10 softwares e ferramentas indispensáveis para redação técnica 2024

Os redatores técnicos capturam e traduzem informações complexas em documentos simples e fáceis de usar. Seja na descrição de um produto, nas instruções de como fazer, nas notas de lançamento ou em qualquer outro tipo de conteúdo, a clareza é fundamental.

Embora possa ser desafiador elaborar um conteúdo tão específico, o software de redação técnica atual torna o processo muito menos trabalhoso. 🧘

Este guia apresenta as 10 principais ferramentas para redatores técnicos em 2024 para que você possa se concentrar em encontrar a ferramenta certa para facilitar a sua vida. Também abordamos algumas noções básicas sobre o que procurar em um software de redação técnica ferramenta de redação s para garantir que estejamos todos na mesma página.

Vamos começar!

O que é redação técnica?

A redação técnica envolve a comunicação de informações técnicas complexas de forma clara e concisa. É comumente usada para documentos como os seguintes:

Manuais do usuário

Procedimentos operacionais padrão

Artigos científicos

Relatórios técnicos

Manuais de software

Documentação de projetos

Os redatores técnicos devem garantir que sua redação seja precisa e livre de erros. E devem fazer isso enquanto condensam esse conhecimento em algo fácil de entender para usuários finais não técnicos.

Além de ter uma sólida compreensão do assunto sobre o qual estão escrevendo e para quem, os redatores técnicos devem ser hábeis em redação, edição, formatação e pesquisa.

O que você deve procurar em um software de redação técnica?

É fundamental identificar os recursos de que você precisa em seu software de redação técnica. Aqui estão alguns elementos essenciais que você deve procurar:

Templates : O processo de criação dedocumentos técnicos fica mais fácil quando você pode começar com uma estrutura predefinida (confie em nós)

O processo de criação dedocumentos técnicos fica mais fácil quando você pode começar com uma estrutura predefinida (confie em nós) Inteligência artificial: Não há motivo para não aproveitar o poder do aprendizado de máquina eFerramentas de escrita de IA na era atual, e elas lhe pouparão muito tempo

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Permissões de colaboração: Se estiver trabalhando com uma equipe, você vai querer algo com recursos de gerenciamento de usuários que lhe permita atribuir permissões e funções específicas

Se estiver trabalhando com uma equipe, você vai querer algo com recursos de gerenciamento de usuários que lhe permita atribuir permissões e funções específicas Recursos de relatório: Integradoferramentas de relatório podem destacar insights sobre o desempenho do seu conteúdo técnico

Essa não é uma lista exaustiva, mas é provável que você conheça os outros recursos que está procurando: pense em ferramentas de edição, captura de tela, verificação gramatical, ferramentas de verificação ortográfica e integração com softwares como o MS Word .

As 10 melhores ferramentas de redação técnica para usar em 2024

Se você está procurando por software de assistente de redação ou verificadores de plágio, você encontrará o que precisa nesta lista da melhor documentação técnica.

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

O ClickUp é uma ferramenta baseada em nuvem com muitos recursos para facilitar a vida de um redator técnico.

O ClickUp é uma ferramenta baseada em nuvem com muitos recursos para facilitar a vida de um redator técnico. É uma plataforma de produtividade abrangente e base de conhecimento permitindo que você reúna tudo com recursos como Documentos do ClickUp , Quadros brancos e Visualização de lista .

Use a visualização ClickUp Board como uma base de arrastar e soltar para novos projetos e, em seguida, alterne para a visualização List para agrupar, classificar e filtrar suas tarefas. Ou aproveite as opções de estilo do ClickUp Docs para adicionar tabelas e formatar bases de conhecimento em um piscar de olhos.

E ainda há o recurso de estrelas IA do ClickUp assistente de redação! É um assistente de redação superinteligente Ferramenta de IA que pode reduzir horas de seu fluxo de trabalho criando trechos, tabelas de conteúdo e páginas da Web inteiras. A IA do ClickUp também pode lidar com a formatação e a edição de cópias em segundos, além de ajudá-lo a analisar informações técnicas em palavras fáceis de usar.

Você também pode usar o Prompts do ChatGPT do ClickUp para redação técnica para eliminar a dor de cabeça de começar, para que você possa se concentrar em colocar essas habilidades de redação em prática onde for importante.

Melhores recursos do ClickUp:

Integração com mais de 1.000 ferramentas, incluindo WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot e Google Docs

Toneladas de modelos para permitir que você se concentre na criação (e não na estruturação) do conteúdo - pense emmodelos de levantamento de requisitos,gerenciamento de conteúdo modelos e muito mais

Compatível com a maioria dos dispositivos e sistemas operacionais, incluindo Chrome, Windows, iOS, Android e MacOS

Os recursos de colaboração, como comentários em tempo real, chat, gifs e painéis personalizados, facilitam manter os membros da sua equipe na mesma página

O ClickUp AI pode criar e-mails inteiros, postagens em mídias sociais e resumos de documentos. Você também pode usá-lo como um editor de texto on-line para encurtar, alongar ou expandir partes específicas do conteúdo

As Automações do ClickUp podemeconomizar tempo e otimizar seu fluxo de trabalho automatizando gatilhos e ações personalizados para tarefas repetitivas e demoradas, como atualização de datas de vencimento e criação de itens de ação

O recurso Clip oferece capacidade de gravação de vídeo para enviar vídeos gravados para colegas de equipe

Limitações do ClickUp:

Alguns avaliadores relatam ter que personalizar suas configurações de notificação de acordo com o que desejam ver

O ClickUp AI não está disponível no plano Free Forever

Preços do ClickUp:

Free Forever

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Empresarial: US$ 12/mês por usuário, pago anualmente

US$ 12/mês por usuário, pago anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Document360

via Documento360 O Document360 é uma das melhores ferramentas de redação técnica para publicação em vários formatos. Crie e publique facilmente artigos, guias do usuário, tutoriais, listas de perguntas frequentes e artigos da base de conhecimento usando os vários recursos úteis da ferramenta.

Você também pode mudar o foco dos layouts para a criação de conteúdo rico em mídia com o HTML Editor. Ou usar as configurações de SEO para aumentar a visibilidade on-line e incluir CSS personalizado para destacar sua página da Web!

Melhores recursos do Document360:

Integrações com mais de 20 ferramentas, incluindo Google Analytics, FullStory e Chatra

Ferramentas de colaboração permitem definir datas de vencimento, atribuir funções e gerenciar fluxos de trabalho para sua equipe

Vários recursos de editor de texto para minimizar o trabalho de correção de erros

Ferramentas especializadas permitem que você crie uma base de conhecimento de alta qualidade para clientes e funcionários na metade do tempo com um gerador de sitemap confiável do tipo XML

Limitações do Document360:

Alguns revisores relataram ter encontrado limites de caracteres e páginas que interferiram na documentação do software

A versão gratuita limita o acesso à maioria das páginas deferramentas avançadas de documentação Preços do Document360:

Gratuito

**Padrão: $149/mês por projeto, pago anualmente

Profissional: $299/mês por projeto, pago anualmente

$299/mês por projeto, pago anualmente Empresarial: US$ 399/mês por projeto, pagos anualmente

US$ 399/mês por projeto, pagos anualmente Enterprise: US$ 599/mês por projeto, pagos anualmente

Document360 avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

4,7/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

3. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence O Confluence é um excelente espaço de trabalho aberto e compartilhado para equipes remotas e colaboração. Planeje, crie, compartilhe e atualize a documentação técnica e escolha entre vários plug-ins para economizar tempo durante todo o ciclo de vida do documento.

Você pode criar qualquer coisa, desde planos de lançamento de produtos para campanhas de marketing a artigos da base de conhecimento com uma estrutura aberta e colaborativa.

Os melhores recursos do Atlassian Confluence:

Integrações com várias ferramentas e plug-ins de software, incluindo Google Drive, Draw.io, Jira, Slack e Miro

Modelos para planejamento de projetos, gerenciamento de produtos, desenvolvimento de software e documentação on-line

Fluxos de trabalho personalizáveis, completos com ferramentas de edição de imagens, ferramentas de captura de tela e blocos de notas privados

Os quadros brancos são projetados para facilitar o brainstorming com a sua equipe com recursos como Smart Links e notas adesivas

Limitações do Atlassian Confluence:

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada durante a familiarização da equipe com a suíte Atlassian

Algumas análises mencionam problemas com funções de pesquisa baseadas em texto

Preços do Atlassian Confluence:

Gratuito

Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Enterprise: $102.500/ano para mais de 801 usuários

Atlassian Confluence ratings and reviews:

G2: 4,1/5 (mais de 3.600 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Adobe FrameMaker

via Adobe FrameMaker O Adobe Framemaker é uma ferramenta popular para redatores técnicos, editores e criadores de conteúdo. Você pode formatar, criar e editar documentos longos e complexos, manuais técnicos, relatórios e livros usando ferramentas estruturadas de criação e publicação.

