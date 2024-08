Guia do gráfico PERT com 6 exemplos e modelos para sua equipe

Você já ouviu falar de gráficos de Gantt, já experimentou mapas mentais e nós sabemos que você adora um bom fluxograma... mas e os gráficos PERT?

Os gráficos PERT já tiveram uma reputação difícil por seu processo trabalhoso de configuração, edição e atualização, mas eles não são tão desafiadores quanto se pensava.

Esses diagramas de fluxo de trabalho percorreram um longo caminho desde sua invenção na década de 1950 pela Marinha dos EUA. Agora, eles ressurgiram com todo o poder de gerenciamento de projetos para o qual foram criados, sem a dor de cabeça da configuração.

Com a ajuda de software de gerenciamento de projetos flexível e eficiente os gráficos PERT estão voltando à moda. E, embora esse estilo de diagrama possa ser menos conhecido em comparação com outros Métodos ágeis com os gráficos PERT, a criação e o gerenciamento dos gráficos estão mais rápidos do que nunca!

Os gráficos PERT são altamente visuais e trazem muitos benefícios para identificar dependências de tarefas, cumprir prazos e muito mais! Leia conosco tudo o que diz respeito a gráficos PERT e veja seis exemplos úteis de gráficos PERT para diferentes softwares e casos de uso. 📈

O que é um gráfico PERT?

Não estamos gritando com você, PERT é para ser escrito em maiúsculas. 🙂

Abreviação de Program Evaluation Review Technique (Técnica de revisão da avaliação do programa), os diagramas PERT dividem as principais tarefas em tarefas mais gerenciáveis itens de ação e organize-os graficamente em seu linha do tempo do projeto .

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

A complexidade de seu gráfico PERT é determinada pelo número de marcos do projeto ao longo de seu caminho crítico e o tempo estimado definido para concluir cada tarefa.

_Espere, o que é o caminho crítico?

O caminho método do caminho crítico (CPM) é uma abordagem popular de gerenciamento de projetos que se concentra apenas nas tarefas essenciais necessárias para concluir um projeto.

Determinação do caminho crítico

é benéfico para projetos que estão se atrasando perigosamente em relação ao cronograma ou que parecem complicados demais para serem iniciados.

Ao identificar os itens absolutamente necessários que são vitais para a conclusão do seu projeto e organizá-los em um gráfico PERT, sua equipe encontra seu senso de direção. 🧭

Como mapas mentais embora seja possível identificar as tarefas de um gráfico PERT, cada tarefa em seu gráfico PERT está claramente vinculada a um objetivo ou tópico claro, há quatro componentes principais que diferenciam os gráficos PERT:

Cada nó no diagrama do gráfico PERT representa um marco específico As tarefas dos marcos são conectadas por setas como em um fluxograma As setas representam a sequência de tarefas e as dependências de cada tarefa para evitar gargalos Cada marco e tarefa está vinculado a um prazo definido

Portanto, ao somar todo o tempo alocado por tarefa em seu gráfico PERT, você terá uma ideia clara de quanto tempo seu projeto levará para ser concluído. 🙌🏼

Pronto para começar a criar seus próprios gráficos PERT? Temos seis exemplos de gráficos PERT para dar o pontapé inicial em sua jornada. 🗺

6 exemplos de gráficos PERT no ClickUp, LucidChart, Adobe e Smart Draw

Como uma bela placa de casca de hortelã-pimenta, os gráficos PERT têm todas as formas e tamanhos, mas mantêm os mesmos elementos fundamentais em qualquer forma que assumam.

Aqui estão seis exemplos de gráficos PERT para equipes de vários setores e diferentes casos de uso. Acompanhe ou recrie um conosco! Esses exemplos de gráficos PERT podem ser feitos gratuitamente. 🤓💸

1. Exemplo de gráfico PERT de marketing de conteúdo do ClickUp

Exemplo de gráfico PERT de marketing de conteúdo no ClickUp

Neste exemplo de gráfico PERT de marketing de conteúdo, acompanhamos o ciclo de vida de uma única tarefa de blog com a forma Data de início representando quando a tarefa foi criada e a forma Data de publicação representando quando essa tarefa foi marcada como concluída.

