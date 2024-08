10 melhores softwares de assistente de redação com IA em 2024

Em uma missão para encontrar o melhor software de assistente de redação? Não importa se você é proprietário de uma pequena empresa, faz parte de uma equipe de marketing ou é um redator de conteúdo individual, nós o ajudamos.

Na atual era digital de ritmo acelerado, a demanda por conteúdo nítido, envolvente e sem erros é maior do que nunca. É aí que entra em cena o software assistente de redação.

O software de assistente de redação ajudará a aprimorar suas habilidades de redação e a otimizar a redação do seu blog para o seu público, de modo que a sua mensagem seja sempre bem recebida.

A cereja do bolo? Muitas dessas opções de software de assistente de redação agora aproveitam o poder da IA, levando seu conteúdo a novos patamares.

Elaboramos uma lista das 10 melhores ferramentas de software de assistente de redação com IA disponíveis em 2023. Continue lendo para encontrar a que melhor atenda às suas necessidades.

O que você deve procurar no melhor software de assistente de redação?

Há um vasto oceano de softwares de assistente de redação com IA por aí. Então, como você escolhe o mais adequado? Comece examinando seus recursos.

O ideal é que seu software de assistente de redação com IA ofereça um verificador gramatical, sugestões de estilo de redação, detecção de plágio e otimização de conteúdo. Esses recursos das ferramentas de assistente de redação garantem que seu conteúdo seja preciso e tenha repercussão junto ao seu público-alvo.

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

Em seguida, considere as integrações disponíveis para cada redator de IA. A ferramenta escolhida deve ser capaz de se conectar perfeitamente com outras plataformas que você usa regularmente, como Google Docs, WordPress ou qualquer software de gerenciamento de projetos. Isso permite um fluxo de trabalho simplificado e eficiente.

Por fim, preste atenção à facilidade de uso de cada IA ferramenta de escrita . Os bons assistentes de redação devem ser intuitivos e fáceis de navegar. Uma interface complicada pode deixá-lo mais lento e complicar sua vida Processo de criação de conteúdo de IA o que queremos evitar.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp vai além de ser uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos - é também um excelente assistente de redação.

Ele foi projetado para simplificar seu processo de redação, elevar a colaboração da equipe e sincronizar sem esforço com suas plataformas de referência. E com seu IA do ClickUp ajuda a refinar seu conteúdo, garantindo que ele seja compatível com SEO e mantenha um alto nível de clareza e coerência.

E isso não é tudo. O ClickUp também controla suas tarefas e prazos, garantindo que você esteja sempre em dia com seu trabalho. Não há muitas ferramentas de assistente de redação com inteligência artificial para fazer isso!

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp permite que vários usuários trabalhem em umDocumentos do ClickUp juntos,aumentar a produtividade da equipe* O sistema integradoFerramentas de escrita com IA adaptam seu conteúdo para SEO - ideal para profissionais de marketing de conteúdo e redatores

Gerencie suas tarefas de redação e os prazos do projeto em um só lugar. Não perca mais datas

Estilize seu conteúdo sem esforço com o editor de rich text do ClickUp

Planeje sua estratégia de conteúdo com facilidade usando o calendário de conteúdo do ClickUp

Mantenha o controle do tempo gasto em cada tarefa para garantirprodutividade ideal* Sincronize o ClickUp com suas ferramentas favoritas, garantindo processos de trabalho contínuos

Personalize seu espaço de trabalho de acordo com suas preferências, facilitando o gerenciamento de tarefas e projetos

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham a interface inicialmente complexa, mas ela se torna mais intuitiva com o tempo

Maximizar todo o potencial de seus recursos pode exigir um pouco de curva de aprendizado

Os recursos do assistente de redação com IA não estão no plano Free Forever

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Pronto para começar a usar o assistente de redação com IA do ClickUp? Experimente o Modelo de prompt do ClickUp ChatGPT em ClickUp Docs!

O ChatGPT Prompts for Writing Template pode ajudar a despertar o seu lado escritor

2. Retrato

via Retrato Rytr é uma poderosa ferramenta de escrita com IA que gera conteúdo de alta qualidade rapidamente. Seus robustos recursos de aprendizado de máquina transformam suas informações em conteúdo envolvente e otimizado para SEO. O Ryter pode ser usado para fins acadêmicos e ferramenta de redação técnica e use um verificador gramatical para garantir que não haja erros.

Com vários tipos de conteúdo para escolher, o Rytr é uma ferramenta de assistente de redação flexível para criadores de conteúdo de todos os tipos. A correção de idioma Ferramenta de IA pode ser usada de modo geral como assistente de redação pessoal ou comercial.

melhores recursos do #### Rytr

O Rytr oferece vários recursoscomo boletins informativosblogs, postagens em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais

É intuitivo de usar, o que significa que você pode começar a criar conteúdo envolvente em pouco tempo

Suporta vários idiomas, ampliando o alcance do seu conteúdo

Inclui um verificador gramatical para detectar erros de ortografia e garantir que seu texto esteja limpo

Limitações do Rytr

O conteúdo escrito às vezes requer edição para melhor alinhamento ao contexto

Até mesmo o plano "ilimitado" vem com limites de contagem de palavras

Preços do Rytr

Plano gratuito

Plano econômico: US$ 9 por mês ou US$ 90 por ano

US$ 9 por mês ou US$ 90 por ano Plano ilimitado: $29 por mês ou $290 por ano

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

4,7/5 (mais de 750 avaliações) Trustpilot: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. QuillBot

via QuillBotQuillBot é um avançado ferramenta de reescrita que transforma seu conteúdo, mantendo o significado original.

É uma ferramenta popular de escrita com IA para escritores que buscam evitar o plágio e melhorar a estrutura das frases. Os diferentes modos de escrita do Quillbot o tornam adaptável a vários estilos de escrita.

Melhores recursos do QuillBot

Reescreve frases mantendo o contexto original intacto e evitando erros com a verificação gramatical

Diferentes modos de escrita se adaptam ao seu estilo de escrita

O assistente de escrita com IA fornece sinônimos para enriquecer seu vocabulário

Integra-se com seu navegador para edição em qualquer lugar

Limitações do QuillBot

Os usuários dizem que passam muito tempo solucionando problemas

Os planos pagos ainda limitam o volume que você pode produzir

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium: $19,95 por mês (1 usuário)

$19,95 por mês (1 usuário) Equipe: US$ 7,50 por escritor por mês (mínimo de 5 usuários)

QuillBot avaliações e comentários

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Trustpilot: 2,3/5 (75 avaliações)

4. Copy.ai

via Copy.ai O Copy.ai é um assistente de redação com IA projetado para ajudá-lo a produzir conteúdo de alta qualidade sem esforço. Ele utiliza um modelo avançado de linguagem de IA para fornecer sugestões de conteúdo criativas e exclusivas, um dos motivos pelos quais está entre os nossos favoritos geradores de descrição de produtos .

Se você precisa de introduções de blog, conteúdo de mídia social ou descrições de produtos, Copy.ai é um Ferramenta de copywriting com IA que cuida de tudo. É simples de usar, economizando tempo e facilitando seu processo de criação de conteúdo.

A melhor parte? Esse software assistente de redação com IA ajuda a evitar o bloqueio do escritor, oferecendo novas ideias de conteúdo.

Melhores recursos do Copy.ai

Usa aprendizado de máquina para fornecer conteúdo criativo sem erros gramaticais

Gera uma ampla variedade de tipos de conteúdo em comparação com outros aplicativos de redação com IA

Sua interface simples garante um processo de criação de conteúdo tranquilo para redatores de IA

Oferece ideias novas, geradas por IA, quando você está com bloqueio de escritor

Limitações do Copy.ai

A Copy.ai às vezes reduz seu nível de serviço de GPT-4 para GPT-3

Os usuários não gostam muito do atendimento ao cliente da empresa

Preços do Copy.ai

Gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Pro: $49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário)

$49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário) Empresa: Entre em contato com a Copy.ai para saber o preço

Avaliações e críticas do Copy.ai

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Trustpilot: 3,9/5 (mais de 160 avaliações)

Escreva conteúdo como páginas de destino, páginas de produtos, postagens de blog e muito mais com o Simplified, uma de nossas ferramentas de redação favoritas.

Confira estas_ Alternativas ao Copy.AI !

5. Simplificado

via Simplificado A tecnologia de IA incorporada ao Simplified também pode ajudá-lo com design gráfico, publicações em mídias sociais e edição de vídeo leve. Esse é realmente um pacote de criação de conteúdo tudo em um. Isso o torna uma excelente ferramenta para profissionais de marketing e criadores de conteúdo que desejam otimizar seu processo de criação de conteúdo.

Além disso, oferece uma interface fácil de usar e uma rica biblioteca de recursos para redação acadêmica e técnica.

melhores recursos do #### Simplified

Toneladas de modelos para fazer com que seu mecanismo de geração de conteúdo funcione ainda melhor

Pré-carregado com diferentes tons de voz, estilos de escrita e idiomas para impulsionar sua escrita criativa

Ele vem com uma ferramenta de reescrita paraeconomizar tempo criar novos conteúdos para o blog

Limitações simplificadas

Limites rígidos de armazenamento

Limites simplificados para o número de usuários que você pode ter em uma conta

Preços simplificados

Plano gratuito

Pequena equipe: US$ 30 por mês para 5 usuários

US$ 30 por mês para 5 usuários Empresa: US$ 50 por mês (5 usuários)

US$ 50 por mês (5 usuários) Growth: $125 por mês (5 usuários)

$125 por mês (5 usuários) Empresa ou agência: Entre em contato com a Simplified para obter preços

Avaliações e resenhas da Simplified

G2: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

4,7/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4,7/5 (88 avaliações)

6. Jasper

via Jasper Se você está procurando uma ferramenta especializada na criação de conteúdo longo, o Jasper é a sua opção. Ele usa tecnologia avançada de IA para gerar conteúdo como artigos de blog, scripts e muito mais.

Com o Jasper, um escritor profissional pode criar um esboço de artigo em segundos e deixar que a IA preencha o restante.

O que diferencia o Jasper é sua capacidade de escrever conteúdo longo, coerente e envolvente. Mas o Jasper não é para todos, por isso compilamos uma lista de Alternativas ao Jasper para você dar uma olhada!

Melhores recursos do Jasper

O assistente de redação vem com um prático complemento de navegador

Especializado na criação de posts de blog, scripts e muito mais

Pode ser usado para redação acadêmica e técnica

Gera rapidamente um esboço de artigo para dar início ao seu processo de redação

Fácil de navegar e usar

Limitações do Jasper

Alguns redatores de conteúdo relataram que o resultado pode exigir edição para garantir que a palavra escrita corresponda ao tom desejado

Uma avaliação gratuita muito limitada torna difícil decidir se a ferramenta vale a pena para alguns usuários

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 49/mês para um usuário, cobrado anualmente Equipes: $125/mês para três usuários, cobrados anualmente

$125/mês para três usuários, cobrados anualmente Empresas: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

7. Frase

Via Frase O Frase é um assistente de redação com IA que leva a otimização de conteúdo de SEO a um novo patamar.

A ferramenta de IA para correção de linguagem tem recursos de destaque, como a capacidade de criar resumos de conteúdo atraentes com base nos principais resultados de uma palavra-chave específica.

Para os profissionais de marketing focados em SEO, o Frase fornece insights valiosos que orientam todo o ciclo de vida do conteúdo. Não se trata apenas de gerar conteúdo; trata-se de criar conteúdo que se classifica.

Melhores recursos do Frase

Cria resumos detalhados de conteúdo para uma palavra-chave específica

Fornece insights para otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa

Gera respostas diretas às perguntas dos usuários, melhorando a experiência do usuário

Avalia e aprimora seu conteúdo existente para que você possa criar artigos para preencher lacunas de conteúdo

Limitações da Frase

A análise de SEO e as sugestões de palavras-chave nem sempre são muito precisas, de acordo com alguns usuários

O resultado às vezes carece de análise aprofundada

Não há versão gratuita

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Basic: US$ 44,99/mês por usuário

US$ 44,99/mês por usuário Equipe: $114,99 (três usuários e $25 por mês para membros adicionais da equipe)

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

4,9/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: N/A

8. Textmetrics

via Textmetrics Quando se trata de otimizar seu conteúdo para SEO, a Textmetrics tem muito a oferecer no mercado de assistentes de redatores.

Esse software de redação com IA é mais do que apenas gerar conteúdo. Ele detecta erros gramaticais, garante que seu texto esteja alinhado com seu público-alvo e ajuda a melhorar sua visibilidade on-line.

O Textmetrics fornece sugestões em tempo real à medida que você digita, permitindo que você crie conteúdo que acerte o alvo. Com o Textmetrics, você obtém uma das melhores ferramentas alimentadas por IA para tornar seu conteúdo otimizado para SEO e focado no público.

Melhores recursos do Textmetrics

As sugestões de SEO em tempo real fornecem feedback instantâneo à medida que você digita

A correspondência de público-alvo alinha seu texto com seu público-alvo

Melhora a legibilidade e o uso de palavras-chave

Oferece suporte a vários idiomas, permitindo um alcance mais amplo

Limitações do Textmetrics

Não possui um verificador de plágio integrado

A interface pode levar algum tempo para os novos usuários se acostumarem

Preços do Textmetrics

Entre em contato com a Textmetrics para obter preços

Avaliações e resenhas da Textmetrics

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

9. Legível

via Legível O Readable é um assistente de redação com IA que se concentra em tornar seu conteúdo o mais compreensível possível. Seu poderoso sistema de pontuação de legibilidade torna seu conteúdo acessível ao seu público-alvo.

Com o Readable, você obtém insights claros sobre o que pode estar prejudicando seu conteúdo, permitindo que você faça os ajustes necessários.

Além da legibilidade, esse assistente de redação verifica se há clichês, sentimentos e tom de voz, garantindo que seu conteúdo transmita a mensagem certa.

melhores recursos do #### Readable

Oferece classificações detalhadas de legibilidade para seu conteúdo

Analisa o sentimento e o tom de seu texto

Ajuda a evitar frases usadas em excesso para aprimorar suas habilidades de redação

Verifica a legibilidade do conteúdo de seu e-mail

Recursos de verificação gramatical

Limitações de legibilidade

A ferramenta pode nem sempre interpretar com precisão o tom do conteúdo

Não há versão gratuita

Preços do Readable

ContentPro: $8/mês

$8/mês CommercePro: $48/mês

$48/mês AgencyPro: $138/mês

Avaliações e resenhas legíveis

G2 : 4.0/5 (5+ avaliações)

: 4.0/5 (5+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (9+ avaliações)

10. WordAI

via Wordai O WordAI se destaca por sua capacidade de reescrever o conteúdo, mantendo a legibilidade e o significado original em comparação com outros assistentes de redação. Seu software de redação com IA entende o contexto de palavras e frases, garantindo que o resultado seja lido naturalmente.

Isso torna o WordAI uma poderosa ferramenta de escrita com IA para escritores e profissionais de marketing que precisam reescrever o conteúdo rapidamente, evitando o plágio. Com o WordAI, você pode criar conteúdo exclusivo sem perder sua essência original.

Melhores recursos do WordAI

Reescreve o conteúdo enquanto entende o contexto

Oferece suporte à reescrita em vários idiomas

Permite que você reescreva vários artigos de uma só vez

Permite a integração perfeita com outras ferramentas

Limitações do WordAI

Ele não tem um recurso interno para otimização de SEO

A qualidade da reescrita pode variar dependendo da complexidade do texto

Não é o assistente de redação adequado para a geração de novos conteúdos

Número limitado de avaliações de usuários

Preços do WordAI

Mensal: US$ 57 por mês

US$ 57 por mês Anual: US$ 27 por mês (cobrado anualmente)

US$ 27 por mês (cobrado anualmente) Empresa: Entre em contato com a WordAI para obter os preços

Avaliações e resenhas do WordAI

G2: 3,9/5 (17 avaliações)

3,9/5 (17 avaliações) Trustpilot: 2,6/5 (6 avaliações)

Supercharge Content Creation With the Best Writing Assistant Software

Navegar pelo cenário dos assistentes de redação com IA pode ser um desafio, pois cada um oferece um conjunto exclusivo de recursos, vantagens e desvantagens. Examinamos 10 assistentes de redação com IA impressionantes, cada um capaz de simplificar seu processo de criação de conteúdo e aumentar sua produtividade de redação.

No centro de tudo isso, a chave é identificar suas necessidades específicas. Se você precisa de um assistente de redação para conteúdo longo, otimização de SEO ou para melhorar a legibilidade, há um software de redação perfeitamente projetado para suas necessidades. Cada escritor de IA que discutimos hoje aproveita o poder da IA para oferecer soluções exclusivas para os desafios em evolução da criação de conteúdo.

Para saber mais sobre como a escrita com IA pode revolucionar seu processo de criação de conteúdo, confira o recurso de IA do ClickUp. A ferramenta traz um novo nível de eficiência para suas tarefas de redação, ajudando a organizar, gerar e refinar seu conteúdo.

Além disso, considere explorar o ClickUp Docs, um excelente recurso para criar e colaborar em documentos dentro de sua equipe. O ClickUp Docs é um espaço de trabalho centralizado, que torna o processo de redação colaborativa mais eficiente e organizado.

Lembre-se de que o objetivo final do uso de assistentes de redação com IA é aprimorar seu conteúdo, tornar seu trabalho mais acessível e proporcionar a você mais tempo para se concentrar em tarefas estratégicas. Esperamos que esta exploração dos dez melhores softwares de assistente de redação tenha sido esclarecedora. Boa escrita!