8 etapas para dimensionar seu processo de produção de conteúdo

A busca pelo sistema perfeito de produção de conteúdo muitas vezes parece uma batalha difícil em meio a novas tendências, estratégias e, é claro, o antigo desafio de oferecer qualidade em vez de quantidade.

_Mas como fazer as duas coisas?

Aumentar a produção de conteúdo sem sacrificar a qualidade pode parecer impossível com seus recursos atuais. Na realidade, você não pode criar e manter uma máquina orgânica de alto crescimento sem investir em algo.

Os orçamentos são difíceis. A maioria dos gerentes de conteúdo está acostumada a trabalhar com sobras do orçamento geral de marketing, especialmente quando comparado ao PPC e à publicidade digital. No entanto, o valor do conteúdo orgânico ainda é alto, enquanto o espaço para anúncios só fica mais caro. Isso tem influenciado algumas equipes de marketing a realocar os orçamentos de PPC em iniciativas de conteúdo maiores.

É difícil não perceber o motivo. O Relatório da Semrush sobre o estado do marketing de conteúdo em 2023 constatou que mais de um quarto dos entrevistados gastou menos de US$ 1.000 por mês em marketing de conteúdo, sendo que a grande maioria gastou menos de US$ 5.000. Pese isso ao fato de que 39% das empresas em todo o mundo gastam entre US$ 50.000 e US$ 500.000 por mês em publicidade de pesquisa e fica claro por que algumas organizações estão redistribuindo os orçamentos entre pagos e orgânicos.

Quer você tenha pouco ou muito, os gerentes de conteúdo precisam ser econômicos com seus orçamentos. É por isso que é tão importante implementar um fluxo de trabalho sólido, testado e verdadeiro para dimensionar sua produção de conteúdo. E foi exatamente isso que nossa equipe de conteúdo fez na ClickUp.

O resultado final foi um fluxo de trabalho personalizado criado inteiramente dentro do ClickUp que nossa equipe de marketing de conteúdo usou para escalar drasticamente nossa produção mensal em mais de 500% em menos de um ano.

Não estamos aqui para guardar nossos segredos de escalonamento. Na verdade, trabalhamos, testamos e otimizamos incansavelmente esse processo de escalonamento de conteúdo para que se tornasse uma ferramenta utilizável Modelo ClickUp -para que você não precise perder um tempo precioso criando manualmente o seu próprio.

Neste guia, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre dimensionamento de produção de conteúdo e como usar nosso modelo personalizado (criado por redatores) para iniciar seu processo.

O que é escalonamento da produção de conteúdo?

O dimensionamento da produção de conteúdo é o processo de aumentar de forma rápida e eficiente o número de blogs, guias e outros ativos digitais para gerar mais leads à medida que sua empresa cresce. O processo se baseia na ideia de que mais conteúdo resultará em mais tráfego orgânico e, por fim, mais negócios.

Embora essa ideia não seja nova, o aumento rápido e implacável de Ferramentas de IA levou o dimensionamento da produção de conteúdo para o primeiro plano das práticas recomendadas de marketing. Dito isso, o conteúdo gerado por IA pode confundir a linha entre a importância de muito conteúdo e conteúdo confiável.

Até mesmo A posição do Google é sempre "produzir conteúdo original, de alta qualidade e que priorize as pessoas", seja ele criado usando IA ou não.

A IA não está aqui para substituir a produção de conteúdo. Em vez disso, ela deve funcionar como um assistente de redação para publicar suas ideias mais rapidamente. Além disso, está se tornando mais fácil identificar grandes quantidades de conteúdo gerado por IA que não tenha recebido o toque de um editor humano, o que significa que a importância do conteúdo de alta qualidade está mais forte do que nunca, mesmo que você esteja publicando conteúdo de blog em massa.

Alex York, gerente sênior de marketing de conteúdo da ClickUp. Gerente de marketing de conteúdo da ClickUp

É responsabilidade do profissional de marketing de conteúdo produzir conteúdo valioso e confiável, especialmente quando se trata de escalonamento. Mas a IA generativa ainda pode fazer parte de seu processo. De fato, 88% dos profissionais de marketing já contam com a IA como uma ferramenta em suas estratégias de conteúdo, mas não como a força motriz.

Por que o escalonamento de conteúdo é importante?

O escalonamento da produção de conteúdo é a estratégia definitiva para turbinar seu tráfego orgânico, visibilidade, conscientização, leads e receita. Ela gera um tesouro de conteúdo perene que pode ser dimensionado, reaproveitado e usado para construir sua marca como uma fonte confiável de informações.

De fato, as empresas que publicam quatro ou mais blogs por semana foram encontradas obteve três vezes e meia mais tráfego do que aqueles que publicaram com menos frequência. Então, por que o escalonamento do conteúdo é tão importante? ⬇️

O escalonamento da produção oferece mais oportunidades de mostrar a profundidade do seu produto com ativos que abrangem uma variedade maior de palavras-chave

As publicações com grandes volumes de conteúdo geralmente são recompensadas pelos mecanismos de pesquisa e são classificadas na primeira página dos resultados de pesquisa

As equipes de marketing e redes sociais podem ampliar seu conteúdo em vários canais para atingir um público-alvo maior

A segmentação de clientes em todos os estágios do ciclo de vendas torna o percurso deles pelo funil mais suave e eficiente.

A produção de conteúdo escalável e bem-sucedida se resume a facilitar a replicação de seus fluxos de trabalho. Na verdade, muitas etapas do seu fluxo de trabalho permanecem as mesmas, quer você esteja escrevendo 10 blogs por mês ou 100. Simplesmente adicionar mais prazos aos seus redatores não será suficiente. ✂️

Infelizmente, é quase impossível fazer tudo isso usando um Planilha do Excel ou simples Quadros Kanban . Você precisa de um sistema centralizado e robusto de ferramenta de gerenciamento de trabalho para conectar equipes, fornecer uma visão de alto nível da sua produção e lidar com o grande número de tarefas e subtarefas que acompanham a produção de grandes quantidades de conteúdo.

Acompanhe e organize suas tarefas de conteúdo em uma planilha dinâmica e extremamente rápida usando a exibição de tabela no ClickUp

Encontrar a ferramenta adequada é um desafio por si só. Por isso, resolvemos resolver o problema com nossas próprias mãos e criamos um modelo personalizável para gerenciar sua produção de conteúdo à medida que você se expande e cresce.

Como o ClickUp escalou a produção de conteúdo - usando o ClickUp

Depois de muitas tentativas e erros ao dimensionar nossos próprios processos, conseguimos fazer isso de forma científica. Ajustamos nossos fluxos de trabalho, mantivemos a agilidade e reformulamos completamente nossa abordagem para suportar melhor muito mais conteúdo de cada vez.

e fizemos isso inteiramente dentro do ClickUp_. 🏆

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Em primeiro lugar, certifique-se de ter considerado os outros processos e equipes afetados pela sua estratégia de conteúdo e fluxos de trabalho. As estratégias de SEO, a criação de briefings para blogs, as solicitações de design e os calendários de mídia social são todos diretamente afetados pelo dimensionamento do conteúdo.

Para manter a transparência e alinhar sua equipe desde o início, é melhor:

Atualizar seus guias de estilo eSOPs para obter consistência e economizar muito tempo durante o processo de edição, quando o número de rascunhos que você está revisando aumenta drasticamente

Procure maneiras de agrupar tipos de conteúdo e tópicos semelhantes para cada um dos segmentos de seu público-alvo oupersonas de usuários* Navegue por todo o conteúdo existente em seu catálogo para identificar qualquer conteúdo de baixo custo e determinar se ele pode ser atualizado, reaproveitado ou otimizado

Mantenha a simplicidade! Não importa quantos redatores ou recursos externos você adicione à mistura, o processo de produção de conteúdo mais escalável deve ser fácil de replicar. Deixe que as automações lidem com o trabalho pesado para que a equipe possa se concentrar na criação de conteúdo, e não em aprender uma nova ferramenta

Atingir o equilíbrio certo entre qualidade e quantidade é um dos maiores desafios que as equipes enfrentam ao aumentar seus esforços de marketing de conteúdo. Nós também sentimos isso, mas empacotamos nossa solução em um ativo personalizado para outras equipes que estão criando conteúdo e embarcando na mesma jornada - o Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp .

Dimensione de forma eficaz seu processo de produção de conteúdo usando este modelo personalizado no ClickUp

Esse modelo foi projetado especificamente para redatores e editores que estão nas trincheiras do dimensionamento de conteúdo. Nesse ativo gratuito, espelhamos nosso processo interno até o último detalhe para ajudá-lo a replicar a estratégia de dimensionamento que criamos (e que ainda usamos até hoje).

Acesse o processo exato visualizações , Campos personalizados detalhes da tarefa e campos predefinidos Automações que fizeram toda a diferença para nós e, em seguida, modifique qualquer aspecto desse No nível da pasta para criar um processo totalmente personalizado e adaptado à sua situação específica.

Não se trata apenas de o que você faz, mas de como você faz. Estamos aqui para explicar as vantagens e desvantagens de usar esse modelo exato para dimensionar seu conteúdo. Embora a produção de blogs seja o principal exemplo de conteúdo, essa estrutura flexível e modelada pode ser personalizada para qualquer tipo de conteúdo.

Acompanhe o processo para dimensionar a produção de conteúdo em oito etapas simples. ⚡️

**DICA PRO Considere este blog como seu próprio guia pessoal de integração. Para obter melhores resultados, baixe o modelo, adicione-o ao seu espaço de trabalho e siga cada etapa conosco em outra janela.

Etapa 1: Crie sua lista de pendências de conteúdo

O dimensionamento de qualquer tipo de conteúdo tem tudo a ver com estar à frente da oferta e da demanda. Certifique-se de que sua equipe esteja pronta para trabalhar com um sólido backlog de palavras-chave e tópicos bem pesquisados antes de planejar seu pipeline.

O backlog de conteúdo é sua base para cada conteúdo novo e existente. É onde os tópicos de blog prontos para uso aguardam para serem escolhidos pelos redatores.

Navegue por todas as tarefas de blog prontas e em andamento do seu backlog de conteúdo para visualizar o que está em andamento e delegar à equipe em segundos

O backlog de conteúdo vs. o banco de dados de conteúdo

Cada estágio do processo de conteúdo é afetado pela "saúde" de seu backlog. É o local de referência de todos para planejar fluxos de trabalho futuros. É também o início do banco de dados do seu blog - com a principal diferença de que o backlog é sobre "o que está no baralho".

Pode parecer uma primeira etapa desnecessária, mas ter um local separado para visualizar seu futuro pipeline de criação de conteúdo do atual é essencial para um processo de dimensionamento tranquilo.

Pense nisso: se a sua meta é publicar 50 blogs por mês, planeje ter essa quantidade de resumos de blog prontos em seu backlog antes do mês seguinte (ou seja, ter os resumos de blog de outubro prontos em setembro).

Cada post de blog em sua lista de pendências acabará sendo alimentado no banco de dados quando for atribuído a um redator, receber um prazo e entrar na lista de fluxo de trabalho de conteúdo . Mas ter a opção de gerenciar o conteúdo passado, presente e futuro em listas separadas significa que você pode visualizar totalmente os diferentes estágios do seu pipeline, sem se sentir sobrecarregado.

Outra boa notícia é que, como o backlog está mais concentrado em palavras-chave, tópicos e resumos de blog, você ainda não precisará perder muito tempo se preocupando com outros detalhes.

OK, agora vamos ao que interessa: criar o backlog. 🪵

É hora de acabar com suas planilhas

Ouça, os backlogs podem ser criados em planilhas e a maioria dos gerentes de conteúdo ainda usa esse método. No entanto, uma lista de pendências intencional e bem organizada em uma plataforma centralizada reduz significativamente o tempo desperdiçado com a troca de plataformas ou com a busca de comunicações em seu e-mail.

Desde o compartilhamento e as permissões até a vinculação de blogs a tarefas em outras plataformas, o gerenciamento de conteúdo em planilhas é um desafio. Foi assim que comecei a trabalhar com marketing de conteúdo, mas percebi rapidamente o poder de uma plataforma de colaboração personalizável para criar fluxos de trabalho de conteúdo que todos possam usar.

Confie em nós, não é fácil criar um banco de dados que se conecta diretamente ao seu fluxo de trabalho de conteúdo e ao cronograma de publicação a partir de uma única planilha. Mas, afinal, por que se preocupar com o tempo e o esforço extras para configurar seu backlog do zero?

Sua carga de trabalho já é bastante ocupada - economize tempo e deixe que nosso modelo pronto faça o trabalho pesado para você. 🏋🏻‍♀️

Depois de aplicar esse modelo ao seu espaço de trabalho, você verá diferentes visualizações fixadas na parte superior da tela e listadas abaixo da pasta Content Production Scaling Folder na barra lateral.

Para começar a criar seu banco de dados usando o Backlog Visualização da lista navegue até a lista Blog Posts (In Progress) e selecione Backlog.

Visualize todas as postagens em andamento por status, autor e muito mais usando a exibição de lista de pendências de conteúdo pré-criada no ClickUp

A partir daí, você pode editar os nomes das tarefas existentes para que correspondam aos tópicos do seu blog ou criar tarefas totalmente novas para cada palavra-chave. De qualquer forma, você já está um passo à frente. 🎉

Nossa lista de pendências pré-criada foi projetada para máxima velocidade e conveniência. Sem precisar clicar fora da visualização atual ou abrir uma tarefa de blog, você pode acessar os resumos de blog adicionados pela sua equipe de SEO e até mesmo os URLs ativos para as próximas atualizações de posts de blog.

Esses campos - e muitos outros - são exibidos automaticamente ao visualizar seu backlog e permanecerão com a tarefa de blog designada em todas as etapas do seu fluxo de trabalho. Quando um redator estiver pronto para assumir uma tarefa de blog do seu backlog, ela passará para a próxima etapa do seu processo de escalonamento. ➡️

Etapa 2: Trabalhar no banco de dados por status de tarefa

Quando um tópico estiver pronto para ser abordado, conecte-o a uma tarefa acionável. É nesse momento que as tarefas do blog são adicionadas ao banco de dados de conteúdo, seu local centralizado para todo o conteúdo que está em produção no momento. Adicionar tarefas de blog ao seu banco de dados é a forma de priorizar e acompanhar o progresso delas em todo o fluxo de trabalho.

Usando nosso modelo personalizado, a alteração do status da tarefa de blog de To Do ou Brief Ready moverá automaticamente a tarefa para nossa lista de banco de dados pré-criada intitulada All In Progress Posts.

Quanto mais detalhes rápidos você adicionar nesse estágio, melhor.

A obtenção dessas informações em uma única visualização mantém seu banco de dados gerenciável e é essencial para fornecer atualizações mais rápidas. Você perceberá que seu banco de dados está muito mais eficiente depois de atribuir tarefas de blog a indivíduos, atualizar o status e estabelecer uma linha do tempo.

Preencha facilmente as tarefas do seu blog diretamente das exibições do banco de dados no ClickUp

Esses itens são exibidos automaticamente na lista do banco de dados, juntamente com colunas adicionais para definir a Fonte do escritor, o Tipo de conteúdo e a visualização do Último comentário na tarefa do blog - mas falaremos mais sobre isso mais adiante.

Nomear suas tarefas mantém tudo organizado

Nesta etapa, sugerimos adicionar o tipo de conteúdo ou a categoria como um prefixo ao nome das tarefas do blog. Portanto, se você estiver escrevendo uma postagem de blog sobre o 50 coisas mais produtivas para fazer no trabalho o nome da tarefa seria "SEO Blog: Productive Things to Do at Work" (Coisas produtivas para fazer no trabalho)

Ou, se você costuma criar campanhas em torno de uma única categoria de conteúdo, pode renomear a tarefa para corresponder ao tipo de conteúdo que está criando, ou seja, "Vídeo: Productive Things to Do at Work" (Coisas produtivas para fazer no trabalho)

Atualize o nome das tarefas do seu blog com um prefixo que corresponda ao Content Type Custom Field correspondente para facilitar a organização no ClickUp

Pode parecer um exagero, mas esse nível de organização e transparência é essencial para que todos possam filtrar e agrupar seu trabalho em qualquer capacidade. Além disso, se você estiver dimensionando vários tipos de conteúdo para um público-alvo ou criando tópicos de pilar, a personalização do prefixo da tarefa e do Content Type Custom Field faz maravilhas para manter os bancos de dados estruturados.

Etapa 3: personalize os detalhes da tarefa para obter o máximo de eficiência

A beleza dessa estrutura dimensionável está em sua flexibilidade - e para aumentar sua produção em 10 vezes, você precisa ser flexível. Cada aspecto do que discutimos pode ser modificado, especialmente se você estiver seguindo o nosso modelo.

Não quer separar seu backlog do banco de dados? Remova o filtro na parte superior de sua visualização para ver o status de cada tarefa em sua pasta. Ou, se um nome de lista diferente se alinhar melhor com a linguagem de sua empresa, mude-o!

Essa é a mágica desse modelo, ele foi criado para apoiar seus processos. As configurações padrão são apenas as que funcionaram para a nossa equipe de marketing de conteúdo de blog. 🫱🏼‍🫲🏾

Detalhando os princípios básicos das tarefas do seu blog

Os campos vistos nas colunas do seu banco de dados de conteúdo e da lista de pendências também podem ser encontrados em cada tarefa do blog. Abra a visualização Task (Tarefa) para ver o nome da tarefa, o status, o responsável e a data de vencimento.

Ao rolar a tela, você verá os campos personalizados incluídos automaticamente no nosso modelo de dimensionamento de conteúdo. Aqui está um resumo rápido do que eles são e como os usamos:

Tipo de conteúdo : Como esse modelo foi criado pela nossa equipe de blog, cada tipo de conteúdo se assemelha às nossas áreas de foco geral. Cada tipo de conteúdo é editável para corresponder ao seu estilo, seja para descrever os tópicos do blog, o tipo de mídia ou o departamento

: Como esse modelo foi criado pela nossa equipe de blog, cada tipo de conteúdo se assemelha às nossas áreas de foco geral. Cada tipo de conteúdo é editável para corresponder ao seu estilo, seja para descrever os tópicos do blog, o tipo de mídia ou o departamento Data de publicação desejada : A data de publicação desejada é separada da data de entrega e da data de publicação real, pois as coisas acontecem. O objetivo da data de publicação desejada ajuda a equipe a planejar melhor o cronograma de conteúdo e a fazer alterações, se necessário

: A data de publicação desejada é separada da data de entrega e da data de publicação real, pois as coisas acontecem. O objetivo da data de publicação desejada ajuda a equipe a planejar melhor o cronograma de conteúdo e a fazer alterações, se necessário Fonte do escritor : Para manter o controle de vários autores - internos, externos ou ambos - use a fonte do autor para saber e classificar rapidamente por quem está atribuído a qual conteúdo. Manter a fonte do redator separada do responsável pela tarefa é especialmente útil se você estiver usando uma agência com sua própria equipe de vários redatores

: Para manter o controle de vários autores - internos, externos ou ambos - use a fonte do autor para saber e classificar rapidamente por quem está atribuído a qual conteúdo. Manter a fonte do redator separada do responsável pela tarefa é especialmente útil se você estiver usando uma agência com sua própria equipe de vários redatores URL do resumo do blog : Adicione um link para o resumo do seu blog para facilitar o acesso e agilizar as edições

: Adicione um link para o resumo do seu blog para facilitar o acesso e agilizar as edições URL do rascunho : Evite percorrer os comentários da tarefa ou sua caixa de entrada de e-mail. Acesse os rascunhos diretamente da tarefa do blog

: Evite percorrer os comentários da tarefa ou sua caixa de entrada de e-mail. Acesse os rascunhos diretamente da tarefa do blog URL do blog ao vivo : Adicione o link ao vivo à tarefa do blog para maior conveniência, melhor organização e velocidade ao exportar todos os URLs do blog

: Adicione o link ao vivo à tarefa do blog para maior conveniência, melhor organização e velocidade ao exportar todos os URLs do blog Data de publicação: A data de publicação é essencial para registrar e acompanhar quando o conteúdo foi ao ar. A análise das taxas de execução publicadas ajuda a determinar se você está atingindo as datas originais e a fazer os ajustes necessários para metas futuras

Acesse os campos personalizados vistos em suas exibições diretamente em qualquer tarefa do blog

À medida que você preenche os detalhes da tarefa do blog, cada um deles é atualizado automaticamente em todas as listas e exibições para obter o status mais preciso. Como um conjunto de dados limpo, adicionar esses detalhes à medida que você avança facilitará a automatização, a classificação, o filtro e a apresentação do seu trabalho em cada etapa do processo.

