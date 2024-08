Como pedir feedback e avaliações para aprimorar suas habilidades

Você precisa de mais do que dedicação e trabalho árduo para conseguir a tão esperada promoção ou aumento que estava esperando.

Você tem subestimado o poder do feedback e das avaliações genuínas? Nunca é tarde demais. Você está no lugar certo. O aprendizado contínuo é a chave para se manter relevante, e saber como buscar, processar e aplicar o feedback é uma habilidade.

Vamos entender como solicitar feedback de seu gerente para o crescimento pessoal e profissional.

Continue conosco para descobrir novas ferramentas que você pode usar em seu local de trabalho para receber feedback construtivo construtivo sobre seu desempenho no trabalho melhorar seu trabalho e desenvolver uma mentalidade de crescimento para liberar todo o seu potencial.

A importância do feedback no crescimento profissional

O feedback construtivo é o combustível que impulsiona o crescimento profissional. Ele vem de um lugar honesto e o ajudará a identificar pontos fortes, pontos fracos e pontos cegos, levando-o a se tornar a melhor versão de si mesmo.

Lembre-se de que o feedback é um presente, não uma ameaça. Não se trata de um ataque pessoal ao seu ego, mas de uma oportunidade de ouro para aprender, refletir, aceitar e agir. O feedback ajuda a desenvolver a autoconsciência e a estabelecer metas para o aprimoramento contínuo e o sucesso.

Pense nele como um roteiro para aprimoramento, domínio e percepção para evitar armadilhas. Você percebe seu valor ao abordá-lo com a mente aberta e a disposição para aprender.

Benefícios de pedir feedback

Pedir feedback pode parecer desconfortável, mas é essencial para o sucesso na carreira. Como diz o ditado, "O verdadeiro crescimento está além de sua zona de conforto." Aproveite o poder do feedback para impulsionar sua carreira rumo ao sucesso.

Aqui estão alguns benefícios de receber feedback e avaliações que o motivarão a pedir feedback ao seu gerente.

Melhoria mais rápida e direcionada: O feedback destaca as áreas em que você precisa melhorar. Isso fará com que você se concentre nas mudanças mais impactantes

O feedback destaca as áreas em que você precisa melhorar. Isso fará com que você se concentre nas mudanças mais impactantes Identificação de pontos cegos: O feedback fornece insights valiosos que o ajudam a reconhecer e corrigir pontos cegos. É fundamental abordar os pontos fracos ocultos para aprimorar suas habilidades

O feedback fornece insights valiosos que o ajudam a reconhecer e corrigir pontos cegos. É fundamental abordar os pontos fracos ocultos para aprimorar suas habilidades Autoconhecimento aprimorado: O feedback fornece percepções cruciais sobre como os outros o percebem. Essa compreensão mais profunda de si mesmo promove o autoconhecimento, permitindo que você melhore suas interações pessoais e profissionais

O feedback fornece percepções cruciais sobre como os outros o percebem. Essa compreensão mais profunda de si mesmo promove o autoconhecimento, permitindo que você melhore suas interações pessoais e profissionais Aumento da confiança e da motivação: O feedback positivo valida seus esforços e aumenta sua confiança e motivação. Essa confiança recém-descoberta pode alimentar sua ambição de se sair bem no trabalho

O feedback positivo valida seus esforços e aumenta sua confiança e motivação. Essa confiança recém-descoberta pode alimentar sua ambição de se sair bem no trabalho Demonstra iniciativa e comprometimento: Pedir feedback mostra sua dedicação ao crescimento pessoal e profissional. Isso indica uma disposição para aprender, adaptar-se e ultrapassar limites, qualidades altamente valorizadas em qualquer profissão

Pedir feedback mostra sua dedicação ao crescimento pessoal e profissional. Isso indica uma disposição para aprender, adaptar-se e ultrapassar limites, qualidades altamente valorizadas em qualquer profissão Alinhamento de metas: O feedback do seu gerente pode ajudá-lo a alinhar as metas pessoais com os objetivos organizacionais. Isso garante que seus esforços contribuam para o quadro geral

O feedback do seu gerente pode ajudá-lo a alinhar as metas pessoais com os objetivos organizacionais. Isso garante que seus esforços contribuam para o quadro geral Cultivo de uma mentalidade de crescimento: A busca ativa de feedback desenvolve uma mentalidade de crescimento - a crença de que suas habilidades, inteligência e trabalho árduo estão fazendo a diferença

Agora que você sabe por que deve pedir feedback, vamos descobrir como fazer isso corretamente.

Como pedir feedback

Você quer tirar o máximo proveito de uma conversa sobre feedback? Então, você deve se lembrar de que pedir feedback requer uma abordagem com tato.

Você deve ter a mente aberta e estar preparado para receber conselhos para aprimorar suas habilidades. É semelhante a segurar um espelho para si mesmo - é crucial para a autorreflexão e o crescimento.

Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a pedir feedback, incluindo as ferramentas para ajudar você e sua equipe a crescer pessoal e profissionalmente.

1. Verifique a disponibilidade

Colabore, compartilhe, vincule recursos e peça feedback, tudo em tempo real com o ClickUp Chat

Certifique-se de que seu gerente esteja no momento certo para compartilhar feedback construtivo. Você não quer que ele esteja preocupado com suas tarefas ou incomodado por estar atrasado para outra reunião.

É melhor agendar um horário para uma conversa de feedback com bastante antecedência. Verifique a disponibilidade na agenda de seu gerente e depois reconfirme o horário com ele para evitar situações desagradáveis ou inúteis.

Você também pode usar Chat do ClickUp para enviar uma mensagem em tempo real e perguntar quando eles estariam disponíveis para uma discussão de feedback.

Para manter a privacidade, crie uma exibição de bate-papo personalizada para equipes e projetos específicos e receba notificações instantâneas quando seu gerente responder.

Com o ClickUp Chat, é possível alinhar o bate-papo em tempo real, @mencionar membros da equipe e até mesmo atribuir tarefas!

2. Agendar uma reunião

Organize seus projetos e gerencie cronogramas com o Calendar View do ClickUp

Embora o e-mail, o bate-papo e as pesquisas on-line possam ser ferramentas valiosas para sua avaliação de desempenho, há algo insubstituível na conexão humana e na comunicação diferenciada durante as sessões de feedback presenciais.

Depois de saber o momento certo para conversar com seus gerentes, você pode agendar reuniões por vídeo com Integrações do ClickUp como Microsoft Teams, Zoom, Calendly ou Slack.

Essas integrações informarão instantaneamente seus gerentes sobre a hora e a data da reunião e a incluirão em seus calendários.

Usando o recurso de arrastar e soltar, você também pode usar a visualização do ClickUp Calendar para agendar reuniões com seus gerentes.

Dica profissional: você pode iniciar uma reunião no ClickUp usando o botão Zoom meeting ou o comando /zoom /Slash!

3. Prepare perguntas e faça anotações de feedback

Faça anotações em reuniões, anote ideias e prepare perguntas com o ClickUp Notepad

Pronto para sua sessão de feedback agendada?

Venha preparado e aproveite ao máximo seu tempo.

Anote todas as perguntas necessárias para sua rodada de feedback. Evite perguntas do tipo sim/não. Em vez disso, faça perguntas abertas como "O que você achou mais impactante na minha apresentação?" ou "Você tem alguma sugestão para o meu próximo projeto ou para melhorar minhas habilidades de comunicação?"

Com Bloco de notas ClickUp você pode anotar rapidamente as principais conclusões da conversa. Você também pode adicionar suas ideias às anotações para começar a trabalhar no feedback desde o início. Você pode organizar facilmente suas anotações e convertê-las em tarefas acionáveis para criar uma hierarquia visual das etapas necessárias para melhorar seu desempenho.

Após a rodada de feedback, não se esqueça de agradecer a seus gerentes e demonstrar apreço pelo tempo e esforço deles em fornecer feedback .

4. Aprenda com seu feedback

Crie links compartilháveis e gerencie permissões com o ClickUp Docs

Depois de ter tido a chance de processar o feedback, reserve um tempo para refletir sobre ele. Pense em "O que isso significa para mim?", "Quais são os meus pontos fortes e fracos?", "Em quais áreas preciso me concentrar para melhorar?" e "Há algo que eu precise melhorar em minha estilo de trabalho ?"

Usar Documentos do ClickUp para compilar feedback em um único local e até mesmo inseri-lo em seus fluxos de trabalho sempre que necessário. Gerencie o acesso solicitando feedback somente das autoridades envolvidas. Mesmo que você compartilhe esses documentos no bate-papo, somente pessoas específicas poderão abri-los e, dessa forma, o acesso permanecerá privado.

Essa é uma ótima ferramenta para colaborar com sua equipe . Para melhorar isso e evitar confusão, use Detecção de colaboração do ClickUp . Ele permite que você saiba instantaneamente quando as tarefas e os comentários são abordados, permitindo um feedback imediato e acionável.

Acompanhe o progresso criando metas para sua equipe e para você mesmo com o ClickUp Goals Use as metas do ClickUp para agir de acordo com o feedback que você recebeu. Crie e priorizar metas concretas para abordar as áreas mencionadas por seu gerente. Isso pode envolver fazer um curso de treinamento, ler um livro ou simplesmente estar mais atento ao seu estilo de comunicação.

Depois de dar feedback durante a avaliação de desempenho os gerentes de equipe podem criar Status de tarefas personalizadas do ClickUp para rotular o status do feedback do funcionário - feito, pendente e em ação. Isso garante um ciclo de feedback contínuo e sem falhas. Campos personalizados do ClickUp também podem rotular e distinguir várias áreas de feedback, como estilo de comunicação, KPIs, atitude e muito mais.

5. Acompanhe seu progresso

Personalize e visualize todo o seu feedback em um só lugar com o modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Informe ao seu gerente que você está levando a sério o feedback dele e trabalhando para melhorar. Isso mostra a ele que você está comprometido com seu desenvolvimento profissional.

Lembre-se de que usar o feedback como base para iniciar uma mudança positiva é uma jornada, não um destino. Não espere se tornar perfeito da noite para o dia. Aprender e crescer leva tempo e esforço. Seja paciente com você mesmo e continue trabalhando para atingir suas metas .

Com Modelo de feedback do funcionário do ClickUp com o modelo de feedback do funcionário do ClickUp, você pode coletar e visualizar todos os seus comentários, sugestões e ideias em um só lugar. Esse modelo o ajudará a acompanhar seu progresso e a melhorar seu desempenho.

Identifique tendências e pontos fracos em sua equipe ou organização com o modelo de relatório de gerenciamento do ClickUp

Além disso, permita que seus gerentes enviem atualizações diárias, destaquem problemas e compartilhem feedback com você em um só lugar usando o Modelo de relatório gerencial do ClickUp . Os gerentes também podem usar esse modelo para ajudar todos a se manterem na mesma página para acompanhar o desempenho e resumir os resultados.

Personalize e visualize todo o seu feedback em um só lugar com o modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Se você estiver procurando um modelo simples que permita que seu gerente avalie e forneça feedback, o modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp é para você. Este modelo ajudará seu gerente a avaliar seus pontos fortes e fracos, fornecerá feedback claro e definirá seus objetivos de autoaperfeiçoamento.

Como usar o feedback para o desenvolvimento pessoal e profissional

O uso eficaz do feedback aprimora seu desenvolvimento pessoal e profissional e, em última análise, torna seus esforços mais eficazes. As conversas relacionadas ao feedback também levam a análise do processo e melhorar a eficiência da organização.

Vamos explorar como você pode usar o feedback para melhorar seu desempenho e obter resultados positivos.

Esteja aberto ao feedback: Considere o feedback uma oportunidade de aprender e crescer. Esteja aberto a críticas construtivas

Considere o feedback uma oportunidade de aprender e crescer. Esteja aberto a críticas construtivas Busque feedback de várias fontes: Colete feedback de gerentes e colegas de sua rede profissional. Combine diferentes perspectivas para obter uma compreensão abrangente

Colete feedback de gerentes e colegas de sua rede profissional. Combine diferentes perspectivas para obter uma compreensão abrangente Aja de acordo com o feedback: Faça mudanças e melhorias práticas com base em seu feedback. Tome medidas concretas para abordar as áreas que precisam ser melhoradas

Faça mudanças e melhorias práticas com base em seu feedback. Tome medidas concretas para abordar as áreas que precisam ser melhoradas Refletir e aprender: Refletir constantemente sobre o feedback recebido e melhorar seu desempenho

Converta a conversa sobre feedback em ação com o ClickUp

Pedir feedback não é um sinal de fraqueza; indica uma mentalidade voltada para o crescimento.

Quando você se abre para críticas construtivas, descobre seus pontos fortes, trabalha em seus pontos fracos e acelera seu crescimento profissional.

Use as ferramentas do ClickUp e modelos de formulários de feedback para transformar as conversas de feedback em etapas acionáveis que geram resultados - para você e sua organização. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, de graça!

FAQs comuns

1. **Por que é importante pedir feedback no trabalho?

Pedir feedback no trabalho é como abrir um baú do tesouro de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. É um catalisador para acelerar seu aprendizado, aumentar a confiança, aprimorar a autoconsciência, fortalecer os relacionamentos e contribuir para um ambiente de trabalho mais inovador e colaborativo.

2. Como posso solicitar feedback de meus colegas de forma eficaz?

Solicitar feedback de colegas pode parecer assustador, mas é uma jornada que vale a pena empreender. Veja a seguir como navegar nesse processo de forma eficaz:

Seja claro e específico sobre o que você precisa de feedback

Escolha a hora e o local certos para abordar seus colegas

Faça perguntas abertas que incentivem um feedback honesto e construtivo

Seja aberto e receptivo ao feedback que receber

Agradeça a seus colegas pela contribuição e use-a para fazer melhorias

3. Como posso me preparar para receber feedback no trabalho?

Preparar-se para receber feedback no trabalho é como preparar o palco para uma poderosa experiência de aprendizado. Veja a seguir como abraçar o processo e aproveitá-lo ao máximo: