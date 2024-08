10 melhores extensões do Chrome para gravação de tela em 2024

Quando os riscos são altos e você está criando uma gravação de tela para um público profissional, a qualidade, os recursos e a confiabilidade da sua extensão do Chrome não são negociáveis.

Mas, convenhamos, o grande número de extensões disponíveis no mercado pode tornar o processo de tomada de decisão demorado. Então, como encontrar rapidamente a melhor extensão de gravador de tela do Google Chrome?

Boas notícias, nós arregaçamos as mangas e fizemos o trabalho pesado para você!

Continue lendo para encontrar o melhor gravador de tela extensões do Chrome em 2024.

O que você deve procurar em uma extensão do Chrome para gravador de tela?

Capturar gravações de tela e capturas de tela incríveis para clientes, membros da equipe e partes interessadas é fácil quando você tem um gravador de tela de alta qualidade em sua caixa de ferramentas. 🧰

Mas você vai querer um com recursos específicos se quiser criar vídeos profissionais sem limitações ocultas.

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao procurar a melhor extensão de gravador de tela:

Marcas d'água : É melhor poder compartilhar sua gravação sem a marca d'água de outra marca espalhada por ela

: É melhor poder compartilhar sua gravação sem a marca d'água de outra marca espalhada por ela Limite de tempo : Um limite de tempo restritivo pode fazer com que você se sinta apressado durante a apresentação

: Um limite de tempo restritivo pode fazer com que você se sinta apressado durante a apresentação Compartilhamento : Deve ser fácil (e seguro!) compartilhar sua gravação de tela nas mídias sociais, no seu site, em e-mails e em outros aplicativos como o Slack

: Deve ser fácil (e seguro!) compartilhar sua gravação de tela nas mídias sociais, no seu site, em e-mails e em outros aplicativos como o Slack Recursos de edição : Nenhuma gravação é perfeita. Sua ferramenta deve permitir que você edite, corte e ajuste a gravação de tela depois de clicar em parar

: Nenhuma gravação é perfeita. Sua ferramenta deve permitir que você edite, corte e ajuste a gravação de tela depois de clicar em parar Tamanho da tela : Os melhores gravadores de tela oferecem a flexibilidade de gravar a tela inteira, uma janela ou até mesmo apenas uma única guia no navegador

: Os melhores gravadores de tela oferecem a flexibilidade de gravar a tela inteira, uma janela ou até mesmo apenas uma única guia no navegador Locuções: A capacidade de adicionar áudio oferece mais uma ferramenta para explicar claramente o que você está fazendo durante a apresentação

Você pode se surpreender com a alta qualidade dos gravadores de tela pagos e gratuitos disponíveis se souber onde procurar!

As 10 melhores extensões do Chrome para gravador de tela a serem usadas em 2024

Aqui estão nossas escolhas para as melhores extensões de gravador de tela do Chrome no mercado atualmente.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Se estiver procurando uma ferramenta de gravação de tela de qualidade profissional que lhe permita fazer o trabalho direito, Clipe ClickUp provavelmente será sua primeira opção!

Clip é uma extensão gratuita do Chrome que você pode usar para gravar e enviar rapidamente mensagens claras e de alta qualidade via link, e-mail ou dentro do e-mail do ClickUp.

Sua ampla variedade de recursos e opções de compartilhamento seguro fazem dele uma escolha fácil para empresas que desejam criar gravações de tela que podem ser compartilhadas em qualquer lugar. Seja para compartilhar com investidores, clientes, membros da equipe ou com a equipe de TI, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

O gravador de tela do ClickUp faz parte de seu software de gerenciamento de projetos, um dos plataformas de produtividade mais bem avaliadas no mercado atual.

Isso significa que, ao usar a extensão do gravador de tela, você tem milhares de integrações perfeitas de aplicativos, centenas de modelos, ferramentas de acompanhamento de projetos e recursos robustos de colaboração na ponta dos dedos.

