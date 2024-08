Pipedrive vs. Trello: qual ferramenta de quadro é a melhor?

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é uma área essencial a ser dominada se você estiver buscando o crescimento geral dos negócios. De acordo com uma pesquisa da Stella Connect de acordo com a pesquisa da Stella, 50% dos consumidores priorizam o atendimento ao cliente ao escolher entre marcas.

A maioria dos gerentes concorda que

Quadro Kanban

s são o segredo para visualizar e gerenciar fluxos de trabalho de CRM, clientes e leads em diferentes estágios de um pipeline de vendas. O Pipedrive e o Trello são as duas ferramentas de estilo Kanban mais bem avaliadas disponíveis, mas será que uma é melhor que a outra?

À primeira vista, elas são bastante semelhantes - o design de arrastar e soltar, as centenas de integrações e o robusto

opções de gerenciamento de tarefas

podem impulsionar a eficiência da sua equipe. Mas se você se aprofundar, verá que ambas as ferramentas têm finalidades exclusivas para as equipes de marketing e vendas.

Colocaremos nossos chapéus de detetive imparciais e o levaremos em uma jornada Pipedrive vs. Trello. Analise nossa extensa comparação de recursos e determine o vencedor do software de gerenciamento de projetos.

E, quem sabe, você poderá encontrar uma alternativa de primeira linha que poderá atender a todas as suas necessidades

CRM e software de gerenciamento de projetos

necessidades ao longo do caminho. ⭐

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é uma popular ferramenta de CRM baseada em nuvem com foco em vendas. Ela tem uma grande quantidade de recursos para visualizar, personalizar e

gerenciar pipelines de vendas

melhorar a experiência do cliente e impulsionar

colaboração da equipe

. 😍

Via:

Pipedrive

O Pipedrive adora quadros Kanban - ele permite que você crie quadros de funil personalizados e represente cada estágio como cartões (ou negócios) móveis com ações simples de arrastar e soltar. Use-os para delinear as etapas de vendas e rastrear

jornadas de clientes

por meio de diferentes status.

O assistente de CRM tem excelentes opções de filtragem e segmentação de leads, e uma única visão geral do seu quadro revelará sua posição em relação a diferentes clientes potenciais no pipeline de vendas. Acompanhe facilmente os projetos em sua visualização de calendário, que também permite que os usuários usem o Pipedrive da melhor forma possível como uma verdadeira ferramenta de colaboração.

Com essa poderosa ferramenta, você pode criar experiências personalizadas para seus clientes. Automação de tarefas, um assistente de vendas com IA, recursos de geração de leads,

marketing por e-mail

e chatbots são apenas algumas das opções que tornam seus fluxos de trabalho mais eficientes e economizam seu tempo.

Recursos do Pipedrive

O que torna o Pipedrive tão popular? Vamos dar uma olhada em seus recursos mais notáveis.

1. Automação de vendas

Se você perguntar aos vendedores por que eles adoram o Pipedrive, apostamos que muitos começarão a elogiar seu

automação de vendas

opções. A ferramenta reconhece os desafios que os vendedores enfrentam, como a administração tediosa, o gerenciamento de leads e a previsão do pipeline de vendas. Mas essa ferramenta ajuda a superá-los com recursos robustos de automação (disponíveis nos planos Advanced e superiores).

Via Pipedrive

Você pode automatizar praticamente qualquer parte do processo de vendas. Envie e-mails personalizados para leads, faça o acompanhamento de negócios inativos, mova negócios pelo funil e preveja a receita com apenas alguns cliques. O Pipedrive permite que você personalize suas próprias automações com eventos de gatilho e ação. Você pode até mesmo acessar automações pré-fabricadas

automação de fluxo de trabalho

modelos para facilitar o processo!

2. Opções robustas de relatórios

A cada

Ferramenta de CRM tem opções de relatórios

então, por que esse é o recurso de destaque do Pipedrive? Bem, a plataforma dá um passo adiante e permite que você entenda e cultive relacionamentos com seus clientes e aproveite as informações para expandir seus negócios.

Via Pipedrive

A ferramenta tem um painel de insights exclusivo para ajudá-lo a identificar as tendências dos clientes por meio de vários relatórios visuais. Com as métricas e os gráficos disponíveis, você pode reconhecer gargalos e identificar padrões vencedores para

campanhas de marketing

.

As opções de relatório da ferramenta são especialmente úteis ao planejar vendas e

Estratégias de CRM

. Com dados de business intelligence sobre a velocidade dos negócios e as metas de receita, você pode fazer previsões precisas e tomar decisões informadas sobre como avançar. 💯

3. Complementos de CRM

O Pipedrive permite que você equipe sua empresa com superpoderes de CRM, graças aos complementos projetados para aumentar a produtividade, a colaboração e a produtividade do seu negócio

gerenciamento de fluxo de trabalho

.

Um complemento popular é o LeadBooster - ele permite que você capture e envolva leads com assistência de chatbot, bate-papo ao vivo e formulários da Web.

Se você quiser ver como os visitantes interagem com seu site, use o complemento Web Visitors. Ele exibe quem visita seu site, quanto tempo eles permanecem nele e com o que eles mais interagem.

Outro complemento valioso é o Smart Docs, um hub centralizado para gerenciar documentos como propostas, cotações e contratos.

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 9,90/mês por usuário

: uS$ 9,90/mês por usuário Avançado : uS$ 19,90/mês por usuário

: uS$ 19,90/mês por usuário Profissional : uS$ 39,90/mês por usuário

: uS$ 39,90/mês por usuário Power : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é o Trello?

Via: Trello O Trello tem tudo a ver com a visualização do quadro. Essa plataforma de gerenciamento de projetos utiliza quadros Kanban como sua interface principal para gerenciar os cartões do Trello. A plataforma ajuda a criar e gerenciar fluxos de trabalho, coordenar equipes e garantir que todos os projetos sejam concluídos no prazo e com o mínimo de problemas.

A melhor coisa do Trello é sua versatilidade - com pequenos ajustes, ferramentas de gerenciamento de projetos como essa pode se tornar um poderoso centro de CRM. Além disso, o Trello é adequado para todos os setores, seja o financeiro, o de saúde e bem-estar e o de organizações sem fins lucrativos.

A plataforma tem tudo a ver com economia de tempo. Com o Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello, você pode definir regras e garantir que nenhuma tarefa seja esquecida. Defina gatilhos e ações desejadas e veja o Trello fazer o trabalho pesado para você enquanto você se concentra em outra coisa. O Butler pode até identificar processos repetitivos e sugerir automações disponíveis.

O design de arrastar e soltar da plataforma garante uma navegação tranquila pelos quadros Kanban e faz com que gerenciamento de tarefas muito fácil.

Recursos do Trello

O Trello oferece vários recursos compatíveis com o CRM. Vamos dar uma olhada em alguns recursos dignos de nota.

1. Quadros, listas e cartões

As três palavras mágicas que caracterizam o Trello são quadros, listas e cartões. Elas ajudam você a ter uma visão geral clara dos seus projetos e a acompanhar as cargas de trabalho e o progresso da equipe.

Os quadros do Trello servem de base para todos os projetos em andamento. É aqui que você adiciona e classifica tarefas e move as coisas para manter seu espaço atualizado e livre de desordem.

Via Trello

Todo quadro do Trello contém listas que representam diferentes estágios de suas tarefas, como A fazer, Fazendo, Em revisão e Concluído, para gerenciar melhor os projetos. As listas oferecem uma visão geral rápida do progresso de um projeto, ajudando você a priorizar e personalizar os fluxos de trabalho.

Os cartões representam tarefas individuais, expandindo detalhes como o responsável, a data de vencimento, a descrição e os anexos. Classifique seus cartões nas listas arrastando e soltando e garanta uma organização perfeita.

2. Várias exibições de projeto

Uma mudança de perspectiva pode ajudá-lo a identificar riscos e ineficiências de tarefas e a encontrar maneiras de otimizar seus processos de gerenciamento de projetos.

O Trello torna isso possível com várias visualizações de projeto - sete, para ser mais preciso. A ferramenta é conhecida por sua visualização de quadro, uma visualização no estilo Kanban que exibe todas as tarefas relacionadas ao projeto como cartões, mas os usuários do Trello também desfrutam de outros layouts.

Via Trello

Por exemplo, você tem as visualizações Calendário e Linha do tempo para visualizar datas de vencimento, cronogramas e cargas de trabalho. Brinque com diferentes pontos de dados na visualização Dashboard e analise cartões por data de vencimento, membro da equipe, lista ou rótulo.

3. Modelos

O Trello oferece centenas de modelos pré-fabricados para ajudar você e sua equipe a alcançar as estrelas! Para sua conveniência, a plataforma classifica os modelos em várias categorias.

Use Modelos de gerenciamento de projetos para criar fluxos de trabalho, acompanhar reuniões, organizar tarefas pendentes e marcar tarefas como concluídas para ter a melhor sensação de sucesso! 😌

Explore o conjunto de Modelos de vendas do Trello para encontrar opções focadas em CRM. Por exemplo, use o modelo de pipeline de CRM para classificar leads, gerenciar contatos informações e centralizar recursos para permitir que os usuários naveguem pelos pipelines. O Customer Success Board é outro modelo sólido com visualizações granulares de cada conta de cliente.

Preços do Trello

Gratuito Versão

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Pipedrive Vs. Trello: Comparação de recursos

Tanto o Pipedrive quanto o Trello são ferramentas úteis que utilizam quadros Kanban para trazer eficiência aos seus fluxos de trabalho, organizar processos e facilitar a colaboração. Dito isso, as duas ferramentas diferem em muitos aspectos importantes, principalmente em seu uso principal. O Pipedrive é um especialista em CRM de quadro Kanban com foco em vendas, enquanto o Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite aos usuários arrastar e soltar cartões para agilizar os fluxos de trabalho.

Ainda assim, seus usos se sobrepõem até certo ponto - o Pipedrive tem alguns recursos de gerenciamento de projetos e o Trello pode ser usado como uma plataforma de CRM. Vamos jogar uma partida de três rounds entre Pipedrive e Trello e ver qual ferramenta sai vencedora! 🥇

1. Automação

Ambos os concorrentes se saem bem nessa área com recursos de automação impressionantes para cenários "se-então". O Pipedrive é voltado para vendas, portanto, a maioria das opções de automação gira em torno da geração e atribuição de leads e da agilização do trabalho administrativo, como o armazenamento de contatos. Atualmente, ele oferece 36 modelos de automação predefinidos.

O Trello oferece opções de automação mais generalizadas para manter seus quadros Kanban livres de desordem. Seu recurso Butler pode lhe dar uma vantagem sobre o Pipedrive. O Butler suporta automação sem código com comandos práticos e um menu rico, sugerindo até mesmo automações de adição rápida para tarefas repetitivas.

Isso é incrivelmente conveniente para iniciantes que estão lutando para identificar o que automatizar ou como.

Em suma, ambas as ferramentas são de primeira linha no jogo da automação, mas o Trello pode ter a vantagem aqui devido à sua ferramenta Butler dedicada.

2. Colaboração e comunicação

O trabalho em equipe e a comunicação transparente são vitais para todas as empresas, e os desenvolvedores do Pipedrive e do Trello estão bem cientes disso. Com isso em mente, essas plataformas permitem que você deixe comentários, faça perguntas e trabalhe em tempo real com seus colegas de trabalho, independentemente da localização.

A diferença? O Pipedrive tem opções de comunicação externa mais robustas e voltadas para o CRM. O Pipedrive permite que você

verificar como estão seus clientes

e faça o acompanhamento de seus leads com apenas alguns cliques.

Por ser uma ferramenta de PM, o Trello se concentra mais em

comunicação interna

-Você pode deixar comentários em cartões de tarefas, usar menções e fazer anotações. A plataforma tem até modelos que simplificam a colaboração. Por exemplo, o Quadro de Colaboração o ajuda a priorizar e discutir projetos com seus colegas de trabalho em um ambiente mais informal no Pipedrive.

Embora ambos os produtos ofereçam suporte a equipes remotas, o Pipedrive pode ser mais atraente para você em termos de ferramentas de comunicação para vendas, como marketing e rastreamento de e-mail. 📧

3. Integrações

As integrações com outras ferramentas de trabalho podem ampliar a funcionalidade de qualquer plataforma, portanto, não é surpresa que o Pipedrive e o Trello ofereçam muitas opções.

Em termos de número de integrações, o Pipedrive leva a melhor - ele oferece mais de 400 integrações, enquanto o Trello fica atrás com mais de 190.

Como o Pipedrive é mais voltado para vendas, ele oferece integrações com plataformas de marketing por e-mail, geração de leads, propostas e contratos, além de contabilidade e faturamento.

O Trello tem uma paleta de integrações mais gerais para casos de uso como:

Gerenciamento de arquivos

RH e operações

Produto e design

Vendas e suporte (inclui opções como noCRM.io e Salesforce)

Embora a bola esteja na quadra do Pipedrive quando se trata do número de integrações, diríamos que está empatado. Isso se deve ao fato de que o Trello é uma subsidiária da gigante de software Atlassian e se integra perfeitamente a produtos irmãos como o Jira e o Confluence.

Pipedrive Vs. Trello no Reddit

O público experiente em tecnologia do Reddit goza de grande credibilidade quando se trata de discussões sobre software. Verificamos alguns tópicos para ver a opinião dos Redditors sobre o Pipedrive e o Trello como ferramentas de CRM.

Na maioria das vezes, os usuários acreditam que O Pipedrive é uma ferramenta de CRM decente para pequenas empresas . Aqui está um extrato de um tópico:

"Funciona muito bem para empresas B2B de pequeno e médio porte, mas, na minha opinião, não permite tanto o crescimento escalonável. Restrito em termos de configurações de permissão e da quantidade de recursos que você pode automatizar."

Alguns usuários acham que Trello é uma boa opção de CRM embora esse não seja seu objetivo principal:

"O Trello nunca é recomendado como um CRM e isso é compreensível, pois não é anunciado para isso. Ainda assim, acho que ele funciona muito bem como um CRM usando a versão premium, na qual é possível adicionar campos personalizados e, em seguida, manter uma visão kanban simples de Novos leads > leads contatados > leads quentes > fechados/perdidos." Outro tópico diz:

"Eu gostaria que o Trello pudesse ser facilmente transformado em um CRM. Seria ótimo. Mas, até agora, não estou vendo isso..."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Pipedrive Vs. Trello

Explore as mais de 15 visualizações, incluindo quadros Kanban abrangentes, no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Ao escolher entre o Pipedrive e o Trello, você está basicamente fazendo um compromisso. Um é perfeito para CRM voltado para vendas, mas não tem opções avançadas de PM, enquanto o outro é uma potência de PM, mas não é a melhor opção para gerenciar clientes.

E se dissermos que você não precisa fazer concessões? Você pode obter o melhor dos dois mundos com

ClickUp

uma ferramenta multifuncional que ajuda sua empresa a prosperar com funcionalidades de PM e CRM de alto nível.

Desde o gerenciamento de leads e o desenvolvimento de relacionamentos com clientes existentes até o gerenciamento da comunicação interna e de projetos de todos os tipos e tamanhos, o ClickUp pode transformar seus processos.

Aqui está uma prévia dos recursos extraordinários que fazem do ClickUp uma ferramenta de gerenciamento de projetos de alto nível

excelente Pipedrive

e

Alternativa ao Trello

.

1. Visualize e microgerencie seus processos com quadros Kanban avançados

Adicione pontos de sprint, vários responsáveis, anexos, tags e muito mais ao seu quadro Kanban com apenas alguns cliques no modo de exibição Quadro do ClickUp

O ClickUp oferece

mais de 15 visualizações de projetos

uma das quais é sobre cartões no estilo Kanban. Com

Quadros Kanban do ClickUp

com o ClickUp Kanban, você pode gerenciar pipelines de vendas e classificar clientes potenciais e existentes em categorias personalizáveis. Divida projetos exaustivos em cartões de tarefas gerenciáveis e represente-os com base em seu status, data de vencimento ou outro critério de sua escolha.

Os quadros ClickUp Kanban são fáceis de usar, graças à interface de arrastar e soltar para mover os cartões ao longo das listas. Crie vários pipelines personalizados com estágios como Contacted, Interested, Negotiating e Deal Closed. Adicione responsáveis por tarefas, defina prioridades e datas de vencimento, classifique e filtre seus fluxos de trabalho.

Está lidando com vários quadros? Use o modo de exibição Everything para obter uma visão geral centralizada de todos os seus quadros Kanban.

A edição de várias tarefas pode ser entediante, por isso o ClickUp criou a Barra de Ferramentas de Ação em Massa. Use-a para atualizar várias tarefas de uma só vez sem sair do quadro. Com

Automações do ClickUp

com o ClickUp Automations, você pode automatizar todos os tipos de trabalho, inclusive atribuir tarefas com base na posição do lead, atualizar status e enviar e-mails para clientes potenciais. Selecione entre mais de 100 opções de rotina ou crie a sua própria.

Os quadros Kanban são

favoráveis à colaboração

e também suportado no Aplicativo móvel ClickUp . Basta adicionar sua equipe aos quadros e colaborar usando menções e tópicos de elogios,

quadros brancos digitais

e revisão, entre outras ferramentas.

2. Cultive o relacionamento com os clientes com o ClickUp CRM

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp é como um camaleão - ele se adapta a diferentes demandas comerciais. Deseja usá-lo por sua robustez

recursos de gerenciamento de projetos

? Isso é ótimo! Mas se você estiver procurando por um pacote de CRM abrangente, o ClickUp definitivamente oferece. ✌️

ClickUp CRM

tem como objetivo acelerar o crescimento e a satisfação do cliente por meio de um pipeline personalizado e do gerenciamento de contas. Seus recursos agrupados são adequados para

para startups

e grandes empresas.

Você pode explorar múltiplas visualizações flexíveis para monitorar leads quentes, contas, pedidos, faturas e jornadas de clientes. Capture dados de clientes usando

Formulários ClickUp

e use os campos personalizados para gerenciar as informações de contato.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Vá para

Dashboards com mais de 50 widgets

e ferramentas de relatório para analisar dados de clientes e obter insights valiosos sobre os processos que funcionam bem e os que podem ser aprimorados.

Experimente os impressionantes recursos do ClickUp

gerenciamento de e-mail

opções para acompanhar leads, enviar informações de projetos para clientes e colaborar com facilidade. Integração com mais de 1.000 ferramentas de trabalho para simplificar os processos cotidianos.

3. Economize tempo e aumente a produtividade com o modelo de CRM do ClickUp

Gerenciando clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp no modo de exibição de lista

O ClickUp oferece

mais de 1.000 modelos

para várias finalidades. Escolha entre uma seleção de

Quadro Kanban

e

gerenciamento de clientes

modelos para manter sua equipe em movimento. Para um gerenciamento de pipeline completo, há um que você não deve hesitar em experimentar: o

Modelo de CRM do ClickUp

.

Esse modelo é um hub centralizado para tudo relacionado a pipelines e relacionamentos com clientes. Ele oferece várias exibições projetadas por especialistas para organizar as informações.

Por exemplo, a visualização Detalhes da conta permite que você crie uma lista de suas contas e oportunidades e as classifique por status: Fechado, Proposta, Demo, e Prospecto qualificado. Forneça informações sobre suas entradas usando cinco campos personalizados:

Contato Contagem de funcionários Segmento Setor Receita da empresa

Você vai adorar a visualização Schedule - ela exibe um calendário com compromissos, tarefas e eventos associados ao CRM.

Aproveite a visualização Sales Playbook para resumir as políticas da empresa e as regras de gerenciamento de vendas e clientes. Ela é especialmente valiosa para o treinamento de novos funcionários. 🥰

As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos? O ClickUp tem tudo isso

Nem todas as plataformas são iguais - por que se contentar com "bom o suficiente" quando você pode ter "o melhor"? O ClickUp é uma solução de software sólida para gerentes de projeto e equipes de vendas, e a parte mais legal é que ele tem um plano gratuito generoso! Seja para equipes grandes ou pequenas, o ClickUp é a melhor ferramenta de colaboração para todas as equipes.

Ele suporta um número ilimitado de tarefas e membros, oferece documentos colaborativos e ainda tem um

iA nativa

assistente.

Experimente sua versão gratuita hoje mesmo

e veja como ele melhora o relacionamento com seus clientes! 🌞