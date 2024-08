Scaled Agile Framework (SAFe) para agilidade nos negócios: Tudo o que você precisa saber

Nenhum projeto é um ato solo. É uma obra-prima colaborativa alcançada por indivíduos que se harmonizam como uma banda de músicos. À frente desse conjunto está o gerente de projetos - um maestro habilidoso que orquestra a trupe.

Mas e se esse pequeno grupo de músicos se transformasse em uma orquestra elaborada? Quando empresas ou projetos ganham escala, são necessárias novas abordagens para o gerenciamento de projetos.

É aqui que a estrutura ágil em escala (SAFe) ajuda a transcender os limites do gerenciamento de projetos tradicional. Continue lendo enquanto descascamos as camadas do SAFe para ver como ele ajuda as organizações a dimensionar uma estrutura ágil entre as equipes e até mesmo em toda a empresa para atingir o máximo de eficiência.

O que é uma estrutura ágil dimensionada (SAFe)?

O Scaled Agile Framework, ou SAFe, é uma estrutura ágil abrangente e dimensionável desenvolvida para gerenciar e executar projetos complexos e de grande escala envolvendo várias equipes. Ela compartilha princípios, práticas recomendadas e fluxos de trabalho de procedimentos que permitem que as organizações adotem metodologias ágeis como o Lean, Scrum ou Kanban de forma mais escalável.

É de grande utilidade no desenvolvimento de software e no gerenciamento de produtos empresariais, pois exigem agilidade nos negócios e, ao mesmo tempo, o lançamento de produtos e atualizações de alta qualidade de forma iterativa e oportuna.

Quais são os principais elementos do Scaled Agile Framework?

Como o SAFe foi desenvolvido principalmente para criar equipes ágeis, ele valoriza a colaboração, o alinhamento e a sincronização em sua essência. O SAFe usa fluxos de valor e trens de liberação ágeis (ART) para garantir isso

Fluxos de valor

Os fluxos de valor são um conjunto de processos de ponta a ponta que uma organização pode usar para criar um fluxo contínuo de valor para as partes interessadas internas e externas.

Esses instrumentos visuais descrevem todas as etapas, atividades e processos que entram na concepção, no desenvolvimento, na entrega e no consumo do produto ou serviço pelo usuário final. Também destacam as áreas de melhoria ou as oportunidades inexploradas.

A natureza multifuncional dos fluxos de valor os torna uma excelente ferramenta para alinhar as equipes, compreender as dependências e garantir o esforço coletivo para atingir metas abrangentes. Esse foco voltado para o valor torna os processos de negócios e os fluxos de trabalho mais significativos para os usuários finais.

Agile Release Trains (ART)

O Agile Release Train (ART) é uma unidade fundamental do SAFe. Os ARTs são equipes de profissionais experientes e multifuncionais Equipes ágeis e partes interessadas. Elas projetam, desenvolvem e fornecem soluções para o fluxo de valor. Essas equipes ágeis autogerenciáveis operam dentro de uma cadência fixa, com prazo determinado, denominada Incremento de Programa (PI).

O planejamento entre domínios do PI envolve a reunião dos trens de lançamento do Agile para desenvolver uma missão conjunta. Cada PI normalmente dura cerca de 8 a 12 semanas e garante a qualidade por meio de iteração contínua, testes e inspeções periódicas.

Os fluxos de valor e os trens de liberação ágeis formam a espinha dorsal das práticas ágeis de escalonamento. Eles são os elementos mais importantes do SAFe que garantem a transparência, a direção estratégica, a entrega ágil e uma cultura de aprendizado contínuo.

Quais são os quatro níveis do SAFe?

O SAFe opera em quatro níveis que dependem do tamanho, das áreas de foco e da maturidade da organização. A estrutura em quatro níveis que facilita a implementação de práticas ágeis de escalonamento inclui:

Nível da equipe

Esse nível, também conhecido como a configuração essencial do SAFe, preocupa-se principalmente com as atividades das equipes de desenvolvimento. Esse conjunto de equipes de desenvolvimento multifuncionais trabalha para fornecer valor dentro de um período de tempo definido, conhecido como sprint ou iteração.

As equipes de desenvolvimento aproveitam Práticas ágeis como o Scrum kanban ou Extreme Programming (XP) para atingir essas metas e gerenciar seu trabalho. Esse nível é ideal para organizações menores, com menos de três equipes ágeis. Essa estrutura as ajuda a adotar princípios ágeis mesmo sem a formação de Agile Release Train (ARTs), que são equipes dedicadas e de longo prazo, Equipes multifuncionais que trabalham em prol de um objetivo único.

Nível do programa

O nível de programa concentra-se na coordenação de equipes ágeis para fornecer soluções maiores para um ponto problemático comum ou uma lacuna de mercado. Aqui, você verá o surgimento do ART, composto de 50 a 125 membros divididos em subequipes para sincronizar e fornecer valor dentro de um intervalo de planejamento (PI).

Nível de solução grande

O nível de solução grande é um superconjunto do nível de programa, pois envolve dois ou mais ARTs coordenados para desenvolver e fornecer soluções mais complexas. Ele inclui elementos adicionais como backlogs de soluções, fluxos de valor e pistas de arquitetura para alinhar equipes e projetos para uma entrega ágil disciplinada.

Nível de portfólio

O nível do portfólio é o nível mais alto da configuração ágil de escalonamento. Ele alinha a estratégia e a execução em toda a organização com suas metas de negócios. Ele coleta fluxos de valor, programas e grandes soluções para formar portfólios temáticos. Usando Enxuto e ágil as operações e o gerenciamento de portfólio reduzem o tempo de lançamento no mercado e liberam a solução certa no momento certo para ampliar os resultados comerciais.

Todas as equipes ágeis operam dentro desses sistemas de trabalho hierárquicos como uma boneca russa de agilidade nos negócios. A interconexão dos diferentes níveis dá suporte à escalabilidade e ao fluxo de informações para criar e fornecer soluções e atingir metas organizacionais continuamente.

Princípios orientadores da estrutura Scaled Agile

O SAFe inspira-se em vários princípios enxutos e Princípios ágeis . Alguns dos princípios definidores do SAFe incluem:

Princípios Lean-Agile

A mentalidade enxuta e ágil é a base do SAFe. Ela tem governança enxuta e enfatiza uma cultura centrada no cliente, melhoria contínua, colaboração perfeita e desenvolvimento contínuo de soluções. Ele incentiva as equipes de desenvolvimento a adotar princípios ágeis com um toque de princípios enxutos para aumentar a capacidade de resposta aos requisitos do cliente.

Visão econômica

O SAFe leva em conta o valor econômico do tempo. Ele enfatiza a entrega de resultados com antecedência e frequência para criar diferenciação e melhorar a lucratividade. Ao mesmo tempo, busca reduzir atrasos e cortar custos, Planejar lançamentos e entregar iterativamente para maximizar os retornos.

Pensamento sistêmico

O SAFe vê uma organização como um sistema interconectado com processos e práticas interdependentes. Ele incentiva o pensamento sistêmico que esclarece como as unidades individuais dentro da organização contribuem para os resultados comerciais e como uma mudança em uma parte pode afetar as outras.

Fator de variabilidade

Em vez de resistir à variabilidade, o SAFe recomenda adotá-la. Ele recomenda o uso da inovação e da intervenção estratégica para lidar com as mudanças e ajustá-las à medida que o projeto for concluído.

Ciclos de aprendizagem integrados

O SAFe promove a construção incremental por meio de ciclos de aprendizagem rápidos e integrados. O ciclo considera o feedback e as recomendações do cliente para o aprimoramento contínuo do produto. Esses ciclos melhoram a cada iteração, tornando o produto altamente adaptável e responsivo às mudanças nos requisitos ou nas condições do mercado.

Marcos do objetivo

Com o SAFe, as equipes estabelecem marcos realistas com base na avaliação objetiva dos sistemas em funcionamento. Esse modelo permite que as equipes se ajustem às mudanças de requisitos, às expectativas das partes interessadas e ao progresso feito durante todo o processo de desenvolvimento.

Facilitar o fluxo de valor

O SAFe sugere um fluxo de valor ininterrupto, limitando os itens de trabalho em andamento (WIP), reduzindo o tamanho do lote e gerenciando o comprimento das filas. Também recomenda a eliminação de ineficiências e redundâncias usando Modelos ágeis e quadros Kanban para manter um ritmo consistente de progresso. Essas estratégias simplificarão o fluxo de trabalho e acelerarão a conclusão do projeto.

Veja tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com o modo de exibição Kanban Board totalmente personalizável do ClickUp

Aplicar e sincronizar a cadência

O SAFe garante que as equipes estejam alinhadas e colaborando de forma eficaz com seu ritmo consistente de trabalho chamado cadência. Isso inclui eventos como planejamento de sprint, revisão de sprint e retrospectivas de sprint no início e no final de cada sprint ou iteração. Além da colaboração e da coordenação, a cadência ajuda a identificar oportunidades de negócios ou espaço para desenvolvimento.

Desbloquear a motivação intrínseca

Os líderes que implementam a configuração ágil de escalonamento devem tentar desbloquear a motivação intrínseca dos trabalhadores do conhecimento. Isso pode ser feito oferecendo uma remuneração atraente, compartilhando feedback construtivo, oferecendo a propriedade do projeto e recompensando a excelência.

Descentralizar a tomada de decisões

O SAFe promove o desenvolvimento de equipes autônomas e auto-organizadas. A descentralização da tomada de decisões envolve o empoderamento dessas equipes multifuncionais para que tomem decisões rápidas, impactantes e de tempo crítico sem esperar pela liderança. Capacitar suas equipes no nível básico tornará sua empresa mais ágil e eficaz.

Organize-se em torno do valor

Esse princípio de escalonamento ágil coloca o valor focado no cliente no centro de todas as operações e decisões de negócios. O SAFe descreve sistemas e processos que se concentram em fornecer valor aos clientes e reagir rapidamente às suas necessidades em constante mudança.

Qualidade incorporada

Embora o SAFe priorize a entrega rápida de valor, ele não dilui a importância da qualidade do produto. O foco na qualidade é incorporado ao SAFe com um mecanismo robusto de avaliação e revisão da qualidade Execução de projetos e processos de desenvolvimento. Somente quando o produto passa por essas verificações de qualidade em diferentes pontos de controle é que ele é liberado para o cliente.

Benefícios de usar o Scaled Agile Framework em sua organização

Agora que você tem uma sólida compreensão do SAFe e de seus princípios subjacentes, vamos dar uma olhada no valor que ele traz para a sua organização. Aqui estão alguns benefícios do SAFe:

Escalabilidade

O SAFe surgiu da necessidade de escalonar a metodologia ágil para atender aos requisitos de projetos complexos. Por isso, a escalabilidade é seu principal benefício. A estrutura foi projetada para acomodar os requisitos de grandes empresas ou negócios que oferecem produtos altamente dinâmicos. Ela oferece uma abordagem estruturada para dimensionar princípios e práticas ágeis em diferentes níveis, equipes e fluxos de valor para obter os resultados desejados.

Tempo de colocação no mercado mais rápido

O SAFe incentiva o desenvolvimento iterativo e incremental de produtos enxutos. Essas explosões de lançamentos de produtos, com a versão mais recente superando a anterior, permitem que as empresas forneçam valor aos clientes de forma contínua e frequente. Isso resulta em um tempo de colocação no mercado mais rápido para produtos ou recursos. O mecanismo de desenvolvimento e implantação de produtos altamente responsivos também pode proporcionar às empresas uma vantagem competitiva.

Colaboração mais fácil e alinhamento uniforme

A liderança ágil enxuta coloca várias equipes de desenvolvimento, departamentos e níveis da organização na mesma página. Ao vincular ARTs e PIs com objetivos compartilhados, o SAFe promove o alinhamento entre equipes diferentes, destrói silos e melhora a eficiência geral de toda a organização.

Produtividade aprimorada

Como o SAFe se concentra na entrega de valor e minimiza as atividades que geram desperdício, ele estabelece as bases para o aumento da produtividade dos negócios. O alinhamento estratégico das equipes e a remoção de ineficiências ajudam as equipes a operar de forma eficaz e a atingir as metas com mais eficiência.

Aumento do envolvimento dos funcionários

O SAFe melhora o envolvimento dos funcionários ao capacitar as equipes a se apropriarem de seu trabalho e motivá-las intrinsecamente, melhorando sua satisfação no trabalho. Além disso, ele elimina redundâncias e desperdícios, o que libera as equipes para realizar tarefas mais exigentes ou complexas.

Melhoria da qualidade

A qualidade incorporada é um dos elementos críticos do SAFe. Para garantir isso, a estrutura emprega práticas como desenvolvimento orientado por testes, integração contínua e inspeções regulares para cumprir os padrões de alta qualidade. Essas medidas proativas de aprimoramento da qualidade reduzem os defeitos e melhoram a qualidade geral do produto.

Adaptabilidade

O SAFe segue uma abordagem iterativa e incremental para o desenvolvimento e a implantação de produtos ou recursos. Fazer isso em sprints rápidos permite que as empresas respondam rapidamente às mudanças nas condições do mercado, às exigências dos clientes ou ao feedback. A cultura resultante de melhoria contínua garante que as equipes possam se adaptar rapidamente às necessidades em evolução e entregar prontamente conforme as expectativas.

