10 melhores softwares de OKR para startups acompanharem os objetivos em 2024

Como líder de uma startup, você sabe o quanto os dados e a definição de metas são importantes para a sua pequena empresa. Você pode ser pequeno hoje, mas com as métricas e os processos certos ao seu lado, você crescerá e se tornará algo poderoso em pouco tempo.

O financiamento e o talento fazem uma grande diferença, mas você também precisa de um software para medir seus objetivos e principais resultados (OKRs). A ferramenta OKR correta rastreia todas as metas, métricas de desempenho e estatísticas da empresa para responsabilizá-lo por fazer coisas excelentes.

Mas qual software de gerenciamento de desempenho e OKR é mais adequado às necessidades das startups? Você é um Davi enfrentando muitos Golias, portanto, precisa aproveitar ao máximo os seus recursos.

Não se preocupe - nós o apoiamos. Neste guia, mostraremos a você o que procurar em um OKR software para startups e os 10 melhores softwares de OKR para pequenas empresas em 2024.

O que você deve procurar em um software de OKR?

O OKR é uma estrutura de definição de metas que apoia metas qualitativas com métricas quantitativas. Há muitas ferramentas de OKR no mercado para medir esses dados, mas qual é a melhor ferramenta de OKR para startups?

Você é livre para escolher a opção que funciona melhor para o seu negócio, mas em nossa humilde opinião, uma ferramenta sólida de OKR deve vir com:

Uma experiência de usuário intuitiva: Como uma pequena empresa, você não pode se dar ao luxo de passar semanas treinando sua equipe em um software de OKR. Você precisa de algo que ofereça suporte ao desempenho dos funcionários imediatamente. Procure um software de OKR que ofereça testes gratuitos para que você possa avaliar a facilidade de uso antes de se comprometer

Como uma pequena empresa, você não pode se dar ao luxo de passar semanas treinando sua equipe em um software de OKR. Você precisa de algo que ofereça suporte ao desempenho dos funcionários imediatamente. Procure um software de OKR que ofereça testes gratuitos para que você possa avaliar a facilidade de uso antes de se comprometer Informações em tempo real: As startups precisam tomar decisões em um piscar de olhos, portanto, uma ferramenta de OKR em tempo real é imprescindível. Procure ferramentas de OKR que tragam dados de várias fontes sem atrasos

As startups precisam tomar decisões em um piscar de olhos, portanto, uma ferramenta de OKR em tempo real é imprescindível. Procure ferramentas de OKR que tragam dados de várias fontes sem atrasos Integrações úteis: É provável que,sua startup esteja usando um software de gerenciamento de projetos como Asana ou Jira, e ferramentas de bate-papo como Slack ou Microsoft Teams. Simplifique seus fluxos de trabalho com um software de OKR que se integre facilmente à sua pilha de tecnologia atual

Os 10 melhores softwares de OKR para usar em 2024

O software de OKR oferece às pequenas empresas uma vantagem muito necessária. Escolher o software certo ajuda as equipes de pequenas startups a se unirem e executarem suas metas ambiciosas.

Se você está em busca do software certo, estes são os melhores softwares de OKR para startups em 2024.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

O ClickUp é o único software de produtividade poderoso o suficiente para consolidar seu trabalho em todos os aplicativos em uma plataforma dinâmica, de modo que não há necessidade de se preocupar com a duplicação de tarefas entrada de dados ou retrabalho. Tudo fica no seu espaço de trabalho, de modo que a sua equipe passa menos tempo procurando informações e mais tempo fazendo o trabalho que move a agulha.

As startups são ágeis, o que significa que você precisa de todas as vantagens que puder obter. Em vez de pedir aos membros da equipe que alternem entre ferramentas de gerenciamento de projetos, documentos, modelos e OKR, traga tudo para o mesmo lugar com o Metas do ClickUp .

O ClickUp Goals se conecta às suas tarefas para monitorar o progresso das metas relacionadas. O sistema ainda agrupa as metas e visualiza as porcentagens de progresso em uma única exibição. Se você precisa de uma visão única do desempenho de sua startup, o ClickUp é sua melhor aposta. Acompanhe o desempenho em termos de números, desempenho monetário e até mesmo metas de tarefas. Quer você esteja definindo metas para prazos, sprints e vendas semanais, o ClickUp monitora tudo para você. 🎯

O melhor de tudo é que o ClickUp vem com centenas de recursos flexíveis para rastrear métricas importantes, um vasto Biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações para otimizar qualquer processo.

Melhores recursos do ClickUp

Modelos do ClickUp: Os modelos do ClickUp facilitam a geração de documentos e relatórios em tempo zero. CópiaModelos de definição de metas do ClickUp para criar metas comuns com sua equipe, useModelos de relatório de status do ClickUp para impressionar seu chefe, ou use oModelo de pasta OKR do ClickUp para delinear a estrutura básica para o desenvolvimento de OKR

Os modelos do ClickUp facilitam a geração de documentos e relatórios em tempo zero. CópiaModelos de definição de metas do ClickUp para criar metas comuns com sua equipe, useModelos de relatório de status do ClickUp para impressionar seu chefe, ou use oModelo de pasta OKR do ClickUp para delinear a estrutura básica para o desenvolvimento de OKR Rastreamento integrado de metas: O ClickUp é um aplicativo sólido de acompanhamento de metas para startups graças ao seu rastreamento de metas integrado. Reúna todas as metas organizacionais em um só lugar com pastas para rastrear OKRs, scorecards de funcionários, ciclos de sprint e muito mais

O ClickUp é um aplicativo sólido de acompanhamento de metas para startups graças ao seu rastreamento de metas integrado. Reúna todas as metas organizacionais em um só lugar com pastas para rastrear OKRs, scorecards de funcionários, ciclos de sprint e muito mais CRM embutido: O ClickUp conecta seusoftware de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de sua startup aos seus OKRs. Se você estiver muito envolvido com vendas, as ferramentas e os fluxos de trabalho integrados do ClickUp tornam o acompanhamento do progresso tão fácil quanto uma torta

Limitações do ClickUp

Alguns recursos do ClickUp estão disponíveis apenas para assinantes pagos

O ClickUp tem muitos recursos integrados, portanto, pode haver uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Quantive

Via Quantive A Quantive adquiriu a plataforma de OKR, anteriormente conhecida como Koan. Isso incorporou os OKRs ao já impressionante conjunto de ferramentas da Quantive. Portanto, se você já é um usuário da Quantive, a ferramenta OKR é uma opção óbvia.

Esse software de OKR altamente visual para startups é altamente configurável, portanto, se você precisar de recursos avançados, como limites de OKR por proprietário ou limites de progresso de resultados-chave, a Quantive tem o que você precisa.

Melhores recursos do Quantive

Monitorar projetos e tarefas em um painel no estilo de um quadro Kanban

Vincular tarefas individuais a OKRs de toda a empresa

Gerar relatórios automáticos de progresso de OKRs em tempo real

Limitações do Quantive

A Quantive não oferece check-ins individuais

As visualizações da equipe e da empresa são muito semelhantes, por isso alguns usuários acham a plataforma confusa

Preços da Quantive

Essenciais: Grátis

Grátis Escala: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Quantive ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

4,6/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

3. Pagamento

Via Pagador Como o nome sugere, o Paycor é mais adequado para finanças e gerenciamento de dinheiro, mas possui recursos de OKR. As pequenas empresas usam o Paycor para:

Processamento da folha de pagamento

RH

Recrutamento

Gerenciamento do desempenho dos funcionários

Gerenciamento de despesas

Controle de tempo para pequenas empresas

É ideal se você tiver funcionários em tempo integral, mas não tiver certeza de como fazer a folha de pagamento, os benefícios e os impostos por conta própria.

Para fins de OKR, os recursos de gerenciamento da força de trabalho do Paycor controlam os custos, economizam tempo e gerenciam os horários de todos. Além de poder usar o Paycor para controlar o tempo, sua análise robusta também otimiza a distribuição da mão de obra.

O Paycor também inclui a definição de metas corporativas e individuais, além de painéis de controle para que os gerentes monitorem tudo, portanto, é ideal para empresas iniciantes que precisam gerenciar o fluxo de trabalho dados e metas no mesmo local.

Melhores recursos do Paycor

Inclui controle de tempo e presença, bem como agendamento de funcionários

Os recursos de experiência do funcionário incluem pesquisas de moral e um sistema de gerenciamento de aprendizagem para treinamento

Limitações do Paycor

O Paycor se concentra em RH, mão de obra e finanças mais do que um sistema tradicional de OKR

Você ainda precisa de um sistema separadogerenciamento de tarefas para a execução do trabalho

É necessário entrar em contato com o Paycor para obter informações sobre preços

Preços da Paycor

Básico: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Essencial: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Core: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Completo: Entre em contato para obter os preços

Paycor avaliações e comentários

G2: 4/5 (650+ avaliações)

4/5 (650+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.600+ avaliações)

4. Metas do Microsoft Viva

Via Microsoft A Microsoft adquiriu o Ally.io e o rebatizou como Microsoft Viva Goals, que é um desdobramento da ferramenta Microsoft Viva. Esse é um software de OKR sólido para startups que já estão usando todos os produtos da Microsoft.

O Viva Goals tem um processo simples de três etapas para o acompanhamento de objetivos e principais resultados: alinhe sua equipe às metas, concentre o trabalho diário nessas metas e integre o Viva Goals a outras ferramentas da Microsoft para aumentar a visibilidade.

O Viva Goals simplifica os relatórios de progresso, os check-ins e os lembretes por meio de Microsoft Teams . Ele ainda inclui Modelos OKR para relatar o progresso de sua equipe aos chefes, seja seu chefe ou uma equipe de investidores.

melhores recursos do #### Viva Goals

Se você tem uma assinatura do Microsoft 365, o Viva Goals já está incluído

O Viva Goals se integra perfeitamente a outras ferramentas da Microsoft

Limitações do Viva Goals

Você precisa de uma assinatura atualizada para acessar o Viva Insights, o Viva Topics e o Viva Learning

Preços das Metas do Viva

Microsoft Viva no Microsoft 365: Incluso

Incluso Microsoft Viva Goals: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft Viva Suite: $12/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Viva Goals

G2: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ avaliações)

5. Semana passada

Via Durante a semana O Weekdone é uma das melhores ferramentas de software de OKR para startups, graças ao seu visual elegante e painel intuitivo. Basta inserir suas metas organizacionais e o Weekdone cria uma estrutura para execução.

Ele gera automaticamente relatórios de progresso semanais, para que você não tenha de pressionar a sua equipe por atualizações constantes do projeto. O Weekdone também combina tarefas e projetos na mesma plataforma, o que facilita o acompanhamento dos projetos e das contribuições da equipe.

O preço do Weekdone também é amigável para startups. Todas as contas vêm com o mesmo nível de acesso, portanto, você paga com base no número de licenças necessárias. Como sua empresa provavelmente não tem muitos usuários, isso mantém os custos baixos e agradáveis.

Melhores recursos do Weekdone

O Weekdone oferece suporte ao gerenciamento contínuo de OKR com opções de feedback individual

Gera pesquisas de pulso para obter feedback da equipe

Vincular OKRs a KPIs, projetos e iniciativas

Limitações do Weekdone

O aplicativo Weekdone pode ser um pouco lento

Alguns usuários relatam suporte ao cliente lento ou inexistente

Preços do Weekdone

Gratuito para até três usuários

Pacote para 15 usuários: US$ 9,07/mês por usuário, para um máximo de 15 usuários

US$ 9,07/mês por usuário, para um máximo de 15 usuários Pacote para 30 usuários: US$ 9,60/mês por usuário, para um máximo de 30 usuários

Weekdone avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

6. Inspirar

Via Inspirar O Inspire é um software de OKR em partes iguais, um ferramenta de gerenciamento de desempenho e uma plataforma de desenvolvimento de liderança. É ideal se você deseja monitorar metas, gerenciar equipes ágeis ou treinar gerentes.

O Inspire tem uma experiência de usuário simples, mas isso torna a plataforma muito fácil de navegar. Use o OKR Builder para projetar os OKRs mais importantes de sua empresa . A plataforma oferece suporte a conversas de coaching de OKRs - além de aprendizado sob demanda para OKRs -, portanto, é ideal para equipes que precisam de feedback regular. Por exemplo, seria uma ótima opção para equipes de vendas orientadas por dados.

melhores recursos do #### Inspire

O Inspire conecta seus OKRs ao Gerenciamento Contínuo de Desempenho (CPM) para que os gerentes responsabilizem os funcionários pelos resultados

O Inspire tem um relacionamento com o OKRs Training, que treina líderes sobre como gerenciar a metodologia OKR

Limitações do Inspire

O Inspire tem pouquíssimas avaliações, portanto, não foi comprovado

O Inspire oferece apenas contratos anuais em vez de assinaturas mensais

Preços do Inspire

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Inspire

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 avaliação)

7. Livro de contratações

Via Livro de aluguel O Hirebook reúne tarefas, gerenciamento de metas e contribuições individuais. Você pode criar OKRs e criar tarefas dentro deles ou converter as atividades diárias em resultados importantes.

O Hirebook sabe que os gerentes são ocupados e, por isso, automatiza a prestação de contas dos OKRs para você. O sistema informa os funcionários sobre o progresso de seus OKRs para que você não precise lembrar a todos sobre suas metas. Ele ainda inclui alertas de marcos de funcionários para que você nunca se esqueça de comemorar as grandes vitórias da sua equipe.

Além disso, o Hirebook tem uma Política de Preços Justos, o que significa que ele segue uma estrutura de preços simples e acessível, perfeita para empresas iniciantes. Se sua empresa crescer com o tempo, o Hirebook também oferece uma assinatura Enterprise com mais poder de fogo.

Melhores recursos do Hirebook

O Hirebook se integra a tudo, do Excel ao Jira e ao Salesforce

Visualize o progresso dos objetivos da empresa em um únicoPainel de OKR por meio do painel do Hirebook, aplicativo móvel ou e-mail

Limitações do Hirebook

A plataforma pode apresentar alguns bugs e ser lenta para carregar

O Hirebook faz atualizações regulares na plataforma, portanto, talvez você precise esperar por determinados recursos importantes que são padrão em outros softwares de OKR

Preços do Hirebook

Empresarial: Assinatura de US$ 10/mês, mais US$ 15/mês por usuário

Assinatura de US$ 10/mês, mais US$ 15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Hirebook

G2: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

4,9/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

8. Malha

Via Malha As empresas totalmente remotas confiam na Lattice para controlar os funcionários remotos e, ao mesmo tempo, gerar resultados comerciais. A Lattice tem muitos recursos, mas suas ferramentas OKRs & Goals integram os objetivos de negócios em no fluxo de trabalho diário da sua equipe .

Nunca mais envie mensagens em massa do Slack para sua equipe solicitando relatórios de progresso. Basta fazer login no Lattice para ver dados em tempo real sobre o progresso da sua equipe e como isso se traduz em suas metas organizacionais. Em vez de definir metas e esquecê-las, a configuração flexível do Lattice facilita a orientação contínua do trabalho da sua equipe.

Melhores recursos do Lattice

O Lattice é altamente personalizável, portanto, sinta-se à vontade para comprar apenas o software OKR ou atualizar sua conta para obter mais recursos

O Lattice se integra ao Salesforce para adicionar mais contexto aos seus dados de OKR

Limitações do Lattice

A Lattice não oferece uma versão de teste ou gratuita

A Lattice tem modelos limitados de OKR

Não inclui outras ferramentas, como o bate-papo, de modo que você ainda precisa alternar entre diferentes softwares para fazer seu trabalho

Preços do Lattice

Gerenciamento de desempenho + OKRs e metas: $11/pessoa por mês

$11/pessoa por mês Engajamento: US$ 4/mês por pessoa

US$ 4/mês por pessoa Crescimento: $4/mês por pessoa

$4/mês por pessoa Compensação: $6/mês por pessoa

Lattice ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Alcançar

Via Alcançar O AchieveIt permite que as startups otimizem o desempenho em duas áreas: definição de metas organizacionais e envolvimento dos funcionários. Ele segue um processo simples de três etapas: definir OKRs, gerenciar o progresso e avaliar o desempenho.

Crie diferentes áreas de foco para todas as suas equipes (ou apenas uma equipe, se você ainda for uma startup muito pequena) e comece a coletar atualizações de status. O AchieveIt obtém automaticamente as atualizações da sua equipe, gera relatórios e cria painéis de controle. Basta configurá-lo uma vez e ver os insights surgirem.

Melhores recursos do AchieveIt

O AchieveIt é facilmente um dos OKRs mais automatizados do mercado, o que o torna um dos melhores softwares de OKR para startups

O AchieveIt vem com vários estilos e modelos

Por uma taxa extra, a AchieveIt oferece ajuda de consultoria para estratégia e OKRs

Limitações da AchieveIt

É necessário entrar em contato com a AchieveIt para obter os preços

Alguns recursos, como login único e treinamento no local, só estão disponíveis para planos atualizados

Preços da AchieveIt

Core: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Plus: Entre em contato para obter os preços

Entre em contato para obter os preços Pro: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o AchieveIt

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

10. 15Cinco

Via 15Cinco o 15Five não é apenas um software de OKR: é também um software de engajamento e retenção de funcionários ferramenta para startups . Ela rastreia OKRs, metas de funcionários, tarefas, projetos e dados de engajamento.

Use o 15Five para conduzir análises de desempenho orientadas por dados, esclarecer funções de trabalho e até mesmo alinhar os pontos fortes de sua equipe com seus trabalhos. Se estiver tentando criar uma cultura corporativa digna de desmaio, o 15Five fornece os dados de que você precisa para mudar as coisas.

Para OKRs, o 15Five envia automaticamente relatórios de progresso semanais no painel ou por meio de integrações com o Slack, Salesforce e Jira. Especifique os objetivos de toda a empresa e as metas específicas dos funcionários, meça os cronogramas e monitore o progresso do projeto no painel de controle.

melhores recursos do #### 15Five

Motive sua equipe com OKRs pai-filho e acompanhe as atualizações em tempo real

Defina metas organizacionais, de equipe e individuais

Analise o progresso de todos os OKRs em tempo real

15Cinco limitações

Se você quiser todos os recursos do 15Five, precisará fazer upgrade para o pacote Total Platform

Alguns usuários queriam mais agências para administradores e recursos para comparar o progresso dos funcionários

Preços do 15Five

Engage: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Perform: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Focus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Total Platform: US$ 14/mês por usuário, cobrado anualmente

15Five avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (880+ avaliações)

Acompanhe o progresso com um software de gerenciamento completo

Se você está procurando o melhor software de OKR para startups, as 10 opções desta lista são os pilares do setor. Mas há apenas um pequeno problema.

Essas soluções de software monitoram o desempenho da equipe, mas poucas podem combinar tarefas e projetos com os objetivos e principais resultados da sua empresa. E menos ainda combinam modelos robustos e poderosos em seu software de fluxo de trabalho.

Quando chegar a hora de otimizar sua startup com uma plataforma sólida que faz tudo, escolha o ClickUp. Economize tempo trazendo todos os seus dados de trabalho e desempenho para a mesma plataforma intuitiva.

Mas não acredite apenas em nossa palavra: Crie um espaço de trabalho ClickUp agora gratuitamente -não é necessário cartão de crédito.