10 KPIs excepcionais de marketing por e-mail que você precisa monitorar

Então, você decidiu lançar uma campanha de e-mail marketing campaign.

Você já tem um calendário de conteúdo planejado _, e você sabe exatamente como vai otimizar seus e-mails

ótimo!

Mas quais são seus objetivos de marketing por e-mail ?

_Você quer aumentar o reconhecimento da sua marca nas mídias sociais, disparar suas vendas ou trabalhar no crescimento da sua lista?

depois de decidir sobre uma meta específica, você também precisa selecionar alguns e-mails kPIs de marketing para ver como você está progredindo em direção a essa meta.

Não se preocupe, é aí que nós entramos!"

Neste artigo, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre KPIs de marketing por e-mail e destacaremos os dez melhores KPIs e métricas que você precisa monitorar hoje. Também abordaremos a maneira mais fácil de rastrear KPIs para marketing por e-mail.

Como você já abriu este "e-mail", vamos dar uma olhada no que ele tem a oferecer! 📬

O que são KPIs de marketing por e-mail?

Primeiro, vamos ao básico.

KPI significa Key Performance Indicator.

Os KPIs são metas mensuráveis que ajudam as empresas a visualizar seu desempenho.

Os KPIs de marketing por e-mail medem o desempenho de vários elementos de uma empresa marketing por e-mail campanha:

As pessoas estão lendo seus emails ?

estão encaminhando-os?

ou estão apenas evitando-os?_

As métricas úteis de marketing por e-mail ajudam a monitorar essas tendências para verificar se a sua campanha está cumprindo sua função.

10 KPIs de marketing por e-mail que você precisa monitorar

Aqui estão dez KPIs de marketing por e-mail que definitivamente valem a pena ler. Ótimo serviços de marketing por e-mail devem definitivamente incluir essas métricas em seus recursos de relatório.

1. Taxa de rejeição

Essa métrica mede quantas pessoas não receberam seu e-mail em relação ao total de e-mails enviados. 🙅

Há dois tipos de devoluções:

Os soft bounces registram problemas temporários com endereços de e-mail

Os hard bounces registram problemas permanentes com endereços de e-mail

Um alto número de e-mails devolvidos pode indicar que sua lista tem muitos endereços de e-mail falsos, endereços de e-mail antigos ou..

O objetivo do KPI de taxa de rejeição é ajudá-lo a determinar a qualidade da sua lista de assinantes.

Veja como você pode calculá-lo:

2. Taxa de entrega de e-mail

A taxa de entrega de e-mail rastreia o número de e-mails enviados com sucesso para a caixa de entrada de um destinatário.

A diferença entre a taxa de rejeição e a taxa de capacidade de entrega é que a primeira se concentra nos e-mails rejeitados, enquanto a taxa de capacidade de entrega se concentra nos aceitos.

Veja como você pode calculá-la:

3. Taxa de abertura

Essa métrica rastreia quantos destinatários de e-mail abriram o e-mail que você enviou.

Desde os e-mails dependem de sua linha de assunto a taxa de abertura informa o sucesso de sua linha de assunto.

Você pode aumentar as taxas de abertura por:

Incluir o primeiro nome de seus assinantes

Manter suas linhas de assunto curtas e agradáveis 🍬

Adicionar emojis às suas linhas de assunto 😁

Mas apenas conhecer algumas das maneiras de melhorar suas taxas de abertura não é suficiente; você também precisa entender como calcular esse número.

Aqui está uma fórmula fácil para ajudá-lo:

4. Taxa de abertura exclusiva

Sua taxa de abertura exclusiva rastreia o número de usuários individuais que abrem seu e-mail.

_Mas como uma taxa de abertura exclusiva difere de uma taxa de abertura normal?

Bem, se um de seus clientes abre o mesmo e-mail três vezes, isso conta como apenas uma abertura exclusiva, mas três aberturas totais.

Veja como você pode calcular isso:

_Mas apenas abrir um e-mail não é suficiente, certo?

_Sim, precisamos de cliques no link!

5. Taxa de cliques Taxa

Essa métrica rastreia o número de destinatários de e-mail que clicaram em um ou mais links em seus e-mails.

Observação: Ela considera apenas e-mails abertos.

A taxa de cliques mostra se seus assinantes estão se envolvendo com seu conteúdo e se estão interessados em aprender sobre sua marca .🤓

Se seus e-mails não incluírem links, você poderá usar sua taxa de abertura ou respostas de e-mail para medir o envolvimento.

Veja como você pode calcular isso:

6. Taxa de cliques

A taxa de cliques é o número de pessoas que clicaram em um link em seu e-mail dentre as pessoas que receberam e-mails entregues.

Uma alta taxa de cliques mostra que sua estratégia de marketing por e-mail está funcionando.

Veja como você pode calculá-la:

Embora a taxa de cliques pareça semelhante à taxa de cliques, há de fato uma diferença significativa entre as duas.

A taxa de cliques se concentra nas pessoas que abriram seu e-mail, enquanto a taxa de cliques se concentra naquelas que apenas receberam seu e-mail.

Ainda confuso?

Vamos supor que você tenha recebido essas métricas:

Total de e-mails entregues = 1000

Total de e-mails abertos = 600

Total de cliques em links = 300

Então, a taxa de cliques seria a seguinte:

E a taxa de cliques seria a seguinte:

Se sua taxa de cliques for baixa, mas sua taxa de cliques for alta, você pode dizer que poucas pessoas abriram seu e-mail.

No entanto, as pessoas que leram o e-mail clicaram no link. Isso significa que sua linha de assunto precisa ser trabalhada, mas sua CTA ( Chamada para ação ) está correto.

7. Taxa de conversão

Essa métrica rastreia o número de pessoas que clicaram no link e concluíram uma ação específica.

A ação concluída depende de seu e-mail campanha de marketingobjetivos .

Uma "conversão" pode ser uma venda, uma assinatura, um download ou até mesmo um registro em uma página de destino.

Para medir sua taxa de conversão de e-mail, você precisará integrar sua plataforma de e-mail com sua sistema de análise da Web. Dessa forma, se você enviar um e-mail aos seus assinantes promovendo um desconto de 60% em todos os seus produtos on-line, a taxa de conversão informará a porcentagem de pessoas que clicaram no link e fizeram uma compra. Aumente suas taxas de conversão usando alguns destes recursos modelos de e-mail de acompanhamento .

Se você souber quanto gastou na campanha e descobrir quantos assinantes converteu, será fácil ver se o dinheiro investido na campanha está valendo a pena!

Veja como você pode calcular isso:

8. Taxa de crescimento da lista

Essa métrica não se importa com o tempo de existência de sua empresa.

Até mesmo uma empresa conhecida precisa crescer para permanecer relevante.

Assim como na vida, você precisa evoluir e se adaptar para se manter à frente.

Então, como a taxa de crescimento se aplica ao e-mail marketing ?

A taxa de crescimento da lista monitora a rapidez com que sua lista de e-mails está crescendo.

O crescimento da lista é essencial para o marketing por e-mail, pois ajuda você a atingir um público maior e a permanecer relevante em seu setor.

Veja como você pode calculá-la:

Aumente sua produtividade com_ Ferramentas de produtividade de e-mail .

9. ROI geral

O retorno geral sobre o investimento é a receita total que sua campanha de e-mail gerou para você.🤑

Essa métrica mostra se seus esforços de marketing estão agregando valor à empresa.

Veja como você pode calculá-la:

10. Taxa de reclamação de spam

_Como profissional de marketing por e-mail, há dois botões que você realmente não quer que seus assinantes pressionem

Ah, os botões 'Lixo' e ' Spam _'

Essa métrica mede o número de pessoas que clicam nesses botões quando recebem seu e-mail.

Uma alta taxa de spam pode indicar que:

Há algo errado com a cópia do seu e-mail

Seus e-mails são difíceis de cancelar a assinatura

Você alterou a frequência de seus e-mails

Considere identificar o motivo pelo qual seus e-mails chegam à pasta de spam e corrigi-los. Mantenha o controle de taxa de spam para verificar a eficiência de cada solução.

Além disso, uma pontuação alta de spam também prejudica seu e-mail reputação do remetente .

Você pode obter esse número com seu provedor de serviços de Internet (ISP) ou optar por calcular sua taxa de reclamações por conta própria.

Veja como você pode calcular isso:

Está procurando mais alguns exemplos? Dê uma olhada nestes_ Exemplos e modelos de KPI !

A melhor maneira de rastrear seus KPIs

_Você envia e-mails manualmente para cada pessoa da sua lista?

Certo, você tem um sistema que simplifica e automatiza os processos para você.

Da mesma forma, você precisa de uma ferramenta, como o ClickUp, para ajudá-lo a acompanhar e medir o desempenho do seu marketing por e-mail!

Veja como o ClickUp pode ajudar:

1. Defina metas

lembra-se das metas de marketing por e-mail que mencionamos no início? Metas são o lugar perfeito para você definir e acompanhar seu progresso em direção a essas metas.

_Por quê?

Metas são contêineres de alto nível que podem ser divididos em metas menores e mensuráveis Metas.

As metas que você define são os objetivos menores que você precisa alcançar para atingir sua métrica geral de marketing.

Você nunca perderá o controle do seu progresso, pois o ClickUp exibe continuamente o progresso que você fez em relação ao seu KPI.

Isso significa que toda vez que você concluir uma meta, seu progresso será atualizado.

Você também pode personalizar as métricas que escolher para rastrear seus KPIs de e-mail, como:

Números : valores numéricos, como o número de e-mails entregues 📧

: valores numéricos, como o número de e-mails entregues 📧 Moeda: gerenciar sua receita

gerenciar sua receita Tarefas: veja se sua equipe de marketing por e-mail está concluindo as tarefas corretamente... ou não

Não tem certeza de como os KPIs diferem das métricas? Aqui está uma postagem sobre o assunto_ diferenças entre KPIs e métricas .

2. Painéis

ClickUp's Painéis de controle fornecem uma visão geral de alto nível de tudo o que está acontecendo com seu campanha de e-mail de gotejamento .

Os painéis fornecem todas as análises de e-mail de que você precisa para ver se sua campanha está no caminho certo.

Você também pode adicionar Widgets personalizados em seu Dashboard para que você possa visualizar seu progresso da maneira que desejar:

Gráfico de linhas: Crie um gráfico de linhas personalizado para identificar tendências no crescimento de sua lista 📈

Crie um gráfico de linhas personalizado para identificar tendências no crescimento de sua lista 📈 Gráfico de barras: Crie gráficos de barras de receita personalizados para ver as alterações na receita em um período de tempo 📊

Crie gráficos de barras de receita personalizados para ver as alterações na receita em um período de tempo 📊 Gráfico de pizza: Use um gráfico de pizza personalizado para ver que tipo de conteúdo seus assinantes querem ver

Use um gráfico de pizza personalizado para ver que tipo de conteúdo seus assinantes querem ver Cálculo **Calcular dados numéricos, como a receita por assinante

Bloco de texto: Adicionar imagens, rich text e até mesmo usarcomandos /Slash para adicionar mais detalhes ao seu Dashboard

3. Relatórios

Os relatórios são uma ótima maneira de ver se seu e-mail equipe de marketing está trabalhando duro ou está apenas sentada.

Ao adicionar Widgets de tabela no seu painel de KPIs de marketing por e-mail, você verá dados como:

Completed Report: Veja o número de tarefas concluídas por cada membro da equipe

Veja o número de tarefas concluídas por cada membro da equipe Worked On: Veja quantas tarefas cada membro da equipe trabalhou em um dia, semana ou mês específico

Veja quantas tarefas cada membro da equipe trabalhou em um dia, semana ou mês específico Pontos do espaço de trabalho: Gamificação seu processo de marketing por e-mail

Gamificação seu processo de marketing por e-mail Quem está por trás: Veja quais membros da equipe têm notificações não limpas e tarefas atrasadas

Quer mais informações sobre relatórios de KPI? Dê uma olhada em nosso_ guia definitivo sobre relatórios de KPI.

4. E-mail ClickApp

Se você acha que o e-mail está morto, nós temos a melhor maneira de revivê-lo para você.

A E-mail ClickApp permite enviar e receber e-mails diretamente em suas tarefas do ClickUp! Dessa forma, você pode acompanhar seus KPIs e gerenciar seus e-mails relacionados ao projeto, tudo em um só lugar.

Veja como:

Envie e receba mensagens de e-mail diretamente das tarefas do ClickUp

Adicione anexos, formulários, respostas padronizadas e muito mais

Organize suas conversas por e-mail como comentários ou comentários encadeados

Configurar automações de e-mail com base em eventos no ClickUp

Por exemplo, você pode atribuir e-mails a membros da equipe, colaborar em envios e respostas e acionar automações com base em campos personalizados, eventos de clientes e até mesmo rastreamento de bugs. As possibilidades são quase ilimitadas!

A integração de seus e-mails com o ClickUp ajuda você a:

Economizar tempo (não precisa mais ficar alternando entre guias)

Manter as comunicações organizadas

Manter a visibilidade das conversas por e-mail

Atualmente, o ClickUp é compatível com Outlook, IMAP, Office 365 e Gmail. Todos os e-mails que você enviar do ClickUp parecerão como se tivessem sido enviados diretamente de seu e-mail - sem endereços de encaminhamento estranhos!

Aqui estão algumas outras maneiras de usar o Email ClickApp:

Criar novas tarefas enviando ou encaminhando um e-mail para o ClickUp

Adicionar comentários enviando e-mails para tarefas do ClickUp

Adicionar detalhes da tarefa aos e-mails

Responder a e-mails de notificação

Você também pode vincular seus Conta do Google para o ClickUp.

A Integração com o Gmail permite que você:

Criar tarefas a partir de e-mails

Anexar respostas de e-mail às tarefas

Sincronizar perfeitamente as ações em ambas as plataformas

Bônus *Alternativas de e-mail*

Perguntas frequentes sobre KPIs de marketing por e-mail

Aqui estão as respostas para algumas perguntas sobre KPIs de marketing por e-mail:

1. Quais são as etapas do marketing por e-mail?

Aqui estão seis etapas para ajudá-lo a iniciar sua campanha de marketing por e-mail:

Etapa 1: Definir metas mensuráveis que tenham uma linha do tempo

Definir metas mensuráveis que tenham uma linha do tempo Etapa 2: Escolha um e-mail modelo ou crie o seu próprio

Escolha um e-mail modelo ou crie o seu próprio Etapa 3: Pesquisa e criar conteúdo que seus assinantes queiram ver

Pesquisa e criar conteúdo que seus assinantes queiram ver **Etapa 4: Cumpra as normas do seu provedor de serviços de Internet para evitar que o e-mail caia na pasta de spam

Etapa 5 : Revise, escreva e envie sua campanha de e-mail

: Revise, escreva e envie sua campanha de e-mail **Etapa 6: Meça seu desempenho e seus resultados

2. Quais são os 4 tipos de e-mails de marketing?

Aqui estão os quatro tipos de e-mails de marketing que você pode enviar:

Emails informativos: Concentram-se em um produto específico ou em um evento futuro. Esse e-mail deve ter um CTA em negrito

Concentram-se em um produto específico ou em um evento futuro. Esse e-mail deve ter um Boletim informativo digital: Um e-mail semanal ou mensal que se concentra em seu produto ou serviço

Um e-mail semanal ou mensal que se concentra em seu produto ou serviço Atualização de produto: E-mails com atualizações sobre novos produtos ou alterações em um produto existente

E-mails com atualizações sobre novos produtos ou alterações em um produto existente **E-mails transacionais : Confirmações de pedidos, e-mails de boas-vindas e e-mails de agradecimento

O envio de uma variedade de e-mails de marketing mostrará aos seus assinantes que você tem muitas coisas diferentes a oferecer!

Signing Off 💻

Os KPIs para marketing por e-mail ajudam as equipes a saber se estão progredindo em direção às suas metas de marketing por e-mail.

Mas definir KPIs é apenas o primeiro passo.

Para subir a escada do sucesso, você precisa rastrear seus KPIs com ferramentas de gerenciamento de marketing !

_E que ferramenta melhor para usar do que o ClickUp?

Além de fornecer a você Documentos para colaboração na campanha de criação de Modelos de marketing o ClickUp tem tudo o que você precisa para arrasar com seu metas de marketing digital . Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja sua lista de assinantes crescer a níveis que você nunca imaginou!