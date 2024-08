As 10 melhores alternativas e concorrentes do Speedwrite em 2024

O Speedwrite é uma ferramenta com tecnologia de IA para gerar conteúdo exclusivo. Ela funciona parafraseando qualquer trecho de texto, sobre qualquer tópico, para criar um texto 100% exclusivo. Ele segue as práticas recomendadas de redação para criar conteúdo de fácil leitura.

Desde sua criação, o Speedwrite conquistou muitos usuários entre estudantes, pesquisadores, redatores de conteúdo, redatores, especialistas em SEO e marketing.

Embora o Speedwrite seja, em todos os aspectos, uma excelente ferramenta, ele tem suas limitações e pode não ser adequado para todos. É por isso que é uma boa ideia se familiarizar com algumas das melhores alternativas e concorrentes do Speedwrite, compará-las e encontrar uma ferramenta que possa atender melhor às suas necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao Speedwrite?

Existem muitas Geradores de conteúdo de IA no mercado e todos eles parecem apresentar os mesmos recursos ou recursos semelhantes. Quando você explora suas páginas de destino, as coisas podem ficar confusas, pois todos eles prometem muito e pode ser difícil distinguir o que é realmente importante do que não é. Você deve procurar velocidade, originalidade ou ferramentas de colaboração? Um aplicativo móvel é um recurso essencial? Também existem alternativas gratuitas ao Speedwrite, mas elas são boas? Vamos descobrir os recursos que você deve procurar.

Facilidade de uso: Ao explorar as alternativas do Speedwrite, você definitivamente quer optar por uma solução fácil de usar. IA ferramentas de escrita deve ser fácil e agradável, e uma interface de usuário intuitiva e limpa é uma das condições para isso.

Verificação gramatical e ortográfica: Todo o objetivo do Ferramentas de escrita com IA é fazer com que elas façam o trabalho por você. Se você tiver que perder tempo controlando a gramática e a ortografia do resultado, é melhor escrever tudo sozinho.

Recursos avançados de edição: O ideal é que o gerador de texto que você escolher não se limite a produzir apenas texto. Ele deve oferecer recursos para tornar sua redação o mais eficiente possível. Esses recursos podem incluir processamento de linguagem natural, um contador de palavras, uma pontuação de legibilidade com análise e sugestões, sinônimos, formatos de tom e voz e assim por diante.

Integração e exportação: Se você for usar o gerador de texto para trabalhar, seja em marketing, vendas ou desenvolvimento de produtos se você estiver usando uma ferramenta de colaboração, talvez precise de algumas ferramentas de colaboração, bem como opções de exportação que permitam integrar perfeitamente o texto gerado à ferramenta de colaboração ou ao processador de texto que estiver usando. A integração com serviços de armazenamento em nuvem também é uma vantagem.

As 10 melhores alternativas ao Speedwrite para usar em 2024

Agora é hora de orientá-lo sobre os melhores spinners de conteúdo, reescritores de IA e outras alternativas ao Speedwrite no mercado atual.

via Copy.aiCopy.ai é outro excelente gerador de texto com IA que pode ser uma alternativa válida ao Speedwrite.

Projetado principalmente para redação e criação de conteúdo, o Copy.ai funciona processando as solicitações do usuário (que devem ser fornecidas juntamente com algum contexto para obter melhores resultados) para criar publicações exclusivas em blogs, e-mails, textos de vendas, textos de anúncios e conteúdo de mídia social que convertem.

No comércio eletrônico, ele pode dar uma impulso às vendas on-line criando descrições de produtos atraentes.

Como o ClickUp, ele também vem com modelos de conteúdo pré-fabricados, embora não sejam tantos e nem tão ricos quanto os do ClickUp.

O Copy.ai é uma ferramenta multilíngue que atualmente gera texto em mais de 29 idiomas.

Melhores recursos do Copy.ai

Pode produzir conteúdo em diferentes estilos e tons

mais de 90 ferramentas e modelos

Excelente suporte e central de ajuda

Interface de usuário limpa e intuitiva

limitações do #### Copy.ai

Pode exigir verificação de fatos

Ocasionalmente, fica mais lento

Não é ideal para conteúdo de formato longo

A saída de conteúdo de alta qualidade não é consistente

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro : uS$ 36/mês por usuário

: uS$ 36/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Copy.ai para obter o preço

Avaliações e críticas de Copy.ai

G2 : 4.8/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 55 avaliações)

Experimente estes *Alternativas ao copy.ai* !

3. Writesonic

via Writesonic Se você está procurando um gerador de texto automático voltado para as necessidades de marketing, não precisa procurar mais do que o WriteSonic.

Essa ferramenta de redação orientada por IA cria conteúdo pronto para SEO e sem plágio para blogs, e-mails promocionais e de divulgação, publicações em mídias sociais, anúncios e descrições de produtos. Ela é alimentada por GPT-4 e atualmente suporta 24 idiomas.

Graças à integração com o Surfer SEO, seu resultado é automaticamente otimizado por palavras-chave e facilmente ajustado, se necessário. Além disso, se você ficar sem ideias de conteúdo, a Writesonic tem uma ferramenta para inspirá-lo e ajudá-lo a começar.

Melhores recursos do Writesonic

Poderosa ferramenta de paráfrase para reescritas únicas e melhores que o original

Ferramenta de expansão de texto para quando você estiver com dificuldades para cumprir a contagem de palavras exigida

Modelos de anúncios do Facebook e do Google

Resumidor de conteúdo para resumir instantaneamente artigos longos

Integração perfeita com o Zapier

Limitações do Writesonic

O texto pode exigir uma verificação gramatical

O limite de conhecimento impede que ele escreva sobre os tópicos mais recentes

Não está entre as ferramentas mais baratas, em comparação com muitas outrasAlternativas ao Writesonic Preços da Writesonic

Teste gratuito

Pro: Entre $12,67/mês e $666/mês, com base no número de usuários e no número de palavras geradas por mês

Entre $12,67/mês e $666/mês, com base no número de usuários e no número de palavras geradas por mês Empresa: Entre em contato com a Writesonic para obter os preços

Classificações e avaliações da Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1.810 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.810 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.790+ avaliações)

4. Narração

via Narração Para redatores e criadores de conteúdo, Narrato é um nome que não requer nenhuma apresentação específica. Essa plataforma e mercado de redatores freelancers recentemente se voltou para a IA, adicionando um gerador de conteúdo à sua lista de recursos.

Além do assistente de conteúdo com IA, ele também permite que equipes e indivíduos gerenciem todo o seu fluxo de trabalho em um só lugar, diretamente na plataforma, e possui ferramentas avançadas de gerenciamento de equipes e colaboração para tornar o processo de criação de conteúdo o mais eficiente possível. As ferramentas de IA economizam muito tempo ao gerar resumos de conteúdo que os gerentes podem atribuir aos redatores e gerenciar todo o fluxo de trabalho por meio da plataforma. É um ótimo recurso para qualquer equipe que esteja se esforçando para para ser mais produtiva .

Melhores recursos do Narrato

Atribuição e acompanhamento fáceis de tarefas, com notificações, ações em massa e repositório de conteúdo

A ferramenta de IA gera ideias e resumos de conteúdo

O Narrato gera conteúdo pronto para SEO e de alto desempenho

Verificador de plágio integrado

Sugestões de legibilidade, gramática e estrutura de texto

Limitações do Narrato

Os recursos de mídia social são bastante básicos

Os relatórios precisam ser aprimorados

O Narrato poderia ter mais integrações para realmente se tornar uma solução completa

Preços do Narrato

Profissional: US$ 45/mês

US$ 45/mês Business : uS$ 95/mês

: uS$ 95/mês Personalizado: Entre em contato com a Narrato para obter preços

Classificações e avaliações do Narrato

G2: 4,8/5 (30 avaliações)

4,8/5 (30 avaliações) Capítulo: 4,9/5 (15 avaliações)

5. PalavraAi

via PalavraAi Esta é uma ferramenta simples e sem complicações projetada para otimizar a produção de conteúdo usando aprendizado de máquina e inteligência artificial para criar textos tão bons quanto os produzidos por humanos, se não melhores. Ela se baseia em recursos de reformulação, reescrita e reestruturação, o que significa que funciona melhor quando recebe uma parte inteira do texto para trabalhar.

Essa ferramenta também pode ajudar a melhorar seu conteúdo original, sugerindo maneiras de torná-lo mais legível, melhorar a clareza e dividir o texto em frases mais curtas e concisas.

Melhores recursos do WordAi

Garante a não detecção de conteúdo duplicado ou de IA

Excelente tempo de resposta

Graças à API nativa, você pode integrar facilmente suas reescritas ao seu fluxo de trabalho

Limitações do WordAi

É uma ferramenta de spinning de conteúdo, não adequada para a criação de conteúdo original e de alta qualidade

Recursos de edição de conteúdo muito básicos

Preços do WordAi

Mensal: US$ 57/mês

US$ 57/mês Anual: $27/mês

$27/mês Empresa: Pergunte ao Word.Ai sobre o preço

Avaliações e resenhas do WordAi

G2: 3,8/5 (18 avaliações)

3,8/5 (18 avaliações) Capterra: 4.1/5 (13 avaliações)

6. QuillBot

via QuillBot O QuillBot é outra ferramenta que não o ajudará a criar conteúdo novo e exclusivo, mas se você estiver procurando uma solução para acelerar a reescrita ou produzir peças de conteúdo semelhante, ele pode ser uma alternativa interessante do Speedwrite que merece sua atenção.

Além da ferramenta Paraphraser, esse reescritor de artigos também apresenta um verificador gramatical, um verificador de plágio, uma ferramenta de co-escrita e um resumo de conteúdo. O gerador de citações é um recurso interessante que pode ajudar a adicionar citações precisas e verificadas em pouco tempo.

O QuillBot é uma ferramenta baseada na Web e tem uma extensão para o Chrome, o que é muito conveniente. A codificação por cores do conteúdo parafraseado ajuda a acompanhar suas alterações, para que você não se repita durante o processo de redação.

Melhores recursos do QuillBot

Tem uma variedade de modos, do formal ao criativo, incluindo fluência

Funciona em mais de 23 idiomas

Tesauro integrado para alternar com sinônimos

Suporta vários idiomas

A extensão do Chrome funciona no Google Docs

Limitações do QuillBot

Como muitosAlternativas ao QuillBotele não cria conteúdo original

Resultados limitados mesmo com planos pagos (por exemplo, 6.000 palavras no Summarizer, 4 sinônimos)

Pode apresentar falhas

Uma das poucas ferramentas gratuitas desta lista

Preços do QuillBot

Básico: Plano gratuito

Plano gratuito Premium: $9,95/mês

Classificações e avaliações do QuillBot

Capterra: 4,6/5 (118 avaliações)

4,6/5 (118 avaliações) Trustpilot: 3.2/5 (96 avaliações)

7. Paraphraser.io

via Paraphraser.io O Paraphraser.io é outra solução simples, direta e sem complicações para a criação de conteúdo original e sem plágio com base no que você fornecer. Essa alternativa gratuita ao Speedwrite pode parafrasear com precisão qualquer tipo de texto em meros segundos e pode ser útil quando você precisar de um spinner de conteúdo simples e rápido.

É muito fácil de usar, tem uma interface on-line intuitiva e promete ajudar a evitar conteúdo duplicado.

O gerador de paráfrases tem seis modos: Fluency (fluência), Standard (padrão), Creative (criativo), Word Changer (trocador de palavras), Shorten (encurtar) e Smarter (mais inteligente), o que permite muita flexibilidade em termos do tom do resultado.

Melhores recursos do Paraphraser.io

Ferramenta rápida, econômica e fácil para parafrasear conteúdo e criar um texto exclusivo

Possui APIs sem armazenamento de dados e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Promete parafraseamento em nível humano

Uma das poucas alternativas gratuitas do Speedwrite nesta lista

Limitações do Paraphraser.io

Interface de usuário com muitos anúncios

Nem sempre confiável em termos de originalidade

Plano gratuito muito limitado em suas ferramentas de redação

Não há feedback ou avaliações de usuários suficientes

Preços do Paraphraser.io

Gratuito

Semanal : uS$ 7/semana

: uS$ 7/semana Mensal : $20/mês

: $20/mês Anualmente: uS$ 60/ano

Avaliações e resenhas do Paraphraser.io

Trustpilot: 3,7/5 (8 avaliações)

3,7/5 (8 avaliações) Não há avaliações G2 ou Capterra disponíveis

8. SpinBot

via SpinBot Entre as alternativas gratuitas do Speedwrite, o SpinBot se destaca da concorrência por sua simplicidade. Desenvolvido para fazer exatamente o que o nome sugere, o SpinBot ajuda você a aumentar sua produção rapidamente, reformulando ou girando seu texto.

É uma boa opção para marcas e empresas que tentam aumentar a visibilidade na Web por meio do marketing de conteúdo, e também pode ser útil para estudantes e pesquisadores.

