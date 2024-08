15 melhores sistemas de CRM para startups em 2024 (avaliações e preços)

Gerenciar uma startup às vezes pode parecer um circo.

Você precisa fazer malabarismos com várias tarefas ao longo do dia, que incluem administrar suas finanças, manter a melhor equipe e, o mais importante, garantir uma base de clientes fiéis. 🤹

E se você realmente quiser fazer a bola rolar, terá que encontrar uma maneira de participar reuniões de clientes e abordar o feedback ao mesmo tempo em que estimula o relacionamento com os clientes!

Mas como gerenciar todos esses elementos e, ao mesmo tempo, expandir seus negócios?

Simples: usando o CRM certo ( gerenciamento de relacionamento com o cliente ) software.

Neste artigo, abordaremos o que é um software de CRM e destacaremos os quinze melhores CRM para startups que você pode usar hoje.

O que é software de CRM?

Um software de CRM ajuda as empresas iniciantes a armazenar todos os seus contatos em um só lugar, monitorar cada etapa do processo de vendas e criar relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Hoje em dia, você pode encontrar muitos softwares de CRM gratuitos disponíveis no mercado.

Mas o que exatamente é CRM?

CRM significa gerenciamento do relacionamento com o cliente .

O CRM ajuda uma startup a aprofundar seus relacionamentos com clientes, parceiros e fornecedores. Isso é especialmente importante porque, sem um bom relacionamentos com as partes interessadas é quase impossível para uma startup crescer. 🌱

De fato, essa é uma das ferramentas mais importantes para as startups porque as ajuda a realizar muitas coisas.

Aqui estão alguns dos recursos encontrados no software de CRM para startups:

Gerenciamento do pipeline de vendas

Painéis e relatórios

Integração de e-mail

Automação de marketing

Gerenciamento de leads

Esses recursos garantem que todos em sua startup tenham acesso aos dados mais recentes dos clientes. Dessa forma, sua equipe de vendas pode proporcionar a melhor experiência ao cliente. Um estudo estima que 65% dos consumidores convertem em clientes de longo prazo de uma marca com boa experiência do cliente.

Além disso, ter o software de CRM certo pode ajudar sua equipe a evitar problemas de falta de comunicação entre as equipes de vendas e marketing, acesso limitado aos dados e oportunidades perdidas. Estimativas de dados que o uso de um sistema de CRM pode aumentar em 39% a receita de vendas cruzadas e up-selling de uma empresa.

15 melhores sistemas de CRM de vendas para startups em 2024

Aqui estão as quinze melhores ferramentas de CRM para startups:

1. ClickUp

Mantenha suas ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM em uma única plataforma, o ClickUp

O ClickUp é um dos líderes mundiais em mais bem avaliadas do mundosoftware de gerenciamento de projetos e software de gerenciamento de inicialização usado por equipes de pequenas e grandes empresas.

Com o ClickUp, você pode usar tags para organizar suas contas, obter um visão geográfica de seus clientes com a visualização Map (Mapa) e atribua automaticamente tarefas para cada estágio de seu pipeline de vendas.

Além disso, com o Free Forever Plan do ClickUp, sua startup pode investir o dinheiro que gastaria em software em seus negócios!

Veja por que o ClickUp é o melhor CRM gratuito para startups:

Visualizações flexíveis de CRM: visualize suas contas, pedidos de clientes ou pipeline de vendas em uma lista, quadro, tabela e muito mais

Painéis de controle **Fique de olho no valor da vida útil do cliente, no tamanho médio das negociações, no desempenho da equipe de vendas e muito mais

Status personalizados : crie estágios personalizados que funcionem para seu processo de vendas exclusivo

: crie estágios personalizados que funcionem para seu processo de vendas exclusivo Campos personalizados : adicione detalhes personalizados ao seuFluxo de trabalho de CRM para rastrear pedidos, leads quentes, pontuação e muito mais

: adicione detalhes personalizados ao seuFluxo de trabalho de CRM para rastrear pedidos, leads quentes, pontuação e muito mais Email ClickApp: mantenha as conversas em um só lugar, enviando e recebendo e-mails diretamente das tarefas do ClickUp

mantenha as conversas em um só lugar, enviando e recebendo e-mails diretamente das tarefas do ClickUp Visualização de formulário: colete rapidamente os dados do cliente e crie automaticamente tarefas a partir das respostas

colete rapidamente os dados do cliente e crie automaticamente tarefas a partir das respostas Privacidade, convidados e permissões **Controle quem tem acesso ao seu espaço de trabalho

Revisão e anotações **Trabalhar com os clientes em projetos e contratos

Campos de fórmulas : calcula automaticamente o custo de um pedido de novo produto ou a pontuação de um novo lead

Reminders: define lembretes para que você nunca se esqueça de que tem uma reunião com um cliente

define lembretes para que você nunca se esqueça de que tem uma reunião com um cliente Modelos: usarModelos para CRMgerenciamento de contas, Atendimento ao cliente e muito mais

**Automação de fluxo de trabalho permita que o ClickUp aplique automaticamente um novo modelo, publique comentários, mova status e muito mais para que você possa se concentrar nas coisas importantes

permita que o ClickUp aplique automaticamente um novo modelo, publique comentários, mova status e muito mais para que você possa se concentrar nas coisas importantes Integração com o Zoom: inicie uma reunião do Zoom com os clientes diretamente em uma tarefa do ClickUp

Prós do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos avançados da plataforma podem exigir uma breve curva de aprendizado para serem dominados

Personalização extensa que pode ser esmagadora no início

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Avaliações do ClickUp

"Nós o usamos como CRM - adicionando rapidamente novos leads por meio de um formulário simples que criamos. Também o usamos para contabilidade, para gerenciar todo o faturamento de clientes e fornecedores. Tudo funciona sem problemas e é gerenciado em um só lugar." - G2Crowd "Muito fácil de aprender, com muita ajuda disponível no software. Também é fácil encontrar tutoriais on-line. Muito bom cRM personalizável e amigável para iniciantes em vários setores." - Capterra Verified Review Bônus:_ Ferramentas de IA para startups !

2. HubSpot CRM

HubSpot o CRM é um CRM gratuito para empresas iniciantes. Ele também tem muitas ferramentas de vendas úteis para startups que ajudam as equipes a gerenciar seu pipeline com mais eficiência.

Mas será que essa é uma ferramenta (Hub) pontual para sua startup _?

Vamos descobrir:

Principais recursos

Obtenha informações detalhadas sobre todo o seu pipeline de vendas com painéis visuais epontuação de leads.

Conecte-se com os clientes com a ferramenta de agendamento, bate-papo ao vivo ou e-mail

Gerencie documentos e crie uma biblioteca de conteúdo útil para toda a sua equipe

Integra-se comMicrosoft Dynamic, Slack , Jira e mais

Preços

O Hubspot CRM tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 50/mês para dois usuários.

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Avaliações do Hubspot CRM

"Queríamos ter um CRM para gerenciar todos os nossos contatos e leads. A Hubspot nos ajudou a gerenciar todo o nosso pipeline de vendas e a conduzir atividades de marketing, como o envio de e-mails excelentes, páginas de destino e automação de atividades de marketing." - Capterra Verified Review "No geral, a HubSpot tem sido uma experiência INCRIVELMENTE positiva para nós. Não vou mentir e dizer que não houve frustrações, mas sempre haverá frustrações ao trocar de software ou implementar novos processos. No final das contas, a HubSpot nos ajudou a levar nossos processos adiante de uma forma maravilhosa, e o suporte deles é realmente, realmente superior a qualquer outro suporte de produto que eu já tenha recebido." - Revisão verificada do Capterra Check out this_ Lista de integrações da Hubspot_ !

3. CRM ágil

o Agile CRM é um sistema multifuncional Solução de CRM com algum gerenciamento de projetos funcionalidade. Com o Agile CRM, é possível atribuir tarefas aos membros da equipe, monitorar campanhas de e-mail e gamificar o processo de vendas. 🎮

Vamos ver como o Agile CRM pode ajudá-lo a melhorar seu jogo de vendas :

Principais recursos

Mantenha o controle dos estágios emarcos do projeto em suas negociações de vendas

Entre em contato com os clientes usando o recurso de chamada com um clique e a automação do correio de voz

Automatize o agendamento, os convites e os acompanhamentos

Classifique as tarefas com base na prioridade, data de vencimento, proprietário ou status

Preços

O Agile CRM tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 14,99/mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

Avaliações do Agile CRM

"Um bom CRM de vendas para empresas de pequeno e médio porte. Tem uma boa interface e é muito simples de aprender. Precisa de melhorias nos recursos de automação e no suporte ao cliente." - Avaliação verificada da Capterra "CRM fácil de usar, com vários recursos. As linhas do tempo dos contatos mostram todas as interações, o que facilita o progresso. A automação e as campanhas são fáceis e funcionam bem." - Revisão verificada do Capterra Bônus:_ Software de gerenciamento de projetos para startups !

4. Força de vendas

O Salesforce ajuda as equipes a gerenciar todas as etapas do ciclo de vendas. Com essa plataforma de CRM, você pode ficar de olho nos membros da equipe com melhor desempenho, criar cotações e muito mais.

Vamos ver se essa ferramenta de CRM de vendas transformará sua força de vendas em uma força a ser reconhecida:

Principais recursos

Acompanhe o desempenho da sua equipe com painéis de controle

Um recurso de feed social em que as equipes podem colaborar em projetos de clientes

Atribua automaticamente leads ao membro certo da equipe

Obtenha insights de sites populares de mídia social, como Facebook e Twitter, sem sair do aplicativo

Preços

Os planos de preços do Salesforce começam em US$ 25/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,2/5 (mais de 11.000 avaliações)

Avaliações do Salesforce

"As possibilidades são infinitas e assustadoras. A configuração inicial é demorada e é necessário muito conhecimento para fazer a configuração correta. Fazer isso sem um terceiro parceiro confiável é muito difícil. É claro que também é caro, mas, na verdade, está na categoria "você recebe pelo que paga"." - Revisão verificada por Capterra "Há uma pequena curva de aprendizado, pois esse software tem muitas funcionalidades e é muito robusto. Fora isso, as possibilidades para sua equipe de vendas com esse software são ilimitadas." - Revisão verificada do Capterra Confira estes Alternativas ao Salesforce !

5. Zoho CRM

Com **Zoho CRM você pode definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) de longo prazo e monitore o desempenho dos representantes de vendas por meio de painéis de controle. Dessa forma, você pode incentivar os funcionários a manterem um relacionamento de longo prazo com os clientes, mesmo depois que os negócios tiverem sido fechados.

Principais recursos

Automatize tarefas como o envio de e-mails para clientes, acompanhamento de leads e muito mais

Crie portais de clientes para manter seus clientes envolvidos

Responda a e-mails do Gmail, Yahoo e Outlook diretamente no aplicativo

Obtenha uma visão geral de todas as atividades de vendas com painéis de controle

Preços

O Zoho CRM tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 20/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Avaliações do Zoho Customer Relationship Management

"Todas as operações de nossa organização sem fins lucrativos são gerenciadas com o Zoho CRM Enterprise Edition. A experiência do usuário, com base no feedback de mais de 50 usuários, tem sido muito equilibrada. É claro que nem todas as necessidades podem ser atendidas, mas o caso de uso a adequação do produto é bastante alta, acima de 95%" - Capterra Verified Review "Colocar o ZOHO em funcionamento levou um pouco de tempo, mas o bate-papo ao vivo, o suporte por e-mail e o canal do YouTube tornaram o processo muito simples. No geral, estamos muito satisfeitos com o ZOHO CRM. É a melhor plataforma tudo em um." - Revisão verificada do Capterra**Confira estas alternativas ao Zoho !

6. SugarCRM

O SugarCRM é um Plataforma de CRM com automação de marketing modelos de e-mail e análise preditiva orientada por IA.

Mas até que ponto essa ferramenta é boa? 🍬

Vamos descobrir:

Principais recursos

Obtenha uma visão geral das interações com os clientes para que os representantes de vendas saibam quando e como entrar em contato

Ajude os clientes a obter as respostas de que precisam por meio do portal de autoatendimento

Identifique áreas problemáticas antes que se tornem problemas com o rastreamento de casos e painéis de controle

Crie páginas de destino, e-mails e formulários de conversão personalizados

Preços

O SugarCRM tem um plano profissional que custa US$ 52/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 3,7/5 (mais de 500 avaliações)

Avaliações do SugarCRM

"De modo geral, minha experiência com este CRM é excelente. Estou usando-o diariamente e posso dizer que meu trabalho diário está incompleto sem ele. É muito simples de usar e fornece resultados incríveis para relatórios e painéis, e a equipe de suporte ao cliente é muito ágil." - Revisão verificada do Capterra "De modo geral, gostei muito do Sugar e acho que ele seria uma ótima opção (especialmente pelo preço mais baixo!) para agências de marketing e publicidade que desejam criar fluxos personalizados. A equipe de atendimento ao cliente foi incrivelmente prestativa e bem informada, e gostei muito de trabalhar com eles." - Capterra Verified Review Experimente estes *Ferramentas de marketing para startups_* !

7. Pipedrive

Pipedrive é um Ferramenta de CRM SaaS com um recurso interessante que permite que você saiba quando um cliente existente está perto de você. Com esse recurso, você pode encontrar clientes "aleatoriamente" e manter esses relacionamentos seguros. 😉

Principais recursos

Monitore o progresso da sua equipe com painéis visuais e relatórios personalizados

Defina OKRs individuais e de equipe para acompanhar o progresso em direção a eles

Visualizar suas tarefas diárias em uma visualização de calendário ou como uma lista de tarefas

Crie modelos de e-mail ou escolha entre modelos prontos para agilizar a comunicação com os clientes

Preços

Os planos pagos do Pipedrive começam em US$ 15/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Avaliações do Pipedrive

"Ótima plataforma para controlar o relacionamento com todos os clientes." - Revisão verificada do Capterra "Nossa equipe está satisfeita com o Pipedrive até agora porque é a única ferramenta que encontramos que faz o que precisamos. Gostaríamos muito que mais recursos fossem adicionados, mas no momento está funcionando para nós." - Revisão verificada do CapterraDê uma olhada nessas alternativas ao Pipedrive_ !

8. Insightly

O Insightly é um sistema de CRM que visa alinhar as equipes de marketing, vendas, suporte ao cliente e projetos em torno de uma única fonte de informações sobre o cliente.

Vamos ver que tipo de insights você obterá com esse aplicativo de CRM:

Principais recursos

Encaminhe automaticamente os leads para o membro certo da equipe

Crie e envie e-mails em massa diretamente no aplicativo

Mantenha o controle de seuskPIs de vendas e metas de vendas com painéis personalizados

Gerencie seus projetos em qualquer lugar com os aplicativos móveis para Android e iOS

Preços

O Insightly tem planos pagos que começam em US$ 29/usuário por mês quando cobrados anualmente.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

Avaliações do Insightly

"O Insightly facilitou o gerenciamento de nossos contatos no Gmail e a sincronização com outros aplicativos. Descobrimos que ele nos ajudou a aumentar a produtividade da nossa equipe. No entanto, no final, ele era simples demais para nossas necessidades." - Capterra Verified Review "O Insightly, sem dúvida, foi um ótimo complemento para nossas ferramentas de gerenciamento perfeito do relacionamento com o cliente. Podemos rastrear clientes, e-mails, leads e projetos com uma assinatura barata que nos oferece recursos excelentes e práticos." - Revisão verificada do Capterra

9. Fechar CRM

O Close CRM é um excelente CRM para empresas iniciantes. O aplicativo permite gravar chamadas e você pode cancelar o envio de e-mails caso tenha cometido um erro.

Mas será que essa plataforma o ajudará a fechar mais negócios?

Vamos descobrir:

Principais recursos

Um recurso de caixa de entrada que mostra as tarefas que estão vencendo. Quando você conclui uma tarefa ou retorna uma chamada perdida, essas tarefas são removidas da lista

Agende e-mails para serem enviados automaticamente

Inicie e revise suas chamadas de vídeo Zoom diretamente no aplicativo

Acompanhe o desempenho da sua equipe com o recurso de tabela de classificação

Preços

O Close CRM tem planos pagos que começam em US$ 29/usuário por mês para 1-3 usuários.

Avaliações de clientes

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Avaliações do Close CRM

"É uma curva de aprendizado um pouco íngreme, mas depois que você pega a essência, tudo fica muito fácil." - Capterra Verified Review "No geral, foi uma experiência boa, mas não excelente. O básico está coberto para um CRM, mas alguns recursos que parecem básicos ainda estão faltando." - Revisão verificada do Capterra

Bitrix24 é uma equipe ferramenta de colaboração com funcionalidade de CRM. Com um rastreador de tempo nativo, automação de vendas e permissões granulares, você pode gerenciar sua equipe de vendas com eficiência.

Esse software de CRM também tem um recurso de chamada de vídeo que suporta até 24 participantes.

Principais recursos

Identifique gargalos e oportunidades de vendas com a ferramenta de análise do funil de vendas

Use a automação de e-mail e SMS para impulsionar as vendas e as oportunidades de vendasmelhorar a retenção de clientes* Programe e acompanhe o progresso das atividades de vendas com oo gráfico de Gantt visualização

Criar relacionamentos entre os contatos de vendas com dependências de tarefas

Pricing

O Bitrix24 tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 24/mês para dois usuários.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

Avaliações do Bitrix24

"O Bitrix24 tem o serviço e o suporte de qualidade para obter gerenciamento de tarefas, colaboração, rastreamento e planejamento e implementá-los de forma rastreável. Com certeza, essa plataforma é muito útil e produtiva para todos os profissionais." - Revisão verificada do Capterra "O Bitrix24 tem o serviço e o suporte de qualidade para obter gerenciamento de tarefas, colaboração, rastreamento e planejamento e implementá-los de forma rastreável. Com certeza, essa plataforma é muito útil e produtiva para todos os profissionais." - Revisão verificada do Capterra

11. CRM menos irritante

O CRM Menos Incômodo leva seu nome muito a sério.

Esse software de gerenciamento de contatos foi projetado especificamente para pequenas empresas. O aplicativo tem um modelo de preço simples, e você pode configurar pipelines em minutos.

Principais recursos

Veja todas as notas, arquivos, tarefas, eventos e informações de pipeline relacionadas a um contato em uma única tela

Crie diferentes tipos de campos personalizados para seus contatos, empresas e pipelines

Receba e-mails diários com um resumo de todas as suas tarefas e eventos do dia

Recurso de relatório de leads que mostra o status e a prioridade de um lead

Preços

O Less Annoying CRM não tem níveis de preços. No entanto, seu plano pago começa em US$ 15/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,9/5 (mais de 400 avaliações)

Avaliações de CRM menos irritantes

"O tempo de resposta do suporte ao cliente é incrível. A possibilidade de obter uma resposta às nossas perguntas mais básicas foi muito importante em nossa implementação." - Revisão verificada do Capterra "Com 2.000 contatos em meu banco de dados, preciso de algo que seja organizado e mantenha informações históricas - o LACRM faz isso com uma interface muito funcional." - Revisão verificada pelo Capterra Check out these_ **Software de CRM para empresas de serviços !

12. Nextiva

**Nextiva reúne todos os canais de comunicação, incluindo voz, vídeo, SMS, bate-papo e pesquisas, em um só lugar.

Ao combinar todos esses canais de comunicação com seus aplicativos de negócios, sua equipe de vendas pode melhorar a experiência do cliente.

Vejamos:

Principais recursos

Acompanhe e gerencie visualmente todo o seu processo de vendas com umquadro no estilo kanban* Organize e priorize negócios em estágios personalizados em seu pipeline

Enviar automaticamente mensagens personalizadas para um cliente em potencial

Integra-se ao Salesforce outlook, G Suite e muito mais

Preços

Os planos de preços da Nextiva começam em US$ 30,95/usuário por mês para 1-4 usuários.

Avaliações de clientes

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Avaliações do Nextiva

"Se você dedicar algum tempo ao suporte e à configuração, este é um ótimo produto. É necessário algum tempo para configurá-lo totalmente como você deseja que ele funcione." - Revisão verificada do Capterra "A qualidade do serviço é inigualável. O aplicativo é muito fácil de usar e me mantém organizado. O serviço é ótimo, nunca tive dificuldades com minhas chamadas. O atendimento ao cliente é excelente, a equipe é paciente, amigável e ansiosa para ajudar. No geral, a Nextiva me ajudou a ser mais eficiente em meus negócios e sei que também ajudou meus colegas em nossa empresa." - Capterra Verified Review

13. CRM da Freshworks

O Freshworks CRM (antigo Freshsales) tem como objetivo eliminar os silos de dados combinando vendas, marketing e suporte ao cliente.

Esse CRM em nuvem tem um recurso interessante chamado Freddy AI, que identifica seus melhores leads. 🤖

Principais recursos

Use a pontuação de leads para identificar aqueles que estão prontos para comprar seu produto ou serviço

Verifique o nível de envolvimento de um cliente potencial antes de iniciar uma conversa com ele

Enviar e-mails em massa e personalizados aos leads para melhorar o relacionamento com os clientes

Adicione tarefas, marque reuniões, envie e-mails e faça chamadas a partir de deal cards

Preços

Os planos pagos do Freshworks CRM começam em US$ 35/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Avaliações do Freshworks CRM

"No geral, estou muito feliz com a experiência até agora. Parece que o nosso dinheiro vale a pena e nos dá respostas rápidas sobre como usar o produto. Grande facilidade de uso, o que é fundamental." - Capterra Verified Review "Eles estão atualizando e adicionando novos recursos com bastante regularidade e trabalharam conosco para nos colocar em funcionamento. Mas acho que o treinamento em webinar sobre como realizar tarefas específicas ou usar novos recursos seria muito útil." - Revisão verificada do Capterra

14. Keap

Com o Keap, você pode automatizar seu processo de vendas criar relatórios de vendas diários, semanais e mensais e agendar compromissos.

Mas será que sua startup vai querer manter essa ferramenta na lista depois que terminarmos de analisá-la?

Vamos descobrir:

Principais recursos

Crie formulários personalizados e incorpore-os em seu site e páginas de destino

Envie e-mails, faça uma chamada ou envie um texto a partir do registro de contato do CRM

Economize tempo escolhendo entre e-mails pré-escritos

Automatize tarefas repetitivas com modelos when/then

Preços

Os planos pagos do Keap começam em US$ 79/mês para um usuário. Se você quiser adicionar mais usuários, terá um custo adicional de US$ 30/usuário.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

Avaliações do Keap

"Depois de conhecer todos os recursos, você verá como esse software pode ser poderoso e útil." - Revisão verificada do Capterra "No geral, foi ótimo. Mudamos porque precisávamos de um sistema que fosse mais do que apenas um software de marketing por e-mail." - Capterra Verified Review

15. Vendas

Salesflare é um sistema de CRM intuitivo que as empresas iniciantes podem usar para automatizar a entrada de dados, rastrear e acompanhar melhor seus leads e se comunicar com os clientes como uma equipe.

Quanto flare esse software pode acrescentar ao processo de vendas de sua startup?

Principais recursos

O Salesflare se conecta à sua caixa de entrada de e-mail, calendário e telefone celular para registrar seus e-mails, reuniões e chamadas telefônicas com clientes

Ele cria automaticamente contatos para as pessoas com quem você está em contato e coleta informações sobre elas a partir de assinaturas de e-mail e informações disponíveis publicamente

Organize seus negócios em um pipeline visual de arrastar e soltar e receba lembretes automáticos de quando fazer o acompanhamento

Envie fluxos de e-mail automatizados, sequências de contato e campanhas de e-mail diretamente do seu CRM

Rastreie seus clientes em seus e-mails e site

O Salesflare se integra perfeitamente ao Gmail, Office 365, Zapier e muito mais

Preços

Os planos de preços da Salesflare começam em US$ 29/usuário por mês.

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Avaliações da Salesflare

"Eu realmente adoro o gerenciamento do fluxo de trabalho recurso da Salesflare que me ajuda a automatizar 40% das tarefas de vendas da minha equipe. No geral, é uma ferramenta altamente personalizável e robusta para profissionais de vendas de SaaS." - Revisão verificada do Capterra "De modo geral, adorei o produto e a facilidade de uso e recomendei a vários amigos em outras empresas." - Capterra Verified Review Relacionado: Exemplos de CRM para diferentes casos de uso !

Comece a usar o melhor sistema de CRM para sua startup

Pode ser um grande desafio manter sua empresa iniciante funcionando quando você precisa gerenciar uma série de tarefas sozinho. Mas lembre-se, as startups valorizam o conhecimento acima de tudo, e não há nada mais valioso do que os dados dos clientes.

Felizmente, com as ferramentas gratuitas de CRM para startups, você pode economizar tempo e outros recursos e gerenciar as relações com os clientes com facilidade. Dessa forma, você pode mudar seu foco das tarefas administrativas para a expansão de seus negócios.

Mas para garantir que sua startup navegue sem problemas a longo prazo, você precisa da melhor ferramenta de CRM para startups que existe!

Com o ClickUp, você pode visualizar projetos de clientes com Mind Maps, planejar a capacidade de trabalho da sua equipe com a visualização Workload (Carga de trabalho) e defina e acompanhe o progresso em direção às suas metas de financiamento.