Como atingir metas semanais em 2024 (+30 exemplos de metas)

Definição de novos objetivos para si mesmo soa muito bem até que você realmente tenha que fazer um esforço para alcançá-las. 😅

E algumas delas podem ser vagas, exageradas planos de vida que achamos que são possíveis de alcançar.

Mas eles só nos deixam desapontados quando não conseguimos atingi-los.

Se estiver com dificuldades para estabelecer metas, não, você não é um fracassado.

Você só precisa definir metas semanais primeiro.

Neste artigo, explicaremos por que e como você deve definir metas semanais. Também listaremos as etapas de ação para atingi-las de forma consistente.

Bônus: Também lhe daremos uma lista de 30 ideias de metas semanais para se inspirar.

Vamos lá. 🚀

O que são metas semanais?

Metas semanais dividir uma meta maior em tarefas menores que você deseja realizar em uma semana.

Se você for iniciante na definição de metas, esse é um bom ponto de partida.

Por exemplo, digamos que você queira uma casa grande, dirigir um BMW de luxo ou ganhar um salário de seis dígitos.

Essas são ótimas ideias para uma meta de longo prazo . Mas não é possível atingi-los em uma semana.

Em vez disso, metas com foco semanal podem ser mais descontraídas e menos estressantes, o que torna muito mais fácil alcançá-las.

Por que definir uma meta semanal?

As metas semanais nos ajudam a acordar desse sono e a tomar medidas mensuráveis para atingir nossos objetivos de vida em um período definido.

Uma semana é longa o suficiente para realizar várias tarefas e fazer um progresso significativo em direção à sua meta maior.

No entanto, é curta o suficiente para ajustar suas ações se você se desviar um pouco do caminho.

No entanto, a maioria de nós dá pouca atenção a essas pequenas etapas e busca o objetivo maior sem nenhum roteiro. Mas se você as dividir, sua meta final se tornará mais gerenciável e alcançável.

Outra coisa boa de estabelecer metas semanais é que elas são flexíveis. 🤸‍♂️

Você pode ajustá-las e alinhá-las para cuidar de atividades ou problemas hábitos de trabalho que podem impedi-lo de atingir suas metas pessoais.

Por exemplo, definir metas semanais pode ser útil se você for um procrastinador. Você pode atribuir uma meta de curto prazo para cada dia e fazer as coisas diariamente em vez de se apressar no final da semana.

Além disso, a realização de metas semanais cria um impulso para o progresso e o motiva a seguir seu plano.

Se você está disposto a experimentar esse fantástico método de definição de metas semanais, aqui estão algumas ideias de metas semanais para você começar.

30 exemplos de metas semanais

De metas de carreira a foco no autocuidado, você pode definir metas semanais para todas as esferas da vida.

Se você ainda não decidiu em qual área se concentrar, aqui estão algumas ideias de metas semanais para ajudá-lo:

Metas de carreira

Quer crescer no trabalho e ficar à frente dos outros? 🌱

Experimente estas ideias de metas de carreira:

Aprenda o método Pomodoro de gerenciamento de tempo

Participe de um evento de networking para estabelecer novas conexões

Organizar sua caixa de entrada no trabalho

Participe de um curso de treinamento para melhorar suas habilidades

Cumpra seus prazos em tempo hábil

Metas financeiras

Economizar dinheiro está na lista de desejos de todos. 🧞‍♂️

Veja como você pode fazer isso com metas semanais:

Abrir uma conta de investimento

Evitar compras on-line por uma semana

Não comer fora por uma semana

Negociar o preço de sua próxima compra

Economizar dinheiro para o fundo de emergência

Metas de saúde e condicionamento físico

Não inveje aquele colega de trabalho ou amigo em forma. Em vez disso, comece a trabalhar com essas ideias de metas de condicionamento físico:

Dormir oito horas por dia

Beber água em vez de bebidas com gás

Ir à academia três vezes esta semana

Cozinhar em casa todas as suas refeições esta semana

Faça ioga três vezes por semana

Faça uma caminhada após o almoço ou jantar

Metas de autocuidado e saúde mental

Veja como você pode cuidar de si mesmo com metas semanais em meio a uma vida profissional agitada:

Faça uma pausa nas mídias sociais

Meditar por dez minutos todos os dias

Assistir a um episódio de FRIENDS 😉

Organize seu quarto

Leia um capítulo de um livro

Mantenha um diário de gratidão

Metas de relacionamento

Cultive seus relacionamentos com essas boas ideias de metas semanais:

Conversar com um velho amigo

Ligue para seus pais

Organizar uma noite de cinema com a família

Faça uma chamada de vídeo com um amigo próximo

Crie uma rotina de "tempo para nós" com seu parceiro

Metas divertidas

Quer experimentar algo novo?

Experimente um destes exemplos divertidos de metas semanais:

Enviar um presente inesperado para um amigo ou colega

Participar de uma aula de dança ou aprender a cozinhar

Ser voluntário em uma ONG (Organização Não-Governamental)

Criar uma nova lista de reprodução para a academia

Encontre sete coisas em seu armário para doar

Bônus:_ Metas SMART para alunos

Como atingir suas metas semanais

Tenha um foco semanal

Antes de começar a trabalhar em uma ideia semanal, decida sobre um foco semanal.

Seu foco semanal pode ser qualquer coisa, uma frase, uma citação ou um poema. Algo que inspire e dê a você a motivação para definir uma meta melhor.

Dedique um tempo específico toda semana para decidir seu foco semanal. O ideal é que seja antes do início da semana, provavelmente em um domingo à tarde ou à noite.

Use esse tempo para se destacar e pensar sobre o que você deseja alcançar na próxima semana.

Pode ser gerenciamento de projetos pessoais ou um objetivo profissional . Além disso, revise sua meta semanalmente com relação às suas metas mensais ou a uma meta trimestral .

Marque esse horário em seu calendário e tente se ater a esse regime semanal. A ideia aqui é transformar a definição de ideias de metas semanais em um hábito.

Use a estrutura de metas SMART

Para atingir suas metas, você precisa ter um objetivo SMART.

O objetivo Estrutura de metas SMART significa:

S específica : sua meta semanal deve ser clara e não vaga

específica sua meta semanal deve ser clara e não vaga M easurable : suas metas semanais devem lhe dar resultados tangíveis

easurable suas metas semanais devem lhe dar resultados tangíveis A ttainable : (atingível): a meta semanal de curto prazo deve ser realista e atingível. Você não quer estabelecer metas pessoais ou profissionais de longo alcance e se sentir um fracassado

ttainable (atingível): a meta semanal de curto prazo deve ser realista e atingível. Você não quer estabelecer metas pessoais ou profissionais de longo alcance e se sentir um fracassado Relevante : sua meta deve estar alinhada com seu foco semanal. Defina uma meta de curto prazo que o aproxime um pouco mais de sua aspiração

: sua meta deve estar alinhada com seu foco semanal. Defina uma meta de curto prazo que o aproxime um pouco mais de sua aspiração **Limitado no tempo: você deve ter um prazo para atingir suas metas semanais. Quando você define um prazo, isso o ajuda a se tornar mais proativo e a trabalhar mais para atingir suas metas pessoais

Por exemplo, em vez de dizer: "Vou aumentar minhas vendas esta semana," você poderia dizer: "Vou organizar dez demonstrações de produtos esta semana." 🙌

Isso lhe dará uma meta específica, mensurável e atingível. Ela é relevante para o objetivo de sua empresa de aumentar as vendas mensais. Além disso, você estabeleceu um prazo para essa meta, dando a si mesmo uma semana.

**Está se perguntando como as metas são diferentes dos objetivos?

Dê uma olhada em nossos detalhes_ metas vs. objetivos guia.

Escreva suas metas

Depois de ter um bom plano semanal usando a estrutura de metas SMART, você deve escrevê-lo.

_Por quê?

Isso tem a ver com suas ciência do cérebro .

Quando você pensa em suas metas semanais, geralmente usa o lado direito do cérebro associado à imaginação e à criatividade. Basicamente, você simplesmente imagina coisas.

Mas quando você escreve, você diz ao seu cérebro esquerdo (o lado lógico) que quer fazer algo a respeito. Isso "bate à porta" do seu subconsciente, o que o ajuda a criar um plano de ação.

Escrever metas também lhe dá a satisfação de marcar aquelas pequenas caixas em sua lista de verificação. ✅

Para escrever metas diferentes, você pode comprar uma agenda semanal sofisticada planejador ou organizador . Você também pode encontrar um modelo de agenda para impressão on-line. Melhor ainda, você pode usar uma ferramenta on-line de acompanhamento de metas.

Apenas certifique-se de ter acesso a esse planejador semanal ou ferramenta durante a semana.

Bônus:_ Modelos de cronograma

Divida uma meta maior

Para atingir sua meta maior, você deve dividi-la em metas menores e gerenciáveis. Isso facilita a realização.

Por exemplo, você poderia começar com uma meta trimestral e definir marcos para cada mês.

Em seguida, estabeleça metas semanais para avançar em direção a cada marco. Você pode até mesmo dividi-las ainda mais em metas diárias .

Mas quando você dividir as metas, certifique-se de que cada mini meta (seja semanal ou diária) esteja vinculada a uma meta maior. Isso o ajudará a pensar no panorama geral e a obter a motivação para atingir suas metas.

Mantenha-se responsável com a definição de metas

Se você tiver dificuldades para se manter no caminho certo, pode contar com um parceiro de responsabilidade. Pode ser o líder da sua equipe, o gerente ou até mesmo um amigo. 👯‍♀️

Para aqueles que trabalham sozinhos, você pode definir declarações de responsabilidade que o lembrem das metas da semana atual e da próxima. Essas declarações são itens de ação ou marcos com os quais você se compromete e conclui em um determinado período de tempo.

Certifique-se de que eles sejam específicos e mensuráveis para que você saiba quando atingiu o objetivo deles.

Outra maneira de manter a responsabilidade é usar um aplicativo de acompanhamento de metas.

Use uma ferramenta de controle de metas

Uma ferramenta de controle de metas como ClickUp pode ajudá-lo a manter-se firme e a atingir suas metas semana a semana.

O ClickUp é um dos mais bem avaliados software de gerenciamento de projetos usado por equipes e indivíduos para gerenciar suas metas pessoais ou metas profissionais semanais.

Ele oferece vários recursos de acompanhamento de metas que permitem definir metas mensuráveis, acompanhar o seu progresso e realizar uma revisão semanal.

De fato, no ClickUp nós estabelecemos metas semanais para dividir nosso metas de negócios em tarefas menores e realizáveis.

**Como fazemos isso?

Configurando cartões de pontuação semanais usando Metas no ClickUp.

Visualização de scorecards semanais e porcentagens de progresso na pasta Goal do ClickUp

Esses scorecards ajudam nossas equipes a dividir seu trabalho em etapas de ação menores e dão a elas um senso de propósito todos os dias. Cada membro da equipe define de quatro a cinco metas para saber o que precisa realizar naquele dia.

Os scorecards semanais também permitem que nossos gerentes de projeto saibam no que cada membro está trabalhando e se seus esforços culminam em nossas metas comerciais maiores.

Aqui estão alguns dos recursos de acompanhamento de metas do ClickUp que você também pode usar para atingir suas metas semanais:

Quem se beneficia com a definição de metas?

A definição de metas é uma ferramenta poderosa que pode beneficiar uma ampla gama de equipes e organizações. Embora a prática da definição de metas possa parecer simples, seu impacto pode ser significativo tanto para indivíduos quanto para grupos. Nesta seção, discutiremos os tipos de equipes que podem se beneficiar da definição de metas e como ela pode afetar positivamente seu desempenho.

Gerentes: Um dos principais beneficiários da definição de metas são os gerentes. A definição de metas fornece uma estrutura para planejamento e execução, permitindo que eles direcionem a equipe de forma eficaz para atingir objetivos específicos. Isso promove uma melhor tomada de decisões e, ao mesmo tempo, proporciona clareza sobre o que precisa ser realizado por cada indivíduo da equipe.

Proprietários de empresas: Para os proprietários de empresas, a definição de metas é fundamental para impulsionar o crescimento e o sucesso. Isso os ajuda a definir a direção de sua empresa e a estabelecer objetivos mensuráveis para acompanhar o progresso. Ao definir metas claras, os proprietários de empresas podem alinhar os esforços de sua equipe para alcançar marcos importantes que contribuem para o sucesso organizacional geral.

Comece a monitorar suas metas semanais com o ClickUp

Lembre-se de que sua meta semanal não precisa ser perfeita. Ela deve ser inteligente o suficiente para ajudá-lo a progredir um pouco na meta todos os dias.

Uma ferramenta inteligente de controle de metas, como o ClickUp, pode ser de grande ajuda nesse caso.

Desde a definição de todos os tipos de metas com scorecards semanais até a manutenção de um registro de suas tarefas com o Lembretes o ClickUp é aquele amigo que o ajudará em cada etapa do caminho.

Mas a melhor parte é que a maioria desses recursos está disponível gratuitamente !

Por que esperar então? Use o ClickUp gratuitamente para organizar suas metas semanais, e apostamos que ninguém poderá impedi-lo de fazer sua dança da vitória. 🕺