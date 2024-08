Desenvolvedores de software, advogados e 11 outras ocupações que exigem solução frequente de problemas

Apenas cerca de 14% dos funcionários civis precisam resolver problemas diariamente, de acordo com a Bureau of Labor Statistics . Mas alguns trabalhos são voltados para a solução de problemas.

Observando os dados do BLS 2022, ClickUp descobriu que desenvolvedores de software, executivos e advogados estão entre os 13 principais cargos que exigem a resolução de problemas com mais frequência. As ocupações da lista são classificadas de acordo com a porcentagem estimada de trabalhadores em cada emprego que tiveram de resolver problemas mais de uma vez por dia.

Mais de 100 empregos foram revisados na análise, e somente aqueles em que mais da metade dos trabalhadores resolviam problemas várias vezes ao dia entraram na classificação. Quase metade dos cargos da lista envolve responsabilidades gerenciais.

Os cargos de gerência têm muitos requisitos de solução de problemas devido à necessidade de supervisionar pessoas e processos; definir metas e dividi-las em tarefas menores e atribuíveis; e tomar decisões de gerenciamento de recursos com base em teoria e dados.

Os empregadores valorizam a solução de problemas no local de trabalho porque os trabalhadores com essas habilidades são mais capazes de superar desafios de forma independente, sugerir novas ideias e melhorar os processos e economizar tempo e dinheiro para a empresa e seus clientes.

O foco e o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas avançadas, diferenciadas e de reação rápida podem até ajudar a isolar, até certo ponto, alguns profissionais baseados em conhecimento dos efeitos mais perturbadores da inteligência artificial e das tecnologias de automação.

A MIT Sloan Management Review constatou que as habilidades com maior probabilidade de serem automatizadas são aquelas que podem ser "padronizadas e codificadas" A pesquisa observou que as tarefas que exigem resolução física ou em tempo real geralmente têm taxas de automação mais baixas. Isso se deve ao fato de que a criação de ferramentas capazes de lidar com a imprevisibilidade dessas tarefas é muito cara, envolve muito trabalho ou pode ainda não ser tecnologicamente viável.

A solução de problemas é uma habilidade que pode ser praticada e aperfeiçoada. Há uma grande variedade de literatura e cursos disponíveis para aprender métodos estabelecidos de solução de problemas, com especialidades em tópicos como pensamento paralelo, decomposição, pesquisa e análise. Até mesmo a prática de quebra-cabeças de palavras e lógica como atividade de lazer pode ajudar a aprimorar as habilidades de solução de problemas.

13. Engenheiros elétricos

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 51.7%

: 51.7% Emprego em nível nacional: 186.020 (1,32 por 1.000 empregos)

Os engenheiros elétricos projetam, desenvolvem, testam e mantêm sistemas e componentes elétricos. Eles podem identificar problemas, projetar circuitos e outras peças e criar protótipos para testar suas soluções. E eles podem se deparar com surpresas.

Por exemplo, em 1945, Percy Lebaron Spencer, engenheiro elétrico da Raytheon, estava trabalhando em um equipamento de radar e percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Aplicando o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas, ele elaborou uma série de testes, observações e experimentos, inventando, por fim, o forno de micro-ondas.

A experiência prática e o desenvolvimento profissional ajudam os engenheiros elétricos a desenvolver suas habilidades analíticas e de pensamento crítico. A participação em associações profissionais também pode ajudar no desenvolvimento de suas habilidades de comunicação e trabalho em equipe, permitindo que eles colaborar de forma eficaz com seus colegas e clientes .

12. Gerentes de transporte, armazenamento e distribuição

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 52.6%

: 52.6% Emprego em nível nacional: 144.640 (1,027 por 1.000 empregos)

Os gerentes de transporte, armazenamento e distribuição estão envolvidos no planejamento, na direção e na coordenação das atividades de transporte, armazenamento e distribuição.

Esses profissionais de logística devem organizar e gerenciar o trabalho dos subordinados, usar com eficácia softwares analíticos e de inventário, avaliar e agir com base em dados e relatórios, além de se comunicar e colaborar com outros departamentos.

A pandemia da COVID-19 tem sido uma série ininterrupta de problemas a serem resolvidos pelos gerentes de transporte, armazenamento e distribuição, que tiveram de lidar com picos de demanda, escassez de motoristas e aumento dos custos de armazenamento. Agora, o aumento da inflação e o arrefecimento da demanda enviarão sua própria série de problemas através do pipeline na direção inversa.

Ficar por dentro de dados importantes, como mudanças nas regulamentações, clima, inovações de software e tarifas, são algumas das medidas que os gerentes de transporte, armazenamento e distribuição tomam para estarem mais bem preparados para resolver problemas. A obtenção de certificados e a realização de cursos de gestão da cadeia de suprimentos e de outros campos de estudo relacionados também são benéficos para a prática e o desenvolvimento das principais habilidades de solução de problemas.

11. Gerentes de computadores e sistemas de informação

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 54.0%

: 54.0% Emprego em todo o país: 485.190 (3,444 por 1.000 empregos)

Os gerentes de sistemas de computação e informação são responsáveis pelo planejamento e pela coordenação das atividades relacionadas a computadores em suas organizações. Para ser eficaz, são necessários altos níveis de conhecimento técnico e habilidades de gerenciamento de pessoas.

As funções dos gerentes de sistemas de computação e informação podem incluir o gerenciamento de todo o pessoal da organização que seja relevante para seus sistemas de computação, bem como a consultoria com usuários finais e partes interessadas para garantir que os planos de computação estejam alinhados com as metas organizacionais.

Manter-se atualizado com as pesquisas e tecnologias mais recentes é uma etapa importante na preparação para se tornar um melhor solucionador de problemas como gerente de sistemas de computação e informação, de modo que você esteja a par das melhores práticas atuais quando for o momento de tomar ou aconselhar uma decisão.

Outra forma de aprimorar as habilidades de solução de problemas é realizar reuniões de rotina e solicitar feedback da equipe como forma de trabalhar as habilidades de comunicação e garantir que as expectativas e os problemas sejam claramente compreendidos e resolvidos.

10. Gerentes de arquitetura e engenharia

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 54.6%

: 54.6% Emprego em nível nacional: 187.100 (1,328 por 1.000 empregos)

Os gerentes de arquitetura e engenharia planejam, dirigem e coordenam atividades nas áreas de arquitetura e engenharia, de acordo com o BLS Occupational Outlook Handbook (Manual de Perspectivas Ocupacionais do BLS) . Por exemplo, eles podem supervisionar um projeto de construção e reforma, desenvolver e apresentar propostas e lances de projetos e supervisionar o recrutamento de pessoal para equipes de projeto e engenharia.

Os gerentes de arquitetura e engenharia precisam ser capazes de liderar e inspirar suas equipes com eficácia. Eles também devem cumprir rigorosamente os prazos dos projetos e apresentar habilidades superiores de comunicação escrita e oral, o que exige habilidades avançadas de solução de problemas.

Para estarem mais bem preparados como solucionadores de problemas, os gerentes de arquitetura e engenharia participam de mostras de projetos para examinar o trabalho de outros profissionais, aproveitam as oportunidades de educação continuada e aproveitam as oportunidades para obter mais experiência de campo.

9. Administradores de ensino fundamental e médio

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 54.8%

: 54.8% Emprego em nível nacional: 274.710 (1,95 por 1.000 empregos)

Os administradores educacionais de ensino fundamental e médio planejam, dirigem e coordenam as atividades acadêmicas, administrativas ou auxiliares de escolas de ensino infantil, fundamental e médio, de acordo com o BLS Occupational Outlook Handbook.

Seja gerenciando professores, ajudando os alunos a enfrentar desafios curriculares ou supervisionando melhorias nas instalações, os administradores do ensino fundamental estão constantemente resolvendo problemas. E espera-se que eles criem "soluções precisas, rápidas, eficazes e aceitas", dependendo de suas visões "e programas de desenvolvimento escolar" de acordo com um estudo de 2010 .

Para ser um administrador escolar eficaz, é necessário praticar a construção de relacionamentos positivos, colocar os colegas e as famílias em primeiro lugar e usar estratégias para amenizar conflitos e situações estressantes.

Participar de oportunidades de pesquisa, assistir a seminários e aulas e participar de grupos educacionais profissionais são formas de se manter atualizado com as mais recentes ferramentas de solução de problemas e tendências da área.

8. Gerentes de ciências naturais

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 56.4%

: 56.4% Emprego em nível nacional: 74.760 (0,531 por 1.000 empregos)

Os gerentes de ciências naturais estão envolvidos na supervisão do trabalho de cientistas, incluindo químicos, físicos e biólogos, de acordo com o BLS Occupational Outlook Handbook. Esses trabalhadores são responsáveis por atividades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento e coordenam testes, controle de qualidade e produção.

Os gerentes de ciências naturais devem usar suas habilidades altamente desenvolvidas de pesquisa e observação científica, e aproveitar as de seus subordinados diretos, para descobrir respostas para questões técnicas complexas.

Espera-se que os trabalhadores nessa função desempenhem funções como desenvolver estratégias e projetos de pesquisa; entrevistar, contratar e dirigir cientistas, técnicos e pessoal de apoio; e tarefas administrativas.

Como a ciência evolui muito rapidamente, os gerentes de ciências naturais devem ler constantemente e se manter atualizados com os últimos desenvolvimentos para que tenham o conhecimento e as práticas recomendadas mais recentes para aplicar em seu trabalho. Participar de feiras de saúde, publicar artigos e trabalhar com um mentor científico são algumas maneiras pelas quais os gerentes de ciências naturais desenvolvem as habilidades e os conhecimentos necessários para serem solucionadores de problemas bem-sucedidos.

7. Desenvolvedores de software

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 58.4%

: 58.4% Emprego em nível nacional: 1.364.180 (9,683 por 1.000 empregos)

Os desenvolvedores de software são responsáveis por analisar as necessidades dos usuários e projetar e desenvolver software para atender a essas necessidades, de acordo com o BLS Occupational Outlook Handbook. Eles projetam todas as partes de um aplicativo ou sistema e coordenam como cada uma delas funcionará em conjunto.

A própria ciência da computação é o estudo da solução de problemas, portanto, as habilidades de solução de problemas estão presentes em todos os aspectos de um desenvolvedor de software. Ao projetar e implementar códigos, solucionar problemas e eliminar bugs e comunicar-se com precisão e eficácia dentro e entre as equipes, os desenvolvedores de software são especialistas em resolução de problemas.

Os desenvolvedores de software aprimoram suas habilidades de resolução de problemas por meio da experiência no trabalho, obtendo certificações e credenciais adicionais e mantendo-se atualizados com os rápidos desenvolvimentos do setor. Fora de suas funções principais, eles podem contribuir com código para projetos de código aberto, participar de desafios de codificação e hackathons ou oferecer seu tempo como voluntários em grupos sem fins lucrativos voltados para a criação de soluções de software para desafios cívicos, como o Code for America.

6. Físicos

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 60.3%

: 60.3% Emprego em nível nacional: 20.020 (0,142 por 1.000 empregos)

Os físicos são cientistas que estudam as interações de matéria e energia. Seja para lidar com as mudanças climáticas, procurar novas partículas subatômicas ou descobrir como fazer uma mistura de bolo de chocolate crescer mais rápido, os físicos estão resolvendo problemas ao nosso redor.

Do épico ao cotidiano, os físicos usam abordagens passo a passo, aplicam soluções anteriores a novos problemas, diagramam procedimentos e verificam resultados.

Os físicos se preparam para solucionar problemas aprofundando-se nos fundamentos de seu campo, aprendendo e praticando estratégias de solução de problemas e participando de organizações profissionais. Eles também podem resolver problemas de física com palavras e quebra-cabeças em seu tempo livre e depois compartilhar soluções e estratégias com os colegas.

5. Executivos-chefes

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 61.8%

: 61.8% Emprego em nível nacional: 200.480 (1,423 por 1.000 empregos)

Os altos executivos planejam estratégias e políticas para garantir que uma organização atinja suas metas, de acordo com o BLS, o que inclui coordenar e dirigir as atividades da empresa e da organização.

Reconhecer as lacunas entre o ponto em que a organização se encontra e suas metas - e elaborar e implementar soluções, muitas vezes em tempo real - é fundamental para a função de um executivo.

Criar estruturas para desenvolver novos produtos, superar déficits orçamentários, acompanhar o ritmo da concorrência, navegar pelas regulamentações e gerenciar as personalidades e o crescimento da carreira dos funcionários são todos os tipos de problemas que os executivos precisam resolver.

Os executivos participam de programas de treinamento e desenvolvimento para aprimorar suas habilidades de gerenciamento e resolução de problemas. Eles podem oferecer sua experiência em gestão a uma organização sem fins lucrativos ou se tornar mentores de um gerente mais jovem. Os executivos participam de conferências e workshops e se mantêm atualizados sobre as novidades do setor para expandir suas habilidades, inclusive de solução de problemas.

4. Profissionais de enfermagem

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 62.4%

: 62.4% Emprego em nível nacional: 234.690 (1,666 por 1.000 empregos)

Os profissionais de enfermagem diagnosticam e tratam doenças agudas, episódicas ou crônicas, independentemente ou como parte de uma equipe de saúde, de acordo com o BLS, e podem se concentrar na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Eles podem estar envolvidos na solicitação, execução ou interpretação de exames laboratoriais e raios X, e podem prescrever medicamentos.

Os enfermeiros são chamados a aplicar seus diversos conhecimentos para lidar com várias situações durante seus turnos em um ambiente em constante mudança. Eles podem aplicar uma solução de um conjunto de pacientes para outro.

Por exemplo, uma enfermeira descreveu como um medicamento para dor que funcionava para pacientes diabéticos com neuropatia ajudou um paciente amputado que sofria de dor profunda no nervo e que não estava respondendo bem aos opioides tradicionais.

Os profissionais de saúde que se mantêm informados sobre as pesquisas mais recentes relatam melhores resultados para os pacientes. Os profissionais de enfermagem podem usar uma abordagem baseada em evidências para aplicar um processo sistemático para revisar, analisar e traduzir para o mundo real as evidências científicas e de cuidados com a saúde mais recentes. Treinamentos, conferências e mídias sociais também oferecem outras fontes de informação para aprimorar habilidades e conhecimentos.

3. Consultores financeiros pessoais

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 67.1%

: 67.1% Emprego em nível nacional: 263.030 (1,867 por 1.000 empregos)

De acordo com o BLS, os consultores financeiros pessoais avaliam as necessidades financeiras de seus clientes e os aconselham sobre decisões de investimento e sobre como lidar com leis tributárias e seguros. Eles ajudam seus clientes com metas de curto e longo prazo, como economizar para a faculdade e para a aposentadoria.

Economizar para a aposentadoria em um ambiente com taxas de juros crescentes, lidar com o aumento dos custos da faculdade e decidir o que fazer com o produto da venda de uma casa são algumas das questões que podem surgir para os clientes de um consultor financeiro pessoal, que exigem soluções personalizadas.

Em cada caso, os consultores financeiros pessoais definem os problemas de seus clientes, identificam as causas, exploram e decidem sobre as soluções e implementá-las, de acordo com o diretor administrativo da Vesticor Advisors, Michael Sciortino.

Certificações - como a de planejador financeiro certificado, analista financeiro credenciado ou consultor financeiro credenciado - ou cursos de desenvolvimento profissional podem aprimorar as habilidades técnicas dos consultores financeiros pessoais e oferecer oportunidades estruturadas para aprender e aplicar estratégias comprovadas de solução de problemas.

A participação em um programa pro bono por meio de uma organização profissional permite que o consultor aplique seus conhecimentos para ajudar indivíduos, famílias e comunidades necessitadas, ao mesmo tempo em que obtém oportunidades adicionais de praticar a solução de problemas novos e urgentes.

2. Advogados

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 68.1%

: 68.1% Emprego em nível nacional: 681.010 (4,834 por 1.000 empregos)

Aconselhar e representar indivíduos, empresas e órgãos governamentais em questões e disputas legais são algumas das principais obrigações dos advogados.

Os advogados devem pesquisar e analisar problemas jurídicos e prestar consultoria a seus clientes. Eles avaliam todos os tipos de decisões jurídicas - como pesar os prós e os contras de pedir uma sentença ou oferecer um acordo em um caso -, negociam contratos e respondem a cartas de cessação e desistência. A solução de problemas é tão importante para a profissão jurídica que foi colocada no topo de um relatório da American Bar Association sobre habilidades fundamentais para advogados, antes mesmo da análise jurídica.

Os advogados se preparam para solucionar problemas sendo ouvintes ativos, concentrando-se nos detalhes de um caso e lendo sobre os casos e as estratégias jurídicas mais recentes. Workshops especializados em resolução de problemas, exercícios, dramatizações e simulações às vezes organizados por sociedades profissionais -são outras maneiras pelas quais os advogados podem desenvolver suas habilidades.

1. Podólogos

Compartilhamento de trabalhadores que resolvem problemas mais de uma vez por dia : 85.5%

: 85.5% Emprego em nível nacional: 8.840 (0,063 por 1.000 empregos)

Os podólogos prestam atendimento médico e cirúrgico a pessoas com problemas nos pés, tornozelos e pernas, de acordo com o BLS Occupational Outlook Handbook.

Os pacientes procuram seus podólogos apresentando problemas como dor no calcanhar, joanetes, unhas encravadas e problemas com a marcha e o caminhar. Os podólogos ouvem e diagnosticam o problema e prescrevem soluções, dependendo do que for necessário, como órteses, cremes medicinais ou fisioterapia.

Os podólogos aprimoram suas habilidades de resolução de problemas praticando e aprendendo metodologias novas e estabelecidas para diagnóstico e participando de sessões de treinamento e conferências. Eles também praticam regularmente e buscam feedback dos pacientes e colegas para aprimorar suas técnicas e os resultados para os pacientes.