Use-o com outros produtos da Adobe para lidar com todas as tarefas de sua lista de tarefas em um só lugar. Precisa converter seu documento em texto simples para coisas como ajuda on-line? Use a ferramenta de criação de ajuda da Adobe, o Adobe RoboHelp, para colocá-lo no formato WebHelp. Precisa adicionar animações a uma página interativa para o usuário final? Use o editor de HTML5 da Adobe, o Adobe Animate, para dar vida à sua visão.

Os melhores recursos do Adobe FrameMaker:

Integração com outros produtos da Adobe, como o Adobe Photoshop, o Adobe Acrobat Pro, o Adobe InDesign e o Adobe XD

Navegação inovadora e visualizações What You See Is What You Get (WYSIWYG) facilitam a produção de documentação técnica envolvente

A estrutura e as ferramentas baseadas em modelos permitem a inserção de mídia avançada na redação técnica sem complicações

Ambiente de criação robusto projetado para eliminar o desafio de criar e atualizar conteúdo estruturado e não estruturado

Limitações do Adobe FrameMaker:

Alguns usuários relatam frustração pelo fato de o FrameMaker não fazer parte de outros pacotes da Adobe, como o Adobe Creative Suite, que é popular para design gráfico e edição de vídeo

Algumas análises mencionam a interrupção do fluxo de trabalho devido à incapacidade de exportar MIF do FrameMaker para os formatos Markdown, MkDocs e Material ou de usar ferramentas como o GitHub para controle de versão

Preços do Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Subscrição: US$ 39,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Adobe FrameMaker:

G2: 4.1/5 (30+ avaliações)

4.1/5 (30+ avaliações) Capítulo: N/A

5. Copyscape

via Copyscape O Copyscape é uma ferramenta simples de detecção de plágio que permite aos usuários verificar de forma rápida e fácil se há conteúdo duplicado. Ele verifica o plágio intencional, permitindo que você se certifique de que ninguém copiou seu conteúdo, e o plágio não intencional, que pode ocorrer com a redação técnica.

O Copyscape produz relatórios completos que permitem verificar a originalidade do conteúdo, ver a quais fontes o conteúdo corresponde e visualizar a porcentagem do conteúdo sinalizada como plágio.

Melhores recursos do Copyscape:

A integração com o WordPress permite que os usuários usem seus arquivos favoritosferramentas de blog e responder ao plug-in Copyscape para garantir que o conteúdo seja original antes da publicação

Opções para copiar/colar conteúdo diretamente no Copyscape ou carregar documentos inteiros para verificação de plágio

Os revisores relatam que os resultados são rápidos e confiáveis, mesmo ao verificar documentos grandes

A plataforma simples, sem recursos adicionais, elimina a curva de aprendizado, para que todos os membros da sua equipe possam começar a usá-la imediatamente

Limitações do Copyscape:

Algumas avaliações mencionam o desejo de obter preços mais baixos ao verificar o conteúdo em massa

A versão gratuita só pode verificar páginas da Web individuais e não é útil para a maioria das empresas ou equipes

NãoDetecção de IA recursos

Preços do Copyscape:

Gratuito

Copyscape Premium: US$ 0,03/pesquisa (até 200 palavras), mais US$ 0,01/ 100 palavras adicionais

Avaliações e resenhas do Copyscape:

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

6. Paligo

via Paligo O Paligo é uma solução de Sistema de Gerenciamento de Conteúdo de Componentes (CCMS) baseada em nuvem e uma ferramenta de redação técnica projetada para criar, gerenciar, atualizar, traduzir e publicar documentos. Use-o para documentação técnica, procedimentos, políticas, conteúdo de treinamento e gerenciamento de conhecimento .

O Paligo foi projetado explicitamente para ser uma ferramenta para autores de conteúdo e redatores técnicos. Ele usa IA para ajudar a redirecionar o conteúdo escrito em vários formatos de saída para economizar horas. 🛠️

Melhores recursos do Paligo:

Integrações com mais de 24 ferramentas, incluindo Zendesk, GitLab e Coveo

A interface de usuário SaaS amigável facilita o uso de recursos como histórico de versões, reversão de versões e gerenciamento de versões

O CCMS permite que os usuários organizem e categorizem o conteúdo em minutos

A criação estruturada e baseada em tópicos facilita a criação, o lançamento e a atualização de conteúdo

Limitações do Paligo:

Algumas avaliações relatam falta de flexibilidade com a documentação da interface de programação de aplicativos e opções de publicação

Alguns usuários mencionam tempos de login demorados e atraso ao fazer login no espaço de trabalho do Paligo

Preços do Paligo:

Profissional: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Empresarial: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Empresa: Entre em contato para obter preços

Paligo ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4,7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 3/5 (mais de 1 avaliação)

7. Jasper AI

via IA do Jasper O Jasper (anteriormente Jarvis) é um assistente de redação com IA projetado para criar conteúdo de marca para empresas. Esse software de redação técnica pode ajudá-lo em mais de 30 idiomas em quase todos os nichos que você possa desejar.

A IA do Jasper gera conteúdo extraindo de todas as suas fontes, portanto, tudo é original e sem plágio. Além disso, ele tem muitos recursos de colaboração para equipes grandes que precisam organizar projetos e alternar entre diferentes espaços de trabalho.

Os melhores recursos do Jasper:

Integrações com ferramentas populares como Grammarly, Surfer SEO e Zapier

O Jasper AI usa mais de 50 habilidades baseadas em estruturas do mundo real e exemplos de redação para ajudá-lo a produzir conteúdo rápido e de alta qualidade

Otimizado para a voz e a consistência da marca, o que é ideal para redatores técnicos que precisam criar conteúdo de alta qualidade e fácil de usar

Verificador de plágio integrado, vários modelos de IA e fluxos de trabalho repetíveis ajudam você a trabalhar rapidamente

Limitações do Jasper:

Os limites mensais de palavras são redefinidos a cada mês, e as palavras não utilizadas não são transferidas

Alguns revisores relatam atraso ao usar o recurso de bate-papo com membros da equipe

Preços do Jasper:

Creator: US$ 39,99/mês por usuário, pago anualmente; US$ 49,99/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 39,99/mês por usuário, pago anualmente; US$ 49,99/mês por usuário, pago mensalmente Equipes: US$ 99/mês por usuário, pago anualmente; US$ 125/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 99/mês por usuário, pago anualmente; US$ 125/mês por usuário, pago mensalmente Empresas: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Jasper:

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

8. Captura de tela incrível

via Captura de tela incrível O Awesome Screenshot é um aplicativo de captura de tela e uma solução de compartilhamento para empresas de todos os tamanhos, perfeito para adicionar imagens instrutivas ao conteúdo técnico. Faça capturas de tela, grave sua tela, capture vídeos com sua câmera e adicione anotações ao seu conteúdo a partir de uma plataforma simples.

Capture sua tela para documentação técnica com o pressionar de um botão, em vez de acrescentar horas ao seu fluxo de trabalho. E se estiver trabalhando com uma equipe, todos podem enviar feedback, acessar vídeos na nuvem compartilhados entre os membros e gerar links compartilháveis instantaneamente com essa ferramenta de recorte.

Melhores recursos do Awesome Screenshot:

Integrações com ferramentas populares como Trello, Slack, Asana e Jira

Diferentes planos de preços para indivíduos e equipes, de modo que há uma opção para cada tamanho de projeto e empresa

Ferramenta de recorte compatível com Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox e Chrome

Rápido e fácil de usar com uma curva de aprendizado mínima, portanto, é perfeito para equipes com todos os níveis de conhecimento técnico

Limitações incríveis de capturas de tela:

As versões Free e Workspace Lite têm restrições para vídeos, imagens e capturas de tela, e não têm acesso a recursos avançados (por exemplo, resolução 4K, conversão prioritária de MP4 etc.)

Algumas análises mencionam opções limitadas de design e recursos de colaboração na ferramenta de recorte

Preços do Awesome Screenshot:

Gratuito

Profissional: US$ 6/mês por usuário, pago anualmente; US$ 8/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 6/mês por usuário, pago anualmente; US$ 8/mês por usuário, pago mensalmente Basic: US$ 5/mês por usuário, pago anualmente; US$ 6/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 5/mês por usuário, pago anualmente; US$ 6/mês por usuário, pago mensalmente Workspace Lite: Gratuito

Gratuito Workspace Premium: US$ 8/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 8/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Awesome Screenshot avaliações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (20+ avaliações)

9. MadCap Software

via Software MadCap O MadCap é uma ferramenta de redação técnica projetada para o desenvolvimento de conteúdo em todos os setores. Crie suporte de autoatendimento, sites de ajuda on-line, centros de aprendizado, artigos de base de conhecimento, portais de documentação e muito mais usando uma única solução de criação.

Simplifique sua processo de criação de conteúdo usando essa ferramenta de redação técnica para publicar em vários canais e gerenciar o conteúdo em cada etapa de seu ciclo de vida. E faça tudo isso com a ajuda de Ferramentas de IA para fazer as coisas mais rapidamente. 🤩

Os melhores recursos do MadCap:

Plugins e integrações com Salesforce, Zendesk e outras ferramentas populares

Várias estruturas de preços para criação e publicação baseadas em tópicos, gerenciamento de projetos baseado em nuvem, hospedagem e muito mais

O editor WYSIWYG integrado facilita a criação de conteúdo estruturado e não estruturado

O editor CSS permite a personalização completa de todo o conteúdo publicado

Limitações do MadCap:

Alguns revisores relatam encontrar bugs frequentes e mensagens de erro sem informações detalhadas

Alguns usuários mencionam dificuldade em colaborar com membros da equipe

Preços do MadCap:

MadCap Flare : $182/mês por usuário, pago anualmente

$182/mês por usuário, pago anualmente MadCap Central: $311/mês por usuário, pago anualmente

$311/mês por usuário, pago anualmente MadCap IXIA CCMS: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do MadCap:

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 10 avaliações)

10. Escrita rápida

via Gravação rápida O Speedwrite é um Ferramenta de criação de conteúdo com IA que gera conteúdo parafraseando informações existentes Creative Commons texto (fontes licenciadas para uso público) sobre qualquer tópico. A inteligência artificial da ferramenta cria uma nova redação com base no texto de entrada.

Os redatores técnicos que produzem relatórios técnicos e manuais de software semelhantes a documentos já criados pela mesma empresa também a utilizam para parafrasear esses documentos existentes e criar algo novo.

Melhores recursos do Speedwrite:

Gerador de texto com IA foi projetado para produzir linguagem natural com gramática e ortografia corretas

A entrada de texto copiar/colar facilita o trabalho de usuários de todos os níveis de habilidademelhorar a produção de conteúdo* Cria conteúdo em segundos para gerar textos técnicos de forma rápida e fácil

O sistema de parafraseamento gera novo conteúdo sem extrair frases ou parágrafos de outras fontes da Web

Limitações do Speedwrite:

Alguns avaliadores relatam a necessidade de verificar se há conteúdo duplicado e cópia precisa

Os usuários estão limitados a 6.000 previsões por mês em todos os planos pagos

Preços do Speedwrite:

Mensal: US$ 19,99/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 19,99/mês por usuário, pago mensalmente Semestral: US$ 11,65/mês por usuário, pago duas vezes por ano

US$ 11,65/mês por usuário, pago duas vezes por ano Anual: US$ 8,33/mês por usuário, pago anualmente

Avaliações e resenhas do Speedwrite:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Escreva de forma mais inteligente, não mais difícil, com ferramentas úteis de redação técnica

Redatores técnicos - não se deixem enganar - o seu fluxo de trabalho merece um software de redação técnica de alta qualidade, quer você seja um redator técnico experiente ou ainda esteja aprendendo o básico. Confie em nós, ter as ferramentas certas à mão pode fazer uma grande diferença. 🌻

Não acredite apenas em nossa palavra; experimente você mesmo para ver em primeira mão a diferença que isso pode fazer. Registre-se no ClickUp agora e experimente-o gratuitamente!