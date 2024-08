Gráficos PERT vs. Gráficos de Gantt: Prós, contras e como criar seu próprio gráfico

Ainda está em dúvida sobre qual visualização de gerenciamento de projetos funciona melhor?

Bem, respire aliviado porque você não está sozinho.

Juntos Gráficos PERT e Gráficos de Gantt são visualizações de gerenciamento de projetos cruciais para mapear, organizar e executar tarefas em sua equipe. Isso é especialmente verdadeiro ao criar e gerenciar projetos complexos com vários colaboradores e dependências.

Ambas as visualizações ajudam a manter todos na mesma página e as equipes unidas em prol do mesmo objetivo. Parece uma ótima sinergia de equipe, certo?

No entanto, essas duas ferramentas estão longe de ser intercambiáveis.

Cada uma delas tem vantagens, desvantagens e casos de uso exclusivos, que são cruciais para gerentes de projeto para ter em mente em qualquer estágio da carreira e independentemente do setor.

Este guia abordará as nuances do PERT e do Gráficos de Gantt incluindo os prós e os contras, para ajudá-lo a entender quais situações exigem qual ferramenta. Como bônus, também mostraremos como criá-los em um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp. 🙂

🔍 O que são gráficos PERT?

Os gráficos PERT, abreviação de Program Evaluation Review Technique, são diagramas de rede que organizam o cronograma de um projeto usando representação gráfica para dividi-lo em tarefas individuais com base no tempo estimado de conclusão.

Se você já é um ávido Usuário de mapas mentais os gráficos PERT farão muito sentido.

Fato interessante: a Marinha dos EUA desenvolveu esses gráficos pela primeira vez na década de 1950 para coordenar os subcontratados encarregados de armar submarinos nucleares. É claro que os gráficos PERT evoluíram muito desde então e agora são usados principalmente para atingir objetivos muito menos complexos. 😅

Os 4 componentes críticos de um gráfico PERT

Os detalhes do gráfico PERT permaneceram os mesmos. Há quatro partes importantes que compõem esse gráfico, que incluem:

Cada marco do projeto é representado como um nó no diagrama de rede As tarefas que conectam cada marco são representadas como setas As setas também funcionam como dependências que mostram quais marcos devem ser concluídos antes que outros possam ser alcançados Cada seta tem até três registros de tempo para concluir a tarefa: tempo otimista, tempo pessimista e tempo mais provável

Parece um pouco complicado, mas, basicamente, ao somar todos os registros de data e hora, você obterá um tempo estimado de conclusão juntamente com a visão geral do fluxo do projeto.

Lembre-se de que tudo isso depende da complexidade do seu projeto. É provável que você precise de vários caminhos para a conclusão. Por exemplo, se estiver criando uma plataforma de software, a programação precisa ocorrer simultaneamente aos testes, ao design de front-end e outros.

É aí que os gráficos PERT entram em ação com o método do caminho crítico do gerenciamento de projetos .

Visualize sua carga de trabalho pelas tarefas restantes em seu caminho crítico com uma única alternância no ClickUp!

O método do caminho crítico ajuda você a ver apenas as tarefas necessárias e o menor tempo necessário para concluir um projeto. Essencialmente, ele o ajuda a visualizar a linha do tempo mais básica para o projeto, eliminando qualquer desordem extra da sua visualização imediata.

Especialmente se você estiver com pouco tempo, isso pode ajudá-lo a priorizar as principais tarefas que precisa concluir o mais rápido possível e ignorar as tarefas adicionais que não são necessárias para avançar ou que podem ser adiadas para uma data posterior sem afetar o projeto.

Usando o gráfico PERT como uma ferramenta de planejamento, você pode identificar qual é o melhor caminho e quanto tempo levará usando os cronogramas que estabeleceu.

Qual é a aparência de um gráfico PERT?

A esta altura, você deve estar se perguntando como seria um gráfico PERT em sua empresa fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos . Bem, em sua forma mais básica, um gráfico PERT usado para determinar o caminho crítico de um projeto é mais ou menos assim:

via Lucidchart Pense em "diagrama" quando pensar em gráfico PERT, e deixe que isso ajude sua criatividade a crescer!

Desenvolva o fluxo das tarefas mais importantes do seu projeto conectando-as umas às outras usando recursos comuns do tipo PERT encontrados em todos os tipos de software de gerenciamento de projetos. Isso pode incluir modelos de diagramas, ferramentas de mapas mentais ou até mesmo

quadros brancos digitais

para ajudá-lo a desenhar seu fluxo de trabalho da melhor maneira possível.

Desenhe conexões entre formas, tarefas, notas e documentos para criar seu gráfico PERT perfeito com recursos como ClickUp Whiteboards ou Mind Maps

Os prós e contras dos gráficos PERT no gerenciamento de projetos

Não existe uma maneira única de gerenciar um projeto. O gráfico PERT pode parecer a solução ideal para a sua equipe e, embora ninguém seja PERT perfeito, é importante conhecer os pontos fortes e fracos de qualquer metodologia antes de mergulhar de cabeça.

Primeiro, as coisas boas. 🥰

Quais são os benefícios de usar os gráficos PERT? Você pode:

Prever, acompanhar e revisar o tempo necessário para cada tarefa

Adicionar tempo de folga para redistribuir recursos para tarefas mais críticas à medida que você trabalha

Realizar análises hipotéticas para ver como um projeto será alterado se você adicionar uma tarefa ou alterar a duração de outra

Identificar ações repetitivas para dimensionar seu gerenciamento de projetos ao longo do tempo

Ajuste o projeto ao longo do tempo - especialmente se você encontrar uma mudança em seu caminho crítico

Parece muito bom, não é? Os gráficos PERT são populares por um motivo.

Ainda assim, é fundamental entender suas deficiências também:

Os cronogramas de cada tarefa são subjetivos. Se você não estiver baseando cada duração em experiências aprendidas de projetos anteriores ou em expectativas realistas, poderá estar acidentalmente preparando a equipe para o fracasso

O foco muito restrito em seu caminho crítico pode subestimar tarefas secundárias importantes que também podem ajudar no sucesso do projeto

Em geral, os gráficos PERT tendem a ser difíceis de configurar e precisam de atualizações frequentes. O processo por si só pode consumir muito tempo e, como o caminho crítico pode mudar com frequência, os gráficos PERT ficam desatualizados rapidamente

Embora seu cronograma seja importante, os custos e os recursos necessários para concluir cada tarefa também o são. Tome cuidado para não sobrecarregar sua equipe ou ultrapassar o orçamento, colocando o gráfico PERT acima de tudo

Esses prós e contras tornam os gráficos PERT excelentes para alguns aspectos do gerenciamento de projetos, mas não para todos. É nesse ponto que outras ferramentas, como os gráficos de Gantt, entram na equação.

Comece a usar Modelos de gráficosPERT !

🔍 O que é um gráfico de Gantt?

Um gráfico de Gantt é uma visualização da linha do tempo de um projeto, mas organizado como um gráfico de barras horizontais com duas dimensões: o eixo Y e o eixo X.

O eixo Y lista as tarefas individuais associadas ao projeto, juntamente com quaisquer variáveis básicas de cada tarefa, como o proprietário da tarefa.

lista as tarefas individuais associadas ao projeto, juntamente com quaisquer variáveis básicas de cada tarefa, como o proprietário da tarefa. O eixo X mostra uma linha do tempo ou visualização de calendário, às vezes separada em dias, semanas ou meses para cobrir toda a duração prevista de um projeto.

Cada barra em seu gráfico representa uma única tarefa. Ela mostra quando essa tarefa começa e se estende ao longo da linha do tempo para mostrar quando ela precisa ser concluída. Essa é uma excelente maneira de os gerentes de projeto e outros colegas de equipe acompanharem facilmente as tarefas atuais, futuras e atrasadas.

Além dessas duas dimensões básicas,

Dependências do gráfico de Gantt

mostram tarefas que não podem ser iniciadas ou concluídas até que outras sejam feitas primeiro. As relações e dependências de tarefas ocorrem em todos os projetos, por isso é importante ficar de olho nelas. Sempre haverá situações em que uma tarefa está aguardando a conclusão de outra, bloqueando outra ou vinculada a outras que estão acontecendo ao mesmo tempo.

A simplicidade por trás dos gráficos de Gantt foi o que os ajudou a se tornar um dos mais populares

metodologias de gerenciamento de projetos

disponíveis. Você pode encontrar

Casos de uso do gráfico de Gantt

que vão desde a construção até o planejamento de eventos, marketing, educação e muito mais. Se você resumir tudo isso, seu gráfico de Gantt poderá se parecer com o seguinte:

Transforme instantaneamente as tarefas de sua lista em um gráfico de Gantt simples usando a visualização de Gantt do ClickUp

Os prós e contras de usar um gráfico de Gantt em seu projeto

Os gráficos de Gantt são populares por um motivo. Os gerentes de projeto de todos os setores confiam neles por suas principais vantagens:

Os gráficos de Gantt são fáceis de ler e oferecem muita transparência, o que é ótimo para os membros da equipe, equipes multifuncionais e partes interessadas

São flexíveis! Você pode facilmente fazer atualizações nas datas de vencimento de tarefas individuais

Os gráficos de Gantt apresentam informações importantes, como prazos, dependências e outras, marcos do projeto fáceis de visualizar em um relance

Você pode dividi-los em várias seções para gerenciar projetos multifacetados em partes digeríveis

Ao mesmo tempo, a escolha de um gráfico de Gantt não fará com que o projeto seja magicamente bem-sucedido. Como acontece com qualquer outra ferramenta, você terá de lidar com algumas possíveis desvantagens desse método de planejamento:

Os gráficos de Gantt podem ser muito simplistas para você. Especialmente para projetos ou tarefas complexas, os gerentes de projeto podem estar procurando mais detalhes do que apenas datas de vencimento, dependências e cronogramas

Alguns gráficos de Gantt não têm componentes hierárquicos, o que pode dificultar a priorização de tarefas

Especialmente em projetos grandes com muitas tarefas, os gráficos de Gantt podem se tornar enormes e quase impossíveis de serem exibidos em uma única visão geral

Assim como nos gráficos PERT, os tempos de conclusão das tarefas nos gráficos de Gantt são estimados. Sua precisão depende inteiramente da pessoa que está construindo o gráfico de Gantt e pode ser enganosa se for imprecisa

Os gráficos de Gantt têm capacidade limitada de exibir tempos de folga para tarefas individuais ou um caminho crítico para a conclusão do projeto

O confronto definitivo: quando usar gráficos PERT vs. gráficos de Gantt

Então, como você escolhe?

Com base nos prós e contras de ambos os estilos de gerenciamento de projetos, este gráfico pode ajudá-lo a tomar a melhor decisão de acordo com a situação da sua equipe:

É claro que cada situação é diferente. Mesmo com uma comparação lado a lado, há outros fatores a serem considerados - além disso, há muitas situações em que faz sentido ter tanto um gráfico PERT quanto um gráfico de Gantt.

Como os dois gráficos são substancialmente diferentes, as informações combinadas dos gráficos PERT e Gantt podem contribuir muito para a transparência e o gerenciamento do seu processo de planejamento.

Como criar seu próprio gráfico de Gantt e PERT

A última etapa do processo é simples: transformar o "o que" e o "por que" em "como".

Embora os gráficos de Gantt fossem tradicionalmente criados em planilhas eletrônicas, agora há muitas outras formas de criar gráficos de Gantt e PERT

opções de software de gráficos de Gantt dinâmicos

para tornar o processo mais suave, visual, fácil de usar e acionável.

Independentemente de sua

ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos

se você não tiver uma ferramenta de gerenciamento de projetos gratuita, os mesmos princípios que você verá aqui podem ser aplicados em todos os setores! Use isso como um guia de instruções para criar seus próprios gráficos, com base nas ferramentas que você já possui.

Saiba que o ClickUp pode fornecer todos os recursos intuitivos de que você precisa para criar gráficos de Gantt e PERT de graça, para sempre . 😉

A visualização de Gantt, os mapas mentais e os quadros brancos do ClickUp entraram no bate-papo

Mas primeiro, o que é

ClickUp

?

Baixe o ClickUp gratuitamente e acesse seu trabalho em qualquer dispositivo, a qualquer momento

O ClickUp é um aplicativo de produtividade tudo-em-um projetado para gerenciar tudo, desde suas tarefas diárias até projetos complexos e até mesmo todo o fluxo de trabalho da sua empresa. Criado para equipes de qualquer tamanho e em todos os setores, o ClickUp é repleto de inúmeros recursos personalizáveis e mais de

15 maneiras de visualizar seu trabalho

incluindo

Visualização de Gantt do ClickUp

,

Mapas mentais semelhantes ao gráfico PERT

e uma ferramenta colaborativa de quadro branco.

Agora que já resolvemos isso, vamos ao que interessa: começar com os gráficos de Gantt!

Como o objetivo do ClickUp é otimizar os processos e economizar seu tempo, muito do trabalho que você normalmente teria de fazer manualmente para manter os gráficos de Gantt e PERT atualizados é automatizado nessa plataforma. Nós lhe mostraremos. 🙂

Sua linha do tempo tomará forma à medida que você delinear as tarefas do seu projeto. E para criar um gráfico de Gantt no ClickUp, essa é sua primeira e mais importante etapa. Um ponto natural para começar com qualquer software de gerenciamento de projetos - inclusive o ClickUp - é a visualização de lista.

Essa é uma pilha simples e vertical de tudo o que você tem a fazer. Muito parecido com uma lista de supermercado. Mas o que é ótimo no ClickUp é que você pode simplesmente mudar da visualização de Lista para Gantt para priorizar as informações que está procurando.

Crie seu próprio gráfico de Gantt e personalize a forma como você visualiza seu trabalho clicando entre diferentes exibições no ClickUp

À medida que você preenche detalhes como subtarefas, datas de início, datas de vencimento e atualiza as tarefas com status personalizados, seu gráfico de Gantt começará a mostrar automaticamente mais informações a cada olhada. Comece a adicionar

dependências

em suas tarefas individuais para começar a criar o fluxo do projeto.

Mostre como uma tarefa depende de outra desenhando uma conexão entre elas em seu gráfico de Gantt no ClickUp

A maioria dos gráficos de Gantt tradicionais estaria concluída neste ponto, mas estamos apenas começando.

Lembra-se da incapacidade de encontrar o tempo de folga ou um caminho crítico ao usar um gráfico de Gantt típico? Não precisa ser assim. Basta usar a função

opções de cálculo de caminho crítico e tempo de folga

em sua visualização de gráfico de Gantt para calcular ambos automaticamente.

Uma das vantagens de usar um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp é a possibilidade de calcular o caminho crítico e o tempo livre com uma simples alternância

E aí está, seu próprio gráfico de Gantt! Além disso, como ele está dentro do ClickUp, já está conectado ao seu fluxo de trabalho e qualquer ajuste de progresso ou tempo de tarefa será atualizado automaticamente e ficará claro à primeira vista.

Comece com vários modelos de gráfico de Gantt para pular a configuração:

Os gráficos PERT são um pouco mais complexos, mas com seu gráfico de Gantt já criado no ClickUp, você pode

começar a diagramar facilmente

seu PERT com dois recursos principais.

Mapas mentais do ClickUp

permitem criar um diagrama de rede que descreve o fluxo do seu projeto, obtendo muitos dos mesmos benefícios que a maioria dos gráficos PERT.

Mostre como seu fluxo de trabalho passa de uma fase para outra com recursos de diagramação altamente visuais, como o ClickUp Mind Maps

Quadros brancos no ClickUp

permitem que você crie seus próprios gráficos de qualquer tipo, inclusive gráficos PERT! Adicione formas que você pode converter diretamente em tarefas do ClickUp e desenhe conexões entre elas para mostrar facilmente o fluxo de trabalho.

Leve seu gráfico PERT um passo adiante com notas, tarefas, documentos e desenhos que você pode conectar diretamente ao seu fluxo de trabalho e começar a agir o mais rápido possível com o ClickUp Whiteboards

Dica profissional:

O ClickUp oferece vários modelos

para começar a usar as duas ferramentas

e a visualização de Gantt

-para qualquer nível de experiência.

Adicione um pouco de estrutura à sua tela infinita com um dos nove modelos do ClickUp criados especificamente para quadros brancos

Com sua interface de usuário intuitiva, a criação de gráficos PERT usando

Mapas mentais do ClickUp

é fácil de entender, mas exige um pouco mais de criatividade do que uma simples alternância para criar um gráfico de Gantt na plataforma. Mas a verdade é que é aí que o verdadeiro poder dos gráficos PERT entra em ação.

Os recursos Mind Map e Whiteboard permitem que você aproveite as vantagens dos gráficos PERT, conectando-os automaticamente ao seu fluxo de trabalho. Simplificando: a ideia por trás desses recursos é fazer com que você aja de acordo com suas ideias de forma mais rápida e fácil - e quem não gosta de um processo simplificado? 😍

Pronto para saber mais? Não há momento melhor do que o presente para começar a usar o ClickUp.

Comece a tornar seu processo de planejamento de projeto mais fácil, visual e totalmente transparente com gráficos de Gantt e PERT automatizados no ClickUp.

