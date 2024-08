Gráfico de Gantt vs. Linha do tempo: O que são e como usá-los

_Quer saber as diferenças entre um gráfico de Gantt e uma linha do tempo?

Se você é um gerente de projetos, é provável que conheça essas duas ferramentas.

Afinal de contas, ambas as Gráfico de Gantt e a linha do tempo o ajudam a obter uma visão geral detalhada do projeto.

Entretanto, como são bastante semelhantes, são confundidos um com o outro.

É como se as pessoas confundissem tartarugas com cágados. Uma vive na terra e a outra adora a água. Mas não estamos aqui para falar de répteis..

Então, qual é exatamente a diferença entre um gráfico de Gantt e uma linha do tempo?

A principal diferença entre uma linha do tempo e um gráfico de Gantt é que uma linha do tempo contém eventos visualizados em uma única linha, enquanto um gráfico de Gantt é um gráfico bidimensional de uma sequência de tarefas e suas dependências.

As linhas do tempo oferecem aos participantes uma visão geral de alto nível do início, do fim e dos marcos importantes de um projeto.

Os gráficos de Gantt permitem que os gerentes de projeto controlem o progresso do projeto e delegar responsabilidades de tarefas individuais.

Neste artigo de comparação entre gráfico de Gantt e linha do tempo, abordaremos o que são um gráfico de Gantt e uma linha do tempo e por que você precisa deles. Também explicaremos com mais detalhes como eles diferem entre si e como também diferem de um calendário de projeto.

Por fim, mostraremos a você como software de gerenciamento de projetos pode melhorar os processos de gerenciamento de projetos de sua empresa.

Vamos começar.

O que é um gráfico de Gantt?

Um gráfico de Gantt é uma representação gráfica do progresso de seu projeto ao longo do tempo.

Os gráficos de Gantt não apenas revelam o progresso do seu projeto, mas também fornecem uma visão geral clara de:

O cronograma completo do projeto

Estimativas de tempo

Membros da equipe do projeto designados

Prioridades das tarefas

Dependência de tarefas

Se você pensar bem, eles também se assemelham a um gráfico de barras horizontais:

Vamos agora dar uma olhada mais de perto nos benefícios de usar esse gráfico:

Por que um gráfico de Gantt é importante?

Um gráfico de Gantt é uma ferramenta poderosa e analítica que oferece uma visão panorâmica de todo o seu projeto.

Aqui estão algumas das razões pelas quais os gerentes de projeto adoram os gráficos de Gantt:

Ele lhe dá uma visão clara do progresso do seu projeto

Ajuda você a entender o cronograma do projeto

Ele mostra claramentemapeia todas as dependências de tarefas Agora, vamos examinar os detalhes:

1. Visualiza o progresso de seu projeto

Lembra-se da vez em que Neo conseguiu "ver através da Matrix"?

Um gráfico de Gantt lhe dá esse tipo de poder para seus projetos.

Embora talvez você não consiga desviar de balas como Neo, pode ter uma visão clara do que está acontecendo em todo o projeto.

Com apenas uma olhada, você pode ver o progresso de cada tarefa, a taxa de conclusão do projeto, o cronograma, a porcentagem de progresso e muito mais.

2. Ajuda a entender o cronograma de seu projeto

Um gráfico de Gantt é uma versão atualizada de um gráfico de linha do tempo do projeto e calendário do projeto . Ele pode fazer tudo o que eles podem fazer, e muito mais.

Por exemplo, com uma linha do tempo de gráfico de Gantt, você pode encontrar facilmente aberturas no cronograma do projeto para trabalhos adicionais.

Os gráficos de Gantt também fornecem a você estimativas de tempo para várias tarefas.

Isso é crítico para cumprir o prazo de seu projeto.

como?

Digamos que você esteja atrasado no cronograma do seu projeto.

Para cumprir seus prazos, você precisará manualmente reprogramar suas tarefas rapidamente.

Um gráfico de Gantt moderno simplifica isso, automaticamente reprogramando suas tarefas quando você faz ajustes no cronograma do projeto. Dessa forma, você nunca perderá de vista o prazo do projeto.

3. Mapeia claramente as dependências das tarefas

Tarefas dependentes são itens que você pode iniciar apenas depois de uma tarefa anterior ter sido concluída.

Por exemplo, a edição de uma publicação de blog é uma tarefa dependente em relação à redação. Você não pode editá-lo antes de terminar de escrever. Da mesma forma, você não pode vestir o smoking antes de vestir a camisa, certo?

Quer dizer, você poderia, mas não vai entrar em nenhuma lista de "mais bem vestidos"

Da mesma forma, no gerenciamento de projetos, toda a sua equipe deve ter uma visão clara das dependências das tarefas do projeto para evitar um w̶ a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ falha do projeto.

Um gráfico de Gantt moderno mapeia cada tarefa individual e suas dependências para que sua equipe saiba exatamente como o trabalho dela afeta os outros membros da equipe.

Aprenda sobre gráficos Pert vs. gráficos de Gantt_ ou comece a usar **Modelos de gráficos Gantt

O que é um cronograma de gerenciamento de projetos?

Uma linha do tempo é um gráfico visual simples que permite exibir os eventos do projeto em ordem cronológica. Por usando uma linha do tempo do projeto você pode visualizar seu projeto mais rápido do que você pode dizer "progresso!

Mas como isso funciona?

Vamos analisar a linha do tempo de um projeto e descobrir:

Quais são os elementos de uma linha do tempo?

O cronograma do projeto é composto por três componentes que fazem seu projeto funcionar. Todas as suas tarefas são distribuídas em ordem cronológica, com base em sua data de início e data de vencimento.

Aqui está uma lista dos principais itens do cronograma:

Todas as tarefas de seu projeto

As datas de início e término da tarefa

A duração da tarefa

Criar uma linha do tempo no Microsoft Word

Agora, vamos ver por que os gerentes usam uma linha do tempo do projeto.

Por que o cronograma do projeto é importante?

Algumas pessoas têm medo de fantasmas, enquanto outras têm medo de altura, mas do que os gerentes de projeto têm medo?

(A resposta não é de zumbis, embora eles estejam em segundo lugar)

De acordo com uma pesquisa, 46% dos líderes de equipe temem que o cumprimento dos prazos do projeto seja seu maior problema.

Felizmente, um cronograma de projeto é o seu cavaleiro de armadura brilhante.

Um cronograma de projeto não é apenas simples e fácil de usar; ele também ajuda os gerentes de projeto a acompanhar facilmente as datas e os prazos importantes que estão por vir.

Agora, vamos dar uma olhada nos benefícios de um cronograma de projeto:

1. Revela o que está por vir

_O que o gerenciamento de projetos e um filme de suspense têm em comum?

Todos estão esperando ansiosamente para ver o que acontecerá em seguida.

Um cronograma de projeto contém uma lista de todas as tarefas futuras e eventos importantes. Dessa forma, sua equipe de projeto pode se preparar para o que está por vir.

Felizmente, ao contrário dos filmes de suspense, os spoilers não são mal vistos no gerenciamento de projetos. De fato, saber como o projeto terminará é realmente necessário.

_Você não gostaria que o projeto se arrastasse para sempre, não é mesmo?

2. Mapeie os marcos do projeto

Uma linha do tempo do projeto lhe dá espaço para mapear os marcos importantes do projeto.

Isso é importante porque os marcos o ajudam a:

Acompanhar o progresso do projeto

Manter a confiança de suas partes interessadas

Ter um mapa claro doentregáveis do projeto Acompanhe todos os eventos importantes relacionados ao projeto para avaliar seu progresso e chegar à linha de chegada.

3. Fornece uma visão geral rápida do projeto

_Os motoristas de carros de corrida não são os únicos que precisam de velocidade; os gerentes de projeto também precisam!

Os gerentes de projeto não querem passar horas olhando gráficos para ter uma visão geral da situação do projeto.

Às vezes, eles querem apenas uma atualização ou notificação rápida.

Com uma linha do tempo real, eles têm uma visão geral de todo o projeto sem entrar em detalhes.

Gráfico de Gantt vs. Linha do tempo vs. Calendário

Vamos resolver esse debate de uma vez por todas.

Qual é a diferença entre um gráfico de Gantt e uma linha do tempo?

Um gráfico de Gantt é um gráfico bidimensional de uma sequência de tarefas e suas dependências, enquanto uma linha do tempo é uma visualização mais simples de eventos em uma única linha.

Um gráfico de Gantt oferece uma visão microscópica de cada detalhe do seu projeto, como o progresso atual da tarefa, prioridades das tarefas marcos, estimativas de tempo, etc. Use-o para obter uma análise detalhada do andamento do seu projeto e para saber se é necessário reprogramar as coisas.

Uma linha do tempo oferece uma visão geral rápida de parâmetros como nomes de tarefas, responsáveis por tarefas, duração de tarefas e dependências de tarefas. Em geral, a linha do tempo é usada para visualizar o roteiro do projeto , tarefas concluídas e eventos futuros.

Como eles são diferentes de um calendário?

Um calendário oferece uma visão geral minimalista das tarefas do seu projeto agendadas para várias datas. Ele não oferece nenhum detalhe sobre as dependências das tarefas, roteiro do produto prioridades de tarefas, etc.

Se você quiser apenas dar uma olhada rápida nas datas importantes do projeto, o calendário é a opção ideal.

Qual é a melhor maneira de usar todos eles em seu projeto?

Embora o gráfico de Gantt possa ter muitas funcionalidades, você não pode gerenciar completamente os projetos com ele. Uma linha do tempo e um calendário de projeto também trazem algo à mesa.

É por isso que você precisará usar cada um de vez em quando.

_Espere, você terá que usar todos os três?

Parece muito trabalhoso!

Não, não com o ClickUp. ClickUp é o maior site de gerenciamento de projetos mais bem avaliado do mundo software. Basta um clique para alternar rapidamente entre a visualização de calendário, de linha do tempo ou de Gantt.

superconveniente, não é?

1. Quando e como você deve usar a linha do tempo do projeto?

O cronograma do projeto é uma ótima opção quando você deseja criar um roteiro detalhado do produto para sua empresa projetos de desenvolvimento de software .

Como criar um cronograma de projeto?

Há algumas maneiras de criar um cronograma de projeto - como desenhá-lo em um pedaço de papel, ou construí-lo do zero, ou usar um Microsoft Excel ou modelo do PowerPoint. No entanto, nenhum deles é eficiente em termos de tempo.

Quero dizer, por que ter todo o trabalho e perder tempo criando e atualizando uma linha do tempo quando um ferramenta de gerenciamento de projetos pode fazer isso para você automaticamente?!

O uso de uma linha do tempo em uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp não é apenas superconveniente, mas também tem todo esse poder:

Ai.

Veja como visualizar facilmente o roteiro de seu projeto com o ClickUp Visualização da linha do tempo :

Visualize o número de tarefas (carga de trabalho) de cada membro da equipe do projeto, agrupando cada tarefa individual por responsáveis

Identifique tarefas sobrepostas que precisam ser deslocadas agrupando os nomes das tarefas por suas prioridades

Aumente o zoom para dias individuais ou diminua o zoom para semanas e até meses na linha do tempo do gerenciamento de projetos

Esse é um gráfico de linha do tempo bastante avançado, certo?

2. Quando e como você deve usar o gráfico de Gantt?

precisa gerenciar um projeto complexo? Os gráficos de Gantt têm tudo o que você precisa._

A linha do tempo do gráfico de Gantt é a melhor ferramenta quando você deseja criar um plano de projeto. E sua lista de usos não para por aí. Você também pode usá-lo para acompanhar o progresso do projeto e gerenciar cada tarefas dependentes. Isso é perfeito para projetos de construção complexos que precisam de tarefas divididas em várias fases.

Verifique estes_ Termos de gerenciamento de projetos de construção_ & modelos de gerenciamento de construção !

Como criar um gráfico de Gantt?

Embora você possa usar modelos de gráfico de Gantt para criar um, eles são muito desagradáveis.

Quase todo modelo de gráfico de Gantt do Excel parece um artefato de uma nave espacial alienígena. Além disso, eles são igualmente difíceis de usar.

Felizmente, a ferramenta interativa do ClickUp Visualização do gráfico de Gantt supera qualquer modelo de gráfico de Gantt ou ferramenta de gráfico de Gantt.

Os gráficos de Gantt do ClickUp são dinâmicos, visualmente agradáveis e muito divertidos de se trabalhar.

Não acredite apenas em nossa palavra; aqui está o Exemplo de gráfico de Gantt :

A melhor parte é que ambos são bonitos e poderosos, como o Super-Homem!

(Parece que Lois Lane escreveu um pouco deste artigo)

Veja o que a visualização do gráfico de Gantt pode fazer:

Calcular automaticamente a porcentagem de conclusão do projeto

Reajustar tarefas individuais automaticamente depois que você alterar o cronograma do projeto

Calcular ocaminho críticoquando você precisa cumprir um prazo apertado do projeto

Mas espere, um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp não está apenas limitado à visualização do gráfico de Gantt.

_E se você precisar até mesmo de métricas de progresso do projeto?

O ClickUp tem tudo o que você precisa com seu Painéis ágeis .

O Dashboard do ClickUp oferece visões gerais analíticas de alto nível de todo o seu projeto em um espaço organizado.

Usando o recurso personalizável widgets do sprint se você quiser adicionar vários gráficos em seu Dashboard, por exemplo:

Gráficos de velocidade gráfico de velocidade: revela a taxa de conclusão de várias tarefas

Gráficos Burndown : prevê a quantidade de trabalho restante no projeto

Gráficos de Burnup : exibe a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo : destaca o progresso da tarefa ao longo do tempo

3. Quando e como você deve usar o calendário do projeto?

Use um calendário de projeto quando precisar de uma visão geral muito simples das tarefas e dos prazos programados do projeto (e nada mais).

Como criar um calendário?

Ok... mas qual é a melhor maneira de usar um calendário?

Os calendários de papel são dinossauros em 2023; estão quase extintos e juntando poeira.

Agora, aplicativos avançados de software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, tomaram seu lugar.

Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Visualização do calendário e todas as datas e prazos importantes de suas tarefas são mapeados automaticamente.

Para melhorar a funcionalidade, você pode ajustar ainda mais o período de tempo do calendário com base em suas preferências.

Aqui estão suas opções:

Day : vê as tarefas agendadas para qualquer dia específico

: vê as tarefas agendadas para qualquer dia específico 4-Days : exibe todas as tarefas individuais em um período contínuo de quatro dias

: exibe todas as tarefas individuais em um período contínuo de quatro dias Week : visualize uma semana inteira e mova facilmente tarefas específicas de um dia para outro, quando necessário

: visualize uma semana inteira e mova facilmente tarefas específicas de um dia para outro, quando necessário Month: visualize o mês inteiro

Já mencionamos que você pode simplesmente soltar uma tarefa de projeto em uma data na visualização Calendar para agendá-la?

Sim. Acabamos de fazer isso.

Ainda não terminamos.

Como mencionamos, o ClickUp não é apenas uma linha do tempo ou um Software de gráfico de Gantt é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos.

Bônus:_ Software de gráficos Gantt para Mac Aqui estão algumas ferramentas que o ajudam a gerenciar projetos como um profissional:

Vamos direto ao assunto:

Quando se trata de Gantt versus Linha do tempo, qual é o melhor?

Bem, ambos são vencedores em seu próprio modo especial.

(E não queremos dizer isso no sentido de "todos são vencedores e merecem uma medalha de participação"!

Você deve usá-los de acordo com a situação e as necessidades do seu projeto.

Quer uma visão geral super rápida de sua programação? Use um calendário.

Quer uma visão do que está por vir? Use uma visão de Linha do tempo.

Quer uma visão abrangente do progresso do seu projeto? Use um gráfico de Gantt.

E com o ClickUp, todas essas ferramentas estão ao alcance de suas mãos. O ClickUp se integra a todas essas ferramentas para oferecer a você a flexibilidade de usar qualquer coisa sempre que precisar.

De planejamento de negócios ao acompanhamento da produtividade de sua equipe, gerenciar projetos com o ClickUp é muito fácil.

De planejamento de negócios ao acompanhamento da produtividade de sua equipe, gerenciar projetos com o ClickUp é muito fácil.