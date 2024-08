Testamos as 10 melhores ferramentas de detecção e verificação de IA em 2024

Há dois lados no uso cada vez mais difundido da inteligência artificial (IA) na criação de conteúdo. Por um lado, a IA é como um assistente que cria conteúdo de qualidade em um piscar de olhos, economizando muito tempo que pode ser investido em outros projetos valiosos. Mas nem tudo é arco-íris e borboletas - a geração de conteúdo com IA tem suas falhas.

Além de ser potencialmente antiético, o conteúdo gerado por IA pode não ser confiável e ser totalmente impreciso.

Como Ferramentas de IA se tornam mais avançadas, identificar o conteúdo criado por elas se torna cada vez mais desafiador. É aí que entram as ferramentas de detecção de IA - elas analisam textos e imagens para descobrir se foram criados por um ser humano ou por uma IA. 🕵️

Neste artigo, apresentaremos a você os 10 melhores detectores de conteúdo de IA do mercado para ajudá-lo a distinguir entre conteúdo gerado por humanos e por IA.

O que é software de detecção de IA?

Uma ferramenta de detecção de IA analisa o conteúdo para identificar tendências e padrões que o qualificam como gerado por humanos ou por IA. Ao analisar textos, os detectores de conteúdo de IA procuram por falta de profundidade e criatividade, repetição de determinadas palavras e frases, comprimentos de frases específicos ou informações imprecisas ou desatualizadas.

No caso de imagens ou vídeos, as ferramentas de detecção de IA examinam elementos como objetos, poses ou caracteres escritos para determinar sua origem. 🔎

As ferramentas usadas para detecção de IA são apoiadas por uma tecnologia avançada, mas é importante mencionar que elas nem sempre são precisas. Elas podem cometer um erro, portanto, você não deve se precipitar e confiar cegamente em uma ferramenta.

Como escolher o melhor verificador de detecção de IA para suas necessidades

Há muitos peixes de detecção de IA no mar - como você pega um de qualidade? Se você quiser uma ferramenta que atinja o ponto ideal entre funcionalidade, facilidade de uso e confiabilidade, procure as seguintes características:

Suporte a modelos de vários idiomas: Ela deve ser capaz de captar textos gerados por IA criados em GPT-3, GPT-4, Bard, Claude e outros modelos Precisão: O detector de IA correto deve ter o mínimo de falsos positivos e negativos e oferecer resultados confiáveis Escalabilidade: Ele deve ser capaz de analisar grandes itens de dados sem comprometer a precisão Personalização: O detector de IA deve permitir que você personalize o processo de análise para se concentrar em critérios específicos que se alinham às suas necessidades Opções de relatório: O detector de conteúdo de IA deve fornecer uma visão geral do seu histórico de análise e permitir que você identifique tendências que possam potencialmente alimentar o aprimoramento do seu conteúdo Compatibilidade entre plataformas: Ele deve funcionar igualmente bem em vários sistemas operacionais e dispositivos

10 melhores ferramentas de detecção de IA para capturar conteúdo gerado por IA em 2024

Analisamos dezenas de ferramentas de detecção de IA e selecionamos as 10 principais que se destacam por sua confiabilidade, boas avaliações e recursos fantásticos. Dê uma olhada nelas e veja qual ferramenta se alinha às suas necessidades e oferece mais benefícios.

1. Copyleaks - Melhor para uso em nível empresarial

Via: Copyleaks Procurando uma solução de detector de IA para sua empresa? O Copyleaks é exatamente o que você precisa: a ferramenta oferece análise em nível de frase, cobertura total do modelo (incluindo Bard e GPT-4) e confiabilidade impressionante.

De fato, esse detector de IA tem uma precisão de 99,1% e uma taxa de falsos positivos de 0,2% em conteúdo gerado por IA

Como o Copyleaks analisa os textos frase por frase, ele fornece informações precisas sobre quais partes foram escritas por humanos e quais são textos potencialmente escritos por IA. Você pode até ver as seções parafraseadas por IA.

O Copyleaks entende 30 idiomas, portanto, é uma excelente ferramenta para empresas multinacionais. Além disso, ele pode analisar o código-fonte, o que o torna uma opção fantástica para equipes de programação e desenvolvimento de software.

Melhores recursos do Copyleaks

Análise em nível de frase

Cobertura total do modelo

precisão de 99,1% (relatada pelo próprio usuário)

Compatível com 30 idiomas

Limitações do Copyleaks

A visualização dos resultados pode ser lenta em comparação com algumas ferramentas de detecção de conteúdo de IA

Não há opção para excluir determinadas partes de um texto

Preços do Copyleaks

uS$ 9,16/mês para 1.200 páginas (cada página cobre até 250 palavras de conteúdo digitalizado)

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Copyleaks

G2 : 4.8/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.8/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

2. ZeroGPT - Melhor para suporte em vários idiomas

Via: ZeroGPT Se o que você quer é conveniência e simplicidade, o ZeroGPT pode ser o caminho a seguir para detectores de IA.

A plataforma oferece inúmeras vantagens que a tornam atraente. Por exemplo, a ZeroGPT oferece suporte a vários idiomas, incluindo inglês, francês, indonésio, alemão e hindi. Isso o torna adequado para educadores e equipes de conteúdo em todo o mundo para detectar textos gerados por IA e entender outros conteúdos de IA.

Outro recurso interessante que você terá com essa plataforma é a API ZeroGPT, que pode ser usada para incorporar a ferramenta em outros aplicativos e programas e aproveitar a detecção de conteúdo de IA em tempo real.

Ao analisar um conteúdo com a ferramenta, você obterá as porcentagens que representam as chances de ele ter sido escrito por um ser humano ou gerado por IA/GPT. Ao rolar a tela para baixo, você verá partes do texto que parecem ter sido geradas por IA destacadas em amarelo.

Melhores recursos do ZeroGPT

A API do ZeroGPT pode ser usada de forma semelhante a outras APIsFerramentas de escrita de IA* Suporte a vários idiomas no conteúdo gerado por IA

Sem custos ocultos ou limites de quantidade de texto que você pode analisar

Limitações do ZeroGPT

Não há opção de anexar arquivos para análise no detector de conteúdo

A interface pode parecer desatualizada para alguns usuários

Preços do ZeroGPT

Gratuito

ZeroGPT ratings and reviews

Sem comentários

3. Winston AI - Melhor para reconhecimento óptico de caracteres

Via: Gowinston O Winston AI é um detector de conteúdo de IA fácil de usar com um painel de controle intuitivo. Ele analisa seu texto em profundidade e exibe a probabilidade baseada em porcentagem de ser um conteúdo gerado por IA.

A plataforma suporta vários tipos de arquivos - você pode copiar e colar seu texto ou carregar um arquivo docx, .jpg ou .png. O Winston AI possui tecnologia de ponta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) que permite ler textos de imagens e até mesmo lidar com textos manuscritos com facilidade.

O detector de IA tem uma taxa de precisão declarada de 99,6%. Além de mostrar a probabilidade geral de um texto ser conteúdo gerado por IA, o Winston AI fornece uma avaliação frase a frase, permitindo que você se aprofunde e identifique áreas problemáticas.

Atualmente, o Winston AI é compatível com os idiomas inglês, alemão, espanhol e francês.

Melhores recursos do Winston AI

Apresenta tecnologia OCR

Processa textos manuscritos

Avaliação frase a frase

Interface do detector de IA fácil de usar

Suporte a vários idiomas

Uma das poucas opções gratuitas de detector de conteúdo de IA nesta lista

Limitações de IA da Winston

A opção de relatório poderia se beneficiar de melhorias

Relativamente menos idiomas suportados em comparação com os concorrentes

Preços do Winston AI

Gratuito

Essencial : uS$ 12/mês para até 80.000 palavras

: uS$ 12/mês para até 80.000 palavras Avançado: $19/mês para até 200.000 palavras

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Winston AI classificações e resenhas

Capterra: 4/5 (menos de cinco avaliações)

4. Crossplag - O melhor para detecção de plágio

Via: Placa cruzada O Crossplag é uma ferramenta popular de detecção de plágio. Um de seus recursos mais recentes é o detector de conteúdo de IA, que usa algoritmos de aprendizado de máquina para identificar com precisão a origem de um texto e informar se ele é gerado por IA ou por humanos.

O detector de IA é treinado para reconhecer os padrões presentes em textos escritos por humanos. O Crossplag identifica os desvios desses padrões e exibe porcentagens que indicam as chances de seu texto ter sido criado por IA.

Usar a ferramenta é muito fácil - tudo o que você precisa fazer é copiar e colar seu texto, pressionar "Check" (Verificar) e deixar o Crossplag fazer sua mágica. 🪄

Melhores recursos do Crossplag

Fácil de usar

Rápido

Treinado com mais de 1,5 bilhão de parâmetros para máxima precisão

Limitações do Crossplag

Falta de gráficos na interface

O inglês é o único idioma suportado

Preços do Crossplag

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Crossplag

G2: 4.6/5 (menos de 5 avaliações)

5. GLTR - Melhor para usuários experientes em tecnologia:

Via: GLTR GLTR (abreviação de Giant Language Model Test Room) é uma ferramenta de detecção de IA desenvolvida pelo MIT-IBM Watson AI Lab e pela HarvardNLP. Ela permite que você realize uma análise forense de um texto para determinar se ele foi criado por IA.

Com base na tecnologia GPT-2, a ferramenta analisa cada palavra para identificar a probabilidade de a IA predizê-la. Para isso, ela se concentra no contexto antes da palavra em questão e na probabilidade de a IA gerar uma sequência específica de palavras.

Portanto, se o GLTR estimar que as ferramentas de IA geralmente geram a palavra na qual você está interessado e a palavra anterior a ela juntas, ele a sinalizará.

Se a palavra que você está analisando estiver entre as 10 principais previsões de IA, o GLTR a colorirá de verde. Para as 100 principais previsões, você verá a cor amarela, e para as 1.000 principais previsões, a palavra será vermelha. Tudo acima de 1.000 é violeta.

Simplificando, se um texto for predominantemente verde, há uma grande chance de ter sido gerado por IA.

melhores recursos do #### GLTR

Oferece uma análise de texto detalhada em sua IAferramentas de escrita* Codifica o texto por cores para facilitar a navegação

Avalia a posição das palavras para determinar se a IA foi usada

Limitações do GLTR

Feito em 2019, portanto, pode não ser eficiente para tecnologias mais recentes

A interpretação dos resultados pode ser um desafio para usuários iniciantes

Preços do GLTR

Gratuito

Avaliações e resenhas do GLTR

Nenhuma avaliação

6. Content at Scale - Melhor para profissionais de marketing de conteúdo

Via: Contentatscale.ai O detector de IA do Content at Scale oferece uma maneira direta e simples de avaliar um texto e determinar se ele foi criado por humanos, IA ou uma combinação de ambos.

A ferramenta foi treinada com postagens de blog, ensaios, entradas da Wikipedia e milhares de artigos para exibir resultados confiáveis e precisos. Ela pode identificar se um texto foi gerado pelo ChatGPT, Bard, Claude e outras ferramentas.

Quando você executa a análise, a ferramenta codifica por cores o texto para indicar quais partes provavelmente foram geradas por IA e quais foram escritas por humanos. A cor verde significa que seu texto é de origem humana, enquanto a cor vermelha é alarmante e sugere que a IA fez a "escrita" As cores amarela e laranja indicam que seu texto pode precisar ser reescrito para não soar robótico e para garantir a segurança.

Content at Scale melhores recursos

Resultados fáceis de interpretar

Oferece uma opção para reescrever o texto da IA para parecer humano

Analisa cada frase

Limitações do Content at Scale

As reescritas de IA nem sempre são confiáveis

Os resultados podem não ser claros

Preços do Content at Scale

**Gratuito

Versão Pro: uS$ 49/mês

Content at Scale classificações e comentários

Nenhuma avaliação

7. Originality.ai - Melhor solução dois em um

Via: Originalidade.ai O Originality.ai é uma solução dois em um - ele apresenta um detector de IA E um verificador de plágio. Ele pode detectar textos criados pelo ChatGPT, Bard e outras ferramentas de IA conhecidas com uma precisão notável.

O Originality.ai é ideal para equipes, graças às suas opções inovadoras, como adicionar colegas de trabalho à plataforma, visualizar o histórico de verificações e compartilhar resultados. Ele é voltado principalmente para agências de marketing de conteúdo e SEO, mas qualquer pessoa que queira garantir que seu conteúdo seja livre de IA pode usá-lo.

Além do detector de IA e do verificador de plágio, o Originality.ai oferece testes gratuitos de legibilidade para ajudá-lo a criar conteúdo fácil de digerir e envolvente.

Melhores recursos do Originality.ai

Detector de IA e verificador de plágio combinados

Relatórios compartilháveis

Opções colaborativas

Testes de legibilidade

Limitações do Originality.ai

Opções limitadas no modelo de preços de pagamento conforme o uso

Vários usuários relataram resultados imprecisos

Preços da Originality.ai

Pagamento conforme o uso : Pagamento único de US$ 30 por 3.000 créditos (um crédito corresponde a 100 palavras)

: Pagamento único de US$ 30 por 3.000 créditos (um crédito corresponde a 100 palavras) Assinatura básica: uS$ 14,95/mês por 2.000 créditos (cada crédito adicional custa US$ 0,01)

Originality.ai avaliações e comentários

Caça ao produto: 2.9/5 (20+ avaliações)

8. Undetectable.ai - Melhor para humanizar o conteúdo de IA

Via: Indetectável.ai O Undetectable.ai é uma ferramenta exclusiva com duas funções importantes. Ela permite que você examine seu texto e identifique o conteúdo de IA, mas também permite que você "humanize" partes geradas por IA e evite que seu conteúdo seja sinalizado. 🚩

Usar a plataforma é muito fácil: cole o texto na caixa fornecida e pressione o botão Check for AI. Você pode personalizar a legibilidade e a finalidade direcionadas para garantir que a ferramenta entenda sua intenção.

Se os resultados indicarem que algumas partes do seu texto são geradas por IA, pressione Humanizar para transformá-las em conteúdo que pode potencialmente ignorar outros detectores de IA.

Melhores recursos do Undetectable.ai

Detector de conteúdo de IA e humanizador de texto

Suporta até 10.000 caracteres por vez

Fácil de usar

Reconhece texto de GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Limitações do Undetectable.ai

Alguns usuários acham o preço muito alto

A interface pode parecer desatualizada

Preços do Undetectable.ai

Gratuito (opções limitadas, sem humanizador de texto)

(opções limitadas, sem humanizador de texto) Anual : uS$ 5/mês para 10.000 palavras - pode ser personalizado

: uS$ 5/mês para 10.000 palavras - pode ser personalizado Para empresas: Entre em contato para obter preços

Undetectable.ai avaliações e comentários

Caça ao produto : 5/5 (menos de 10 avaliações)

: 5/5 (menos de 10 avaliações) G2: 5/5 (menos de 5 avaliações)

9. Writer - Melhor pela simplicidade e facilidade de uso

Via: Writer.com Procurando um detector de conteúdo de IA simples e gratuito, sem sinos e apitos? O Writer preenche todos os requisitos e combina uma interface simples com uma funcionalidade avançada.

Sua única tarefa é copiar e colar o texto que deseja digitalizar e selecionar "Analyze text" O Writer avaliará o conteúdo e exibirá uma porcentagem que mostra se o texto é gerado por humanos ou por IA.

Há também uma opção para adicionar um URL e analisar a origem de seu conteúdo.

Lembre-se de que o número máximo de caracteres que essa ferramenta prática suporta é 1.500, portanto, talvez seja necessário executar várias análises consecutivas para verificar um texto grande.

melhores recursos do #### Writer

Simples de usar

Pode analisar o conteúdo por meio de URLs

Oferece um verificador gramatical gratuito

limitações do #### Writer

Não colorecódigo AI- e frases geradas por humanos

Nenhuma opção para carregar arquivos de texto ou imagens para análise

preços do #### Writer

**Gratuito

Writer ratings and reviews

Sem comentários

10. Hugging Face - Melhor para suporte à comunidade

Via: Cara de abraço A Hugging Face é uma comunidade de IA em que os usuários unem forças para trabalhar e discutir modelos, conjuntos de dados e aplicativos. Não é nenhuma surpresa que a plataforma ofereça um detector de conteúdo de IA de qualidade que permite que você examine seus textos e verifique sua originalidade.

O detector classifica o conteúdo como real (gerado por humanos) ou falsificado (gerado por IA) e exibe os resultados em pontos decimais, o que é divertido e refrescante para usuários experientes em tecnologia.

Se você não gostar desse formato, role até a parte inferior da página do detector de conteúdo Hugging Face AI e clique na recomendação para obter uma melhor experiência do usuário.

Melhores recursos do Hugging Face

Excelente para usuários experientes em tecnologia

Suporte da comunidade

Código aberto

Limitações do Hugging Face

Usuários sem experiência em tecnologia podem não achar útil

Os resultados não são tão claros quanto os de outros detectores de conteúdo de IA

Preços do Hugging Face

**Gratuito

Avaliações e resenhas de Hugging Face

Sem comentários

Outras ferramentas de IA

As ferramentas de IA que apresentamos funcionam evitando o uso indevido da IA, enquanto outras se esforçam para aproveitar todo o seu potencial para torná-lo mais produtivo. Um exemplo perfeito do último grupo é o ClickUp, que permite que você otimizar os fluxos de trabalho gerenciar documentos, aumentar a colaboração e despertar seu lado criativo. Vamos ver como! 🖌️

Usando o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

O ClickUp é um popular gerenciamento de projetos e tarefas a *plataforma com dezenas de opções para colaboração perfeita da equipe, monitoramento do progresso, gerenciamento de documentos e organização da carga de trabalho. Mas vamos deixar isso de lado e nos concentrar na primeira classe da plataforma assistente de redação - IA do ClickUp .

O ClickUp AI é o poderoso aliado de que você precisa quando lhe falta inspiração (ou tempo) para redigir um e-mail, uma postagem de blog, um contrato, uma oferta, um artigo de jornal ou qualquer tipo de texto. É sua passagem para a terra do conteúdo perfeitamente elaborado!

Para entender as impressionantes funcionalidades do assistente de redação, precisamos mencionar outro recurso de destaque do ClickUp: o Documentos do ClickUp . Use-o para criar, editar, compartilhar e gerenciar seus documentos em um só lugar. Pense nele como um armário de arquivos virtual onde tudo é meticulosamente organizado e fácil de encontrar. 🗄️

ClickUp AI e ClickUp Docs em ação

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI e o ClickUp Docs trabalham juntos para proporcionar a melhor experiência de usuário que se possa imaginar. Digamos que você precise escrever um e-mail para um cliente. Você abrirá um ClickUp Doc e digitará "/ai" Em seguida, pressione "AI tools" e selecione o primeiro prompt: Write an email. Você só precisa digitar o nome do cliente, o objetivo, os pontos de discussão e o tom de voz desejado, e o ClickUp gerará o e-mail perfeito em segundos.

O ClickUp AI não é apenas um gerador de conteúdo -ele pode ajudar você:

Não tenho certeza de como obter os benefícios disso Ferramenta de escrita de IA ? os modelos ClickUp vêm em seu socorro! 🦸

A plataforma oferece mais de 1.000 modelos para diferentes finalidades, de gerenciamento de fluxos de trabalho para tempo de rastreamento . Você vai adorar especialmente o que apresentam prompts de IA específicos para cada função -eles vêm com instruções prontas que você cola em ferramentas como o ChatGPT para gerar as respostas desejadas.

melhores recursos do #### ClickUp

Assistente de redação com IA

Facilita o brainstorming, a geração de conteúdo, o resumo e a edição

ClickUp Docs-agerenciamento centralizado de documentos e o local perfeito para explorar as funcionalidades do ClickUp AI

Alta capacidade de personalização - forneça as diretrizes que tornam o ClickUp AI mais eficiente e direto ao ponto

Oferece uma rica biblioteca de modelos

Limitações do ClickUp

As inúmeras opções da plataforma podem parecer esmagadoras no início

O suporte de IA para o aplicativo móvel não está disponível (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

Assuma o controle do seu conteúdo com detectores de redação de IA

Se você usar ferramentas de detecção de conteúdo com IA ou uma plataforma que ofereça um assistente de redação com IA robusto, você se colocará no comando e garantirá que seu conteúdo seja original, relevante, envolvente e fácil de ler.

Com o ClickUp, você obtém muito mais do que uma ferramenta de redação - você obtém um projeto e plataforma de gerenciamento de tarefas e um fantástico controle de tempo, colaboração em equipe , organização e gerenciamento de documentos para citar algumas opções. Registre-se no ClickUp e explore tudo o que ele tem a oferecer!