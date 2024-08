10 melhores alternativas e concorrentes para o Google Agenda 2024

Levante a mão quem gosta do Google Agenda. 🙋🏼‍♀️

Nós também! Ele é gratuito para uso pessoal com qualquer Conta do Google a conta do Google é conveniente, intuitiva e parece se atualizar sozinha. Não há nada mais simples do que isso!

Perfeito para pessoas em um bloqueio de tempo ou inundado de reuniões, o Google Agenda tem o objetivo de aliviar a ansiedade que acompanha o gerenciamento de seus dias mais ocupados. Ele é rápido de aprender e fácil de usar, com recursos práticos para personalizar, automatizar e sincronizar seus compromissos calendário de gerenciamento de projetos em todos os dispositivos. Mas ele não é o único aplicativo de calendário para ter esse nível de funcionalidade... 👀

De fato, há uma tonelada de softwares no mercado que podem competir e até mesmo superar a utilidade do Google Agenda. E considerando a facilidade com que é possível compartilhar acidentalmente eventos pessoais no Google Agenda da empresa, conhecer suas opções não é uma má ideia!

E você veio ao lugar certo. 🙂

Acompanhe-nos enquanto nos aprofundamos nos recursos essenciais para sua próxima alternativa ao Google Agenda e encontramos 10 dos melhores concorrentes no mercado atual! Incluindo análises detalhadas, prós e contras, informações sobre preços, classificações e muito mais. 🏆

O que você deve procurar nas alternativas ao Google Agenda?

O Google Agenda faz parte do conjunto de produtos do Google Workspace que é gratuito para qualquer pessoa com uma conta do Gmail para uso estritamente pessoal. O Google Agenda é sincronizado com sua conta do Gmail, portanto, os eventos mencionados em sua caixa de entrada serão automaticamente adicionados à sua agenda, o que, por si só, pode fazer com que sua agenda pareça muito ocupada, muito rapidamente. 😳

Não se trata apenas de encontrar um aplicativo que faça mais do que o Google Agenda, mas sim de encontrar um aplicativo que se alinhe às necessidades específicas da sua equipe. Além disso, é possível que, apesar de sua popularidade, a lista de recursos do Google Agenda não seja a melhor opção.

Embora o Google Agenda torne rápido e fácil adicionar eventos à sua semana, ele é menos intuitivo quando você começa a adicionar outros calendários e a criação de tarefas à mistura. Isso leva algumas equipes a criar novos calendários no Google Sheets ou até mesmo Google Docs para lidar com o gerenciamento de tarefas juntamente com suas agendas - é aí que as coisas começam a ficar muito complicadas.

...E, sem mais nem menos, você se vê procurando uma alternativa para o Google Agenda. ✨

As melhores alternativas para o Google Agenda reúnem suas reuniões, eventos e projetos no mesmo software - assim, em vez de verificar entre sua agenda diária e suas tarefas de trabalho, você pode visualizá-las todas ao mesmo tempo.

Outros recursos importantes a serem procurados em uma alternativa ao Google Agenda incluem:

Recursos de automação para agendar eventos ou tarefas recorrentes

para agendar eventos ou tarefas recorrentes Múltiplas visualizações para gerenciar suas reuniões, tarefas e lembretes de todos os ângulos

para gerenciar suas reuniões, tarefas e lembretes de todos os ângulos Lembretes e notificações para que você nunca perca nada

para que você nunca perca nada Rastreamento de tempo para manter o controle de sua produtividade durante a semana

para manter o controle de sua produtividade durante a semana Funcionalidade de arrastar e soltar para criar e editar sua agenda conforme necessário

para criar e editar sua agenda conforme necessário Integrações com aplicativos como Zoom e Slack para adicionar mais contexto, funcionalidade e valor ao seu calendário

com aplicativos como Zoom e Slack para adicionar mais contexto, funcionalidade e valor ao seu calendário Sincronização em vários dispositivos para manter seu calendário sempre à mão

Sincronize suas reuniões de outras ferramentas de trabalho com o ClickUp para gerenciar todo o seu dia na visualização Calendar

O Google Agenda compartilha muitos desses recursos, mas cada software dá sua própria interpretação a eles. É uma questão de tentativa, erro e avaliações para encontrar aquele que se alinha com seu estilo de trabalho. A desvantagem disso? Pode ser extremamente demorado. 🫠

Mas, felizmente, você não precisa fazer isso! Porque nós já temos. 🤓

As 10 melhores alternativas para o Google Agenda em 2024

Não é necessário reservar um tempo em sua agenda para testar as principais alternativas ao Google Agenda - nós já o fizemos!

Fizemos a curadoria desta lista das 10 melhores alternativas ao Google Agenda para qualquer equipe. Encontre comparações de recursos, prós e contras, preços, classificações e muito mais!

Edite facilmente as datas de vencimento e adicione novos eventos no ClickUp arrastando e soltando tarefas na visualização Calendar

O ClickUp é a única ferramenta de produtividade completa projetada para reunir sua agenda, tarefas e trabalho entre aplicativos em uma plataforma dinâmica. Equipes de qualquer tamanho, empresas e usuários individuais confiam no ClickUp por seu rico conjunto de recursos personalizáveis para gerenciar tudo, desde reuniões diárias até projetos complexos, tudo em uma única tela.

Há mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho no ClickUp, incluindo um Visualização do calendário para planejar cronogramas, classificar tarefas e agendar eventos simplesmente arrastando e soltando-os durante a semana. Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, inclusive o Google Calendar! Portanto, se você estiver em dúvida sobre a mudança, ainda assim não perderá a oportunidade de aumentar a produtividade com o ClickUp.

Comece a usar Modelo de planejador de calendário do ClickUp ! Download do modelo de calendário

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado ao se adaptarem a tantos recursos

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel do ClickUp ainda - mas a visualização Calendar está 🤓

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário, por mês

: uS$ 7 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Business Plus : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.510+ avaliações)

2. Calendário do Microsoft Outlook

via Calendário do Microsoft Outlook O Microsoft Outlook Calendar é um aplicativo para equipes gerenciarem suas atividades diárias, eventos e praticamente qualquer compromisso do calendário! O software é equipado com uma variedade de recursos, incluindo lembretes, compartilhamento de calendários, sobreposições para comparar vários calendários ao mesmo tempo, temas com cores personalizadas e muito mais.

A maior vantagem de usar o Outlook Calendar é sua integração com outros produtos da Microsoft, como o Microsoft Teams. O recurso Teams Meetings permite que os usuários agendem, participem e organizem reuniões e eventos on-line com o Microsoft Teams sem abrir uma janela separada.

Verificar o_ Integração do Microsoft Outlook com o ClickUp !

Melhores recursos do Microsoft Outlook Calendar

Desativação automática de links não seguros que contenham golpes de phishing, vírus ou malware

Importação do Google Agenda para o Outlook para evitar a reinserção de todos os seus compromissos

Pesquisa no Outlook para localizar mensagens, pessoas e documentos

Exibições de calendário lado a lado

Limitações do Microsoft Outlook Calendar

O excesso de funcionalidades pode atrapalhar as necessidades simples de agendamento

Com o recurso de exportação de calendário do Outlook, as alterações não serão refletidas automaticamente no Google Calendar

Preços do Microsoft Outlook Calendar

O Microsoft Outlook Calendar é gratuito com uma conta Microsoft

Microsoft Outlook Calendar classificações e comentários

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

3. Calendário Zoho

via Calendário Zoho Nossa próxima alternativa ao Google Agenda é o Zoho Calendar. Esse software de calendário inclui recursos como lembretes, listas de tarefas e uma lista de tarefas incorporada. O Zoho Calendar pode ser integrado a outros aplicativos Zoho e de calendário, bem como ao Google Calendar e ao Outlook.

Uma das principais vantagens do Zoho Calendar em relação ao Google Calendar é sua integração com outros aplicativos Zoho. Por exemplo, os usuários podem criar tarefas e compromissos no Zoho Calendar para visualizá-los no Zoho Mail ou criar um contato no Zoho CRM. Isso permite um fluxo de trabalho mais eficiente para as equipes que dependem de vários aplicativos Zoho para o seu trabalho!

Melhores recursos do Zoho Calendar

Calendários públicos ou calendários de grupo para colaborar com sua equipe em eventos de trabalho

O Smart Add extrai os detalhes necessários do evento das frases que você digita

Atualizações de status de RSVP e notificações de lembrete

Incorporação do Zoho Calendar em sites

Limitações do Zoho Calendar

Capacidade limitada de lidar com dependências complexas de programação

Flexibilidade limitada na adaptação às necessidades específicas do projeto

Preços do Zoho Calendar

O Zoho Calendar é gratuito para todos os usuários

Avaliações e resenhas do Zoho Calendar

Capítulo: 3,8/5 (mais de 5 avaliações)

3,8/5 (mais de 5 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4. Calendário da equipe

via Calendário da equipe O Teamup Calendar é um aplicativo baseado na Web calendário e software de agendamento . Ele permite que os usuários criem e gerenciem compromissos, eventos e reuniões e os compartilhem com outras pessoas.

Ao contrário do Google Calendar, o Teamup Calendar pode lidar com necessidades complexas de agendamento. Os usuários têm acesso a opções de agendamento mais avançadas, como agendamento de recursos . Por exemplo, o recurso Sub-calendar ajuda os usuários a criar diferentes camadas de calendários dentro de um único calendário mestre. Isso o torna uma solução adequada para organizações que precisam gerenciar equipes multifuncionais e recursos.

Melhores recursos do Teamup Calendar

Campos personalizados para categorias específicas de informações de trabalho

Status de tarefas com filtragem e priorização fáceis

Campos de múltipla escolha exibidos na visualização de tabela

Categorias de férias de funcionários

Limitações do Teamup Calendar

Funcionalidade limitada paragerenciamento de partes interessadas e comunicação

Interface de calendário desatualizada em comparação com o aplicativo Google Agenda

Preços do Teamup Calendar

Plano gratuito

Mais : uS$ 10/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA)

: uS$ 10/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA) Pro : uS$ 25/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA)

: uS$ 25/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA) Business : uS$ 60/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA)

: uS$ 60/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA) Enterprise: uS$ 105/mês por calendário, cobrado anualmente (sem IVA)

Teamup Calendar classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

4,7/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Verifique estes_ **Software de gerenciamento de partes interessadas !

5. TimeBlocks

via TimeBlocks Uma das principais vantagens do TimeBlocks em relação ao Google Calendar é sua abordagem de agendamento baseada em blocos. O bloqueio de tempo é uma técnica de produtividade que envolve a programação de blocos de tempo para concluir tarefas específicas. Esse método ajuda as pessoas a planejarem seu dia e a se certificarem de que estão se concentrando em suas prioridades e metas, em vez de perderem tempo com atividades menos importantes.

O TimeBlocks é melhor para freelancers ou prestadores de serviços. As equipes podem achar o aplicativo limitado para gerenciamento de projetos e controle de tempo. Se o controle de tempo for um recurso de calendário inegociável para você, experimente o ClickUp!

Melhores recursos do TimeBlocks

Sincronização de calendário com um único login usando Google, Apple, Outlook e outros

Página Quick Type para escrever sua agenda sem configurações complexas

Visualização do calendário mensal para acesso rápido

Interface de arrastar e soltar

Limitações do TimeBlocks

Capacidade limitada de lidar com restrições e conflitos de recursos

Falta de um recurso nativo de controle de tempo

Preços da TimeBlocks

O TimeBlocks é um aplicativo gratuito

Avaliações e resenhas do TimeBlocks

Capítulo: N/A

N/A G2: N/A

6. Basecamp

via Basecamp Como ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação de equipes, Basecamp oferece recursos como listas de tarefas, armazenamento de arquivos e mensagens. Uma grande vantagem do Basecamp em relação ao Google Agenda é sua ênfase na colaboração e na comunicação. Os membros da equipe podem trabalhar juntos com mais facilidade e compartilhar informações com o Basecamp usando recursos como mensagens, listas de tarefas e armazenamento de arquivos.

Os gerentes de projeto podem criar e programar eventos usando o recurso de aplicativo de calendário Schedule. Essa ferramenta facilita o planejamento de reuniões de check-in entre as equipes antes da data de vencimento do projeto.

Melhores recursos do Basecamp

O cronograma do projeto exibe prazos, tarefas, marcos e eventos relevantes

Painel de projetos, atribuições e cronograma em uma única página

Mensagens diretas individuais ou em grupo dentro do aplicativo

Check-in com uma pesquisa automática para a equipe

Limitações do Basecamp

Funcionalidade limitada de controle de progresso

Sem prioridades de tarefas

Preços do Basecamp

Usuários ilimitados : uS$ 299/mês, cobrado anualmente

: uS$ 299/mês, cobrado anualmente Para freelancers, startups ou equipes menores: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

7. Asana

via AsanaAsana é um software de gerenciamento de projetos e colaboração de equipes baseado na Web. Ele permite que os usuários organizem, acompanhem e gerenciem tarefas e projetos, além de se comunicarem com os membros da equipe. Um dos principais benefícios do recurso de calendário da Asana é a capacidade de ver facilmente todos os seus eventos e gerenciar os prazos das tarefas.

Por exemplo, você pode usar o filtro do calendário para ordenar qualquer projeto por campos personalizados para encontrar prioridades, tipos de conteúdo ou status de aprovação. A filtragem do calendário facilita a visualização do que deve ser feito e quando, se um projeto está adiantado ou atrasado e se há algum gargalo ou atraso.

Melhores recursos da Asana

A visualização semanal na seção Minhas atividades monitora as datas de vencimento e as próximas atividades

Categorização de cores nos calendários de projetos que funciona como um valor de campo personalizado

Várias visualizações de calendário para projetos pessoais ou projetos de equipe

Gerenciamento de tarefas

Limitações da Asana

Suporte limitado para o gerenciamento da qualidade do cronograma

Não há opção de múltiplos responsáveis

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Business : uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Asana !

8. Calendário da Apple

via Apple O Apple Calendar é totalmente integrado ao restante do ecossistema da Apple, o que o torna uma boa opção para usuários que já utilizam outros produtos e serviços da Apple.

Esse aplicativo de calendário é pré-instalado nos dispositivos Apple, portanto, a disponibilidade para o usuário é limitada. Mas uma das principais vantagens do Apple Calendar é a opção de configurar várias contas de outros serviços de calendário, como Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo e outros. Assim, você pode visualizar suas agendas pessoais e de trabalho em um só lugar!

Melhores recursos do Apple Calendar

Os usuários podem ver todos os calendários ou calendários específicos em uma única janela

Os usuários podem adicionar o endereço de localização de um evento para receber notificações de tempo para sair com base no tempo que levará para chegar ao destino

Limitações do Apple Calendar

Não é adequado para gerenciamento de projetos ou controle de tempo em comparação com outros aplicativos de calendário e alternativas ao Google Calendar

Os eventos no calendário exibem código HTML, o que dificulta a leitura

Preços do Apple Calendar

O Apple Calendar é gratuito com um ID de usuário da Apple

Avaliações e resenhas do Apple Calendar

Capítulo: N/A

N/A G2: 4/5 (mais de 160 avaliações)

Bônus: organize-se com_ **Ferramentas de organização para TDAH & **Aplicativos de TDAH !

9. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para que os usuários gerenciem tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Ela inclui um recurso de calendário que permite aos usuários agendar e visualizar tarefas e prazos em um calendário.

Um dos principais recursos benefícios do calendário de segunda-feira em relação ao Google Calendar é sua flexibilidade e personalização. Sem abrir abas adicionais do navegador, use o recurso Split view para abrir uma visualização de Calendário e uma visualização de Quadro lado a lado. Por exemplo, você pode comparar um evento na visualização do Calendário com o quadro de projeto correspondente na visualização do Quadro.

melhores recursos do #### Monday

Filtragem de exibição do Calendar para mostrar exatamente o que você deseja ver

Widget de calendário para ver quais tarefas pertencem a qual projeto

Fluxos de trabalho personalizáveis para acompanhar facilmente os projetos

Automação

Limitações de segunda-feira

Os recursos não são muito detalhados em comparação com outras alternativas do Google Agenda nesta lista

Os painéis são um recurso premium pago

Preços da Monday

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos Standard : $10/assento por mês a partir de 3 assentos

: $10/assento por mês a partir de 3 assentos Pro : $16/assento por mês a partir de 3 assentos

: $16/assento por mês a partir de 3 assentos Empresarial: Entre em contato com Monday para obter preços

Avaliações e resenhas da Monday

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.300 avaliações) G2: 4,7/5 (6.600+ avaliações)

10. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é um software de gerenciamento de projetos baseado na Web. Ele inclui uma variedade de recursos, como atribuições de tarefas, prazos, acompanhamento do progresso e um local centralizado para armazenar e compartilhar arquivos. Também inclui uma ferramenta integrada de controle de tempo e um calendário para ajudar as equipes a gerenciar seu tempo e prazos.

Um dos principais benefícios do recurso de calendário do Proofhub é sua capacidade de lidar com vários calendários. O recurso de calendário permite que os usuários criem vários calendários e os compartilhem com equipes multifuncionais. Além disso, o recurso de calendário do Proofhub oferece diferentes níveis de acesso ao calendário, para que os usuários controlem quem pode ver ou editar o calendário.

Melhores recursos do ProofHub

Lembretes automáticos para programar o trabalho nos calendários

Controle de alto nível sobre equipes e projetos

As tarefas podem ser atribuídas a vários usuários

Controle de tempo

Limitações do ProofHub

Não é adequado para lidar com fluxos de trabalho complexos

Não possui funcionalidade de orçamento

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45/mês, cobrado anualmente

: uS$ 45/mês, cobrado anualmente Ultimate Controle: uS$ 89/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do ProofHub

Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) G2: 4,5/5 (70 avaliações)

Próximo item da agenda, Registre-se no ClickUp

Às vezes, a conveniência do Google Agenda simplesmente não é suficiente, deixando sua agenda desorganizada, sobrecarregada e ineficiente. Essas situações tornam as alternativas ao Google Agenda necessárias e extremamente valiosas para manter seus projetos sob controle!

Qualquer uma dessas ferramentas o ajudará a realizar o trabalho, mas apenas uma foi projetada para elevar sua produtividade a um nível totalmente novo. E essa ferramenta é o ClickUp. 🙂

Visualize sua agenda com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Acesse a visualização Calendar, tarefas ilimitadas, toneladas de recursos, modelos e integrações sem nenhum custo com o plano Free Forever do ClickUp. E quando estiver pronto para compartilhar seus segredos de gerenciamento de tempo com o restante da equipe, faça upgrade para qualquer plano pago do ClickUp por apenas US$ 5! Registre-se no ClickUp hoje mesmo