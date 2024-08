As 10 principais habilidades de gerenciamento de produtos que todo gerente de produtos deve ter

Gerentes de produtos (PMs) precisam dominar muitas áreas importantes para criar produtos que os clientes adorem. As pessoas que querem fazer a transição para uma função de produto estão se afogando em um mar de artigos que tentam responder a perguntas realmente básicas como:

A gestão de produtos é para você?

Como você pode dizer que a gestão de produtos é para você?

Se for para você, como fazer a transição de sua função atual para a de gerente de produtos?

Encontrar a resposta para essas perguntas pode ser difícil com tantas informações conflitantes por aí. Como você sabe qual informação o ajudará a obter respostas para essas perguntas?

Depois de passar algum tempo on-line, você descobrirá que gerentes de produto precisam de várias habilidades para ter sucesso em seus trabalhos. Isso é um pouco esmagador e intimidador.

Como saber se você tem essas habilidades e se pode ser um gerente de produtos? Acompanhe a seguir a descrição de 10 habilidades importantes de gerenciamento de produtos que você precisa para ter sucesso em sua função!

Quais são as habilidades mais importantes de gerenciamento de produtos?

Você pode estar pensando: quais são as habilidades necessárias para iniciar uma carreira em gerenciamento de produtos? Ou o que os gerentes de contratação estão realmente procurando? 🤔

Para responder a essa pergunta, nossa equipe da Upraised analisou mais de 200 descrições de cargos de gerentes de produtos (JDs) e identificou 300 das habilidades mais comuns. Em seguida, nós as agrupamos em dez habilidades que são realmente o núcleo de uma função de gerente de produto inicial.

Também consultamos especialistas no setor de gerenciamento de produtos que nos ajudou a reunir as principais habilidades que os empregadores desejam quando selecionam candidatos no início de suas carreiras.

Competência das habilidades de gerenciamento de produtos necessárias para gerentes de produtos via Aumentado As seis habilidades mais importantes que podem ajudá-lo na transição para uma função de gerente de produto são:

Senso de produto Habilidade de comunicação Compreensão técnica Solução de problemas5. Pensamento estratégico e orientado por dados Orientação para resultados

Veja como a proficiência nessas dez habilidades de GP difere entre os gerentes de produto de alto nível e os gerentes de produto comuns:

via Upraised

Aqui está um glossário de gerenciamento de produtos para que você saiba tudo sobre gerenciamento de produtos antes de prosseguir com a leitura.

As 10 principais habilidades de gerenciamento de produtos

Habilidades difíceis para gerentes de produtos

As hard skills são adquiridas por meio de educação formal, programas de treinamento ou no trabalho. Essas são as habilidades difíceis necessárias para ser um gerente de produtos bem-sucedido:

1. Senso de produto

O senso de produto é a capacidade de um gerente de produto de entender o problema e identificar todas as soluções possíveis e saber quais soluções escolher, considerando as restrições como tempo, recursos, orçamento e segmento de usuários.

Isso é especialmente importante para gerentes de produtos com conhecimento técnico. Quanto mais profundo for o conhecimento do domínio, melhor você poderá entender o universo de espaço de soluções para uma determinada declaração de problema . Essa é uma habilidade que pode ser adquirida e aprimorada com o tempo.

2. Entendimento técnico

Como gerente de produtos, você não precisa aprender a programar, mas precisa ter um conhecimento básico de como os produtos são criados. É por isso que você também deve entender como cuidar de seus projetos à medida que eles passam pelo ciclo de vida do produto.

Além disso, saiba como realizar pesquisas de mercado para conhecer o mercado ou as tendências do setor. A realização de pesquisas de mercado o ajudará a escrever os requisitos do produto, definir casos extremos e trabalhar de forma eficaz com a equipe de engenharia.

Isso permite que você entenda quais solicitações são viáveis e a quantidade de esforço necessária para criar um recurso para uma melhor priorização. Como gerente de produtos, é fundamental familiarizar-se com várias ferramentas de gerenciamento de produtos, como ClickUp .

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O aprendizado de processos específicos nessas ferramentas permite que você defina os requisitos do produto e entenda suas deficiências.

Habilidades interpessoais para gerentes de produtos

As habilidades interpessoais são a capacidade de um indivíduo de interagir e se relacionar com outras pessoas. Os gerentes de produtos bem-sucedidos possuem as seguintes habilidades essenciais de gerenciamento de produtos:

3. Habilidades interpessoais

Um gerente de produtos precisa obter a adesão das partes interessadas aos planos e projetos. Ter fortes habilidades de comunicação permite que você influencie e se comunique melhor com os outros, inclusive com a equipe de vendas.

Isso também o ajuda a gerenciar e otimizar a documentação do produto. A comunicação de informações essenciais permite que todas as partes interessadas saibam o que está acontecendo processo de desenvolvimento do produto está no caminho certo .

4. Solução de problemas

A solução de problemas é a capacidade de dividir um problema complexo em partes e ajudar a identificar a causa raiz.

Como gerente de produtos, você precisa identificar o problema certo a ser resolvido antes de partir para a solução. Na maioria das vezes, você lidará com problemas confusos e complexos.

É por isso que as habilidades de resolução de problemas são procuradas para esse tipo de função. Os gerentes de produto geralmente são encarregados de transformar o problema em uma declaração clara do problema que o restante da empresa possa entender.

5. **Pensamento estratégico e orientado por dados

Os dados são o novo óleo que alimenta uma abordagem centrada no cliente em todas as organizações. Como tudo gira em torno dos dados, essa habilidade permite que você esteja sempre aberto a novos aprendizados.

Isso permite que você saiba o que está funcionando e o que não está. É uma das habilidades importantes para os gerentes de produtos porque os dados o ajudam a responder a perguntas como:

Quem é seu cliente?

Por que eles usam seu produto?

O que eles pensam sobre ele?

O fato de ser orientado por dados permite um melhor equilíbrio entre tarefas urgentes e não urgentes. Essa habilidade permite que você aprimore seu pensamento estratégico e suas habilidades de priorização.

E, nesse meio tempo, você se torna mais confiante com decisões informadas reais com seus dados.

6. Orientação para resultados

No final das contas, o que importa é o resultado.

Ser orientado para resultados ajuda a priorizar as tarefas que agregam mais valor em relação ao tempo investido para concluí-las. Você precisa fazer o melhor uso dos recursos disponíveis e concluir as tarefas dentro do tempo estipulado, o que indica que você é orientado para resultados.

4 Habilidades bônus de gerenciamento de produtos

7. Mentalidade centrada no usuário

A capacidade de ter empatia com os usuários e de ter uma mentalidade centrada no usuário é fundamental para que os gerentes de produtos criem produtos que agreguem valor e atendam às necessidades dos usuários, resultando em maiores taxas de satisfação e adoção.

8. Delegação

A delegação eficaz leva à criação de confiança dentro da equipe e promove o trabalho em equipe. Os gerentes de produtos podem se concentrar em tarefas estratégicas e liderar o processo geral de desenvolvimento de produtos, resultando em um desenvolvimento de produtos mais eficiente e eficaz.

9. Pensamento crítico

O pensamento crítico é uma parte vital do gerenciamento de produtos. Os gerentes de produtos usam o pensamento crítico para analisar dados, avaliar opções, tomar decisões e resolver problemas.

Eles devem ser capazes de identificar possíveis riscos e oportunidades, gerar soluções criativas para desafios complexos e pensar criticamente para desenvolver as melhores estratégias de produtos . Os gerentes de produtos também precisam ser capazes de assumir riscos calculados sem sacrificar a qualidade do produto ou colocar em risco a segurança dos usuários.

10. Aprendizagem contínua

O aprendizado contínuo ajuda os gerentes de produtos a se manterem atualizados com as novas tecnologias, as tendências do mercado e o comportamento dos usuários, permitindo que tomem decisões baseadas em dados, criem produtos inovadores e forneçam valor real, além de se estabelecerem como um forte líder de produtos.

Como essas habilidades ajudam a aumentar suas chances de ser contratado?

O gerenciamento de produtos é uma área fascinante carreira . Para ser um gerente de produtos bem-sucedido, você precisa desenvolver habilidades que o ajudem a liderar colaborações multifuncionais entre engenheiros , marketing e equipes de vendas executivos da empresa e usuários.

Agora vamos entender como essas habilidades contribuem para torná-lo um gerente de produtos melhor. Os dois tipos de habilidades que os gerentes de produtos precisam para se destacar nesse campo:

Habilidades técnicas (ou seja, habilidades técnicas)

Habilidades interpessoais (ou seja, habilidades analíticas, habilidades interpessoais)

Tanto as habilidades técnicas quanto as interpessoais são importantes quando se está procurando emprego. Como candidato a um emprego em potencial, saiba que serão necessárias certas habilidades leves e habilidades duras que você adquiriu em experiências anteriores.

Essas habilidades são chamadas de habilidades transferíveis. Elas indicam sua capacidade de realizar o trabalho, mesmo que seu perfil não corresponda 100% à descrição do cargo. Essas habilidades fazem de você um ativo inestimável para qualquer empresa.

Como você sabe que o gerenciamento de produtos é para você?

O primeiro passo é entender seu nível de proficiência em cada uma dessas habilidades.

Comece usando o teste KYS (Know Your Self) para ver se você poderia se tornar um gerente de produto. Esse teste teste de competência revela suas características comportamentais e de atitude com base em um conjunto de 49 perguntas. Ele o ajudará a saber mais sobre seus pontos fortes e pontos cegos nessas dez principais habilidades de gerente de produto!

Se você pontuar acima de 50 sem nenhum histórico de produtos, isso é ótimo! Isso significa que você tem algumas das habilidades em sua função atual para ter sucesso como gerente de produtos. Mas para aqueles que obtiveram pontuação abaixo de 50, não se preocupe!

Essa pontuação significa apenas que você precisa aprimorar suas habilidades e o teste informará sobre seus pontos cegos para ajudá-lo. Então, como você pode desenvolver suas habilidades para se tornar um gerente de produto bem-sucedido e competente?

Como desenvolver habilidades de gerenciamento de produtos

Não importa se você vem de uma formação não técnica ou técnica, há um curso que pode ajudá-lo a desenvolver essas habilidades. Programa de aceleração de carreira da Upraised foi criado apenas para aspirantes a gerentes de produto como você, que sonham em trabalhar em empresas que priorizam o produto.

Trata-se de um currículo de 16 semanas que oferece treinamento prático e prepara você para a função de gerente de produtos. Veja como o curso da Upraised prepara você para a função de gerente de produto: