10 melhores softwares de linha do tempo para projetos em 2024

Se você já tentou fazer malabarismos com tochas flamejantes e, ocasionalmente, com uma faca metafórica, enquanto andava de monociclo, então já tem uma ideia de como é gerenciar um projeto complexo. 🤹

Gerenciar projetos, prazos e equipes não é tarefa fácil, mas sabemos que você está pronto para o desafio. Como gerente de projeto (PM), você só precisa da combinação certa de ferramentas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo os seus recursos.

Embora o orçamento e a experiência da sua equipe certamente sejam importantes, o tempo também é um fator importante. Você precisa de uma ferramenta para visualizar as tarefas do projeto e manter tudo funcionando dentro do prazo - e é aí que entra o linha do tempo do projeto o software é muito útil. 🛠️

Neste guia, explicaremos o que cronogramas de projetos e por que você precisa delas, e compartilharemos nossas 10 opções favoritas de software de cronograma de projeto em 2024.

O que é um cronograma de projeto?

Um cronograma de projeto é uma representação visual das tarefas e dos marcos do seu projeto dispostos sequencialmente em um período de tempo. Pense no cronograma do seu projeto como um roteiro que o orienta em todas as etapas do projeto, desde o início até a conclusão.

Os cronogramas de projeto ajudam os gerentes de projeto a entender a sequência do que precisa ser feito e quando, as dependências entre as tarefas e como avançar.

Facilite a compreensão da linha do tempo do projeto com um diagrama de rede, o gráfico de Gantt do ClickUp ou outro método

Cada cronograma de projeto é único, mas todos eles geralmente incluem os seguintes componentes.

Tarefas: Essas são as atividades específicas que você precisa marcar na sua lista. Elas têm uma data de início e de término

Essas são as atividades específicas que você precisa marcar na sua lista. Elas têm uma data de início e de término Marcos : São pontos de controle significativos em um projeto

São pontos de controle significativos em um projeto dependências : As tarefas dependentes dependem da conclusão de outras tarefas

As tarefas dependentes dependem da conclusão de outras tarefas Duração: Representa o tempo que a sua equipe leva para concluir uma tarefa

Representa o tempo que a sua equipe leva para concluir uma tarefa **Recursos: refere-se aos responsáveis ou às equipes responsáveis pela conclusão de cada tarefa

Em vez de apenas listar seus projetos em uma exibição de lista, uma ferramenta de linha do tempo do projeto visualiza todos esses fatores para você. A visualização de sua carga de trabalho oferece mais clareza, e ter mais clareza faz de você um gerente de projetos melhor. 🙌

Tenha em mente que um cronograma de projeto não é o mesmo que um gráfico de Gantt embora sejam semelhantes. Um gráfico de Gantt oferece muitos detalhes em uma única exibição, enquanto um gráfico de Visualização da linha do tempo oferece uma visão geral rápida de como tudo se encaixa.

Se você deseja visualizar o roteiro do projeto e os eventos futuros, o software de linha do tempo do projeto é o que você precisa.

Benefícios do software de linha do tempo do projeto

É possível ter sucesso no gerenciamento de projetos sem cronogramas de projetos? Claro, mas um cronograma de gerenciamento de projetos torna seu trabalho como gerente de projetos muito mais fácil - então, por que não usar uma?

As ferramentas de linha do tempo do projeto oferecem muitos benefícios, incluindo:

Melhor gerenciamento de recursos como mão de obra, equipamentos e materiais

Gerenciamento proativo de riscos

Maior responsabilidade da equipe com dependências de tarefas e marcos

Automações e outras ferramentas que economizam tempo para os gerentes de projeto

O que você tem a perder? Todo gerente de projetos sonha em ter maior visibilidade e responsabilidade em todo o projeto, e uma ferramenta de cronograma de gerenciamento de projetos faz exatamente isso.

10 melhores softwares de cronograma de projetos de 2024

Pronto para ver o poder do software de linha do tempo do projeto por si mesmo? Nós o ajudamos, amigo. 🤝

Confira esta lista das 10 principais ferramentas de cronograma de projetos de 2024 para encontrar a melhor opção para a sua equipe.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização de linha do tempo no ClickUp

Surpresa! O ClickUp é a suíte de produtividade favorita de todos, portanto, não deve ser surpresa que também tenhamos um software robusto de linha do tempo de projeto.

Para criar sua própria visualização de linha do tempo no ClickUp, vá para seu espaço de trabalho existente e adicione a visualização da linha do tempo . É isso aí!

É muito fácil converter seu espaço de trabalho em uma linha do tempo clara e altamente visual para sua equipe revisar. Mas isso é só o começo: O ClickUp oferece muito mais do que gerenciamento de tarefas e ferramentas de visualização de projetos. ✨

Se você quiser ver detalhes mais detalhados sobre os projetos, vá para a seção Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp . A visualização de gráfico de Gantt oferece uma visão geral de todos os Spaces, Projetos e Listas. Colabore com a sua equipe, acompanhe as dependências de tarefas e priorize tarefas e projetos, tudo em um só lugar.

É impossível para um PM estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o ClickUp facilita o gerenciamento de projetos ao combinar todo o seu trabalho em uma única plataforma.

Ah, e já mencionamos os modelos? Emprestar Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto do ClickUp para visualizar sua linha do tempo em um painel conveniente. O Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp facilita o mapeamento rápido de seus projetos e eventos. Mas não se preocupe: se você for um obstinado por Gantt, o Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp também está aqui para você.

Os melhores recursos do ClickUp:

Faça brainstorming virtualmente comQuadros brancos do ClickUpe converta seu quadro branco em um projeto com um único clique

Acompanhe o progresso em tempo real com oPainéis do ClickUp Economize horas toda semana com oModelos de linha do tempo do projeto do ClickUp Obtenha ajuda específica para o trabalho de edição, redação e ideação com oIA do ClickUp Limitações do ClickUp:

O ClickUp tem tantos recursos que os novos usuários às vezes acham a plataforma esmagadora

A IA do ClickUp só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Wrike

via Wrike O Wrike é um ferramenta de gerenciamento de projetos usado para planejamento de projetos, quadros Kanban e aprovações criativas. Isso a torna uma ferramenta de colaboração popular para equipes criativas, mas qualquer tipo de equipe pode usar o Wrike para acelerar os processos e economizar tempo.

Os painéis do Wrike visualizam tarefas e processos. Eles permitem campos personalizados para que você possa criar praticamente qualquer tipo de relatório com dados em tempo real.

Melhores recursos do Wrike:

Programação com calendários compartilhados

A visualização da carga de trabalho é uma ferramenta de arrastar e soltar para o gerenciamento de recursos

Rastreie horas e custos faturáveis na ferramenta de gerenciamento de receita

Limitações do Wrike:

Alguns usuários dizem que o Wrike é difícil de navegar e parece desatualizado

Outros dizem que é difícil obter uma visão geral de alto nível de seu trabalho

Preços do Wrike:

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário, para dois a 25 usuários

US$ 9,80/mês por usuário, para dois a 25 usuários Empresarial: US$ 24,80/mês por usuário, para cinco a 200 usuários

US$ 24,80/mês por usuário, para cinco a 200 usuários Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike:

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Wrike !

3. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.comSegunda-feira.com tem fluxos de trabalho prontos para equipes de vendas, PMs, RH, desenvolvedores de software e muito mais. Dê uma olhada nos seus projetos em Kanban, Linha do tempo, Carga de trabalho ou Visualizações de Gantt para visualizar tarefas, marcos e dependências como você achar melhor.

Use os Dashboards do Monday.com para obter informações em tempo real. Esse recurso de economia de tempo é indispensável para qualquer gerente de projetos, especialmente se você estiver lidando com vários projetos (e nós sabemos que você provavelmente está). 👀

Melhores recursos do Monday.com:

O Monday.com se integra a ferramentas como Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook e muito mais

Você gerencia solicitações de trabalho? Use o Monday.com Forms para criar formulários internos personalizáveis

O Monday.com vem com automações para controle de tempo, datas de vencimento, dependências e muito mais

Limitações do Monday.com:

Alguns usuários dizem que é difícil monitorar as metas do projeto

Outros dizem que o Monday.com não oferece tanta personalização quanto outras plataformas

Preços do Monday.com:

Gratuito

Básico: US$ 8/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 8/mês por assento, cobrado anualmente Standard: $10/mês por assento, cobrado anualmente

$10/mês por assento, cobrado anualmente Pro: $19/mês por assento, cobrado anualmente

$19/mês por assento, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Monday classificações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: N/A

4. Jira

via Jira O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que as equipes de desenvolvimento usam para planejar projetos, acompanhar tarefas, gerenciar versões, gerar relatórios e automatizar tarefas.

O Jira Timelines é um recurso interativo que visualiza itens de trabalho, dependências e versões. Ele foi projetado para equipes ágeis e oferece aos PMs uma visão de várias equipes e projetos com o clique de um mouse.

Melhores recursos do Jira:

Criar quadros Scrum ou Kanban

Visualizar rapidamente o progresso com relatórios em um clique

Personalize fluxos de trabalho para oferecer mais estrutura à sua equipe

Limitações do Jira:

O Jira foi projetado para equipes de desenvolvimento, portanto, se você não for um desenvolvedor, provavelmente não vai tirar muito proveito dele

Alguns usuários dizem que o Jira tem muitas partes móveis e é difícil de usar

Preços do Jira:

Gratuito

Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 5.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Jira !

5. Criador de linha do tempo

via Criador de linha do tempo Ela pode não parecer tão sofisticada quanto as outras ferramentas da nossa lista das 10 melhores, mas há um momento e um lugar para ferramentas mais simples, como o Timeline Maker. Ela não inclui recursos extras, como gerenciamento de tarefas ou modelos de planejadores diários mas se estiver procurando uma ferramenta de cronograma de projeto simples, esta pode ser a ideal para você.

O Timeline Maker permite que você insira seus próprios dados de um arquivo CSV, TXT ou Microsoft Project arquivo. Escolha um dos cinco estilos de gráfico de linha do tempo, e o software gerará automaticamente as opções para você. Exporte sua linha do tempo por e-mail, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF ou até mesmo PowerPoint para compartilhar com sua equipe ou chefe.

os melhores recursos do #### Timeline Maker:

Pague por uma licença única e você terá o Timeline Maker para sempre

Experimente cinco estilos diferentes de linhas do tempo com um clique

Adicione contexto às linhas do tempo anexando documentos e arquivos

Limitações do Timeline Maker:

Ao contrário das outras ferramentas de linha do tempo de gerenciamento de projetos desta lista, o Timeline Maker não oferece recursos robustos de gerenciamento de trabalho

O Timeline Maker não tem muitas avaliações

Preços do Timeline Maker:

Licença vitalícia individual: $149 (taxa única)

$149 (taxa única) **Pacote para pequenas empresas: $299 para uma licença vitalícia para três usuários

Enterprise: a partir de US$ 535 para uma licença vitalícia para cinco usuários

Timeline Maker avaliações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

via GanttPRO Como o nome sugere, o GanttPRO é uma ferramenta de visualização de projetos especializada em gráficos de Gantt. Sua Estrutura de decomposição do trabalho (WSB) divide os projetos de software em tarefas acionáveis, facilitando o acompanhamento até mesmo do processo de trabalho mais complexo.

O GanttPRO é um construtor de gráficos de Gantt interativo que pode lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Ele tem ferramentas para gerenciar recursos, estimar custos de projetos e compartilhar arquivos com a sua equipe com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do GanttPRO:

O GanttPRO oferece agendamento automático de projetos

As pessoas adoram a interface amigável de arrastar e soltar

Gerencie o tempo e participe da colaboração da equipe em uma única plataforma

Limitações do GanttPRO:

Alguns usuários dizem que a interface e o design são um pouco ultrapassados

Outros gostariam que a GanttPRO oferecesse um melhor atendimento ao cliente

Preços do GanttPRO:

Basic: US$ 7,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 7,99/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: $12,99/mês por usuário, cobrado anualmente

$12,99/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 19,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 19,99/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

GanttPRO avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

4,8/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 440 avaliações)

7. Plano Toggl

via Plano Toggl Você deve conhecer o Toggl como um aplicativo de controle de tempo, e o Toggl Plan é uma ramificação projetada para visualização de projetos. Se você já estiver controlando o tempo no Toggl, os dois produtos se integram perfeitamente, de modo que a opção pelo Toggl Plan faz sentido. 🕣

Com a integração do Toggl, você pode extrair dados facilmente entre os dois produtos, obter insights de projetos a partir dos dados de controle de tempo da sua equipe e garantir um faturamento preciso.

Melhores recursos do Toggl Plan:

Visualize o tempo e as tarefas da sua equipe em um só lugar

Simplifique a programação da equipe com uma visualização de calendário compartilhada

Convide clientes como convidados para um projeto compartilhado com permissões baseadas em funções

Limitações do Toggl Plan:

Vários usuários dizem que tiveram dificuldade para se acostumar com o aplicativo e encontrar tudo no início

Outros gostariam que o Toggl Plan tivesse mais integrações

Preços do plano Toggl:

Equipe: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

Negócios: US$ 13,35/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Toggl Plan:

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas do Loggl !

8. Trello

via TrelloO Trello é basicamente um quadro Kanban digital para gerenciamento de projetos. Como os quadros Kanban já são muito visuais, isso faz com que o Trello seja um dos 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos da nossa lista.

Escolha entre os modos de exibição Quadro, Linha do tempo, Tabela, Calendário, Painel, Mapa e Espaço de trabalho para entender melhor seus projetos. A visualização Timeline é particularmente útil para visualizar os cronogramas de seus projetos: Acompanhe sprints, metas e datas de vencimento em seu pipeline em um só lugar.

Melhores recursos do Trello:

Use o recurso Power-Up para integrar suas ferramentas existentes com os plug-ins do Trello

A automação do Butler do Trello pode guiar perfeitamente sua equipe por fluxos de trabalho estabelecidos

Experimente os modelos do Trello para tudo, desde a integração de novos contratados até o gerenciamento de leads

Limitações do Trello:

O plano gratuito do Trello limita as integrações, os recursos e o tamanho dos anexos

Alguns usuários dizem que o recurso de relatório do Trello carece de personalização

Preços do Trello:

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

$10/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Trello:

G2: 4,4/5 (mais de 13.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.600+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Trello !

9. Noção

via Noção Você sabia que o Notion é muito mais do que um aplicativo de anotações? Essa ferramenta combina wikis, documentos e projetos em um só lugar. E sim: ela também é uma opção sólida como ferramenta de linha do tempo para gerenciamento de projetos.

Use a visualização de linha do tempo de gerenciamento de projetos do Notion para ver como todo o projeto ou projetos se encaixam. Você também pode visualizar o trabalho em uma visualização de banco de dados, calendário ou quadro em suas tarefas específicas do projeto.

Melhores recursos do Notion:

Embora ainda não tenha sido lançado, o Notion está pronto para lançarautomação do fluxo de trabalho os principais recursos em breve

Divida as tarefas em subtarefas e atribua dependências

Monitore o progresso do projeto com a barra de status do Notion

Limitações do Notion:

O Notion carece de integrações em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Alguns usuários dizem que a interface pode apresentar falhas ao trabalhar com muitos dados

Preços do Notion:

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Notion:

G2: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Confira estes_ Alternativas de noções !

10. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos com metas, acompanhamento da carga de trabalho da equipe, automações, formulários e calendários compartilhados. Use o modo de exibição de linha do tempo da Asana para visualizar suas tarefas como um quadro Kanban, lista, linha do tempo, calendário ou gráfico de Gantt. E se você decidir que gostaria de ver tudo de uma perspectiva diferente, a Asana permite que você altere as visualizações com um clique.

Melhores recursos da Asana:

Use o criador de fluxo de trabalho de arrastar e soltar para automatizar a carga de trabalho da sua equipe

Obtenha relatórios de produtividade em tempo real

Avalie a carga de tarefas dos membros da equipe com o recurso de carga de trabalho

Limitações da Asana:

Alguns usuários dizem que a funcionalidade de pesquisa não é tão robusta quanto gostariam

Outros dizem que a Asana não é intuitiva para novos usuários

Preços da Asana:

Gratuito

Premium: US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre a Asana:

G2: 4,3/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.100 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Asana !

Comece a criar o cronograma do projeto com o software de gerenciamento de projetos

Quer esteja criando uma campanha de marketing ou desenvolvendo um aplicativo, você precisa de um cronograma de projeto para ir longe com a sua equipe. Em vez de rabiscar em um papel ou simplesmente listar tarefas, visualize tudo instantaneamente com o software certo de cronograma de projetos. 🌻

Você é livre para escolher sua opção favorita nesta lista, mas se estiver cansado de alternar entre diferentes plataformas, escolha o ClickUp. Trazemos seus documentos, quadros brancos, projetos, tarefas e equipes para um único lugar. Nossa robusta biblioteca de modelos é perfeita para visualizar cronogramas de projetos, mas também tem modelos para tudo, desde contabilidade até RH.

Veja o poder do ClickUp em primeira mão: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuitamente.