10 melhores programas de processamento de texto em 2024 (gratuitos e pagos)

Quando você participa de uma conferência virtual ou quando seu chefe começa a dar suas dicas de produtividade favoritas, o que você faz? Você abre um documento digital e faz anotações. 📝

...provavelmente com o mesmo software de processamento de texto que você usa desde a nona série. 👀

O software de processamento de texto não é mais o que costumava ser - ele é melhor_.

Essas ferramentas evoluíram para além das tediosas telas em branco que nos sentimos obrigados a usar. Agora, o processamento de texto pode ser realmente divertido!

Edição de rich text, formatação dinâmica, assistência intuitiva à escrita e os recursos de colaboração são alguns dos maiores benefícios do uso dos melhores softwares de processamento de texto. Mas a melhor parte? Ele também é incrivelmente econômico.

Acompanhe-nos enquanto nos aprofundamos em cada recurso obrigatório de processamento de texto e nos 10 melhores softwares de processamento de texto para cada equipe, estilo de redação e caso de uso! Completo com comparações detalhadas de recursos, prós e contras, preços, classificações e muito mais!

O que é um software de processamento de texto?

O software de processamento de texto é um aplicativo usado para capturar, formatar e editar qualquer forma de redação, sejam pensamentos gerais, anotações de reuniões, SOPs ou rascunhos de e-mail. Sua mente pode se voltar imediatamente para as máquinas de escrever, mas os benefícios do software de processamento de texto vão muito além disso. Graças ao desenvolvimento moderno do software de gerenciamento de projetos com o uso de ferramentas de colaboração, ferramentas de colaboração e design intuitivo, o software de processamento de texto pode fazer mais do que você jamais imaginou ser possível! Você pode editar um documento junto com seus colegas, organizar documentos por categoria compartilhe-os por meio de links simples e use sua criatividade com formatação avançada. E, atualmente, isso é apenas o mínimo necessário!

O fato é que, atualmente, há muitos softwares de processamento de texto para escolher.

Na verdade, apostamos o nosso último dólar que você pode pensar em alguns deles neste exato momento! Talvez você até tenha os três melhores!

Porém, com o número de recursos novos, flexíveis e interessantes que são adicionados às ferramentas de processamento de texto todos os dias, é importante saber o que procurar em seu software preferido para atender melhor ao seu caso de uso e obter o melhor retorno sobre o investimento.

O que você deve procurar nos programas de processamento de texto?

Toda essa conversa sobre recursos avançados faz com que você se pergunte: como é, de fato, essa funcionalidade?

Você não precisa se contentar com os recursos básicos com os quais crescemos lutando. Também não é preciso desembolsar uma fortuna para ter acesso a um software avançado que pode levar seus documentos muito mais longe!

Vários membros da equipe editando um documento ao mesmo tempo no ClickUp Docs

Aqui está uma lista de nossos recursos favoritos e obrigatórios que você deve procurar em seu próximo software de processamento de texto:

Facilidade de uso : Certifique-se de que o software seja fácil de aprender, de compartilhar com outras pessoas e que ofereça suporte eficiente às funções mais usadas

: Certifique-se de que o software seja fácil de aprender, de compartilhar com outras pessoas e que ofereça suporte eficiente às funções mais usadas Baseado na nuvem e um modo off-line confiável : Coisas acontecem! Você pode perder sua conexão Wi-Fi, precisar trocar de dispositivo ou ser solicitado a compartilhar seus documentos no local. O software baseado na nuvem e a funcionalidade off-line garantem que esses obstáculos não representem nenhum problema real

: Coisas acontecem! Você pode perder sua conexão Wi-Fi, precisar trocar de dispositivo ou ser solicitado a compartilhar seus documentos no local. O software baseado na nuvem e a funcionalidade off-line garantem que esses obstáculos não representem nenhum problema real Recursos de colaboração : Esses recursos possibilitam a edição e o desenvolvimento de documentos em tempo real com a equipe! Com clareza e sem sobreposições. E considere um bônus se também puder marcar sua equipe ou comentar seu texto

: Esses recursos possibilitam a edição e o desenvolvimento de documentos em tempo real com a equipe! Com clareza e sem sobreposições. E considere um bônus se também puder marcar sua equipe ou comentar seu texto Permissões e compartilhamento personalizados : Especialmente se você trabalha com frequência com partes interessadas, clientes ou outros departamentos, é importante poder escolher quem pode editar, visualizar ou dar acesso ao seu trabalho

: Especialmente se você trabalha com frequência com partes interessadas, clientes ou outros departamentos, é importante poder escolher quem pode editar, visualizar ou dar acesso ao seu trabalho Histórico de versões : Essa é a sua maneira de manter um rastro de papel digital. Além disso, se cometer um erro, você poderá voltar atrás e restaurar seu texto

: Essa é a sua maneira de manter um rastro de papel digital. Além disso, se cometer um erro, você poderá voltar atrás e restaurar seu texto Integrações: Quanto mais integrações, mais informações você poderá obter em seus documentos! Além disso, isso vale para os dois lados: várias integrações com o software de processamento de texto escolhido significam que você também pode acessar seus documentos de praticamente qualquer lugar e de qualquer outra ferramenta

Crie wikis detalhados, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

10 melhores exemplos de software de processador de texto gratuito em 2024

Não há razão para que seu software de processamento de texto não possa ser empolgante, dinâmico ou colaborativo.

Os editores digitais e o compartilhamento de documentos percorreram um longo caminho na última década e temos toneladas de software para mostrar esse crescimento! O desafio, então, passa a ser encontrar uma ferramenta que se adapte às suas necessidades exclusivas e se alinhe ao seu estilo de trabalho.

Então, o que você faz? Você volta a consultar esta lista!

Pesquisamos e testamos os melhores softwares de processamento de texto para apresentar a você 10 dos nossos favoritos com base em seus melhores recursos, limitações, preços, classificações e muito mais!

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

O ClickUp é a solução definitiva de tudo em um ferramenta de produtividade para que equipes de todos os setores centralizem seu trabalho em uma plataforma colaborativa. O ClickUp é conhecido por seu rico conjunto de recursos totalmente personalizáveis, incluindo um editor de documentos para criar tudo, desde simples listas de tarefas até wikis detalhados, e depois conectá-los diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Com a capacidade de converter texto em tarefas acionáveis, incorporar dados de praticamente qualquer outra ferramenta de trabalho e colaborar em documentos em tempo real, ClickUp Docs é a ferramenta de processamento de texto ideal para equipes, estudantes e empresas.

Melhores recursos do ClickUp

IA do ClickUp para ajudar a escrever textos atraentes, fazer brainstorming, editar, revisar, resumir anotações e muito mais!

Recursos avançados de processamento de texto e gerenciamento de trabalho emtodos os planos de preçosaté o Free Forever

Incorpore mídia, tabelas, marcadores e até mesmo outros documentos no ClickUp Docs para trazer mais contexto e valor aos seus roteiros e bases de conhecimento

A detecção ao vivo no ClickUp Docs permite que as equipes editem, contribuam e comentem no mesmo documento em tempo real

Vincule Docs a tarefas e adicione widgets para atualizar automaticamente os fluxos de trabalho a partir do editor de documentos

Transforme o texto destacado emitens de ação e delegue-os à equipe com o threadcomentários e @menções* Centenas demodelos para qualquer caso de usoincluindo vários criados especificamente para o ClickUp Docs

Compartilhamento fácil e seguro via URL para qualquer convidado, colaborador ou até mesmo acesso público

Mais de 1.000 integrações para incorporar trabalhos ao ClickUp Docs de praticamente qualquer lugar

Páginas aninhadas e opções de estilo para criar hierarquias visuais em cada documento

Use o ClickUp AI Writing Assistant para aprimorar sua redação

Contras do ClickUp

Pode haver um pequeno período de adaptação para aprender todos os recursos avançados do ClickUp

Algumas visualizações ainda não são oferecidas no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário, por mês

: uS$ 7 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Empresa : Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados ClickUp AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5.680 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.680 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.540+ avaliações)

2. Microsoft Word

via Microsoft WordMicrosoft Word é um poderoso processador de texto que permite a qualquer pessoa criar documentos do Word, planilhas, e-mails e muito mais. Ele faz parte da família Microsoft Office Suite, que facilita a integração com outros produtos da Microsoft, como Excel e PowerPoint.

O Word oferece vários recursos para ajudá-lo a se manter organizado, como opções de modelos para diferentes tipos de documentos formais e ferramentas de edição avançadas. É possível adicionar imagens, tabelas, gráficos, hiperlinks e outras mídias para melhorar a aparência dos documentos do MS Word. O programa também oferece muitos recursos para ajudar a tornar a criação de documentos mais eficiente, como verificador ortográfico, corretor automático e dicionário de sinônimos.

Melhores recursos do Microsoft Word

Armazenamento no OneDrive para salvar e acessar documentos de qualquer lugar

Colaboração em tempo real para compartilhar e editar com outras pessoas

Verificador ortográfico e gramatical

Aplicativo móvel

Limitações do Microsoft Word

As funções da barra de ferramentas são diferentes de versão para versão

Muitos recursos dos formulários do Word não são transferidos e causam a quebra do formato ao imprimir documentos

Preços do Microsoft Word

O Microsoft Word está disponível como uma versão autônoma por US$ 159,99 ou com uma assinatura do Microsoft 365

Classificações e resenhas do Microsoft Word

Capa: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.600 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Google Docs

via Google DocsDocumentos do Google é um processador de texto on-line que facilita a criação e a edição de documentos profissionais. Com o colaboração em tempo real ferramentas, o Google Docs oferece uma plataforma para grupos de pessoas colaborem em um único projeto garantindo que todos se mantenham atualizados sobre o andamento do documento. Recursos como modelos e formatação automatizada também estão disponíveis para dar ao seu documento uma aparência profissional.

Com o Google Docs, os usuários podem acompanhar alterações, comentários e sugestões à medida que fazem revisões e edições. Todos os documentos criados no Google Docs são salvos automaticamente na nuvem, para que você possa acessá-los de qualquer dispositivo e a qualquer momento. Portanto, independentemente de estar em seu desktop ou dispositivo móvel, você pode continuar trabalhando!

Melhores recursos do Google Docs

@Mentions para atrair pessoas, arquivos e eventos relevantes

O Smart Compose ajuda você a escrever mais rápido e com menos erros

Aplicativos de terceiros com ferramentas de gerenciamento de projetos

Respostas a comentários do Gmail

Limitações do Google Docs

Limitações no tamanho dos documentos

Não é adequado como um sistema de base de conhecimento escalável

Preços do Google Docs

O Google Docs é gratuito com uma conta do Google

Avaliações e resenhas do Google Docs

Capa: 4,7/5 (mais de 27.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 27.000 avaliações) G2: N/A

4. Gramática

via Gramática O Grammarly é um assistente de redação com tecnologia de IA. Ele ajuda você a identificar e corrigir rapidamente erros de gramática, ortografia, pontuação e outros erros de escrita. O Grammarly oferece sugestões enquanto você usa aplicativos de desktop ou sites, incluindo Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Docs e muito mais!

Com o Grammarly, você recebe feedback sobre sua redação em tempo real para que possa melhorá-la instantaneamente. Além disso, com seu profundo conhecimento de tópicos gramaticais e linguísticos, você pode confiar que seu próximo relatório ou projeto será polido e profissional. Com o Grammarly, é fácil se concentrar no que é importante: criar um conteúdo forte e atraente.

Melhores recursos do Grammarly

Guia de estilo para capturar voz e estilo para documentos consistentes

Trechos de texto para inserir frases e parágrafos em todos os fluxos de trabalho

Detector de tons para uma comunicação eficaz

Editor no aplicativo para fazer upload de documentos

Limitações do Grammarly

Não funciona em todos os aplicativos e sites

Assinaturas mensais caras

Preços do Grammarly

Plano gratuito

Premium : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Business: uS$ 15/membro por mês

Avaliações e resenhas do Grammarly

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

5. Escritório da WPS

via Escritório da WPS O WPS Office é um pacote de escritório abrangente que fornece as ferramentas e os recursos necessários para gerenciar todos os seus documentos, arquivos e apresentações com eficiência. Ele suporta formatos de arquivos populares e é compatível com PCs e dispositivos móveis. Com o WPS Office, os usuários podem criar e editar documentos de texto, planilhas e apresentações de slides em uma interface intuitiva e fácil de usar.

Ele também inclui um poderoso ferramentas de gerenciamento de documentos como temas coloridos, anotações, documentos PDF divididos e conversão de formato de arquivo. O software também possui recursos avançados de colaboração que permitem que vários usuários trabalhem no mesmo arquivo simultaneamente.

Melhores recursos do WPS Office

mais de 100.000 modelos organizados por categorias

Suporte a vários idiomas

Extração de texto

Criação de marca d'água

Limitações do WPS Office

Capacidade limitada de lidar comdiferentes estilos de trabalho e preferências

Não há um plano gratuito disponível

Preços do WPS Office

WPS Standard: Gratuito

Gratuito WPS Pro: uS$ 23,99 por 6 meses ou US$ 35,99 por 1 ano

WPS Office avaliações e comentários

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

6. Dropbox Paper

via Dropbox PaperDropbox Paper oferece uma maneira simples de iniciar um projeto. O recurso de arrastar e soltar permite que os usuários dividam tarefas complexas em partes facilmente gerenciáveis. Por convidar colegas de equipe para colaborar em projetos todos podem contribuir com a conversa, comentar o trabalho uns dos outros e fazer brainstorming em tempo real.

O recurso Master Doc permite que qualquer pessoa crie um hub para outros documentos. Para projetos complexos ou de longo prazo, a organização de documentos desde o início aumentará a produtividade. Ele oferece uma maneira eficiente de acessar e gerenciar todos os documentos relacionados, criando links para eles. Você não precisa perder tempo extra procurando arquivos. Pesquise ou navegue dentro do documento mestre!

Melhores recursos do Dropbox Paper

Barra de pesquisa para encontrar documentos visíveis publicamente associados ao endereço de e-mail de um membro da equipe

Atalhos de teclado para destacar um texto específico

Modelos personalizados para formulários padrão

Índice gerado automaticamente

Limitações do Dropbox Paper

Limitações no tamanho do upload de arquivos em uma conta do Dropbox

Usuários básicos só podem fazer login em três dispositivos por vez

Preços do Dropbox Paper

Plus : uS$ 9,99/mês para 1 usuário

: uS$ 9,99/mês para 1 usuário Família : uS$ 16,99/família por mês para até 6 usuários

: uS$ 16,99/família por mês para até 6 usuários Profissional : uS$ 16,58/mês para 1 usuário

: uS$ 16,58/mês para 1 usuário Standard : uS$ 15/usuário por mês para mais de 3 usuários

: uS$ 15/usuário por mês para mais de 3 usuários Avançado : uS$ 24/usuário por mês para mais de 3 usuários

: uS$ 24/usuário por mês para mais de 3 usuários Empresa: Entre em contato com o Dropbox para saber os preços

Dropbox Paper avaliações e resenhas

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

7. Noção

via NoçãoNoção é um espaço de trabalho baseado em documentos para suas anotações, tarefas, documentos e bancos de dados. É uma ferramenta versátil como um processador de texto para rastrear qualquer informação, desde marcos do projeto e lembretes de tarefas para planos de viagem e ideias pessoais.

O sistema operacional do Notion facilita a organização de tudo o que você precisa acompanhar. Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar, você pode configurar rapidamente espaços de trabalho personalizados, adaptados a qualquer tipo de projeto ou meta. Além disso, o Notion permite vincular diferentes bancos de dados e notas, criar listas de verificação, incorporar mídia e muito mais.

Melhores recursos do Notion

plataformas iOS, Windows, navegador da Web e MacOS

Calendário, quadros Kanban, listas e exibições de galeria

Notion AI para assistência à escrita

Vinculação bidirecional

Limitações de noções

Planos premium caros em comparação com outros processadores de texto desta lista

Recursos limitados de gerenciamento de projetos e tarefas

Preços do Notion

Plano gratuito

Plus : uS$ 8/usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 8/usuário por mês, cobrado anualmente Business : $15/usuário por mês, cobrado anualmente

: $15/usuário por mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Notion para obter preços

Avaliações e resenhas do Notion

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.100 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Coda

via CodaO Coda é um editor de documentos avançado para criar e gerenciar conteúdo. Com o Coda, você pode criar documentos do zero, editar os existentes, rastrear alterações, colaborar com outras pessoas em tempo real e compartilhá-los com segurança. O editor oferece uma série de ferramentas para ajudá-lo a escrever com fluência e rapidez, incluindo formatação de texto, edição de imagens, tabelas e hiperlinks.

O Coda também vem com recursos de colaboração incorporados, para que você possa convidar pessoas para participar de projetos e discutir alterações com facilidade. Com sua interface fácil de usar e ferramentas intuitivas, O Coda é um processador de texto para quem deseja criar documentos profissionais!

Melhores recursos do Coda

Blocos de construção para atualizar documentos em quadros

Painéis para visualizar dados conectados

Integrações com o Google Agenda e o Slack

Modelos básicos de arrastar e soltar

Limitações do Coda

Não é escalável como um banco de dados de documentos em comparação com outros processadores de texto

Integrações limitadas com outros aplicativos

Preços do Coda

Plano gratuito

Pro : uS$ 10/mês por Doc Maker, cobrado anualmente

: uS$ 10/mês por Doc Maker, cobrado anualmente Team : uS$ 30/mês por Doc Maker, cobrado anualmente

: uS$ 30/mês por Doc Maker, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Coda para obter os preços

Coda ratings and reviews

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

9. Evernote

via EvernoteO Evernote é um aplicativo de anotações on-line para ajudá-lo a ser mais produtivo e organizado. Com o Evernote, você pode armazenar qualquer coisa, desde notas baseadas em texto até imagens, vídeos e gravações de áudio. Você pode até mesmo adicionar lembretes e ler páginas da Web off-line. O Evernote está disponível para várias plataformas, inclusive dispositivos móveis. Além disso, ele tem uma extensão de navegador Web Clipper!

Não importa em que tipo de projeto você esteja trabalhando, o Evernote facilita o gerenciamento dos detalhes. Seja para fazer um brainstorming de novas ideias de conteúdo ou para planejar uma reunião de negócios, o Evernote lhe dá a liberdade de capturar, organizar e sincronizar todas as suas informações. Com recursos como tags e categorias pesquisáveis, você terá as ferramentas para encontrar o que precisa, quando precisar. Conecte o Evernote e o ClickUp **para gerenciar suas notas em um só lugar!

Melhores recursos do Evernote

Visualização de calendário para conectar agendas e notas

Scanner de documentos para não usar papel

Funcionalidade de datas de vencimento e lembretes

Integração com o Google Agenda

Limitações do Evernote

Número limitado de modelos salvos em todos os planos

Plano gratuito limitado, permitindo apenas 50 notas por usuário

Preços do Evernote

Plano gratuito

Pessoal : uS$ 10,84/mês, cobrado anualmente

: uS$ 10,84/mês, cobrado anualmente Profissional : uS$ 14,17/mês, cobrado anualmente

: uS$ 14,17/mês, cobrado anualmente Equipes: uS$ 20,83/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 7.700 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

10. LibreOffice

via LibreOffice O LibreOffice é um pacote de escritório gratuito de código aberto projetado para facilitar a realização de tarefas cotidianas. É um produto de código aberto, o que significa que é gratuito e está disponível para todos os usuários. O LibreOffice inclui programas para processamento de texto, criação de apresentações, edição de planilhas, manipulação de banco de dados, edição de fórmulas, desenho e muito mais.

Juntas, essas ferramentas proporcionam uma experiência de usuário intuitiva e ajudam as pessoas a criar seu melhor trabalho. Com o LibreOffice, você pode desenvolver relatórios financeiros, planilhas, apresentações e muito mais. Se você quiser mais funcionalidades, as extensões estão disponíveis no repositório do LibreOffice.

Melhores recursos do LibreOffice

Editor de fórmulas para inserir fórmulas matemáticas e científicas

APIs do LanguageTool para verificação gramatical

Extensões do OpenDocument Format (ODF)

Modelos personalizados

Limitações do LibreOffice

Interface desatualizada em comparação com outros programas gratuitos de processamento de texto

Não é escalável como um banco de dados de documentos de longo prazo

Preços do LibreOffice

O LibreOffice é gratuito

Avaliações e resenhas do LibreOffice

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.600 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

ClickUp - A melhor ferramenta de processamento de texto para seu trabalho

É hora de exigir mais de seu software de processamento de texto. O ClickUp Docs mostrará como. 🙂

Edite com a equipe, transforme seus pensamentos em tarefas acionáveis e conecte seus documentos diretamente ao seu fluxo de trabalho, tudo isso sem sair do editor! Nenhum outro processador de texto pode aumentar o valor de seus documentos como o ClickUp. E a melhor parte? O ClickUp faz tudo isso de graça.

Acesse o ClickUp Docs, tarefas ilimitadas, toneladas de modelos e recursos, mais de 1.000 integrações e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo .