100 termos essenciais de gerenciamento de produtos de A a Z

O que é gerenciamento de produtos ?

Até dez anos atrás, você poderia ter uma centena de respostas diferentes para essa pergunta. E, à sua maneira, todas elas estariam certas!

A responsabilidades do gerente de produtos cresceram e se tornaram uma função do tipo "pau para toda obra", combinando habilidades de UX, tecnologia e negócios para acompanhar todo o ciclo de vida de um produto, desde o design até o lançamento e até mesmo atualizações futuras.

Parece muito? É porque é. 😳

Ainda assim, é um ótimo momento para ser um gerente de produtos porque eles estão em alta demanda e, em uma profissão em evolução, sempre há algo novo e empolgante para aprender.

É por isso que este glossário de gerenciamento de produtos é útil. 🤓

O número de termos aplicáveis nesta lista será diferente para cada pessoa e dependerá das necessidades do seu produto, do tamanho da sua empresa, do orçamento e da cronograma do projeto .

Mas, mesmo que apenas alguns desses termos sejam relevantes para você agora, os termos restantes podem ajudá-lo a identificar áreas de crescimento, prever para onde seu produto está indo e informá-lo sobre como os gerentes de produtos ajudam as empresas a atingir suas metas.

Bônus: dê uma olhada nisso modelos de gerenciamento de produtos ! 📑 ⭐️

Critérios de aceitação A-E para a Epic

Aceitação Critérios

Aceito do cliente, Definição de Feito (DoD)

Os critérios de aceitação são um conjunto de condições que o software deve atender para ser aceito por um cliente ou parte interessada. Em última análise, os proprietários do produto determinam se o recurso está fazendo o que os usuários querem que ele faça, ou seja, se está atendendo ao propósito da história do usuário.

Ágil

Esse termo refere-se à metodologia de desenvolvimento de produtos em que as equipes trabalham uma série de tarefas em breves períodos de tempo gerenciáveis chamados sprints. Existem 12 princípios ágeis que giram em torno de feedback frequente, satisfação do cliente, aumento da velocidade de desenvolvimento de software e flexibilidade.

Há MUITA coisa envolvida na criação de uma equipe de produtos ágeis, e muitos termos desta lista ajudarão a reuni-los!

dê uma olhada mais de perto em todos os termos 12 princípios ágeis ._

Desenvolvimento ágil de produtos

Desenvolvimento Ágil de Software, Gerenciamento ágil de projetos Gerenciamento ágil de software, Gerenciamento ágil de projetos, Metodologia ágil, Método ágil, Abordagem ágil, Modo ágil

Essa é uma técnica de gerenciamento de projetos que permite que os desenvolvedores criem um modelo de produto funcional em apenas algumas semanas.

Parece um pouco estressante, certo? Na verdade, esse método é extremamente popular e cada equipe tem seu próprio estilo especial quando se trata de sua estrutura ágil exclusiva!

Um Equipe ágil divide seu projeto em ciclos de desenvolvimento menores, chamados iterações ou sprints.

Ao final de cada sprint, a equipe é capaz de entregar um produto funcional com apenas os recursos essenciais que estão prontos para receber feedback e sugestões dos usuários. A equipe pega essas sugestões e as inclui no próximo sprint!

Esse ciclo continua até que você tenha criado um software final que encante seus clientes. voila! Vários outros frameworks se ramificaram a partir de metodologias ágeis como o Scrum , Kanban, Lean e XP.

ART: Agile Release Train

Um Agile Release Train consiste em várias equipes de desenvolvimento de software ágil que trabalham para lidar com grandes projetos de escala empresarial. Isso requer muitas pessoas, cerca de 50 a 125 membros da equipe que se concentram em diferentes partes do projeto.

Assim como as equipes do Scrum, um Agile Release Train trabalha em rajadas, mas, diferentemente das equipes do Scrum, essas rajadas duram muito mais tempo. 🤯

Teste alfa

O teste alfa é o primeiro teste de ponta a ponta de um produto para garantir que ele funcione corretamente e faça o que deve fazer. Pense no teste alfa como sua primeira oportunidade de avaliar o desempenho e a função da versão do seu produto.

B

Backlog

A backlog é uma lista de novos recursos, atualizações, correções de bugs etc. que são exigidos pelo usuário. O proprietário do produto é responsável pela priorização dos itens no backlog do produto e decide quais itens precisam ser trabalhados no início de cada iteração.

Teste beta

Enquanto o teste alfa é o primeiro teste da funcionalidade do seu produto, o teste beta é quando os usuários reais testam o produto em busca de possíveis bugs ou defeitos antes do lançamento. Se estiver fazendo um teste beta, você está no último estágio antes de lançar o produto, portanto, é melhor resolver os possíveis problemas enquanto o produto ainda está em um ambiente controlado.

Se você também era um garoto de teatro, pense no teste beta como o último ensaio geral antes da noite de estreia.

Bugs

defeitos_ Bugs são comportamentos não intencionais ou inesperados em um software e podem ocorrer em qualquer estágio do ciclo de vida de seu produto inclusive após o lançamento! Engenheiros de teste, usuários ou de garantia de qualidade podem descobrir bugs e, embora alguns possam ser corrigidos imediatamente, outros podem levar algum tempo.

BI: Inteligência de negócios

Estratégias para gerenciar, analisar e interpretar dados para tomar decisões informadas. Esses dados normalmente incluem uma série de fontes, como relatórios do setor, feedback do cliente, dados de uso e pesquisas sobre a concorrência.

Gráfico Burndown

Release Burndown Chart, Sprint Burndown Chart Um gráfico de burndown ajuda os gerentes de projetos ágeis a monitorar a quantidade de trabalho restante no projeto e o tempo restante para concluir o trabalho, medindo o tempo restante em um sprint pelo número de tarefas não concluídas.

Dica profissional: Uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile como ClickUp pode fornecer uma linha de progresso projetada em seu gráfico burndown que destaca como seria o progresso do projeto se a sua equipe trabalhasse no mesmo ritmo.

C

Churn

rotatividade de clientes_

Esse é o número ou a porcentagem de clientes que cancelam suas assinaturas, não usam ou optam por não renovar com seu produto. Isso pode acabar prejudicando sua receita recorrente, portanto, é melhor procurar a raiz do problema!

Converse com seus clientes sobre qualquer feedback ou problema que eles possam estar tendo - pode ser uma solução fácil!

Análise da concorrência

Avaliar os pontos fortes e fracos de produtos semelhantes de concorrentes diretos ou indiretos. Tenha essa análise em mente ao definir suas provisões de valor exclusivo!

Verifique estes_ Ferramentas de análise competitiva_ !

Revisão de conceito

Essa é a ideia inicial de um novo produto e o processo em que os gerentes de produtos e as partes interessadas analisam diferentes conceitos de produtos para decidir qual construção seria a mais bem-sucedida.

Integração contínua

CI, Entrega Contínua

A integração contínua é uma prática ágil em que os desenvolvedores adicionam constantemente seu código ao sistema principal. Os profissionais de desenvolvimento trabalharão de forma independente em um recurso e, depois de concluído, ele será testado para verificar se há bugs. Depois de passar no teste automatizado, ele é adicionado ao software final.

Implantação contínua

Semelhante à integração contínua e à CI, a implantação contínua é uma estratégia para condensar o tempo entre escrever o código e adicioná-lo ao software final. Assim como os testes automatizados e as versões, essa prática ágil ajuda a garantir que os defeitos e o feedback possam ser tratados em tempo hábil.

Bônus: confira o top_ 10 ferramentas de implantação contínua para equipes de software em 2023_

Taxa de conversão

É a porcentagem de visitantes do seu site, clientes potenciais ou cliques que se tornam clientes pagantes do seu serviço. Pense nisso como o número de clientes que compram algo dividido pelo número total de clientes que entram em uma loja.

Experiência do cliente

CX

Refere-se a todas as interações que um cliente tem com sua empresa e como ele se sente em relação à sua empresa em geral. Isso inclui qualquer encontro com o produto, os processos de sucesso do cliente, marketing, vendas e publicidade.

Feedback do cliente

Trata-se de qualquer informação fornecida por um cliente sobre a experiência dele com seu produto ou com o uso dele. Ao compartilhar o grau de satisfação com o serviço ou produto, você e sua equipe poderão fazer melhorias ou corrigir bugs conforme necessário. Fornecer proativamente uma enquete, pesquisa ou local para que os clientes compartilhem comentários pode ajudar o seu produto a manter uma vantagem competitiva!

Retenção de clientes

Taxa de retenção de clientes, CRR

Enquanto a rotatividade se refere à medição de clientes que não renovam, a retenção de clientes é a medição de quantos clientes renovam seus contratos ou assinaturas. A melhor maneira de manter uma taxa de retenção de clientes saudável é estabelecer um relacionamento confiável e engajado entre sua empresa e os clientes para mantê-los engajados e satisfeitos!

Sucesso do cliente

Seu produto alcança o sucesso do cliente quando o cliente consegue resolver o problema para o qual o produto foi criado. Avaliações positivas, feedback ativo do cliente e altas taxas de retenção de clientes são bons indicadores de sucesso do cliente.

Equipe multifuncional

A multifuncional a equipe multifuncional é formada por membros com diferentes habilidades, talentos e interesses para entregar rapidamente um novo produto ou resolver um problema específico.

D

DAU: usuários ativos diários

Manter-se informado sobre o número de usuários ativos diários é uma forma comum de medir o envolvimento para determinar a retenção de seus clientes. A definição de um "usuário ativo" é determinada pela função e pelo uso que o seu produto faz e, embora um alto envolvimento possa parecer o objetivo, ele também pode ser um indicador de gargalos no seu fluxo de trabalho.

Outras métricas comuns de envolvimento incluem usuários ativos semanais (WAU) e usuários ativos mensais (MAU).

Gerenciamento de dependências Dependências descrevem a relação de uma tarefa ou recurso com outro e determinam quando eles podem ser concluídos. É fundamental considerar as dependências ao criar o roteiro do projeto e monitorar a eficiência da equipe de produtos, pois se a tarefa B depender da tarefa A, a tarefa B não poderá ser iniciada até que a tarefa da qual ela depende seja concluída.

Design

O processo de visualização, definição, criação e aprimoramento de produtos para resolver um problema específico ou atender às necessidades de um cliente.

Designers

Os designers criam a aparência, a sensação e a função de um produto. Eles são responsáveis por planejar como o produto e seus recursos serão apresentados, melhorando a experiência do usuário e reduzindo os pontos de atrito em variações futuras. Normalmente, há vários designers envolvidos em cada fase do desenvolvimento do produto, incluindo:

Designers de produtos

Designers de experiência do usuário

Designers de experiência do cliente

Designers de interação

Design Thinking

Este é um pensamento humano em primeiro lugar processo de design que exige que você entenda os problemas e as necessidades do público para o qual está projetando. A ideia é que, ao ter empatia com as pessoas a quem seu produto atende, você pode prever melhor os problemas e inovar seu produto porque está em sintonia com o que o cliente deseja.

Conceito de design

O conceito do seu design é uma breve descrição do design planejado do seu produto - pense nisso como o discurso de elevador do seu produto, que mostra o valor do design desse produto. Seu conceito de design deve:

Transmitir o problema que seu produto resolverá

Definir seu público-alvo

Descrever como as pessoas usarão o produto

Dê uma olhada nisso *Ferramentas de IA para gerenciamento de produtos* !

Desenvolvimento

O processo de criação de um novo produto, implementação de uma nova iteração ou adição de recursos para melhorar a experiência do cliente com o produto existente.

Desenvolvedores

Enquanto os designers criam a aparência, a sensação e a função de um produto, os desenvolvedores são responsáveis por dar vida a esses planos.

Transformação digital

adoção digital_

Atualização dos processos comerciais tradicionais para aproveitar as novas tecnologias digitais. Isso é usado para tornar as empresas mais eficientes, acessíveis a mais clientes e escalonáveis. Esse processo pode levar anos para ser concluído e exige uma estratégia focada para manter e aprimorar a experiência do cliente da empresa.

Disrupção

Produto fundamentalmente novo

Tecnologia, produtos ou pensamento inovadores que estimulam um novo setor ou mercado que concorre com um já existente.

Pensamento divergente

Brainstorming de maneiras novas, exclusivas e criativas de resolver um problema existente.

E

Ecossistema

Um grupo de produtos separados que devem ser usados juntos para obter maior valor ou para resolver um grupo de problemas relacionados.

Épico

Epic Stories

E épico é uma ideia ou um recurso que pode ser dividido em histórias de usuário menores, como os incríveis anos de Harry Potter em Hogwarts, que são divididos em sete livros fantásticos.

Universal via GIPHY No desenvolvimento de produtos, um épico chamado "Melhorar a IU móvel" pode consistir em três histórias de usuário: "Adicionar carrinho de compras móvel", "Otimizar a velocidade" e "Fonte consistente".

Cada história de usuário pode então ser dividida em tarefas gerenciáveis e, devido ao seu tamanho, será entregue em vários sprints.

Recurso F-J para trabalhos a serem feitos

Recurso

Os recursos de seu produto são as características e capacidades que fazem com que seu produto funcione e se destaque entre outros produtos semelhantes no mercado.

Auditoria de recursos

Uma auditoria de recursos é uma análise dos recursos (características e funcionalidades) do seu produto para ver quantos clientes os estão usando e com que frequência. Essas auditorias geralmente são representadas em um gráfico ou tabela e as informações podem ser coletadas de pesquisas, entrevistas com clientes, dados de uso on-line ou ferramentas de análise.

Pontuação de recursos

Essa é outra forma de classificar os recursos com base apenas nas métricas de desempenho e sem a contribuição do feedback ou das avaliações dos clientes. As pontuações dos recursos são determinadas pelo sucesso de um recurso em áreas como vendas, retenção de clientes, eficiência e tempo necessário para o desenvolvimento.

FDD: Desenvolvimento orientado por recursos

Essa estrutura ágil estrutura o processo de desenvolvimento de software inteiramente em torno da conclusão de recursos. Ele divide o desenvolvimento do produto em partes menores (recursos) que visam atender a uma necessidade diferente focada no cliente.

G

Gráfico de Gantt

linha do tempo do projeto

Um gráfico de barras horizontais que visualiza a sequência de tarefas dentro do cronograma do projeto e pode mostrar quais tarefas são dependentes uma da outra. Cada tarefa tem uma data de início e uma data de término para que sua equipe não ultrapasse os prazos.

Saiba mais em nosso guia de gráficos de Gantt !

meta de impressão, meta de iteração_

No gerenciamento de produtos, objetivos podem ser muito mais específicas do que apenas terminar o produto no prazo ou entregar um produto de qualidade que as pessoas usarão. Cada sprint geralmente é encerrado com uma meta específica ou o resultado desejado que a equipe do Scrum quer alcançar com essas tarefas.

É comum que essas metas sejam um modelo funcional do software que possa ser mostrado às partes interessadas.

As ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis, como o ClickUp, têm recursos incorporados que podem ajudá-lo a rastrear suas metas de sprint em tempo real!

GOOB: Saia da construção

Em resumo, esse acrônimo significa encontrar seu cliente onde ele está. As equipes de produtos geralmente testam e usam seus produtos em ambientes controlados, mas seus clientes não estão. Ao sair do prédio, você conhecerá seus clientes no ambiente em que eles usarão seu produto.

GTM: Estratégia de entrada no mercado Esse é o seu plano estratégico e tático de como uma empresa pretende

gerenciar o lançamento bem-sucedido de um produto . Esse plano inclui preços, estratégias de vendas, um mapa da jornada do cliente, marketing, orçamento, suporte ao cliente e muito mais.

H

Produto de hardware

Hardware refere-se às ferramentas tangíveis e aos equipamentos mecânicos envolvidos no desenvolvimento ou no uso do seu produto. Isso pode incluir as peças físicas de um computador e os elementos necessários para usá-lo, incluindo um teclado, monitor ou mouse.

I

Gerenciamento de ideias

Esse é o processo de coleta, classificação e análise de ideias destinadas a aprimorar seu produto. As ideias podem vir do feedback do cliente, de parceiros ou internamente e ter diferentes prioridades.

Ideação

O processo de criar novas ideias e desenvolvê-las por meio de sessões de brainstorming, listas ou mapeamento mental .

Produto incremental

Inovação incremental

Esse é um modelo de desenvolvimento em que cada iteração se baseia na versão anterior sem substituí-la. Embora cada nova versão seja uma variação mais aprimorada da anterior, o produto anterior ainda é funcional.

Intuitivo

Design intuitivo

Um produto intuitivo se encaixa facilmente na estrutura mental e nos hábitos de trabalho existentes do cliente. Parece natural de usar e rápido de entender.

Integração

Quando um aplicativo pode integrar-se a outro significa que os dois softwares podem se sincronizar com os dados e o fluxo de trabalho do outro.

J

JTBD: Trabalhos a serem feitos

Refere-se ao trabalho ou à tarefa que um cliente está tentando concluir para entender melhor os problemas que ele enfrenta e suas motivações para buscar uma solução.

K-O: Pontuação de Kaizen para Oportunidade

Kaizen

Kaizen é o conceito de buscar constantemente áreas de melhoria com base na própria experiência do membro da equipe no uso do produto.

Kanban

Em vez de trabalhar em iterações fixas e planejadas como no Scrum, as equipes Kanban trabalham em tarefas prioritárias sempre que elas chegarem. É uma estrutura ágil altamente visual com o objetivo de ter um fluxo constante de trabalho sem gargalos.

As equipes adicionam um limite para o número de tarefas que podem ser trabalhadas simultaneamente (conhecido como limite de WIP), para que a equipe não seja multitarefa e diminua a produtividade.

Saiba como o ClickUp pode ajudá-lo a configurar _Gerenciamento de projetos Kanban

Quadro Kanban

Quadro de tarefas, Quadro branco, Quadro de cortiça

A Quadro Kanban é um quadro de cortiça físico ou visual dividido em 3-4 colunas para visualizar todo o trabalho dentro do projeto. Cada coluna em um quadro Kanban representa um status da tarefa, variando de "A fazer", "Em andamento" e "Concluído".

No Kanban, cada tarefa é visualizada como uma nota adesiva ou cartão. Sempre que um membro da equipe termina uma tarefa, o cartão é movido para a coluna relevante.

você pode ver 20 outros exemplos deles _aqui.

Modelo Kano

Priorização dos recursos do produto de acordo com a probabilidade de satisfazer o cliente. Ao comparar a probabilidade de satisfação com o custo para desenvolvê-lo, a equipe de produto pode determinar se é estratégico adicioná-lo ao roteiro.

KPIs: Indicadores-chave de desempenho KPIs são as métricas quantitativas mais influentes usadas para determinar o sucesso de seu produto. O sucesso financeiro, a receita, as métricas de clientes e o número de novos usuários são KPIs comuns, mas as métricas mais importantes a serem consideradas pela sua empresa dependerão do tipo de produto que você tem e da finalidade exclusiva a que ele serve.

L

Desenvolvimento de produtos enxutos

Desenvolvimento de software enxuto

Princípios e práticas que otimizam o processo de desenvolvimento. Ele foi inspirado no abordagem de manufatura enxuta introduzida pela Toyota na década de 50.

Saiba mais sobre Gerenciamento de projetos enxutos e Princípios enxutos em nossos artigos dedicados.

Valor da vida útil

valor do tempo de vida do cliente, CLV, CLTV_

É a receita total estimada que um cliente gera para uma empresa durante todo o seu relacionamento. É assim que as empresas determinam o custo-benefício de adicionar e dar suporte aos clientes ao longo do tempo.

Ciclo de vida

Cada fase da existência de um produto, desde sua ideia inicial, passando por seu desenvolvimento, iterações, crescimento e eventual declínio.

M

MRD: Documento de requisitos de mercado

Um documento escrito pelo gerente de produto que define estrategicamente a demanda e os requisitos de um produto. O MRD inclui a visão do produto, o mercado-alvo, personas de usuários soluções e possíveis receitas de seu produto.

MVP: produto mínimo viável

Esse é um produto em seus estágios iniciais de desenvolvimento que tem apenas recursos suficientes para cumprir a ideia do produto. Mesmo com o número mínimo de recursos, quanto mais cedo você conseguir atrair clientes para o seu produto, mais cedo poderá receber feedback e melhorar as iterações futuras.

Mockup

Os mockups são desenhos realistas ou modelos físicos de seu produto, mas não têm a funcionalidade. Eles são uma representação visual ou uma representação do que a equipe imagina para o produto.

MRR: receita recorrente mensal

O cálculo da receita gerada todo mês, ou seja, toda a receita contínua dividida em um número mensal.

N

Necessidade

Identifique as áreas em que seus clientes precisam de uma solução. Para isso, é necessário aprender e ter empatia com seus clientes para chegar aos problemas que eles enfrentam e como seu produto poderia preencher a lacuna.

NPS: Net Promoter Score

Esse é o método de usar uma pesquisa simples para determinar a satisfação do cliente com seu produto. Pedir repetidamente aos clientes que classifiquem seu produto em uma escala de 0 a 10 em vários estágios da jornada do cliente pode ajudá-lo a obter uma pontuação mais geral ou detalhada.

O

OKRs: Objetivos e principais resultados

Semelhante aos KPIs, Objetivos e principais resultados são usados para medir os resultados de seu produto, mas os OKRs dependem da definição de objetivos ou metas claros para rastrear e avaliar em um período de tempo definido.

Pontuação da oportunidade

Essa estratégia é usada para identificar recursos que os clientes consideram necessários, mas que também estão tendo dificuldades para usar com eficiência. Ao procurar continuamente por áreas de oportunidade em seu produto, você pode aumentar a fidelidade dos clientes e, ao mesmo tempo, atrair novos!

P-T Pivotar para o tema

Pivô

Mudar sua estratégia ou direção de negócios devido a descobertas do mercado de seu produto, falhas em sua estratégia original ou pressão da concorrência.

NBC via GIPHY

Priorização

Classificar itens ou iniciativas em seu backlog em ordem de importância para decidir quais serão desenvolvidos em seguida.

Produto

É por isso que estamos aqui! Seu produto é um item ou serviço que resolve o problema de um cliente ou atende a uma necessidade. Um produto pode ser um item físico ou para download, gratuito ou para compra - ou uma combinação de ambos!

Descoberta do produto

A descoberta de produtos vem de um profundo entendimento dos clientes para criar produtos que resolvam os principais problemas que eles enfrentam regularmente. Uma compreensão abrangente das necessidades do cliente pode ajudá-lo a priorizar os produtos que você desenvolve e garantir que haja um mercado para eles.

Análise de produtos

Dados quantitativos objetivos coletados por ferramentas incorporadas para entender como os clientes usam seus produtos. Essas análises podem incluir o tempo que os usuários gastam para concluir determinadas ações, um mapa da jornada do usuário com o seu produto ou quais recursos são mais usados.

Crescimento liderado pelo produto

Esse é o uso de um produto como a principal atração para atrair clientes. Uma empresa pode oferecer o uso limitado de seus produtos gratuitamente com a opção de adicionar mais recursos por um custo adicional ou oferecer uma avaliação gratuita em que novos clientes podem usar um produto em sua extensão máxima por um período fixo de tempo antes de ter a opção de pagar pelo acesso novamente.

Gerente de produto

Um gerente de produto auxilia a equipe Agile no processo de desenvolvimento do início ao fim. Suas principais responsabilidades incluem:

lidar com problemas no processo de desenvolvimento

garantir que a equipe cumpra os prazos do projeto

colaborar com outros departamentos da empresa, como vendas, marketing e atendimento ao cliente

Saiba como os gerentes de produto usam o ClickUp .

Operações de produto

Suas funções de operações de produto estão em vigor para ajudar as equipes multifuncionais a trabalhar com eficiência. Elas podem auxiliar em entrevistas com clientes para pesquisa, supervisionar verificações de garantia de qualidade, agilizar os processos de desenvolvimento ou trabalhar com equipes de suporte.

Proprietário do produto

Proprietário

Esses são os principais membros de um projeto ágil ou Equipe Scrum. Eles decidem a visão e os recursos do software final, mas os recursos não são escolhidos por capricho!

Eles entendem cuidadosamente as necessidades e os requisitos do cliente e adicionam esses itens ao backlog do produto, recebem feedback dos clientes e o transmitem à equipe de desenvolvimento.

PRD: Documento de requisitos do produto Esse documento detalha todo o processo de desenvolvimento. Ele inclui os recursos, o design, a descrição e os detalhes da entrega do produto. Esse documento descreve tudo o que o produto deve ter antes de ser lançado ou considerado concluído.

Experimente nossos produtos_ Modelos_PRD !

Roteiro do produto

Um roteiro do produto é uma estrutura concisa de todo o seu plano de projeto. Em vez de afogá-lo em detalhes, um roadmap permite que você visualize o cronograma do produto, marcos cruciais e objetivos.

Ao destacar os principais componentes do seu plano, o roadmapping ajuda a sua equipe a manter o controle das próximas tarefas.

Especificação do produto

Esse documento é semelhante a um PRD, mas é mais conciso e direto ao ponto. Ele pode conter plantas ou informações importantes sobre o público-alvo do produto, mas serve principalmente para responder por que o produto ou recurso está sendo criado, suas metas e como o sucesso será medido.

Protótipo

Enquanto um mockup é um desenho ou uma representação física da aparência de um produto, um protótipo é um modelo inicial desenvolvido o suficiente para que os clientes testem sua funcionalidade.

Q

Garantia de qualidade

Esse é o processo de uma empresa para garantir e melhorar a qualidade de seus produtos em todos os estágios de seu desenvolvimento. A garantia de qualidade é uma abordagem proativa para ajudar as empresas a fornecer produtos de alta qualidade com uma experiência positiva para o usuário.

R

Plano de lançamento

A plano de liberação apresenta todos os recursos a serem incluídos na próxima versão, juntamente com uma data de lançamento estimada, e geralmente se estende por um período de alguns meses. Pense nele como o trailer do filme de um projeto Agile.

Retrospectiva

Reunião de retrospectiva, Retrospectiva de Sprint

A retrospectiva é um Reunião do Scrum onde a equipe analisa seu desempenho no final do sprint.

A equipe usa métricas, gráficos e relatórios do Agile para ver onde se destacam e onde precisam melhorar.

Em vez de rastrear manualmente as métricas do Agile, Ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis como o ClickUp, oferecem gráficos e tabelas precisos para ajudar sua equipe a realizar uma retrospectiva de sprint.

S

Scrum

Gerenciamento de projetos Scrum O Scrum é um Metodologia ágil em que as equipes trabalham em períodos curtos de trabalho que duram cerca de 2 a 4 semanas, chamados sprints, para entregar um produto que esteja pronto para receber feedback do cliente.

As equipes do Scrum definem planos e realizam reuniões regulares para garantir que todos saibam o que estão fazendo e para manter o controle do processo dentro do sprint.

Teste de divisão e teste A/B

Testes para comparar o desempenho de duas variações uma contra a outra. Os testes A/B são frequentemente usados no gerenciamento de produtos para identificar a opção com melhor desempenho. Por exemplo, se duas variações de uma nova interface de usuário fossem testadas, a variação com maior envolvimento do usuário venceria o teste A/B.

saiba mais sobre Ferramentas de teste A/B _aqui.

Sprint

Iterações

Sprints são pequenas explosões de trabalho que ajudam as equipes a se manterem no caminho certo durante o desenvolvimento de um produto. Eles geralmente duram de 2 a 4 semanas e envolvem várias tarefas para ajudá-lo a alcançar o próximo ponto de verificação importante no cronograma do projeto. Crie e gerencie facilmente seus próprios Sprints no ClickUp!

Stage-Gate

processo de Stage-Gate

Esse é o processo de dividir o processo de desenvolvimento de seu produto em diferentes fases ou "estágios", incluindo escopo, caso de negócios, desenvolvimento, teste e lançamento. Ao analisar o progresso desses estágios, você pode determinar como o produto passará para a próxima fase.

Stakeholder

Refere-se a qualquer pessoa fora da equipe que esteja conectada ao projeto. Pode ser um investidor, gerente de contas, equipe de vendas ou cliente.

Saiba mais sobre As partes interessadas aqui .

Pontos da história

A ponto da história é uma unidade atribuída a uma história de usuário para expressar quanto tempo e energia seriam necessários para esse trabalho. Portanto, um número maior indicaria uma tarefa mais difícil que exigiria mais tempo. Essa é uma técnica de estimativa relativa, o que significa que os números são atribuídos a cada tarefa em comparação com outras tarefas semelhantes.

Análise SWOT Análise SWOT é um método de planejamento para considerar, de forma estratégica e proativa, possíveis pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças ao seu produto. Os pontos fortes e fracos de seu produto geralmente são fatores internos, enquanto as oportunidades e ameaças estão relacionadas a fatores externos (ou seja, o mercado, os concorrentes, possíveis tendências).

T

Gerente técnico de produtos

O gerente técnico de produtos trabalha mais próximo das equipes de engenharia do que das equipes de vendas ou de negócios e tem formação técnica para auxiliar nos aspectos de desenvolvimento do projeto.

Bônus:_ Confira nossas 10 principais ferramentas de redação técnica recomendadas

Tema

O tema do produto é um plano de alto nível para o seu produto. Normalmente, ele pode ser resumido pelo objetivo do seu produto ou como a resposta à pergunta "que problema este produto resolve?"

Caso de uso U-Z para pontuação Zeta

Caso de uso

Este é um cenário simples e muito provável que explica como um cliente usaria seu produto para resolver um problema. Embora sejam exemplos hipotéticos, eles são comuns o suficiente para serem críveis ou relacionáveis e ajudam a provar a necessidade e o valor de diferentes partes do seu produto.

Pesquisa de usuários

O processo de entender as necessidades dos clientes observando como eles realizam tarefas, usam outros produtos e aprendendo seus processos de pensamento.

UX: Experiência do usuário

Um resumo das interações de seu cliente com um produto. Sua UX comunicará como uma pessoa se sentiu ao usar seu produto, a atitude dela em relação ao uso, a facilidade e os desafios.

Persona do usuário

Sua persona de usuário é um cliente fictício que representa o usuário ideal do seu produto. Trata-se de um retrato abrangente do seu público-alvo, incluindo idade, profissão, estágio na carreira, possivelmente sua localização geográfica e problemas comuns que eles enfrentam.

Confira estes_ Modelos de persona de usuário_ !

Fluxos do usuário

São representações visuais do caminho que um usuário percorrerá ao concluir tarefas em um aplicativo. Geralmente representado em um gráfico ou diagrama, o mapeamento de um fluxo de usuário ajuda as equipes a criar interfaces mais intuitivas e a otimizar o processo que os clientes farão para concluir um conjunto de tarefas.

História do usuário

Objetivos do usuário

Esta é uma breve descrição de um recurso específico do produto ou de uma função que os clientes considerariam útil. As histórias de usuário típicas podem ser mais ou menos assim:

'Como (nome/tipo do usuário), quero (fazer uma coisa), para que eu possa (atingir uma meta).

Basicamente, uma explicação informal dos recursos que alguém deseja no sistema.

V

Proposta de valor

proposta de valor única_

Esta é a proposta que transmite a finalidade, os benefícios e o diferencial de seu produto em relação a outros no mercado. Isso é usado para levar os clientes a escolher seu produto em vez de outros similares e comunica o que torna seu produto mais valioso ou competitivo.

Voz do cliente

Esse é o termo geral para feedback e dados qualitativos ou quantitativos relacionados às necessidades de seus clientes ou ao problema que seu produto pretende resolver.

W

Cascata

Esse é um método de desenvolvimento linear de longo prazo em que cada fase ocorre sequencialmente e cada fase deve ser concluída antes que a próxima fase possa começar. Trata-se de um processo passo a passo que começa com a coleta dos documentos necessários e a definição dos requisitos, passando para o design, a codificação, os testes etc., sem sobreposição.

Wireframe

Um pouco semelhante a uma maquete ou a um protótipo, um wireframe é uma representação básica do seu produto, exceto pelo fato de que ele apenas comunica sua função. Geralmente, trata-se de uma página da Web de aparência muito básica que visa apenas organizar os recursos e mostrar como os usuários realmente usarão o seu produto.

Y

YOY: Ano a ano

O processo de comparação de dados de um ano com o mesmo conjunto de dados do ano anterior.

Z

Pontuação Zeta

Zeta Model, Z-Score Formula A fórmula de pontuação que uma empresa usa para determinar a probabilidade de falência.

Bônus:_ Perguntas da entrevista com o gerente de produto_

Agora eu conheço meus... termos essenciais de gerenciamento de produtos 🎶

Ok, não foi exatamente de A a Z, mas foram todas as letras, exceto a X! Muito perto, se é que podemos dizer isso. 💅🏼

Talvez você já tenha memorizado esse glossário de trás para frente, ou talvez haja alguns termos novos para você considerar! De qualquer forma, pense nessa lista como seu trampolim para o gerenciamento de produtos - não como a linha de chegada. Você pode ver onde está e como levar seu gerenciamento de produtos adiante, e quem não gosta de crescer 1% todos os dias ? 😉

Se você estiver interessado em iniciar uma carreira em gerenciamento de produtos, confira nosso guia de certificações de gerenciamento de produtos !

E mais, ClickUp pode ajudá-lo a transformar essas ideias em ações para elevar sua estratégia atual de gerenciamento de produtos. Economize tempo, seja mais eficiente em seus processos e converse com sua equipe, tudo em uma única plataforma! Vejo vocês lá, amigos. 🥳