10 técnicas de visualização para atingir suas metas

Quer você seja um executivo de alto escalão ou esteja iniciando sua carreira profissional em uma função de nível básico, estabelecer metas é fundamental para o crescimento contínuo.

As metas estabelecem a base para suas tarefas diárias, fornecem um roteiro para o sucesso e criam a estrutura para o aprendizado - mas há uma série de processos estratégicos por trás da definição de metas para garantir que você alcance seus melhores resultados.

Uma de nossas maneiras favoritas de atingir suas metas é usar várias técnicas de visualização. De fato, a visualização é popular entre as pessoas que estão no topo de seus desempenhos - de atletas olímpicos a empresários.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no que é a visualização e em seus benefícios. Além disso, compartilharemos 10 de nossas técnicas de visualização favoritas para começar. ✨

O que é visualização?

A visualização é o ato e a prática de criar uma imagem mental de seus objetivos. Ao imaginar como será um determinado evento, você pode trabalhar de trás para frente e criar etapas menores para ajudá-lo a transformar essa meta em realidade.

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Pense nisso como um exercício de treinamento mental. Essa técnica envolve considerar resultados positivos e imaginar o que será necessário para chegar lá. No entanto, para dominar esse processo, é necessário mais do que uma afirmação diária ou um diálogo mental positivo. As técnicas de visualização aprimoram essas práticas ao incorporar todos os cinco sentidos e oferecer a você

ferramentas para criar tarefas acionáveis

.

A visualização está vinculada à

lei da atração

que é uma filosofia que acredita que pensamentos positivos geram resultados positivos. Isso significa que a visualização deve ser sempre um exercício positivo. 🧲

Você quer imaginar resultados positivos para suas metas. Visualize a entrevista para o emprego dos seus sonhos ou como se sentiria se conseguisse a promoção para a qual está trabalhando. Quer esteja planejando sua vida pessoal ou

metas profissionais para o trabalho

a visualização pode ajudá-lo a realizar seus sonhos.

Benefícios do uso de técnicas de visualização

O poder da visualização é inigualável. De neurocientistas a atletas profissionais e CEOs, todos os tipos de pessoas altamente produtivas e realizadas creditam essas técnicas como parte de seu sucesso. 🏆

Aqui estão alguns dos muitos benefícios das técnicas de visualização:

*Tomada de decisões mais clara : Ao criar uma imagem mental de suas metas, você pode tomar decisões melhores para alcançá-las. Você poderá dividir as metas em tarefas menores e realizáveis e se adaptar a um ambiente em constante mudança

: Ao criar uma imagem mental de suas metas, você pode tomar decisões melhores para alcançá-las. Você poderá dividir as metas em tarefas menores e realizáveis e se adaptar a um ambiente em constante mudança *Melhoria da saúde mental : A visualização se concentra em resultados positivos. Isso diminui a ansiedade, o estresse e as distrações para que você possa se concentrar no que é necessário para atingir suas metas

: A visualização se concentra em resultados positivos. Isso diminui a ansiedade, o estresse e as distrações para que você possa se concentrar no que é necessário para atingir suas metas Aumento da confiança: Ver-se em uma situação de sucesso aumenta sua autoestima e faz com que as metas pareçam atingíveis

Ver-se em uma situação de sucesso aumenta sua autoestima e faz com que as metas pareçam atingíveis Hábitos e comportamentos mais saudáveis: Ao imaginar o que você quer e como chegar lá, você estabelece a base para melhores hábitos diários. Isso significa trabalho mais eficiente, esforços priorizados e melhor avaliação de seu progresso

10 técnicas de visualização para atingir suas metas

Há muitas maneiras diferentes de dar vida às suas metas. Quer você esteja

planejamento de vida

ou procurando maneiras de levar sua carreira a novos patamares, aqui estão 10 técnicas eficazes de visualização para experimentar hoje. 🙌

1. Faça um quadro de visão

Muito parecido com

software de planejamento estratégico

em um quadro de visão, você tem uma visão e um roteiro para seus objetivos. Essa técnica simples envolve a criação de uma representação visual de seus sonhos. Adicione imagens das coisas que você deseja - seja um novo emprego, um conjunto de habilidades ou uma aquisição.

Encontre o estado ideal para seu próximo projeto com este modelo de quadro branco de visão

Encontre ou tire fotos relacionadas a essa meta como se você já a tivesse alcançado. Isso pode significar tirar uma foto sua em frente a uma nova sede ou realizar reuniões de alto nível. Você também pode criar um quadro com imagens do que deseja alcançar. Digamos que você queira ser um escritor publicado - adicione uma foto de um livro com seu nome como autor ao seu quadro

quadro de visão

.

2. Dê pequenos passos todos os dias

A vida real pode atrapalhar o planejamento de metas, e é fácil inventar desculpas. Você acaba adiando as coisas para amanhã ou sente vontade de desistir. Talvez você recorra a distrações, como assistir a um programa de TV, em vez de trabalhar.

Tente dividir a meta em etapas menores para superar esses desafios. Ao transformar uma meta maior em itens menores e acionáveis, você pode comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Além disso, isso faz com que o enfrentamento da meta maior pareça menos assustador. 🏅

Crie uma lista de verificação de tarefas com as pequenas etapas que você fará para atingir sua meta no ClickUp

Use um

aplicativo de planejamento diário

para programar um tempo para pensar em suas metas. Reserve 10 minutos uma ou duas vezes por dia para analisar seu progresso e pensar nas próximas etapas. Use esse tempo para pensar positivamente e concentre-se no que está fazendo de bom para atingir sua meta.

3. Use todos os cinco sentidos

Quando você visualiza seus objetivos, quer dar vida a eles. A melhor maneira de fazer isso é incorporar todos os cinco sentidos. Esses detalhes sensoriais tornam sua meta real e a fazem parecer alcançável.

Crie uma imagem em sua mente de como você e as pessoas ao seu redor se parecerão quando você atingir sua meta. As pessoas estão sorrindo? Você está vestindo seu melhor terno em um escritório novo?

Crie uma experiência sensorial completa em torno de sua meta. Chegue ao ponto de se perguntar:

Qual é o sabor do sucesso?

Você está saboreando o momento com uma taça de champanhe?

Qual é a sensação de tomar o primeiro gole depois de tanto trabalho?

Em seguida, considere os sons, o olfato e o tato. Faça a si mesmo perguntas como:

Todos estão batendo palmas e torcendo por você?

Sua nova mesa de escritório tem cheiro de nogueira, cerejeira ou carvalho vermelho?

Qual é a sensação de colocar a mão em volta daquela estatueta brilhante do prêmio?

Talvez tenhamos dado alguns saltos, mas você entendeu a ideia. 🤓

Ao incorporar todos os cinco sentidos em seu processo de visualização, você pode realmente sentir o momento. Isso o inspirará a se esforçar para trazer esses momentos imaginários para o mundo real.

4. Trace um mapa de sucesso

Um mapa do sucesso é uma ferramenta que o ajuda a visualizar cada passo no caminho para seu objetivo. Considere-o o mapa do tesouro de seus sonhos profissionais. Use-o para mapear as tarefas individuais que você precisa realizar para chegar ao seu objetivo final.

Use a visualização da linha do tempo no ClickUp para mapear seu plano de sucesso

Certifique-se de que cada etapa seja acionável e mensurável. Organize as tarefas em ordem cronológica e trace-as em uma linha do tempo para manter um cronograma. Dessa forma, será menos provável que você se distraia ou saia do curso. 🗺️

5. Esboce suas metas

Se você é uma pessoa criativa, transforme ideias em arte desenhando suas metas. Essa técnica de visualização criativa torna o planejamento de metas mais divertido, deixando o ambiente mais leve.

Aproveite seu lado criativo e esboce suas metas em um quadro branco do ClickUp

Crie versões digitais de suas metas com uma ferramenta visual como

Quadros brancos ClickUp

. Use este

quadro branco digital

para desenhar esboços de seu roteiro de metas. Adicione maquetes grosseiras de elementos de design e consulte o quadro todos os dias para visualizar suas metas antes de se aprofundar no trabalho.

Como alternativa, use um meio artístico para sua visualização, como aquarelas, para pintar uma visão etérea de suas metas profissionais.

Depois de terminar a obra de arte, coloque-a em um local onde possa vê-la todos os dias. Reserve um tempo para realmente admirar seu trabalho e visualizar como você pode transformar essa obra de arte em realidade.

6. Busque recursos

Na maioria das vezes, suas metas envolverão desenvolvimento pessoal. Para chegar onde deseja, você provavelmente precisará aprender novas habilidades, desenvolver novos hábitos e se adaptar a desafios. Visualizar quais recursos você precisa para desenvolver essas habilidades pode facilitar o processo.

Considere pedir a alguém para ser seu mentor. Outra opção é participar de treinamentos ou fazer aulas para desenvolver habilidades que sejam essenciais para atingir sua meta. A ideia aqui é se concentrar no crescimento e incorporar o desenvolvimento em seu processo.

Os recursos não são apenas itens de grande porte. Coisas cotidianas, como cartões de memória, podem ajudá-lo a visualizar suas metas.

Use o modo de exibição Kanban no ClickUp para flashcards digitais

Anote os comportamentos e hábitos que você deseja reforçar todos os dias. De manhã, dê uma olhada em seus cartões e visualize como atingirá suas metas antes de fazer qualquer outra coisa. 🛠️

7. Incorporar o ensaio mental

O ensaio mental é uma técnica de visualização popular entre os atletas olímpicos. O esquiador mundialmente famoso

Mikaela Shiffrin visualiza

sua corrida inteira antes mesmo de entrar nos portões. Nos vídeos, você a verá no topo da pista, com os olhos fechados, movendo o corpo enquanto simula esquiar pela encosta.

Essa prática de visualização envolve imaginar-se mentalmente completando sua meta em detalhes. Percorra diferentes tarefas e etapas em sua cabeça, imaginando como reagiria aos obstáculos. Imagine como é a aparência e a sensação de fazer o trabalho e alcançar o sucesso.

8. Pratique afirmações

As afirmações são uma técnica de visualização poderosa que se concentra em descrever sua meta como se você já a tivesse alcançado. O segredo aqui é ser positivo e não pensar muito sobre os desafios ou dificuldades do tipo "e se".

Essa técnica de visualização positiva tem como objetivo fazer com que suas metas pareçam realistas. Anote suas afirmações e consulte-as todos os dias. 💪

Aqui estão alguns exemplos de afirmações que você pode usar como inspiração:

Sou um sócio bem-sucedido em um escritório de advocacia de classe mundial, trabalhando em casos que fazem a diferença para minha comunidade

Estou feliz por poder equilibrar minha vida profissional com a família, pois lidero uma equipe de desenvolvedores de produtos na vanguarda da tecnologia médica

Gerencio uma equipe produtiva de pessoas amigáveis e inovadoras. Exploramos culturas e viajamos pelo mundo para descobrir artefatos que nos dão uma compreensão mais profunda de nossa civilização

9. Meditar

Quando você está visualizando ativamente seus objetivos, passa muito tempo pensando no futuro. Ao mesmo tempo, é importante apreciar o momento presente e como seus esforços de hoje podem levá-lo aonde você quer estar amanhã.

É aí que entra a meditação.

A neurociência mostrou que

conexões entre a meditação e a ativação da mente subconsciente. Essa técnica pode ajudá-lo a se concentrar em suas metas e a eliminar as distrações.

Faça meditação por conta própria ou siga uma visualização guiada com um profissional. Encontre um lugar tranquilo e fique confortável. Você pode se deitar ou sentar e escolher uma lista de reprodução relaxante, se isso o ajudar a se concentrar.

Durante a sessão, respire fundo e crie imagens mentais relacionadas a seus objetivos. Por exemplo, se você quiser conseguir uma promoção, imagine-se no escritório do canto

trabalhando com clientes

com os quais você sonhou.

Você também pode tentar a imaginação guiada. Uma técnica em que palavras e música são usadas para sonhar com cenários otimistas relacionados às suas metas.

10. Escreva em um diário

Um dos exercícios de visualização mais úteis é escrever em um diário. Ele o obriga a refletir sobre seu progresso todos os dias. Além disso, ele cria um roteiro e uma ferramenta de referência que você pode consultar à medida que obtém pequenas vitórias.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e

comandos de barra

para trabalhar com mais eficiência

Use

Documentos do ClickUp

para anotar uma revisão diária do que foi realizado, no que está trabalhando e o que está por vir. Crie tarefas automaticamente com base em suas entradas e programe-as para sua lista de tarefas.

Você pode optar por tornar o processo de registro no diário criativo ou rígido. Para uma abordagem criativa, considere suas emoções e escreva qual seria a meta de seus sonhos. Se preferir um estilo rígido, limite-se a listar as tarefas que concluiu e as ações que precisa realizar em seguida. 📓

Como acompanhar suas metas de visualização

Há muitas maneiras diferentes de monitorar suas metas de visualização. Desde técnicas de visualização de dados e

aplicativos de controle de metas

a resumos escritos e linhas do tempo, as possibilidades são infinitas. Aqui estão algumas maneiras de monitorar seu progresso à medida que você visualiza suas metas. 🌻

Prepare-se para o sucesso com uma ferramenta de gerenciamento de projetos

O que torna a visualização complicada é o fato de ser fácil se distrair ou desanimar. O uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a manter-se no caminho do sucesso.

Metas do ClickUp

do ClickUp facilita a criação, o agendamento e o controle de seus objetivos. Seja uma conquista que mudará sua vida e levará um ano para ser alcançada ou uma meta trimestral menor no escritório, ele o ajudará a realizar o trabalho. ✍️

Use o recurso para criar pastas para armazenar várias metas em um só lugar. Aqui, você pode acompanhar scorecards, objetivos e principais resultados. Divida-os para diferentes funcionários, se você for gerente, ou crie segmentos para suas próprias metas pessoais.

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e metas verdadeiras ou falsas

Com as metas monetárias, numéricas e verdadeiras/falsas, você pode acompanhar as etapas menores na jornada rumo à sua meta principal. Use ferramentas de visualização de dados como histogramas, mapas de calor, gráficos de barras, gráficos de barras e gráficos de pizza para visualizar melhor seu sucesso.

Crie campos personalizados e atribua datas de vencimento de tarefas para garantir que você fique por dentro do progresso de sua meta. Você pode definir tarefas para o registro diário, criar um roteiro de metas e armazenar recursos educacionais - tudo em um único espaço.

Comece com metas SMART

Definição de metas

é difícil. Muitas vezes, as metas são vagas ou muito específicas. Mais frequentemente, não há um caminho claro, por isso é difícil criar etapas menores para atingir a meta geral. É aí que entram as metas SMART.

via ClickUp

O conceito de

Metas SMART

é baseado em um acrônimo que estabelece um conjunto de critérios para criar metas reais e acionáveis. Ele significa:

Specific (específico)

Mensurável

Atingível

Relevante

Com prazo determinado

Essa técnica consiste em criar metas claras e realistas que possam ser medidas e associadas a um cronograma. Não apenas suas expectativas estão claras, mas também o caminho para atingir suas metas.

Para escrever uma meta SMART, use

Modelo de metas SMART do ClickUp

. Esse modelo permite que você elabore sua meta, visualize seu progresso e organize as tarefas em etapas fáceis de gerenciar para se preparar para o sucesso. 🤩

Use o modelo de Metas SMART do ClickUp para organizá-las em um sistema gerenciável que apoie sua abordagem diária de definição e alcance de metas

Comece criando uma meta específica e considere quem, o quê, onde, quando e por que isso será importante para alcançá-la. Em seguida, desenvolva critérios para tornar mensurável o progresso de sua meta.

Certifique-se de que sua meta seja atingível e relevante,

avaliando os recursos

você precisará e por que essa meta é importante para você. Por fim, crie um cronograma para atingir sua meta e mantenha-se responsável durante todo o processo.

Visualize o sucesso e alcance suas metas com o ClickUp

Use técnicas de visualização para se aproximar de suas metas e eliminar distrações. Com essas 10 técnicas, você pode usar processos criativos ou abordagens orientadas por cronograma para chegar onde deseja. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar e monitorar suas metas. Use o recurso Metas para criar processos de visualização. Recorra a modelos para criar metas acionáveis e use dados para monitorar seu sucesso. Automatize a criação de tarefas para ficar por dentro das etapas gerenciáveis que o levam à meta que você visualizou. ✨