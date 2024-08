os 10 melhores softwares de banco de dados gratuitos em 2024 (recursos, preços)

Um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) pode ser um salva-vidas para o gerenciamento de dados. Ele oferece uma maneira organizada de armazenar, acessar e gerenciar os dados. O DBMS simplifica o acesso rápido e a atualização de informações de um banco de dados gerenciado centralmente.

Com a ajuda de um DBMS, os usuários podem adicionar novos dados ou editar os dados existentes no banco de dados. Ele também elimina tarefas redundantes, como a inserção dos mesmos dados várias vezes.

mas qualsoftware de banco de dados gratuito_você**deve escolher?

Neste artigo, exploraremos o que são sistemas de gerenciamento de banco de dados e como você pode escolher o mais adequado às suas necessidades. Também destacaremos os dez melhores softwares de banco de dados gratuitos para ajudá-lo.

O que é software de banco de dados?

O software de banco de dados é um tipo de software projetado para armazenar e gerenciar dados. Geralmente, ele é usado pelas empresas para

criar fichas técnicas

para organizar e armazenar grandes quantidades de informações, como registros de clientes ou informações de inventário. O software de banco de dados pode ser baseado em cliente-servidor ou na Web, dependendo das necessidades da empresa.

O software de banco de dados permite que os usuários criem vários bancos de dados e tabelas que ajudam a organizar as informações de forma eficiente e segura. Ele tem recursos avançados de consulta, o que facilita a busca rápida de dados específicos pelos usuários.

Como escolher a ferramenta de banco de dados gratuita certa para sua empresa

Escolher a solução de banco de dados certa pode ser tão difícil quanto decidir qual programa da Netflix assistir. Há tantas opções para escolher!

Aqui estão alguns filtros que você pode aplicar para restringir sua pesquisa:

Complexidade : algumas ferramentas de banco de dados podem ser realmente complicadas e exigem algum conhecimento técnico. Por outro lado, alguns software gratuito de gerenciamento de projetos ajudam a gerenciar com facilidade os dados relacionados ao projeto

: algumas ferramentas de banco de dados podem ser realmente complicadas e exigem algum conhecimento técnico. Por outro lado, alguns software gratuito de gerenciamento de projetos ajudam a gerenciar com facilidade os dados relacionados ao projeto Segurança : não quer que seus dados caiam em mãos erradas? Então, opte por um software que use as mais recentes tecnologias de segurança segurança de dados técnicas 🔐

: não quer que seus dados caiam em mãos erradas? Então, opte por um software que use as mais recentes tecnologias de segurança segurança de dados técnicas 🔐 Integrações: As integrações ajudam a gerenciar dados em seus aplicativos favoritos, seja o seu Software de CRM ou seu aplicativo de comunicação

As integrações ajudam a gerenciar dados em seus aplicativos favoritos, seja o seu Software de CRM ou seu aplicativo de comunicação Preço: embora abordemos alguns dos melhores softwares de banco de dados gratuitos, algumas ferramentas terão planos pagos que oferecem funcionalidade adicional, espaço de armazenamento etc. Portanto, certifique-se de escolher uma solução de banco de dados que ofereça a melhor relação custo-benefício

Agora que concluímos nosso curso intensivo sobre software de banco de dados, vamos ao que interessa.

10 melhores programas de software de banco de dados

Aqui estão os dez melhores softwares de banco de dados gratuitos disponíveis atualmente:

1.

ClickUp

Bom para gerenciamento de banco de dados

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

O ClickUp é um dos softwares de gerenciamento de projetos mais bem avaliados do mundo,

adorado por equipes superprodutivas

de startups a grandes corporações.

Use

Hierarquia do ClickUp

para criar seu banco de dados e organizá-lo em

Área de trabalho

,

Espaços

,

Pastas

e outros para um gerenciamento sem esforço. Em seguida, você pode usar os recursos de filtragem e pesquisa do ClickUp para consultar o banco de dados e recuperar dados com base em critérios específicos.

O ClickUp também permite que os usuários importem e exportem dados, o que pode ser útil ao trabalhar com grandes conjuntos de dados.

principais recursos do #### ClickUp

Aqui está uma rápida olhada em como o ClickUp o ajuda a se tornar um data ninja:

Limitações do ClickUp

Não há exibição de tabela no aplicativo móvel (ainda)

Confira

Roteiro do ClickUp

para ver como estamos corrigindo esses problemas menores e explorar todos os recursos incríveis que esse software de banco de dados gratuito tem reservado para você. 🤩

#

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

2. MySQL - bom para armazenar dados e fazer a transição de desenvolvedores

Via

MySQL

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto da Oracle. Os usuários podem usar a Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada) para acessar e gerenciar dados no MySQL.

Espere, o que é um banco de dados relacional ??

Um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional armazena dados semelhantes em tabelas, usando linhas e colunas. É como uma evolução avançada das suas planilhas (sem todo o estresse)

Felizmente, você não precisa de um oracle para verificar se o banco de dados MySQL é realmente seu.

Nós lemos as cartas para você... ✨

Principais recursos do MySQL

O dicionário de dados mantém um registro uniforme sobre os objetos do banco de dados, como tabelas

As funções permitem definir facilmente privilégios, como acesso somente leitura, para várias contas de usuário

Os atributos de grupo ajudam o administrador do banco de dados a controlar o consumo de hardware

O MySQL Workbench permite que pessoas como um administrador de banco de dados, arquiteto de banco de dados e desenvolvedores trabalhem juntos

Limitações do MySQL

Pode ter um desempenho ruim com conjuntos de dados maiores

Falhas no servidor podem corromper o sistema

Interface de usuário desatualizada

Preços do MySQL

Community Edition (gratuito)

(gratuito) MySQL Standard Edition (US$ 2.000)

3. Microsoft SQL Server - bom para lidar com muitas transações e análises de negócios

Via

Microsoft SQL Server

O Microsoft SQL Server é uma ferramenta popular de banco de dados relacional que ajuda você a armazenar e recuperar dados usando consultas SQL.

Ele também tem sua própria versão da linguagem SQL, chamada T-SQL (Transact-SQL), que oferece funcionalidades adicionais, como tratamento de erros.

Principais recursos do Microsoft SQL Server

Classificação de dados integrada, proteção de dados e monitoramento de projetos recursos

Permitir o acesso personalizado aos dados com base nas funções do usuário

Servidor de relatórios do Power BI (Business Intelligence) para gerenciar relatórios e KPIs

A biblioteca de conectores ajuda você a combinar dados de qualquer fonte de dados

Limitações do Microsoft SQL Server

Recursos limitados de particionamento de dados

Processo de licenciamento complicado, pelo qual você terá que passar toda vez que sua licença expirar

Pode ser caro para pequenas empresas que desejam aumentar a escala rapidamente

Preços do Microsoft SQL Server

Aqui está uma rápida olhada em alguns planos de preços dessa solução de banco de dados:

Developer (gratuito)

(gratuito) Express (gratuito)

(gratuito) Standard - Licença de acesso do cliente (US$ 209)

4.

Mesa de ar

Bom para usuários que usam planilhas

Via

Mesa de ar

O Airtable é um software híbrido de planilha e banco de dados que permite gerenciar dados entre tabelas. Você pode rastrear os dados dos clientes ou até mesmo criar uma

solução improvisada de CRM

com o Airtable.

Principais recursos do Airtable

As bases funcionam como bancos de dados relacionais que podem armazenar todas as informações de seu projeto

As tabelas ajudam a armazenar uma lista de itens semelhantes

Exibições flexíveis, como kanban e calendário para visualizar dados de diferentes ângulos

Painéis de controle com opções de relatórios personalizados

Limitações do Airtable

O plano gratuito suporta apenas 1.200 registros/base (um registro é como uma linha de planilha)

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Não possui fórmulas avançadas para permitir que os usuários trabalhem com os dados

Preços do Airtable

Esse software de banco de dados on-line oferece três opções de preços:

Plano gratuito

Plano Plus (US$ 12/mês por usuário)

(US$ 12/mês por usuário) Plano Pro (US$ 24/mês por usuário)

5. MongoDB - bom para armazenamento de dados gigantescos

Via

MongoDB

O MongoDB é um software de gerenciamento de banco de dados NoSQL que armazena dados na forma de documentos.

**Já mencionamos o SQL, então o que é NoSQL?

Um banco de dados NoSQL armazena dados em formas não tabulares, como um banco de dados de documentos, um banco de dados de gráficos etc. Isso o torna uma plataforma adequada para o gerenciamento de dados não estruturados.

E embora o "mongo" em MongoDB se refira a um enorme armazenamento de dados, seu plano gratuito suporta apenas 512 MB de espaço de armazenamento.

Principais recursos do MongoDB

Acionadores em tempo real para criar um aplicativo de dados orientado por eventos

Linguagem de consulta rica e expressiva

Funcionalidade integrada de pesquisa de texto completo

MongoDB gráficos para visualização de dados e business intelligence em tempo real

Limitações do MongoDB

Avaliações de usuários relatam que a duplicação de dados ocorre à medida que os dados aumentam

Pode ter uma curva de aprendizado acentuada

Pode ser difícil mesclar documentos

Preços do MongoDB

O modelo de nuvem dessa ferramenta de gerenciamento de banco de dados de documentos oferece um plano gratuito com 512 MB de espaço de armazenamento para o desenvolvimento de pequenos aplicativos.

Para obter mais funcionalidades, será necessário entrar em contato com o suporte para planos pagos.

6. PostgreSQL - Bom para confiabilidade

Via

PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de banco de dados objeto-relacional avançado e de código aberto. Ele tem mais de 15 anos de desenvolvimento ativo e uma arquitetura comprovada que lhe rendeu uma sólida reputação de confiabilidade, integridade de dados e correção.

Ele é executado em todos os principais sistemas operacionais, incluindo Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) e Windows. O PostgreSQL oferece um conjunto abrangente de recursos que rivalizam com os de bancos de dados comerciais como Oracle ou MySQL.

Principais recursos do Postgre SQL

Código aberto: O PostgreSQL é um sistema de banco de dados gratuito e de código aberto.

Conformidade com ACID: O Postgres é compatível com ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo a consistência e a integridade dos dados.

Extensível: O PostgreSQL oferece suporte a extensões e funções personalizadas, o que o torna altamente personalizável.

Limitações do Postgre SQL

Complexidade: O PostgreSQL pode ser relativamente complexo para novos usuários e pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada do que outros sistemas de banco de dados.

Suporte limitado: O PostgreSQL tem uma comunidade de usuários menor do que alguns outros sistemas de banco de dados, o que pode dificultar a obtenção de suporte e a solução de problemas.

Sem replicação nativa: Ao contrário de alguns outros sistemas de banco de dados, o PostgreSQL não tem recursos de replicação nativos e requer configuração adicional.

Preços do Postgre SQL

O uso do PostgreSQL é gratuito.

7. Amazon RDS - bom para gerenciar bancos de dados relacionais escaláveis

Via

Amazon RDS

O Amazon RDS é um serviço avançado de banco de dados em nuvem que ajuda a implantar e gerenciar bancos de dados relacionais escaláveis na nuvem. Ele permite que as organizações descarreguem tarefas de administração de banco de dados, como aplicação de patches e backups, ao mesmo tempo em que fornece uma plataforma segura e confiável com alta disponibilidade e durabilidade.

Com o Amazon RDS, os usuários podem facilmente aumentar ou diminuir a escala do banco de dados com apenas alguns cliques no AWS Management Console, o que lhes permite aumentar ou diminuir a escala rapidamente, conforme necessário.

Principais recursos do Amazon RDS

Escalabilidade: Dimensione automaticamente a capacidade de computação e memória, bem como os recursos de armazenamento.

