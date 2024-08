10 modelos de coleta de requisitos ágeis em Excel e ClickUp

Nem todos os que vagam estão perdidos, mas aqueles que entram em produção sem entender completamente os requisitos tendem a se desviar do curso! 🧭

Os requisitos do projeto são a base do planejamento e da execução contínuos. Com um sistema adequado de coleta e gerenciamento, você pode dominar esse processo e garantir melhores resultados sem nenhum esforço adicional.

Para começar, confira nossa lista de 10 modelos favoritos de levantamento de requisitos. Eles simplificam um processo que, de outra forma, seria complicado, garantindo a rastreabilidade e o alinhamento durante todo o ciclo de vida do projeto.

O que é um modelo de levantamento de requisitos?

O levantamento de requisitos significa documentar o que é necessário para o produto ou projeto em que você está trabalhando.

Um modelo de levantamento de requisitos é uma estrutura ou um sistema pré-construído que ajuda um gerente de projeto a gerenciar esse processo e as tarefas envolvidas. Use-o para coletar, armazenar e organizar dados para facilitar o acesso.

O objetivo do levantamento de requisitos é fornecer diretrizes claras aos membros da equipe do projeto. Isso evita falhas de comunicação e todos os problemas que as acompanham, como atrasos, custos extras e insatisfação das partes interessadas. Com metas e necessidades definidas com precisão, as equipes podem executar projetos com eficiência.

A coleta de requisitos é uma parte regular dos fluxos de trabalho de desenvolvimento e engenharia. Ainda assim, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de produto ou projeto.

O processo de levantamento de requisitos geralmente consiste em três etapas principais:

Coleta: Reunir informações do patrocinador do projeto e de várias partes interessadas Documentação: Transformar a entrada em especificações oudocumentos de requisitos do produto (PRD)3. Verificação: Revisar e aperfeiçoar os requisitos e transformá-los em tarefas

Outro aspecto a ser observado é que metodologia ágil exige uma abordagem um pouco diferente para a coleta de requisitos. Enquanto os fluxos de trabalho tradicionais definem os requisitos no início, a metodologia ágil envolve ajustes contínuos e colaboração com as partes interessadas.

O que faz um bom modelo de levantamento de requisitos?

Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher um modelo para a coleta de requisitos:

Flexibilidade : O modelo precisa ser personalizável e adaptável a projetos de vários tamanhos e tipos

: O modelo precisa ser personalizável e adaptável a projetos de vários tamanhos e tipos Coleta de dados : Ele deve permitir que você reúna todos os dados e os organize de forma clara e atraente

: Ele deve permitir que você reúna todos os dados e os organize de forma clara e atraente Referências cruzadas : Os requisitos precisam ser rastreáveis e alinhados em diferentes documentos - o modelo deve permitir isso ou fazer isso automaticamente para você

: Os requisitos precisam ser rastreáveis e alinhados em diferentes documentos - o modelo deve permitir isso ou fazer isso automaticamente para você Auxílios visuais : Eles devem apoiar a visualização dos processos e, assim, ajudá-lo a entender os requisitos complexos do cliente e a transmitir suas ideias

: Eles devem apoiar a visualização dos processos e, assim, ajudá-lo a entender os requisitos complexos do cliente e a transmitir suas ideias Revisão : O modelo precisa ter um recurso de compartilhamento ou fornecer outro método para que as principais partes interessadas revisem a documentação de requisitos

: O modelo precisa ter um recurso de compartilhamento ou fornecer outro método para que as principais partes interessadas revisem a documentação de requisitos Integração: Você deve ser capaz de integrar o modelo perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente

10 modelos de coleta de requisitos para usar em 2024

A coleta de requisitos é uma etapa crucial na gerenciamento de projetos . Ainda assim, isso não deve exigir muito tempo e esforço, permitindo que você se concentre nas questões mais importantes, ou seja, na qualidade da produção. É aí que os modelos entram em ação! ▶️

Abaixo, você pode ler sobre 10 modelos de levantamento de requisitos em ClickUp e Excel.

Com uma ampla gama de recursos, eles garantem que você tenha todas as informações necessárias para realizar seus projetos! Um sistema tão robusto ajuda você a se entender até mesmo com os clientes mais difíceis. 👀

1. Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp ajuda a delinear todos os elementos essenciais do seu projeto ou empreendimento e a criar um documento de requisitos de negócios (BRD) bem organizado. 💼

É um modelo intuitivo e amigável para iniciantes na visualização Doc. Se você já trabalhou em um programa de edição de texto, não terá problemas para usar este modelo!

O documento contém 10 subpáginas que abrangem informações essenciais para a compreensão de seu projeto. Algumas delas são:

Objetivos do projeto

Requisitos funcionais

Requisitos financeiros

Partes interessadas

Cronograma e prazos

A primeira página é reservada para informações básicas, como o nome do projeto, a data e o número da versão. Nas subpáginas seguintes, você pode detalhar todos os requisitos e expectativas do seu projeto em forma de texto ou tabela. Personalize as subpáginas e todos os outros elementos para adaptar o modelo ao seu caso de uso.

O modelo vem com instruções para ajudá-lo a começar. Ele também fornece diretrizes em cada subpágina. Mas não se esqueça de excluí-las depois! Baixe este modelo

2. Modelo de requisitos do sistema ClickUp

Modelo de requisitos do sistema ClickUp

Quando se trata de projetos de desenvolvimento de software é fundamental ser direto sobre suas capacidades. Felizmente, o Modelo de requisitos do sistema do ClickUp está aqui para ajudá-lo a cobrir todas as bases.

Este documento funciona com o mesmo princípio que o anterior. Você só precisa digitar as informações nos campos designados ou nas células da tabela.

Por padrão, o documento contém cinco seções:

Resumo do requisito: O objetivo, o escopo e o público-alvo ou mercado do projeto Descrição geral: Características de seu produto e seu uso Recursos do sistema e requisitos do usuário: Requisitos principais, funcionais, não funcionais e de interface externa do usuário Convenção do documento: Diretrizes para entender o documento e as opções de formatação Recursos: Fontes mencionadas

Como de costume, você pode personalizar quase todos os elementos do modelo, inclusive a fonte, os ícones e o espaçamento. Você pode até carregar uma imagem de capa para dar um toque pessoal. ✨ Faça o download deste modelo

3. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Modelo de requisitos do produto ClickUp

Como o próprio nome sugere, este Modelo de requisitos do produto ClickUp ajuda você a descrever os detalhes do seu próximo recurso ou produto. Essa etapa é vital para a transparência e a comunicação do projeto. Ela define claramente o produto, seus recursos, design e as pessoas que os estão desenvolvendo.

As Modelo PRD está na visualização Doc e consiste em várias seções e subpáginas. A página principal é reservada para a visão geral e os aspectos técnicos, como a linha do tempo e as métricas de sucesso. As subpáginas incluídas são:

Personas de usuários & Cenários: Quem usará o produto, como e por quê? Recursos: Quais recursos você incluirá/excluirá? Critérios de lançamento: Como você saberá que o produto está pronto para o lançamento? Design: Qual será a aparência dos diferentes elementos do produto?

Ao consultar esse documento, as equipes obtêm o panorama geral e as histórias dos usuários. Essa visão geral os ajuda a tomar decisões que se alinham às metas e aos planos gerais.

Certifique-se de atualizar o documento durante todo o ciclo de vida do produto para fornecer as informações mais relevantes. Faça o download deste modelo

4. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Ao iniciar um projeto, você precisa definir claramente seus requisitos. Isso simplifica todos os esforços futuros e permite que você defenda seu projeto perante os participantes.

Os Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos da ClickUp existe para essa finalidade - para ajudá-lo a gerenciar os requisitos do projeto e tarefas relacionadas com facilidade e confiança.

Esse modelo está em forma de lista e inclui uma visualização da Lista de Requisitos, um quadro de Estágio de Aprovação no estilo Kanban e um quadro de Gráfico de Gantt para controle de tempo. Crie tarefas e subtarefas na visualização de lista para especificar todos os requisitos e as etapas correspondentes. As colunas incluem informações como:

Responsável e aprovador

Data de início e de vencimento

Porcentagem de conclusão

Estágio de aprovação

Link ou arquivo de entrega

Personalize as colunas e as categorias do menu suspenso para que o modelo funcione para você. Adicione critérios personalizados para classificação e agrupamento de tarefas. Experimente esse modelo em seu próximo workshop de levantamento de requisitos! Faça o download deste modelo

5. Modelo de requisitos de relatório do ClickUp

Modelo de requisitos de relatório do ClickUp

Precisa de um relatório específico de um departamento específico? O Modelo de requisitos de relatório do ClickUp ajuda você a articular o tipo de informação de que precisa. É uma maneira simples de comunicar suas ideias e garantir que o relatório que você recebe atenda à sua finalidade.

Comece fornecendo o nome da empresa, o logotipo e as informações de contato. Em seguida, explique o objetivo da solicitação para ajudar o leitor a entender sua perspectiva. Na tabela a seguir, forneça os detalhes sobre seu departamento.

A seção Tipo de relatório descreve as características cruciais para a triagem e o planejamento, tais como:

Tipo de relatório

Se é recorrente ou não

Nível de prioridade

Nível de esforço (ou seja, quantos KPIs estão envolvidos e quais)

Prazo de entrega

Use a tabela final para fornecer evidências de aprovação do gerente e indicar quem precisa ver o relatório. Faça o download deste modelo

6. Modelo ClickUp IRAAD

Modelo do ClickUp IRAAD

Os requisitos mudam à medida que você descobre novas informações. Você precisa levar isso em conta, atualizar as condições e desenvolver um sistema para prever e acompanhar esses desenvolvimentos de alto impacto.

Nosso próximo modelo gratuito de levantamento de requisitos é o Modelo IRAAD da ClickUp -uma ferramenta útil que ajuda a registrar dados essenciais para o sucesso do gerenciamento de projetos.

É um modelo de pasta com cinco listas, cada uma representando um elemento de análise do IRAAD:

Problemas: Problemas, ineficiências e outros aspectos do projeto que não funcionaram Riscos: Problemas em potencial,riscos de custoe áreas que exigem atenção extra Ações: Etapas que você deve tomar para concluir o projeto Suposições: Afirmações razoáveis que você ainda precisa verificar Decisões: Tarefas com as quais você concordou e aprovou

Cada lista vem com várias exibições, como Lista, Quadro e Formulários, para coletar a opinião das partes interessadas. Por exemplo, eles podem registrar os problemas que encontrarem ou contribuir com novas ideias. Suas respostas podem ser transformadas em tarefas e classificadas automaticamente para economizar tempo. ⌛ Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de projeto de garantia de qualidade do ClickUp

Modelo de plano de projeto de garantia de qualidade do ClickUp

Seja no desenvolvimento de software ou na produção, o Modelo de plano de projeto de garantia de qualidade do ClickUp oferece uma estrutura robusta para controlar a qualidade dos requisitos técnicos e dos resultados. Ele simplifica o processo de QA, ajudando-o a identificar gargalos e a planejar atividades futuras de acordo. ☑️

Comece adicionando suas tarefas à seção Plano do projeto Visualização de lista. Indique o departamento responsável, a data de vencimento, o impacto e o nível de esforço. Todas as tarefas e subtarefas são dispostas em uma hierarquia clara, agrupadas pela seção do projeto ou por outros critérios escolhidos. Atualize o status das tarefas à medida que elas passam pelo processo de controle de qualidade.

O Board View oferece as mesmas funcionalidades do List View, mas visualiza os dados de forma diferente. Ela exibe as tarefas como cartões e adiciona a elas as informações das colunas.

Se você mantiver o agrupamento por status, poderá atualizar o status das tarefas arrastando-as e soltando-as nas seções verticais. Você também pode ativar swimlanes e introduzir critérios adicionais de agrupamento horizontal.

Bônus:_ Ferramentas de automação de documentos ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de projeto de design de rede ClickUp

Modelo de plano de projeto de design de rede ClickUp

O projeto de toda a infraestrutura de rede é um processo lento, complicado e de alto risco. A topologia de rede adequada é essencial para o funcionamento bem-sucedido de um sistema. Quando o projeto não é adequado, a rede tem grandes chances de falhar em termos de desempenho e segurança.

Felizmente, essas crises podem ser evitadas com a ajuda de tecnologia e ferramentas como esta Modelo de plano de projeto de design de rede ClickUp . Do levantamento de requisitos ao teste, essa estrutura tem tudo o que você precisa para conquistar o gigante que é o projeto de rede.

Use este modelo como o anterior, listando todas as suas tarefas, subtarefas e as informações que as acompanham nas colunas. Sinta-se à vontade para personalizá-lo de acordo com seu fluxo de trabalho. Adicione outras visualizações, como:

Gantt para gerenciamento de tempo

Carga de trabalho para alocação de recursos

Quadros brancos para brainstorming e mapeamento de processos

Bate-papo para discussões Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de plano de projeto de migração do ClickUp SQL Server

Modelo de plano de projeto de migração do SQL Server do ClickUp

A importância de uma migração bem planejada não pode ser exagerada. Esse processo afeta as operações comerciais essenciais, como a segurança dos dados e o desempenho geral. Para garantir uma transição tranquila e minimizar o tempo de inatividade, você deve considerar cuidadosamente vários aspectos técnicos e operacionais.

Nesse cenário desafiador, a Modelo de plano de projeto de migração do SQL Server da ClickUp prova ser um recurso inestimável. Use-o para delinear sua estratégia, definir as metas do projeto e alocar recursos. Sua migração será mais rápida, mais precisa e, o mais importante, menos estressante!

Aproveite os recursos e a capacidade de personalização do ClickUp e gerencie todos os esforços relacionados à migração em uma única plataforma. Priorize as tarefas, descreva-as em detalhes e melhore a tomada de decisões em todos os departamentos. Se você ativar o acompanhamento de metas, também poderá monitorar o progresso, os KPIs e os marcos. Faça o download deste modelo

10. Modelo de matriz de rastreabilidade de requisitos em Excel da Agile-Mercurial

O modelo de matriz de rastreabilidade de requisitos em Excel da Agile-Mercurial permite que você fique por dentro da origem e do status de cada requisito

Se você está acostumado com o Excel e quer continuar com ele, o modelo de matriz de rastreabilidade de requisitos da Agile-Mercurial pode ser a sua escolha. 🍵

Trata-se de um sistema de planilha abrangente que permite rastrear os requisitos, suas origens, status de conclusão e todos os outros dados relevantes.

A primeira de suas duas guias é o banco de dados de requisitos. Nas colunas, você pode especificar informações como:

Descrição

Fonte e tipo

Entregáveis da estrutura analítica do trabalho

Testes e resultados de testes

Defeitos identificados

Status

Com todas as informações dispostas e organizadas, você sabe exatamente o que precisa ser feito e por quê. É possível priorizar, planejar e executar, mantendo-se alinhado com as necessidades das partes interessadas. A guia Status fornece estatísticas básicas do seu trabalho até o momento, visualizadas em forma de gráfico de barras. Faça o download deste modelo

Modelos de coleta de requisitos: Uma visão geral

A tabela abaixo resume tudo o que você precisa saber sobre cada modelo da nossa lista:

Os melhores modelos de levantamento de requisitos para sua equipe ágil

Parafraseando uma famosa passagem de "A Arte da Guerra" de Sun Tzu e colocando-a em um contexto mais pacifista, a preparação adequada é, no mínimo, metade do trabalho feito!

Com a ajuda de um modelo de levantamento de requisitos ágil e de uma equipe multifuncional ferramentas gratuitas como o ClickUp você pode se preparar e se manter preparado para tudo o que vier pela frente. Arme-se com conhecimento e vá para a batalha, ou seja, para a produção, mais pronto do que nunca! ⚔️