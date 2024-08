10 dos melhores softwares de gerenciamento de pesquisa em 2024

Fazendo malabarismos com projetos de pesquisa e lutando para manter o controle das coisas? Não se preocupe. Com uma nova e sofisticada ferramenta de gerenciamento de pesquisa à disposição, você poderá ser muito mais produtivo.

Mas e se você não tiver tempo para examinar dezenas de ferramentas e aplicativos de gerenciamento de pesquisa para encontrar a opção perfeita? É aí que nós entramos!

Reduzimos a lista das 10 principais ferramentas de software de gerenciamento de pesquisa a serem usadas em 2024, para que você possa escolher a melhor entre as melhores.

É hora de subir de nível! 🙌

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de pesquisa?

Quer você seja um pesquisador individual ou esteja liderando uma equipe de pesquisa, as ferramentas de software de gerenciamento de pesquisa tornam tudo melhor. Aqui estão alguns dos recursos que priorizamos ao escolher as 10 ferramentas de nossa lista:

IU intuitiva: A maioria das ferramentas tem uma curva de aprendizado, mas uma interface de usuário configurável facilita o conforto

Integrações: Se você e sua equipe usam coisas como software de gerenciamento de projetos, procure ferramentas de gerenciamento de pesquisa que se integrem a todos eles

Automação de processos de negócios cuida das tarefas diárias e permite que você se concentre nas coisas boas Modelos: Procure algo que simplifique seu fluxo de trabalho com modelos predefinidos para coisas comogerenciamento de recursosgerenciamento de projetos,mapeamento de processoseplanejamento de pesquisa ## Os 10 melhores softwares de gerenciamento de pesquisa para usar em 2024

OK, vamos parar de perder tempo e ir direto ao que interessa. Aqui estão nossas escolhas para as 10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de pesquisa em 2024.

Crie planos de pesquisa eficazes e agilize seu projeto desde a concepção até a conclusão com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta poderosa baseada na nuvem com toneladas de recursos de pesquisa e software de gerenciamento de projetos para seus projetos de pesquisa. Ele é nossa principal escolha por alguns motivos.

Por um lado, passamos inúmeras horas refinando-o para que se tornasse uma das ferramentas mais úteis do mercado. Ela é muito bem avaliada e está no topo de várias outras listas, incluindo Melhores produtos e ferramentas de software de gerenciamento de projetos da G2 em 2024 .

O ClickUp tem colaboração em tempo real recursos, gráficos de Gantt gratuitos ferramentas de redação de IA, ferramentas de documentação de projetos e muito mais. Ele faz quase tudo o que você pedir com ClickUp Dashboards e dezenas de modelos úteis também.

Por exemplo, o Modelo de plano de projeto de pesquisa do ClickUp divide tarefas complexas, organiza seus recursos e comunica seu progresso usando ferramentas de visualização de dados . E Documentos do ClickUp servem como um simples software wiki que permite criar belos documentos e wikis que são fáceis de conectar aos seus fluxos de trabalho.

Já mencionamos que muitas dessas coisas estão disponíveis no plano Free Forever? 🤩

Melhores recursos do ClickUp:

Integração com mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub e Asana

Painéis personalizáveis, notificações, planilhas, modelos, controle de tempo, automações e muito mais

ClickUp AIassistente de redação resume métricas, redige e-mails, gera itens de ação, rascunha metadados e cria publicações em mídias sociais em segundos

O aplicativo móvel, o aplicativo baseado na Web e o software para desktop funcionam em todos os sistemas operacionais

Os recursos de gerenciamento de tarefas organizam e automatizam o seu processo de pesquisa, seja para fazer pesquisa acadêmica para a sua tese ou para gerenciar os dados de pesquisa da sua empresa

Várias exibições e ferramentas permitem que você organize grandes conjuntos de dados com visualizações complexas para gerenciar referências, pesquisas e muito mais

Limitações do ClickUp:

Alguns novos usuários relatam uma curva de aprendizado (resolvida com tutoriais simples e gratuitos)

O ClickUp AI não está disponível no plano Free Forever (experimente primeiro com uma avaliação gratuita)

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário pago anualmente

US$ 7/mês por usuário pago anualmente Empresarial: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Tabela

via Tableau O Tableau é uma ferramenta de visualização de dados desenvolvida pela Salesforce. Ele foi projetado para conectar dados de diferentes fontes em uma única plataforma de análise. O software de gerenciamento de referências facilita a organização de dados de pesquisa complexos usando uma interface de arrastar e soltar e painéis interativos.

O Tableau facilita sua vida com acesso a uma variedade de opções de análise e compartilhamento de dados. E ele foi projetado para todos, desde estudantes e professores até cientistas de dados e proprietários de empresas.

Melhores recursos do Tableau:

O Tableau Cloud oferece uma plataforma de análise baseada na nuvem que gera melhores resultados comerciais e fornece gerenciamento de dados integrado

O Tableau Prep é uma ferramenta moderna que torna mais rápido e fácil mesclar, editar e organizar seus dados de pesquisa para uma análise eficiente

Integração com uma ampla variedade de produtos para facilitar a colaboração, a narrativa de dados e a tomada de decisões

Módulos de treinamento para integrar sua equipe minimizam a curva de aprendizado com as diversas ferramentas de gerenciamento de pesquisa do Tableau

Limitações do Tableau:

Os usuários relatam que arquivos grandes às vezes exigem longos tempos de carregamento e podem resultar em falhas

Algumas avaliações mencionam bugs em novas versões do software Tableau

Preços do Tableau:

Tableau Viewer: US$ 15/mês por usuário pago anualmente

US$ 15/mês por usuário pago anualmente Tableau Explorer: US$ 42/mês por usuário pago anualmente

US$ 42/mês por usuário pago anualmente Tableau Creator: US$ 70/mês por usuário pago anualmente

Avaliações e resenhas do Tableau:

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. GanttPRO

via GanttPRO O GanttPRO é um sistema de gerenciamento de recursos que usa gráficos de Gantt para o gerenciamento eficiente de projetos. É também um software de gerenciamento de pesquisa e referência, perfeito para gerenciar equipes e organizar seu fluxo de trabalho.

Importe planilhas e gráficos do Excel ou use modelos predefinidos para dar andamento aos seus projetos imediatamente. De todas as ferramentas de gerenciamento de pesquisa desta lista, o GanttPRO ajuda a organizar tudo o que você precisa para pesquisas de teses, análises de dados comerciais, páginas wiki, bibliografias e muito mais. 🛠️

Melhores recursos do GanttPRO:

Várias exibições permitem que você crieKanban equadros scrum além de gráficos de Gantt para melhor pesquisa e visualização do espaço de trabalho

As integrações com Slack, OneDrive, Google Drive e MS Teams reúnem todo o seu trabalho em um só lugar

Os registros de tempo permitem acompanhar quanto tempo você gasta em cada tarefa de pesquisa

As ferramentas de colaboração facilitam o trabalho em conjunto das equipes de pesquisa e a comunicação em tempo real

Limitações do GanttPRO:

Algumas visualizações têm opções de personalização limitadas

As avaliações mencionam dificuldades para mover e converter tarefas

Preços do GanttPRO:

Basic: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Pro: US$ 15,99/mês por usuário

US$ 15,99/mês por usuário Business: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

GanttPRO avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4. Klipfolio

via Glossário O Klipfolio é uma ferramenta de painel de negócios que monitora seus dados de pesquisa em tempo real. É uma plataforma focada em métricas que ajuda todos a tomar melhores decisões com acesso aos dados de que precisam, quando precisam. ✨

Usuários individuais e equipes de dados podem usar essa poderosa ferramenta de análise para catalogar dados em uma plataforma de fácil utilização que fornece acesso de autoatendimento às informações de pesquisa. Elabore relatórios eficazes para projetos de equipe, organize citações para trabalhos de pesquisa e crie painéis úteis para os usuários finais.

Melhores recursos do Klipfolio:

Integrações com mais de 100 outras ferramentas e aplicativos, do Ahrefs ao Zapier, com dezenas de opções intermediárias

Compatibilidade com dispositivos móveis Android e iOS e com os navegadores mais populares da Web

O Klip Annotations permite que você crie, atualize e exclua anotações de forma rápida e fácil

A interface amigável ajuda a reduzir a curva de aprendizado para novos usuários

Limitações do Klipfolio:

Algumas avaliações mencionam a falta de alertas e notificações

Alguns usuários relatam problemas com a necessidade de reiniciar o aplicativo após adicionar elementos ao painel

Preços do Klipfolio:

Go: $125/mês

$125/mês Pro: $300/mês

$300/mês Business: $800/mês

Klipfolio ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Qualagraph

via Que parágrafo O Whatagraph é uma ferramenta de relatórios que ajuda a gerenciar e visualizar dados de pesquisa com modelos personalizáveis para projetos de marketing eficientes. Mova dados, compartilhe relatórios com as partes interessadas e crie relatórios impressionantes. 🦋

O Whatagraph substitui várias ferramentas e reúne o trabalho da sua equipe em uma plataforma de dados fácil de usar com um painel de controle amigável. Essa ferramenta foi projetada tendo em mente as equipes internas de pesquisa de dados e marketing.

Melhores recursos do Whatagraph:

Integrações com mais de 40 ferramentas e aplicativos, incluindo YouTube, Google BigQuery, LinkedIn e BigCommerce

Automatiza a transferência de dados de pesquisa para economizar horas de trabalho dos membros da sua equipe e otimizar o fluxo de trabalho

Gera relatórios de qualidade em menos tempo usando o software de análise de dados

Analise e gerencie dados de desempenho de páginas da Web para fornecer à sua equipe de marketing as informações necessárias para obter resultados

Limitações da Whatagraph:

Algumas avaliações mencionam respostas lentas do atendimento ao cliente

Alguns usuários relatam bugs que atrasam o processo de pesquisa

Não há recursos reais de software de gerenciamento de projetos

Preço da Whatagraph:

Profissional: $223/mês pagos anualmente

$223/mês pagos anualmente Premium: $335/mês pagos anualmente

$335/mês pagos anualmente Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da Whatagraph:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (80+ avaliações)

6. Looker

via Google O Looker (também conhecido como Google Looker Studio) é uma plataforma de análise de dados baseada em navegador que usa uma linguagem de modelagem exclusiva para aproveitar, analisar e visualizar dados de pesquisa. Use-o para business intelligence (BI) governado e de autoatendimento e para criar os melhores aplicativos para as métricas de sua organização.

Colabore em tempo real e aproveite os bancos de dados analíticos mais rápidos disponíveis. A arquitetura leve do Looker permite que os desenvolvedores criem rapidamente aplicativos flexíveis de dados e de pesquisa. 👀

Melhores recursos do Looker:

A interface de usuário intuitiva minimiza a curva de aprendizado para novos usuários

Integrações com várias ferramentas, incluindo bancos de dados BigQuery Standard SQL e BigQuery Legacy SQL

Gráficos, tabelas e relatórios personalizáveis permitem compartilhar insights de dados com sua equipe, sala de aula ou com o mundo

As configurações de relatório oferecem aos usuários e visualizadores do banco de dados a opção de marcar as configurações existentes para uso futuro

Limitações do Looker:

Os usuários relatam problemas com a estrutura variada de preços do Google Cloud e a falta de uma taxa mensal definida

Algumas avaliações relatam problemas com as tabelas dinâmicas que não exibem o texto completo dos cabeçalhos

O foco em dados significa poucos recursos de software de gerenciamento de projetos

Preços do Looker:

Google Cloud Preços : Entre em contato para solicitar uma cotação

Avaliações e opiniões sobre o Looker:

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

7. Bit.ai

via Bit.ai Bit.ai é um colaboração em documentos plataforma projetada para fazer anotações, criar documentos e gerenciar pesquisas de forma rápida e fácil. Ela cria bases de conhecimento dinâmicas, projetos e documentos técnicos com várias opções de compartilhamento e formatação.

Os usuários têm acesso a opções avançadas de design, recursos robustos de pesquisa, rastreamento avançado de documentos e ferramentas de colaboração em tempo real. E as equipes podem trabalhar juntas usando essa ferramenta em todo o mundo, em várias plataformas e dispositivos.

Melhores recursos do Bit.ai:

As ferramentas de colaboração permitem que você e sua equipe trabalhem juntos para criar documentos, wikis, anotações e páginas da Web

Integrações com dezenas de outras ferramentas e plataformas, incluindo YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom e Typeform

O design intuitivo de colaboração e fluxo de trabalho simplifica a criação de documentos para novos usuários

As automações permitem que você conclua projetos de pesquisa mais rapidamente, cuidando de pequenas tarefas

Limitações do Bit.ai:

Alguns usuários mencionam problemas com a criação de documentos

Algumas avaliações relatam problemas com a interface do usuário e a necessidade de uma experiência mais amigável

Preços do Bit.ai:

Gratuito

Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Bit.ai:

G2: 4/5 (mais de 10 avaliações)

4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (5+ avaliações)

8. SciSpace (anteriormente Typeset.io)

via SciSpace O SciSpace, também conhecido como Typeset.io, é um poderoso aplicativo de pesquisa desenvolvido para economizar seu tempo usando o poder da IA. Descubra e analise uma rede de artigos relevantes e obtenha respostas simples de cada um deles sem passar horas mergulhando no conteúdo.

Minimize o tempo gasto em tarefas simples e deixe o SciSpace fazer a pesquisa para você enquanto você encontra suas respostas. E você terá acesso a milhões de artigos e PDFs para obter as informações de que precisa. Ele também é fácil de usar em conjunto com aplicativos como o Zotero e o Mendeley.

Melhores recursos do SciSpace:

Acesso a metadados de mais de 200 milhões de artigos e mais de 50 milhões de PDFs de texto completo de acesso aberto

O espaço de trabalho permite que editores, instituições e pesquisadores colaborem e trabalhem com eficiência em projetos de pesquisa

As automações minimizam o tempo perdido com tarefas repetitivas para que você descubra informações rapidamente

O verificador de plágio integrado permite que você verifique seus documentos e identifique problemas que possam estar impedindo sua publicação

Limitações do SciSpace:

Algumas análises mencionam problemas com modelos LaTeX

O plano gratuito não inclui nenhum dos principais recursos

Falta de avaliações nas principais plataformas

Preços do SciSpace:

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Equipes e laboratórios: US$ 5,49/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SciSpace:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Nota final

via Nota final As empresas usam o EndNote para criar bibliografias e acessar artigos de pesquisa. Esse software especializado de gerenciamento de referências e pesquisas permite gerenciar e formatar citações. Ele também protege seu fluxo de trabalho com funções eficientes de restauração de dados. 📁

Encontre, compartilhe e use pesquisas em suas bibliotecas do EndNote e trabalhe em suas pesquisas de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. As ferramentas integradas de criação de documentos tornarão sua redação mais eficiente.

Os melhores recursos do Endnote:

A licença requer uma taxa única em vez de pagamentos mensais

Integrações com ferramentas populares como Microsoft Word, Google Docs e Open Office Writer

Compatibilidade com desktop, iPad e os navegadores mais populares da Web

Ferramentas úteis de organização e gerenciamento de pesquisa permitem que os pesquisadores redigam e citem suas teses ou escrevam artigos de pesquisa aprofundados com mais rapidez

Limitações do Endnote:

Algumas revisões mencionam a integração limitada comsoftware de processamento de texto fora dos produtos da Microsoft e do Google

Talvez seja necessário corrigir manualmente erros ocasionais de formatação de citações

O sistema de documentos não possui recursos de software de gerenciamento de tarefas e projetos

Preços do Endnote:

Licença completa: Taxa única de US$ 274,95

Taxa única de US$ 274,95 Licença para estudantes: Taxa única de US$ 149,95

Avaliações e resenhas do Endnote:

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

10. Caixa de dados

via Caixa de dados O Databox é uma ferramenta de análise de negócios que conecta seus dados e os rastreia em qualquer dispositivo. Monitore seus dados de pesquisa em tempo real usando um único painel para criar e compartilhar relatórios, descobrir insights e monitorar tendências. 📈

Receba atualizações de desempenho diárias, semanais e mensais que podem ser visualizadas por e-mail e no Slack, além de alertas automáticos sobre alterações em métricas importantes. Tudo é feito sem a necessidade de codificação ou planilhas.

melhores recursos do #### Databox:

Integrações com mais de 100 ferramentas populares, incluindo HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads e Google Ads

A configuração é fácil de gerenciar para usuários não técnicos e equipes de pesquisa de dados

Os relatórios de dados facilitam o progresso em direção às suas metas e o compartilhamento de dados de pesquisa com os clientes

As métricas personalizadas e as taxas de conversão são calculadas de forma rápida e fácil

Limitações do Databox:

As avaliações indicam que os usuários individuais podem achar os preços orientados para negócios muito altos

Os usuários mencionam a falta de personalização e de ferramentas visuais

A versão gratuita não inclui acesso à maioria dos recursos e métricas

Preços do Databox:

Gratuito

Iniciante: US$ 59/mês

US$ 59/mês Profissional: $169/mês

$169/mês Growth: $399/mês

$399/mês Premium: $999/mês

Databox ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Liberte o poder de sua pesquisa

Com uma variedade tão grande de opções de software de gerenciamento de pesquisa listadas acima, você certamente encontrará uma opção que faz o que você precisa a um preço que cabe no seu orçamento. Portanto, prepare-se para otimizar seu fluxo de trabalho, colaborar com mais eficiência e voltar a se apaixonar pela pesquisa. 😍

Se você quiser uma ferramenta que faça tudo isso por um preço que todos possam pagar, experimente ClickUp . É gratuito! Você terá acesso a tudo o que precisa para o gerenciamento de pesquisas, além de muitos outros ferramentas de gerenciamento de projetos que tornarão seu trabalho e sua vida mais eficientes.