Confiabilidade: O Amazon RDS garante alta disponibilidade com recursos como backups automatizados, replicação para recuperação de desastres e réplicas de leitura para melhorar o desempenho.

Segurança

Limitações do Amazon RDS

Suporte limitado a banco de dados

Bloqueio do fornecedor

Opções limitadas de personalização

Preços do Amazon RDS

O Amazon RDS oferece um nível gratuito para novos clientes. Visite

Preços do Amazon RDS

para obter mais informações.

8. RazorSQL - Bom para usuários iniciantes e avançados

Via

RazorSQL

O RazorSQL é uma ferramenta de consulta de banco de dados, editor de programação e

ferramenta de administração de banco de dados para Mac OS

X, Windows, Linux e Solaris. O RazorSQL permite que os usuários se conectem a vários bancos de dados a partir de um aplicativo com um único clique.

Ele foi projetado para ser eficiente, mas fácil de usar, tanto para usuários iniciantes quanto avançados. Com sua interface de usuário intuitiva, é a ferramenta perfeita para desenvolvedores, administradores de bancos de dados e webmasters.

principais recursos do #### RazorSQL

Suporte a várias plataformas

Ferramentas de geração de código: O RazorSQL pode gerar automaticamente código SQL para criar tabelas, exibições e muito mais.

Ferramentas de exportação e importação

Limitações do RazorSQL

Planos de preços caros

Sem suporte para armazenamento em nuvem

Preços do RazorSQL

1 usuário: $99,95

$99,95 2-9 usuários: $96,95

$96,95 10-19 usuários: $94.95

$94.95 20+ usuários: 92,95

9. Informix - Bom para desempenho e escalabilidade

Via

Techrepublic

O Informix é um sistema de gerenciamento de banco de dados que permite que as organizações gerenciem seus dados com mais eficiência e eficácia. Com sua arquitetura aberta, ele fornece uma plataforma inovadora para acessar, analisar e gerenciar dados estruturados e não estruturados. Seu poderoso mecanismo de consulta oferece desempenho e escalabilidade inigualáveis.

O Informix também oferece recursos de segurança incorporados para proteger informações confidenciais contra acesso ou modificação não autorizados.

Principais recursos do Informix

Recursos de segurança, como criptografia de banco de dados, autenticação de usuário e controle de acesso baseado em função

Otimização de consultas de alto desempenho e recursos de processamento paralelo

Baixo custo de propriedade

Limitações do Informix

Suporte limitado à plataforma

Documentação ruim

Preços do Informix

Visite o site

Página de preços do IBM Informix

para obter informações sobre preços.

10. Altibase - Bom para usuários preocupados com o orçamento

Via

Altibase

O Altibase é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional desenvolvido e usado há mais de 20 anos. É a opção ideal para empresas que buscam uma solução poderosa, porém econômica.

O Altibase oferece recursos avançados, como alta disponibilidade, escalabilidade, segurança e desempenho, o que o torna a opção perfeita para as necessidades de dados de qualquer organização.

Principais recursos do Altibase

Recursos de banco de dados híbrido

Arquitetura multi-threaded e design de baixo overhead

Confiabilidade

Limitações do Altibase

Suporte limitado à nuvem e uso limitado para empresas que preferem implementações baseadas na nuvem

Documentação limitada

Preços da Altibase

Entre em contato com a Altibase para obter informações sobre preços.

Gerenciamento de dados facilitado com o software de banco de dados

Quer esteja criando maravilhas de software ou gerenciando campanhas de marketing, você precisa de um software de gerenciamento de banco de dados para armazenar e gerenciar todos esses dados valiosos.

E, embora tenhamos abordado cinco excelentes softwares de banco de dados gratuitos para ajudá-lo, o que você precisa, em última análise, se resume às suas necessidades.

Por exemplo, se você quiser uma ferramenta simples para armazenar todos os dados do seu projeto, opte pelo ClickUp.

Com uma série de recursos incríveis, como documentos e relacionamentos, o ClickUp é o melhor software de banco de dados para gerenciamento de dados de projetos.