E, se você precisar ampliar a publicação de screencasts (ou qualquer outra parte do seu negócio), o ClickUp tem o melhores ferramentas de produtividade para ajudá-lo a escalar à medida que você cresce.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp oferece qualidade de nível profissional em seus recursos

A plataforma não adiciona nenhuma marca d'água ao conteúdo que você cria

Não há restrições quanto à duração de suas sessões de gravação

Você tem a opção de gravar a tela inteira, uma guia específica ou a tela de um dispositivo

A plataforma permite que você compartilhe seu conteúdo instantaneamente, sem atrasos

Você pode compartilhar seu trabalho com segurança por meio de um link, e-mail ou diretamente no recurso de e-mail embutido do ClickUp

O ClickUp oferece a possibilidade de gravar a tela inteira, uma guia específica ou até mesmo uma janela de aplicativo

O ClickUp vem com um recurso de gerenciamento de projetos, tornando-o mais do que apenas um gravador de tela

A plataforma também oferece rastreamento de tarefas, que pode ser uma ferramenta essencial para o gerenciamento de equipes

Limitações do ClickUp

Em geral, a plataforma ClickUp tem uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada do que algumas de suas concorrentes com menos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.324 avaliações)

4,7/5 (8.324 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.743+ avaliações)

2. ScreenPal (anteriormente Screencast-O-Matic)

via TelaPal A extensão gratuita do gravador de tela ScreenPal (anteriormente Screencast-O-Matic) oferece ferramentas rápidas de mensagens de vídeo e a capacidade de criar e compartilhar vídeos ilimitados.

É possível gravar sua tela ou com sua webcam, com narração de áudio, música e legendas usando o ScreenPal. Ele permite que os usuários gravem telas usando uma guia do navegador, uma janela ou o modo de tela inteira.

O editor de vídeo do ScreenPal permite aprimorar suas gravações com ferramentas de desenho ou usar a ferramenta de remoção de fundo em gravações de webcam.

As gravações são salvas com segurança na nuvem para facilitar o reaproveitamento e o compartilhamento.

Melhores recursos do ScreenPal

O ScreenPal oferece a capacidade de gravar vídeos ilimitados

Você pode cortar e recortar suas gravações de acordo com sua preferência

A plataforma suporta a adição de música e legendas aos seus vídeos

O ScreenPal também oferece gravação em alta resolução, garantindo uma qualidade de vídeo superior

A plataforma permite que você adicione uma marca pessoal aos seus vídeos, aprimorando sua imagem profissional

Limitações do ScreenPal

Alguns planos do ScreenPal têm recursos de edição limitados

A plataforma tem recursos limitados de integração com computadores Mac

Os usuários relataram problemas de qualidade desde que o Screen-o-Matic se tornou o ScreenPal

A interface do usuário não é tão intuitiva em comparação com outras ferramentas de gravação de tela

A disponibilidade do suporte ao cliente foi relatada como insatisfatória por alguns usuários

Preços do ScreenPal

Solo Deluxe : uS$ 3/mês

: uS$ 3/mês Solo Premier : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Solo Max : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Equipe de negócios: uS$ 8/mês

ScreenPal avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 71 avaliações)

4,3/5 (mais de 71 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 54 avaliações)

3. Droplr

via Droplr Com o gravador de tela Droplr, você pode capturar gravações de tela, salvá-las no armazenamento em nuvem e compartilhar o link com qualquer pessoa. O gravador de tela está disponível como uma extensão do Chrome, no Mac Windows e no Chromebook.

O Droplr é uma ferramenta de colaboração e compartilhamento de arquivos baseada na nuvem que permite capturar telas, gravar screencasts e compartilhar arquivos rapidamente com clientes e colegas. Se quiser gravar vídeos mais longos, você apreciará o recurso de duração ilimitada da gravação.

O Droplr se integra a várias outras ferramentas, incluindo Slack, Trello e Asana. Isso permite que você compartilhe facilmente capturas de tela, screencasts e arquivos com os membros da sua equipe.

No geral, o Droplr é um gravador de tela simples, mas poderoso, para o navegador Google Chrome que pode ajudá-lo a melhorar estratégias de comunicação e produtividade.

E, graças ao armazenamento em nuvem, você pode salvar todas as suas gravações em um local organizado.

Melhores recursos do Droplr

O Droplr é fácil de configurar e compartilhar, proporcionando uma experiência amigável ao usuário

A plataforma suporta gravações de duração ilimitada, permitindo longas sessões sem interrupções

Os usuários premium obtêm recursos adicionais, como logon único, análises e recursos de IA com a versão Enterprise

A plataforma oferece um recurso de "autodestruição" para links compartilhados, aumentando a segurança dos arquivos compartilhados

O recurso Arrastar e Soltar do Droplr torna o compartilhamento de arquivos ainda mais conveniente

Limitações do Droplr

A qualidade do vídeo no Droplr depende do plano de assinatura, limitando as gravações de alta qualidade aos planos premium

Alguns usuários relataram problemas de controle de qualidade no Droplr

O Analytics está disponível apenas para usuários premium, limitando os insights para usuários gratuitos

A versão gratuita do Droplr tem recursos limitados em comparação com as versões pagas

A interface do usuário pode ser melhorada para oferecer uma experiência mais simplificada

Preços do Droplr

Pro Plus : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Equipe : $7/mês por usuário

: $7/mês por usuário Business Plus : $X/mês por usuário

: $X/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Droplr avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 397 avaliações)

4,5/5 (mais de 397 avaliações) Capterra: 4.6 (116+ avaliações)

4. Caixa de Sabão Wistia

via Wistia Soapbox O gravador de tela Wistia permite gravar vídeos de tela de qualidade a partir do seu navegador. Você pode usá-los para demonstrações profissionais de produtos e vídeos de instruções.

