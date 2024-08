10 Software de controle de tempo para pequenas empresas em 2024

O controle de horas é mais do que ver o tempo gasto no trabalho ou quando sua equipe entra e sai. Ele pode ajudar as pequenas empresas a gerenciar melhor seus recursos internos, manter os custos operacionais enxutos e prever com mais precisão o tempo e as despesas dos projetos.

Mas vamos ser honestos.

O controle de horas também pode ser um grande incômodo, especialmente se você estiver preso apenas aos recursos básicos de controle de horas. A maioria das pequenas empresas não tem tempo para gerenciar o controle de horas de todos os funcionários, e os gerentes poderiam se dedicar a tarefas mais importantes do que lidar com rastreadores de horas de baixa qualidade.

É nesse ponto que o software de controle de horas para pequenas empresas ajuda muito. Com o software de controle de horas certo, os proprietários de pequenas empresas controlam facilmente o tempo de seus funcionários e alocar recursos com apenas alguns cliques.

Mas qual software de controle automático de tempo você deve escolher? Aqui estão as nossas 10 principais opções, incluindo dicas e recursos que você deseja obter do melhor software de controle automático de tempo. Se você precisa monitorar o tempo dos funcionários, monitorar o gerenciamento de projetos, monitorar despesas ou criar casos de uso personalizados, essas ferramentas são suas melhores opções.

O que você deve procurar em um software gratuito de controle de horas para pequenas empresas?

Quando você começar a procurar o melhor software de controle de horas para sua pequena empresa, o melhor software de controle de horas para pequenas empresas deve responder adequadamente às seguintes perguntas:

O melhor software de controle de ponto para sua pequena empresa precisa ser intuitivo para aqueles que gerenciam o controle de ponto, bem como para as partes interessadas que analisam os dados durante as auditorias de controle de ponto. O software de controle de horas tem as ferramentas de controle de horas de que você precisa para as horas de trabalho da sua pequena empresa? Considere os recursos de que você precisa, como controle de horas por projeto, funcionário ou tarefa. Talvez você também precise de um software de controle de horas que ofereça aplicativos móveis para registro de horas em diferentes dispositivos móveis. **Ele se integra às suas outras ferramentas? Talvez seja necessário integrá-lo ao software de folha de pagamento, às ferramentas de faturamento para cobrar os clientes, ao Google Calendar e a outras ferramentasgerenciamento de tarefas ferramentas. Além disso, considere se você precisa de controle de tempo ilimitado ou acesso para usuários ilimitados. Pense nos recursos que deseja antes de começar a comprar o melhor software de controle de tempo.

Que relatórios os rastreadores de tempo oferecem? Os dados dos aplicativos de rastreamento de tempo são ótimos, mas só são úteis quando você sabe o que eles dizem. Relatórios corretos, relatórios detalhados e modelos de projetos fáceis para gerenciamento de tempo e tarefas podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo as soluções de controle de tempo sem aumentar o tempo gasto na interpretação dos resultados. Há bastante suporte disponível para o software de controle de tempo, tanto no plano gratuito quanto nos planos pagos? Seu software de controle de tempo deve ser intuitivo, mas isso não significa que você não terá dúvidas. Procure um software de controle de ponto para pequenas empresas com documentação robusta e muitas opções de suporte ao cliente para obter o controle de ponto mais preciso. Quanto custará o software de controle de ponto? Algumas opções de software de controle de ponto são vendidas por uma taxa única, enquanto outras cobram mensalmente. Certifique-se de saber quanto está pagando ao longo da vida útil do software de controle de horas para garantir que está obtendo o melhor preçomelhor valor para o orçamento de seu projeto.

Os 10 melhores softwares de controle de tempo para pequenas empresas a serem usados em 2024

Deseja gerenciar seus recursos internos com mais eficiência e maximizar a forma como os funcionários horistas gastam seu tempo? Aqui estão nossas escolhas para os 10 melhores softwares de controle de ponto para pequenas empresas em 2024 que otimizam a produtividade dos funcionários por meio de um melhor controle de ponto.

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O software de produtividade tudo-em-um do ClickUp oferece um poderoso gerenciamento de projetos e controle de tempo recurso. Você pode monitorar seu tempo em qualquer dispositivo, e a plataforma ainda oferece um plug-in útil para usuários do Chrome. Os usuários podem adicionar notas ao seu controle de tempo, alocar tempo faturável ou adicionar rótulos para controlar a duração de um projeto. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp permite otimizar as programações e maximizar o dia da sua equipe por meio de um controle de tempo mais intuitivo.

Os usuários vão adorar a simplicidade de uso dos rastreadores de tempo. Os proprietários de pequenas empresas vão adorar as opções robustas de relatórios e a visualização da carga de trabalho, que lhes dá uma visão de alto nível da alocação de recursos internos durante a semana. Os recursos incluídos modelos de planilha de horas tornam muito fácil começar a usar a plataforma.

Se você deseja um software de controle de tempo versátil e fácil de usar para pequenas empresas que se integre ao restante de sua pilha de tecnologia, este é o software ideal.

Melhores recursos do ClickUp

Controle o tempo em qualquer dispositivo, inclusive celulares e tablets, por meio da instalação de um aplicativo móvel útil

Use a visualização de carga de trabalho para ver ocapacidade da equipe em uma base semanal ou mensal

Rotular, classificar e adicionar notas aos registros de tempo com apenas alguns cliques na ferramenta de controle de tempo

Use as excelentes opções de relatórios para obter informações sobre como os funcionários estão gastando seu tempo e como otimizá-lo no futuro

Descubra opções de fluxo de trabalho automatizado, como a capacidade de rastrear automaticamente as horas faturáveis

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis em dispositivos móveis, mas outras estão chegando 😉

A complexidade de um sistema completoferramenta de produtividade pode ser uma curva de aprendizado para aqueles que desejam um simples rastreador de tempo

Planos de preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 19/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. DeskTime

Via DeskTime O DeskTime é um software de controle de tempo que foca na produtividade . Além de monitorar o tempo, o software monitora o progresso do trabalho por meio de sites e títulos de documentos. Esses dados informam em que a sua equipe está trabalhando e quando, para que você possa monitorar o progresso de cada tarefa.

Ele também possui excelentes recursos de gerenciamento de projetos que lhe dão uma visão de alto nível do que está acontecendo, facilitando a atribuição de horas faturáveis e o controle de despesas.

Para as pequenas empresas com dificuldades de produtividade, essa pode ser uma excelente solução de software de controle de tempo para ajudar a colocar a sua equipe em alta velocidade.

Melhores recursos do DeskTime

Crie lembretes automáticos para pausas e programe um tempo privado para que os membros da equipe evitem o esgotamento

Mantenha-se facilmente informado sobre as atividades dos trabalhadores remotos e híbridos

Acompanhe o tempo junto com a prova de trabalho para saber em que todos estão trabalhando e qual o progresso que estão fazendo

Limitações do DeskTime

Embora existam ótimas opções de relatórios, alguns dos relatórios e gráficos personalizados podem ser um pouco confusos

Planos de preços do DeskTime

Plano gratuito: Disponível para um usuário

Pro: US$ 7/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Enterprise: US$ 20/mês por usuário

DeskTime avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

3. Tempo de rastreamento

Via TrackingTime Se você quiser eliminar a papelada de registro de horas, dê uma olhada no TrackingTime. Essa opção versátil de software de controle de horas é perfeita para pequenas empresas com uma interface de usuário simples. A plataforma permite controlar o tempo de uma equipe, independentemente do horário, do local ou do estilo de trabalho. Você também pode monitorar a presença e criar facilmente horários para compartilhar com os clientes .

Esse software de controle de horas é excelente para automatizar o controle manual de horas, incluindo o controle de questões de conformidade e o upload de dados para outras plataformas. Você pode gerar relatórios (ou até mesmo criar relatórios personalizados), gerenciar horas de trabalho e manter o controle do gerenciamento de tarefas.

TrackingTime melhores recursos

Controle o tempo em casa, o tempo gasto no campo ou no escritório com o aplicativo móvel flexível de controle de tempo

Crie facilmente eventos recorrentes para controlar o tempo e eliminar os registros repetitivosentrada de dados em todos os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Gere rapidamente relatórios de tempo precisos e sincronize com outros aplicativos móveis em sua pilha de tecnologia para saber quantas horas cada funcionário está trabalhando

Obtenha insights sobre o desempenho da sua equipe e entenda melhor como alocar recursos internos

Limitações do TrackingTime

O aplicativo para desktop pode ser complicado se você precisar controlar o tempo em vários projetos para controle de despesas em várias contas de faturamento

Alguns usuários acharam difícil integrar os dados de controle de tempo com outras ferramentas de aplicativos móveis

Planos de preços do TrackingTime

Plano gratuito: Disponível para até três usuários

Pro: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

Business: US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

TrackingTime avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 75 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

4. RescueTime

Via RescueTime O RescueTime é um excelente software de controle de tempo dos funcionários que pode ajudar os proprietários de pequenas empresas a criar responsabilidade, independentemente de onde os funcionários passam o tempo trabalhando.

O RescueTime utiliza o treinamento diário contínuo para ajudar os membros da equipe a se manterem na tarefa e a desenvolverem um trabalho saudável metas profissionais . As assistente de monitoramento da produtividade dos funcionários fica na barra de tarefas de seu Mac ou PC. O assistente define uma meta de foco para você e o alerta quando é hora de voltar a se concentrar ou o elogia quando você atinge uma meta de produtividade.

Portanto, em vez de simplesmente monitorar o tempo, ele também monitora o foco. Ele ajuda a bloquear as distrações e a manter as equipes focadas nas tarefas para um melhor gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do RescueTime

Sincroniza-se com sua agenda para determinar exatamente quanto tempo você pode alocar para trabalhar a cada dia

Fornece resumos no final do dia sobrea carga de trabalho aos membros e proprietários de negócios para facilitar as auditorias de controle de tempo

Vai além do recurso principal de controle de tempo para oferecer sessões de foco para bloquear distrações e dar aos membros da equipe tempo para se aprofundar nas tarefas

Limitações do RescueTime

É um desafio policiar distrações, como as mídias sociais, pois elas podem ser necessárias para alguns projetos em sua pequena empresa

Talvez seja necessário dedicar algum tempo à categorização das distrações para otimizar os relatórios

Não há plano gratuito

Planos de preços do RescueTime

Versão clássica: US$ 12/mês ou US$ 78/ano

Versão atualizada: Entre em contato para obter os preços

RescueTime avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

5. Doutor do Tempo

Via Time Doctor O Time Doctor oferece aplicativos automáticos de controle de tempo que são executados em segundo plano no sistema da sua equipe. Você tem o monitoramento da produtividade dos funcionários por meio de capturas de tela da área de trabalho. Cada captura de tela periódica mantém um olho de águia nos desperdiçadores de tempo e nas distrações, para que você possa resolver qualquer problema e aumentar a produtividade.

O software de controle de tempo oferece recursos avançados de relatório, incluindo controle de tempo de projetos, clientes e tarefas. Ele também oferece opções para controlar o tempo de funcionários remotos, híbridos e offshore, de modo que os rastreadores de tempo funcionam para você, independentemente de onde sua equipe esteja.

Melhores recursos do Time Doctor

Rastreadores de tempo que identificam os melhores desempenhos da equipe e eliminam as distrações que desperdiçam tempo durante o horário de trabalho

Permite que sua equipe trabalhe de qualquer lugar graças ao aplicativo móvel e, ao mesmo tempo, mantém a transparência sobre sua produtividade e horas faturáveis

Inclui mais de 60 integrações que vinculam os aplicativos de controle de tempo às pilhas de aplicativos móveis do dia a dia para facilitar o controle de tempo e a geração de relatórios

Envia notificações a qualquer membro da equipe que não esteja trabalhando para colocá-lo de volta no caminho certo

Limitações do Time Doctor

A interface do aplicativo de desktop de controle de horas na tela pode distrair os usuários membros da equipe.

O monitoramento do intervalo pode não fornecer feedback preciso sobre como os funcionários horistas e não horistas gastam seu tempo

Não há plano gratuito

Planos pagos do Time Doctor

Básico: US$ 5,90/mês por usuário

Padrão: US$ 8,40/mês por usuário

Premium: US$ 16,70/mês por usuário

Time Doctor avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

6. Timesheets.com

Via Timesheets.com O Timesheets.com é um software de controle de tempo rico em recursos para pequenas empresas. Ele oferece fácil integração com softwares populares de folha de pagamento e contabilidade e permite criar calendários de trabalho personalizados para manter as equipes sob controle.

O aplicativo de controle de horas é um serviço completo para planilhas de horas de projetos e funcionários, faturamento e controle de folha de pagamento, com excelentes opções de suporte ao cliente. Ele oferece planos robustos gratuitos e pagos.

Melhores recursos do Timesheets.com

Trilhas de dados fáceis de seguir, simplificando a revisão das horas faturáveis e do tempo do projeto

Ótimos recursos de segurança incorporados, como bloqueio de protocolo da Internet

Integração com a folha de pagamentosoftware para automatizar a maioria dos fluxos de trabalho e controle de tempo relacionados

Limitações do Timesheets.com

A interface do aplicativo de controle de tempo é funcional, mas parece desatualizada

Pode ser um pouco tedioso configurar os aplicativos de controle de tempo inicialmente

Planos de preços do Timesheets.com

Plano gratuito: Disponível para freelancers individuais

Padrão: US$ 5,50 por usuário

Sem fins lucrativos: US$ 4,40 por usuário

As opções de pagamento incluem faturamento mensal ou anual

Avaliações e resenhas do Timesheets.com

G2: 4,2/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 785 avaliações)

7. Tempo do QuickBooks

Via tempo do QuickBooks Anteriormente conhecido como TSheets, esse é o software de controle de tempo ideal para pequenas empresas que já usam o QuickBooks para suas contabilidade . O QuickBooks Time permite que você controle o tempo e use ferramentas de monitoramento de produtividade rapidamente com seus planos pagos.

Ele pode até mesmo ajudar a economizar dinheiro em sua folha de pagamento ou na cobrança de clientes.

Melhores recursos do QuickBooks Time

Os recursos de monitoramento de funcionários permitem que vocêverificar o tempo livre pago (PTO), horas faturáveis e controle de projetos

Os relatórios personalizados permitem que você obtenha os dados de que precisa e remova o ruído para obter relatórios visuais melhores

Integração perfeita com outros aplicativos do QuickBooks para melhor gerenciamento do controle de tempo

Limitações do QuickBooks Time

Alguns usuários encontraram erros ao tentar integrar o software de controle de horas para pequenas empresas com seus softwares de folha de pagamento e contabilidade

Não há plano gratuito

Planos de preços do QuickBooks Time

Time Premium: US$ 10/mês

Time Elite: US$ 20/mês

Payroll Premium: US$ 37,50/mês

Payroll Premium e Simple Start: US$ 52,50/mês

Quickbooks Time ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.400 avaliações)

8. Buddy Punch

Via soco do amigo A Buddy Punch reduz a desordem usando um aplicativo de relógio de ponto on-line para controlar o tempo por meio de seus planos pagos. A interface de arrastar e soltar do controle de horas é simples de usar, e você pode aproveitar a ferramenta de controle de horas do aplicativo para criar relatórios rápidos e detalhados sobre presença, PTO e horas extras.

O aplicativo de controle de horas oferece às pequenas empresas muita supervisão sobre quando e onde um membro da equipe trabalha, sem qualquer inchaço de software.

Melhores recursos do Buddy Punch

Automatiza o cálculo de PTO e horas extras

Personaliza relatórios para sua pequena empresa para obter uma análise fácil de ler dos dados da planilha de horas

Monitora facilmente os funcionários remotos para gerenciar problemas de produtividade e otimizar o fluxo de trabalho

Limitações do Buddy Punch

Alguns usuários apresentam atrasos ao tentar sair da ferramenta de controle de horas. Outros relataram erros quando o Buddy Punch tenta fazer uma captura de tela

Planos de preços do Buddy Punch

Standard: US$ 2,99/mês por usuário, cobrado anualmente

Pro: US$ 3,99/mês por usuário, cobrado anualmente

Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Buddy Punch avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 845 avaliações)

9. Na hora certa

Via Timely O Timely se esforça para facilitar o controle de tempo porque é uma ferramenta simples de controle de tempo. Sua tecnologia de agendamento automático cria tarefas sem nenhuma entrada manual do usuário. A análise de controle de tempo funciona nos bastidores para determinar quais tarefas levam mais tempo e quais recursos estão disponíveis. A interface de arrastar e soltar facilita a atualização das informações e a organização das pequenas empresas.

Essa é uma excelente opção de software de controle de tempo para manter sua empresa funcionando sem problemas. É um software de controle de tempo simples que permite que você obtenha todos os elementos essenciais de que precisa em termos de opções de recursos de controle de tempo e funcionalidade de controle de tempo.

Melhores recursos do Timely

Integra-se facilmente com todos os seus outros sistemas de controle de tempo ferramentas de gerenciamento de projetos para um melhor gerenciamento de projetos e de folha de pagamento

Cria cronogramas e planilhas de horas automaticamente

Permite que os clientes agendem compromissos com você em horários que funcionem para eles

Limitações de tempo

O suporte ao cliente é limitado principalmente a e-mails

Não há plano gratuito

Planos de preços da Timely

Construção: A partir de US$ 20/mês

Elevate: A partir de US$ 30/mês

Innovate (Inovar): A partir de US$ 35/mês

Avaliações e resenhas oportunas

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações)

10. Trilha do Toggl

Via rastreamento do Toggl Você pode personalizar facilmente o Toggl Track para que sua equipe acompanhe o tempo em um fluxo de trabalho específico e veja quais tarefas geram mais receita para pequenas empresas. Ele se integra a plataformas populares, como o GitLab e o Evernote, e fornece uma análise detalhada dos dados de tempo em relatórios fáceis de ler.

É um ótimo aplicativo de controle de tempo para ajudar sua equipe a identificar as áreas em que estão prosperando e onde a produtividade pode melhorar.

Melhores recursos do Toggl Track

Preenche automaticamente o tempo registrado por meio da integração com o Google Agenda

Rastreia o tempo manualmente para que as pequenas empresas possam atualizar seus horários de qualquer lugar

Exporta facilmente dados de controle de horas para software de folha de pagamento e contabilidade e automatiza o processo de folha de pagamento de pequenas empresas

Limitações do Toggl Track

Pode ser difícil editar os erros de controle de horas e o status do projeto depois de inserir os dados

Planos de preços do Toggl Track

Plano gratuito: Disponível para até cinco usuários

Starter: US$ 9/mês por usuário

Premium: US$ 18/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados disponíveis

Avaliações e resenhas do Toggl Track

G2: 4,6/5 (mais de 1.530 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.180 avaliações)

Fique na trilha

Ter o software e os aplicativos de controle de horas certos pode fazer com que sua equipe funcione como uma máquina de gerenciamento de projetos bem lubrificada. Não importa se você está lidando com grandes quantidades de prestadores de serviços e usuários ilimitados que são pagos com base no tempo registrado ou com uma pequena equipe interna, o controle de tempo não precisa tomar tod o seu tempo.

Com o ClickUp, tempo de rastreamento está mais fácil do que nunca para que sua equipe permaneça em sincronia.