferramenta RCA é um gráfico de barras simples que classifica os dados com base na frequência. É útil para identificar problemas que causam o maior tempo de inatividade e destacar onde você deve concentrar seus esforços. O principal objetivo de um gráfico de Pareto é separar os problemas menores dos maiores. As equipes recorrem a gráficos e análises de Pareto para:

Simplificar o processo de solução de problemas

Procurar uma causa única para identificar a raiz do problema

Destacar os problemas mais comuns

5 Porquês

Os método dos 5 porquês é uma ferramenta de investigação que é muito parecida com uma criança que pergunta repetidamente: "Por quê?" 🤔

Isso pode ser frustrante em outras áreas da vida, mas é ótimo para a análise de causa raiz porque o leva a considerar o que está por trás de um problema.

Essa ferramenta não se destina à análise quantitativa, mas sim a uma abordagem qualitativa para descobrir o que está por trás de um problema. É um exercício mental que limita seu foco em um problema potencial e o incentiva a identificar vários contribuintes para esse problema. A ideia é fazer perguntas do tipo "por que" sobre o problema para entender o que está errado e "por que" ele pode não estar funcionando.

Diagrama de espinha de peixe

Esse método de análise de causa raiz tem esse nome devido à forma do diagrama. É um processo que divide os problemas em subcategorias como máquina, método e materiais. 🐟

Uso modelos de diagrama espinha de peixe quando você não tem ideia do que está por trás do problema e precisa fazer um grande brainstorming. Essa estratégia pode ser usada tanto para problemas simples quanto para complexos, dividindo cada subcategoria cada vez mais até encontrar a causa raiz.

Diagrama de gráfico de dispersão

Um diagrama de dispersão ajuda você a analisar a correlação de dois conjuntos de dados. Uma variável independente (ou causa potencial) é plotada no eixo x, enquanto uma variável dependente (o efeito observado) é plotada no eixo y. Se os pontos forem agrupados para criar uma linha, isso significa que há uma relação entre os dois.

Ao identificar claramente a causa e o efeito com base nos dados, você pode implementar soluções de forma rápida e eficiente, mesmo ao usar pontos de dados que, a princípio, podem parecer não relacionados entre si.

Identifique e resolva problemas com o ClickUp

Com essas ferramentas e métodos de análise de causa raiz, encontrar o problema e criar soluções está mais fácil do que nunca. Escolha uma ferramenta ou misture e combine algumas, dependendo de suas necessidades comerciais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a coletar métricas, identificar problemas e criar soluções em seus processos. Com insights de IA, quadros brancos e formulários, faça um rápido brainstorming de ideias sobre o que está por trás do problema e trabalhe de forma colaborativa com sua equipe.

Depois de identificar o problema, o ClickUp facilita a atribuição instantânea de tarefas e a criação de um cronograma para a implementação de soluções. 🏆