Melhores recursos do SpinBot

Recurso Summarizer adicionado recentemente

Tem uma ferramenta de verificação gramatical separada, bem como sugestão de sinônimos

Funciona muito rapidamente e pode processar vários idiomas

O plano gratuito o diferencia de outras ferramentas de parafraseamento alternativas do Speedwrite

Limitações do SpinBot

A ferramenta é muito básica em comparação coma maioria das alternativas do Spinbot e não pode produzir conteúdo criativo ou original

O texto gerado pode precisar de verificação de plágio com suas ferramentas de inteligência artificial

Embora não haja limite de sessões, o texto fornecido não deve exceder 10.000 palavras

Preços do SpinBot

**Gratuito

SpinBot ratings and reviews

Trustpilot: 4/5 (6 avaliações)

4/5 (6 avaliações) Não há avaliações G2 ou Capterra disponíveis

9. Sobrescrito

via Sobrescrever Embora não seja exatamente uma ferramenta de geração de texto, mas sim uma ferramenta de assistente de redação alimentado por inteligência artificial o Outwrite ainda é uma alternativa sólida, paga ou gratuita, ao Speedwrite para os interessados em usar o aprendizado de máquina para aprimorar sua redação.

Essa solução semelhante ao Grammarly apresenta uma ferramenta de paráfrase e um verificador gramatical e ortográfico, e também pode ajudar com estilo e estruturação. A versão gratuita é bastante básica e ajuda apenas com gramática e ortografia, enquanto os planos pagos oferecem mais recursos, incluindo sugestões estruturais e de estilo e ferramentas de escrita com verificador de plágio.

Outwrite best features

Integra-se a qualquer processador de texto (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Suporte para inglês, francês e espanhol

Insights e estatísticas de legibilidade e estilo

Ferramentas de paráfrase disponíveis nessa alternativa ao Speedwrite

Limitações do Outwrite

Os recursos premium são bastante caros

Alguns problemas de inconsistência

Reclamações sobre o atendimento ao cliente

Preços de outwrite

Gratuito

Pro: US$ 8,95/mês por usuário

US$ 8,95/mês por usuário Teams: US$ 7,95/mês por usuário

Classificações e avaliações de outwrite

G2: 4,3/5 (15 avaliações)

4,3/5 (15 avaliações) Capterra: 4,2/5 (22 avaliações)

10. Frase

Via Frase Frase.io é um ferramenta inovadora de IA projetada para otimizar a criação de conteúdo e a estratégia de otimização de mecanismos de pesquisa. Ela fornece resumos detalhados de conteúdo, responde a perguntas sobre seu conteúdo e fornece insights acionáveis para melhorar sua classificação de SEO.

Com sua capacidade de analisar o conteúdo da Web com melhor desempenho, o Frase.io é uma ferramenta inestimável para a criação de conteúdo ferramenta de parafraseamento e reescritor de artigos para criar conteúdo que repercuta em seu público-alvo. Ele vem com um verificador gramatical e está se tornando uma das alternativas mais populares do Speedwrite.

melhores recursos do #### Frase

Ferramenta de paráfrase integrada que usa três estilos diferentes para escrever resumos de conteúdo

Suas ferramentas de escrita com IA também podem gerar seções ou fragmentos de texto, que podem incluir desdepropostas de projetos a seções de perguntas frequentes em seu site

Fácil de compartilhar um documento PDF somente para leitura ou um documento completo por meio da plataforma (não é necessário usar o Microsoft Word ou o Google Docs)

Limitações da Frase

Para gerar mais de 4.000 palavras, o Pro Add-On vem com uma assinatura mensal de US$ 35

A ferramenta poderia melhorar sua precisão na geração de palavras-chave de SEO e recomendações baseadas em SERP

Ao contrário de outras ferramentas de IA, ela não oferece uma versão verdadeiramente gratuita

Embora o reescritor de artigos possa trabalhar em vários idiomas, ele funciona melhor em inglês

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99 por usuário por mês

US$ 14,99 por usuário por mês Basic: US$ 44,99 por usuário por mês

US$ 44,99 por usuário por mês Equipe: $114,99 (3 usuários e $25 por mês para membros adicionais da equipe)

Avaliações de clientes da Frase

G2: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

4,9/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: N/A

ClickUp: The Ultimate Paraphrasing and Rewriting Tool (A ferramenta definitiva de parafraseamento e reescrita)

Ao finalizarmos nossa exploração das alternativas do Speedwrite, uma ferramenta se destaca das demais: ClickUp.

O ClickUp é a melhor alternativa ao Speedwrite porque facilita para os redatores de conteúdo gerar novas ideias, acompanhar o ritmo da produção de conteúdo de concorrentes maiores e ainda manter seus calendários de conteúdo organizados e funcionando. Os dias de luta contra a redundância e a repetição acabaram; com o ClickUp AI, você produzirá conteúdo novo e envolvente de forma consistente.

Experimente ClickUp hoje para descobrir por que ele não é apenas uma alternativa ao Speedwrite; é sua próxima etapa para obter eficiência e eficácia superiores de conteúdo.