Guia definitivo para o planejamento do gerenciamento de requisitos

Todo produto e serviço é orientado por várias necessidades comerciais e dos clientes, conhecidas como requisitos.

Mas como você garante que o produto final esteja alinhado com todos esses requisitos?

Simples: com um planejamento eficaz do gerenciamento de requisitos.

Neste artigo, exploraremos o planejamento do gerenciamento de requisitos, por que ele é importante e como criar um plano sólido de gerenciamento de requisitos.

**Também temos uma oferta imperdível: um que facilitará muito o planejamento do gerenciamento de requisitos .

Vamos colocar nossas máscaras Dalí. 🎭

O que é planejamento de gerenciamento de requisitos?

O planejamento do gerenciamento de requisitos envolve determinar como você identificará, documentará, analisará, implementará, acompanhará e controlará os requisitos do projeto .

Vamos usar o planejamento à prova de falhas do Professor de Roubo de dinheiro para demonstrar.

O Professor será nosso planejador de gerenciamento de requisitos. As alterações feitas em seu plano enquanto sua equipe rouba o banco são os requisitos. Os requisitos mudarão o escopo do projeto (o roubo).

Bônus:_ **Modelos_PRD Agora, seu planejamento de gerenciamento de requisitos incluirá:

Como ele identificará as medidas necessárias para manter o plano de roubo alinhado com sua visão

Como ele analisará e implementará essas medidas

Ele também terá que pensar em maneiras de acompanhar e controlar os requisitos do projeto que mudam constantemente. Graças a pessoas excessivamente ambiciosas como Tóquio em sua equipe.

O planejamento do gerenciamento de requisitos envolve muita coisa, começando com a definição dos escopo do projeto e continua durante todo o ciclo de vida do projeto.

**Mas por que isso é importante?

Um plano de gerenciamento de requisitos garante que todos os requisitos sejam capturados, analisados e abordados, incluindo:

Impedir que você perca o controle dos negócios e dosrequisitos das partes interessadas* Permitir que as equipes controlem o escopo do projeto

Superar as causas comuns de fracasso do projeto, como desvios de escopo, atrasos no projeto, custos excessivos, etc.

Certamente, um plano de gerenciamento de requisitos é crucial para o gerenciamento do escopo do projeto.

Mas como criar um? Vamos descobrir.

9 etapas para criar um plano de gerenciamento de requisitos bem-sucedido

Aqui estão as etapas para um planejamento eficaz do gerenciamento de requisitos:

Etapa 1: Definir o escopo do projeto

O escopo do projeto envolve determinar e documentar as metas do projeto , entregáveis, tarefas, custos e prazos.

Normalmente, o escopo do projeto é capturado em um plano de gerenciamento de escopo em seu carta do projeto ou plano do projeto. Em seguida, você pode simplesmente copiá-lo de lá.

Sem o plano de gerenciamento do escopo, as partes interessadas não terão as informações essenciais necessárias para identificar as alterações de requisitos em um projeto. Também fica difícil determinar se você deve ou não implementar um requisito proposto.

Etapa 2: Identificar as partes interessadas no projeto

Seu plano de gerenciamento deve mencionar as ações que você tomará para identificá-las.

Só então você poderá mapear os requisitos das partes interessadas.

Você pode realizar reuniões, entrevistas ou brainstorming com sua equipe para identificar os participantes do projeto. Se necessário, você pode até mesmo escolher a dedo cada parte interessada, como fez a Professordid.

Etapa 3: definir funções e responsabilidades para os esforços de gerenciamento de requisitos

Seu plano deve indicar quem será o responsável por todos os esforços de gerenciamento de requisitos.

Pode ser o gerente de projeto, um analista de negócios ou qualquer outro membro da sua equipe.

Lembra-se de como o professor nomeia Berlin para assumir o controle do plano?

Ele era responsável por coletar o feedback da equipe e decidir se essas ideias estavam alinhadas com o plano do projeto.

Da mesma forma, seu plano de gerenciamento definirá a função e as responsabilidades para supervisionar todo o processo de gerenciamento de requisitos.

Etapa 4: gerenciar requisitos conflitantes

É comum ter requisitos conflitantes de diferentes partes interessadas no projeto e da sua equipe de projeto.

Por exemplo, o seu cliente pode querer um aplicativo que recupere 1.000 registros de usuários por vez, enquanto a equipe de desenvolvimento pode achar que isso não é prático.

Quando isso acontecer, siga a dica do Professor. Ele previu todos os possíveis conflitos entre sua equipe e a polícia e planejou um curso de ação de acordo.

Da mesma forma, você precisa incluir em seu plano como fará com que seu cliente e a equipe de desenvolvimento cheguem a um acordo sobre o recurso do aplicativo para resolver esse conflito de requisitos.

Da mesma forma, você e seu analista podem ter que fazer algumas análises de negócios para identificar esses conflitos e levar as partes interessadas a um acordo.

Etapa 5: definir estratégias para priorizar os requisitos

Projetos complexos têm vários requisitos.

É por isso que seu plano de gerenciamento de requisitos deve estabelecer uma metodologia para priorizar esses requisitos. Isso inclui identificar quais requisitos são de missão crítica e quais você pode atribuir para o próximo sprint.

Por exemplo, ajudar a equipe a escapar da polícia é um requisito mais crítico para o Professor do que coletar todo o dinheiro do cofre do banco.

Ao priorizar um requisito de projeto, você deve considerar os requisitos técnicos, a influência das partes interessadas, a aprovação pelas principais partes interessadas etc., para tomar uma decisão informada.

Etapa 6: definir a matriz de rastreabilidade dos requisitos

A rastreabilidade dos requisitos refere-se a como você acompanhará os requisitos do projeto durante todo o ciclo de vida do projeto. Isso geralmente é feito com uma matriz de rastreabilidade.

Uma matriz de rastreabilidade é um documento que mapeia e rastreia os requisitos do usuário com casos de teste.

Ao lidar com a rastreabilidade de requisitos, você também deve ter uma linha de base de requisitos para que sua equipe saiba o que foi comprometido com o cliente.

Por exemplo, uma linha de base de requisitos no desenvolvimento de software pode ser um produto completo entregue com um conjunto aprovado de recursos.

Confira Matriz de rastreabilidade do ClickUp !

Etapa 7: Gerenciar mudanças nos requisitos

As mudanças são inevitáveis, não importa o quão completo seja o seu plano de projeto.

Como gerente de projeto, você deve estabelecer um protocolo para gerenciar as mudanças de requisitos conforme e quando elas surgirem.

Para isso, seu plano de gerenciamento de requisitos pode ter um "processo de controle de mudanças"

Até o professor tinha um, que só Berlim conhecia.

Esse plano descreverá o processo de documentação de qualquer alteração. Ele incluirá alguns pontos-chave como:

Como um requisito específico foi alterado

Motivo da decisão de fazer a alteração

Quem autorizará a alteração

Qual o impacto (se houver) que ela pode ter no projeto

Etapa 8: Comunicar os requisitos do projeto

O seu planejamento de gerenciamento de requisitos também deve definir o mecanismo para comunicar os requisitos do usuário à sua equipe de projeto e às partes interessadas.

Em seu plano, você deve declarar:

Quem informará os outros sobre as mudanças nos requisitos

Quem deve ser informado sobre as mudanças

Quando eles precisam ser informados

Como eles precisam ser informados

O professor usou um cabo telefônico para se comunicar com Berlim após atingir cada marco. Berlim, por sua vez, informava o restante da equipe.

Etapa 9: identificar ferramentas para gerenciar os requisitos

Por fim, você deve descrever qualquer ferramentas de gerenciamento de requisitos que você usará para documentar, rastrear e gerenciar os requisitos.

Se quiser acompanhar todos os requisitos e supervisionar o andamento do projeto, você precisará de uma ferramenta de gerenciamento de requisitos como ClickUp !

O ClickUp é um altamente classificado software de gerenciamento de projetos usado por equipes produtivas em todo o mundo para gerenciar seus ciclos de vida de projeto e planejamento de gerenciamento de requisitos.

Como um software de gerenciamento de requisitos, ele reúne sua equipe para planejar e colaborar em tempo real. Vamos ver como:

A. Acompanhe o progresso com visualizações Com o ClickUp, você pode acompanhar projetos e planos de gerenciamento de requisitos do início ao fim com várias visualizações.

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Você pode visualizar as tarefas em um Lista , Diretoria ou Calendário visualizar.

Você também pode visualizar as tarefas interdependentes ou as etapas do plano de gerenciamento de requisitos em nosso Visualização do gráfico de Gantt e acompanhe o progresso do seu plano.

Para facilitar o planejamento do gerenciamento de requisitos, você também tem outras visualizações, como: Visualização de bate-papo .

Entretanto, ao elaborar seu plano, você deve estar atento a alguns erros comuns de planejamento de requisitos a serem evitados.

4 Erros de planejamento de gerenciamento de requisitos a serem evitados

O planejamento do gerenciamento de requisitos pode ser desafiador, especialmente quando se trata de um projeto complexo. É possível cometer erros em diferentes estágios.

Aqui estão quatro erros comuns que você pode evitar como gerente de projeto:

1. Mapeamento incorreto das partes interessadas

Se você não mapear suas partes interessadas no projeto corretamente, sua equipe pode acabar trabalhando com os requisitos errados das partes interessadas.

Também é fundamental identificar corretamente as partes interessadas, pois vários requisitos de negócios virão delas.

2. Falta de comunicação

Se você não se comunicar bem com sua equipe de projeto, cliente e partes interessadas, poderá ter dificuldades com os requisitos.

A comunicação com a equipe também pode ajudar a revelar os problemas com antecedência para economizar tempo e recursos.

Além disso, mesmo que você não tenha nada a dizer, diga isso também.

Não deixe o cliente presumir que nada está acontecendo no projeto.

3. Não manter o plano iterativo

Já sabemos como os requisitos mudam várias vezes durante o ciclo de vida do projeto.

Se essas alterações não forem incorporadas, o resultado não será o que as partes interessadas desejam.

No entanto, se o plano não seguir uma metodologia iterativa como a ágil, a equipe do projeto pode ficar presa apenas ao primeiro conjunto de requisitos.

4. Uso do MS Word e do MS Excel para planejamento

O Word e o Excel são talvez as ferramentas mais comuns que as equipes usam para capturar requisitos.

No entanto, com essas ferramentas, o controle de versão de documentos pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça.

A matriz de rastreabilidade criada em uma planilha do Excel também pode se tornar uma teia de colunas que fazem referência a documentos intermináveis. 😰

Bônus:_ **Modelos de matriz

3 Perguntas frequentes sobre gerenciamento de requisitos

Aqui estão algumas perguntas frequentes sobre o processo de gerenciamento de requisitos:

1. O que é um requisito?

Um requisito é qualquer coisa que seja necessária ou desejada.

Ele deve ser necessário, específico, compreensível, preciso, viável e testável.

Por exemplo, se a sua equipe de desenvolvimento de software criar um aplicativo de bloqueio de tempo, um recurso de controle de tempo poderia ser um requisito.

2. Por que devo gerenciar os requisitos?

O gerenciamento de requisitos não só ajuda a aprimorar a organização e a estratégia operacional mas também ajuda a:

Melhorar a qualidade do produto ou serviço final

Diminuir o tempo de conclusão do projeto

Prevenir excessos de custos

Diminuir os riscos

Permitir o gerenciamento eficaz do escopo

3. O que é um processo de gerenciamento de requisitos?

O processo de gerenciamento de requisitos envolve:

Modelos de levantamento de requisitos coleta de feedback e necessidades das partes interessadas

coleta de feedback e necessidades das partes interessadas Análise : determinar se um requisito funcional proposto está alinhado com o escopo do projeto

: determinar se um requisito funcional proposto está alinhado com o escopo do projeto Definição : documentar os requisitos da perspectiva do usuário e capturar os requisitos funcionais ou técnicos

: documentar os requisitos da perspectiva do usuário e capturar os requisitos funcionais ou técnicos Priorização : planejar as próximas versões ou sprints e os requisitos necessários

: planejar as próximas versões ou sprints e os requisitos necessários Validação e manutenção: definir o que chamar de "requisito concluído" e planejar aprimoramentos contínuos

Pronto para criar um plano sólido de gerenciamento de requisitos?

É claro que levará tempo para escrever um plano de gerenciamento de requisitos perfeito. O professor estava planejando o roubo desde os 19 anos. E acabou sendo um grande plano!

Não importa o tempo que leve, seu plano de gerenciamento de requisitos deve verificar todas as etapas que mencionamos anteriormente.

Uma ferramenta inteligente de gerenciamento de requisitos, como o ClickUp, pode ajudá-lo a fazer isso rapidamente.

Com o ClickUp, você pode colaborar e editar um documento de requisitos ou um plano de gerenciamento de projeto, classificar conflitos de requisitos e simplificar o trabalho de rotina com facilidade.

É realmente o melhor jogador de equipe que o apoia em todas as etapas.

_Por que esperar então? Experimente o ClickUp gratuitamente para criar um plano de gerenciamento de requisitos sólido como o doProfessor, e apostamos que seus acionistas terão uma palavra a dizer..