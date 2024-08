Alinhe suas partes interessadas com as 10 melhores ferramentas de software de planejamento de PI

Sem esforço comunicação da equipe a comunicação da equipe, a visão compartilhada e a coordenação da equipe são práticas ágeis amplamente aceitas, mas não são fáceis de adotar. Navegar em águas turbulentas do projeto pode se tornar cada vez mais difícil, especialmente quando se lida com projetos de grande escala planos de lançamento e não conseguem obter equipes multifuncionais para se reunir e discutir o progresso e os backlogs.

Felizmente, as equipes que seguem o modelo contemporâneo de Scaled Agile o Framework (SAFe) pode contar com o planejamento de incremento de programa (PI) para avançar estrategicamente. O planejamento do PI é como um evento de sprint de longo prazo para remover silos departamentais e alinhar as equipes dentro de um Agile Release Train (ART). 🚂 Evento de planejamento de PI s são mais fáceis de conduzir com o software certo. Neste guia abrangente, vamos detalhar as complexidades do PI ferramentas de planejamento e explorando as 10 principais opções de produtos para acelerar seu processos de tomada de decisão . Continue lendo!

O que é o software de planejamento PI?

O planejamento do PI é um evento colaborativo que ocorre a cada 8 a 12 semanas e reúne todos os membros de uma equipe ágil para planejar e priorizar o trabalho referente ao incremento iminente do programa para o Agile Release Train. Ele é conduzido pelo Scrum Master e normalmente consiste em duas sessões presenciais de um dia inteiro reuniões de equipe .

O software de planejamento PI é um ferramenta ágil que torna os PIs mais fáceis de organizar e mais simplificados. Ela pode ajudá-lo a se preparar para reuniões virtuais ou físicas, com recursos para aprimorar estratégias de comunicação entre as partes interessadas e sua empresa e definir objetivos de PI mutuamente acordados e métricas de sucesso para cada departamento ou o que suas equipes precisarem.

O principal objetivo da ferramenta é centralizar o processo de revisão de metas antigas, criação de novas metas, definição de responsabilidades e contribuições e estabelecimento de prioridades para ajudar a empresa a aumentar a escala. 🌻

O que você deve procurar nas ferramentas de planejamento de PI?

Aqui estão alguns recursos e capacidades a serem considerados antes de investir em uma ferramenta de planejamento de PI:

Facilidade de uso: Oferece uma interface amigável que atende a usuários de todos os departamentos, independentemente de seus conhecimentos técnicos Opções de colaboração: Oferece suporte acolaboração em tempo real com recursos comoquadros brancos digitais, coedição, tópicos de discussão e menções Planejamento de dependência: Garante a eficiência das equipes multifuncionais ajudando commapeamento de dependências e permite quefluxo suave de trabalho em um ambiente ágil em um evento de planejamento de PI Relatórios: Capaz de gerar relatórios e análises que ajudam as equipes a monitorar o progresso por meio deindicadores-chave de desempenho (KPIs) e identificar áreas de melhoria durante as cerimônias de planejamento de PI Integrações: Integração perfeita com outras ferramentas já em uso pela equipe, comoJira, Azure DevOps,Confluencee Slack , agiliza as discussões Transparência: Promove a visibilidade de ponta a ponta sem interromper os processos estabelecidos, permitindo que as equipes operem dentro da mesma visão, objetivos, cronogramas eresultados para conhecer os objetivos do PI

10 melhores ferramentas de planejamento de PI para apoiar sua próxima fase de projeto!

Exploramos as ferramentas de planejamento de PI de nível iniciante e avançado e escolhemos 10 opções robustas. Nossa lista, selecionada por especialistas, vem com avaliações e classificações precisas para ajudá-lo a fazer uma escolha informada! 😇

Conduza o planejamento de PI usando o ClickUp para manter as equipes alinhadas em relação aos roteiros de produtos e tenha visibilidade total de quem está fazendo o quê

O ClickUp é uma ferramenta versátil ferramenta de gerenciamento de projetos que suporta a metodologia de desenvolvimento Agile e hospeda um conjunto completo de recursos abrangentes que tornam os eventos de planejamento de PI bem-sucedidos. Suíte Agile do ClickUp é uma solução holística e completa para equipes ágeis de qualquer tamanho, graças a recursos integrados como relatórios de sprint, painéis de controle em tempo real , Quadros Kanban para acompanhar os ciclos de incremento e o gerenciamento da capacidade da equipe.

O ClickUp configura você com mais de 15 visualizações para apoiar iniciativas de planejamento de PI para todo o ciclo de vida do produto, da ideia ao lançamento. Para ter uma ideia, você pode usar o Visualização do calendário para agendar reuniões do PI de acordo com a disponibilidade da equipe ou acessar o Visualização da carga de trabalho para dependências do plano e fluxos de trabalho para a próxima fase de desenvolvimento.

Torne suas sessões de PI produtivas com a riqueza de recursos de colaboração do ClickUp, com suporte à comunicação em tempo real e assíncrona. Marque os membros de outros departamentos e use a comunicação transparente com os usuários tópicos de comentários para criar planos cumulativos e bem coordenados para cada sprint. 🏃

Precisa de uma ferramenta centralizada para fazer brainstorming durante os eventos de PI? Aproveite Quadros brancos ClickUp ! Com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, o canvas oferece suporte a fluxos de ideias de vários membros da equipe em tempo real, seja para projetos complexos ou para mapeamento de processos .

Para economizar tempo durante eventos PI de longa duração, use o Modelo de planejamento do PI do ClickUp ! Ele ajuda os usuários a visualizar suas declarações de visão instantaneamente, permitindo o alinhamento de esforços. No quadro branco principal, você tem quadros de discussão definidos, como Teams, Program, Agenda e ROAM (significa riscos resolvidos, próprios, aceitos ou mitigados), para um planejamento flexível.

À medida que sua equipe planeja e reduz os riscos durante o evento de PI, use este modelo para estimular o pensamento criativo e a solução de problemas e observe a evolução do seu backlog em tempo real

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A variedade de opções de personalização pode representar uma curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo móvel pode não ter a fluidez da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Rally da Broadcom

Via: Broadcom O software Rally da Broadcom, anteriormente conhecido como CA Agile Central, é um software baseado em nuvem gerenciamento de projetos ágeis ferramenta para facilitar fluxos de trabalho desimpedidos. A plataforma oferece uma solução consistente para a sincronização em tempo real do seu exercício de planejamento de PI em várias equipes.

Usando sua página de planejamento de capacidade, você pode facilmente criar cenários hipotéticos e até mesmo gerenciar quaisquer obstáculos associados por meio do monitoramento de riscos em tempo real. Após a conclusão do PI, o Rally oferece uma visão clara e holística de todos os atrasos restantes.

De modo geral, você pode utilizar perfeitamente seus diversos recursos para estabelecer um ambiente de trabalho que tenha os benefícios das reuniões presenciais, promovendo um senso de união mesmo em ambientes distribuídos. 💛

Melhores recursos do Rally

Oferece suporte ao planejamento de PI empresarial

Análise de cenários hipotéticos

Visão abrangente do seu backlog

Visão geral em tempo real dos riscos do programa

Marcos no Rally para acompanhar o corpo do trabalho ou o que as equipes precisam para ter sucesso em uma abordagem ágil em escala

Limitações do Rally

Recursos extensos e opções personalizáveis podem sobrecarregar um evento de planejamento de PI

Seu preço pode ser um fator limitante para empresas menores com restrições orçamentárias

Preços do Rally

Não divulgado publicamente - entre em contato com a Broadcom para obter preços precisos

Avaliações e resenhas do Rally

G2: 3,9/5 (mais de 160 avaliações)

3,9/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

3. PIPlanejamento

Via: Planejamento de PIP O PIPlanning.io, ou PIPlanning, oferece um serviço simplificado para realizar o planejamento de PI remotamente . Essa ferramenta foi criada para a colaboração SAFe e é particularmente benéfica para os engenheiros de equipe de sistemas (STEs) e engenheiros de trem de lançamento (RTEs), permitindo que eles realizem suas atividades sem distrações logísticas.

O RTE Cockpit da plataforma simplifica a preparação para qualquer evento de planejamento de PI por meio de uma interface de usuário intuitiva. Essa abordagem fácil de usar permite que as equipes gerenciem com eficiência suas tarefas durante os intervalos e garante que todos os participantes estejam bem preparados.

Com o recurso Pointer, você pode destacar facilmente qualquer elemento específico durante reuniões on-line e ajudar seus colegas a encontrar o contexto. Você também pode integrar a plataforma a várias ferramentas ALM (Application Lifecycle Management, Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo), como o Jira e o Microsoft Azure.

Melhores recursos do PIPlanning

Ferramenta com foco em SAFe

Interface de usuário intuitiva para um evento de planejamento de PI bem-sucedido

RTE Cockpit para planejamento estruturado

Oferece integrações perfeitas

Alocação de capacidade para manter uma relação equilibrada entre novos recursos e dívida técnica

Limitações do planejamento de PI

Não há plano ou avaliação gratuita

Disponível apenas como uma solução baseada na nuvem, o que pode não ser ideal para equipes que precisam de uma versão no local

Preços do PIPlanning

Padrão: US$ 875/usuário por ano

US$ 875/usuário por ano Premium: US$ 1.050/usuário por ano

US$ 1.050/usuário por ano Enterprise: US$ 1.400/usuário por ano

PIPlanning avaliações e comentários

Ainda não há avaliações disponíveis

4. Kendis

Via: Kendis A Kendis tem uma solução holística para atender às suas necessidades de planejamento e rastreamento, oferecendo um espaço virtual onde equipes multifuncionais podem colaborar perfeitamente em suas iniciativas de planejamento de PI.

Ao aproveitar sua solução automatizada Insights orientados por IA você pode rastrear e gerenciar dependências, monitorar alterações em objetivos do projeto e capturar riscos potenciais. Com o Scrum OF Scrums, você pode registrar facilmente todas as discussões anteriores e também adicionar destaques e pontos de ação para revisitar em reuniões futuras.

Um dos recursos de destaque do Kendis é o suporte dedicado ao cliente. Com base na opinião geral, a equipe de suporte é capaz de compreender suas preocupações instantaneamente, orientando-o ao longo do processo até que seus problemas sejam resolvidos de forma satisfatória.

Melhores recursos da Kendis

Simplifica a visualização das dependências entre equipes por meio de notificações habilitadas para IA

O recurso Scrum OF Scrums organiza estrategicamente as sessões passadas e futuras

Monitoramento personalizável da linha do tempo de acordo com os dados dos marcos

Rastreamento eficiente de vários trens de lançamento simultaneamente

Integração instantânea com o Atlassian Jira e o Microsoft Azure DevOps

limitações do #### Kendis

Poderia usar mais integrações para o processo de planejamento e para atender às necessidades das equipes

A interface precisa ser modernizada para facilitar a navegação

Preços do Kendis

Basic Cloud (Amazon AWS): US$ 8/usuário por mês

US$ 8/usuário por mês Premium Cloud (Amazon AWS): US$ 14/usuário por mês

US$ 14/usuário por mês Enterprise PRO (Self-Hosted): US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Plataforma Enterprise (nuvem e auto-hospedado): US$ 23/usuário por mês

*Todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual

Kendis ratings and reviews

G2: 4.2/5 (Menos de 10 avaliações)

4.2/5 (Menos de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (menos de 10 avaliações)

5. Visão geral

Via: Visão geral O pacote AgilePlace da Planview aprimora As metodologias Agile e Lean oferecendo uma série de recursos que o capacitam a planejar, executar, monitorar e orçar projetos com eficiência. Ele permite que você aumente a escala rapidamente e, ao mesmo tempo, mantenha uma forte colaboração multifuncional .

O Planview conecta vários elementos de entrega sem problemas, integrando todo o espectro, desde o planejamento até a melhoria, a fim de fornecer uma visão abrangente do seu cenário tecnológico.

Com mais de 60 integrações pré-construídas e sem código, você pode se conectar facilmente com as ferramentas mais populares de Agile, DevOps e gerenciamento de trabalho colaborativo ferramentas. Assim como o ClickUp, essa é outra plataforma de nossa lista que utiliza telas e quadros brancos virtuais para ajudar as equipes a fazer um brainstorming do planejamento incremental.

Melhores recursos do Planview

Oferece uma visão unificada e acionável para o processo de planejamento do PI

Agregação perfeita deobjetivos e principais resultados (OKRs) para as fases

Métricas compartilhadas para otimizar a entrega

Ferramentas de colaboração incorporadas, como quadros brancos

mais de 60 integrações

Limitações do Planview

As configurações de gerenciamento de orçamento podem ser desafiadoras

Os painéis de relatórios podem ser melhores com insights mais ricos

Preços do Planview

Não divulgado publicamente - entre em contato com a Planview para obter preços precisos

Avaliações e resenhas do Planview

G2: 4,1/5 (mais de 350 avaliações)

4,1/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

6. Miro

Via: Miro O Miro oferece às equipes locais e remotas uma estrutura eficiente e eficaz para o planejamento de projetos. A plataforma afirma economizar até sete horas em cada sessão de planejamento! ⏲️

A Miro oferece um espaço centralizado para compartilhar sua visão e manter as partes interessadas alinhadas. Você pode visualizar todas as dependências para o próximo ciclo de desenvolvimento e solicitar feedback sobre cronogramas estimados. Há a opção de ativar um modo privado para capturar opiniões com mais discrição.

O modelo de planejamento de PI do Miro fornece às equipes um meio estruturado de rastrear marcos e iterações, oferecendo uma visão geral abrangente de recursos, dependências e métricas importantes. Seu ROAM Board permite que as equipes identifiquem proativamente os riscos potenciais que podem afetar seus planos. O Teams Board, por outro lado, garante que cada equipe tenha um roteiro bem definido para iterações, tarefas e objetivos futuros.

Melhores recursos do Miro

Solução ágil abrangente para planejamento de PI

Oferece colaboração assíncrona contínua

Captura de feedback discricionário

Fluxogramas e mapas de jornada prontos para uso para planejar incrementos

Quadro Kanban flexível e dinâmico, completo com cartões e tabelas Jira integrados

Limitações do Miro

Queda no desempenho relatada quando usado por vários membros

Pode não ser amigável para iniciantes

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Iniciante: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Empresa: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

7. Figma

Via: Figma O Figma é um sistema de plataforma de design em sua essência, mas oferece o FigJam como uma solução abrangente de quadro branco para reuniões de equipe e discussões alinhadas. No FigJam, você encontrará um modelo PI Planning dedicado para delinear agendas, roteiros ágeis e planos de ação.

Você pode usar o modelo para sincronização simplificada de tarefas entre várias equipes, facilitando a conectividade contínua durante toda a fase de planejamento.

Ele funciona como um quadro de planejamento em que diversos departamentos se reúnem para assumir projetos com uma abordagem unificada. As equipes podem se comunicar e fornecer feedback com selos, emotes, reações e "high-fives". ✋

O eficiente sistema de notificação da Figma mantém todos os as partes interessadas no projeto bem informados sobre o progresso e os desenvolvimentos do planejamento do PI. Os usuários podem definir facilmente cronogramas de envio realistas para iniciar os projetos com uma base sólida e manter tudo na trajetória certa.

Melhores recursos do Figma

Quadro branco com o FigJam

Modelo de planejamento de PI dedicado

Suporte a várias interações on-line, comoreuniões iniciais e stand-ups

Opção para atribuir tarefas, estabelecer prioridades e acompanhar o status

Limitações do Figma

O preço pode ser caro para as empresas iniciantes

A interface de usuário do Figma pode ser difícil de aprender no início

Preços da Figma (FigJam)

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 3/mês por editor

US$ 3/mês por editor Organização: US$ 5/mês por editor

US$ 5/mês por editor Empresa: US$ 5/mês por editor

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Figma avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

4,7/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 650 avaliações)

8. Mural

Via: Mural O Mural oferece um Planejamento de PI on-line como um ponto central para a estratégia colaborativa e o alinhamento entre as equipes, independentemente de sua localização. Na verdade, essa ferramenta garante a segurança dos dados dos funcionários carregados de acordo com as normas GDPR e CCPA.

A plataforma também é equipada com um Modelo de planejamento de PI que está prontamente disponível e pode ser personalizado em minutos, ajudando as organizações a gerenciar, avaliar e priorizar com eficiência o feedback e a itens de ação usando codificação de cores e tags.

Além disso, o Facilitation Superpowers do Mural oferece recursos como cronômetros, votação anônima e modo privado para garantir que as equipes permaneçam concentradas e produtivas durante as sessões de planejamento.

Melhores recursos do Mural

Em conformidade com os regulamentos GDPR e CCPA

Modelo e quadro de planejamento de PI prático

Ferramentas de facilitação para workshops e reuniões

Aprimora a colaboração e a criatividade com o Mural AI e o Microsoft 365 Copilot

Limitações do Mural

O recurso de votação pode ser disfuncional em alguns momentos

A ausência de opções de diagramação pode restringir determinadas equipes

Preços do mural

Gratuito para sempre

Equipe+: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Business: $17,99/mês por usuário

$17,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.350 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 115 avaliações)

9. Digital.ai Agility (anteriormente VersionOne)

Via: Digital.ai Anteriormente conhecido como VersionOne, o Digital.ai Agility é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na Web que ajuda os desenvolvedores, testadores e outras partes interessadas a gerenciar, rastrear e organizar os esforços de teste de software.

A plataforma tem salas de planejamento de PI digitais dedicadas que reúnem visão, prioridades da equipe, objetivos e itens de trabalho em um espaço unificado para discussões de incremento simplificadas. Os usuários podem acessar esses recursos diretamente de seus navegadores.

A Digital.ai Agility preenche a lacuna entre a estratégia de negócios e a execução da equipe, unificando todos os níveis organizacionais, desde o portfólio até as equipes individuais. Isso promove a comunicação, a colaboração e a visibilidade. A ferramenta também ajuda as equipes a gerenciar riscos e obter dados por meio de análises personalizadas.

Melhores recursos do Digital.ai Agility

Compatível com vários navegadores, como Firefox e Chrome

Oferece suporte a todo o gerenciamento de projetos

Alinha-se com metodologias comoScrum e Kanban* Oferece salas de planejamento de PI, gerenciamento de riscos e análises personalizadas

Integra-se com ferramentas de desenvolvimento

Limitações da agilidade da Digital.ai

Processo de configuração inicial difícil quando comparado a ferramentas mais fáceis de usar

Pode ser difícil de usar para a criação de casos de teste

Preços da Digital.ai Agility

Plano gratuito: US$ 0

US$ 0 Enterprise: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Ultimate: US$ 39/mês por usuário

Digital.ai Agility avaliações e comentários

G2: 3,7/5 (mais de 60 avaliações)

10. Placa de tempestade

Via: Quadro de tempestades O Stormboard oferece backlogs bidirecionais que reduzem consideravelmente a duração das sessões de planejamento de PI. Com as integrações Agile PI Planning do Stormboard, toda a sua sessão pode ser unificada em um único espaço, eliminando a necessidade de alternar constantemente entre diferentes aplicativos ou placas físicas.

Além disso, não há necessidade de começar do zero quando se trata de desenvolver sessões de planejamento de alto nível, pois o Stormboard oferece uma série de modelos integrados para manter um Mentalidade ágil .

Esses modelos abrangem aspectos como Mind Mapping, Retrospectivas, Planejamento de Sprint, Dimensionamento de Problemas, Quadro de Riscos/ROAM, Quadro de Programa/Dependências e muito mais. Seu quadro branco digital também exibe insights para ajudar a tomar decisões melhores em uma sucessão rápida.

Melhores recursos do Stormboard

Solução de quadro branco digital orientada por dados

Oferece várias opções de integração

Oferece integrações bidirecionais ao vivo sem complicações

Sincronização automática com ferramentas como o Azure DevOps

Limitações do Stormboard

Pode deixar seu dispositivo mais lento

Os modelos podem ser aprimorados em termos de estilo

Preços do Stormboard

Pessoal: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 8,33/mês por usuário

US$ 8,33/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Stormboard ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

Benefícios do uso de ferramentas de planejamento PI

As ferramentas de planejamento de PI que discutimos são voltadas principalmente para equipes ágeis que têm muito a fazer durante os ciclos de desenvolvimento. Os benefícios dessas soluções são tangíveis e intangíveis.

Entre os benefícios mais tangíveis, os que mais se destacam são:

Comunicação face a face entre todos os membros da equipe e partes interessadas

Planejamento emodelos de avaliação de riscos para evitar interrupções no projeto

Rede social bem cultivada para comunicar as necessidades do Agile Release Train

Backlogs organizados e bem gerenciados

Além desses benefícios, as ferramentas de planejamento de PI desempenham um papel importante na melhoria da transparência entre as equipes, mantendo claro o raciocínio por trás das decisões e oferecendo visibilidade em tempo real das metas que promovem a motivação. 🕺

Planejamento de PI é coisa do ClickUp!

Se estiver investindo em uma ferramenta de planejamento de PI, é melhor optar por soluções ágeis completas, como o ClickUp, que podem ajudar além das sessões de reunião e planejamento. Desde a centralização da documentação até o microgerenciamento dos ciclos de incremento, a plataforma está ao seu lado!

Nós diríamos dar uma chance à versão gratuita do ClickUp e veja como ela pode transformar seus fluxos de trabalho nos cronogramas de entrega! 🌈