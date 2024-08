Planejamento ágil de versões 101: aproveite os benefícios das versões incrementais

Todo produto começa com um plano. Em um mundo ideal, você pode seguir esse plano do início ao fim. Na realidade, às vezes um único problema pode interromper todo o cronograma, afetar os prazos e alterar a dinâmica da equipe.

O planejamento ágil de lançamento pode preparar o caminho para o sucesso da sua equipe. Ele divide o projeto de lançamento do produto em partes menores e mais fáceis de gerenciar (iterações e sprints), concentrando-se no progresso e nos ajustes contínuos.

Neste artigo, abordaremos como organizar suas futuras versões e sugeriremos maneiras de aprimorar seu processo de desenvolvimento.

O que é planejamento ágil de versões?

O planejamento ágil de versões é um método de gerenciamento de projetos que se concentra em lançamentos incrementais de produtos em vez de lançamentos principais.

Vamos dar um passo atrás e explicar a parte "ágil" do termo. É uma das metodologias de gerenciamento de projetos mais populares, baseada em princípios fundamentais como flexibilidade, adaptabilidade e colaboração.

Com o Agile, você divide seu projeto em várias fases. A conclusão do projeto em uma etapa de cada vez ajuda você a "ouvir" o mercado, reunir o feedback do cliente e adaptar-se a ele de acordo. O método ágil lhe dá a capacidade de responder a possíveis mudanças sem ter que repensar os planos de longo prazo.

O planejamento de versões ágeis consiste em dividir o ciclo de desenvolvimento ágil em vários estágios (versões). Cada versão é baseada no feedback da anterior, permitindo que você determine a direção do seu projeto e faça as alterações adequadas para entregar um produto funcional. Planejamento ágil de versões é popular no desenvolvimento de software, pois é uma abordagem focada no cliente que permite a adaptação às mudanças de requisitos. Sua implementação pode ajudá-lo a manter o processo de desenvolvimento de produtos no caminho certo e garantir que o que sua equipe está fazendo esteja alinhado com o que os clientes-alvo querem ver.

Planejamento de lançamento do Scrum

Algumas pessoas se referem ao planejamento de lançamento ágil como planejamento de lançamento scrum, o que pode gerar confusão - é scrum ágil, scrum é ágil ? Esses dois termos são intercambiáveis?

O Scrum está sob o guarda-chuva ágil e traz estrutura para um projeto. Ele permite que as equipes dividam o trabalho em fases chamadas sprints, definam funções e organizem o trabalho para acompanhar o progresso com facilidade.

Em termos simples, o Scrum representa uma maneira de implementar a filosofia ágil.

Por que o Agile Release Planning é importante?

Cada vez mais equipes estão adotando o Agile porque reconheceram a importância e os benefícios dessa metodologia. Vamos explicar o que torna o planejamento ágil de versões tão valioso no cenário atual de gerenciamento de projetos.

Flexibilidade

Planos rígidos de longo prazo sem margem de manobra podem afetar a qualidade do produto final porque não levam em conta as necessidades do mercado em constante mudança. Um plano de lançamento ágil tem tudo a ver com flexibilidade. Ele permite que você e sua equipe se adaptem rapidamente a novos requisitos e entreguem exatamente o que os clientes esperam e desejam, sem correr o risco de desperdiçar semanas e meses de trabalho.

Menos estresse e esgotamento

Como o planejamento ágil de versões envolve a divisão de um projeto em várias iterações, os membros da equipe desfrutam de cargas de trabalho mais fáceis de gerenciar e de feedback frequente. A qualidade é uma prioridade, portanto, as pessoas não se sentem pressionadas a enviar seu trabalho "para ontem"

Colaboração aprimorada da equipe

Reuniões curtas e frequentes fazem maravilhas para colaboração da equipe e fazem com que os membros da equipe se sintam valorizados e incluídos nas atividades cotidianas. Mais importante ainda, essas reuniões garantem que todos entendam suas funções e evitam mal-entendidos ou falhas de comunicação.

Como implementar o planejamento ágil de versões

Uma equipe de desenvolvimento deve usar ferramentas especializadas para incorporar as práticas recomendadas do método ágil em suas operações diárias. Nós o orientaremos no processo de adoção de gerenciamento ágil de projetos usando uma das melhores ferramentas disponíveis- ClickUp .

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e produtividade que permite manter sua equipe na mesma página, criar, organizar e gerenciar sprints, otimizar fluxos de trabalho e gerenciar versões como um profissional!

Aproveite os vários recursos do ClickUp e siga as etapas abaixo para obter o máximo do planejamento ágil de versões.

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Etapa 1: Determinar a visão do projeto e definir os resultados

Antes de realmente começar a planejar a versão ágil, é necessário ter uma visão do produto e traduzi-la em metas de versão claras e transparentes.

A visão reflete como você vê o seu produto e deve estar alinhada com o seu roteiro do produto . Ele deve levar em conta as necessidades e os requisitos de seus clientes e a oferta atual no mercado. Sua visão se transforma em resultados, nos quais você determinará as prioridades de lançamento. Gerenciamento ágil de projetos no ClickUp pode ajudá-lo a fazer tudo isso com facilidade. Essa suíte gira em torno de fluxos de trabalho ágeis e oferece espaço mais do que suficiente para discutir e definir a visão do produto, considerando as necessidades do mercado e a disponibilidade da sua equipe.

Use Quadros brancos ClickUp (tela digital do ClickUp) para fazer brainstorming de resultados, priorizar e transformar suas ideias em tarefas.

Converta suas ideias em tarefas com o recurso ClickUp Whiteboard

Etapa 2: refinar o backlog

Agora que você definiu os resultados, é hora de revisar sua backlog do produto e priorizar tarefas . Os recursos mais importantes do produto devem ser tratados primeiro, enquanto os menos relevantes ficam para o final.

Seu ponto de partida é um produto mínimo viável, ou seja, um produto com recursos suficientes para atrair clientes. Após receber o feedback dos clientes, você adicionará recursos extras para tornar o produto mais funcional e valioso.

Esse também é o estágio em que você mapeará as histórias de usuários. Elas descrevem os recursos do seu produto do ponto de vista do usuário final e enfatizam seu valor. As histórias de usuários mantêm sua equipe focada no cliente e evitam que ela trabalhe em recursos que não serão benéficos.

Os recursos do ClickUp Agile fazem com que a conclusão dessas atividades seja um passeio no parque. Use o Visualização de lista para definir todos os recursos que seu produto deve ter e determinar a prioridade deles. Mude para a seção Quadro Kanban para ver os recursos do backlog de seu produto classificados de acordo com o status.

Usar Campos personalizados do ClickUp e fórmulas para detalhar cada recurso, adicionar membros relevantes da equipe ao seu Workspace e otimizar a colaboração. Biblioteca de mais de 1.000 modelos do ClickUp é um excelente ponto de partida se você quiser facilitar o gerenciamento de backlogs de produtos e a definição de histórias de usuários. Os modelos têm seções predefinidas que servem como diretrizes e garantem que nenhuma informação importante seja esquecida.

Use o ClickUp para criar uma visualização de lista de pendências com campos personalizados como Prioridade, ARR e muito mais

Depois de refinar o backlog, é hora de definir uma meta clara de planejamento de lançamento com base nas histórias de usuários. Faça isso marcando uma reunião com as partes interessadas. Se necessário, você e sua equipe podem alterar o plano inicial para garantir que a meta seja lógica e realista.

Durante a reunião, você deve analisar e discutir o roteiro e a arquitetura do produto, dividir o trabalho em sprints e estimar a velocidade e o cronograma (com base em seus projetos anteriores) para definir o distribuição do trabalho e escopo de liberação.

Um recurso que será de grande valia no planejamento de sprint é Sprints do ClickUp . Use-o para definir datas de sprint, atribuir pontos e priorizar, gerenciar cargas de trabalho e automatizar o trabalho inacabado. Duplique a visualização do Sprint e crie sprints automaticamente para economizar tempo.

Os modelos do ClickUp também podem ser úteis para criar e gerenciar sprints. Nossas principais opções são Modelo de Sprints do ClickUp e o Modelo de Sprints Simples do ClickUp .

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Outro recurso do ClickUp que pode ajudá-lo durante essa etapa do processo de processo de gerenciamento de versões é Documentos do ClickUp -uma plataforma exclusiva de gerenciamento de documentos. É aqui que você pode criar, editar, compartilhar e salvar todos os documentos relacionados ao planejamento ágil de versões.

Crie um ClickUp Doc para sua reunião de planejamento de versão, adicione as partes interessadas e analise o plano em detalhes para ver se e como ele pode ser aprimorado. Com opções como edição em tempo real e comentários, sua equipe pode colaborar sem problemas, mesmo que não esteja no mesmo local.

O ClickUp Docs vem com uma opção de bônus que facilitará seu trabalho de várias maneiras IA do ClickUp é um assistente de redação robusto. Ele pode ajudá-lo a criar agendas de reuniões, resumir anotações de sua reunião de planejamento de lançamento, fazer brainstorming de ideias e isso é apenas a ponta do iceberg!

O ClickUp AI pode ajudá-lo a fluxos de trabalho ágeis ajudando você a estabelecer cronogramas de projetos a análise do cronograma de projetos é uma ferramenta excelente, que envolve os clientes em seus processos e implementa o feedback deles, tornando-a outra excelente arma em seu arsenal ágil. ⚔️

Etapa 4: complete o calendário de lançamento do produto

Revise seus sprints e iterações, certifique-se de que eles têm a duração ideal e faça ajustes, se necessário. Não se esqueça de que o ágil tem tudo a ver com fazer alterações à medida que você avança para atender às necessidades dos clientes e às demandas do mercado em constante evolução.

Estabeleça o que funciona e o que não funciona retrospectivas de sprint e rastrear métricas ágeis para monitorar e atualizar seus planos em tempo real.

Desafios do planejamento ágil de versões

O planejamento ágil de versões melhora o foco da sua equipe e garante que o seu produto esteja alinhado com as necessidades do cliente, reduzindo o risco de perder tempo com recursos inúteis. Entretanto, como outros métodos de gerenciamento de projetos, o planejamento ágil de versões não é perfeito. Há alguns desafios em potencial dos quais você deve estar ciente para mitigá-los ao longo do caminho.

Começar sem experiência prévia

O planejamento ágil de versões torna-se mais fácil à medida que você avança, pois pode contar com sua experiência anterior para determinar a carga de trabalho que sua equipe pode suportar em um período de tempo específico. Sem esse benefício de retrospectiva, não é possível saber com certeza quanto tempo levará um sprint ou uma iteração, portanto, talvez seja necessário recorrer à tentativa e erro e ajustar seus planos com frequência à medida que avança.

Incerteza

Como o planejamento ágil de versões gira em torno do ajuste às necessidades do mercado, nunca se sabe o que está por vir. Nada é certo, e planejar para a incerteza é, no mínimo, desafiador. Você precisa estar pronto para mudar seu plano de jogo quando menos esperar, e esse elemento de surpresa não é do agrado de todos. ☕

Falta de foco

Sim, o planejamento ágil de versões deve aumentar o foco da sua equipe. Mas, ironicamente, ele também pode diminuí-lo. As mudanças frequentes e a alteração de prioridades podem afetar a concentração e o desempenho da equipe.

Manter a comunicação

A comunicação é vital no planejamento ágil de versões. Se um membro da equipe não estiver a par das últimas mudanças, ele não se esforçará para atingir os mesmos objetivos, afetando, assim, o esforço de toda a equipe. É por isso que as reuniões frequentes são essenciais para manter os fluxos de trabalho ágeis.

Exemplos e modelos de planejamento de lançamento ágil

Não há melhor maneira de entender o planejamento ágil de versões do que por meio de um exemplo da vida real. Digamos que sua equipe queira implantar uma nova plataforma de streaming de mídia usando o gerenciamento ágil de projetos.

Como vimos, o primeiro item de sua agenda é determinar a visão e os resultados do projeto. Por exemplo, você deseja que a plataforma seja fácil de usar e ofereça uma experiência de visualização exclusiva por meio de conteúdo em mais de 20 idiomas e uma ampla variedade de programas de TV e filmes. Usando o ClickUp Agile, você criará uma lista de pendências do produto, na qual incluirá histórias de usuários e tarefas como "Configurar o processo de registro", "Adicionar CC", "Configurar botões de retrocesso e avanço" e "Adicionar novos títulos à biblioteca"

Em seguida, você precisa refinar o backlog e organizar os itens com base em sua prioridade. Você realizará uma reunião de planejamento de lançamento para analisar em que se concentrará primeiro e estabelecerá sua meta principal: criar uma plataforma de streaming de mídia fácil de usar em seis meses.

Você fará anotações usando o ClickUp Docs e o ClickUp AI. Você também usará o ClickUp Sprints para dividir seu trabalho em sprints, definir datas e atribuir pontos. Por exemplo, você dividirá a tarefa "Configurar o processo de registro" em sprints como "Desenhar a página de registro", "Configurar o banco de dados" e "Desenvolvimento de back-end"

Use a visualização ClickUp Board para avaliar e priorizar seu backlog com campos personalizados e fórmulas

Você completará o calendário de lançamento do produto e colocará seu plano em ação. Em seguida, você realizará reuniões regulares para acompanhar o sucesso do trabalho concluído. Por exemplo, você pode perceber que o design da página de registro poderia ser melhorado e, portanto, ajustará seus planos de acordo. Depois de algum tempo, você percebe que as necessidades do mercado evoluíram - as pessoas querem ouvir mais podcasts. Portanto, você considerará a possibilidade de adicionar esse recurso à sua plataforma para atrair mais usuários e mantê-los satisfeitos.

Os modelos do ClickUp podem facilitar seu trabalho

Do ClickUp Agile ao ClickUp Docs com um robusto assistente de escrita com IA, o ClickUp oferece recursos que simplificam o planejamento ágil de versões. A biblioteca de modelos da plataforma merece uma menção honrosa - ela tem opções projetadas especificamente para equipes ágeis, aumentando seu desempenho e economizando tempo.

Vamos conferir dois modelos do ClickUp que você deve aproveitar se quiser dominar o planejamento de versões ágeis.

1. Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece suporte aos seus fluxos de trabalho ágeis e mantém sua equipe na mesma página

Você está executando um projeto não de software projeto de desenvolvimento e deseja implementar metodologias ágeis? O Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp é o caminho a seguir!

Esse modelo oferece a base perfeita para a implementação de metodologias como Scrum e Kanban com suas cinco seções:

Backlog: Colete solicitações usando um formulário ClickUp e transfira automaticamente as informações para uma lista onde você pode priorizar os itens do backlog Cerimônias ágeis: Gerencie cerimônias como retrospectivas, stand-ups diários e revisões de sprint Quadro Kanban: Transforme suas tarefas em cartões e classifique-os por status para acompanhar seus fluxos de trabalho Configuração de sprints: Crie pastas de sprint, adicione tarefas a sprints, estime o trabalho e gerencie recursos com facilidade

Como todos os modelos do ClickUp, este suporta a colaboração em equipe e oferece flexibilidade. Você pode ajustá-lo à dinâmica da sua equipe e aos métodos específicos que emprega para realizar o trabalho. 💪

2. Modelo de planejamento de lançamento do ClickUp

Use o modelo de planejamento de lançamento do ClickUp para planejar e gerenciar o lançamento de um novo software com facilidade

Elaborar as estratégias certas para o lançamento de seu novo software pode ser um desafio se você não tiver as ferramentas certas à sua disposição. O modelo Modelo de planejamento de lançamento do ClickUp é exatamente o que você precisa para gerenciar seu produto e definir estratégias de lançamento com o mínimo de contratempos.

Com este modelo, você pode mapear suas tarefas, manter-se organizado e dentro dos prazos e acompanhar seu progresso ao longo do tempo para ver se há espaço para melhorias. 😍

Este é um modelo de pasta com três componentes - Recursos, Metas de lançamento e Notas de lançamento.

A seção Features oferece duas visualizações. A primeira (Metas da versão) permite que você descreva o backlog do produto, a fase de iteração e os principais impactos, enquanto a segunda opção (Quadro de iteração) exibe suas tarefas como cartões classificados por iteração.

A seção Metas de lançamento tem cinco visualizações: Cronograma de lançamento, Plano de lançamento, Quadro de prioridades, Itinerário de recursos e Linha do tempo de desenvolvimento. Use-as para organizar, resumir e gerenciar suas tarefas, rastrear dependências e criar cronogramas lógicos.

A seção Release Notes é um documento do ClickUp em que é possível incluir recursos extras ou fornecer mais detalhes sobre o lançamento do produto.

Planejamento ágil de versões: Pequenos passos em direção a grandes objetivos

O planejamento ágil de versões ajuda a atender às necessidades do cliente e a criar um produto funcional sem recursos redundantes. A metodologia oferece flexibilidade e valoriza o trabalho em equipe e a comunicação.

Essa também é a filosofia por trás do ClickUp! Não é de surpreender que a plataforma esteja repleta de várias opções que suportam fluxos de trabalho ágeis e facilitam os planos de liberação ágeis, desde o ClickUp Agile e o ClickUp Sprints até centenas de modelos que facilitam seu trabalho. Registre-se no ClickUp e comece a implementar o planejamento ágil de versões hoje mesmo! 🥰