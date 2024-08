Modelos gratuitos de Iniciar Parar Continuar

O feedback interno pode ser uma faca de dois gumes para qualquer organização. ⚔️

Quando bem feito, ele melhora a colaboração da equipe o ciclo de feedback é um processo de avaliação de desempenho, identifica as áreas que precisam ser aprimoradas em seus processos e fornece diretrizes para a introdução de mudanças com o mínimo de resistência. Um ciclo de feedback mal executado faz o oposto - cria o caos ou, pior ainda, aciona o resposta de luta ou fuga em colegas de equipe por causa de uma sensação reduzida de segurança.

Se você deseja cultivar uma cultura de feedback saudável em sua equipe, adicione os modelos Start Stop Continue ao kit de ferramentas da sua empresa. Essas estruturas cuidadosamente estruturadas preparam o terreno para conversas abertas e construtivas sobre como atingir metas comuns sem estressar ninguém. 😌

Reunimos os 10 modelos Start Stop Continue mais eficazes para diferentes cenários de feedback. Use-os para interagir com sua equipe e crie um ambiente de ganho mútuo para todos! ✌️

O que é um modelo Start Stop Continue?

Obter feedback acionável é um desafio, pois depende da contribuição de pessoas com perspectivas únicas. Fatores como dinâmica social, pensamentos dispersos, declarações vagas ou preconceitos pessoais podem tornar o processo inútil.

Esses modelos se concentram em melhoria contínua e mitigar o impacto dessas variáveis e, ao mesmo tempo, integrar toda a discussão com três seções focadas:

Início: Captura novas ideias (como comportamentos, estratégias inovadoras ou ações) que a equipe deve COMEÇAR A IMPLEMENTAR para obter melhores resultados 🏃 Parar: Identifica os processos ou hábitos existentes que criam obstáculos ou desperdiçam recursos e que a equipe deve PARAR DE FAZER. Esta seção é como uma verificação da realidade, ajudando-o a se livrar do peso morto sem que ninguém se sinta pessoalmente atacado 💣 Continuar: Reconhece os processos atuais com resultados positivos. Eles podem não fazer parte dos procedimentos operacionais padrão da empresa, mas a equipe deve CONTINUAR FAZENDO esses processos para manter o ritmo 🎶

Em suma, este modelo é uma ferramenta sem confronto para a troca de feedback construtivo de 360 graus em uma sessão saudável de brainstorming*. Você pode usar esse processo colaborativo para obter insights valiosos sobre práticas bem-sucedidas ou malsucedidas ou fornecer informações sobre qualquer processo, fluxo de trabalho, projeto ou evento.

Personalize facilmente seu Escopo do projeto Modelo de quadro branco com adição de documentos, tarefas e muito mais

Enquanto uma sessão tradicional de Start Stop Continue usa notas adesivas para anexar a um quadro ou parede, há opções de software que facilitam essa tarefa para que os membros da equipe remota aumentem a colaboração.

O que faz um bom modelo Stop Start Continue?

Um modelo Start Stop Continue bem elaborado deve coletar feedback positivo, mas também encontrar os gargalos ou problemas nos processos que possam estar prejudicando o desempenho da equipe. O modelo Exercício Start Stop Continue está lá principalmente para coletar feedback.

É por isso que trabalhar com um modelo é fundamental e precisa desses aspectos essenciais:

Fácil de usar e específico: Identifica as principais áreas sobre as quais o usuário deve fornecer feedback, não deixando espaço para respostas vagas

Identifica as principais áreas sobre as quais o usuário deve fornecer feedback, não deixando espaço para respostas vagas Sem confusão: Permite uma visão geral clara de cada seção no exercício Iniciar, Parar, Continuar, o que é crucial para ligar os pontos e fazer brainstorming

Permite uma visão geral clara de cada seção no exercício Iniciar, Parar, Continuar, o que é crucial para ligar os pontos e fazer brainstorming Fácil de rastrear: Ajudarastrear e relatar a implementação do feedback e o impacto que ele teve ao longo do tempo

Ajudarastrear e relatar a implementação do feedback e o impacto que ele teve ao longo do tempo Personalizável: Corresponde a requisitos exclusivos de feedback

Corresponde a requisitos exclusivos de feedback Transparente e colaborativo: O feedback da sua equipe é importante e fornecer a eles documentos de colaboração em equipe para trabalharem juntos ajuda todos a se manterem envolvidos

10 modelos Start Stop Continue para usar em 2024

Crie um ciclo de feedback significativo e estruturado com esses 10 melhores modelos de Start Stop Continue. Incluímos opções para ClickUp , Microsoft Word e Powerpoint - você pode examiná-los para determinar qual deles se alinha com suas metas atuais! 👀

1. Modelo ClickUp Start Stop Continue

Use o modelo SSC no Clickup para iniciar suas sessões Stop-Start-Continue

Modelo Start Stop Continue do ClickUp é uma ferramenta robusta para avaliar e melhorar qualquer fluxo de trabalho para atender às necessidades específicas da sua equipe. Essa estrutura versátil de exercícios de equipe permite uma inspeção completa das atividades que você precisa iniciar, interromper ou continuar - tudo empilhado em seções organizadas e codificadas por cores.🚦

As três linhas do modelo permitem que você ou seus colegas de equipe adicionem feedback em tempo real na forma de notas post-it, tornando a visão geral semelhante aos quadros do estilo Kanban. Uma simples olhada no modelo preenchido é suficiente para ter uma ideia do que está funcionando e do que precisa ser removido. ❌

Você pode usar esse modelo fácil de usar para iniciantes para praticamente qualquer caso de uso comercial em diferentes equipes, incluindo:

Remoção de gargalos erefinar processos internos Prospecção novos clientes Otimização dos canais de comunicação

Aumentar o relacionamento com os clientes

Integração de novos funcionários

Reduzir as despesas de escritório com lixo eletrônico

Melhorargerenciamento de tempo* Melhoria contínua

Graças ao design intuitivo do modelo, você pode criar planos de ação e atribuí-los como tarefas a membros específicos da equipe.

Está lidando com metas móveis? Felizmente, todos os elementos do modelo podem ser revisados para acomodar novas metas, o que o torna perfeito para um gerente de projeto que trabalha com Equipes Scrum . Você também pode transformar suas informações coletadas em guias práticos para referência futura! ️

2. Modelo de quadro branco ClickUp Start Stop Continue

Agora você pode criar e discutir visualmente uma lista de sugestões viáveis para melhorar o trabalho usando este modelo Start, Stop, Continue.

Melhore seu jogo de feedback com Modelo de quadro branco Start Stop Continue do ClickUp Como ele é diferente do que discutimos na seção anterior? Para começar, ele leva o exercício Start Stop Continue para o próximo nível graças a Quadro branco do ClickUp ! 💪

Este retrospectiva de nível avançado o modelo de retrospectiva de nível avançado tem um quadro branco interativo com colunas estruturadas para visualizar as perspectivas e fazer a ponte entre o feedback solto e os planos acionáveis. É uma tábua de salvação para equipes remotas que lutam com reuniões de retrospectiva facilitando discussões sobre o progresso e os resultados de várias iniciativas.

Usar o modelo para reflexão coletiva é bastante simples. Faça com que todos os membros da equipe participem e preencham as seções Iniciar, Parar e Continuar durante as discussões em tempo real.

A barra de ferramentas padrão do Whiteboard permite que sua equipe use imagens, links da Web e Documentos do ClickUp para adicionar mais contexto ao feedback. As experiências e os pontos de vista compartilhados criam um resumo visual do que está funcionando e do que precisa ser reformulado.

Os gerentes e líderes adoram esse modelo, pois ele permite arrastar e soltar para estabelecer conexões, identificar lacunas ou propor soluções. Eles também podem atribuir tarefas aos funcionários e transformar essas soluções em acompanhamentos rastreáveis! 🧐

3. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Saiba o que os funcionários pensam sobre a gerência, a cultura corporativa, os salários, as vantagens e o ambiente de trabalho com o modelo de feedback dos funcionários da ClickUp Modelo de feedback do funcionário do ClickUp foi projetado para acomodar organizações inteiras em vez de processos específicos. Ele cria um espaço seguro para que sua equipe compartilhe suas opiniões, oferecendo insights importantes sobre qualquer área que possa ser melhorada. 💎

Ele apresenta 16 campos personalizados para capturar feedback na forma de classificações. Campos como Utilização da equipe, Conexão, Felicidade do funcionário e Clareza da função podem revelar problemas que tendem a passar despercebidos. 🪰

Do ponto de vista de parar-iniciar-continuar, o modelo oferece uma visão mais ampla do seu espaço de trabalho geral, ajudando-o a restringir os problemas a departamentos específicos. Por exemplo, se você obtiver classificações excepcionalmente baixas do departamento de Cadeia de Suprimentos, inicie um ciclo de feedback mais focado para verificar se o problema é de má qualidade priorização de projetos silos ou qualquer outra coisa.

Todos os departamentos são codificados por cores, de modo que a navegação pelas classificações é fácil. O modelo oferece essas quatro visualizações para alternar facilmente entre as perspectivas:

Todos os entrevistados Respostas Pesquisa de feedback dos funcionários Comece aqui!

Adicione filtros a qualquer coluna ou ponto de classificação para otimizar os resultados.

4. Modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp

Colete e melhore o feedback dos clientes com nosso modelo de formulário de feedback personalizável para organizar o feedback em um só lugar e obter melhores insights

Precisa coletar feedback externo de seus clientes e partes interessadas? Conheça o Modelo de formulário de feedback do cliente ClickUp !

O modelo permite insights preciosos sobre a percepção de seus projetos, produtos e serviços. Dependendo das especificidades de seu fluxo de trabalho, você pode criar o formulário tão detalhado quanto se possa imaginar para avaliar seus microprocessos e seu impacto na satisfação do cliente e, por extensão, na receita. 💸

Além do formato usual de classificação de uma a cinco estrelas, o modelo apresenta vários campos, como Razão para a pontuação, Tipo de cliente e Sugestões de melhoria. Use as informações coletadas para aprimorar a análise start-stop-continue antes de seu próximo ciclo de produção ou desenvolvimento. ♻️

Apesar da extensa capacidade de personalização, o uso do modelo é muito fácil, mesmo para gerentes novatos e para os que estão começando Executivos de CRM para gerenciar, medir ou obter insights sobre o desempenho de sua equipe. Ele oferece seis tipos diferentes de visualização para alternar entre as perspectivas.

Por exemplo, a visualização Provider Rating fornece insights sobre o trabalho da equipe voltada para o cliente, enquanto a visualização Overall Recommendation pode identificar processos que devem ser mantidos.

5. Modelo de retrospectiva do ClickUp

Use o Modelo de Retrospectivas do ClickUp para criar documentos de acompanhamento eficazes Equipes ágeis enfrentam constantes idas e vindas entre a avaliação dos sprints concluídos e o planejamento de fluxos de trabalho de projeto aprimorados. Mas com Modelo de Retrospectiva do ClickUp como seu companheiro, as reflexões pós-projeto se tornam um passeio divertido no parque com seus colegas de equipe! 🏞️

O modelo torna retrospectivas de sprint produtivas e envolventes com recursos como:

Revisões pré-construídas: Para capturar o feedback direto da equipe sem digressões

Para capturar o feedback direto da equipe sem digressões Espaço dedicado: Para facilitar discussões abertas sobre o que começar, parar e continuar. Adicione estatísticas do projeto, reações a comentários e perguntas abertas para obter feedback contextual

Para facilitar discussões abertas sobre o que começar, parar e continuar. Adicione estatísticas do projeto, reações a comentários e perguntas abertas para obter feedback contextual Ideias acionáveis: Para identificar padrões ou tirar conclusões da reunião e transformá-las em tarefas de acompanhamento,Automação do ClickUp oportunidades eaté Lembretes Você pode convidar todos para a discussão ou mantê-la reservada aos membros relevantes para otimizar as metas da sua equipe . No entanto, o modelo faz mais do que fazer com que a voz de todos seja ouvida. 📢

Use as opções de status, campos e visualizações personalizados para visualizar o progresso feito por meio de diferentes estágios de suas retrospectivas . Brinque com a lista, Linha do tempo, Gantt , Workload e Calendar para monitorar como os projetos estão se desenvolvendo.

Se estiver gerenciando vários sprints simultaneamente, recomendamos a configuração de notificações personalizadas para monitorá-los com eficiência. 🔎

6. Modelo de plano de ação para pesquisa com funcionários do ClickUp

Acompanhe de perto os processos operacionais da sua equipe e responsabilize os funcionários por ações progressivas

Se você quiser entrar no modo de detetive completo com seu exercício de iniciar-parar-continuar, confie em Modelo de plano de ação para pesquisa com funcionários do ClickUp para ser o Watson de seu Sherlock! 🕵️

Com seu modelo 4M e 1E o modelo é sua bússola na jornada para engajamento dos funcionários e responsabilidade, especialmente para equipes voltadas para a produção. 🧭

O ponto crucial desse modelo é identificar os problemas críticos pertencentes às categorias 4M/1E:

Homem: Aborda questões como custos desnecessários de horas extras ou tempo ocioso **Método: reconhece falhas nos processos, instruções, especificações e guias existentes **Máquina: identifica como os equipamentos existentes podem ser calibrados para otimizar a produção **Material: detecta brechas no processo de pedido e armazenamento de materiais **Ambiente: expõe problemas ambientais, como umidade e tempo de pausa curto, que reduzem a produtividade

O modelo funciona como um formulário de pesquisa intrínseca para cada membro de suas equipes manuais e operacionais.

Por exemplo, vamos considerar uma empresa que fabrica suco de maçã. As perguntas podem variar de como a adição de uma máquina de classificação de frutas pode reduzir os custos de mão de obra (uma iniciativa Iniciar) ou se a quantidade do pedido deve ser reduzida para evitar perdas por deterioração (uma iniciativa Parar). Bastante frutífero, nós diríamos! 🍎

O objetivo do modelo é ajudá-lo a criar planos de ação para realocar recursos e implementando mudanças. Você pode adicionar prazos e responsabilizar um ou mais funcionários por soluções específicas.

7. Modelo de lições aprendidas do ClickUp

Transforme cada vitória ou derrota em uma lição para sua equipe com o modelo de lições aprendidas do ClickUp

Aprender lições de negócios da maneira mais difícil é coisa do século passado. Modelo de lições aprendidas do ClickUp permite que sua equipe aproveite as experiências passadas e tome decisões mais bem informadas no futuro. 🫂

**Identifique o que funcionou e o que não funcionou em cada uma delas fase do projeto desde o pré-planejamento até o encerramento. Passe as ações por quatro status - Em revisão, Precisa de ação, Revisado e Para revisão - e classifique o feedback como Positivo ou Negativo para garantir que nenhuma lição crucial passe despercebida.

É um modelo de lições aprendidas com foco no futuro ajudando você resumir ações fracassadas para evitar que novos membros da equipe repitam os mesmos erros. Isso também elimina a captura redundante do mesmo feedback várias vezes. ❤️‍🩹

O modelo oferece cinco visualizações exclusivas que acrescentam profundidade e variedade ao seu processo de revisão. Por exemplo, a Lições aprendidas A visualização pode ser um excelente ponto de referência antes de iniciar um projeto semelhante. A visualização Let's Improve Our Projects! é um divisor de águas total para projetos atolados por ineficiências internas. 🌧️

8. Modelo de revisão heurística do ClickUp

Defina áreas para discussões de UX para seus aplicativos e sites com o modelo de revisão heurística do ClickUp

Você é novo na avaliação heurística de produtos ou serviços com interfaces digitais? Não é nada demais.. Modelo de revisão heurística do ClickUp permite que a sua equipe de revisão forneça feedback sistemático sobre o assunto do teste usabilidade e facilidade de uso . As informações coletadas ajudam as equipes de design e desenvolvimento a retrabalhar o aplicativo ou o site para proporcionar o máximo de conforto ao usuário. 📱

Esse modelo é fácil de usar para iniciantes, mas é totalmente detalhado para facilitar a análise de início-parada-continuação. Por padrão, você tem cinco seções para as seguintes facetas de design:

Visibilidade do status do sistema Correspondência entre o sistema e o mundo real Controle e liberdade do usuário Consistência e liberdade Prevenção de erros

Cada membro da sua equipe de feedback recebe uma nota adesiva para adicionar suas avaliações e identificar a gravidade de bugs e falhas descobertos . Para obter melhores resultados, não designe mais de cinco avaliadores para uma única interface. Porque muitos cozinheiros podem estragar o caldo! 🧑‍🍳

Apesar de ser um modelo focado em design, sua capacidade de personalização o torna adaptável a diferentes casos de uso. Se você retornar ao modelo no futuro, acesse o esboço Heuristic Review para obter uma visão geral dos diálogos de design originais.

9. Modelo Start Stop Continue do Microsoft Word por CFO Perspective

A planilha Start-Stop-Continue do CFO Perspective foi criada para simplificar o processo de processo de planejamento estratégico para empresas O Modelo Start Stop Continue do Microsoft Word da CFO Perspective acrescenta um ângulo tridimensional exclusivo ao seu processo de feedback. O que faz com que esse modelo se destaque é a divisão inteligente das colunas de revisão para capturar o feedback de três categorias principais de partes interessadas:

O usuário Os clientes Funcionários

Você pode facilmente imaginar como esse modelo pode ser útil em qualquer cenário de negócios. Digamos que você esteja criando um exemplo de revisão para uma empresa de calçados. Você deseja reduzir os custos de matéria-prima, uma grande parte dos seus clientes quer que você pare de vender produtos de couro animal, enquanto seus funcionários querem mais talentos em design na equipe. Uma possível solução comum pode ser eliminar gradualmente os calçados de couro e investir mais no design de calçados de couro sintético. 👢

É um modelo fácil de usar para avaliar questões específicas em uma única folha de papel. Se estiver lidando com fluxos de trabalho complexos com componentes mal conectados, o modelo pode não ser a melhor opção.

10. Modelo PPT Start Stop Continue da SlideTeam

O processo de três estágios do modelo o torna uma excelente ferramenta para apresentações para uma grande variedade de públicos

Preocupado em comunicar sua análise start-stop-continue à sua equipe? O modelo PPT Start Stop Continue do SlideTeam pode ajudá-lo a criar apresentações vibrantes e cativantes, tudo em um formato Powerpoint fácil de navegar. 🤩

Esse modelo simples não é uma ferramenta de coleta de feedback, mas não o deixará na mão no que diz respeito a apresentações. Por padrão, o primeiro slide contém as três seções essenciais em pilhas codificadas por cores que chamam imediatamente a atenção do público.

Você pode personalizar os próximos slides com desenhos, formas e gráficos para transmitir seu ponto de vista a diversos públicos. Você tem acesso a milhares de ícones editáveis para praticamente qualquer tópico. Se você quiser criar uma apresentação mais favorável à marca, adicione ícones do repositório de sua empresa!

O modelo é compatível com o Google Slides, e você também pode baixá-lo no formato widescreen.

Uma foto rápida!

Aqui está uma visão geral de cada modelo que exploramos hoje:

Vença o excesso de pensamento com os modelos Start Stop Continue

Pensar demais não tem lugar no mundo dos negócios. Independentemente das dificuldades, você não pode perder tempo revisitando processos obsoletos e cometendo os mesmos erros.

Use nossa coleção dos melhores modelos Stop Start Continue para beneficiar-se de cada ciclo de tentativa e erro. Você poderá elaborar metas claras e planos de ação intencionais que ajudarão seus colegas de equipe a avançar com confiança!