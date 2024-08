Como gerenciar seus projetos de marketing de conteúdo com o ClickUp

Aqui na ClickUp, nós comemos nossa própria ração para cães.

Ou, como alguém me disse recentemente, bebemos nosso próprio champanhe (Amém!).

Sempre que possível, usamos o ClickUp para nossos projetos de marketing e tarefas. E, se estivermos usando outros ferramentas de marketing de conteúdo que estejam intimamente relacionadas, podemos até criá-las nós mesmos.

Como gerente de marketing de conteúdo do ClickUp, eu definitivamente uso o ClickUp para gerenciar sites calendários editoriais, ideias de blogs, páginas de destino, scripts de vídeo e muito mais.

Explorar e usar nossa própria ferramenta não apenas nos dá ideias de como melhorar o produto, mas também me dá ideias sobre o que escrever 🙂

Neste post, vou mostrar exatamente como usamos o ClickUp para gerenciar nosso cronograma de publicações e o desenvolvimento de páginas de destino com recursos do ClickUp que você não encontrará em nenhum outro lugar.

Se você deseja otimizar seu estratégia de marketing de conteúdo com uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos, continue lendo.

Etapa 1: Organize seu calendário editorial

Recursos do ClickUp usados: Tarefas no Calendário do projeto ,

Campos personalizados , Modelos de tarefasModelos de tarefas são um recurso que economiza tempo e nos prepara para o sucesso antes do início de qualquer trabalho. (Isso também me livra da possibilidade de esquecer detalhes importantes!) Para criar uma tarefa, aplico um dos modelos personalizados que criei em meu espaço de trabalho.

Os modelos de tarefas incluem informações consistentes, como:

Convenção de nomenclatura : Identifico cada publicação com "Blog Post" para manter a ordem consistente e a intenção clara em outras tarefas e projetos. Começo com "Blog Post" e, em seguida, coloco o tópico da postagem, como "Blog Post: Fatores de sucesso do projeto. " O tópico da postagem também é o nome da tarefa.

: Identifico cada publicação com "Blog Post" para manter a ordem consistente e a intenção clara em outras tarefas e projetos. Começo com "Blog Post" e, em seguida, coloco o tópico da postagem, como "Blog Post: Fatores de sucesso do projeto. " O tópico da postagem também é o nome da tarefa. Link do rascunho : Usamos o Google Docs e incluímos um link para o rascunho que pode ser acessado por toda a nossa equipe, mas um campo para o rascunho está incluído no modelo de tarefa

: Usamos o Google Docs e incluímos um link para o rascunho que pode ser acessado por toda a nossa equipe, mas um campo para o rascunho está incluído no modelo de tarefa Informações do post: Também incluímos prompts para a pesquisa de tópicos, como as palavras-chave que estamos tentando segmentar, a dificuldade da palavra-chave e muito mais.

Também incluímos prompts para a pesquisa de tópicos, como as palavras-chave que estamos tentando segmentar, a dificuldade da palavra-chave e muito mais. Resumo criativo/outline : Também na descrição da tarefa, incluirei essencialmente oresumo criativo aqui também (embora eu não crie um com frequência se eu mesmo estiver escrevendo a postagem!) Isso incluiria informações sobre o ponto de vista do tópico, quaisquer menções obrigatórias e, possivelmente, um esboço de como a postagem deve ser feita.

Aqui está a aparência de uma tarefa de postagem de blog:

Etapa 2: criar um status para cada estágio da produção

Recurso do ClickUp: Status personalizados Depois que a tarefa for estabelecida, definirei uma data de vencimento para ela. Essa é a data em que espero que o rascunho inicial seja concluído. Em geral, nosso objetivo é publicar duas postagens por semana, mas como somos um

biblioteca e não uma publicação não sou muito exigente quanto à data de publicação de uma postagem.

Se eu tiver um prazo rígido para uma postagem, definirei subtarefas mais formais em vez de usar nosso processo de lista de verificação (falarei mais sobre isso em um minuto).

Para cada etapa do processo, monitoramos seu progresso configurando status personalizados.

**Estes são os status personalizados que usamos no ClickUp

Open: Uso isso para ideias que estamos pesquisando. Se eu encontrar algumas ótimas ideias, eu as coloco em uma tarefa com as informações relevantes de palavras-chave e foco, mesmo que não as atribua imediatamente. Também posso marcar a tarefa com a área de conteúdo apropriada. Em andamento: Postagens de blog ativas que estão sendo escritas **Revisão: é hora de os outros darem uma olhada e se certificarem de que o conteúdo está no alvo **Edição: diferente de revisão! Esta é a seçãodetalhes sobre gramática e movimentação de parágrafos Design: As ilustrações estão sendo criadas e/ou a postagem está sendo formatada no WordPress. Muitas vezes, adiciono outro responsável ou removo responsáveis com base no status Pronto: Todas as peças estão no lugar e o post está pronto para ser publicado. Normalmente, essa é a indicação de que ele precisa ser adicionado ao cronograma. Divulgação: Depois que a postagem é publicada, começamos a fazer a divulgação e a promoção.

Bônus:_ Gerenciamento de campanhas de marketing Passo 3: ter processos consistentes

Recursos do ClickUp: Listas de verificação Como podemos garantir que nosso conteúdo passe sempre pelo mesmo processo? Não basta ter status se você não souber o que fazer em cada estágio. Como gerente de conteúdo, essa fase é natural para mim, por isso tive que tomar medidas deliberadas para documentar cada etapa e repassá-la a outras pessoas da equipe quando necessário.

Pensar criticamente sobre seu processo e depois refiná-lo ao longo do tempo é importante para melhorar seus fluxos de trabalho de marketing e pode ajudá-lo a obter resultados 10x .

Em vez de tentar lembrar cada etapa do processo todas as vezes, usamos as listas de verificação do ClickUp para nos lembrar de cada etapa. As listas de verificação são um pouco diferentes das subtarefas.

Cada pessoa recebe um item específico que deve ser realizado. Por exemplo, temos uma lista de verificação de promoção que usamos para cada publicação.

Aqui está parte da lista de verificação:

Também usamos uma lista de verificação para cada parte do processo de revisão e outra como um lembrete sobre a melhor forma de formatar a postagem para SEO .

Etapa 4: Monitore seu tópicos

Filtros salvos A moda do marketing de conteúdo é criar conteúdo épico (sempre é épico!) sobre tópicos específicos para tentar obter uma classificação mais alta. Em seguida, o objetivo é reunir um desses posts enormes que se conectam às páginas de apoio (fizemos um sobre produtividade).

Estou trabalhando em alguns grandes grupos de tópicos sobre gerenciamento de projetos, bem como em vários outros tópicos. Experimentei algumas maneiras diferentes de acompanhar esses tópicos, desde planilhas até a criação de diferentes listas no ClickUp, passando pela criação de uma tarefa com várias subtarefas que acompanham os diferentes posts do blog.

Tive alguns problemas com isso:

Agendamento de todas as publicações do blog em um calendário

Lembrar de atualizar uma tarefa com novas subtarefas

Falta de detalhes suficientes em uma planilha

Bônus *Ferramentas de copywriting* Qual é a melhor solução?

Depois de ver como nossos próprios clientes usam o ClickUp e pensar nas possibilidades, chegamos a uma solução que funcionará melhor para nós: Tags.

As tags são um elemento muito familiar das postagens de blog, embora talvez não sejam mais muito usadas.

No ClickUp, você pode adicionar tags a qualquer tarefa e depois vincular os tópicos. Assim, você poderia marcar clientes ou uma determinada publicação. Nesse caso, eu as usei da mesma forma que faria em um cMS tradicional mas marcou as tarefas com meus possíveis grupos de tópicos.

A vantagem aqui é que algumas tarefas de posts de blog podem se encaixar em vários tópicos ou tópicos secundários.

**O uso de tags para rastrear tópicos de posts de blog é vantajoso pelos seguintes motivos

Posso usar várias tags para tarefas e escolher mais de um tópico

É mais fácil adicionar uma tag do que ficar mudando as tarefas de lugar ou reabrindo-as

E o melhor para o final: filtros salvos .

Os filtros salvos no ClickUp são definitivamente um divisor de águas. Veja como eles funcionam. Você realiza uma pesquisa em uma lista e, em seguida, salva a pesquisa como um filtro que pode ser usado várias vezes.

Seus filtros salvos aparecem na parte superior da lista. Com um clique, você obtém acesso automático a todas as suas publicações com essa tag.

Isso é ótimo para compartilhamento porque os filtros salvos incluem um link.

Ou... você pode simplesmente clicar na tag e ver todas as postagens marcadas com essa tag e seu estágio.

Para mim, é muito mais fácil acompanhar as publicações e os tópicos do blog dessa forma e com acesso rápido.

Com o uso de tags no ClickUp, posso ver facilmente a quantidade de conteúdo que temos para um determinado tópico.

Você também pode marcar seu conteúdo por estágio do processo de compra, como Conscientização, Meio do funil e Fundo do funil. Se você marcar suas postagens com uma dessas tags, ela será transversal a todas as listas ou tarefas que você tiver, independentemente do assunto ou do status em que se encontra durante o processo de publicação.

Bônus:_ Como criar um banco de dados de conteúdo !

Etapa 5: datas de marco vs. datas de publicação

Recursos do ClickUp: Campos personalizados e

Subtarefas Configurar marco do projeto versus uma data de publicação final também é um desafio, especialmente quando se usa a maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing . A melhor maneira de fazer isso no ClickUp é com campos personalizados.

Como os campos personalizados funcionam no ClickUp?

Os campos personalizados permitem que você crie novos campos para coisas como datas, status de revisão e datas de publicação.

Uma das opções dos campos personalizados é um campo de data individual. Configurei um campo publicado que me mostra quando uma postagem será ou foi publicada. A equipe do ClickUp geralmente trabalha com semanas de antecedência no cronograma de publicação. Posso escrever, editar, revisar e formatar uma postagem e não publicá-la no site por várias semanas. O uso de campos personalizados em conjunto com a função de agendamento no WordPress me ajuda a planejar o calendário de conteúdo com semanas de antecedência.

Também tenho um campo personalizado para o URL final.

Isso me ajuda a manter as publicações do nosso blog em ordem sem precisar voltar sempre ao WordPress.

Outra maneira de fazer isso é com subtarefas. Você poderia criar uma tarefa de publicação de blog e incluir todas as suas subtarefas para revisão abaixo dela. Essa é uma maneira muito legítima de fazer isso no ClickUp e pode funcionar para a sua equipe.

Verifique estas_ Modelos de calendário de conteúdo/%href/ !

Conclusão: O ClickUp mantém seu calendário editorial organizado

2018 foi um grande ano para o conteúdo no ClickUp.

Além de publicar quase 100 posts somente em 2018, também construímos várias páginas de destino e criamos vídeos. Sentimos que estamos apenas começando, e definitivamente não seríamos tão produtivos sem o ClickUp nos ajudando a gerenciar nossos próprios projetos e trabalho.

Profissionais de marketing de conteúdo: como você organiza seu cronograma de publicação?