10 melhores plataformas de software CMS sem cabeça em 2024

Um sistema de gerenciamento de conteúdo é um dos mais importantes ferramentas de web design à sua disposição. Mas para criar a flexibilidade e a agilidade de que o conteúdo digital moderno precisa, os CMSs tradicionais geralmente não são suficientes.

É aí que um CMS headless entra na equação.

O CMS headless é um ferramenta de gerenciamento de conteúdo que separa o processo de criação de conteúdo das plataformas digitais nas quais você publicará esse conteúdo.

Isso pode parecer mais complicado do que um CMS tradicional, mas depois de examinar o conceito, você descobrirá que é uma maneira flexível de fornecer conteúdo e ativos digitais para preparar sua empresa para um futuro de sucesso!

O que é CMS sem cabeça?

Um CMS headless é um sistema de gerenciamento de conteúdo que ajuda você a gerenciar o conteúdo antes de publicá-lo em canais digitais específicos. Isso permite gerar e fornecer conteúdo estruturado que alimenta qualquer coisa, desde aplicativos móveis até experiências digitais, como quiosques e outros dispositivos da Internet das Coisas.

Para isso, o gerenciamento de conteúdo fica em um banco de dados separado do backend do seu site. Ele inclui uma camada de apresentação a partir da qual você exibe o conteúdo e o distribui para vários canais.

Às vezes, as pessoas usam nomes diferentes para um CMS sem cabeça, incluindo:

CMS desacoplado

Plataforma de dados abertos

Arquitetura sem cabeça

Interface de programação de aplicativos de conteúdo

Independentemente do nome, há vários benefícios do CMS headless que você deve considerar:

Ele distribui conteúdo para várias plataformas sem grandes ajustes

Oferece gerenciamento de conteúdo flexível e altamente personalizável que ainda inclui um editor de rich text

É um repositório de conteúdo que permite apresentar o conteúdo antes de publicá-lo em seu website, aplicativos móveis e outros locais

Oferece gerenciamento abrangente de ativos além do texto simples, incluindo gerenciamento de imagens

Oferece a capacidade de mudar rapidamente de um host da Web para outro sem precisar reestruturar o conteúdo

CMS tradicional vs. CMS sem cabeça

Tradicional, gerenciamento de projetos de sites tem se baseado em um CMS central no qual o programador constrói o site. Mas essa abordagem minimiza a flexibilidade, exatamente onde um CMS headless prospera.

Em um CMS tradicional, você cria conteúdo digital em um editor do tipo o que você vê é o que você obtém ou WYSIWYG, que é publicado diretamente no seu site.

Em comparação, um CMS sem interface ou desacoplado torna essa conexão menos direta. Você pode controlar o conteúdo antes de decidir onde publicá-lo, mantendo o DNA central desse conteúdo e, ao mesmo tempo, podendo personalizá-lo facilmente de acordo com as diferentes plataformas em que ele será publicado.

10 sistemas de gerenciamento de conteúdo sem cabeça em 2024

O CMS headless certo é bom para mais do que apenas reutilizar conteúdo. Aqui está uma lista de outros recursos e capacidades que os CMSs headless têm em relação aos CMSs tradicionais, o que, em última análise, beneficia toda a sua empresa.

1. Sanidade

Via Sanidade Como um sistema de gerenciamento de conteúdo sem cabeça de código aberto, o Sanity oferece aos desenvolvedores um grau de personalização que eles não encontrarão facilmente em outros lugares. Ao tratar o conteúdo como dados, o Sanity permite uma ampla análise de dados, criação de conteúdo e opções de distribuição.

O software intuitivo do Sanity permite colaboração em tempo real em toda a sua equipe, incluindo profissionais de marketing que gerenciam conteúdo e desenvolvedores que buscam personalizar e publicar conteúdo nas áreas certas. As integrações abrangentes permitem a transferência fácil para qualquer aplicativo desejado.

Melhores recursos da sanidade

Integrações diretas com geradores de sites estáticos, conectando-se diretamente a front-ends, como sites Jamstack, e simplificando o gerenciamento de módulos de conteúdo

A capacidade de visualizar qualquer conteúdo que o aplicativo armazena em um ambiente dinâmico para uma entrega perfeita de front-end

Arquitetura nativa da nuvem que simplifica o gerenciamento e a edição de conteúdo de qualquer local

Análise avançada de dados para otimizar seu desenvolvimento de conteúdo ao longo do tempo

Limitações de sanidade

Flexibilidade limitada em alguns módulos, o que torna mais difícil fornecer o mesmo conteúdo a vários canais

Uma curva de aprendizado íngreme, especialmente para empresas que não têm um grande conhecimento de desenvolvimento na equipe

Preços do Sanity

Gratuito

Pro: $99/mês por projeto

$99/mês por projeto Team: US$ 499/mês por projeto

US$ 499/mês por projeto Personalizado: Entre em contato para saber o preço

2. Strapi

Via Strapi O Strapi é uma plataforma de CMS sem interface líder do setor, e sua interface simples e total capacidade de personalização são evidentes. Essa plataforma 100% baseada em JavaScript permite experiências ricas em conteúdo que passam facilmente da camada de apresentação para os canais finais nos quais o conteúdo será veiculado.

Melhores recursos do Trapi

Interface intuitiva em todas as áreas, desde os editores de conteúdo até a camada de apresentação

Uma abordagem que prioriza o desenvolvedor, que começa simples e só se torna mais complexa conforme as funções do usuário

Uma comunidade ativa de usuários e desenvolvedores que fornece insights contínuos e instantâneos sobre a ferramenta e as soluções de CMS sem cabeça em geral

Atualizações frequentes que otimizam e aprimoram a capacidade de criar conteúdo headless continuamente

Limitações do Strapi

O plano gratuito vem com amplas limitações de recursos que dificultam o gerenciamento de conteúdo complexo e estruturado

Um editor WYSIWYG relativamente limitado que dificulta a transformação de conteúdo básico em experiências digitais mais imersivas

Preços da Trapi

Free e self-hosted

e Autohospedado para empresas: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Cloud pro: $99/mês

$99/mês Cloud team: $499/mês

$499/mês Cloud personalizado: Entre em contato para saber o preço

3. Contentstack

Via Pilha de conteúdo Especificamente adequado para ser uma plataforma CMS sem cabeça para empresas, o Contentstack não foge da complexidade. Também é ágil, ajudando as organizações a gerenciar o conteúdo de forma eficiente e com flexibilidade suficiente para todas as principais plataformas digitais.

Melhores recursos do Contentstack

Recursos de agendamento de conteúdo e repositório que permitem um gerenciamento de conteúdo mais abrangente

Extensa construção de APIs RESTful que simplificam a saída para uma ampla gama de interfaces gráficas de usuário

Função de pesquisa avançada de conteúdo e código para gerenciar ambientes digitais cada vez mais complexos

Uma abordagem de "quadro em branco" para criar o seu CMS headless, permitindo total personalização para equipes de desenvolvimento avançadas

Limitações do Contentstack

A falta de modelos dificulta a implementação da abordagem "blank slate" para equipes menores

O controle de versão não é totalmente completo, o que dificulta a colaboração em tempo real na plataforma

Preços do Contentstack

Início: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Grow: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Escala: Entre em contato para saber o preço

4. dotCMS

Via dotCMS o dotCMS ajuda as organizações e empresas que desejam publicar em várias plataformas a gerenciar e fornecer conteúdo digital. Fluxos de trabalho flexíveis e um editor robusto permitem que os criadores de conteúdo personalizem todos os tipos de conteúdo de acordo com suas preferências.

Melhores recursos do dotCMS

As possibilidades de hospedagem no local permitem mais flexibilidade em comparação com um CMS somente na nuvem

Os recursos de arrastar e soltar do editor de conteúdo permitem modelagem avançada de conteúdo e layouts de página

Um sistema de integração abrangente inclui a capacidade de combinar e integrar vários CMSs

Não há necessidade de desenvolvedores ou administradores de sistemas para fluxos de trabalho de implementação de conteúdo, o que simplifica o processo

limitações do DotCMS

A interface nem sempre é intuitiva e pode exigir um processo de integração mais longo

Alguns usuários relataram falhas ocasionais que impedem os fluxos de trabalho de gerenciamento de conteúdo

Preços do DotCMS

**Gratuito

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

5. Contentful

Via Com conteúdo Como uma solução de conteúdo como serviço, a Contentful tem o modelo perfeito de CMS sem interface. O software, sediado na Alemanha, é uma plataforma puramente sem cabeça, com os únicos aspectos centrais sendo a ferramenta de edição de conteúdo e a camada de apresentação que permitem que você envie seu conteúdo estruturado para qualquer front-end digital.

Melhores recursos do Contentful

Integrações avançadas que se estendem indefinidamente graças à construção baseada em API

Ampla medida de segurança de dados para manter seu conteúdo e código seguros

Modelos iniciais que permitem que até mesmo pequenas organizações criem e gerenciem conteúdo

Pesquisa personalizável com uma função de filtro que gerenciagrandes ecossistemas de conteúdo Limitações do Contentful

As visualizações de conteúdo são um pouco limitadas em comparação com os outros sistemas CMS sem cabeça de código aberto desta lista

Função de registro limitada que dificulta a reconciliação de alterações em grandes equipes

Preços do Contentful

**Gratuito

Básico: US$ 300/mês

US$ 300/mês Personalizado: Entre em contato para saber o preço

6. Kontent.ai

Via Kontent.ai Prometendo "controle total sobre o seu conteúdo", a Kontent.ai ajuda algumas das maiores marcas do mundo a criar experiências digitais por meio de uma plataforma CMS centralizada e sem interface. Seus amplos recursos de governança a tornam especialmente relevante para grandes organizações que adotam a abordagem headless.

Melhores recursos do Kontent.ai

Fornecimento de conteúdo omnicanal não apenas para vários canais, mas também para geradores de sites estáticos e vários sites

O Web Spotlight permite que os autores vejam exatamente como seu público consumirá o conteúdo em diferentes canais

Uma rara combinação de facilidade de uso para pequenas empresas e escalabilidade para grandes empresas

Arquitetura de microsserviços que torna o software mais rápido e mais enxuto do que a maioria das opções de CMS tradicionais e sem cabeça

Limitações do Kontent.ai

Algumas personalizações exigem mais tempo de desenvolvimento do que outros CMSs sem interface desta lista

Suporta somente inglês no backend, o que aumenta a dificuldade para algumas empresas internacionais

Preços do Kontent.ai

Desenvolvedor: Gratuito

Gratuito Escala: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

7. Magnolia

Via Magnólia O Magnolia, sediado na Suíça, é uma das opções mais antigas de CMS sem interface do mercado, mas não se deixe enganar por isso. Você obtém uma solução ágil que atende às necessidades comerciais modernas e em constante evolução.

Melhores recursos do Magnolia

Fluxos de trabalho integrados para gerenciar, organizar e publicar conteúdo, mesmo em equipes multifuncionais complexas

Controle de versão abrangente que simplifica a edição e a publicação de conteúdo

Opções de personalização de conteúdo para criar experiências digitais mais relevantes para seus usuários

Módulos de integração pré-construídos com as ferramentas Salesforce e Google Analytics, entre outras

Limitações do Magnolia

O Magnolia tem um editor visual relativamente limitado que, às vezes, pode tornar a portabilidade de conteúdo para diferentes plataformas um desafio

A desinstalação de módulos de conteúdo não é intuitiva e pode gerar confusão com módulos mais novos

Preços do Magnolia

CMS de código aberto: Gratuito

Gratuito DXP auto-hospedado: US$ 3.000/mês

US$ 3.000/mês DXP na nuvem: Entre em contato para obter preços

8. Bloomreach

Via Bloomreach A primeira plataforma CMS sem cabeça específica do setor nesta lista, a Bloomreach é um conjunto de produtos. O Bloomreach Experience Cloud, o Bloomreach Search & Merchandising e o Bloomreach Experience Manager permitem que os comerciantes de comércio eletrônico criem experiências on-line abrangentes e persuasivas.

Melhores recursos do Bloomreach

Bloomreach Experience Manager, que oferece uma solução de gerenciamento de conteúdo para otimizar experiências para seu público

Integração de automação de marketing que move seu público de plataformas estáticas para conversas imersivas

Modelos responsivos que aprimoram as experiências em todos os dispositivos

Bloomreach Academy, que é uma extensa base de conhecimento para usuários novos e existentes

Limitações do Bloomreach

Sobrecarga ocasional de dados devido ao número de eventos que o software pode criar

Difícil de implementar, com os recursos indo muito além e, às vezes, desviando a atenção das principais necessidades dos usuários típicos de CMS sem interface

Preços do Bloomreach

Engagement: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Discovery: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Content: Entre em contato para obter preços

9. Agility CMS

Via Agilidade CMS Afirmando ser a plataforma CMS sem cabeça mais rápida do mercado, o Agility CMS tem uma forte reputação a cumprir. Graças ao serviço de luvas brancas e ao gerenciamento avançado de conteúdo, ele talvez consiga satisfazer as grandes expectativas até mesmo dos criadores de conteúdo mais complexos.

