10 modelos gratuitos de planejamento de PI

A implementação de práticas ágeis em escala empresarial exige disciplina. Toda vez que você tenta sincronizar as partes interessadas, é fácil se perder em um turbilhão de pendências de programas provenientes de gerentes, desenvolvedores e equipes de projeto dedicadas. Planejamento de incremento de programa (PI) é uma cerimônia (evento) que permite que equipes ágeis distribuídas e remotas aumentem a escala em um ambiente mais estruturado. Ele se concentra na priorização de objetivos e na definição de resultados claros para alinhar toda a organização em direção a um objetivo comum.

Os modelos de planejamento do PI são o seu passe para os bastidores de um transformação ágil bem-sucedida que facilita a realização de sessões de PI eficientes para uma ágil em escala estrutura. Com estruturas claras, personalização intuitiva e recursos colaborativos, esses modelos transformam o planejamento do incremento do seu programa em uma forma de arte!

O que é um modelo de planejamento PI?

O incremento de programa é uma cerimônia fundamental no âmbito do Estrutura Ágil Escalonada (SAFe) o Scaled Agile Framework (SAFe) é uma estrutura ágil escalonada que ajuda as equipes a planejar e executar com sucesso seu próximo curso de ação, seja pessoalmente ou remotamente. Isso requer interações em processos dispersos e backlogs com várias partes interessadas, razão pela qual um modelo de planejamento de PI se torna um recurso valioso para essas sessões.

Esse modelo é uma ferramenta visual para agilizar a comunicação do projeto e colaboração, dando às equipes um senso de transparência e uma visão compartilhada. Normalmente, ele inclui várias seções, como metas, recursos, riscos, dependências e cronogramas, para orientar os participantes no processo de planejamento do PI.

O esboço de um modelo de planejamento de PI deve ser preparado antes da iniciativa de planejamento, refletindo elementos primários como recursos prioritários, propriedade de eventos e funções e responsabilidades. A ideia é que o mesmo documento possa ser usado para conduzir com tranquilidade as sessões de reunião (com duração de 1 a 2 dias) e registrar os resultados itens de ação -todos se movendo em direção a uma estrutura ágil em escala.

O que faz um bom modelo de planejamento de PI?

Um bom modelo de planejamento de PI deve ter as seguintes características principais para alinhar as equipes em torno de uma visão comum:

Estrutura padrão SAFe: O modelo deve fornecer um formato claro sob aEstrutura do SAFecom seções bem definidas e personalizáveis para metas, recursos,agendas de reuniõese cronogramas Representação visual: Elementos visuais, como gráficos, tabelas e diagramas, devem ser incluídos para tornar as informações complexas mais digeríveis no contexto comercial Recursos de colaboração: Ele deve suportarcolaboração multifuncionalpermitindo que vários membros da equipe contribuam e editem em tempo real, seja pessoalmente ou remotamente Mecanismos de priorização: Procure ferramentas como código de cores e rotulagem parapriorizar o trabalho itens, o que é crucial para umaalocação de recursos e maximizar o valor entregue Gerenciamento de riscos e dependências: Um bom modelo deve abordar riscos e dependências, ajudando as equipes ágeis a identificar e mitigar possíveis gargalos que possam levar a interrupções na entrega Responsabilidade: O modelo deve definir claramente as funções e responsabilidades no processo de planejamento do PI, tornando evidente quem é responsável pelo quê durante as cerimônias do evento de planejamento do PI

Organize sessões de discussão tranquilas com estes 10 modelos excepcionais de planejamento de PI

Descubra nossa seleção de 10 modelos de planejamento de PI GRATUITOS disponíveis em ClickUp e PowerPoint, preparando-o para o sucesso ágil por meio de esforços coletivos da equipe. ✊

1. Modelo de planejamento do ClickUp PI

À medida que sua equipe planeja e reduz os riscos, use este modelo para estimular o pensamento criativo e a solução de problemas e observe a evolução do seu backlog em tempo real

Imagine um layout em que todos os aspectos do progresso da equipe, incluindo capacidade, carga de trabalho, atrasos e riscos, estejam ao seu alcance, apresentados de forma clara e compreensível. O Modelo de planejamento de PI do ClickUp torna isso possível!

Este é o seu modelo de referência para iniciar um evento de planejamento de incremento de programa simplificado. Com a orientação passo a passo incorporada, você pode organizar projetos, sprints e cronogramas de lançamento sem problemas em pouco tempo!

O modelo permite que você use um quadro branco para mapear suas discussões em quatro quadros principais, cada um adaptado para garantir sessões de brainstorming bem organizadas:

Quadro de equipes: Mergulhe nas especificidades de cada equipe, suas iterações, tarefas e objetivos Quadro do programa: Obtenha uma visão holística dos recursos, das dependências e dos marcos, concentrando-se no alinhamento com os objetivos gerais do programaobjetivos do programa3. Quadro de Agendas: Mantenha-se dentro do cronograma com um espaço dedicado para sua agenda e informações sobre os apresentadores Quadro de roaming: Mergulhe fundo nos possíveis bloqueios e obstáculos, categorizando os riscos como:

R resolvidos

resolvidos O wned

wned **Aceito

**Mitigado

À medida que sua equipe decide de forma colaborativa sobre as estratégias de atenuação durante as sessões, você testemunhará a evolução dinâmica do seu backlog, com notas adesivas representando riscos identificados que podem ser ajustados em tempo real. Integre tarefas e documentos em tempo real diretamente em seu Whiteboard e use Dashboards do ClickUp para monitorá-los.

Com Status personalizados , Campos personalizados e Visualizações ClickUp se você não tiver uma visão geral do PI, esse modelo permite que você adapte o planejamento do PI às suas necessidades específicas. Rastreamento de sprint e o progresso do projeto, categorize as tarefas com atributos personalizados e visualize as metas sem esforço.

2. Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

Personalize o modelo de planejamento Agile Sprint do ClickUp, que vem com diferentes status de tarefas, visualizações e muito mais

Se a sua equipe tende a perder o controle e o foco durante as sessões ativas de PI, o Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint é um divisor de águas. Ele permite que você conduza reuniões de solução de problemas com confiança, sabendo que suas discussões serão pontuais, os objetivos serão atingidos e o tempo de todos será respeitado. Suas reuniões funcionarão como um relógio, e sua equipe lhe agradecerá por isso! ⏰

Planeje, acompanhe o progresso e gerencie os recursos durante o planejamento do Sprint usando um modelo de planejamento do Agile Sprint. Defina as expectativas considerando a capacidade da equipe. Analise a discrepância entre a estimativa e as horas reais com a equipe scrum durante a Retrospectiva do Sprint.

O modelo de planejamento Agile Sprint do ClickUp garante que as equipes possam:

Planejar facilmente os sprints, independentemente da complexidade do projeto

Visualizar dependências e tarefas em uma visão clara da linha do tempo

Acompanhar o progresso em todos os estágios do planejamento de sprint

Quer esteja gerenciando um único projeto ou um portfólio inteiro, este modelo o ajudará a planejar de forma mais inteligente e a executar com mais rapidez!

3. Modelo de placa de incremento de programa ClickUp

Use o modelo de quadro de incremento de programa do ClickUp para criar uma linha do tempo visual e mapear fluxos de trabalho

O modelo Modelo de quadro de incremento do programa ClickUp serve como o trilho de guia para seu Trem de lançamento ágil (ART), garantindo que todos os membros da equipe estejam a bordo, movendo-se em perfeita harmonia. Assim como o trilho é a base de um sistema de trem funcional, este modelo prepara o cenário para o seu jornada ágil . 🚂

A visualização pronta do Whiteboard, projetada para colaboração, permite que os gerentes de projeto facilitem sessões de brainstorming e capturem ideias de todas as partes interessadas. É o espaço ideal para transformar ideias inovadoras em planos acionáveis.

Mas o que realmente diferencia esse modelo é sua clareza visual. Ele permite que você insira atividades usando notas adesivas, enquanto a legenda codificada por cores o orienta na categorização e organização delas. Liste as tarefas junto com os marcos, oferecendo uma visão geral rápida das responsabilidades da equipe.

O recurso Connectors permite destacar as conexões entre diferentes elementos, facilitando ainda mais a compreensão das relações que contribuem para o processo de incremento e os objetivos mais amplos.

Agora, para usar esse modelo: Comece definindo as Fases do programa e, em seguida, passe para os Participantes da equipe, que podem ser departamentos ou equipes dedicadas. Atribua a eles sua Capacidade e Carga, garantindo uma distribuição equilibrada da carga de trabalho.

4. Modelo de plano de implementação do projeto ClickUp

O uso do Modelo de Plano de Implementação de Projeto do ClickUp ajuda a definir o escopo do projeto, estabelecer cronogramas claros, delinear as entregas e muito mais, contribuindo para a execução eficaz do projeto

Coloque seu projeto em ação com este Modelo de plano de implementação do projeto ClickUp ! Ele fornece um roteiro bem elaborado que ajuda a definir o escopo, os prazos e os principais resultados do seu projeto. 🎬

Para garantir que a sessão de PI esteja dentro do cronograma, esse modelo ajuda a supervisionar fatores críticos, como alocação de recursos, gerenciamento de orçamento e sincronização de cronograma.

Digamos que você esteja liderando uma desenvolvimento de software projeto. Na Lista de Projetos do modelo, você pode listar tarefas de desenvolvimento como codificação, teste e documentação. Atribua membros da equipe, defina prazos e use Campos personalizados para indicar o status de cada tarefa, seja Em Progresso, Concluído ou Precisa de revisão.

A visualização Gantt oferece uma linha do tempo visual. Por exemplo, se a codificação precisar ser feita antes do teste, essa visualização o ajudará a ver a sequência de tarefas e prazos. Dessa forma, se a codificação ficar para trás, você poderá identificar rapidamente o impacto nos testes e ajustar seu plano de acordo.

A visualização da lista de fases do projeto agrupa as tarefas por Fases (como desenvolvimento, garantia de qualidade e liberação) juntamente com Datas de vencimento. Você pode identificar instantaneamente quais tarefas estão se aproximando dos prazos, garantindo o progresso oportuno em cada fase.

Deseja alocar orçamentos de forma responsável? Use a Tabela de custos do projeto para inserir os custos, como licenças de software, ferramentas de desenvolvimento e salários. Por fim, o Resources Doc do modelo contém materiais de referência essenciais, como diretrizes de codificação e práticas recomendadas.

5. Modelo de gerenciamento do programa ClickUp

O modelo de gerenciamento de programas do ClickUp tem tudo o que você precisa para tornar seu programa um sucesso!

Faça com que o seu evento de planejamento de PI tenha como objetivo manter os projetos no caminho certo, abordar problemas e gerenciar riscos prontamente. Com o Modelo de gerenciamento de programa ClickUp você terá uma ferramenta abrangente que simplifica o gerenciamento ágil gerenciamento de projetos . 🎯

Este modelo traz uma hierarquia estruturada para alinhar seu programa com seus objetivos gerais. Você tem três seções para organizar seu projeto, conforme descrito na tabela a seguir:

Os modelos do ClickUp oferecem Funções baseadas em IA para gerenciamento de projetos . Por exemplo, se suas sessões de PI tendem a ser longas e repletas de informações, você pode usar ClickUp AI para resumir anotações de reuniões e criar itens de ação a partir de atualizações de tarefas!

6. Modelo de matriz de recursos do projeto ClickUp

Planeje seus recursos de forma eficaz com este modelo de matriz e determine o custo total esperado dos seus recursos disponíveis

O planejamento de recursos e a tediosa análise de números quase sempre ocupam o centro do palco sempre que você amplia seu programa ágil. O Modelo de matriz de recursos do projeto ClickUp é o seu fiel companheiro se você estiver procurando fazer malabarismos com custos e capacidades com precisão notável. 🔢

Esse modelo é como ter um assistente com conhecimento de matemática que o orienta em cálculos complexos, dizendo exatamente onde inserir os números e, em seguida, calculando-os magicamente para gerar resultados finais usando campos de fórmula. Por padrão, ele suporta cinco tipos de recursos:

Humanos Equipamentos Instalações (abrange escritórios, fábricas ou qualquer local associado ao projeto) Software Materiais

Usar o modelo em todos os departamentos é muito fácil! Tudo começa com a sua equipe ou o pessoal-chave do projeto enviando um Formulário de Entrada de Recursos. Esse formulário reúne informações vitais sobre os recursos necessários, e esses dados fluem perfeitamente para a Lista de recursos, organizada por tipo de recurso. Aqui, você pode especificar o status de cada recurso, se ele está no processo STARTED, PLANNED para o futuro ou temporariamente ON HOLD.

Um recurso notável é a visualização do Status Board, que fornece uma visão geral rápida de todo o seu pool de recursos. Para uma visão mais detalhada dos cronogramas de suprimento, você pode contar com a visualização da Linha do Tempo. A maneira mais fácil de ajustar os cronogramas? Basta clicar, arrastar e ajustar - é simples assim!

Por fim, quando se trata de questões financeiras, acesse a visualização Tabela de custos. Ela oferece um painel financeiro, resumindo os custos de cada recurso classificado por departamento, dando-lhe controle total sobre o orçamento do projeto - ideal para o seu conselho de planejamento ou estratégia de PI. 💵

7. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Este modelo é o seu bilhete de entrada para o planejamento e o gerenciamento simplificados de projetos, permitindo que você acompanhe as horas de trabalho, defina prioridades e ajuste o cronograma do projeto

O modelo Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp pode ajudar com um evento de planejamento de PI em qualquer estágio do projeto. Ele permite que você acompanhe as horas de trabalho planejadas em relação às reais, priorize as atividades e ajuste perfeitamente o cronograma do projeto para sprints futuros.

Com seu status RAG (vermelho, âmbar, verde) inspirado no semáforo, o modelo serve como líder de torcida pessoal da sua equipe, acenando com bandeiras para sinalizar se você está navegando sem problemas, encontrando pequenos bloqueios ou enfrentando grandes desvios. 🚦

Este modelo de gerenciamento de projetos simplifica seu trabalho do início ao fim. Você ou os membros da equipe do evento de planejamento do PI podem adicionar tarefas usando o Task Submission Form. As tarefas enviadas são então organizadas na All Activities List (Lista de todas as atividades), ordenadas por fases do projeto.

Edite os campos personalizados para definir os atributos da tarefa, como prioridades, progresso, atrasos e esforço. A visualização do Status Board oferece uma visão geral rápida e clara dos status das tarefas, facilitando as atualizações.

Para ter uma visão geral do cronograma de entrega, vá para a seção Project Timeline view para supervisionar as tarefas linearmente, cada item indicando o investimento de tempo planejado. Você pode reagendar ou ajustar rapidamente a duração das tarefas, mesmo após o término das reuniões.

A visualização de Gantt do projeto do modelo fornece uma visão geral detalhada do projeto permitindo definir relações de tarefas e acompanhar marcos desde o pré-planejamento até a pós-produção.

8. Modelo de rastreador de programa ClickUp

Ele reúne equipes, processos e uma grande quantidade de conhecimento em um só lugar, transformando rastreamento de projetos em uma experiência perfeita

Assim como um GPS confiável simplifica rotas complexas, o Modelo de rastreador do programa ClickUp simplifica sua jornada pelo planejamento de PI. Ele reúne equipes, processos e um tesouro de conhecimento em uma única plataforma, facilitando o acompanhamento do projeto.

Não importa a duração do seu programa, esse modelo funciona bem para uma sessão de planejamento de PI, orçamento e finanças como um profissional. Com suas visualizações adaptáveis, você pode monitorar os fluxos de trabalho pré e pós-planejamento e desenvolver estratégias baseadas em dados.

A Lista de projetos é a sua tela de pintura para definir e avaliar as atividades do programa - classifique as tarefas por urgência ou qualquer outro parâmetro.

Cronogramas rígidos são a ruína do sucesso ágil. Felizmente, com a visualização de linha do tempo de arrastar e soltar desse modelo, você pode fazer ajustes sem complicações em um instante. E, quando se trata de entender a disponibilidade da equipe, a visualização Workload serve como uma bússola intuitiva.

Com Campos Personalizados como o menu suspenso Fase do Projeto, você pode facilmente manter o controle de cada estágio, enquanto a Matriz de Impacto-Esforço permite categorizar as tarefas de planejamento pós-PI de forma inteligente como:

Vitórias rápidas: Alto impacto, baixo esforço 🏆

Alto impacto, baixo esforço 🏆 Grandes projetos: Alto impacto, alto esforço 💰

Alto impacto, alto esforço 💰 Tarefas de preenchimento: Baixo impacto, baixo esforço 🤷

Baixo impacto, baixo esforço 🤷 Tarefas sem fins lucrativos: Baixo impacto, alto esforço ❌

9. Modelo de PowerPoint de Planejamento de Projeto PI da Slidegeeks

Você encontrará 27 slides cuidadosamente projetados com recursos visuais atraentes para atrair seu público

O modelo de PowerPoint de planejamento de projeto PI da Slidegeeks tem slides pré-projetados, meticulosamente elaborados com conteúdo de amostra e gráficos cativantes, prontos para dar vida às suas apresentações de planejamento PI.

Esse pacote é uma potência de 27 slides, cada um deles projetado com recursos visuais, ícones e layouts ricos, fazendo com que sua mensagem ressoe no público. Ele aborda uma variedade de tópicos, permitindo que você conduza sessões eficazes de brainstorming, explore diferentes aspectos do projeto e envolva os participantes de forma significativa. 🗣️

O que diferencia esse modelo é sua natureza amigável. Ele fornece instruções claras sobre como personalizar e reestruturar suas apresentações. Você tem a liberdade de ajustar tudo, desde as cores e os formatos até os designs, para que se alinhem perfeitamente à sua visão.

10. Modelo de planejamento de incremento de programa por SketchBubble

Você encontrará 27 slides cuidadosamente projetados com recursos visuais atraentes para atrair o seu público

Deseja algo que facilite as discussões presenciais com a sua equipe? O modelo de planejamento PI de incremento de programa da SketchBubble pode ser útil!

Esse modelo vem com oito belos slides, todos projetados para ajudá-lo a identificar e gerenciar as dependências entre as equipes e promover a colaboração, fomentando a sinergia entre os Agile Release Trains (ARTs). 🗨️

A versatilidade desse modelo permite que você personalize seu conteúdo para atender às suas necessidades exclusivas. Ele é compatível com plataformas populares como Microsoft PowerPoint, Google Slides e Apple Keynote e oferece a opção de dois temas atraentes: Azul e Multicolorido. Além disso, você pode manipular e reutilizar sem esforço todos os elementos visuais, pois ele é em HD e baseado em vetores.

Alinhe o desenvolvimento ágil e as metas comerciais com o ClickUp

Esses 10 modelos para planejamento de PI têm muito a oferecer em termos de design e funcionalidade. Mas se você realmente quiser dar adeus ao caos e dar as boas-vindas a uma nova clareza para o seu projeto, recomendamos inscrever-se no ClickUp .

Essa ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos tem um tesouro de modelos para ajudar as equipes ágeis a reformular objetivos, colaborar e conquistar empreendimentos de planejamento de PI com confiança e facilidade. 🤸