Os atualizações automáticas a visualização e a interconexão de todas as listas e exibições no ClickUp tiveram um papel importante em nossa capacidade de dimensionar e sustentar nossos processos de criação de conteúdo. Mas se você ainda preferir trabalhar em um software de gerenciamento de trabalho diferente, procure maneiras de replicar campos personalizados semelhantes.

Etapa 4: Atribua seu conteúdo

Tudo o que resta a fazer é atribuir seu conteúdo aos redatores, publicá-lo em seu blog e voila - está pronto! Quase. 🫣

A atribuição de artigos é significativamente mais desafiadora quando você está lidando com muito mais conteúdo. Para as equipes que pretendem produzir 10 ou até 20 vezes a quantidade de conteúdo de qualidade a que estão acostumadas, encontrar o ritmo certo exigirá um pouco de experimentação.

Atualize seus POPs e mantenha-os sempre à mão

Antes de começar a delegar tarefas no blog, dê suporte aos seus redatores com todos os recursos necessários para que eles sigam exatamente o seu processo. Principalmente se você trabalha com freelancers ou agências pela primeira vez, não deve deixar margem para erros no que se refere à voz da marca, aos requisitos de formatação ou ao conhecimento do produto.

Pode ser útil atualizar e vincular documentos importantes do processo em todas as tarefas descrição, para que seus SOPs e guias de estilo estão na frente e no centro. Felizmente, você pode automatizar isso e evitar adicionar manualmente os links a cada tarefa. E para processos mais detalhados, considere compartilhar um vídeo gravado que mostra cada etapa em sua tela.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Documentar cada etapa do seu processo de criação de conteúdo é uma maneira infalível de recuperar mais do seu tempo no processo de escalonamento. E você verá o impacto desses recursos refletido na qualidade de cada rascunho que você revisa.

Tenha um ritmo adequado

Quanto à cadência de distribuição de conteúdo, é melhor escalonar suas tarefas.

Pegue seu conteúdo mensal meta semana a semana . Atribua conteúdo em lotes para que os redatores possam priorizar melhor suas próprias cargas de trabalho sem se sentirem atolados pelo número de tarefas que têm pela frente. Isso também ajuda a manter um cronograma de publicação consistente e evita que você fique com uma pilha de conteúdo no final do mês.

Outro ponto importante a ser lembrado: seus redatores começarão a redigir o conteúdo do mês seguinte semanas antes do início do mês.

Use linguagem natural como "em seis semanas" ou "no próximo mês" para atribuir datas de vencimento de tarefas e campos personalizados de data no ClickUp

Alguns redatores trabalham melhor quando o conteúdo é planejado com cerca de seis semanas de antecedência em relação à data em que deve ser publicado. Definir datas de publicação com bastante antecedência em seu calendário de conteúdo ajuda os redatores a cumprirem os prazos de forma consistente, com menos contratempos e sem afetar a qualidade do conteúdo.

Etapa 5: Crie sua visualização mensal

Embora o backlog e o banco de dados do blog sejam essenciais para seus esforços de dimensionamento de conteúdo, as visualizações mensais são, sem dúvida, as mais usadas por nossos redatores.

Se estiver acompanhando nosso modelo de dimensionamento de conteúdo, você encontrará essas visualizações imediatamente após abrir a pasta, intituladas Este mês, Mês passado e Mês seguinte. Essas visualizações Exibições de tabela são a maneira de um editor gerenciar facilmente a carga de trabalho da equipe.

Visualize a carga de trabalho da sua equipe usando exibições de tabela atualizadas automaticamente agrupadas pelo campo personalizado Writer Source no modelo de dimensionamento de conteúdo do ClickUp

Essa visualização é agrupada pelo Writer Source Custom Field para ver rapidamente o total de blogs que cada escritor ou equipe individual tem em mãos no mês. Ainda assim, essa visualização pode ser personalizada para transmitir quaisquer outros aspectos importantes de seu fluxo de trabalho.

Se fizer mais sentido para sua equipe visualizar o conteúdo mensal por categoria, tópico de pilar ou responsável, você poderá fazer essas alterações em questão de segundos. A melhor parte de chegar a essa etapa é que o trabalho necessário para criar sua visualização mensal já está feito!

Se você tiver criado seu backlog, atualizado seu banco de dados de conteúdo e preenchido as principais informações da tarefa, suas visualizações mensais serão preenchidas automaticamente. Tudo o que é necessário é renomear cada visualização para que corresponda à data atual, para maior clareza e facilidade de uso.

Para os próximos meses, basta duplicar outra visualização para preservar o trabalho que você fez no passado e continuar acompanhando o novo conteúdo no futuro. Na verdade, nossa equipe de blog se reúne semanalmente para discutir a exibição mensal da tabela, para que todos tenham as informações mais atualizadas em um só lugar.

Talvez você já tenha uma reunião semelhante marcada para analisar os gargalos com a sua equipe e determinar cronogramas realistas - esse recurso simplesmente facilita isso. É inteligente manter-se ágil para escalonar dramaticamente.

E, desde que introduzimos a visualização da tabela mensal em nossas reuniões semanais, nossa equipe conseguiu se adaptar rapidamente.

Etapa 6: Faça com que os redatores atribuam comentários quando o primeiro rascunho estiver pronto

Dimensionar o seu processo de produção de conteúdo está longe de ser uma tarefa para uma só pessoa - é preciso uma comunicação eficiente e atualizações frequentes para garantir que os principais participantes estejam a par do progresso geral da equipe.

É nesse ponto que contamos com alguns dos Melhores recursos do ClickUp . 🥇

Para manter nossos fluxos de trabalho em movimento, usamos comentários atribuídos para mencionar e delegar rapidamente itens de ação diretamente para o revisor. Como o banco de dados do blog e sua visualização mensal exibem o comentário mais recente de cada tarefa do blog, é essencial manter a visibilidade usando os comentários no ClickUp. Mas com tantos colaboradores se comunicando para frente e para trás os comentários podem se acumular e ser difíceis de analisar.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Isso abre a porta para nossa equipe usar IA do ClickUp e o recurso de resumo de tópicos de comentários. Essa função de IA gera instantaneamente um detalhamento com marcadores de longos tópicos de comentários, notas e atualizações de qualquer tarefa para que você vá direto ao ponto sobre o que é necessário e de quem.

Trazendo outros software de colaboração a falta de um software de colaboração para essas atualizações cruciais apenas facilita que os rascunhos caiam no esquecimento - e você não quer se desviar do curso por causa de um mero erro de comunicação.

Enquanto os editores-chefes passam uma quantidade substancial de tempo trabalhando com diferentes listas e visualizações, os redatores de conteúdo estão, bem, escrevendo. ✍🏻

Ao criar conteúdo, nossos blogs passam por várias rodadas de edições e revisões. Para seguir nosso processo exato no Content Production Scaling Template, peça ao redator que adicione o link do rascunho no campo personalizado Draft URL. Em seguida, o redator publicará um comentário na tarefa do blog e marcará o revisor.

Compartilhe facilmente rascunhos de blog, colabore em edições e crie conteúdo mais rapidamente usando o ClickUp Docs

Sinta-se à vontade para adicionar o link do rascunho novamente no comentário para a conveniência de seu revisor. 💜

Para manter suas visualizações e listas completamente atualizadas, atualize imediatamente o status da tarefa para Em revisão. Depois que o revisor tiver lido o rascunho e feito suas sugestões, ele comentará com o autor e atualizará o status da tarefa para Atualização necessária.

A partir daí, o redator faz todas as alterações necessárias, acrescenta as partes que faltam e prepara o rascunho para uma revisão final.