Melhores recursos do Agility CMS

API de site de alta velocidade que agiliza o fornecimento de conteúdo

O gerenciamento completo de páginas combina partes do conteúdo em um único layout dentro da estrutura do CMS headless

O conteúdo compartilhado aumenta a eficiência ao publicar em mais de um canal

Integrações de comércio eletrônico que permitem que os comerciantes vendam melhor seus produtos on-line

Limitações do Agility CMS

A função de pesquisa limitada torna difícil encontrar conteúdo antigo

Pouca ou nenhuma assistência, como a falta de aviso ao fazer upload de arquivos, torna a entrega mais lenta

Preços do Agility CMS

Inicial: US$ 1.249/mês

US$ 1.249/mês Pro: $2.499/mês

$2.499/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

10. Butter CMS

Via CMS de manteiga O objetivo do Butter CMS é tornar-se a única plataforma de conteúdo de que os profissionais de marketing precisam. Você pode ver isso em todos os seus recursos, desde um sistema de lançamento rápido de conteúdo até painéis de marketing, oportunidades de personalização e muito mais.

Melhores recursos do Butter

Opções de agendamento de conteúdo que permitem que as empresas executem seu calendário de conteúdo com mais facilidade

Gerenciamento de ativos digitais por meio de uma biblioteca de mídia central que mantém o controle da sua marca

Um amplo marketplace que inclui integrações de aplicativos, modelos, conjuntos iniciais e muito mais

Criação de conteúdo baseado em componentes para criar páginas de destino dinâmicas e envolventes

Limitações do Butter

Alguns recursos limitados em comparação com outras opções de CMS headless nesta lista, incluindo a falta de capacidade de criar conteúdo interativo ou análise de conteúdo

Uma API às vezes retorna mensagens de erro que exigem um membro da equipe de suporte para serem resolvidas

Preços do Butter

Micro: $99/mês

$99/mês Startup: $199/mês

$199/mês Pequenas empresas: US$ 375/mês

US$ 375/mês Enterprise + Agency: Entre em contato para obter preços

Outras ferramentas para usar com seu CMS Headless

Mesmo o melhor CMS headless não resolverá de repente todas as suas preocupações de marketing. Você precisa de ferramentas adicionais que o ajudem a planejar, gerenciar e colaborar de forma eficaz com o seu conteúdo. E é aí que entra o ClickUp.

ClickUp

Emparelhe o ClickUp com seu CMS headless para obter um sistema avançado de gerenciamento de projetos e conteúdo

O ClickUp pode não ter um recurso específico de CMS sem interface, mas oferece todos os recursos avançados de que você precisa para que seu CMS sem interface seja realmente bem-sucedido. Como o melhor sistema gratuito software de gerenciamento de projetos no mercado, recursos como Docs, visualizações e modelos estão todos em um único hub para aprimorar sua estratégia de marketing e fluxo de trabalho de criação de conteúdo .

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp não se integra naturalmente a todas as opções de CMS sem interface desta lista, o que pode exigir a portabilidade manual do conteúdo para o banco de dados

As notificações podem ser difíceis de gerenciar quando o volume e a complexidade do projeto aumentam a frequência das notificações

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Planeje, gerencie e distribua conteúdo com o ClickUp

De muitas maneiras, adotar um CMS headless é o caminho para o futuro. Mas mesmo as melhores opções de CMS headless precisam de algumas peças de apoio para realmente ajudá-lo a obter sucesso no marketing de conteúdo.

É exatamente aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, embora certamente seja uma das melhores do mercado. É uma solução abrangente de gerenciamento de trabalho que oferece gerenciamento de tarefas, criação de conteúdo, modelos de desenvolvimento da Web, redação de IA e muito mais. Registre-se para obter uma conta gratuita hoje mesmo para ver como o ClickUp oferece suporte ao seu CMS headless desde o primeiro momento da implementação!