Ele oferece edição básica, análises e integrações de e-mail para vídeos de webcam e de gravação de tela.

No entanto, a extensão do gravador de tela da Wistia para o Chrome, o Soapbox, será descontinuada e integrada como parte da plataforma nativa da Wistia em 2024.

Suas funções, incluindo a gravação de tela, continuarão a existir nativamente no Wistia.

Se estiver procurando especificamente por uma extensão para o Chrome, o Wistia pode não ser uma boa opção para você.

Melhores recursos do Wistia Soapbox

O Wistia Soapbox foi projetado especificamente para fins de treinamento, o que o torna ideal para conteúdo educacional

A plataforma tem funções básicas fortes que cobrem todos os aspectos necessários da gravação de tela

É fácil de usar, tornando-a acessível até mesmo para usuários novatos

Tem excelente qualidade de vídeo, aprimorando a experiência do espectador

O Soapbox permite que os usuários alternem entre a tela e a webcam, oferecendo apresentações mais envolventes

Limitações do Wistia Soapbox

A extensão do Chrome para o Wistia Soapbox está sendo eliminada, o que pode reduzir sua acessibilidade

Alguns revisores expressaram o desejo de ter recursos mais avançados

Seus recursos são limitados principalmente ao treinamento de funcionários, o que pode não se adequar a todos os casos de uso

A plataforma não possui um conjunto completo de ferramentas de edição

Alguns usuários relatam dificuldades para compartilhar vídeos diretamente nas plataformas de mídia social

Preços da Wistia

Mais : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Pro : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Avançado: uS$ 319/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Wistia

G2: 3,0/5 (1+ avaliações)

3,0/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (10+ avaliações)

5. Tear

via Painel de controle do Loom O gravador de tela do Loom Chrome é uma extensão do Google Chrome para gravador de tela baseado em nuvem que permite aos usuários gravar e compartilhar vídeos rápidos para se comunicar com outras pessoas.

Ele é frequentemente usado em locais de trabalho e ambientes educacionais para enviar mensagens, fornecer feedback ou explicar ideias usando gravações de vídeo.

Os usuários podem capturar a tela, gravar a si mesmos com uma webcam ou executar a gravação da tela e da webcam ao mesmo tempo.

O Looms simplifica a gravação de tela com a gravação e o compartilhamento com um clique. Os usuários elogiam sua versatilidade e confiabilidade.

Melhores recursos do Loom

O Loom tem um recurso de salvamento automático para gravações, garantindo que nenhum trabalho seja perdido

A plataforma oferece compartilhamento instantâneo de links para distribuição rápida e fácil de conteúdo

Possui controles de acesso de segurança, aumentando a segurança do seu conteúdo

O Loom oferece uma opção de gravação em alta definição, resultando em vídeos de maior qualidade

Ele também suporta anotações durante a gravação, aumentando a clareza das apresentações

Limitações do Loom

Há bugs ocasionais e problemas de travamento relatados no Loom

A plataforma oferece opções limitadas de personalização

Alguns usuários relatam problemas de sincronização entre áudio e vídeo

A versão gratuita do Loom vem com um limite de tempo para os vídeos

A plataforma não possui recursos avançados de edição, o que limita as modificações de pós-produção

Preços do Loom

Iniciante: Gratuito

Gratuito Negócios : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Loom classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.350 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 378 avaliações)

Check out these_ Alternativas de sala_ !

6. Zight (anteriormente CloudApp)

via Luz Você pode criar capturas de tela, GIFs e gravações de tela e da Web com o software de comunicação Zight (antigo CloudApp).

O gravador de tela Zight se integra a muitos aplicativos populares, incluindo Slack, Jira, Zapier e Lucidchart.

Melhores recursos do Zight

O Zight fornece instruções simples, permitindo que os usuários comecem a usar rapidamente e sem confusão

A plataforma permite que você narre e grave simultaneamente, promovendo a eficiência

O compartilhamento de conteúdo no Zight é fácil, promovendo a colaboração e a troca de informações

O Zight oferece uma interface limpa e intuitiva, melhorando a experiência do usuário

Oferece uma ferramenta de desenho, útil para destacar ou fazer anotações durante as gravações

Limitações do Zight

O plano gratuito do Zight é limitado a gravações de 90 segundos, o que pode não ser suficiente para apresentações detalhadas

Alguns usuários relataram falhas frequentes no sistema, o que pode interromper o fluxo de trabalho

Os recursos do Zight são limitados em comparação com outros concorrentes

Faltam ferramentas avançadas de edição, o que restringe as modificações pós-gravação

A plataforma não oferece um sistema de integração robusto com outros softwares

Preços do Zight

**Gratuito

Equipe : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Pro : $10/mês

: $10/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Zight ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.197 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.197 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 179 avaliações)

7. Screencastify

via Screencastify A popular extensão do Chrome Screencastify screen recorder é uma ferramenta simples e fácil de usar para gravação de tela que ajuda os professores a criar vídeos envolventes.

Professores, alunos e empresas gostam de usar o gravador de tela Screencastify para criar vídeos instrutivos, tutoriais de instruções, demonstrações ou até mesmo gravar

atas de reuniões

.

Você pode gravar a tela, a webcam ou ambos ao mesmo tempo com esta útil extensão para o Google Chrome.

É fácil ver por que os educadores adoram o gravador de tela Screencastify. De perguntas interativas a análises ilimitadas, o gravador de tela permite que os professores produzam facilmente vídeos educacionais interativos.

Melhores recursos do Screencastify

O Screencastify funciona de forma excelente com o Google Education, o que o torna uma boa opção para ambientes educacionais

Oferece recursos interativos para educadores, promovendo experiências de aprendizado envolventes

Os vídeos produzidos com o Screencastify têm aparência profissional, aumentando a credibilidade do conteúdo

O Screencastify tem uma ferramenta de anotação, que permite marcar a tela durante a gravação

A plataforma permite gravações ilimitadas em planos pagos

Limitações do Screencastify

A plataforma tem recursos de edição limitados, oferecendo apenas ferramentas básicas de edição

A versão gratuita do Screencastify tem armazenamento e duração de gravação limitados

Os usuários devem escolher entre os planos padrão e educacional na versão paga, o que pode ser restritivo para alguns

Os vídeos na versão gratuita têm marca d'água, o que afeta a aparência profissional do conteúdo

Alguns usuários relataram atrasos ocasionais durante a gravação

Preços do Screencastify

**Gratuito

Inicial : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Equipes : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Educação: $500+

Screencastify avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 67 avaliações)

4,6/5 (mais de 67 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 137 avaliações)

8. Fluvid

via Fluvid O Fluvid é uma extensão completa de captura de tela e gravação de vídeo para o Chrome.

Ele oferece suporte a transmissão ao vivo e gravação de som do sistema, além de fornecer uma

gravador de tela gratuito e sem marca d'água

e tem marca personalizada disponível.

O gravador de tela Fluvid oferece integração com o Gmail, formulários de geração de leads e métricas detalhadas de insight.

O Fluvid pode ser uma boa ferramenta a ser considerada se você for um criador de conteúdo!

Melhores recursos do Fluvid

O Fluvid oferece visualizações, permitindo que os usuários revisem suas gravações antes de compartilhá-las

A plataforma oferece suporte a marcas personalizadas, aprimorando o apelo profissional do conteúdo

O bate-papo com o público em tempo real está disponível no Plano Pro, promovendo interação e engajamento

O Fluvid oferece integrações com ferramentas populares como Trello, Asana e Jira

A ferramenta oferece qualidade de gravação de alta definição para vídeos claros e nítidos

Limitações do Fluvid

A única opção de exportação no Fluvid é MP4, o que limita a versatilidade

O Fluvid não possui recursos avançados de segurança, o que pode ser uma preocupação para conteúdos confidenciais

Os usuários gratuitos têm qualidade e acesso a recursos limitados em comparação com os usuários pagantes

A versão gratuita do Fluvid inclui uma marca d'água nos vídeos

A plataforma não oferece ferramentas de edição abrangentes

Preços do Fluvid

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: Entre em contato para obter preços

Fluvid avaliações e comentários

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

9. Captura de Nimbus

via Captura de Nimbus O Nimbus Capture tem uma extensão de gravador de tela para o Chrome, que é uma ferramenta versátil com um poderoso editor de vídeo. O gravador de tela do Chrome captura páginas ou partes inteiras da Web e permite fácil anotação e edição.

O gravador de tela da Nimbus permite gravar vídeos da tela e da webcam, cortar e recortar e, em seguida, convertê-los em GIFs ou no formato MP4.

O Nimbus Capture está disponível como uma assinatura autônoma ou como um complemento da Plataforma Nimbus.

Melhores recursos do Nimbus Capture

O Nimbus Capture oferece integração conveniente com a Plataforma Nimbus, promovendo um fluxo de trabalho contínuo

Proporciona uma experiência confiável com gravações de qualidade, aumentando a satisfação do usuário

A marca d'água da marca é um recurso do Nimbus Capture, oferecendo um nível de profissionalismo

O Nimbus Capture oferece várias opções de exportação, incluindo PDF, JPG e PNG

Grave a tela e as páginas da Web com uma opção para capturas de tela programadas, úteis para relatórios ou monitoramento regulares

Limitações do Nimbus Capture

Alguns usuários do Nimbus Capture relataram atrasos e falhas ocasionais ao gravar vídeos

A plataforma tem opções limitadas de fontes e tamanhos, o que limita a personalização

O Nimbus Capture não tem uma suíte de edição robusta em comparação com os concorrentes

A interface do usuário poderia ser melhorada para proporcionar uma experiência mais intuitiva

Há restrições quanto à duração da gravação na versão gratuita

Preços do Nimbus Capture

Pro : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Equipe: uS$ 6/mês por usuário

Nimbus ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 23 avaliações)

4,5/5 (mais de 23 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 19 avaliações)

10. Movavi

via Movavi O Movavi Free Screen Recorder for Google Chrome permite gravar a tela e a webcam simultaneamente. Também é possível adicionar narrações com esse gravador de tela on-line.

Você pode gravar tudo, desde screencasts de tutoriais e vídeos on-line até animações em Flash e bate-papos de vídeo casuais ou uma gravação de webcam com o gravador de tela. Em seguida, salve o vídeo gravado em um formato de vídeo popular, sem necessidade de hardware especial.

Os usuários do gravador de tela Movavi elogiam muito o seu gravador de tela on-line.

No entanto, os avaliadores da loja on-line do Chrome relatam dificuldades constantes com a extensão do Google Chrome.

Na Chrome Web Store, ela é classificada com cerca de 3 estrelas.

Os usuários sérios talvez queiram considerar a versão para desktop em vez da extensão.

Melhores recursos do Movavi

O Movavi oferece fortes configurações de privacidade, proporcionando segurança para seu conteúdo

A plataforma é muito fácil de usar, tornando-a acessível a todos os usuários

Possui excelente qualidade de gravação de voz, melhorando a qualidade geral das gravações

O Movavi oferece um amplo conjunto de ferramentas de edição de vídeo, úteis para modificações de pós-produção

A ferramenta suporta uma ampla variedade de formatos de saída, proporcionando flexibilidade no compartilhamento e na exportação de vídeos

Limitações do Movavi

O Movavi tem funcionalidade limitada em computadores mais antigos, o que pode excluir alguns usuários

A versão da extensão do Chrome do Movavi relatou problemas de desempenho

Os recursos da plataforma são limitados em comparação com a concorrência

Há uma marca d'água nos vídeos na versão gratuita do Movavi

Alguns usuários consideram os planos de preços um pouco caros em comparação com os recursos oferecidos

Preços da Movavi

Extensão Chrome: Gratuita

Gratuita Gravador de tela para desktop : $43/ano

: $43/ano Gravador de tela de desktop + editor de vídeo: $60/ano

Movavi ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (26+ avaliações)

Comece a capturar o trabalho com uma extensão de gravação de tela do Chrome

Agora que analisamos as dez melhores extensões de gravação de tela para o Chrome, você já deve ter uma ideia de qual é a melhor para você.

Tenha em mente que o melhor gravador de tela para sua equipe depende do que você deseja fazer com ele.

Querendo saber como trabalhar mais rápido ?

O software de produtividade do ClickUp e ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a melhorar gerenciamento de equipes e eficiências de processo enquanto constrói uma forte software de comunicação interna personalizado para sua marca.

Sua equipe precisa de um impulso moral? Experimente Software de engajamento de funcionários ClickUp !

Se você precisa de um gravador de tela profissional ou de um conjunto avançado de ferramentas para ajudar a gerenciar sua equipe e seus projetos, confira o ClickUp hoje mesmo e descubra o que você está perdendo!