**DICA PRO Escreva esse processo e adicione-o à descrição de sua tarefa para que todos fiquem a par da estratégia e dos canais de comunicação acordados.

Etapa 7: Formatar o conteúdo em seu CMS

O rascunho pode estar pronto, mas uma tarefa de blog não está concluída até que o conteúdo esteja disponível em seu site. A reta final pode ser um pouco entediante com a formatação e a edição na Web, mas você está quase lá.

Em vez de deixar a cargo do editor-chefe a formatação e a preparação do conteúdo recebido, coloque esse poder nas mãos dos redatores. 🤗

Depois que um conteúdo tiver sido revisado e atualizado para atender a quaisquer comentários pendentes, adicione-o ao seu_ sistema de gerenciamento de conteúdo nessa etapa, é importante manter o ritmo de produção para que você possa formatar e, de preferência, publicar um conteúdo no mesmo dia.

O redator adicionará a imagem em destaque, todos os links importantes, a formatação adequada e os retoques finais antes de compartilhar o link do rascunho do CMS com o editor para revisão final. Quando o redator terminar a formatação de um rascunho no CMS ele deverá estar praticamente pronto.

Para manter a consistência e a eficiência, siga o mesmo processo de comentários da primeira rodada de edições (etapa seis) e, em seguida, atualize o status da tarefa de Atualização necessária para Revisão final.

Aumente a produtividade com o gerenciamento colaborativo de tarefas, atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

Se você estiver usando o ClickUp, mantenha todas as discussões relacionadas à revisão juntas em um tópico de comentários diretamente na tarefa. Só não se esqueça de atribuir ou @mencionar o editor correto. 🤓

Etapa 8: revisar, publicar e marcar como concluído

Você chegou à fase final da criação de um processo de criação de conteúdo escalável - tudo o que resta é uma última varredura para garantir a qualidade.

Os editores devem fazer os últimos ajustes no blog diretamente no CMS e, quando ele estiver pronto para ser publicado, atualizar o status da tarefa para Pronto e responder no tópico de comentários, informando ao redator que ele está pronto para ser publicado.

Depois que você alterar o status de uma tarefa de blog de Pronto para Publicado, ela será automaticamente removida do banco de dados de conteúdo e passará para a lista Publicado. Dessa forma, você pode supervisionar a carga de trabalho ativa da equipe enquanto monitora o progresso em direção à sua meta geral.

Na lista Published, você encontrará uma seção separada Visualização do calendário de todas as postagens publicadas. A partir desta calendário de conteúdo é fácil visualizar quantos blogs são publicados por dia, semana ou mês para garantir que você esteja mantendo um cronograma de publicação constante.

Depois que o status de uma tarefa de blog for definido como Published (Publicado), ele será atualizado automaticamente na visualização Published Blog content Calendar (Calendário de conteúdo de blog publicado)

Se você perceber que a grande maioria do seu conteúdo está chegando de uma só vez ou nas últimas semanas do mês, poderá fazer alterações proativas no seu fluxo de trabalho para obter um cronograma de publicação mais consistente.

Confie em nós, sua equipe agradecerá por isso. Ninguém quer ficar trabalhando até tarde na última sexta-feira. 🍸

Manutenção de conteúdo em escala no ClickUp

Mesmo depois que seu blog é publicado, ele nunca desaparece. Para manter o conteúdo de qualidade em seu blog atualizado, útil e relevante, é importante revisitá-lo ao longo do tempo para atualizações regulares ou reaproveitamento.

Manter o controle de todos os blogs que passam por sua mesa é uma grande tarefa depois de ampliar sua estratégia de marketing de conteúdo. Mas se você estiver usando uma ferramenta como o nosso modelo personalizado de Dimensionamento da Produção de Conteúdo, juntamente com um sistema avançado de gerenciamento de trabalho como o ClickUp, será muito mais fácil manter um conteúdo de alta qualidade em escala, mesmo durante um longo período de tempo.

Falando por experiência própria, essas oito etapas funcionam.

A combinação dessa estratégia de marketing de conteúdo com nosso modelo comprovado de dimensionamento de conteúdo mudou completamente o jogo para nossa equipe ao dimensionar o conteúdo, e sabemos que pode fazer o mesmo para a sua.