Obtenha insights rápidos sobre os sprints de suas equipes com a visualização da Lista de Sprint do ClickUp

Redução de riscos

A natureza estruturada do SAFe, juntamente com a ênfase no planejamento e na inspeção regulares, permite a detecção e a mitigação precoce de riscos. Abordar esses problemas prontamente nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento evita que eles se tornem uma bola de neve e coloquem em risco o projeto como um todo.

Navegando os desafios do escalonamento ágil

Embora o SAFe prometa muitos benefícios, ele tem seu quinhão de desafios. Preparar-se para eles com antecedência pode facilitar a implementação e a adoção bem-sucedidas do SAFe. Nesse sentido, aqui estão alguns desafios comuns que as empresas podem enfrentar:

Resistência à mudança

Embora o SAFe torne sua empresa resistente a mudanças, espere alguma resistência a essas mudanças. As equipes e os indivíduos que se sentem confortáveis com os métodos tradicionais e existentes de gerenciamento de projetos podem não estar tão abertos às interrupções causadas pela mudança pan-organizacional.

Solução:

Promover uma cultura de comunicação aberta

Instrua seus funcionários sobre como a adoção do SAFe pode beneficiá-los

Envolva as partes interessadas no processo de tomada de decisão e continue a mostrar os benefícios previstos para ganhar impulso para a transição

Realize treinamentos extensivos e programas de integração para estimular a adoção. Incentive as certificações SAFe para desenvolver um ambiente ágil

Silos organizacionais

O SAFe enfatiza a colaboração multifuncional e entre domínios. Para permitir isso, é imperativo que as empresas eliminem os silos. No entanto, as empresas tradicionais com sistemas legados podem ter silos de dados arraigados entre departamentos e equipes que podem dificultar a implementação da SAFe.

Solução: Use Software de gerenciamento de projetos para centralizar os dados e eliminar os silos. Além do gerenciamento eficaz de dados, Ferramentas de gerenciamento de projetos podem facilitar o trabalho colaborativo, trazendo indivíduos de diferentes equipes e departamentos para trabalhar na mesma plataforma.

Gerenciamento de dependências

À medida que o número de equipes aumenta, também aumentam as complexidades das tarefas e atividades subjacentes. Embora seja possível dimensionar as operações, o gerenciamento de dependências pode se tornar cada vez mais difícil. Além disso, essas dependências precisam ser orquestradas para garantir uma entrega sincronizada. Se isso não for feito, poderá causar atrasos e introduzir obstáculos à entrega contínua.

Solução:

Programar regularmentePlanejamento de PI para identificar e gerenciar dependências

Capacite as equipes a colaborar e tomar decisões de forma autônoma para evitar que as dependências atrapalhem o progresso

Organize sprints regulares para acompanhar e monitorar o progresso e gerenciar quaisquer dependências

Problemas de escalabilidade

Embora o SAFe ofereça quatro níveis de implementação, o dimensionamento das práticas ágeis só é possível em um tamanho específico. Afinal, o que pode funcionar para uma equipe pequena pode não necessariamente se traduzir fielmente em implementações em grande escala.

Solução:

Utilize os ARTs para gerenciar equipes maiores e aumentar a escala em etapas pequenas e incrementais

Estabeleça pontos de referência para adicionar o próximo nível do SAFe, como a transição para o nível de solução grande quando você tiver dez ou mais ARTs

Inspecione continuamente a estrutura organizacional e adapte suas técnicas de escalonamento com base nos resultados e no feedback

Ênfase excessiva no processo

O SAFe segue uma abordagem estruturada para os processos de negócios. Embora esse foco nos processos possa melhorar os resultados, a adesão rígida a eles também pode prejudicar a colaboração e a adaptabilidade.

**Solução

Promova uma mentalidade ágil, enfatizando a flexibilidade em vez da rigidez

Incentive as equipes a investigar o "porquê" dos processos para que possam sair dos moldes orientados por processos e sugerir um fluxo de trabalho inovador e contextual

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Manutenção da comunicação

A comunicação é fundamental para o SAFe. A comunicação deficiente entre equipes, líderes, gerência e partes interessadas pode gerar mal-entendidos e colocar tudo em risco. Qualquer falha de comunicação pode ameaçar o alinhamento e afetar os resultados.

Solução: Uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode facilitar a comunicação síncrona e a comunicação entre as equipes Comunicação assíncrona canais.

Como implementar uma estrutura ágil dimensionada?

A implementação do SAFe envolve uma série de estratégias bem pensadas e intencionais - desde a formação de Equipes scrum para um gerenciamento de portfólio completo. É muita coisa para lidar.

