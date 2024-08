Como criar um calendário de gerenciamento de projetos (com ferramentas e modelos)

Um calendário de gerenciamento de projetos ajuda a planejar e organizar as tarefas do projeto em pouco tempo. É uma ferramenta que cria uma linha do tempo visual para o trabalho da sua equipe, mantendo todos na mesma página sobre prazos, responsabilidades e progresso.

Mas como criar um calendário que realmente atenda às necessidades da sua equipe?

Nesta publicação do blog, vamos orientá-lo nas etapas para criar um calendário de gerenciamento de projetos que não apenas organize suas tarefas, mas também aprimore a colaboração da equipe e produtividade. Quer você seja um gerente de projetos experiente ou esteja apenas começando, este guia fornecerá dicas práticas e insights para ajudá-lo a navegar com facilidade pelo processo de planejamento de projetos.

O que é um calendário de gerenciamento de projetos?

Um calendário de projeto ou um calendário de planejamento de projeto é uma ferramenta que o ajuda a organizar o cronograma de um projeto. Ele permite planejar marcos do projeto e garantir que você entregue as coisas no prazo.

Mas um calendário de gerenciamento de planejamento é apenas um dos quatro calendários envolvidos no gerenciamento de projetos.

Você também tem um:

Calendário base : modelo no qual todos os outros calendários são construídos. Ele define os horários de trabalho padrão do projeto, incluindo cada dia útil e dia não útil

modelo no qual todos os outros calendários são construídos. Ele define os horários de trabalho padrão do projeto, incluindo cada dia útil e dia não útil **Calendário de recursos **destaca como os recursos específicos (humanos ou não humanos) serão utilizados durante a duração do projeto

**destaca como os recursos específicos (humanos ou não humanos) serão utilizados durante a duração do projeto calendário de tarefas : para tarefas específicas ou pontuais que não se enquadram no calendário de recursosescopo de um projeto regular ## Tipos de gerenciamento de projetos

Ao adaptar sua estratégia de gerenciamento de projetos, é fundamental explorar os diferentes tipos de calendários de projetos e selecionar o que melhor se adapta às necessidades e circunstâncias da sua equipe. Aqui está uma visão geral de alguns dos principais tipos que você pode considerar:

Calendário base: Esse é o calendário principal sobre o qual todos os outros calendários são construídos e modificados com base nos requisitos do projeto. O calendário base descreve seus horários de trabalho padrão, inclusive quais dias são regularmente definidos como dias úteis e dias não úteis.

Calendário de recursos: No gerenciamento de projetos, a alocação eficaz de recursos é vital. O calendário de recursos é adaptado a esse aspecto e foi projetado para rastrear a disponibilidade de recursos específicos (sejam eles indivíduos, equipes ou recursos físicos) durante todo o projeto.

Calendário de tarefas: Como o nome sugere, o calendário de tarefas se concentra principalmente nas tarefas do projeto. Ele orienta o agendamento das atividades do projeto que estão fora dos dias e horas normais de trabalho definidos no calendário básico, oferecendo uma visão geral detalhada dos prazos e do progresso das tarefas.

Calendário de gerenciamento de projetos: Um calendário de gerenciamento de projetos é a sua ferramenta integrada e abrangente. Ele combina os elementos dos calendários base, de recursos e de tarefas e oferece uma visão abrangente da linha do tempo do projeto, incluindo o início da tarefa, o progresso, os prazos e a utilização de recursos.

Calendário de projeto ágil: Se a sua equipe utiliza uma abordagem ágil, um calendário de projeto ágil é ideal. Esse tipo de calendário permite ajustes e alterações frequentes, acompanhando as mudanças de prioridades e os rápidos sprints de trabalho.

Calendário de projeto híbrido: Um calendário híbrido é para equipes que usam uma combinação de metodologias de gerenciamento de projetos. Ele oferece uma abordagem mais flexível e adaptável ao agendamento e ao gerenciamento de tarefas.

Eles não são mutuamente exclusivos; muitas vezes, vários tipos são usados juntos em um único projeto. Ao identificar o tipo certo de calendário de gerenciamento de projetos para o seu projeto, você pode ajudar a garantir um caminho tranquilo para o seu projeto metas do projeto .

Benefícios de um calendário de gerenciamento de projetos

Em geral, os calendários de gerenciamento de projetos são usados para três finalidades principais:

Melhor programação de tarefas

Um calendário de projeto permite alinhar as tarefas do projeto, uma após a outra, em uma cadeia de eventos.

Dessa forma, você sempre sabe o que fazer em seguida.

Um calendário de projeto bloqueado e carregado significa que seu projeto pode ser executado praticamente no piloto automático,

enquanto você relaxa com uma xícara de café!

Gerenciamento de recursos aprimorado

Um calendário de planejamento de projeto para gerenciamento de tarefas mostrará o que a sua equipe de projeto tem programado para os próximos dias, semanas ou meses.

Essas informações são cruciais para um proposta de projeto e planejar porque uma determinada equipe, executivo-chave ou qualquer outro recurso pode estar disponível apenas em determinados momentos.

Agora é possível ver rapidamente em que cada pessoa está trabalhando e, em seguida criar o cronograma de seu projeto de projetos complexos com base em sua disponibilidade.

Dessa forma, você atribui tarefas aos membros da equipe do projeto somente quando eles estiverem prontos para assumi-las.

Isso é o que chamamos de "humano vencedor de prêmios gerenciamento de recursos !

Gerenciamento de tempo

Um calendário para gerenciamento de projetos registra os marcos do seu projeto em cada estágio e informa quando eles devem ser alcançados.

Além disso, quando você prevê obstáculos e desafios em seu caminho, você pode se preparar para contorná-los, ajudando-o a estimar o prazo de entrega final com mais precisão.

Não se pode ignorar o poder de salvar vidas (ou deveríamos dizer salvar projetos?) de um calendário de planejamento de projetos.

Portanto, vamos ver quais ferramentas você pode usar para aproveitar ao máximo seu tempo no projeto.

Como criar um calendário de gerenciamento de projetos

A configuração de um calendário de gerenciamento de projetos eficaz engloba várias etapas importantes. Vamos dar uma olhada nesse processo:

1. Identificar as necessidades de seu projeto: Antes de criar um calendário, é fundamental identificar todas as tarefas necessárias para concluir seu projeto. Defina o que precisa ser feito e quem será responsável pelas diferentes tarefas.

2. Defina os marcos e os prazos do projeto: Divida seu projeto em marcos importantes e estabeleça prazos claros para cada um deles. Isso proporcionará uma cronograma para seu projeto .

3. Escolha sua plataforma de calendário: Decida qual ferramenta de gerenciamento de projetos usar para criar seu calendário. O ClickUp, por exemplo, é uma opção confiável com seu poderoso recurso de calendário e outros recursos de gerenciamento de projetos.

4. Configure seu calendário básico: Usando a plataforma escolhida, estabeleça seu calendário básico definindo dias e horários de trabalho padrão para seu projeto.

5. Crie um calendário de tarefas: Crie um calendário de tarefas detalhado que descreva a sequência e o cronograma de todas as tarefas necessárias para o projeto.

6. Configurar a calendário de recursos **Ao mesmo tempo, configure um calendário de recursos para monitorar a disponibilidade e a alocação de seus recursos. Isso ajudará a evitar o excesso de agendamento ou a subutilização dos recursos disponíveis.

7. Combine todos os calendários: Integre os calendários de base, de tarefas e de recursos para formar seu calendário principal de gerenciamento de projetos. Isso oferecerá uma visão completa do cronograma de seu projeto e alocação de recursos .

8. Monitorar e atualizar o calendário: O monitoramento e a atualização contínuos do calendário de gerenciamento de projetos são fundamentais para acompanhar o progresso e ajustar o cronograma conforme necessário.

Criar um calendário de gerenciamento de projetos bem estruturado é uma etapa essencial para o sucesso do gerenciamento de projetos. Ele simplifica o agendamento, a responsabilidade e o acompanhamento das tarefas, facilitando para a sua equipe atingir os objetivos. Lembre-se de que as etapas podem variar dependendo das necessidades específicas do seu projeto ou da ferramenta de gerenciamento de projetos escolhida.

Melhores práticas do calendário de gerenciamento de projetos

Para aproveitar ao máximo seu calendário de gerenciamento de projetos, considere as práticas recomendadas a seguir:

1. Defina claramente as tarefas: Certifique-se de que todas as tarefas estejam clara e completamente definidas para eliminar qualquer ambiguidade. Tarefas vagas podem gerar confusão e, por fim, prejudicar o progresso.

2. Defina prazos realistas: Atribua prazos realistas para cada tarefa. Cronogramas irrealistas podem levar ao estresse, à diminuição da qualidade do trabalho e à perda de marcos.

3. Código de cores das tarefas: Use o código de cores para identificar rapidamente as categorias de tarefas, as prioridades ou as equipes responsáveis. Essa prática aprimora o apelo visual de seu calendário e ajuda a facilitar a navegação.

4. Aproveite as ferramentas integradas: Use ferramentas integradas como o ClickUp para simplificar o gerenciamento do calendário. Isso não apenas economiza seu tempo ao extrair dados de outras partes do projeto, mas também mantém tudo organizacionalmente coeso e acessível em um local centralizado.

5. Atualize regularmente o calendário: O calendário de gerenciamento de projetos deve ser um documento ativo, atualizado com frequência à medida que as tarefas progridem ou que novas tarefas são identificadas.

6. Envolva sua equipe: Envolva sua equipe na criação e manutenção do calendário para que todos entendam o cronograma, suas responsabilidades e qualquer impacto potencial sobre o prazo do projeto .

7. Evite o overbooking: Tenha cuidado para não sobrecarregar nenhum membro da equipe. Certifique-se de que a alocação de tarefas leve em conta os compromissos, a capacidade e a largura de banda existentes.

8. Revise regularmente: Revise regularmente o calendário de gerenciamento de projetos com a sua equipe para garantir que todos saibam o que precisa ser realizado e até quando. Essa também é uma ótima maneira de abordar quaisquer problemas em potencial com antecedência.

Ao seguir essas práticas recomendadas, você pode maximizar a eficácia do seu calendário de gerenciamento de projetos e manter o projeto em dia.

Ferramentas de calendário de gerenciamento de projetos

Aqui estão algumas plataformas de calendário de gerenciamento de projetos comumente usadas:

1. ClickUp

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendário para manter as equipes em sincronia

O ClickUp não é apenas uma plataforma de produtividade comum; é uma solução abrangente com mais de 15 visualizações personalizáveis, incluindo Visualização de calendário do ClickUp ! Esse recurso permite que as equipes observem todas as suas reuniões, atividades e tarefas - diárias, semanais ou mensais - em um só lugar, facilitando o planejamento detalhado e a visão panorâmica.

Mas isso é apenas o começo! Com a capacidade de personalizar as visualizações individuais e de equipe do Calendar, você pode:

Ativar o Me Mode (Modo Eu) para ver e tratar prontamente de todos os comentários, contribuições de listas de verificação e subtarefas atribuídas a você

Usar filtros para localizar instantaneamente as tarefas que se encaixam em seus critérios específicos

Ajustar as configurações do cartão de tarefa para incluir detalhes como responsáveis,nível de prioridade, tempo registrado e muito mais

Esse nível de organização é um divisor de águas. Levando o planejamento e a distribuição de tarefas a um nível totalmente novo, ele minimiza drasticamente a desordem e aumenta a produtividade da equipe.

**Os melhores recursos do ClickUp incluem

Mais de 1.000 integrações com várias ferramentas de trabalho, como Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office e muitas outras, para otimizar sua carga de trabalho

Agendamento preciso de prazos e marcos por meio de datas de início, datas de vencimento e horários exatos detalhados

Código de cores para tarefas para categorizar sua agenda por projeto, prioridade e outras variáveis

Filtros que permitem visualizar tarefas, subtarefas, prioridades e tempo gasto em cada tarefa de acordo com suas preferências

Atribuição de várias pessoas em tarefas para máxima transparência e acompanhamento do progresso

Uma ampla gama deferramentas de colaboração visual disponíveis em todos os níveis de preços

Status de tarefas personalizados para atualizações de progresso rápidas e eficientes

Modelos de calendário prontos para uso, perfeitos para gerenciar conteúdo, agendar eventos e muito mais

Amplie a colaboração da sua equipe e simplifique a programação utilizando Modelo de calendário semanal do ClickUp . Com os calendários compartilhados do ClickUp, nunca foi tão fácil coordenar e alinhar os horários dos membros da equipe e dos clientes.

Libere a produtividade dominando sua semana com o modelo de calendário semanal do ClickUp

2. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Muitas equipes usam o Excel como ferramenta de gerenciamento de projetos, portanto, faz "sentido" usar o Excel como calendário padrão, certo?

Claro, você pode criar calendários no Excel planilhas, mas isso não significa que você deva fazer isso.

O Excel pode funcionar para uma linha do tempo de longo prazo ou para um projeto simples.

Mas para realmente concluir tarefas e fazer o trabalho diário? Isso não está acontecendo.

Para começar, você precisará criar seu calendário em uma planilha do Excel manualmente (como criação de um calendário no Planilhas Google ou Documento do Google ).

E, mesmo assim, as funções de classificação de células do Excel não são intuitivas para todos os tipos de projetos.

Isso envolve fitas, módulos e código.

Sim, codificação de fato!

Além disso, as versões móveis incrivelmente limitadas do Excel ou de uma planilha do Google significam que eles nunca poderão ser realmente chamados de aplicativo de calendário de projetos.

por que sobrecarregar os membros da sua equipe com o Excel?

_Que engenheiro de software quer atualizar o Excel? Que designer quer atualizar o Excel?

A dura verdade sobre o Excel é que os gerentes de projeto preferem o Excel porque ele é familiar. Isso é transmitido aos seus funcionários, que sentem que também precisam trabalhar no Excel.

Relacionado: Dê uma olhada no 6 Melhores alternativas ao Excel & Como criar um calendário no Microsoft Word ! 😊

3. Calendário do Google

Exemplo de visualização de três dias do Google Agenda

Se você já usa o Calendário do Google para gerenciar suas reuniões e compromissos com sua equipe de trabalho, talvez você se sinta tentado a transformá-lo em um calendário de equipe para seus projetos.

Não é de se admirar que ele seja um dos aplicativos do Google mais usados!

Mas o Google Agenda funciona melhor para lembretes automáticos de projetos futuros, e não como o principal meio de gerenciamento de tarefas.

_Então, o que está faltando?

Dependências, por exemplo. O Google Agenda não tem uma boa maneira de vincular tarefas de projeto e projetos. Ele só pode mostrar o que está vencido. Além disso, você não pode se aprofundar em nenhuma tarefa específica.

Também é um desafio acompanhar os detalhes do projeto, os anexos e as listas de tarefas no Google Agenda.

Você não pode nem mesmo adicionar um novo calendário para cada novo projeto.

Imagine ficar preso a uma visualização de calendário padrão!

Que horror.

É por isso que Gerenciamento de projetos do Google não é realmente uma opção para colaboradores sérios.

Mas, se o Google Calendars funcionar melhor para sua equipe, integre-o ao ClickUp! A integração do ClickUp com o Google Calendar permite que você converta rapidamente eventos em tarefas e visualize as tarefas diretamente no Google Calendar, para que todos possam se manter atualizados sobre o trabalho.

Você também pode vincular tarefas e eventos para otimizar seu fluxo de trabalho. Com a integração ativada, todas as alterações feitas no ClickUp serão espelhadas no Google Calendar, garantindo que todas as tarefas de sua equipe sejam mantidas em dia

Exibição de eventos sincronizados do Google Calendar na visualização Calendar do ClickUp Sincronizar seu Google Agenda com o ClickUp

4. Projeto Microsoft

via Projeto MicrosoftProjeto Microsoft foi um pioneiro no campo de gerenciamento de projetos, inspirando uma nova geração de software de gerenciamento de projetos.

Portanto, ele faz parte da história do gerenciamento de projetos.

Entretanto, nada disso compensa suas opções de calendário complicadas e primitivas.

Para começar, o MS Project exige treinamento intensivo. Somente executivos de alto nível com experiência suficiente na área podem usá-lo.

Em segundo lugar, você pode adquirir a versão para desktop ou a versão baseada em nuvem, mas não as duas ao mesmo tempo. E, mesmo assim, é bastante caro para profissionais autônomos ou pequenas empresas.

confira nossa lista dos melhores_ alternativas ao Microsoft Project .

Então, se o Excel é "muito nerd", o Google Agenda é "muito básico" e o MS Project é "muito complicado" (e caro), o que você usa?

O melhor calendário de gerenciamento de projetos está bem na sua frente.

Crie o calendário de gerenciamento de projetos da sua equipe com o ClickUp

Não há melhor maneira de otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe do que com um calendário de projeto bem elaborado. Com ferramentas de calendário de gerenciamento de projetos como o ClickUp, você pode criar facilmente um calendário de planejamento de projetos que aumenta a produtividade e promove a colaboração da equipe.

Mas lembre-se de que, por mais eficiente que seja seu sistema, o que realmente muda o jogo é a execução. Siga as orientações de seu calendário, realize o trabalho e mantenha canais de comunicação abertos. E para obter um impulso extra de produtividade, faça do ClickUp seu aliado!

Jogue fora seus calendários de desktop autônomos e abrace o futuro do gerenciamento de projetos com o ClickUp hoje mesmo . É hora de elevar o desempenho da sua equipe a um novo patamar!