Criada em Quadros brancos ClickUp neste diagrama, é possível ver por quantos membros da equipe e aprovações uma tarefa de blog deve passar antes da publicação de um rascunho final. Podemos ver que, depois que a tarefa é criada, a equipe de SEO, o gerente de conteúdo, o designer gráfico e o redator trabalham juntos para concluir diferentes itens de ação nesse processo.

Especialmente ao ensinar novos membros da equipe sobre um de seus principais processos ou ao explicar seu fluxo de trabalho a outros departamentos, esse gráfico PERT oferece uma visão geral clara das etapas básicas. A partir daí, você pode se aprofundar nos detalhes menores e nas subtarefas, se necessário.

2. Exemplo de gráfico PERT de lançamento do site ClickUp

Exemplo de gráfico PERT de lançamento de site no ClickUp

Agora que já entendemos a ideia básica, vamos dar uma olhada em um fluxo de trabalho mais complexo! Este exemplo de gráfico PERT no ClickUp mostra o processo de várias etapas envolvido no lançamento de um site.

Nesse gráfico PERT, podemos ver que cada seta tem um carimbo de tempo por semana para mostrar quando cada tarefa ocorrerá no projeto. Um aspecto importante a ser lembrado nesse exemplo é que cada círculo verde representa uma tarefa - mas o que não estamos vendo são todas as

subtarefas

e etapas menores envolvidas na conclusão de cada item maior. No estilo clássico do gráfico PERT, esse é um instantâneo geral de apenas os marcos do projeto ou itens de ação significativos.

Embora esse gráfico PERT tenha sido criado no ClickUp Whiteboards, você também pode recriá-lo usando

Modo em branco em mapas mentais

! Ensinaremos a você como fazer isso um pouco mais adiante neste artigo. 🤓 ⬇️

3. Gráfico PERT de software

Exemplo de diagrama PERT por Nick Cotter em Growann

Como os gráficos PERT começam com uma visão de alto nível do seu projeto, eles são ótimos para mapear as jornadas dos usuários e visualizar como os dados se movem do ponto A ao ponto B em um sistema. Para membros sem um conhecimento profundo de um determinado tópico ou equipes multifuncionais os gráficos PERT ajudam a dividir questões complicadas em ideias claras e concisas.

Nesse caso, esse exemplo de gráfico PERT é usado internamente por um engenheiro de software para especificar onde os problemas estão ocorrendo e comunicar visualmente essas descobertas à sua equipe.

Usamos um gráfico PERT ao desenvolver nosso aplicativo da Web para nossa empresa. Não sou engenheiro, mas meu cofundador é, portanto, foi essencial para ele criar um gráfico que mostrasse o fluxo de nossos sistemas e como eles são dependentes ou independentes uns dos outros. Isso me permite visualizar o fluxo de dados, a renderização de aplicativos e a linha do tempo para o fluxo de dados em nossos diferentes sistemas. Usando esse gráfico, meu cofundador pode articular facilmente onde estão surgindo problemas com nosso aplicativo e compartilhá-los com outras pessoas e comigo em nossa equipe.

Nick Cotter fundador da Crescimento

4. Gráfico PERT do Lucidchart

via Lucidchart Os gráficos PERT podem beneficiar qualquer projeto - até mesmo reformas residenciais! Este exemplo de gráfico PERT da Lucidchart mostra a ordem de operações em várias etapas para uma nova construção e rastreia apenas o caminho crítico. Embora esse gráfico não seja ideal para detalhar pequenos detalhes, ele é útil para comparar o tempo estimado para concluir o projeto com o tempo que você já gastou.

Vários fatores afetam gerenciamento de projetos de construção processos diariamente que tornam necessário ter um PERT à mão. Quando você estiver transmitindo seu progresso aos clientes ou explicando por que parte do processo de construção ficou para trás, os gráficos PERT o ajudarão a identificar os problemas maiores mais rapidamente.

Bônus: Compare_ Miro vs. Lucidchart

5. Exemplo de desenho inteligente

via Desenho inteligente Isso

Exemplo de gráfico PERT do Smart Draw

também funciona como um modelo para ajudá-lo a entender a ideia geral. E, embora a maioria de nós provavelmente não esteja projetando aviões, esse é um ótimo exemplo de como fluxos de trabalho complexos podem ser simplificados rapidamente e ainda beneficiar a equipe, mostrando os itens de ação críticos e o tempo restante para concluir um projeto.

6. Exemplos de gráficos PERT da Adobe

via Adobe Express Se você estiver procurando um diagrama com um pouco mais de estilo, Adobe Express tem vários exemplos de gráficos PERT para fluxos de trabalho menores com cores e fontes personalizadas. Embora esses gráficos PERT sejam mais difíceis de serem usados quando se trata de rastrear tarefas, eles são rápidos de configurar e úteis para apresentar ideias a outros departamentos ou grupos que não têm amplo conhecimento sobre seu projeto.

Como os gráficos PERT abrangem os itens de ação maiores do projeto, o exemplo de gráfico PERT da Adobe ajudará a comunicar a ideia geral por meio de etapas simples em um processo que não requer itens de ação detalhados adicionais - pense em itinerários de viagem, agendas de sala de aula ou apresentações escolares.

Como fazer um gráfico PERT

O primeiro passo para criar seu gráfico PERT é escolher a melhor plataforma de gerenciamento de projetos para construí-lo! ClickUp é uma solução de produtividade completa para equipes de todos os setores para reunir seu trabalho e colaborar em projetos de qualquer tamanho. O ClickUp está repleto de centenas de recursos flexíveis incluindo mais de 15 maneiras de visualizar seus projetos, gerenciar o tempo e alocar recursos da maneira mais eficiente possível. Entre as visualizações personalizáveis do fluxo de trabalho estão List, Gantt, Timeline, Board e Mapas mentais do ClickUp -AKA, seu novo recurso favorito para criar gráficos PERT dinâmicos e detalhados.

Faça um brainstorming de ideias e desenhe um mapa mental de forma livre no modo Blank do ClickUp

Crie seu gráfico PERT usando Mapas mentais no ClickUp criando nós, adicionando conectores com códigos de cores e reorganizando as tarefas em uma sequência lógica. Uma grande vantagem dos Mind Maps do ClickUp é que eles são facilmente formados, editados e compartilhados. E se o seu projeto ainda estiver passando do estágio de planejamento para a execução, use o Blank Mode para esboçar seu diagrama de forma livre e, em seguida, converta os nós em Tarefas ClickUp para começar a colocar seus planos em ação.

Outra forma colaborativa de criar seu gráfico PERT é com software de lousa digital . Quadros brancos ClickUp são a única ferramenta de quadro branco virtual que pode levar as ideias da fase de brainstorming até o desenvolvimento sem sair do quadro. Objetos e formas podem ser transformados em tarefas diretamente do seu ClickUp Whiteboard, juntamente com quaisquer arquivos vinculados, Documentos do ClickUp e mídia para obter contexto adicional.

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

Os quadros brancos foram projetados para criar todos os tipos de diagramas de fluxo de trabalho, incluindo gráficos PERT. Mas para quem nunca usou um software de quadro branco ou esse tipo de gráfico antes, não se preocupe! O ClickUp tem um modelo de gráfico PERT para quadros brancos com formas, texto, setas e uma legenda para dar início às atividades.

Modelo de gráfico PERT da ClickUp

Faça o download deste modelo

Qual é a diferença entre um gráfico de Gantt e um gráfico PERT?

Se você está começando a pensar que Gráficos PERT se parecem e soam muito com os gráficos de Gantt, você não está errado, mas há algumas diferenças que devem ser lembradas.

Planeje projetos, gerencie dependências e priorizar tarefas com a visualização de Gantt no ClickUp

A maior diferença entre as duas abordagens de gerenciamento de projetos é quando usá-las.

Os gráficos PERT oferecem uma visão de alto nível da linha do tempo do projeto, pois se concentram no caminho crítico. Isso o torna um recurso útil para as equipes internas, mas se você precisar informar atualizações detalhadas às partes interessadas e aos superiores, Os gráficos de Gantt são a melhor opção .

Veja aqui uma análise mais detalhada sobre quando usar gráficos PERT e quando usar gráficos de Gantt:

Comparação entre gráficos PERT e gráficos de Gantt e quando usar cada diagrama | Gráficos PERT | Gráficos de Gantt | Gráficos de Gantt | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Usado por equipes internas como ferramenta de planejamento de projetos | Pode ser usado como ferramenta para apresentar o progresso detalhado | Focado em marcos de alto nível e no caminho crítico; Focado no gerenciamento das tarefas e subtarefas que compõem cada marco | Para equipes que precisam ter uma ideia de quanto tempo o projeto inteiro levará | Para ver como as dependências das tarefas influenciam o cronograma do seu projeto como um todo

Não está pronto para escolher um diagrama em vez de outro? Não tem problema! Com Visualização de Gantt no ClickUp você pode visualizar rapidamente o principais marcos entre as tarefas de seu projeto, bastando ativar o botão Ferramenta de cálculo do caminho crítico no canto superior direito de seu diagrama.

Visualize sua carga de trabalho pelas tarefas restantes em seu caminho crítico com uma única alternância no ClickUp!

Isso proporciona ao seu diagrama uma visão panorâmica das tarefas essenciais, semelhante a um gráfico PERT, sem perder nenhum dos detalhes das tarefas que você veria em um gráfico de Gantt. O melhor dos dois mundos. 💕

Conheça melhor os benefícios, os casos de uso e as diferenças entre os diagramas Gráficos PERT e Gantt .

O que são dependências de tarefas e por que elas são importantes?

Você se lembra do PEMDAS? 👀

O conjunto de regras da escola primária que nos instruía sobre quando somar, subtrair, multiplicar e dividir? Bem, as dependências de tarefas são mais ou menos a mesma coisa.

Uma ordem clara de operações é absolutamente necessária para realizar seu projeto dentro do prazo, e os gráficos PERT dependem delas para serem eficazes! Relações e dependências de tarefas comunicam o fluxo de tarefas em qualquer projeto que deve ser concluído em uma determinada ordem. A desconsideração desses relacionamentos leva a gargalos, atrasos e desperdício de recursos - todas as coisas que o gerente de projetos menos gosta.

Sem determinar as relações entre as tarefas do seu projeto, ele não pode avançar, mas os gráficos PERT são projetados para ajudá-lo a identificá-las à medida que o diagrama toma forma.

Algumas dependências de tarefas são fáceis de encontrar, mas outras... nem tanto. Por exemplo, as dependências lógicas (também chamadas de dependências casuais) ocorrem naturalmente em determinados estágios de um fluxo de trabalho e não é possível evitá-las. Assim como um roteiro vem antes do filme ou como suas meias vêm antes de seus sapatos, espero. 🧦

Outros tipos de dependências de tarefas incluem:

Dependências de recursos : Quando duas ou mais tarefas exigem os mesmos recursos para serem concluídas, mas o fornecimento desses recursos não pode ser usado ao mesmo tempo

: Quando duas ou mais tarefas exigem os mesmos recursos para serem concluídas, mas o fornecimento desses recursos não pode ser usado ao mesmo tempo Dependências entre equipes : Quando uma tarefa do projeto afeta os membros da equipe em diferentes departamentos

: Quando uma tarefa do projeto afeta os membros da equipe em diferentes departamentos Dependências externas: Qualquer evento inesperado que esteja fora do controle do membro da equipe e que afete o projeto

E muito, muito mais. 😳

Pronto para saber mais sobre_ relações e dependências de tarefas **_? Nós o ajudamos com mais termos e dicas que você precisa saber!

Planeje com antecedência com gráficos PERT

Quer você crie seu gráfico PERT usando um modelo designado ou em um quadro branco digital para que tudo se encaixe, tudo começa com o software de gerenciamento de projetos escolhido.

Obtenha uma visão geral dos marcos do projeto, da linha do tempo, das dependências das tarefas e muito mais com um gráfico PERT personalizável e flexível criado no ClickUp!

Todos os principais recursos do gráfico PERT estão incluídos no ClickUp, que é rico em recursos Plano gratuito para sempre incluindo quadros brancos ClickUp, tarefas ilimitadas e mais de 1.000 integrações para otimizar ainda mais seus processos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para voltar aos trilhos usando gráficos PERT!