Felizmente, gerenciamento de projetos no ClickUp é um catalisador que acelera e suaviza essa transição. Aqui está uma visão geral de como isso é feito:

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Gerenciamento de tarefas

Com seu poderoso Gerenciamento de tarefas recursos, O ClickUp ajuda as equipes ágeis a planejar, monitorar e executar diferentes atividades. Seja no planejamento de PI ou no gerenciamento de backlog, as equipes podem ter uma visão de alto nível do trabalho e acompanhar o progresso usando um único painel.

Visualizações múltiplas

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

As diferentes Pontos de vista sobre o ClickUp exibem detalhes do projeto em parâmetros modificáveis. Elas conferem estrutura a um ambiente ágil e facilitam a colaboração. Por exemplo, é possível usar quadros Kanban para exibições em nível de equipe, gráficos de Gantt para planejamento de lançamento e sprint, quadros brancos para testes e muito mais. Cada visualização oferece uma nova perspectiva e uma visão do processo de desenvolvimento.

Colaboração

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Falando em colaboração, o ClickUp é a plataforma perfeita para equipes de diferentes tamanhos e capacidades trabalharem juntas. Com o ClickUp Docs, as equipes podem compartilhar arquivos e documentos entre todas as partes interessadas e eliminar silos departamentais. Ao mesmo tempo, a comunicação em tempo real por meio de mensagens instantâneas, comentários, atribuição de tarefas, etc., ajuda as equipes a trabalharem umas com as outras.

Dependências de tarefas

Adicione dependências diretamente dentro da tarefa no ClickUp para garantir que o trabalho seja concluído na ordem correta e se atenha ao cronograma específico

O gerenciamento de projetos SAFe enfatiza o gerenciamento de dependências, o que é possível com o ClickUp. Os recursos do ClickUp, como linhas do tempo e swimlanes, esclarecem as relações entre tarefas e atividades. Essa visibilidade facilita a orquestração das dependências e a priorização de diferentes tarefas para gerenciar o fluxo ininterrupto de valor.

Status personalizados

Pesquise, defina ou classifique os status das tarefas na visualização de lista do ClickUp para ver o progresso de todo o trabalho

O ClickUp permite que os usuários definam status personalizados para adaptar o fluxo de trabalho de acordo com as terminologias SAFe e os estágios definidos. Assim, a equipe de desenvolvimento pode adaptar o status do projeto como "No planejamento PI", "Bloqueado por dependência", "Pronto para inspecionar", etc., e alinhar-se com os processos SAFe. Ele também permite o acompanhamento do progresso para corresponder às cerimônias e aos marcos do SAFe.

Templates

Use os modelos de gerenciamento de projetos ágeis no ClickUp

Com o ClickUp, os profissionais ágeis não perdem mais tempo reinventando a roda. Você encontrará uma biblioteca de Modelos de gerenciamento de projetos ágeis no ClickUp que são 100% personalizáveis para atender às especificações do projeto. Faça alguns ajustes e você estará pronto para dar vida ao ambiente SAFe!

Estamos apenas arranhando a superfície de como o ClickUp apoia a implementação do SAFe. Essa ferramenta completa de gerenciamento de projetos ajuda no planejamento, na coordenação e na comunicação da equipe ágil. O ClickUp não apenas ajuda a combater os desafios da implementação do SAFe, mas também fornece as ferramentas para aderir aos princípios do SAFe.

Pode-se até dizer que adotar o ClickUp é seu atalho para uma implementação bem-sucedida do SAFe. Conecte-se com nossos especialistas para saber mais sobre como o ClickUp ajuda a incorporar o SAFe .

FAQs

**1. O que é o Scaled Agile Framework (SAFe)?

O Scaled Agile Framework (SAFe) é uma estrutura ágil amplamente utilizada, desenvolvida para ajudar as empresas a implementar princípios ágeis e enxutos em projetos de grande escala. Ela ajuda as empresas a olhar além das equipes individuais para atingir metas maiores.

**2. Como o SAFe se compara a outras estruturas ágeis?

Ao contrário do Kanban e do Scrum, que se concentram nas capacidades em nível de equipe, o SAFe enfatiza a escalabilidade e o alinhamento. Ele emprega princípios ágeis enxutos, funções, cerimônias, marcos, etc., para enfrentar os desafios das grandes empresas. Ele também segue uma estrutura organizacional hierárquica de quatro níveis para coordenar e direcionar equipes diferentes para atingir as metas organizacionais.

3. **Como posso implementar o SAFe com sucesso em minha organização?

A implementação do SAFe requer planejamento cuidadoso e comprometimento em nível organizacional. A implementação entrará em vigor em fases como: